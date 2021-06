FÚNEBRES | 29 de junio del 2021 -primera parte

29/06/2021 - 02:22 Funebres

Fallecimientos

- Livio Norberto Yocca

- Zulema Ester Martínez

- María Inés Yolde (La Banda)

- Guillermo Manuel García

- Rita Eulogia Paz (La Banda)

- Lisandro Exequiel Orellana (Forres)

- Manuel Rodolfo Coria

- Guillermo Rojas (Fernández)

- Zulema Ester Martínez

- Rafael Alberto Gómez

- Juana Francisca Pallares (Fernández)

- Adelaida Lugones

- Reina Graciela Robles (Clodomira)

- Héctor Eduardo Garnica (La Banda)

- Hugo Humberto Gómez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO-AGRADECIMIENTO

ALICIA JESÚS BISCELLI (Nena)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/6/21 y espera la resurrección.

Hermana, madre, tía, amiga y cuñada. Todas estas cualidades reunidas en una gran persona, valores intocables. Supiste llevar las dolencia de tu cuerpo con gran entereza y luchando día a día, dejándonos tu ejemplo de vida. Madre de mis hijas, compañera, amiga, cómplice, cuidándolas y guiándolas con mucho cariño. Pero tu cuerpo cansado y tu noble corazón no resistieron más tanto dolor.

Nena querida estarás siempre en nuestro recuerdo y sé que nos vas a acompañar con todo el cariño y amor que te caracterizaba-

Hoy estás descansando y tu recuerdo está grabado en nosotros. Te amamos por siempre. Con mucho cariño Liz, Valeria, Soledad, Karina, Luis, Matías y tus nietitos Amparito, Alfonsina y Salvador.

Agradecemos a la Dra. Lidia Llugdar y todo el equipo del Centro Nefrológico Noroeste por su profesionalismo y por su cálida atención. Muchas gracias.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALICIA JESÚS BISCELLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/6/21 y espera la resurrección.

Inmobiliaria Salvatierra S.R.L. participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestra cliente y querida amiga Alicia.

“Que brille para ella la luz que no tiene fin”.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LIVIO NORBERTO YOCCA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 27/6/21 y espera la resurrección.

Sus hermanos Elda Victoria Yocca, Pedro Díaz Esteve, sus sobrinos Pedro Livio, María Angelina, Jerónimo y Aníbal Díaz Yocca, participan con profundo dolor el fallecimiento del Tío Tito. Ruegan al Altísimo oraciones para que tenga el descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LIVIO NORBERTO YOCCA

(q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21.

Su sobrino Alberto José Yocca y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LIVIO NORBERTO YOCCA

(q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21.

Sus sobrinos Iris L. Yocca y Durval R. Scillia, sus hijos y nieta participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ZULEMA ESTER MARTÍNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/6/21 y espera la resurrección.

Sus sobrinos y sobrinos nietos, participan su fallecimiento y despiden a su tía Chochy con mucho cariño. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ZULEMA ESTER MARTÍNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/6/21 y espera la resurrección.

Mayci Zabala participa el fallecimiento de su querida tía Chochila. Que descanse en paz. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ZULEMA ESTER MARTÍNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/6/21 y espera la resurrección.

Amigos y compañeros de trabajo del Estudio Jurídico Ick, acompañan a la Dra. María Josefina Zabala y familia en este difícil momento que atraviesan por el fallecimiento de su querida tía Chochi. Se ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Gabriel Sayavedra

(Q.E.P.D.) Falleció el 26/06/2021.

El Presidente Interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, Secretarios Técnicos y personal en general, participan el fallecimiento del Sr. Gabriel Sayavedra, hermano del compañero de trabajo Hugo A. Arias, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LIVIO NORBERTO YOCCA

(q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21.

Su esposa Martha Stella Rodríguez, sus hijos Livio, María Martha, Ricardo Maldonado, sus nietos Facundo, Rodrigo y Camila Maldonado, Valentin y Faustino Yocca participan el fallecimiento de quien les inculcó los verdaderos valores morales y cristianos con el ejemplo de su vida.

Que brille para él la luz del Reino de Dios y descanse en paz junto a los seres queridos que precedieron su partida.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LIVIO NORBERTO YOCCA

(q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21.

Su primo y amigo Dr. Oscar Antonio Granda lamenta profundamente y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LIVIO NORBERTO YOCCA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 27/6/21 y espera la resurrección.

Sus hermanos Elda Victoria Yocca, Pedro Díaz Esteve, sus sobrinos Pedro Livio, María Angelina, Jerónimo y Aníbal Díaz Yocca, participan con profundo dolor el fallecimiento del Tío Tito. Ruegan al Altísimo oraciones para que tenga el descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LIVIO NORBERTO YOCCA

(q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21.

Su primo y amigo Dr. Oscar Antonio Granda lamenta profundamente y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ZULEMA ESTER MARTÍNEZ (CHOCHI)

(q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21.

Porota y Eduardo Martínez participan el fallecimiento de la querida e inolvidable Chochi, hermana política y tía. Ruegan una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

JOSÉ ANTONIO CARDOZO (Sandro de Huaico Hondo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/6/21 y espera la resurrección.

“Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá y todo el que vive en mi no morirá jamás”. Su esposa Tita Roldan, sus hijos Karina, Paola, Romina, Matías y Florencia Cardozo, sus hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en la Pquia. Santa Rita, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

JOSÉ ANTONIO CARDOZO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/6/21 y espera la resurrección.

“El cielo ya no es cielo y el sol no brilla más y la luna en su desvelo no tiene a quien besar y yo me encuentro sola porque él no está aquí. Quisiera que regrese de nuevo junto a mí. Oye Dios mío, Señor ¡Mi juez! Quiero verlo cerca de mí, otra vez, cerca de mí, con su blanca palidez. Óyeme Dios mío, óyeme por favor, haz que vuelva junto a mí y así seré feliz. Dolor de adversidad de su blanca palidez y en nuestra despedida. Otra vida que se fue, es en vano tanto anhelo que en el cielo escucharás y mis ojos ya vacíos van rodando sin cesar. Oye Dios mío, Señor ¡Mi juez! Quiero verlo cerca de mi otra vez, cerca de mí, con su blanca palidez. Tu hija, tu chiquita Paola que siempre te tendrá en su corazón padre amado.

RECORDATORIO

JORGE ABIDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/6/06 y espera la resurrección.

A quince años de tu partida al reino de los cielos, te extrañamos como siempre. Su esposa Lilia C. de Abido, sus hijas Lilia, Marta y Lucrecia y sus nietas Evelyn y Daiana lo recuerdan con inmenso amor.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA TERESA KOZAMEH DE APRILE

(q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|.

A tu eterno descanso, en tus 9 noches, rezamos confiados en que estás en la casa de Dios, nosotros aquí seguiremos tu ejemplo de vida, alegre, con mucha fe y unidos ... Hasta el encuentro eterno. Sus hijas Maryte, Claudia, Marcela, Gaby, Pía, Soledad, Sebastián Aprile, sus hijos políticos, sus nietos y bis nietos, invitan a la misa el 29 de Junio a las 20.30 hs Iglesia Santos Domingo.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

MAURICIA VILLA DE PADILLA - MARCIAL PADILLA

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor 28/6/95 y el 14/10/49 y esperan la resurrección.

Al cumplirse un nuevo aniversario de sus fallecimientos, sus hijos los recuerdan con una santa misa el día 30 a las 19,30 hs. en la Pquia. Santa Lucía. Ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

ANDREA DEL VALLE MENDIETA

(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|.

La OSPSA Filial Santiago del Estero, en las personas del Sr. Administrador Darío Omar Suárez, sus compañeros Cdra. Gabriela Suárez de Paz, Emanuel Suárez, Silvana Queijas, Antonio Suárez, Dr. José Chara, Marcelo Coronel, Miguel Iñiguez, Noemí Smilda Espeche, recordamos con tristeza tu partida. Al cumplirse un mes de tu vuelo al cielo, pedimos que goces del eterno descanso en presencia del Señor. Estarás por siempre en nuestros corazones querida compañera.

INVITACIÓN A MISA

RAÚL DEL CARMEN IBÁÑEZ

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 29/5/21 y espera la resurrección.

La vida de los que en ti creemos Señor, no termina se transforma, al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo, por eso te pedimos Señor que consueles nuestro dolor y concedas a nuestro querido hermano Raúl el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin. Su esposa Carola Montes, sus hijitos Camilita y Julito Ibáñez, hermanas Carmen, Marta, Ana María Ibáñez, hno. político Dante del Castillo invitan a la misa que se oficiará hoy en la Catedral Basílica, a las 20 hs. con motivo de cumplirse un mes más de su fallecimiento.

RECORDATORIO

LETICIA VALENTINA PONCE VDA. DE GRAMAJO

(q.e.p.d.) Falleció el 29/6/17|.

Madre: hoy se cumplen 4 años de tu partida al cielo, te extrañamos mucho Vieja querida, duele no verte, no tenerte, pero sabemos que estás descansando junto a nuestro Señor donde no existe el dolor ni el sufrimiento, solo existe el amor de Dios. Nosotros tus hijos Luis, Rodo, Hugo, Negra, Manuel, Mario, Domingo Rubén, Patricia, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demás familiares la recuerdan con amor y cariño. Elevamos la más ferviente oración en tu querida memoria.

RECORDATORIO

ROQUE JACINTO BRANDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/6/21 y espera la resurrección.

Dios en su infinita misericordia ya te recibió. Descansa en paz padre mío. Tu hija Ana Cecilia, tu hijo Esteban, tu hija política Verónica, tus nietos Josefina, Bautista, Bernardino y Juan, lo recuerdan con mucho amor al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

ÁNGELA HERMINIA SANTILLÁN DE MARTÍNEZ

Q.E.P.D. falleció el 30-05-21.

Querida Ángela… las almas de luz como la tuya, no se extinguen. Sigue brillando en el corazón de todos los que te conocimos y disfrutamos de tu amistad, tu nobleza, tu humildad, de la sencilla y serena actitud con que siempre, asumiste las circunstancias de vida que te tocó transitar en este mundo. Hondo pesar por tu pronta partida; pero gratitud a Dios de habernos permitido compartir contigo momentos inolvidables y sensibles. Tu esposo Mario, hijos Cecilia, Pablo y Mariana, sus suegros Mario y Yolanda, sus Cuñados Sonia y Ricardo, Sus sobrinos, Gonzalo Matías Sebastián y Mariana, Sus Sobrinas nietas Francesca y Guillermina, su Hermana del corazón y su esposo Andrea y Walter. Agradecemos profundamente al Dr. Ricardo Trejo, a Hayde y Facundo Farías, a su amiga Liliana Ingrata, a los Mensajeros de María Reina, Jorge y Edith Peralta, amigos de su esposo y sus hijos.

Invitan y ruegan por su eterno descanso en la misa del día 30 de junio a las 8:15hs en el Oratorio Don Bosco y el mismo día a las 19:30hs en la parroquia de Santa Lucía, con motivo del primer mes de su partida a la casa del padre.

RESPONSO E INVITACION A MISA

RITA BEATRIZ SEQUEIRA

(Q.E.P.D) Se durmió en el Señor el 20/06/21.

Hace nueve días Que Te Fuiste En Silencio Al Encuentro Con Dios, Acudiste A Ser Parte De Un Hermoso Jardín Celestial y Eterno. ¡Cuánto Te Amamos! Tus Hijos Lucas, Priscilla y Bautista, y Tu Compañero De Vida Oscar y Tus Hermanos Marcela, Pablo y Andrea. Invitamos Al Responso A Realizarse Hoy A Las 16:00Hs En El Cementerio Cristo Rey y La Misa A Las 20:00Hs En Nuestra Iglesia Ntra. Sra De Loreto.