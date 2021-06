FÚNEBRES | 29 de junio del 2021 -segunda parte

29/06/2021 - 02:25 Funebres

- Livio Norberto Yocca

- Zulema Ester Martínez

- María Inés Yolde (La Banda)

- Guillermo Manuel García

- Rita Eulogia Paz (La Banda)

- Lisandro Exequiel Orellana (Forres)

- Manuel Rodolfo Coria

- Guillermo Rojas (Fernández)

- Zulema Ester Martínez

- Rafael Alberto Gómez

- Juana Francisca Pallares (Fernández)

- Adelaida Lugones

- Reina Graciela Robles (Clodomira)

- Héctor Eduardo Garnica (La Banda)

- Hugo Humberto Gómez

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Juan Manuel Suffloni y Ana María Serrano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Asociación Civil ACPIAR participa con profunda tristeza su partida al encuentro del Señor y acompaña a su hija Anahí y familias en estos momentos de dolor. Pide oraciones en su querida memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. El Consorcio Pellegrini participa con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la integrante del Consejo Sra. Anahí Chamorro. Acompaña a toda su familia en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Javier Albertali participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hija Anahí Chamorro y familia ante la irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Lucy V. Pérez Mayoral participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de gran tristeza.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. El Centro Amigos del Ciego acompaña en este gran dolor a su hija Susana, exdirectora del Hogar de Ciegos "Luis Braille". Que el Señor bendiga el descanso de la Sra. Norma y alcance a su flia. resignación y paz.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Tus amigas Graciela Muhn, María Rosa Azuz, María Irma Fonzo y Consuelo Amanda Coronel participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestras amiga Anahí Chamorro. Rogamos por su eterno descanso y pedimos oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Las amigas del Colegio Profesional de Trabajo Social y de las reuniones de los jueves de su hija Susana: Azucena, Miriam, Pelisa, Blanca, Elena y Norma, ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Dr. Antonio Francisco Sain, su esposa Norma, su hermana Celia (Negro) y sus hijos Sergio, Natalia, Fernando y Santiago con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Susana, su comadre en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CEVILÁN, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus sobrinos Pedro, Osvaldo, Mirna, Olga, Ariel, Luis, Gabi, Carolina y Ramón y sus familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del queridísimo tio Tito. Que Dios lo tenga en la gloria.

CEVILÁN, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Su sobrino Dito González, sus hijos María Belén, Rita Milagros, Enzo Martín, Rocío Jazmín, participan con profundo dolor el fallecimiento de su queridísimo tío Tito. Que Dios lo tenga en la gloria.

CEVILÁN, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Su cuñado Damián Suárez y sus hermanos participan con profundo dolor el fallecimiento de Tito. Que descanse en paz.

CORIA, MANUEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Su esposa Nicolasa Figueroa sus hijos Ruben, Irma, Zulma, Elena y Teo y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la Misericordia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ESPECHE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. La Liga de Veteranos "Pasión Futbolera" participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera nuestro secretario y delegado de Veteranos "Carrizo Bomba de Agua" (C-55). Miguel Ángel "Negro" Espeche, quien en vida fue nuestro amigo y excelente persona, rogando al Altísimo pronta resignación para su familia. Que brille para el la luz que no tiene fin.

ESPECHE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Veteranos de Estudiantes (C-55) participan con dolor el fallecimiento de nuestro amigo Miguel "Negro" Espeche y acompañan a su familia. Que brille para el la luz que no tiene fin.

GARCÍA, GUILLERMO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Su esposa Angelica , sus hijos Leandro, Fabio y Adrián y demás familiares Participen con dolor de su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GARCÍA, GUILLERMO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Señor, te encomendamos el alma de tu siervo Guillermo Manuel Garcia y te suplicamos Cristo Jesus, Salvador del Mundo, que no le niegues la entrada en el regazo de tus patriarcas ya que por ella bajaste misericordiosamente del Cielo a la Tierra". Su esposa Angelica Buenvencino, sus hijos Leandro, Fabio y Adrián, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, GUILLERMO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Cómo me duele tu partida, mi hermanito. Solo me consuela saber que estás junto a nuestros padres en los brazos del Señor. Su hermano Pedro "Nono".

GARCÍA, GUILLERMO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su primo David Gerez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, GUILLERMO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Sus primos Victorio Cesca y Norma Gerez de Cesca, sus hijos Verónica, Victorio y Maximiliano Cesca participan con profundo pesar su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

GARCÍA, GUILLERMO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Dijo Jesus: "Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi, aunque muera vivirá". Querido Guilli, ya estás en los brazos del Señor gozando de su presencia. Seguramente, Jesus te preparó una hermosa morada en la Casa del Padre. Te recordaremos siempre como el hermano que fuiste, toda una vida compartida en el hogar amoroso de nuestros queridos abuelos. Sus sobrinos Olga Remendo, Antonio Pappalardo y sus hijos: Virginia, Luis, Antonio y Valeria, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Brille para el la luz que no tiene fin.

GARCÍA, GUILLERMO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Querido tío, te vamos a extrañar mucho, sobre todo en las próximas navidades y año nuevo. Sus sobrinos Pedro, Mónica y Martha y sus respectivas familias acompañan en el dolor a su tía Angélica y sus primos Leandro, Fabio y Adrián.

GARCÍA, GUILLERMO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Despiden con profundo dolor a su amigo Guille, el más sentido consuelo a la familia, sus compañeros de fútbol de los arquitectos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GARCÍA, GUILLERMO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Ya esta ante ti Señor, recibelo en tu morada de luz, paz y amor. Guilli Descansa en paz querido amigo, simpre te llevaremos en el recuerdo y en nuestros corazones. Tu luz brillará eternamente y permanecerá siempre en nuestro recuerdo. Pido a Dios fortaleza y resignación para tu esposa Angelica y tus hijos Leandro, Fabio y Adrian, participamos y pedimos oraciones en su memoria. Tus amigos y ex-vecinos Mirta Paz, Walter Ledesma, Sabrina y Giuliana.

GARCÍA, GUILLERMO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Tus ex-compañeros Peritos 79. Mirta Paz, Walter Ledesma, Silvia Witte, Susana Machuslky, Andrea Nieto, Mirna Paz Pinto, Edith, Cacho Figueroa, Cacho Rodriguez, Tedy Rojas, Norma Castaño participan su fallecimiento y acompaña a su familia en este dificil momento de irreparable pérdida. Ruega una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

GARCÍA, GUILLERMO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, todo el que vive y cree en Mí no morirá": Jn 11, 25-26.

Ricardo Esteban Ramendo y sus hijos: Richard y familia, Lucía, Olga y familia y Pablo; su hermana María Ramendo participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido sobrino, ahijado y tío Guillermo. Querido Guilli: tu mirada positiva, tu alegría eran un don que se hacían presentes cada vez que te encontrabas con un ser querido, amigo o conocido. Con ese don eras animación en las reuniones familiares. Estás siempre con todos, unidos en tantas experiencias de infancia, juventud y crecimiento compartido con los abuelos. Te encomendamos a Jesús, Él te abraze y te reciba en su Reino de Paz. Descansa en el amor de Dios.

GÓMEZ, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Su esposa Silvia Magdalena Díaz, sus hijas Gabriela y Lucila, sus hermanos Jose Luis y Mirta y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Serv. Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GÓMEZ, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. "Potrillo, los que te conocimos te recordaremos siempre con una sonris". Tu amigo César Julio Suasnábar acompaña a la familia en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ, RAFAEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Tu esposa Marta, su hijo Gabi , sus sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Gringa Cinquegrani y familia participan con profunda tristeza el fallecimiento del caballero don Federico Guimard, y expresan sus condolencias a sus queridas hijas María Marta, María Cristina y María Carolina. Concédele Señor el descanso eterno y que ilumine tu luz perpetua.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, sus hijos Boya y familia, Guillermo, Alfonso, nietos y Mario Sily e hijos participan con pena su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de profundo dolor. Ruegan una oración en su memoria.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus amigos Carlos E. Figueroa, Victoria Bassett e hijos despiden con tristeza al amigo que abría su puerta y corazón a la presencia de la amistad y a los recuerdos que unían nuestra existencia. Abrazamos a sus hijas y familias con mucho amor.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Dr. Néstor Giraudo, Cristina Ávila y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Pablo Presti Vignau, Beatriz Pérez Curbelo y sus hijos Pablo Gonzalo, Juliana y Alejo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Nunzio Oscar Abate y María Pía Abate participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas María Marta y Cristina en este momento de inmenso dolor.

LLUGDAR, RICARDO OMAR (Turco) (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. "Señor, te rogamos por su eterno descanso y que brille para él la luz que no tiene fin". Arq. Gabriel González Orisber, paticipa con dolor el fallecimiento de su compañero de trabajo, acompañando a sus familiares y rogando se eleven oraciones por su memoria.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Sus sobrinos Eduardo Martínez Paradelo y Georgina Tarchini, sus hijos Fabián, Álvaro y en especial su ahijado Federico y sus familias participan con tristeza su fallecimiento. Que descanses en paz Chochi.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Sus sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (Chochi)(q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Sus sobrinos Salvador Martínez, Graciela Fernández y sus hijos Carolina y Salvador participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Chochi y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesye y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Mayci en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Oscar Barrionuevo y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Te recordaré cada día y siempre te tendré en mi corazón mi querida Chochi. Aprendi a quererte tanto como a una tía. Te quiero mi querida Chochila!!! Descansa en paz en brazos del Señor. Patricia Galindez.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. CPN Nilda Viviana Gerez participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a su flia en estos momentos difíciles y ruega una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Dicen que cuando tienes alguien querido en el cielo, tienes un pedacito de cielo en tu vida para siempre. Yo te tengo a ti, amiga querida, una parte de ti vive conmigo en cada recuerdo compartido. Que brille para ti la luz que no tiene fin. te despedimos con mucho cariño. Tu amiga Pochola y familia: Lina, Luis, Romina, Gaby, Santi, Ailen, Leo y Mati.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus amigos Valentín Arroyo y Ana María Chamut, sus hijas Paola, su ahijada Vanina, su nieta Guillermina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Gringa Hid y Juan Carlos Hid participan el fallecimiento de la querida amiga Chochi. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Marcelo Martínez, su esposa Celia Julián y su hija Guadalupe Martínez participan con dolor el fallecimiento de su tía Chochi y acompañan a Mayci en este difícil momento elevando oraciones por su descanso en la paz del Señor.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Adriana Álvarez y sus hijos participan con dolor el fallecimiento de la tía de su amiga Mayci.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Marcelo Salgado y Flia. Acompañan a su querida amiga Mayci Zabala y sus familiares. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Descanse en paz.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. María Rosa Ledesma y Viviana Aguero participan el fallecimiento de la querida Chochi, a quien conocemos desde la niñez. Acompañamos con mucho cariño a Mayci, Glu y Graciela, y demás familiares, en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Darío H. López, Gladys del C. Díaz y Santy participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Maici y toda su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Siempre en nuestro corazón Ruth Volta de Bianchi y familia. Despiden con mucho dolor a la querida Chochi. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Elio, Facundo y Fernando, acompañamos con profundo dolor, la partida de Chochy Zabala Martinez. Elevamos oraciones para que en paz descanse y brille para ella la luz que no tiene fin.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. "Querida prima y amiga Chochi. Descansa en paz". Delia Ruse Páez (Negrita como vos me llamabas) y Chely Bravo páez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Alinés Valladares, José Luis Pistamiglio, Raul Valladares, Alba Alicia Juárez y sus respectivas flias, acompañan a Mayci y Salvador por el fallecimiento de su tía Chochi y ruegan por su eterno descanso.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Estarás por siempre en nuestros corazones: Cacho Palazzi y Perla Hid, sus hijos: Pilín y Carolina Tejera; Daniel y Roxana Ayunta; Ruben Seiler y María José; y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz querida Chochi.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Sara W. de Montenegro, sus hijos y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (Chochi)(q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Chochi: gracias por ser parte de nuestros mejores recuerdos. Carolina y Salvador Martínez Fernández, participan con enorme tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. María Pía Abate, María Gabriela Abate y Nora Abate de Tadeo participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a Maycy con profunda pena.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Silvia Margarita Abate, sus hijos Tamara, Xavier y Giancarlo Luna Abate participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Maycy en este momento de inmensa tristeza.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (Chochi)(q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Freddy Basbus, su esposa Magalí Pece e hijos, Marcelo Basbús y familia, Claudio y Silvia Basbús, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su familia en este difícil momento, rogando oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO(q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Erik Llarull, amigo y hermano participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PAZ, RUBÉN HUMBERTO (CHOLI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Sus hermanos políticos Luis, Hugo, Tato, Nora y Graciela participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria para que su alma descanse en paz.

PAZ, RUBÉN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Iniciaste el viaje a la eternidad donde brilla la luz que no tiene fin. Desde lo terrenal querida amiga, nosotros te mantendremos presente, como siempre, viendo tus virtudes, tu sentido de la amistad y hombría de bien, tu amor a la familia, disfrutando de tu compañía y sanas ocurrencias. Te despedimos desde el estudio que tantas veces visitaste. Cacho Rigourd, Mía, María, Javier, Andrea, Roxana y Silvia.

PAZ, RUBÉN HUMBERTO (CHOLI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Ing. Luis Alberto Salto y familia, Sebastian, Pablo, Mariano, Cecilia, Graciela, Florencia y Tamara participan con profundo dolor su partida al reino de los cielos. Rogando que brille para él la luz que no tiene fin.

PHIPPS, PILAR LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. "No estaré triste porque te fuiste, me alegraré cada día por cada momento que viví a tu lado y tu imborrable recuerdo". Su hija Raquel Escurra, su hijo político Marcelo Ruiz, sus nietas Valentina, Macarena y Tizziana Ruiz, su nieto político Jose Alvarez y su bisnieto Vicente Alvarez Ruiz participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PHIPPS, PILAR LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Freddy Basbús, su esposa Magali Pece y familia; Marcelo Basbús y familia; Claudio y Silvia Basbús participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PHIPPS, PILAR LEONOR PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. El grupo "Amigas por siempre" de la Esc. De Comercio Prof. Antenor Ferreyra: Alejandra, Marijó, Cecy y Roxana acompañan a su querida amiga Raquel en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PHIPPS, PILAR LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. "Abu querida que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Valentina Ruiz, su nietos político José Álvarez y su bisnieto Vicente Álvarez Ruiz participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PHIPPS, PILAR LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. El Cielo está de fiesta con tu llegada. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Hasta siempre Prof. Leo. La comunidad Educativa de la Esc. De Comercio Prof. Antenor R. Ferreyra participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Profesora Raquel Escurra.

PHIPPS, PILAR LEONOR PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Julieta Giménez participa con pesar la partida de la querida ex colega Leonor. Pide a Dios de consuelo, fe y serenidad a su familia.

PHIPPS, PILAR LEONOR PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Los hermanos en Cristo del Grupo Pbro. Carlos Marozzi de su hija Silvia, participan con dolor su partida y ruegan fortaleza y resignación para su familia.

PONCIO, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Querido Manuel, cuesta tanto tener que despedirte, tu fallecimiento causó tanto dolor en nosotros que guardamos en el corazón tu sonrisa y amabilidad de siempre, la persona de bien que fuiste y todos los momentos compartidos a lo largo de tantos años. Pedimos a Dios por el descanso de tu alma y acompañamos a tus hijos Monona, Mora y nieto Emanuel, José Luis, Bety y Ana y sus respectivas familias en tan triste momento. Tus vecinos y amigos Rosa Figueroa, Bochi, Lorena, Gringa y Achi Zani.

PONCIO, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Manuel me cuesta mucho aún creer y duele tu partida. Contaba los días para que vuelvas a tu casa, pero me quedo con todos los momentos compartidos. Voy a extrañar tanto conversar con vos antes de llegar a casa. No solo eras el papá de mis amigos, fuiste mi amigo. Descansa en paz. Lorena Zani.

QUIÑONES, ARGENIMA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Autoridades, docentes, nodocentes y miembros de la Comunidad de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE participan del fallecimiento de la Sra. madre de la Sra. Ada Beatriz Ledesma, no docente de la Facultad y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ DE TAGLIAPIETRA, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Su hermana Beti, su hija Lorena y nieta Davina participan con inmensa tristeza su fallecimiento. 26/6/2021.

RUIZ DE TAGLIAPIETRA, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Querida Graciela, lamentamos mucho tu pérdida y elevamos nuestras oraciones para que pronto encuentres consuelo. Nuestros corazones están contigo. Liz Paz, Nancy Moyano, Graciela Daverio, Lita Muratore, Marina Díaz, Ramona Díaz, Clelia Pavoni y Beatriz Nedeani, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RUIZ DE TAGLIAPIETRA, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Señor permítele contemplar la luz de tu rostro. Participan su fallecimiento amigas y compañeras de la Escuela Normal, de su hija Graciela: Raquel Bellomo, Marta Hilal, Aída Fonti, Guillermina Ávila, Angelina Ramírez, María Alicia Ledesma, Fany Gomez, Aída Pereyra, Teresa de Ginevri, Estela Elías, María Rosa Costilla. Ruegan una oración en su querida memoria y por la ciristiana resignación de su familia.

RUIZ DE TAGLIAPIETRA, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Arturo Lorente y familia, acompañan con profundo dolor a su amigo Coco y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, SAÚL NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Lic. Carlos Fuentes, su señora Amanda Villalba y familia, El Jarillero, conjunto Los Nativos participan con dolor el fallecimiento del amigo y querido Saúl. Acompañan a la familia y elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, SAÚL NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Juan Carlos Carabajal y su hijo Fabio despiden al amigo y compañero de caminos, música y sueños. Acompañan a su familia en estos momentos de tristeza y congoja. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Su esposa Martha Rodriguez, sus hijos Maria Marta y Libio, su hijo pol Ricardo Maldonado, sus nietos Facundo Rodrigo Camila Valentin y Faustino participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Su hermano político Ricardo Rodriguez, su esposa Teresa Sapac, sus hijos Esteban y Viviana y Santiago Rodriguez participan con dolor su falleicmiento. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Sus primos Ketty Mukdsi de Vila, Graciela Mukdsi de Loto, Manuel Horacio Loto y María Ester Mukdsi de Abeijón y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Martha, hijos y demás familiares en este triste momento. Elevan oraciones por la paz de su alma y el consuelo de sus seres queridos.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Su primo hermano Dr. Federico José Yocca y familia participan con dolor su falleciminto.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (¨TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Su primo hermano Daniel F. Yocca, su esposa María Lucrecia de la Cruz, sus hijos Emilia y Guido; Florencia y Carlos; Augusto Daniel; Antonela y Francisco; Beija y Hernán participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios haga brillar para el la luz que no tiene fin.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Sus sobrinos Eduardo Merchan, Adriana Rodríguez, sus hijos y nietos participan el fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Sus primos Elena Vannucci y Alfredo Ramos, sus hijos Fredy, Carlos y Veronica, despiden con profundo pesar a Tito. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Sus primos César Vannucci y Gloria Zahakian participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su mermoria

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Sus sobrinos Cesar Ramos, Miryam Eberle, sus hijos Fatima, Riki, Rafael y Rosario, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Sus sobrinos Carlos Ramos, Josefina Rimini, sus hijos Joaquin, Juan Ignacio, Josefina y Tadeo, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Su sobrina Veronica Ramos y su hija Gemma participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (¨TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Sus primos hermanos Marcela Yocca, su esposo Ing. Carlos Alberto Yonni; sus sobrinas Gisela y flia. y Mariela; Carlos Alberto Yocca, su esposa Marta Peralta; sus sobrinos Carlos Yocca y flia.; y Valeria participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Miguel Ángel Facello, Mariana Olmedo y sus hijos Luciana, Fiorella, Lucas, Miguel, Matías y Julieta participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Personal de Corralón Establecimiento Don Alfredo participa con profundo dolor el fallecimiento de su dueño, el Sr. Livio Tito Yocca y acompañan a la Sra. Martha, su esposa, y a sus hijos Livio Alfredo y Maria Martha en este difícil momento. Nuestro agradecimiento y respeto a quien fuera nuestro empleados. Pedimos por su eterno descanso y rogamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados el 28/6/21 en el cementerio La Piedad.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. El personal del Hotel Centro participa con profundo dolor el fallecimiento de su dueño y acompañan a la Sra. Martha y a sus hijos Livio Alfredo y María Martha en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria y consuelo para toda la familia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad el dia 28/6/21.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Ricardo Maldonado, Maria Martha Yocca, sus hijos Facundo, Rodrigo y Camila participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en ste difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad el dia 28/6/21.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Personal del Hotel Centro participa con profundo dolor el fallecimiento de Don Tito, su propietario y acompañan a su esposa Martha, sus hijos Livio Alfredo, María Martha y sus respectivas familias. Oramos por su eterno descanso y que la paz y el consuelo los acompañe y fortalezca. Se ruega una oración en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi, aunque haya muerto vivirá". Te recordaremos con mucho cariño y agradeciendo a la vida haberte conocido, mi estimado Tito, Atesoraré todo los hermosos momentos compartidos, nuestras charlas y las risas. Gracias por todo el cariño que siempre le brindaste a mis padres. Mi más sentido pésame para Martita, tus hijos y nietos. Ruego oraciones en su querida memoria y que brille para ti la luz que no tiene fin. Marilena Maldonado.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Hijos y nietos de su extinta prima María Isabel Zamora Yocca. Dra. Marta Villalba y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Los compañeros de 5º C promoción 68 de la Escuela Normal Manuel Belgrano de su hermana Elda participan su fallecimiento y acompañan a la familia y abrazan a ella en tan doloroso momento.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Amigas de su hermana Elda participa con pesar su fallecimiento: Marta Segienowicz, Judith Córdoba, Norma Gerez, Negui Ledesma, Marta Luna, Cristina Luñiz y Raquel Bellomo. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. María Angélica Vera de Oneto, Carlos Alberto Oneto, Natalia Oneto y familia participan con profundo dolor y acompañan a la querida amiga Martita, hijos y nietos en estos difíciles y triste momentos. ¡Hasta siempre Tito!

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Ana María Vera de Bianchi y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Pide a Dios resignación y ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Chonona e hijas participan con mucho dolor el fallecimiento del esposo de la querida Martita. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Stella M. Guadagnoli participa con dolor en su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (¨TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Carlos Enrique Bothamley, Lucía Beatriz Sánchez de Bothamley y familia acompañan con cariño a Marta y a sus hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (¨TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. El grupo de los martes despide con gran dolor al amigo Tito y acompaña a su familia. Manolo Álvarez, Carlos Bothamley, Mario Castillo Solá, Chimbi Gomez, Arturo Lorente, Nico Ross, Beto Tiberti, Berni Villegas.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (¨TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Manuel Álvarez, Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Dr. Bernardo Villegas y Maria Claudia Azar e hijos participan con profunda tristeza el fallecimiento del querido amigo Tito y acompañan a su familia en este momento de dolor elevando oraciones en su memoria. Brille para el la luz que no tiene fin.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (¨TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Querido Tito gracias por todos los momentos triste y alegres que compartimos desde nuestra adolescencia hasta hoy con vos Martita y tu familia. Esa amistad profunda y sincera se vio consolidada por el vínculo de amor y cariño entre nuestros hijos. Fuiste excelente esposo, padre, abuelo y amigo. Gracias por tanta generosidad y afecto que nos brindaste en nuestras reuniones semanales en tu hotel haciéndonos sentir como en casa. Fuiste un hombre de pocas palabras pero de un accionar profundo y fructífero que gracias a tu sacrificio, trabajo, responsabilidad y superación conseguiste éxito en tu empresa sin vanagloriarte por tus logros sino por el contrario con humildad y tratando de ayudar al que necesita. Dios reconforte a tu querida esposa a María Marta, Livio y toda la familia y les dé resignación por tu paso a la eternidad. Hasta siempre querido amigo. Lía Valdini Rentería, sus hijos Silvina Sarmiento de Hepner, Mariano Sarmiento y Patricia Díaz.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (¨TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Julieta Giménez participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la estimada Marta y familia rogando a Dios por su eterno descanso y consuelo para sus seres queridos.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Adriana Álvarez y su hijo Faustino y Alfonsina participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este triste momento a toda su familia.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (¨TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Dr. Néstor Giraudo, Cristina Ávila y sus hijos Adrián, Pablo, Vanina, Cristhian y familias participan su fallecimiento y abrazan en el dolor a Martita y a toda su familia. Ruegan una oración en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (¨TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Eduardo Fuhr, Cecilia Llugdar, sus hijos María Josefina, Eduardo y María José, sus nietos Valentín, Faustino, Delfina, Tomás y Victoria despiden al querido Tito y acompañan a la familia en este triste momento. Oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (¨TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. María Josefina Fuhr junto a sus hijos Livio Valentín y Faustino Eduardo Yocca, participan el fallecimiento del querido abuelo Tito. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Hugo Tonero, Lucrecia Llugdar, sus hijos Federico y Lucrecia y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Víctor Manuel Zamora, Nora E. Grignaschi y sus hijos Sergio, Marcela, Inés, Víctor y Norita, sus respectivas familias, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y acompañan a Marta, María Marta y Livio en estos momentos de dolor elevando oraciones en su querida memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Victorio Cesca, Norma de Cesca, sus hijos Verónica, Victorio y Maximiliano Cesca y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su hermana Elda y todos sus seres queridos. Se ruega una oración en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Raquel Bellomo, sus hijos y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su hermana Elda y a todos sus seres queridos. Se ruega una oración en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Luis Salomón Domínguez, Cristian Martínez López, Martían Díaz Achaval, Lucas Vieyra Ortiz, Facundo Filippi, Sebastián Sialle, Rodolfo Améstegui y Santiago Olmedo participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querido amigo Livio, acompañan a toda su familia y elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Guillermo Alegre y familia, despiden con profundo pesar al hermano de su querida amiga Elda Yocca. Acompañamos en el dolor a su familia y elevamos oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Arturo Lorente y familia, acompaña a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Arq. Anselmo Vezzosi y Marcela Scocozza con sus hijos y respectivas familias, lamentan participar el fallecimiento de "Don Tito", caballero, educado y gentil, comerciante y empresario honesto, amigo leal y generoso, entusiaste y estudioso del color del paisaje con acuarela. La casa del Rio no será la misma sin su presencia. Acompañan a su familia en este momento de dolor por tan irreparable pérdida. Que descanse en la paz del Señor.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (¨TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. José Manuel Cáceres, su esposa Norah Carabajal Loza y familia, participan con mucho dolor su partida a la Casa del Señor y acompañan a su querida esposa, hijos, hermanos y demás familiares, rogando por su cristiana resignación y el eterno descanso de Tito.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (¨TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Judith Córdoba, su esposo Hugo Agostinelli, sus hijos Hugo, Gabriela, y nietos participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a mi querida amiga Elda en el dolor, abrazo a su enorme Marta, a sus hijos y nietos. Elevan oraciones en su querida memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (¨TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Elena Diaz Esteve de Palomo, y sus hijos Daniel, Marcia y Diego participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. "Que el Señor lo reciba en su brazos y le dé el descanso eterno". Las amigas de su esposa Martita: Susy Noemí Karan, Porota Cavalieri de Jiménez Frías, Kuky Astún de Marañón, Mary Barraza, Lucy Figueroa de Rocha, Nené Agüero de Rizzo Patrón, Meky Leiva de Luna y Chicha Paladea de Luna participan con profundo dolor su partida al reino celestial. Que el Señor fortalezca los corazones de su esposa y de sus hijos. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. "Que brille para él la luz tiene fin". Los miembros de la Asociación Santiagueña de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual (ASPADI), su Centro Especial de Capacitación Laboral y Terapéutico y el Taller protegido de Producción, participan con tristeza el fallecimiento del esposo de la Sra. Martita Rodríguez de Yocca y acompañan a su familia en este momento de tanto dolor. Eleva oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Martín Diaz Achaval, Raquel Catalán y flia. participan con pesar su fallecimiento. Ruega oraciones a su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Chiqui Abdala y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan al Señor por la pronta resignación de su familia.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (¨TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Adela Pece de Sgoifo, Margarita Pece de Sayago y Marta Graciela Pece y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a Elda y a toda la familia en este duro momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Pedro Montiel, Cristina Atia y familia participa con profundo dolor su fallecimiento.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Pablo Presti Vignau, Beatriz Pérez Curbelo y sus hijos Pablo Gonzalo, Juliana y Alejo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (¨TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Luisa Gomez Coronel de Lucatelli, sus hijos Mariana del Valle, Tomás Martín, Pablo Ramón Lucatelli y sus respectivas familias participan el fallecimiento del hermano de Elda y abrazan cariñosamente a su familia.

CARDOZO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Su hija Karina Cardozo, su hijo político Ramón Díaz, sus nietos Ludmila, Pelu, Marlen, Leonel, Brisa y bisnietos Elenita y Salvador José invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en la Pquia. Santa Rita, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CARDOZO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Su hija Paola Cardozo, su hijo político Dr. Darío Chilio Rusz y su nieta Xiomara Chilio Cardozo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en la Pquia. Santa Rita, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CARDOZO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Su hija Romina Cardozo, su hijo político Andrés Claude y su nieto Rodrigo Claude invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en la Pquia. Santa Rita, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CARDOZO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Su hijo Matías Cardozo, su hija política Paola Espinillo y su nieto Gael Cardozo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en la Pquia. Santa Rita, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CARDOZO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Su hija Florencia Cardozo y su hijo político Eduardo Ávila invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en la Pquia. Santa Rita, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. "El Señor me libró de todos mis temores" Normita ya descansas en los brazos de Jesús y María. Celia Salvatierra Pereda abraza en el dolor y la oración a sus queridas amigas Anahí y Susana e invita a participar de la misa a realizarse por el Facebook de la Iglesia Catedral de Santiago hoy a las 20hs rogando por la memoria de vuestra mamita.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Los empleados de la firma Hiper Bazar Gastronómico S.A, invitamos a la misa el día 29 de junio a las 20,30 hs. en la iglesia Sto. Domingo, al cumplirse los 9 días de su partida al reino celestial, y acompañamos a su familia en tan triste momento. Elevamos oraciones en su querida memoria

MANSILLA DE FARÍAS, TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Al cumplirse dos meses de tu inesperada partida al reino celestial, te seguimos recordando con mucho amor y extrañándote infinitamente. Nos dejaste tu gran ejemplo y lo tendremos presente siempre. Tus alas estaban listas para volar pero nuestros corazones aún no estaban preparados para dejarte ir, es por eso que queremos recordarte en la misa que se realizará hoy en la parroquia La Inmaculada a las 19:30. Víctor Farías, hijos y nietos invitan a participar.

NAVARRO, MARIO ALBERTO (FRAY) (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/13|. Hermano querido descansa en paz y brille para vos la luz que no tiene fin". Fuiste un ejemplo de vida sacerdotal Franciscana. Tu recuerdo perdurará por siempre en el corazon de todos los que te conocimos y amamos. Sus hermanos Jose Luis, Ines, Francisco y Susana invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco al cumplirse 8 años de su partida a la casa del Padre celestial.

ARGAÑARAZ, MIGUEL REINERIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Darwin, Zulema, Lucía y Darwin (h) acompañamos con profundo dolor a los hijos de nuestros amigos y que brille para él la luz que no tiene fin.

ARGAÑARAZ, MIGUEL REINERIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Grupo Darwin Productores Asesores de Seguros SRL, propietarios y empleados hacen llegar, a los hijos, sus condolencias, con motivo del fallecimiento de nuestro cliente y amigo.

GARNICA, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Sus hijos Claudia, Daniela, André, Matías, nietas Jazmín, hna. Mirta, cuñado Marcelo, sobrinos Lucas, Juan, Pablo, Belén participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

MONTENEGRO DE SAMBATARO, MAGDA ALEXA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Lidia Esther Grana de Manfredi y su hijo Juan Carlos acompañan a José Miguel y Lucía con profundo dolor ante la pérdida de su madre y elevan oraciones para que brille para ella la luz que no tiene fin. En el cielo Dios la guiará por los verdes prados de paz infinita. Q.E.P.D.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Prof.Pedro Villalva , participa con tristeza el fallecimiento del hermano de nuestro compañero de trabajo Ing. Ricardo Moreno en la Esc. Téc. Nº 2 . Mi sentido pesame a sus familiares, que Dios lo tenga en su gloria.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Nené Grana de Manfredi, sus hijos y sus respectivas familias acompañan a sus queridas amigas Elsa y Doris, a su hijo y hermanos, en este doloroso momento que los enfrenta la vida y elevan oraciones para que Dios les brinde resignación y eterno descanso a quien en vida fue una persona digna, merecedora de la luz divina que no tiene fin.

ORTIZ VDA. DE GOYTEA, BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Su hermano Gustavo Rafael Ortiz, María Rosa Neme, sus hijos Jorge y María Luján, hijos políticos Belén Salvatierra, Marcos Tulisso, participan con profundo dolor su partida al reino de los cielos. Ruegan a Dios el consuelo a sus hijos y nietos, por la irreparable pérdida.

ORTIZ VDA. DE GOYTEA, BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Olga Panucci de Neme, Osbaldo Panucci, participan con profundo dolor su fallecimiento. ruegna una oración a su memoria.

ORTIZ VDA. DE GOYTEA, BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Prof. Pedro Villalva, participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex-profesora y luego compañera de trabajo en la Esc. Técnica Nº 2 La Banda. Se ruega una oración y mi más sentido pesame a sus familiares.

ORTIZ VDA. DE GOYTEA, BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios y junto a él recorrerán el verde prado donde la luz no tiene fin". Nené Grana de Manfredi, sus hijos y sus respectivas familias despiden con dolor a la querida amiga de toda la vida, docente, madre y abuela ejemplar. Acompañan a Guilly y Judith y elevan oraciones para que el Señor acoja a Betty en sus brazos.

PAZ, RITA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Sus hijos Clari y Norma h. politicos nietos y bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el Jardin del Sol SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SANTILLÁN VDA. DE TEJEDA, GLORIA YLUMINADA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Su hermana Silvia, sus sobrinos: Enzo, Graciela y Clara, sus sobrinos nietos y demás familiares lo recuerdan en sus 9 dias de su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria.

SORIA, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Te has ido de este mundo pero no de nuestros corazones. Sus vecinos y amigos: Celian, Ariel, María Nella, Noelia, Laura, Uciel, Benicio, Santana, Ariel y Pilar Felice. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Dr. Orlando Kozameh, su esposa Mónica y sus hijos Nacho y Junior, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con sentido dolor a su estimada familia. Elevando oraciones en su memoria.

SORIA, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Prof. Pedro Villalba, participa con mucha tristeza el fallecimiento de su ex-compañero de trabajo en la Esc. Tec. Nº 2 La Banda. Se ruega una oración a su memoria y mi más sentido pesame a sus familiares.

YOLDE, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Sus hijas Silvia, María Noelia y María Cristina part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. Jardín del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

JORGE, CARLOS ALBERTO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Su esposa e hijos agradecen a todas las personas que nos acompañaron. Familiares, amigos, autoridades nacionales, provinciales, municipales. Instituciones, colegas artistas, fueron gran sostén. Estarás presente siempre en nosotros. Descansa en paz.

JORGE, CARLOS ALBERTO (Cacho)(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Su esposa e hijos al recordar los treinta días de su partida, agradecen a todas las personas que nos acompañaron con sus gestos preciosos de afecto. Familiares, amigos, autoridades nacionales, pciales y municipales, gente de la cultura, del arte de la música, los admiradores de su canto, gracias infinitas por todo. Tu canto resonará por décadas. Descansa en paz.

GALVÁN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Bienaventurados los limpios de corazon, porque ellos veran a Dios. Abuelo, te extrañaremos mucho, solo nos reconforta saber que estas descansando junto a Dios. Desde alguna estrella nos acompañaras en en uestro crecimiento. Sus nietos Helena, Ignacio y Lorenzo Galvan Vittar, te decimos hasta siempre abuelo.

GALVÁN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Toño que el Señor te reciba en su morada eterna y te colme de bendiciones. Juan Allalla, su esposa María Belen Vittar y sus hijos acompañan con gran dolor a su cuñado Javier y flia., en este triste momento. Ruegan al Altísimo resignacion para toda la familia.

GALVÁN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Señor te rogamos por el descanso eterno de Toño y que brille para el la luz que no tiene fin". Diego Vittar, su esposa e hijas acompañan a su cuñado Javier Galvan y flia., en este triste momento y elevan oraciones por el descanso eterno de Toño.

GALVÁN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Toño te despedimos con tristeza, quedarás en el recuerdo de los que te conocimos. Dios te dé el descanso eterno. Negra, Pinky, Rusa y Perla Roman acompañamos en este momento de dolor a su esposa e hijos con sus respectivas familias y elevamos oraciones por su alma.

GALVÁN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Dale Señor el descanso eterno y brille para su alma la luz eterna. Su consuegra Perla Roman e hijos acompañan a su esposa Chocha, a sus hijos Javier, Carlos y Mario con sus respectivas familias en este triste momento y ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Gringo Cáceres, Pachu Montenegro, Cato Abregú y Carlos Tobar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su esposa e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Prof. Pedro Villalva y flia, participan con tristeza el fallecimiento de su médico de familia y amigo Dr. Gugui. Elevamos una oración en su memoria y nuestro sentido pesame a sus familiares.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni, sus hijos Andres, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana Nuno y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LUGONES, ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Su hijo Modesto su hija politica Rosa Ruis sus nietos Luis y Walter y demas familiares COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ORELLANA, LISANDRO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Sus padres Daniel y Sonia, sus hermanos Agustina, Bautista,Eliana participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Forres. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PALLARES, JUANA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Su esposo Julio Perez sus hijos Orlando, Dolores, Maria, Daniel, h. politicos nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernanadez SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROBLES, REINA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Su esposo Rainerio, hijos Carla, Cintia, Vero, Angel, nietos Luna, Martina, Cielo, Umma participan su fallecimientoresto sus resots fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

ROJAS, GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Sus hermano Luis Rojas sus sobrinos sus sobrinos Valeria y Sonia, Cesar, Javier , Ignacio Cristina, Oscar ,Diego y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SALVATIERRA, OSCAR ALBERTO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. El Personal Directivo, Docente y de maestranza de la Escuela N° 68 "Pedro Pablo Olaechea" de La Aurora, participan el fallecimiento del esposo de Liz Suarez, docente de este establecimiento educativo y desea cristiana resignación a su familia.

SALVATIERRA, OSCAR ALBERTO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. El Personal Directivo y Docente del Jardín N° 205 "Cielito Lindo" de La Aurora hacen llegar sus condolencias a su compañera de tareas Prof.Niní Salvatierra por el fallecimiento de su hermano Oscar.