FÚNEBRES | 30 de junio del 2021

- Héctor Armando Vieyra

- María Teresa Budán

- Guido Edberto Vega

- Remigia Elmina Argañaraz

- Liberato Díaz

- Ramón Mercedes Coronel

- Alba Luz Palomo

- Solano Evaristo Carabajal

- Rosalía de Jesús Ávila (La Banda)

- Rafael Eduardo Godoy

- Norma Beatriz Luna Guevel (La Banda)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE RAMÓN LLADO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/6/21 y espera la resurrección.

Marcelo Nazar y familia participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LIVIO NORBERTO YOCCA (Tito) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/6/21 y espera la resurrección.

La familia Díaz Yocca: Pedro Livio Díaz Yocca, María José Elías Arellano y sus hijos Juan Cruz y Santino, participan con dolor el fallecimiento del tío Tito y están seguros que ya está brillando para él la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

LIVIO NORBERTO YOCCA (Tito) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/6/21 y espera la resurrección.

Pedro Livio Díaz Yocca participa con profundo dolor el fallecimiento de su tío preferido. Ruega cristina resignación a la tía Marta y a sus primos María Marta y Livio Alfredo. Que brille para él la luz que no tiene fin.

ZULEMA ESTER MARTÍNEZ (CHOCHI) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/6/21 y espera la resurrección.

Elsa Estela Daher, sus hijos con sus respectivas familias despiden a la querida amiga Chochila. Rogando su descanso en paz.

ZULEMA ESTER MARTÍNEZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick, y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. En este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ZULEMA ESTER MARTÍNEZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZULEMA ESTER MARTÍNEZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21 y espera la resurrección.

Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ZULEMA ESTER MARTÍNEZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21 y espera la resurrección.

Raúl Ick, Loretta Lagar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

INÉS MURATORE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Bs. As. el 24/6/21 y espera la resurrección.

Los amigos de su hijo Federico Robledo: Luz y Elba Mitre, Selva y Fabián Di Prieto acompañan a él y su flia en estos momentos de dolor, nosotros ya conocemos la angustia profunda de perder a seres queridos y lo difícil que fue aceptar la voluntad de Dios.

Deseamos que tu madre sea bendecida y descanse en paz y que tu corazón sea reconfortado con los bellos recuerdos que hayas vividos con ella. Rogamos una oración en su memoria.

GUIDO EDBERTO VEGA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/6/21 y espera la resurrección.

El presidente Interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, secretarios técnicos y personal en general, participan el fallecimiento del Sr. Guido Edberto Vega, compañero de trabajo, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

LIVIO NORBERTO YOCCA (Tito) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/6/21 y espera la resurrección.

Cámara Hotelera Gastronómica de Santiago del Estero, participa su fallecimiento y acompaña a su hijo Livio Yocca vicepresidente de la comisión directiva. Ruega oraciones en su memoria.

LIVIO NORBERTO YOCCA (Tito) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/6/21 y espera la resurrección.

Dios conceda a su alma el gozo eterno de los bienaventurados: Querido Tito más que un amigo, un hermano del alma: cuantas cosas compartidas desde nuestra juventud, cuantos momentos vividos, cuantas alegría y tristeza, cuantos senderos transitados juntos con alegrías en todo momento de la vida, y aunque tu inesperada partida nos haya separado seguiremos unidos en espíritu cristiano.

Pedimos a la providencia resignación a su acongojada y dolida flia Yocca-Rodríguez. Paz en su tumba. Flia. de Héctor Rebullida.

LIVIO NORBERTO YOCCA (Tito) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/6/21 y espera la resurrección.

Hotel Libertador participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de dolor.

RECORDATORIO

JORGE ROBERTO ALFARO (Boby) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/5/21 y espera la resurrección.

Amor de nuestras vidas, hoy hace un mes que partiste a la Casa de tu Padre Celestial, no hay día que no te recordemos porque fuiste la luz de nuestro existir, gracias por vernos impregnado de tanto amor.

Tu esposa Dominga Galván, tus hijos Jorge, María del Huerto, tu hijo de corazón Franco. Te amamos y extrañamos mucho.

GILDA LEDESMA DE YBARRA (GINA) - SEGUNDO SEBASTIÁN YBARRA (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 30/5/21 y el 10/6/21 y espera la resurrección.

“Treinta días y veinte días nos separan físicamente de vos mami, de vos papi.

...Mami, cuantas cosas proyectadas han quedado truncas: ir a comprar tus botas, encargar otro poncho, tus pinturas y perfumes han quedado sellados. Tus aros, pulseras y anillos están guardados tal cual los has dejado como esperando tus manos para volverlos a usar. Tus carteras y bolsos aún están cargados esperando que los lleves en tus paseos y rápidas salidas.

...Papi cuántas ideas de seguir diseñando en tu mágico taller de artesanías de herrería, han quedado soldadas en el recuerdo. Tus presupuestos, tus bosquejos, tus herramientas de trabajo cuelgan en el lugar que los has dejado. Hoy miramos tus trabajos terminados y nos parece verte contemplándolos.

...Mami, Papi todos los días recibimos llamados de sus amigos diciéndonos palabras hermosas sobre ustedes que debemos estar orgullosos de los padres que hemos tenido, que debemos recordarlos por todos los momentos que hemos disfrutado...

Duele, duele mucho la ausencia de los dos...pero nos consuela saber que así como han estado juntos en la tierra, hoy están juntos en el cielo...

Sus hijas Gilda, Norma, Silvina, su hijo en el afecto Ariel, sus hijos políticos y nietos los recuerdan al cumplirse 1 mes, y 20 días de sus respectivos fallecimientos, e invitan a todos a elevar una oración pidiendo por el eterno descanso de Gina y Segundo.

LUIS HERRERA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/6/21 y espera la resurrección.

“Que brille para el, la luz que no tiene fin". Su hermano Diego José Herrera, esposa, hijos y nietos, participan con profundo dolor al cumplirse 9 días de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

JUAN PABLO ACEVEDO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/6/20 y espera la resurrección.

Hace un año se fue Señor al encuentro contigo. Se fue en silencio y en paz. Tata tu ausencia es tan dolorosa y triste, más en un día como hoy donde se cumple un aniversario de tu partida, de aquel inolvidable día en el que nos tocó despedirte. Si supieras que no es simple vivir sin vos, y es tan complejo explicar en palabras lo valioso y único que fuiste en cada uno de nosotros. Por eso seguirás vivo por siempre en nuestras memorias y corazones como un gran regalo que nos dio Dios en todos estos años compartidos. Te amamos, tu esposa Lilia, tus hijas Noemí, Myriam hijos políticos Lito, Enrique, tus nietos y bisnietos elevamos oraciones en tu memoria e invitamos a la misa que se realizará de forma virtual a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

ÁNGEL AMADEO LERDA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/6/21 y espera la resurrección.

Cuando lamenten mi partida, cierren sus ojos al mundo y pronuncien una oración ferviente que llegue a mi espíritu, pues me he elevado a la vida eterna. El personal de Los Duques del Calzado: Néstor, Ramón, José y Hugo lo recuerdan a 9 días de su partida a la Casa del Señor.

EZEQUIEL NAZARENO SOTO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/6/21 y espera la resurrección.

“Hola Cheze, avísame cuando llegues, así sepa que estás bien… pienso que es así, pero quiero que lo confirmes. No se puede entender tu ausencia, duele, da bronca, y vuelve a doler. Te extrañamos todos y lo primero que se nos viene a la mente es tu sonrisa… Siempre la misma imagen tuya, vos sonriendo. Mándale un beso a los abuelos, que seguro están con vos. Por acá seguimos peleándola, pero nunca te olvidaremos, eso es posible.

¡Duele… porque estás y no estás!

Prefiero pensar que te fuiste a otro país y en algún momento volveremos a tener noticia tuyas. Te mando un abrazo de parte de todos los que seguimos acá.

¡Chau Cheze!

Tu padre Domingo Soto, tus hermanos Franco Soto y familia; Verónica Soto y familia y Cristian Soto y familia te recuerdan con mucho amor y cariño al cumplirse nueve días de tu partida. Elevamos una oración en su memoria.

MARÍA AGUSTINA VÁZQUEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/2/20 y espera la resurrección.

“El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna”.

Hija querida, dulzura de persona, rica en dones y de innumerables cualidades, hoy un coro de ángeles te cantará el “Feliz Cumpleaños” y el cielo estará de fiesta y tú serás el ángel más lindo y brillante. Tu tía y madrina, elevará una oración hoy en la misa de las 20 hs. en la iglesia Catedral Basílica para que descanses en paz y brille la luz que no tiene fin.

ARGAÑARAZ, REMIGIA ELMINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Sus hijos Nélida, Juan, Miguel, Manuel, h. politicos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Manogasta. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

BARRAZA, MARÍA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Sus hijos Gladis, Mirian, Cacho, Silvia, Gustavo, Carmen, Nelson, María, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Cobertura Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A.- Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

BUDÁN, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Su hijo Miguelito y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

BUDÁN, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Su hermana Sonia Budán de Cabello, su sobrino Alejandro Cabello y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Acompañamos afectuosamento a su hijo Huguito.

BUDÁN, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Teresa Figueroa y familia lamentan su fallecimiento y abrazan a toda su familia en este dolor.

BUDÁN, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Sus familiares Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad, sus hijos y sus respectivas familias participan su fallecimiento rogando al Altísimo que en su infinita misericordia le conceda el descanso eterno. Abrazamos con el cariño de siempre a todos sus seres queridos.

CARABAJAL, SOLANO EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Su esposa Rosa Salazar, sus hijos Maria, Gabriel, Yesica, h. politicos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Morales. Cob. Caruso Arg. de Seguros. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Ing. Santiago Carlos Lezana y Santiago José Lezana y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Silvia Maud, Enrique Bilbao, sus hijos Facundo Carolina, Guadalupe y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Norma. Elevan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Chicha de Abdala participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña en este difícil momento a su hija Susana. Eleva oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Edgardo Eleán participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Bochi Chamorro. Eleva oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel, José y Viviana participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Migui Sarquiz y su esposa Cristina Hadla, sus hijos Andrea, Germán y María Eugenia, participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Las empresa MIJOVI SRL y SAFICO SA., participa su fallecimiento, ruega oración en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Viviana Sarquiz, Roberto Baraldo y Marco Salvatierra Sarquiz, participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, RAMÓN MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Su esposa Marcia Coronel, sus hijos Ramón, Jesús Lissette Coronel, sus padres Santo Coronel y Liliana Ledesma, sus hnos., Pamela, José, Lucas, Damián, h. politicos, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

DEGANCHI, MARTA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Sus hermanas Silvia y Fany, tus cuñados, primos y sobrinos participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

DÍAZ, LIBERATO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Su esposa María Mena, sus hijos Jorge, Yonatan, Belén, Pamela, Miryan, Edith, Gonzalo, Bebi, Coqui, h. politicos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vilmer Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GARCÍA, GUILLERMO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Sus primos Carlos Rodolfo Epstein, Laura Mabel Vittar de Epstein y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Angélica e hijos Leandro Favio y Adrián en estos momentos de congoja y elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, GUILLERMO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, todo el que vive y cree en Mí, no morirá". Jn. 11,25-26. Ricardo Esteban Ramendo y sus hijos: Richard y familia, Lucía, Olga y familia y Pablo; su hermana María Ramendo, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido sobrino, ahijado y tío Guillermo. Querido Guilli: tu mirada positiva, tu alegría eran un don que hacías presente cada vez que te encontrabas con un ser querido, amigos o conocidos; con ese don eras animación en las reuniones familiares. Estás siempre con nosotros, unidos en tantas experiencias de infancia, juventud y crecimiento compartidos con los abuelos. Te encomendamos a Jesús, Él te abrace y te reciba en su reino de paz. Descansa en el amor de Dios.

GARCÍA, GUILLERMO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 1215 y anexo Jardín Nº 192, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del profesor de Educación Física, Sr. Guillermo García. Prof. Guilly: sus enseñanzas y su amistad estarán por siempre en nuestra escuela y en el recuerdo de quienes compartimos largas horas de trabajo. Unidos al dolor de su familia, elevamos una oración para que Dios les brinde consuelo y resignación. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

GARCÍA, GUILLERMO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Querido amigo y compañero de viaje y de escuela. Cuánto sentimos tu partida, la tristeza invade nuestros corazones, dejando un gran vacío. Nos consuela saber que estás en los brazos del Señor donde no hay dolor, ni sufrimiento. Te recordaremos por siempre con esa sonrisa y alegría contagiosa. Tus compañeros de vieje: Carolina Nieto, Martín Álvarez, Julia Torres, Carina Bustamante, Belén Vivas.

GARCÍA, GUILLERMO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. "Señor, Guillermo ya está ante Ti. Recibelo y cúbrelo con tu amor, misericordia, luz y paz, en tu morada eterna". Sus excompañeras jubiladas de la Esc. F. L. Castiglione, participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GARCÍA, GUILLERMO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Zonnia Zaidman de Guzmán e hijos: Marcelo, Zonnia y Sergio participan con dolor el fallecimiento de su primo Guilli, rogamos por la paz de su alma y resignación para su familia, en ésta irreparable pérdida.

GODOY, RAFAEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Su esposa Teresita, hnos. Raúl, Mary, Rolando, Gladys, hnos. pol. Juan Carlos, Carlitos y sus respectivas familias, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio La Piedad, casa de duelo P.L.Gallo 330 (s.v) SERV. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GÓMEZ, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. "Luchaste hasta el final, vuela alto amigo, descansa en paz". Cristina Basualdo y tus sobrinos que te amaron y te amaran por siempre; Matador, Maira, Fer y Jose; Willy, Mariana, Emi y Guille. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Su ahijado Gonzalo y familia Medlell participan su deceso con profundo dolor y ruegan una pronta resignación a toda su familia.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Zonnia Zaidman de Guzmán e hijos: Marcelo, Zonnia y Sergio, participan su fallecimiento y expresan sus condolencias a sus queridas hijas Ma. Marta, Ma. Cristina y Ma. Carolina en estos momento de tanto dolor.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Sus primos: Manuel Franklin Ledesma. su esposa Lilia Carrizo e hijas junto a sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañán a su sobrina Maicy. Que el Señor la reciba en sus brazos.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Adiós prima querida, ruego que Dios te reciba en su reino, son los deseos de Nélida Gómez de Moyano y de las familias de sus hijos: María Gabriela, Alfredo y Franklin José y acompañamos a Mayci y demás sobrinos en este momento de dolor. Irma Gómez te despide con mucho pesar. Que en paz descanses.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. María Pía Abate, María Gabriela Abate, María Martha Abate de Monti y Nora Abate de Tadeo participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a Maycy con profunda pena.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Juan Pablo Vignau, Noemí Mansilla, sus hijos Pablo César, María Silvia y Jerónimo Andrés y sus respectivas familias acompañan a Mayci en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (Chochi)(q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin" Gabriela Azar, sus hijos Lemisse, Lourdes , Gabriela , Francisco, e Ignacio, participan con profundo dolor ante tan irreparable pérdida.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (Chochi)(q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Siria Daher de Azar, sus hijos Luis , Gustavo, Gabriela , César, y sus respectivas flias participan con profundo dolor de su fallecimiento.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Silvina Díaz y Ricardo Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a nuestra querida amiga Mayci y flia en este triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Esc. Oscar Luis Karam, Carmen de Karam e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía de su amiga Mayci Zabala.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Rolando Álvarez, María I. P. de Álvarez y sus hijos Laura y Manuel lamentan profundamente el fallecimiento de la querida Chochi y acompañan a Mayti. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Mayci con cariño en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Alicia Allub y sus hijos Rodrigo, Belén y Virginia Gómez Mena y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a Mayci, Glu y Graciela en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (Chochi)(q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Julio Cinquegrani, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a Maicy en su dolor.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Contador Zuain Guillermo Roberto, su esposa Susana del Valle Roldán y sus hijos Guillermo Gabriel, Juan Carlos y Félix Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PALOMO, ALBA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Sus hijos Marta, Victor, Ramón Susana, h. politicos, nietos, bisnietos y demás familiares.Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio de Cremacion Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PHIPPS, PILAR LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Liliana Moya y Víctor Cabrera, sus hijas Constanza y Guadalupe participan con pesar el fallecimiento de nuestra querida Leo y acompañan a su esposa Félix y a sus hijos. Ruegan consuelo y resignación para ellos.

QUIÑONES, ARGENIMA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Los Afiliados y Comisión Directiva de APUNSE participan del fallecimiento de la madre de nuestra Compañera Nodocente Ada Beatriz Ledesma, acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

RUIZ DE TAGLIAPIETRA, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Yolanda Rodríguez y Liliana Scaglioti, acompañan en sentimientos a nuestra querida amiga Dra. Bety Ruiz por la pérdida irreparable de su hermana. QEPD y brille para ella la luz que no tiene fin.

RUIZ DE TAGLIAPIETRA, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. "Que el Señor la reciba en su Reino". Querida Gracielita a pesar de la distancia y la situación especial por la cual atravesamos. Mi corazón mi mente y mi cariño está unido a vos y tu flia. en tan profundo dolor. Ruego a Dios les de la fortaleza para poder soportar este dolor. Te abrazo con mucho cariño. Tu excompañera y colega Dominga Orellana.

TREJO, OSCAR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. El Señor es mi pastor en verdes praderas me hace descansar. Acompañan a su familia en el dolor. Tus hermanas en la fe: María Luisa, Alina, Liliana, Rosy, Gachi, Alicia, Beti, Chichi, Pilar participan su partida a la Casa Celestial del hermano de su amiga Mary Trejo e invitan a la misa en la parroquia San Roque al cumplirse nueve días de su partida hoy a las 18 hs.

VIEYRA, HÉCTOR ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Su esposa Chavela, sus hijos Aníbal, Lola, Lorena, Daniela, Mariano, Mariana y Rita, hijos políticos, su hermano Hugo, nietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer EMPRESA SANTIAGO.

VIEYRA, HÉCTOR ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. La comision directiva del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participan el fallecimiento del compañero canillita y acompañan en este doloroso momento a su familia, rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Su primo Miguel Ángel Granda, Elena O'Mill, sus hijos María Eugenia, Ernesto, Miguel Ignacio y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano, y Diego Emiliano Gómez Terzano, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia en este momento tan tirste.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Celsa Soriano de Diaz participa su fallecimiento y acompaña a su esposa, a sus hijos, estimados ex alumnos María Marta y Livio en estos tristes momentos y ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Elena Yoles y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan con sus oraciones a su familia.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Agustín Falcione participa con dolor el fallecimiento del papá de su gran amigo Livio y lo acompaña en su pesar junto a su familia.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún, Cr. Enrique F. Marañon, su esposa Verónica Vega participan con profundo dolor el fallecimiento de su apreciado amigo Tito. Abrazan con cariño a su esposa Marta y a sus hijos rogando a Nuestro Señor Jesucristo por una cristiana resignación para toda la familia.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Silvina Díaz y Ricardo Bravo participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. María Estefania de la Llama de Olmedo, sus hijos Mariana, Andrea, Daniela, Agustín y sus respectivas familias, abrazan fuertemente a su querida esposa Martita y a sus hijos María y Livio, rogamos por su pronta recuperación del dolor de la partida a la Casa Dios de nuestro querido amigo Lito que en paz descanse.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Teresa D'Aloisio y familia participa el fallecimiento del esposo de su prima Martita y acompaña a toda su familia en estos tristes momentos.

Aldo Rodolfo Yunes, Ligia Domina, sus hijos Joaquin, Francisco, Gonzalo, Fermin y Fatima participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Carlos Coronel, Estela Medina de Coronel, sus hijos : Carlos, Silvina y Cecilia y sus respectivas familias participan con gran pesar el fallecimiento de su querido amigo, acompañan a su estimada familia en este momento de gran dolor y ruegan por su descanso eterno oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Jorge Cordero Tamer y Claudia Villalba participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando que Dios nuestro Señor reconforte pronto a toda su familia, en especial a nuestra querida María Martha.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Estar en paz es, cuando se encuentre el tiempo propicio para cultivar las mejores simientes y cosechar los frutos de la caballerosidad y buena vencindad puesta de manifiesto en tu caminar por esta vida. Tus vecinos Luisa R. de Bravo, sus hijas Graciela y Liliana y sus respectivas familias, participan con dolor tu partida y acompañan en este difícil momento a Martita, hijos y su hermana Elda.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Prof. Martín E. Acuña, lamenta profundamente y acompaña en el dolor a su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares ante la irreparable pérdida del distinguido y querido Tito. Que en paz descanse mi gran amigo. Que Dios nuestro Señor te reciba en tus brazos y te el descanso eterno. Ruega oraciones en su querida memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (¨TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Mario Yocca y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos Fernando y Pablo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en estos difíciles momentos. Elevan oraciones por su eterno descanso en la paz del Señor.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (¨TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Nazareno Muñoz, desde la distancia, participa su fallecimiento, pidiendo consuelo y resignación para su gran amigo Livio y su familia.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Amiga de Tito y Martita desde la niñez, Lic. Hilda Ángeles Ledesma Pereyra, su esposo Guillermo Dargoltz, sus hijas arquitecta Fernanda y familia, abogada Florencia y familia, abogada Constanza y familia y Lic. Estefanía, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (¨TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. La familia de su primo Osvaldo Yocca: Miguela Ryllimski y sus hijos, Cacho, Inés, Juan, Evelina, Angelo, Nino y Renato participan con dolor su fallecimiento, invocan oraciones en su memoria y acompañan con mucho cariño a su esposa Martita, sus hijos y demás familiares en este triste momento. Tito, descansa en paz.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Zunilde Pinto de Fonzo, junto a su hijos y nietos, participan con mucho pesar su fallecimiento, acompañan a su familia en este difícil momento, rogando oraciones por su eterno descanso.

GONZÁLEZ DE ÁVILA, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/20|. Vivirás para siempre en los corazones de quienes compartieron tu vida. Te extrañamos y recodamos en todo momento y sabemos que estás protegiendo a todos tus seres queridos. Te amamos para siempre. Su esposo Adolfo René Ávila y familia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30hs en la parroquia Santa Rita con motivo de cumplirse 7 meses de su fallecimiento.

CASTILLO DE MORAN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Mami, aún no terminamos de creer que te hayas ido. Sólo nos reconforta saber que nada te duele ya. ¡Gracias por tu amor y tu entrega! Estarás siempre presente en cada momento de nuestras vidas, con tu sonrisa amplia. ¡Te amamos! Tus hijos, hijas políticas, nietos y bisnietos Marti, Ángel, Gustavo, Liz, Gisell, Fredi , Inti y Sofía, Rocío, Julieta y Ramiro, Astor, Candela, Jimena, Octavio, Bautista, Aureliano, Lolita y abuelas Kika y Angélica siempre te tendremos en nuestros corazones. A un mes de su partida, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en cementerio El Descanso.

CASTILLO DE MORAN, MARTA ( Perlita) (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Madrecita mía: hace un mes que nos dejaste físicamente, el vacío es inmenso, tu presencia me hace falta porque no era la hora de tu partida todavía. Compañera y compinche de tantas cosas, me enseñaste tantas cosas siempre… nos mirábamos y ya sabíamos que estábamos queriendo decir, nos hablábamos por teléfono y ya sabíamos cómo estábamos. Como extraño esas llamadas… Hoy cuando me pasa algo inesperado me surge el querer llamarte y contarte… Pero no estas madrecita hermosa… Todo el día en mi mente y corazón estas, y será así hasta el fin de mis días. No me guardé nada por decirte, te lo dije, siempre te dije lo que te quiero y amo, las gracias por tanto que nos brindaste. Gracias, gracias y gracias. Ahora ya estas con mi papi, sé que lo extrañabas mucho, demasiado mi vieja. Dale un saludo y abrazo a Moran de todos nosotros. Al cumplirse un mes de tu partida participan con profundo dolor de tu fallecimiento; tu hijo Elio Gustavo Morán, tu nuera Liz Collado, tus nietos Rocío, Jimena y Octavio. Se ruega una oración en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Sus tíos Roberto, Coca, sus primos Marcela, Micaela ,Martín Gómez. Acompañan a su papá Carlos y sus hermanos, al cumplir el noveno día de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ARGAÑARAZ, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Esc. Oscar Luis Karam, Carmen de Karam, Luis Augusto Karam y empleados de la escribanía participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos.

ÁVILA, ROSALÍA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Su esposo Catán Juan, sus hnos. Pía, Marcos Teresa, Marcela y Olga y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob. Caruso CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787 .

BONANNO SALVADOR CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/06/21|. Su esposa Nora Montenegro, sus hijos Kike y Guilli Bonano h, politica Mari Ponce, sus nietos Benja, Lucy, Florencia, Joaquin, su hna Tita sobrinos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Cañada Escobar COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

GARNICA, HÉCTOR EDUARDO PROF. KIKE (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. El Personal Directivo, Docente, Administrativo, de Maestranza, Alumnos, de la Escuela Técnica Nº 2 "Ing. Sgo. Barabino" de la Ciudad de La Banda, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido compañero y amigo Kike, rogando una oración en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia

GARNICA, HÉCTOR EDUARDO PROF. KIKE (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Todos tus compañeros de Taller de la Escuela Técnica Nº 2 de La Banda, lamentan profundamente tu fallecimiento. Querido compañero tu partida nos llena de dolor y angustia, a pesar de lo que estabas atravesando, conservábamos la esperanza de que te recuperes y podamos volver a encontrarnos. Te vas al reino de los cielos, pero pasaste por este lugar de trabajo, y dejaste una gran huella en tus compañeros de taller y en tus alumnos que te recordaremos con gran estima y cariño. Siempre tendremos presente tu sonrisa, tu amabilidad, tu generosidad y tantas otras cosas. Permanecerás en nuestros corazones, reviviremos día a día cada una de las anécdotas e historias compartidas durante tantos años. Porque nuestro espacio laboral fue un grato y placentero lugar de trabajo y de estudio, pero también de charlas, bromas , alegrías y reflexiones. Rogamos que el corazón de sus hijos encuentre consuelo y resignación ante la partida de nuestro querido Quique. Hasta la eternidad amigo!!!.

GARNICA, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Alicia M. Garnica, participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a sus hijos: Claudia, Daniela, Andrea, Matías; hermana Mirta y demás familiares en tan difícil momento. Ruego oraciones en su memoria.

LUNA GUEVEL, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Sus hijos Liliana y Marselit, nietos Naza, Emi, Viki y demás familiares, participan en su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por Hamburgo Compañia de Seguros. Cochería del Plata, Sáenz Peña 371 La Banda.

LUNA GUEVEL, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculada. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

LUNA GUEVEL, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

LUNA GUEVEL, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañarás participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega. Que descanse en la paz del Señor.

MONTENEGRO DE SAMBATARO, MAGDA ALEXA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Parece increíble que a unos días del fallecimiento de nuestro padre esté haciéndoles llegar mi pésame por tu madre. Queridos amgos José y Lucía reciban mi saludo ante la pérdida de vuestra madre. Le pido a dios que les de fortaleza en estos momentos de dolor y el Señor la reciba en su gloria. Son los deseos de Nélida Gómez de Moyano y de las familias de sus hijos Franklin, Alfredo y María Gabriela.

ORTIZ VDA. DE GOYTEA, BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Betty desde que te fuiste, nada ha sido fácil, dejaste un vacio imposible de llenar. Fuiste una mujer llena de amor, que fortuna fue tenerte a nuestro lado. Ahora me queda el recuerdo de tu sonrisa, alegría y de haber estado junto a tí en estos últimos días. Descansa en paz Bettyna. Magali Alvarado, Daniel Ledesma e hijos.

ORTIZ VDA. DE GOYTEA, BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Su amiga y vecina Alicia Alvarado, su hijo David y familia Juárez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ORTIZ VDA. DE GOYTEA, BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Alejandro Daniel Neme y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Judith y Guillie Goytea en este doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PAZ, MANUEL PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Su esposa Luisa Ruiz, sus hijos María Cristina, Ariel, David y Celeste, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ, MANUEL PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Su hija María Cristina, su hijo político Carlos, sus nietos Nahuel, Franco, Facundo, Milagros, Abigail, Francisco y Bautista, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ, MANUEL PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Su hijo Ariel, su hija política Ramona, sus nietos Leonardo, Rita y Guadalupe, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ, MANUEL PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Su hijo David, su hija política Teresa, sus nietos Luciano, Lautaro y Luana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ, MANUEL PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Su hija Celeste, sus nietos Nicol y Matías, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

RUIZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. "Querida tía Chini, lamentamos tu partida y con,ella la alegría de cada encuentro, sabíamos que el Señor te tenía reservado un lugar especial, que brille para ella la luz que no tiene fin". Su prima Olga Inés, y sus hijas Maru, Ale y flia., Romi y flia., Rogamos una oración en su memoria, acompañamos a sus hijos y nietos.

RUIZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Oscar Abdala Elean y flia., Acompañan a sus familiares en este difícil momento pidiendo oraciones por su eterno descanso.

RUIZ, ESTELA DEL CARMEN (Chini) (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Querida Chini siempre estarás en mi corazón. Su amiga y vecina Mary Llalj y Chicho Fernández, participan con profunda tristeza su partida al Reino de los Cielos y acompañan en el dolor a sus hijos, nietos y toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Hoy la tristeza nos invade por la partida de una gran madre, mujer, amiga. Fui dichoso al tenerte en mi vida. Su esposo David e hijos Vivi, Ely, Gus y tus amados nietos e hijos políticos y demás familiares. Que descanses en paz.

SORIA, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Su cuñada Estela Álvarez de Achával, su esposo Manuel, sus hijos: Alejandro, Gabriela y Cristián, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SORIA, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus cuñados: Estela Álvarez y flia, Raúl Álvarez y flia, Mario Álvarez y flia, participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

YOLDE, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Participa su fallecimiento Patricia Nabac, y acompaña a su hija Noelia y flia en tan dolorosos y tristes momentos. Ruega oraciones en su memoria.

CANCINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/20|. Migui: hace ya 1 año de tu partida inesperada. Dejaste un profundo vacio en nuestras vidas. Te recordamos con mucho cariño y siempre estarás presente en nuestros corazones. Te extrañamos mucho. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Tu esposa Clarita, tus hijos Migui, Alex, Maxi, tu mamá Telva, tu suegra Gringa, tus hermanos Walter y Mónica, tus hermanos políticos, sobrinos, sobrinas, nietos. Se ruega a familiares y amigos oraciones en su memoria. La misa será transmitida por facebook Parroquia Cristo Rey La Banda.

AVILA, DINA DORA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Su esposo: Froilán Cortés, sus hijos: Carlos, Cristina, y Ángel, hijos políticos: Graciela y René, nietos: Carlos, Miguel, Graciela, Paola, René, Daiana, bisnietos: Maximiliano, Ariana y Melitan y demás familiares, participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres. Casa de duelo: Barrio Avellaneda, Forres. EMPRESA SANTIAGO.

CORIA, FRANCISCO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Sus hijos Laura, Bety, Magui, Arge, Nancy, Hugo y Paulo. Nietos, bisnietos y Hermanos participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Figueroa. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GALVÁN, ANTONIO (Toño) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. "Toño: siempre te recordaremos como el gran amigo que fuiste. Que brille para ti la luz que no tiene fin." Sus amigas Griselda, Estela y Margarita Antonio acompañan a su esposa Chocha, sus hijos Javier, Mario y Antonio, a sus hermanas Chabela, Domi y Cristina , en estos momentos dificiles y que sus restos fueron sepultados en Clodomira.

GUARDO, LUIS GUILLERMO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 28/06/21|. Su hija Alicia Guardo, su hijo politico Fernando Gutierrez, su nieto Jose Agustin y demas familiares, participan su fallecimiento. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO DE CREMACIÓN REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Su esposa Nora Cristina Auad, sus hijos Ana, Jorge Alberto, Lidia y Sabrina, hijos políticos: Pogi y Juani, nietos: Joaquín, Ybrahim, Nahin y Renata, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suncho Corral, servicio realizado por Cocheria Suncho.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Hermano querido, cuánto voy a sentir tu ausencia, siempre recordaremos tus interminables charlas, tus anécdotas, deberemos aprender a vivir con este dolor en el pecho. Te queremos y que brille para vos la luz que no tiene fin. Su hermana Kuki, sus sobrinos Luciano y Vanina.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Siempre vivirás en nuestro recuerdo. Su hermano Tito y Pochi, sus sobrinos Albertito, Matías y Antonella y Nahiara participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Sus sobrinos Gabriela, Florencia, Mesías, Lourdes Wede, Jorge More, Martín Falcone, participan la partida a la casa del Señor de nuestro querido tío Jorgito y acompañan a su tía Nora y a sus primos Ana, Jorge, Alberto, Lidia y Sabrina. Ruegan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Tu recuerdo siempre estará presente en nuestros corazones". Sus primos Johnny Wede y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Su primo Elías Wede y Silvia Ferreyra participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Sus primos Liz, Daniel, Roxana, Silvina y sus respectivas familias participan con profundo dolor y acompaña a su familia en este difícil momento que atraviesan. Rogamos una oración en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Su tía Teresa Figueroa, sus hijos Vicky, Lucrecia, Natalia y Francisco Murad y sus respectivas familias lamentan comunicar su partida y nos unimos en este gran dolor a toda la familia. Jorgito querido descansa en paz.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Tu inesperada partida nos causó un inmenso dolor. Rogamos a Dios te tenga en la gloria, que así sea, porque fuiste una gran persona. Sus primas Gladys Nazar y familia, Haydee Nazar y familia, María Susana Nazar y familia, Miguel Ángel Nazar y familia. Acompañamos con muchio dolor a su familia y hermanos.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Su tía Elvia Gerez de Llado, sus primos: Osvaldo, Elsa y Analía con sus respectivas flias.,participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Su tía Nelida Elías de Llado, sus primos: Griselda, Titina, Silvio y Rodi, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Sus primos Griselda y Rodi, sus hijas: Constanza, Alfonsina y Paulina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Su tía Marta Figueroa de Abdala, sus hijos Marti, Guegui, Carlin, July, Yeny, Marcelo y sus respectivas familias, lamentan su partida y acompañan a Norita e hijos en este dificil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus primos Patry, Hugui, Marcelo y Kike Cura, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Sus primos María Rosa, Hilda y Juan Carlos Elías, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Angelina Bossini y sus hijas Luciana y Virginia participan con profundo dolor su Fallecimiento. Acompañan a toda su familia en este momento de inmensa tristeza. Buen regreso a la Luz querido Jorge.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. La comisión directiva de la Asociación de Productores de la Industria Forestal (APIF) participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Sr. Isac, vocal de esta institución. Elevamos oraciones en su memoria y rogamos por su eterno descanso.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Lito Gay, sus hermanas Marisa y Silvia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Viviana Neme, Héctor Sosa y sus hijas Fernanda y Eugenia participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Luisa Chéquer y sus hijos Eugenio, Florencia y Luciana Prados participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Bernardo Bailon, Susana Comelli, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Norita e hijos. Ruegan oracion en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Marisa Olivera y José Luis Guzmán y flia., participan con profundo dolor, y acompañan a su amiga Norita e hijos... Ruegan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|.

Las amigas de su esposa Norita: Gely Bossini, Susy Comelli, Luisa Chéquer, Viviana Neme y Marisa Olivera participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Tu cuñada Silvia Auad, su esposo Francisco, tus sobrinos María Silvia, María Ángel, Gabriel, Juan, Milagros, Lautaro, Josefina y Bautista. Rogamos por el eterno descanso de tu alma.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Alicia Allub y sus hijos Rodrigo, Belén y Virginia Gómez Mena y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a Mayci, Glu y Graciela en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Hermano querido somos ramas del mismo árbol, aunque hayamos crecido en diferentes direcciones, nuestras raíces son las mismas y, mientras yo esté en pie, tú también vivirás, porque tenemos una vida compartida, con sueños, luchas, anhelos, y hoy me parece mentira estar escribiendo estas palabras, ruego a Dios te brinde toda la paz que tu alma necesite, te vamos a extrañar. Rogamos oraciones en su querida memoria. Nelly y Cristian.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Querido tío, y también te elegimos de padrino fuiste muy importante en nuestras vidas, nos inculcabas el amor por las cosas simples y vivirás siempre en nuestros corazones, te vamos a extrañar mucho, Diego y Maite, Fernando, Luz y Jesús lamentamos profundamente tu partida, que brille para vos la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su querida memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Ante tan repentina partida, sin explicación alguna solo podemos decirte¡ te vamos a extrañar! Siempre te vamos a extrañar. Siempre estarás presente en nuestros corazones, te despedimos con mucho dolor hasta que nos volvamos a encontrar..! Daniela Manzur, Ibrahim y Nahim Llado Manzur despiden a su Abu Jorge. Rogamos por su eterno descanso.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Juan Manzur, Blanca Miño, sus hijos Juan, Karina, Miryam y Daniela, sus nietos Sofía, Lucas, Amira, Ibrahim y Nahim participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Victor Hugo Núñez e hijos con sus respectivas flias.,participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Hijos de Lázaro Canllo y Olga Salón: Koki, Olga, Pichón y Yudi, Carlos, Lita, con sus respectivas flias.participan con dolor su partida.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Abraham Abuchacra y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a toda su flia.y ruegan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Isaura Figueroa e hija, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la flia., en este momento de gran dolor.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Juan José Figueroa y flia., Juan C. Figueroa y flia., Juan Ramón Figueroa y flia., Mariana Figueroa y flia., Berta de Figueroa e Isaura, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la flia., en este difícil momento.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Dr. Rolando O. Vittar y flia., Dr. Edgardo R. Vittar y flia., Dra. Noemí Vittar de Batika y flia., Dr. Osvaldo F. Vittar y flia., Participan con dolor su fallecimiento.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. La Sociedad Sirio Libanesa de Suncho Corral, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Sus vecinos Dr. Juan C. Elean y flia., Antonio E. Elean y flia., Miguel A. Elean y flia., Oscar A. Elean y flia., participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Hijos de Emilio Salomón: Noris, Emilio, Osvaldo y Jorge con sus respectivas familias lamentan su irreparable pérdida y ruegan una oración en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Querido primo que Dios en su infinita misericordia te tenga en su corazón y dé consuelo a tu querida familia. Oscar Banco y Noris Salomón, sus hijos Ana, Cecilia y Diego y sus respectivas familias lamentan su irreparable pérdida y ruegan una oración en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Querido Jorgito siempre recordaremos con una sonrisa porque evocaremos anécdotas y vivencias compartidas que quedaron gravadas con cariño y mucho amor. Emilio Salomón y Nelly Mayuli, sus hijos Emilio y Virginia lamentan su inesperada muerte y ruegan una oración en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Sus vecinos y amigos Oscar Abdala Elean, Marcela Noguera, su hijo Miguelito, participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Mirta S. de Banco, sus hijos: Héctor y flia., Rodi y flia., Soledad Banco participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Jorge Daniel Azar, Estela Protti, sus hijos Cristian Azar y flia., Sebastián Azar y flia., participan su fallecimiento. Y ruegan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Omar Manzur y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la flia., en este momento tan doloroso.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. "De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida." Su tío Alfredo Jorge Llado, Graciela Taffarel, sus primos: Claudia y Hernán, Alfredo y Analía, Alejandra y Alejandro, Omar y Narda, Vladimir,sus sobrinos: Rocío, Emiliano, Ana Paula, Mariano, Luciano y Santiago te despiden con infinita tristeza y elevan oraciones por su descanso eterno.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Jorgito querido que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Tus tíos Ángela Figueroa y Juan Atíe Saad, tus primos Juan Pablo (a), Valeria, Andrea, Daniel y sus respectivas familias elevamos oraciones por la cristiana resignación para todos tus seres queridos.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Mirta Mabel Eleán, Gladys Eleán de Salomón, Dra. Yessica Salomón y flia., Despiden a su vecino y amigo con afecto, le piden a Dios que brille para el la luz que no tiene fin.acompañamos a Norita, sus hijos, hnos. Y demás fliares. En este difícil momento, rogando al Altísimo les de una pronta y cristiana resignación.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Sus amigos Elías Sáadi y flia.,participan su fallecimiento y hacen llegar su más sentido pésame a sus fliares., por tan irresparable pérdida.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Habib Sleibi, su esposa Graciela Bulnes, sus hijos Yaber, Nabila y Saíd, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan resignación a su familia.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Su inesperada partida causó tristeza y dolor en sus amigos que valoramos tu hombría de bien. Esther Hallak, sus hijos: Omar, Carlos, Víctor, Luciana y sus respectivas flias., acompañan en éste difícil momento a su apreciada esposa Norita, hijos, hermanos y demás fliares.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Sus vecinos Juan Matach, su esposa Sara Jorge y flia., participan su fallecimiento y acompañan a sus fliares., en este momento de dolor, ruegan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Coty Jorge de Nassif, sus hijos: Silvia, Dr. Eduardo, Lic. Daniel Nassif con sus respectivas flias., Acompañan a su flia. en este difícil momento.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Guito Cura y flia., participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones rogando por el descanso de su alma.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Acompañamos con tristeza en este difícil momento a Norita, Chichito, Ana, Lidia y Sabrina y a sus respectivas flias.

Oscar Abdala Elean, Marcela Noguera, Miguelito, Maru, Ale y flia., Romi y flia., Piden oraciones por el alma de nuestro amigo y vecino Jorge.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Colman Ricardo amigo de la familia participa con profundo dolor el fallecimiento del querido Jorgito. Ruega resignación para su esposa e hijos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Walter Pedro Cura y María Jose Rizo Patrón participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Mariza Gay de Castellanos y sus hijo Lucia y Martin participan con profundo dolor su inesperada partida acompañan a su querida familia. Elevan oraciones por su eterno descanso.





CARRIZO, GASTÓN MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. "Tu partida deja un espacio vacío y un dolor profundo. Pedimos a Dios te reciba en su morada y descanses en paz". Sus padres Pedro Abel Carrizo, Graciela Alderetes, tu tía Aurelia Carrizo, rogamos oraciones en tu memoria al cumplirse las nueve noches de tu partida. Las Termas.

CARRIZO, GASTÓN MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. "Tu repentina partida deja en nosotros un profundo pesar, descansa en paz". Tu tía Alcira Carrizo, tu primo Fabián Mariano Sosa, tu madrina Juana L. Carrizo, tu tía Hermelinda Carrizo, rogamos oraciones en tu memoria al cumplirse las nueve noches de tu fallecimiento. Las Termas.

CARRIZO, GASTÓN MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Al cumplirse las noches de tu deceso, tus tíos Juan, Alcira, Hermelinda, Aurelia, Isabel, Martín y Andrés Carrizo, piden a Dios cuide de ti y rogamos oraciones en tu memoria. Las Termas.

CARRIZO, GASTÓN MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. "Ya está ante Ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno." Pablo Calderón y Olga Delia Espoz acompañan a sus compadres Pedro y Aurelia Carrizo en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

CARRIZO, GASTÓN MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Alejandra, Nancy, Agustina, Betina, Fátima, Florencia y Bárbara Calderón acompañan a su tía del corazón Aurelia Virginia Carrizo en este momento de tristeza y dolor y piden a Dios le dé el descanso eterno. Las Termas.