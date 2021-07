FÚNEBRES | 5 DE JULIO del 2021

05/07/2021 - 01:49 Funebres

FALLECIMIENTOS

5/7/21

- Néstor Favián Suárez

- Reina Matilde Palma

- Olga Josefina Vásquez

- Sixto Lescano (Dpto. San Martín)

- Norma Perla Buenvecino de Congiu

- Lorenza del Valle Llanos

- Mariano de Jesús Cáceres

- Gervacia Marina Rojas

- Ricardo Toloza

- Pedro Gabriel Sarmiento

- Hortencia del Carmen Carrizo

- Teresa del Carmen Mansilla

- Juan Marcelo Salto (Suncho Corral)

- Rosa Beatriz Gómez (La Banda)

- Rubén Adolberto Pallares

- Oscar Marcelo Roldán (Villa La Punta)

- Ramona del Valle Paz

- Nicolás Carabajal (Dpto.Banda)

Sepelios Participaciones

NORMA PERLA BUENVECINO DE CONGIU

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/7/21 y espera la resurrección.

“Dios nos tiene preparado en el cielo una casa eterna que no ha sido hecha por manos humanas”. 2 Corintio 5.1v. Su esposo Luis Congiu, sus hijos Pedro, Adriana y Luis César, sus hijos políticos Valeria Falgares, José Luis Flaja y Carolina Pinto, sus nietos Valentina y Teo; Javier, Fernanda y Paula; Consty, Tiziana, Candela y Ariadna participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

Dr. LUIS ROQUE UGGOZOLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/21 y espera la resurrección,.

Dr. Jorge A. Fiad, su esposa Alcira Giró, sus hijas María Eugenia, María Agostina y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañamos a su esposa Anita, sus hijos y demás familiares. Rogamos por su descanso eterno junto a Dios.

AMALIA ISABEL GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/6/21 y espera la resurrección.

Hace un mes te fuiste de mí lado , extraño tus bromas, tus retos, tu sentido del humor, tus silencios, tus bellos ojos, tus consejos, tus llamadas; mí compañera de risas, de charlas y café interminables.

Hoy me cuesta aceptar tu muerte, quiero creer que es un sueño y que mañana al despertar estarás ahí,

No me diste tiempo a decirte cuánto te amé mamá..

Descansa en paz.

Tu hija Valeria y tus adorados nietos, Lisandro y Guillermina.

Dr. Juan Luis Lerso

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/6/21 y espera la resurrección.

Tu esposa Edda Graciela ,tus hijos María Romina y Juan Luis ,hijos políticos y nietos ,deseamos que tú alma goce del descanso eterno ,al conmemorarse un mes de tu partida al padre celestial.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Rubén Pallares falleció el 4/7/2021

El intendente de la Ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo participa con profundo dolor del fallecimiento y acompaña a su familia y seres queridos en tan irreparable pérdida.

REINA MATILDE PALMA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/7/21 y espera la resurrección.

“Que el Señor la tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ella la luz que no tiene fin”. Sus hijos René, Juan Pablo, Andrea, sus nietos Juan Manuel, Pablo y Martín participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NORMA PERLA BUENVECINO DE CONGIU

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/7/21 y espera la resurrección.

José Fraguas, Adriana Jiménez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHIRINO ROMANO SAMBATARO – MAGDA ALEXA MONTENEGRO DE SAMBATARO

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 3/5/21 y el 25/6/21 y esperan la resurrección.

“Papi Toto y Mami Maga el tiempo importa poco sea cual fuere, porque la ausencia es la que nos duele, la que nos pega en el alma. A pesar de que sabemos que están juntos y felices junto a Dios y todos los que los precedieron, nuestros corazones se estremecen al ver los sitios vacíos en nuestra casa, al sentir el gran ruido del silencio de sus voces, de sus risas, de sus palabras de aliento, a la falta de sus abrazos y caricias y de todo aquello que nos hacia felices como familia. Papitos queridos que esa protección y enseñanzas que siempre nos dieron hoy nos lleguen a través de la luz que Dios les da a sus ángeles para que protejan y guíen a sus seres queridos. Gracias por darnos todo el amor, las enseñanzas y las herramientas para enfrentar la vida. Siempre los llevaremos en el Alma y el corazón.

Querida familia y amigos los invitamos a la misa de los 9 días de nuestra madre Maga Montenegro y de los 2 meses de nuestro padre Chirino Sanbataro que celebraremos el día lunes 5 de Julio a las 20:00 hs en la iglesia Cristo Rey de la ciudad de La Banda.

FORTUNATA DEL CARMEN SAYAGO VDA. DE GARCÍA (Gringa)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/21 y espera la resurrección.

Gracias por ser una maravillosa madre brindándonos tanto amor, Te amo y te voy a extrañar siempre. Tu hijo Pancho García, tu hija política Baby Gómez, tus nietos Ramiro y Lucrecia García, tus bisnietos Juan Bautista, Joaquín Ramiro y Catalina García, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

JUAN MATEO SERRANO

(q. e. p. d.) Se durmió en el Señor el 05/06/21 y espera la resurrección

Familia: pude escribir junto a ustedes las mejores páginas en la historia de mi vida, con cada uno compartí una lágrima y una sonrisa, me llevo en el alma los mejores recuerdos, aquellos que solo me dejan orgullo y satisfacción. Un Serrano es buena palabra en todos lados y sobre eso no hay margen de discusión. No me recuerden con lágrimas como aquel que no tiene esperanza, aprendimos a ser fuertes, hemos caído, pero siempre nos supimos levantar, recuérdenme así como el JUAN SERRANO HAY UNO SOLO, el de las carcajadas fuertes y de las anécdotas más enriquecedoras, los cuentos, asados más sabrosos, las mesas interminables y la voz de un cantor armonizando el sabor de un vino tinto. Recuérdenme como la página más bonita de la historia familiar. Perdón a todos por no despedirme, solo tomé el tren más rápido para reencontrarme con mis padres y hermanos y así contarles lo maravilloso que fue compartir la vida con ustedes.

Al cumplir el 1° mes de su fallecimiento recordamos su dolorosa partida al reino celestial y rogamos por su descanso eterno. Su esposa Dolores Marta Silva; sus hijos Sergio, Cecilia y Valeria Serrano y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Osvaldo Enrique Palavecino falleció 3/7/2021

El intendente de la Ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo, el Departamento Ejecutivo y en especial la Dirección de Tránsito Municipal, acompaña con profundo dolor la pérdida de un empleado municipal y de un gran compañero Q.E.P.D. querido "Pepe" un saludo fraterno a tu familia en este mal momento.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Su esposo Luis César Congiu, sus hijos Pedro, Cecilia, Luis, h. pol. Valeria, José, Carolina, nietos Javier, Fernanda, Paula, Constanza, Tiziana, Candela, Ariadna, Teo, Valentina, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhum. en el cementerio Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. "Mamá, gracias, mil gracias por todo lo que nos diste durante tu vida". Sus hijos Luis César y Carolina, sus nietas Consty, Tiziana, Candela y Ariadna participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. "Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima en su recuerdo, se evapora, una oración por su alma la recibe Dios". Sus hijos Adriana y José Luis, sus nietos Javier, Fernanda y Paula participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. "Querida Perlita, que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Sus hijos Pedro y Valeria, sus nietos Valentina y Teo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. José Elías y familia participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su esposo Luis, querido amigo, y a toda su familia en el dolor y la oración.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. El G-8 participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro querido compañero Luis; : Fraguas José; Fernández Mariano; Salatino Eduardo; Ruiz López Gustavo; Llapur Jorge; Teky Suarez, Montenegro Caio, Matu Warde y Ferreyra Oscar. Brindaremos por ella.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Sus consuegros Mario y Evelina, sus hijos Silvina, Carolina, Mario, Carlos, Agustín y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento de tristeza a Luigi y demás seres queridos. Elevan oraciones en su memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. "Recíbela Señor en tus brazos". Dr. José F. Pacheco y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Luis Congiu, hijos y familiares en este difícil momento. ¡Que brille para ella la luz que no tiene fin!

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Sus hermanos Amílcar Buenvecino, Regina Pereyra, sus sobrinos Alejandro Buenvecino, María Martha Boglione y Giovanna Buenvecino Boglione despiden con gran dolor a la querida Perlita, rogando al Señor por su descanso en paz. Fue sepultada ayer en el cementerio Parque de la Paz.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Centro Amigos del Ciego participa con profunda tristeza el fallecimiento de la cuñada de la vicepresidenta de la institución doña Norma Perla Buenvecino de Congiu, y acompaña en el dolor a toda la familia, rogando una pronta resignación. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Sus amigas del Grupo de Evangelización Sagrada Familia participan con profundo dolor la partida de nuestra querida Perla a la Casa del Padre: Graciela Rojas de Jorge, Selva Rojas de Alegre, Rosa Olivera, Elsa Di Piazza, Betty de Bothamley, Margarita de Chericotti, Betty Delcolla, Tere de Giuliano, Adriana de Bellido, Fanny Medina, Beba Rímini y Zuni de Retamosa elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y fortaleza para su familia.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Descansa en paz querida Perla, brille para tí la Luz que no tiene fin". Tus amigas Chiqui Juárez, Anahí Massuh, Bety Carabajal, Kita Soriano, Amanda Ledesma, Coca de Gunter y Negrita Carol te despiden con profundo afecto recordando los buenos momentos compartidos en familia. Acompañamos a su esposo Luigi, a sus hijos Pedro, Cecilia y Luis César en estos tristes momentos. Hasta siempre querida amiga.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Celsa Soriano de Diaz y sus hijos Diego y Gaby, Martín y su nieto Sebastián participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida Perla. Acompañan a su esposo Luigi, a sus hijos Pedro, Cecilia y Luis César en estos tristes momentos. Descansa querida Perla en los brazos del Señor.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Oscar Gerez, Zulma Bitar y familia, participan con profundo pesar la partida de la mamá de su amiga Adri. Guardamos los mejores recuerdos de Perla, su piano y sus pinturas. Dios la cuide en la eternidad.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Fundación Parlêtre participa el fallecimiento de la mamá de nuestra querida amiga y colega Adriana Congiu, acompañamos amorosamente en este doloroso momento..

CÁCERES, MARIANO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Su compañera de toda la vida María Alejandra Llarrull, nietos de corazón Fernanda, Carlos, Juan, Agustín, Joaquin y su amigo Luis Sosa y demás fliares. participan con profundo dolor su partida, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CARRIZO, HORTENCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Sus hijos, María, José, Roberto Lorena y Luis, h. pol nietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Cob Norcen S.R.L. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GARCÍA, LUIS EDUARDO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su madre Gloria Sanz, sus hermanos Daniel, Roxana y Julio participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Nelly Lucia Cano de Gómez, sus hijos Silvia, Ruth, Andrea, Luis y José participan su fallecimiento y acompañan en este difícil trance a su madre Gloria y hermanos Roxana y Daniel. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

GARCÍA, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. La comisión directiva y personal administrativo de la biblioteca popular Pedro Firmo Unzaga participan el fallecimiento del hijo de su socia, señora Gloria Sanz y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan al Señor por su eterno descanso.

GARCÍA, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Querido Luis, que dolor nos causó la noticia de tu partida!! Pero nos queda guardado en lo más profundo los lindos momentos compartidos, ahora estás junto a nuestra compañera Lili , otro Ángel más!!! Tus ex compañeras/os y amigas/os de la Promo 78 de la Esc.Nac. de Comercio Antenor Ferreyra lloran tu partida y acompañan a toda tu flia en este difícil momento ante tan irreparable pérdida!! Ruegan una oración en su memoria

GÓMEZ, VICTORIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. La Comunidad Educativa del Instituto secundario María Auxiliadora, acompaña con profundo dolor a la docente de la casa, Prof. Rita Paola Gómez, por el fallecimiento de su mamá. Elevan oraciones en su memoria y piden al Señor paz para los corazones de los familiares.

LEDESMA DE CARRIZO, SIRA MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Némesia Pfeiffer y sus hijos Eduardo, Gaby, Gise y sus nietas Isabella y Josefina acompañan en su dolor a Nancy y su esposo Saúl por el fallecimiento de suegra.

LLANOS, LORENZA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Sus hijos Ariel, Daniel, sus hijos pol. nietos, sobrinos y demás fliares, participan el fallecimieto, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Zanjón. Serv.Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

LLANOS, LORENZA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. "Señor, ya está ante ti, recíbelo ante tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermano pol. René N. Pinto, su esposa María Elena Llanos y sus hijos David Exequiel, René Orlando y Alexis Alejandro participan de este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados cementerio del Zanjón.

MANSILLA, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Sus hijos, Lorena, Mira, Belén, Gustavo, Roció y Tiago, h Pol Guillermo y Federico, su hermano Ascencio nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Flores. Co. Norcen SRL. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MARIZCA, OSCAR VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Querido Nene, sus amigos y vecinos Alejandro Duffau, Gloria y Nati, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

PALLARES, RUEBÉN ADOLBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Su esposa Isabel López, sus hijos Yamila, Leisa, Franco, Valentín, Federico y Kiara, h Pol nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Fernández. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La plata 162. Tel. 4219787.

PALMA, REINA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Sus hijos, René, Juan Pablo, Patricia, Alejandro, Verónica y Beatriz, h pol Andrea Claudio, Anahí, Pablo y Patricia, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz Cob. Hamburgo C.i.a de Seguros s.a, servicio realizado por COMPLEJO VELATORIO PARQUE Olaechea 649 tel. 4219787.

PALMA, REINA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su hija Patricia, su hijo político Claudio y su nieta Francisca participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PALMA, REINA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Sus consuegros Berta, Roberto Ledesma y su familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Sus hijos Lázaro, Roció, Gastón, Carlos, Gabriela, Mariela y Ricardo, h. pol. nietos y demás familiares, sus restos serán cremados en el dia de hoy, Servicio de Cremación Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ROJAS, GERVACIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Sus hijos Lito, Ramón, Fredy, hijos pol., nietos y bisnietos y demás fliares. participa el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

SARMIENTO, PEDRO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Su esposa, María Britos, sus hijos Carolina y Yonatan, h Pol Alejandra y Lucas, su nieta Luz Morena y demás familiares, sus restos serán cremados en el día de hoy, servicio de cremación realizado por NORTE BENFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SUÁREZ, NÉSTOR FAVIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Sus hijos, Fabiana y Leandro Suarez, y Emiliano Ledesma, su nieta, sus hermanos María, Mariela, Gustavo, Sandra, Jorge y Miguel, sus madre Marta y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

TERENZIO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) FAlleció el 3/7/21|. Su sobrina Silvina Deheza y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

TERENZIO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Pedro Llanos y familia, participa con mucho pesar el fallecimiento de su amigo Tano y acompañan en el dolor, a su esposa, hijos y demás familiares. Se ruega oraciones en su memoria.

TERENZIO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Dalinda Armas de Espeche; sus hijos Poli, Domingo, Yaqui y Barbarita, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su sobrina Olga. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

TERENZIO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Que descanse en paz. Ilda de Deheza; sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento del esposo de su prima Olga. Ruegan oraciones en su menoria. Choya.

UGOZZOLI, LUIS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. María Eugenia y Ana María Pons, Sebastián, Federico y Ana María Ferreyra Pons, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, a sus hijos y al resto de la familia en tan doloroso momento.

UGOZZOLI, LUIS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. La familia Santucho Ponce participa con profundo dolor del fallecimiento del querido amigo Biyo. Acompañan a su familia en este duro momento y se ruegan oraciones en su memoria.

UGOZZOLI, LUIS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Marta Terribile participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a su cuñado Pedro Ugozzoli en la pérdida de su hermano. Ruega oraciones en su querida memoria y acompaña a toda la familia Ugozzoli - Rojas.

VÁSQUEZ, OLGA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Sus hijos, Ángel, Ramón, Elba, Marta, Lidia, Fermín, Elpidio. Deolinda, Sonia y Beatriz, h. pol, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Luján, Cob Caruso C.i.a arg de seguros, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

VELÁSQUEZ, CARLOS OMAR (PUCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Vengan a mi todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré el descanso. Mateo 11:28 Ruly Peralta, sus hijos Silvina, Fernando, Gimena y María del Carmen, hijos políticos Daniel y Fede, sus nietos Valentino y Candela, acompañan con profundo dolor a nuestro querido Julian ante la irreparable pérdida de su padre. Rogamos oraciones en su memoria.

VELÁSQUEZ, CARLOS OMAR (PUCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. El Señor es mi Pastor nada me faltará, en verdes pedreras El me hace descansar. Salmo 23 Angela Muratore de Peralta, sus hijos Javier, Martín y Belen, su hija política Mónica y sus nietos Lautaro y Lisandro, acompañan con profundo dolor a nuestro querido Julian ante la irreparable pérdida de su padre. Rogamos oraciones en su memoria.

VITTAR DE JIMÉNEZ, OLGA ASISI (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/21|. Luis Sandoval, Elena Azar y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

MARTÍNEZ, ÁLVARO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/04|. "Álvaro, pasaron siete años sin tu presencia física entre nosotros, pero tu recuerdo y amor, siempre intactos en nuestros corazones".Tus hijos Julián y Gastón Martínez Miranda, tus padres, Noemí Reynoso y Carlos Martínez ,tus hermanos María de los Ángeles y Diego Martínez, tu cuñado Antonio Hael,harán oficiar una misa al cumplir siete años de su partida a la Casa del Padre, hoy a las 20 hs por Feacebook Parroquia San José de Belgrano.

SANTILLÁN, ORLANDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielo... Tu esposa: América Yolanda Bravo. Tus hijos: Magali, Ramón Orlando y Miguel Edgardo Santillán. Hijos políticos Luis Ángel Jaimez, Sonia López y Lorena Romero. Nietos y Bisnietos invitan a la misa que se celebrará hoy en la Parroquia San José a las 18 hs al cumplirse 6 meses de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria..

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

ESPECHE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Al cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor. Se ruega una oración en su memoria lo recuerdan con amor su Sra , hijos y nietos y amigos.

ESPECHE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento, lo recuerdan con amor su Sra. Micaela Orona , hijos y nietos. Se ruega una oración en su memoria.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABOSLAIMAN, RICARDO ENRIQUE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. La Asociación de Pediatría Sgo. del Estero, siente la pérdida de tan prestigioso profesional e incanzable defensor de los derechos de la madre y el niño. Extiende sus condolencias a su familia, amigos y colegas. Elevamos oraciones en su memoria.

ABOSLAIMAN, RICARDO ENRIQUE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Dr. Ricardo Aboslaiman y acompañan en el dolor, a familiares y afectos.

ABOSLAIMAN, RICARDO ENRIQUE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Qué dolor saber de tu partida, pero que placer haber compartido bellos momentos de nuestras vidas. Fuiste, sos y serás por siempre Amigo. Tu recuerdo será eterna compañía. Adiós Ricardo querido! Raúl Trejo, Gladis y Denís Acompañan a su flia. Y a su hrno. Ernesto en este momento de dolor.

ABOSLAIMAN, RICARDO ENRIQUE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. "Señor, recíbelo en tu morada celestial y brille para él la luz de la eternidad". Teresita Godoy y familia, Silvia Mercado y familia participan con profundo dolor y tristeza el fallecimiento del hermano de su amiga y colega Jackie. Ruegan una oración en su memoria.

BORTHELLE, NÉLIDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Las autoridades de la UNSE, los directivos de la Escuela para la Innovación Educativa (EIE-UNSE), el personal docente, no docente, estudiantes y egresados de esta casa de estudios acompañan al Dr. José Yuni y flia. en este momento de profundo dolor, pidiendo por pronta resignación.

BORTHELLE, NÉLIDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. La Secretaría de Posgrado, Ciencia y Técnica de la EIE-UNSE y su Comité Académico acompañan al Director del Doctorado en Educación, Dr. José Yuni y flia. en este doloroso momento, rogando por consuelo y resignación.

CARABAJAL, NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Su esposa Sandra Trejo, sus hijos Fabiana, Martina y Victoria, h pol, nietos, hermanos sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de la Capilla Depto. Banda, Cob UATRE OSPRERA. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

GÓMEZ, ROSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Sus hijos: Luis y Ramón. sus hijas políticas: Marisa y Leonor y sus nietos: Franco, Nicolás, Leandro, Loy, Joel. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Norte. Caruso Seguros.- EMPRESA SANTIAGO.

PERALTA, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/21|. Los compañeros de su hija Cecilia de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

COSTAS, LIDIA FORTUNATA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Sus hijos Osvaldo y Ramón Cordero, sus nietos, bisnietos, demás familiares y amigos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el 04/07/21 en el cementerio de la ciudad de Forres. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia. Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

DURÁN DE CHACANA, OLGA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Miguel Aciar, su esposa Elisa García y sus hijos Ignacio y Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DURÁN DE CHACANA, OLGA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Querida Olga: "que brille para ti la luz que no tiene fin". Agradecemos a Dios tantos buenos momentos compartidos y le rogamos con el corazón te reciba con un coro de ángeles y descanses en paz junto a tus amados padres. Rogamos a nuestro Señor fortaleza para toda la familia para soportar tu ausencia... nos harás mucha falta.

FERREYRA, JUANA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Su hijo Jorge Miranda, sus padres Juan Ferreyra y Marina López, su hermana Delfina, su primo Roberto Ibarra y demás familiares y amigos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados el 05/07/21 en el cementerio de Loma Grande. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LEGUIZAMÓN, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin" La comunidad Educativa de la Escuela Nº 814 "Paula A de Sarmiento" acompaña al ordenanza Oscar Leguizamón, Javier Leguizamón y a la docente Rita E. Leguizamón por el fallecimiento de su hermano y tío respectivamente se ruega una oración en su memoria.

LESCANO, SIXTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Sus familiares participan su fallec. sus restos fueron inhum. en La Higuera. Dto. San Martin. SERV. CARUSO CIA.ARG. DE SEG. - NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383. L.B.

ROLDÁN, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Sus hijos, Sebastián E Isaías, h. pol. Milagros y demás familiares, sus restos fueron inhumados el día de ayer en el cementerio de Villa La Punta. COB. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A.-Servicio Realizado por NORTE BENFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SALTO, JUAN MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Sus hermanos: Ana María. Roxana. Natalia. Lucinda. Francisco. Daniel. Su concubina: Alejandra Peralta: su hija Morena y su sobrino: Francisco. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Suncho Corral. EMPRESA SANTIAGO.

TOLOZA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Sus hijos Nancy, Luisa, Verónica y Oscar, hijos pol. nietos y bisnietos y demás fliares. participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Campo Gallo. Serv.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL