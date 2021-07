FÚNEBRES | 6 DE JULIO del 2021

06/07/2021 - 02:06 Funebres

6/7/21

Ramón Rosa Gómez

Enrique Eduardo Westberg

Héctor Enrique Salaqui Cardozo

Juan Alberto Carrizo

Blanca Elizabeth Coria

Luis Alberto Barchini (Mendoza)

Graciela del Valle Díaz

Fernando Escalada

Santiago Claudio Vega

Eugenio Belarmino Guaraz (La Banda)

Olga del Rosario Herrera

Silvia Nelva Leiva

Irma Magdalena Carballo

Pablo Alejandro Álvarez

Francisco Antonio Salazar

Sepelios Participaciones

AIZICOFF, LIDIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Mamita querida, te fuiste tan rápido, dejándonos un inmenso dolor en nuestros corazones. Gracias por todo lo que nos diste en la vida. Su hija Adriana participa su fallecimiento.

AIZICOFF, LIDIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Madre querida...vivirás eternamente en nuestros corazones.. Su hija Lucky, Eduardo, sus nietos Agostina e Ignacio Delibasich participan su fallecimiento.

AIZICOFF, LIDIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Abuela de mi corazón, qué dolor inmenso que dejó en mi alma tu partida. Gracias por criarme y por todo lo que hiciste por mí. Que descanses en paz. Su nieta Jimena participa su fallecimiento.

ALVAREZ, PABLO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Sus hermanos Gabriel, Adrian y Fabian, sus hermanas pol. Rosi, Valeria y Paola, sus sobrinos Estela, Aidee, María del Carmen, Gabriel, Emanuel, Cecilia y Carlos Participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO

ARBALLO IRMA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. Sus hijos Gustavo Y Fernando, Carballo, su h. politica Ana Laura Gongora sus nietos Juli y Mauri y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Flores COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

BARCHINI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 5/7/21|. Su sobrina Marcela Edith Barchini de Akel, sobrino pol. Cristian Javier Akel e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARCHINI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 5/7/21|. Sus primos Ricardo Neme y familia, Jorge Eduardo Neme y familia, Guillermo Neme y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Luis. Elevamos oraciones en su memoria.

BARCHINI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 5/7/21|. Nilda Lazo de Paul y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARCHINI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 5/7/21|. Martín Cano y Patricia Acosta Jorba e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARCHINI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 5/7/21|. Javier Pérez Carletti, Gabriela Cano y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío Luis. Elevan oraciones en su memoria.

BARCHINI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 5/7/21|. José Cano, su esposa María Silvia Carpi y sus hijos, hijos pol. y nietos, acompañan con profundo dolor a la familia y ruegan oraciones en su memoria. Elevan oraciones en su memoria.

BARCHINI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 5/7/21|. Hilda y Fernando Giribaldi y sus hijos Marcela, Adrian y Benjamin participan con dolor el fallecimiento de su primo y elevan oraciones en su memoria. Su restos fueron inhumados en la provincia de Mendoza.

BARCHNI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 5/7/21|. Su sobrina Elsa Beatriz Barchini y sobrino pol. Juan Carlos Petrelli e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Sus primos hermanos Chabela, Carlos, Rubén y Ciro Cansinos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida prima hermana Perla Buenvecino de Congiu. Elevamos oraciones en su memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Lito Nazario y familia participan con tristeza de su fallecimiento y ruegan horaciones en su memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Eduardo Salatino y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Mariano Fernandez y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Maria Eugenia Jugo y Héctor Raul Abatedaga, participan su fallecimiento y acompañan a Adriana y José Luis junto a sus hijos. Elevan oraciones en su memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Las amigas del grupo de Gimnasia de su hija Adriana: Carmen, Martita, Silvia, Moni, Adriana H., Peli, Cachi, Inés, Sandra, Rosarito, Paola, Jorgelina, comparten su dolor y el de su familia. Para nuestra querida Adri, un abrazo apretado que le transmita nuestro inmenso cariño en este momento de inesperada y profunda tristeza.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Querida Profesora: seguramente ya estará al lado de ángeles interpretando alguna melodía eterna. Eterno será también su recuerdo por haber sabido sembrar y cultivar un profundo amor por la Música en quienes tuvimos la dicha de recibir sus saberes en la vieja Escuela de Música. Gracias infinitas ! Su ex-alumna Adriana Habra acompaña a su familia con inmenso cariño.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Tus amigos. Francisco Antonio Sanchez y Norma Illiny Auad de Sanchez, sus sobrinos en el afecto Fernando Antonio Sanchez y flia., Hector Daniel Sanchez y flia, y Francisco Manuel Sanchez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Luis y a toda su familia por esta irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Los hijos de su amigo Coco Costa: Fernando y Lilian Castro acompañan al sr. Luis Congiu en el sentimiento del dolor pr la pérdida irreparable de su esposa "Que brille para ella la luz que no tiene fin."

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Querida Perla: la recordamos como una excelente persona y profesora. Compartimos muchos momentos de felicidad y alegría y hoy lloramos su partida, sabiendo que es sólo por un tiempo porque 1 día es como mil años y mil años son como un día, por eso le decimos hasta pronto querida profesora. Ana Cecilia Cristina de Blas, Marcos y Andrés Blas y EStela Laitán de Cristina participan su fallecimiento.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. La Sra. Elsa Laitán de Herrera y flia., José Sesín y María de Sesín y flia, Nelly Abdala y flia., Estela Laitán de Cristina y flia. y demás miembros del grupo de Adoración Eucarística, participan con dolor el fallecimiento de Perlita de Congiu y ruegan oraciones en su memoria. Grupo de Adoración Eucarística Catedral Basílica.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Hebe Navarro de Terrosa, sus hijos César Guillermo Terrosa y Verónica María Terrosa y sus respectivas familias acompañan en este doloroso momento al querido amigo Luis y sus hijos, rogando oraciones en su memora.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Su prima Rosa Buenvecino y flia. acompañan a la familia de Perla en tan lamentable pérdida. Ruegan por su descanso en la eternidad. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. E. Iagatti, su esposa Norma N. Suarez, sus hijos Mario y Cecilia, Alfredo y Graciela, Gustavo y Lucía, sus nietos, participan con gran pesar su fallecimiento y abrazan afectuosamente a sus hermanos Amilcar y Pory. Elevan oraciones a su querida memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Jorge E. Fuhr y Silvina Pinto e hijos, participan su fallecimiento, acompañan a su esposo Luis, sus hijos Pedro y Cecilia, su cuñado Luis Cesar en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Olga Carabajal y Hebe C. de Infante del Castaño participan con pesar el fallecimiento de la hermana de sus queridos amigos Amilcar y Regina y los acompañan con sus oraciones en este dificil momento. Rogamos al Señor que Perla esté en la Casa que tiene prometida para sus hijos.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Mavel de Nader Marcela y Monica Nader. Acompañan a Luis a sus hijos Adriana Pedro y Luis hijos políticos y nietos en este momento de gran tristeza por la partida a la casa del Señor de Perla.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. María Angélica Aragonés y familia participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su esposo, Adriana, José Luis y demás fliares. en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la madre de la Licenciada Adriana Congiu.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Nora R. Rafael de Jiménez participa con dolor su fallecimiento, acompaña con afecto y en oración a su esposo, hijos y familia. Ruega por su descanso en el Señor, consuelo y fortaleza para los suyos.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. María Aglaé Cremaschi y Lautaro Peralta Galván participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Rosita Appa de De Bonis y familia acompañan a su hermano Amílcar, a su esposa Regina y familia en estos momentos de tanto dolor por la partida de Perlita al Reino de Dios. Oraremos por la paz de su alma y para que su familia acepte su ausencia.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Clara Bóboli de Gamietea, sus hijos Clarita y Diego, Liliana y Coco y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposo Luigi, a sus hijos, nietos, a sus hermanos Amílcar y Regina y demás fliares. en estos momentos de tanto dolor. Descansa en paz amiga querida, quedará en el recuerdo nuestros encuentros diarios en la misa de la 7 mañana y luego el cafecito con las chicas de la Catedral, y de nuestra niñez en el Zanjón que tanto te gustaba. Estarás siempre presente en mis oraciones Perlita.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar, sus hijas Nadia y María Pía e hijo político Joaquín Juárez Villegas participan su fallecimiento, acompañando fraternalmente a Luis César, Carolina y demás familiares en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. José Rafael Ingratta, su esposa Teresa Silvia Giangreco participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Ricardo Neme, Graciela Tauil e hijos participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Martha Garcia de Lavaisse, sus hijos Aby Anita (a), Carmen y Horacio Benjamin Lavaisse y familia participan con gran pesar el fallecimiento de Perlita y acompañan a su familia con oraciones.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. La promocion 1952 de la Esc. Normal Manuel Belgrano participa con pesar el fallecimiento de Perlita. Acompañan a su familia con oraciones.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Amanda Inés Ledesma y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en estos momentos de hondo pesar. ¡Te recordaremos con mucho cariño!

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Choly, Graciela Moyano, Rodolfo Bunge y su exalumno Martín y flia. participan su fallecimiento y acompañan en este trance a su esposo Luigi, sus hijos pedro, Cecilia y Luis César recordando tantos años compartidos en nuestra querida escuela de Música. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brilla para ti la luz que no tiene fin. Elevan oraciones. Q.E.P.D.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Marta Agüero Abal de Argañarás y flia. participan con inmenso dolor el fallecimiento de la querida amiga Perla. y acompañan en este triste momento a su esposo e hijos pidiendo al Señor una pronta cristiana resignación. Oraciones en su memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Lucy de Floridia y flia participan con dolor el fallecimiento de Perlita Congiu amiga y compañera de misa de 7 Hs. de la Catedral Basilica y acompañan a su esposo Luisito Congiu, sus hijos, hijos politicos, nietos y familiares y elevan oraciones en su memoria y que brille la luz que no tiene fin.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Carlos Coronel, Estela Medina de Coronel, sus hijos Carlos, Silvina y Cecilia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Luis y flia. en este doloroso momento.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Poly Nasser y Neley Torresi y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de tristeza a su amada familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún, Cr. Enrique F. Marañon, su esposa Verónica Vega participan con profunda tristeza su fallecimiento, acompañan con cariño a sus hijos y demás familia en este difícil momento.

CHAZARRETA, LILIAN DEL VALLE (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. "Te vamos a extrañar vecina querida, pero tu alegria y espontaneidad siempre nos acompañará". Chichina Chamut y Cristina Maidana participan y acompañan a Loló y Rai en este momento dificil. Oraciones por Lita y su flia.

CHAZARRETA, LILIAN DEL VALLE (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. "Gracias por tu genoridad, espíritu de lucha, alegría constante. Que tu vuelo eterno sea de paz". Tito Rusz, Cristina Maidana, hijos Cristina, Valeria y José, hijos politicos Mathias y Huerto, nietos Justino y Matilda, acompañan en su dolor a Loló y Rai. Besos al Cielo para nuestra querida Lita.

CHAZARRETA, LILIAN DEL VALLE (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Tus vecinos Profesor Basbús y Tato participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraicones en su querida memoria.

CHAZARRETA, LILIAN DEL VALLE (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Tus vecinos Nancy Barrientos y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

CHAZARRETA, LILIAN DEL VALLE (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Tere, Gustavo, Oscar y Cecilia Alberto, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al querido Raimundo y flia, ante tan irreparable pérdida. Rogamos a Dios le conceda una pronta resignación. Elevamos oraciones en su memoria.

CORIA, BLANCA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. Su tía Pocha y primos Lorena y Marito Costas, despiden con dolor a Pelusa y acompañan en este triste momento a su mamá Blanca, hermano Julio, esposo Jorge, hijos Enzo, Marcelo, Florencia y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, LIBERATO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Asociacion Vecinal de Calle San Juan, lamenta con mucha tristeza, el fallecimiento de su asociado, Don Liberato. Hacen llegar sentidas condolencias a su querida familia. Descansa en paz que el recuerdo Mana Guhañora.

ESCALADA, FERNANDO (Q.E.P.D.) Falleció el 4/7/21|. Su esposa Estela, su hija Mabel, nietos Romina, Stella Maris, Agus, Bianca, José Díaz, h. pol Torres Hector, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Maco. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GARCÍA, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. "Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios. San Agustín. Marcia Dib y familia, participa con profundo dolor la partida de su querido amigo Luis, y ruegan a Dios Envíe pronta resignación a su familia. ¡Hasta siempre, Luis, buen viaje!.

GARCÍA, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Emilio Perez y Carlos Sanchez, participan con pesar, la partida de su querido amigo Luis, y acompañan a sus hijos y demás familia, ante tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. "El Señor lo levanto en sus brazos y lo llevó a descansar a un hogar mas allá del Sol". participan con profundo dolor. Blanca, Manuel y Roxana Vera y familias. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Olga Carabajal y Hebe C. de Infante de Castaño, lamentan participar el fallecimiento del hijo de la estimada Gloria y ruegan al Señor por el descanso de Luis y fortaleza cristiana para su madre y hermanos.

GARCÍA, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Rosita Appa Vieyra, sus hijos José y Adriana De Bonis acompañan a su mamá Gloria, a sus hermanos Roxana y Daniel en estos momentos de tanto dolor rogando a Jesús lleguen nuestras oraciones por el descanso de su alma y dé a su familia la fuerza para aceptar su partida.

GARCÍA, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos..." Ana Claudia Serrano participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia García - Sanz en estos momentos de dolor y eleva oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. Su esposa Estefania Luna sus hijos Ramon, Nancy, Juan Carlos, Yesica, Estefania, Margarita, Juan Jose h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio el descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GUARAZ, EUGENIO BELARMINO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. Su esposa María, hijo Eugenio, hnas. Inés, Nilda, Rosa, Graciela, sobrinos Ramón, Airel, Adrián, Lucky yMónica Vara, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

HERRERA. OLGA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. Sus hermanos Hugo, Román, Martita, sobrinos, sobrinos pol. y demás fliares.participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

LEIVA, SILIA NELVA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. Sus hijos Nelva, Lidia, Dani, h.pol. Isabel, Roberto, nietos, bisnietos y demas fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueroni inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

PALLARES, RUBÉN ADOLBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Mario Rene Pereyra sus hijos Mario Gustavo y Mario Alberto Pereyra y familia e Isabel Rojas participan con mucha tristeza el fallecimiento de mi compañero de trabajo Rubén rogando por una pronta resignación a todos sus familiares.

PALLARES, RUBÉN ADOLBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni, sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana Nuno y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SALABEQUI CARDOZO, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 05/07/21|. Su esposa Carmen Gonzalez Techera, sus hijos Adrián y Adriana, sus hijos políticos Macarena Acosta y Walter Tula Peralta, sus nietos Valentin y Maria Pia participan su fallecimiento. Servicio de cremacion REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SALABEQUI CARDOZO, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. Descansa en paz Tata querido, te fuiste sin decirnos adiós pero en nuestros corazones sabremos que en el más allá volverán a latir. Su esposa desconsolada, Carmen González, sus hijos Adriana y Adrián, sus hijos pol. Omar Tula Peralta y Macarena Acosta, y sus queridísimos nietos Valentín y María Pía. Hasta siempre abuelo.

SALABEQUI CARDOZO, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. Lamentamos fuertemente tu partida, fuiste un hermano más. Tus consuegros Ana María Bravo, Walter Tula Peralta, sus hijos Omar, Antonella y Guadalupe, y Felipe.

SALABEQUI CARDOZO, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 05/07/21|. "Dios lo reciba en sus brazos". Marcela Peralta y Osvaldo Peralta y flia. participan con dolor el fallecimiento del papá de Adriana y acompañan a Mary y flia en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

SALABEQUI CARDOZO, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 05/07/21|. Que Dios complete en el cielo lo que hiciste en la tierra. Luis Tevez participa con dolor el fallecimiento del papa de Adriana y acompañan a Omar y familia en este difícil momento.

SALAZAR, FRANCISCO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. Su esposa Raimunda su hijos Estelito, Oscar, Rosalia, Ruben, Manuel, y Gustavo, h. politicos, nietos, bisnietos y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto COB CARUSO CIA ARG DE SEGURO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

SALVATIERRA, SAÚL NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Elio Clamades y familiares (desde Doña Luisa) lamentan con mucha tristeza el fallecimiento del amigo Saul. Un fuerte y solidario abrazo a los Palmareños y por su autoctono estilo y secular y palpitantes creaciones. Aguardan oraciones para honrrar su memoria y su descanso en paz junto a sus padres que esperan y compartiran su morada. Mucha fortaleza y serena resignación para su esposa e hijos y para sus hermanos y familias. Continuemos la peregrina vida, es obra del destino, Cuidemonos por el bienestar de todos. Su recuerdo nos acompaña porque Mana Guhañora.

TERENZIO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Su esposa Olga, sus hijos Mariela y Bruno, su hijo político Omar, sus nietos Mario y Exequiel, nietos políticos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

TERENZIO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Vuela alto querido compañero y lleva en tu alma las aventuras y picardías de nuestra eterna juventud, la Promo de Maestros 1969 te recordará con afecto reviviendo las anécdotas y los hermosos momentos compartidos junto a vos. Descansa en paz amigo Mario, eternamente en nuestros corazones.

TERENZIO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Tano querido, no te has ido. Estás aquí con nosotros en la memoria del corazón haciéndonos reír con tus ocurrencias. Descansa en paz. Primera Promoción de la Escuela Normal Nº 5 de Suncho Corral.

TERENZIO, CARLOS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. ¡Que dolor! Que inmensa tristeza. Nos dejó Tano nuestro querido amigo de toda la vida. Te despedimos tus queridos amigos. José y Pablo Llanos. Que Dios y la virgen María te reciban en sus brazos y que brille para ti la luz que no tiene fin.

UGOZZOLI, LUIS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Eduardo Antonio Abalovich y flia, acompañan con dolor a su esposa Ana Maria Rojas y sus hijos. Rogando oraciones en su memoria.

UGOZZOLI, LUIS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Su prima Mirta Ibarra de Figueroa y sus hijos Tiky, Emma y Cacho participan con dolor su fallecimiento y oran una resignación cristiana a su esposa Ana M. Rojas, a sus hijas y a sus hermanos Nora y Pedro. Billo, descansa en paz.

UGOZZOLI, LUIS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Rulo Acosta y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento del amigo Billo y acompaña a su flia en este difícil momento. Rogando oraciones en su memoria.

UGOZZOLI, LUIS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Juan Carlos Elean, participan del fallecimiento de su amigo y colega. Acompañan en este dificil momento a su esposa Dra Ana Rojas de Ugozzoli y familia.

VEGA, CLAUDIO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Su esposa María Soria, hijos Pamela, Mayra, Gonzalo y Mariano, h. pol Matias, Henrry, nietos Stefano, Paolo, participan su fallecimiento, sus restos fueroni inhumados en cementerio Parque de la Paz Servicio Hamburgo Cia SA ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

VELÁSQUEZ, CARLOS OMAR (PUCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Boris Bonahora, Teresa Morales de Arias, Cumpy Arias y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del colega y amigo Puchi y acompañan a su madre, a su hermano Kike y sus hijos en este doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

VITTAR DE JIMÉNEZ, OLGA ASISI (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/21|. Selva A. Benavidez y hnos. expresan sus condolencias a sus hijos Silvia y Roberto, a sus hermanos, amigos y vecinos de toda la vida. Ruegan al Señor le conceda eterno descanso y que su alma descanse en paz.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. Su esposa Lilian Fringes, sus hijos Helena y Sebastian Westberg y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos seran inhumados hoy a las 10.30 horas en el cementerio el descanso SERVICIO REALIZADO PÒR COMPLEJO PARQUE OLAECHEA 649 TEL 4219787

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. "Bienaventuradado los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad". Su sobrino Juan José Oliverio, su sobrina pol. María Romaní y sus hijos Santino, Isabella y Juan Martín, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados en El Descanso.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. "No llores si me amas..., si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo.... Enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su sobrino Federico Oliverio, su esposa María Eugenia Fiad y su hija Alfonsina participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para él la luz que no tiene fin.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por Mí". (Juan 14. 2,6). Su sobrina María Lucía Oliverio, su esposo Marcos Aralde y sus hijos Santiago y Juliana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Sus tíos Marta y Eduardo Fringes, sus primos Eliana, Luciana, Gisele, Germán y Valentina acompañan a la querida Liliana y familia en tan doloroso momento, elevando oraciones por el eterno descanso de Quique.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Su sobrino Fernando Fringes, su mamá Tania Zerda Beltran participan con profundo dolor de su fallecimiento ruegan una oración a su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Empleados de sucursal Nº3 de Loreto ruegan una oración en su querida memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Consternados ante tan triste noticia, despedimos con inmenso amor al ahijado de nuestra madre. Dios quiso que partieras y lo acompañes a su mundo Celestial. Willy y Monica Fiad participan con profundo dolor su fallecimiento y pedimos al Señor, mitigue el corazón dolorido de la querida familia Westberg esposa e hijos.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Antonio Di Pietro, despide con profundo pesar a Quique, amigo de años, solidario, deposrtis, fiel a sus afectos, leal en sus negocios, devoto de su familia. Muy pronto te fuiste, siempre se te recordará. Descansa en paz.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Acongojados por su fallecimiento, hacemos llegar nuestro profundo pesar a la familia Westberg, esposa e hijos. María Inés Fiad y familia, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Luciano Bolzón, su esposa Hilda Sarquisián, Carolina y Alberto Isa Obeyd, participan con dolor el fallecimiento de Kike y acompañan a toda la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Nuestro más sentido pésame a la familia, esposa e hijos del sr. Enrique Westberg. Nos conocimos en el ámbito laboral, fue una persona que destacaba por su cordialidad, amabilidad y respeto hacia los demás. Que el Señor de paz y consuelo a sus seres queridos y que brille para él la luz que no tiene fin. Carlos Alberto Perez, familia Perez y Bravo.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Mamás y compañeros de Sebastián de 3ero.C del Colegio Hermano Hermas acompañan en este difícil momento a Lilian, sus hijitos y a la familia toda por tan dolorosa pérdida. Que Dios les dé consuelo y abrace su alma.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Tus amigos José Manuel Trungelliti, Fernanda Lencina y su hija Matilda participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Lily y a sus hijos Helena y Seba en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Matilda Trungelliti participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su amiga Helena en estos momentos de profundo dolor. Eleva oraciones en su querida memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Mauricio Pagella, Marcela Jerez y su hija Martina participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a Lily, Helena y Seba en estos momentos de profunda tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. 5to grado "B" del Colegio Hermas de Bruijn participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su compañera Helena. Ruegan oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Las amigas de su esposa Lily: Fernanda, Giselle, Virginia, Marcela, Sofía, Andrea, Cristina y Lorena participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Liliana y toda su familia en este momento.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Las amigas de su hija Helena: Matilda, Jazmín, Guadalupe, Martina, Carmela y Faustino participan con profundo dolor la pérdida del papá de su amiga Helena.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Sus amigos Mauricio Pagella, José Manuel Trungelliti, Miguel Torres, Valentín Noriega, Ernesto Granda, Alejandro Jorge y Eduardo Villares participan con profundo pesar la pérdida de su íntimo amigo Quique. Acompañan a Lily, Helena y Seba, y a toda su familia en estos momentos de dolor.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. "Señor, ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno." María Marta y Maria Cira Galván acompañan en este difícil trance a su cuñada Mariela Fringes y flia. Elevan oraciones por el descanso de su alma.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Pianezzola y Cia. SRl, acompaña en este momento de profundo dolor a la familia Westberg. Elevan oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Nene Sosa y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolás y Josefina, acompañan en este momento de inmenso dolor a la familia Westberg, rogando a Dios lo reciba en su gloria y descanse su alma en eterna paz.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. El Grupo Dulcor Alimentos participa con profundo dolor el fallecimiento y acompaña a su familia y seres queridos en la irreparable pérdida.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Los socios de Capital Advisors Santiago S.A. lamentan el fallecimiento de Enrique Eduardo Westberg, piden oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este duro momento.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. El club de paracaidismo de Santiago del Estero quiere hacer llegar las más sinceras condolencias a los familiares y amigos de Eduardo Enrique Westberg. Toda la comunidad del paracaidismo del NOA y de ARgentina está de luto con tan lamentable hecho. En el tiempo que nos acompañó nos supo transmitir su generosidad y compañerismo de hombre de bien. Quedarás siempre en nuestro corazón.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Daniel Reyna, Ivana Irurzun, sus hijos Iván e Iñaqui, participan con profunda tristeza el fallecimiento de nuestro hermano y amigo Quique. Que sea tu luz eterna la que ilumine a tu esposa Lilián y a tus hijos Helena y Sebastián. Que en paz descanse!!!

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Ivonne Fringes y familia, participan con profundo tristeza el fallecimiento de su sobrino polítco Quique y acompañan a su esposa Lilian e hijos Helena y Sebastián. Elevando oraciones en su querida memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. "Nada mitigará el dolor de no tenerte, pero sabemos con certeza que en el cielo gozas de la Divina Misericordia de Dios". Jota Jozami, Dorys de Jozami sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo ruegan una oración en su querida memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Oscar Alberto participa con profundo dolor su inesperada partida, acompaña a su familia en este doloroso momento. Eleva una oracion en su querida memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. El Manglar SRL, acompaña a la familia en este triste momento. Rogamos a Dios por su pronta resignación.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. -"Vivió y murió convencido de que Cristo es el Rostro humano de Dios volcado hacia el hombre". Jaime/ Salvatierra. Participan con profundo dolor su perdida un ruegan una oración en su querida memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Empleados de sucursal Nº3 de Loreto ruegan una oración en su querida memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Quique: que el Señor te tenga en el Reino como nosotros te tenemos en nuestro corazón. Sus amigos María Inés Jozami, su esposo Luis Eduardo Torres, su hijo Luis Ignacio Torres Jozami, acompañan en este momento de dolor a su esposa Liliana Fringes a sus hijitos y a toda su familia.

WESTBERG ,ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Querido Quique Westberg, tus compañeros de la Promoción 90 te despedimos con profundo dolor, no podemos creerlo. Pero la muerte es parte de la vida, guardaremos en nuestros corazones los mejores momentos compartidos. Tantos recuerdos lindos Quique, descansa en paz, nuestro más sentido pésame para nuestra querida Lilian Fringes su esposa, para sus hijitos y toda su familia.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en praderas cubiertas de verdor, él me hace descansar". Acompañan a la familia en tan grande dolor: Silveria de Visgarra, sus hijos Edith, Chochi, Tito y Nené con sus respectivas familias, rogando por el eterno descanso de Quique; por el consuelo de su familia, amigos y conocidos.

WESTBERG ,ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella". Sandra su esposo Ricardo Almaraz su hijo Abraham Jozami.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. La comisión directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero y en especial el sector supermercadistas locales, lamenta profundamente el fallecimiento del Sr. Enrique Westerg, reconocido empresario de nuestro medio. Acompañamos en este difícl y doloroso momento a toda su familia. Se ruegan oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Susy Sarquisián, sus hijos Mara, Pini y Nito Oliverio y sus respectivas familias, participan lamentando el fallecimiento de nuestro querido Enrique, acompañan a toda su familia y elevan oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Frigorífico La Piamontesa S.A, su representante y amigo Miguel A. Cuevas participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Lactear S.A, su representante y amigo Miguel A. Cuevas participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Miguel A. Cuevas, su esposa Alicia Diven Jozami y familia, participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Ing. Carlos Massa, su esposa Mara Oliverio, sus hijos Martín y Germán Massa Oliverio, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Alejandro Daniel Neme y su personal participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. "Que brille para él la Luz que no tiene fin". Los miembros del Rotary Club Loreto participan de su fallecimiento y acompañan a su socia Ramona Ruiz de Fringes ante la irreparable pérdida de su hijo político. Elevan una oración en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Te suplicamos Señor le des a tu siervo la felicidad de los Justos en vida eterna". Emma Cisneros de Hoyos, sus hijos Favián, Mariela y Dr. Marcelo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y que el Señor colme de bendiciones, consuelo, fortaleza y paz a la querida familia Westberg Fringes.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Miguel Atía, su esposa Silvana Fiad y su hija María Candelaria participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia. Elevan oraciones a su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Dios conceda a su alma el gozo eterno de los bienaventurados. Sus tios Oscar y Griselda e hijos Ibette, Soledad, Guillermo y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Verónica Ramos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Sus amigos Oscar Rama, Stella Maris Nuno y sus hijos Nicolás y Martina participan con profundo dolor su falleicmiento, acompañan a su esposa Lilian, sus hijos Helenita y Sebastián en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Baterias Danna participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a toda su familia en estos momentos de profundo pesar. Que brille para él la luz que no tiene fin.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Con inmenso sentimiento de door, acompañamos a las flias. Oliverio Westberg ante tan irreparable dolor. Rogando por pronta resignacion. Eduardo E. Abud y flia.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Señor Dios dale la paz, la paz de la quietud, la paz del sábado, la paz sin atardecer. Sus suegros Beba y Gringo, sus hijos e hijos políticos. Se unen en oracion en este momento de dolor.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. José Rosatti, Fernanda Gómez y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. ue dolor nos causa tu partida, pero nos queda el recuerdo de los momentos compartidos. Tus cuñados Mariela, Eduardo y Adriana Fringes.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Susana Sabaté, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Gerardo Fernández y María Mercedes Rosatti y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Directivos y Personal de la firma Simón Hnos. S.A., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos. Rogamos oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. "Luis R. Simon, Jaime Simón, Luis O.Simón y Jaime R. Simón (H) y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso y resignación para su familia y amigos.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. Sus vecinos de 3 de Febrero: Viviana, Mirta, Laura, Marta, Mary, Cristina, Alcira, Naty e Inés participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. Consorcio Sector 1 Bº el Palomar participa su fallecimiento, ruega una oración en su memoria y acompaña a su familia en el dolor.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Humby y Mecha Cheeín participan del fallecimiento de su amigo y cliente.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Daniel Agustín Cheeín participa del fallecimiento de su amigo y cliente.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Fideos Irene participa del fallecimiento de su cliente.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Inalpa S.A. participa del fallecimiento de su cliente.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Productos Raulito S.R.L. participa del fallecimiento de su cliente.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. FASEC S.R.L. participa del fallecimiento de su cliente

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Molinos Arrocero "El Galeón" participa del fallecimiento de su cliente.

WESTBERG ,ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. -"Tu sencillez, tu humildad y bondad calaron hondo en los corazones de quienes te conocimos". Dra.Liliana R. Salomon, Dr.Luis Delfin Richetta, su hijos Dr. Luis Alfredo Richietta, Cra Richetta Sofia Rosela

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. La familia de Biro López participa con profundo dolor el fallecimiento del entrañable amigo de su esposo y padre y acompaña a su familia en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|.- Carlos Ramon, Chela y Marica Sanchez y familiares participan con dolor del fallecimiento y -"Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa".

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. "Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio el Cielo" Fernando Mastroiacovo, su mujer y sus hijas. Ruegan una oración en su querida memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Beto Acuña y Adriana Di Flippo y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su amiga Mariela Fringes y elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (¨TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Olga Palumbo de Quatrini, partcipa con dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Marta y elevan oraciones al Altisimo por su eterno descanso.

Invitación a Misa

SAYAGO, NORMA EUFEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Nos quisiste con tanta fuerza y bondad que tu amor estará por siempre grabado en nuestro corazón. Sus hijos, hermanas, nietos, bisnietos y sobrinos. Agradecemos todas las muestras de afecto recibidas en especial reconocer el labor del Dr. Roberto Gianonni y enfermeros Ricardo Neirot y María Olivera. Invitamos a la misa recordatoria hoy a las 19hs en Parroquia de Sumampa (Av. Colón 543)

Agradecimientos

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Puedes hacer lo que más, le gustaria a Él que hagas...Sonreir, amar y seguir adelante mi querido hermano Victor, a un mes de tu partida". Que pronto te fuiste de nuestras vidas!!! Tu paso no fue en vano, dejaste un legado de amor, de fé, de amistad, en quienes te amamos y tuvimos la dicha de compartir con vos. Que valioso fuiste para nosotros! Que Dios te conceda paz eterno, tu partida sera la mayor perdida, para esta familia, que te ama y te amará... Y seguimos adelante con un dolor infinito. Sus hermanas Elizabeth y Mirta Cuevas.

Recordatorios

La Banda

ABOSLAIMAN, RICARDO ENRIQUE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Claudia e hijos, los abrazo en este dificil momento que les toca vivir ante tan irreparable pérdida. Que Dios lo tenga en la gloria y brille para él la luz que no tiene fin. Daniel Coronel, participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

ABOSLAIMAN, RICARDO ENRIQUE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Marta Gerez Zanoni, junto a sus hijos Dra. Milagros Barcia Gerez de Escobar, Dr. Agustín Barcia Gerez y Dra. María Constanza Barcia Gerez, participan su regreso a la Casa del Padre de este profesional excelente y mejor persona. Ricardo has sido un ejemplo de pasión y amor por tus mamás y tus niños. Agradezco a vos compartir la Salud Pública y además las militancia de Partido que nos unieron. Agradecemos las oraciones por tu paz eterna y rogamos por la resignación de tu esposa y tus hijos. Te queremos mucho y te vamos a extrañar. Besos al cielo.

DÍAZ, GRACIELA DEL VALLE (Q.E.P.D.) Falleció el 4/7/21|. Su esposo Raúl, hijos Gustavo y Raúl, hijas pol. hermanos y demás familiares participan su fallecimiento, susrestos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

FERNÁNDEZ, FABIÁN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21. Que dolor tu pronta partida, solo que el alivio de que estas junto a tus padres y los buenos momentos compartidos. Vuela Alta y proteje a los que te amamos. Rogamos una oración en su memoria. Su hermano Adrian David Fernandez, su cuñada Karina Farias Ponce y Martina Godoy,

FERNÁNDEZ, FABIÁN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/26|. "Señor ya está en su casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". Ing. Pablo Lopez Casanegra y Dra. Matilde Schmidt, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Lucia en tal difícil y doloroso momento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan Oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, FABIÁN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/26|. Arq. Ricardo López Casanegra participa con pesar su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del sol. Ruega Oraciones por el eterno descanso de su alma.

FERNÁNDEZ, FABIÁN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/26|. Personal administrativo, técnico y de obra de empresa CONORVIAL S.A. participan con pesar el fallecimiento del hermano de su compañera Lucia y acompañan a ella y a su familia en estos momentos de dolor. Elevan Oraciones por el eterno descanso de su alma.

LEIVA, SILIA NELVA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. "El Señor que la llamó a su lado, le permita gozar de la vida eterna". Su hija Nelva, su hijo político Roberto, sus nietos Sebastián, Karina, Viviana, Adriana y Vanina, y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEIVA, SILIA NELVA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. "Que tu luz nos ilumine para siempre". Su hija Lidia y su nieto Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEIVA, SILIA NELVA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. "Que los ángeles del Señor salgan a su encuentro y la lleven a la morada celestial". Su hijo Daniel, su hija política Isabel, sus nietas Gianina, Gimena y Rocío participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

PALAVECINO, OSCALVO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni, sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana Nuno y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CARRIZO, JUAN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Sus hijos Adrián, Alberto, y Ariel Carrizo, nietos Iara y Javier Carrizo, hija pol Lourdes Cejos, y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

DURÁN DE CHACANA, OLGA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Los compañeros de su hija Rosina: Justiniano, Vane, José María, Josecito, Belén, Daniela y Marcia, participan con profundo dolor la pronta partida de Olga y abrazan a sus hijos y nietos en este triste momento. Elevan oraicones en su querida memoria.

DURÁN DE CHACANA, OLGA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. El. Cr. Guillermo Eduardo Raed y flia. participan el fallecimiento de la sra. Madre de su colaboradora Cra. Rosina Chacana, y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

DURÁN DE CHACANA, OLGA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Los compañeros de su hija Rosina de Recursos Humanos: Cintia, Analía, Samantha y Sebastián, participan y acompañan a la familia en este momento tan doloroso y piden a Dios, les envíe pronta resignación.

DURÁN DE CHACANA, OLGA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Emilio Pérez y familia participan con pesar el fallecimiento de la mamá de su amiga y compañera Rosina y ruegan a Dios, envíe pronta resignación a toda la familia, ante tan irreparable pérdida.

DURÁN DE CHACANA, OLGA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Carlos Sánchez y familia, participan con dolor la partida de la mamá de Ro, y acompañan a la familia en tan difícil y doloroso momento. Descanse en paz.

DURÁN DE CHACANA, OLGA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. "No llores si me amas, si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza, ante la cual las bellezas palidecen. Creéme. Cuando llegue el día que Dios ha fijado y conoce y tu alma venga a este cielo en el que te ha precedido la mía...ese día volverás a verme, sentirás que te sigo amando, que te amé. Feliz te llevaré de la mano por senderos de Luz y Vida. Enjuaga tu llanto, no llores, si me amas". San Agustín. Marcia, Carlos y su madre Irma, acompañan a su amiga Ro y a sus hermanos, en este momento tan triste y desolador, implorando al Cielo, les otorgue templanza y fortaleza. Que descanse en Paz, Olga.

DURÁN DE CHACANA, OLGA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Querida Olga: "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Agradecemos a Dios tantos buenos momentos compartidos y le rogamos con el corazón te reciba con un coro de ángeles y descanses en paz junto a tus amados padres. Rogamos a nuestro Señor fortaleza para toda la familia para soportar tu ausencia, nos harás mucha falta Elena Medina, Walter Gómez, Raquel Sepeluk, Emiliano y Pablo Gómez.

HERRERA, OLGA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. "Existen personas que traen paz y respeto al mundo que, incluso después de haber partido a la casa de Dios Padre, permanecen para siempre en los corazones". Marta Campos de Loto, sus hijas Marta Mariela Loto, Analía del Valle Loto, Analía del Carmen Loto y esposo René Orlando Campos, su hija Ernestina Campos Loto y Estrella Campos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la estimada srita. Olga, elevando oraciones por su descanso eterno.

LEGUIZAMÓN, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/21|. Mario Rene Pereyra sus hijos Mario Gustavo y Mario Alberto Pereyra y familia e Isabel Rojas participan con mucha tristeza el fallecimiento de mi compañero de trabajo Oscar rogando por una pronta resignación a todos sus familiares

VILLAR, SILVANA B. (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Valle Lami Polti de Acuña, sus hijos Marcelo, José, Juan José, Roberto, Miguel y Javier, hijas políticas, nietos y bisnieta, participan su fallecimiento y acompañan afectuosamente a Rodrigo, Marcelo, Roxana y demás familiares en el triste momento que les toca vivir. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

GALVÁN, ANTONIO (Toño) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Toño a 9 días de tu encuentro con el Creador te saludamos con los mejores recuerdos de nuestra infancia en Clodomira natal. Fuiste el único hijo varón de una familia de mucho trabajo y respeto, valores que dicen de la buena persona que fuiste. Formaste la tuya de la misma manera. Volveremos a ser vecinos de solo cruzar la calle y ser felices en la mejor vida llena de luz y paz. Pedimos para todos los tuyos consuelo y resignación. Nelly y Lucy.