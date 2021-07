FÚNEBRES | 7 de julio del 2021

07/07/2021 - 01:33 Funebres

MONTENEGRO JULIA MARTHA

MONTOYA BEATRIZ MARGARITA (BETI)

QUINTANA GUILLERMO ANTONIO

ZARZA VICENTE EDELMIRO

JUANA BENEDICTA SAYAGO

VICENTE ARMANDO GALLO

LIBRONIA DI PIETRO DE MURATORE

RAMONA ELVIRA ALARCÓN (LORETO)

RAMÓN ALEJANDRO LUNA (FERNÁNDEZ)

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ (LORETO)

ROLENDIA MALDONADO

JUAQUINA MERCEDES LUNA

CP CARLOS ROLANDO NUMA (LA BANDA)

MARIA ROSA JIMENEZ (LA BANDA)

ATILIO BARRIONUEVO (LA BANDA)

VICENTE ANTONIO GUZMAN

MARÍA ANTONELLA CORONEL FONTI

EDMUNDO DANTE PÉREZ

MIGUEL ÁNGEL PERALTA

EDYTH JOSEFINA GUERREIRO

GUTIERREZ FRANCISCO

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA PERLA BUENVECINO DE CONGIU

(q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|.

“Vengan a Mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Que brille para ella la luz que no tiene fin”. Antonio Acosta, Norma Fernández y José Luis Acosta y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querido amigo Luis, como así también a toda su familia. Rogamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS ROLANDO NUMA

Sus hijos Carlos MatÍas y Gisella Andrea y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Carlos Rolando Numa CP

Falleció el 6/7/2021

El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo participa con profundo dolor del fallecimiento, pide oración para su eterno descanso y pronta resignación para su familia y seres queridos.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO (con foto)

+ MARIA ANTONELLA CORONEL FONTI

(q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21.

Su hermano Hugo y sus sobrinas Milagros y Emilia y Stella Maris Lopez participan con profundo dolor su pronta partida y ruega que brille para ella la luz que no tiene fin.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO (con foto)

+ MARIA ANTONELLA CORONEL FONTI

(q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21.

Sus desconsolados padres Turco y Puppy, su hija Sol, su esposo Héctor, sus hermanos Hugo y Paula, sus sobrinos Milagros Emilia Ignacio y Francisco participan con profundo dolor su doloroso fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARIA ANTONELLA CORONEL FONTI

(q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21.

No hay palabras que dimensionen el dolor por tu partida hija. Dame valor para seguir. Sus padres Turco y Puppy, su esposo Héctor, su hija Sol, sus hermanos Hugo y Paula y sus respectivas familias, Viviana Villavicencio y flia. participan con profundo dolor su partida.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARIA ANTONELLA CORONEL FONTI

(q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21.

Con vos se fue la mitad de mi. Su hermana Paula Coronel Fonti y sus sobrinos Ignacio y Francisco Coronel Fonti participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARIA ANTONELLA CORONEL FONTI

(q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21.

Fuiste un ángel en la vida de los demás, guiándolos con tu calidez, tu carisma, tu bondad y tu alegría contagiosa. Ahora estas junto a nuestro señor iluminando a los que siempre te amaron como tu familia, tus alumnos, amigos y en especial a tu hija solcito. Su esposo Mansilla Hector y su Hija Mansilla sol participa con mucha tristeza su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARIA ANTONELLA CORONEL FONTI

(q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21.

Ana soledad Saavedra y su familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de Hugo. Ruegan que el señor reciba en sus brazos a Antonella y le dé el descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. RICARDO ENRIQUE ABOSLAIMAN

(q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|.

El Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la U.N.S.E. Dr. Eduardo Lian Allub participa el fallecimiento del Dr. Aboslaiman, acompaña a su familia en estos momentos de profundo dolor. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Enrique Eduardo Westberg

(Q.E.P.D) Se durmió en el Señor el 4/7/21 y espera la resurrección.

Lamentamos tu repentina partida, nuestras condolencias para Lilian e hijos y sus hermanos. Dr. Jorge Fiad, su esposa Alcira y sus hijas Eugenia, Agostina y sus respectivas familias. Ruegan por el descanso de su alma. Loreto.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Enrique Eduardo Westberg

(Q.E.P.D) Se durmió en el Señor el 4/7/21 y espera la resurrección.

Que dolor tan grande... Solo el Señor sabía que las puertas de su Reino ya estaban abiertas para Vos. ¿Por qué? El es el Primer dueño de nosotros, solo nos manda como un paseo por la tierra para llevarnos a la vida eterna y estaremos juntos para siempre en esa vida eterna que no se muere jamás junto a Dios Padre. Quique querido fuiste un caballero intachable como herencia de tu querida familia. Nuestro dolor y Oraciones ayuden a la familia Westberg y a su Tan Amada Esposa Lilian y sus Hijitos Helena y Sebastián y de más familiares. Lucha, Maria Elena Morales. Dr: Hugo Morales y Familia participan con dolor del fallecimiento ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Enrique Eduardo Westberg

(Q.E.P.D) Se durmió en el Señor el 4/7/21 y espera la resurrección.

Señor, ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno.

Quique: amigo leal, emprendedor, con una sonrisa siempre prometedora en esas largas charlas sobre tantos proyectos.

Conseguiste éxitos gracias a sacrificios, responsabilidad, superación y pasión. Tu paso por este mundo no fue en vano. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Victorio Rafael Bica y familia acompañan a Lilian y sus hijitos en este doloroso momento. Que el Señor les de consuelo y abrace su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA PERLA BUENVECINO DE CONGIU

(q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|.

Compañera,

Amiga entrañable

Te fuiste

Casi sin avisar

y en nosotros, queda el recuerdo

de la que siempre estuvo y estar

Estuviste presente, siempre

para brindar por la vida

o simplemente, por la Amistad.

y ahora te fuiste

de la mano de tu Espíritu Santo

a encontrarte…con los que partieron ya

Tus amigos: Anahí Massuh, Kita Soriano, Chiqui de Perea, Bety Carabajal, Amanda Ledesma y Coca de Gunther.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NUMA, CARLOS ROLANDO

(q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|.

Hoy hay luto en mi alma y tristeza en mi corazón por tu partida. Un amigo con el que compartí largas charlas de trabajo y de la vida misma con sus tristezas y alegrías.

No me quiero despedir de vos solo deseo que Dios te haya preparado un lugar muy especial junto a él y te otorgue el descanso eterno...y como dicen "cuando un amigo se va queda un espacio vacío"...siempre en mi corazón mi querido amigo Rolo.

Antonio Gallegos, sus hijos: Álvaro, Paula, Luciano y Maríanella, participan con profundo dolor a su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NUMA, CARLOS ROLANDO

(q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|.

Tu esposa Fany, tus hijos Gisella y Matías, tus hijos políticos Elkin y Jorgelina y tus nietos Mayra, Morena, Noa, Renata, Aureliano, y Wayra, te recordaremos siempre con la alegría que nos regalaste, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos por tu eterno descanso.

Sus restos fueron inhumados el día 06/07/2021 en el Jardín del Sol.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

C.P.N. CARLOS ROLANDO NUMA

(q.e.p.d.) Falleció el 06/07/21.

Querido Rolito, inmensa pena nos embarga tu partida. Descansa en paz en el destino donde nos encontraremos juntos a nuestros mayores que nos aguardan en el cielo. Deseamos fervientemente que tu amada esposa Fani y tus queridos hijos tengan una cristiana resignación por tu partida, con toda la entereza que los destaca. No resultará fácil sobrellevar tu ausencia y te recordaremos con el cariño que siempre supiste sembrar en nosotros. Tu hermano Victor Habid, su esposa Sofía Durán y sus hijos Beto y Carlitos, participan su fallecimiento con intenso dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROLENDIA MALDONADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 06/07/21 y espera la resurrección.

Sus hermanos Martha y Edgardo Munarriz, sus sobrinos Juan Pablo, José Ignacio, María Florencia, Magui, Laura y sus sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Dios la tenga en su santa gloria y rogamos que descanse en paz. No te olvidaremos nunca, querida “Negrita¨”.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

René Ponce

Falleció el 6/7/2021

El intendente de la Ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo participa con profundo pesar del fallecimiento y pide oración para su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO DANIEL SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/7/21 y espera la resurrección.

Nos llena de tristeza saber que te has ido, siempre fuiste un padre, esposo y persona modelo. Te extrañaremos con toda el alma. Muchas gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Vivirás por siempre en nosotros y te amaremos hasta el final de nuestras vidas. Tu esposa Sonia Mattera, tus hijos Daniel y Bruno, tu querida nietita Sofía y tu perrito fiel Muffy.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO DANIEL SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/7/21 y espera la resurrección.

“Lo dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, él que cree en Mí aunque esté muerto vivirá”.

Eduardo Coroleu y Romina Sarquiz, participan el fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO DANIEL SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/7/21 y espera la resurrección.

Directorio, profesionales, personal administrativo y de obra de CRISAR S.A participan el fallecimiento de su valioso colaborador y amigo. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO DANIEL SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/7/21 y espera la resurrección.

Con mucho dolor participamos el fallecimiento de quien fuera en vida un gran colaborador de la empresa, consternados acompañamos a su esposa e hijos. Que en paz descanse Inge y brille para él la luz que no tiene fin. Enrique Sarquiz, Cristina Ríos y familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROLENDIA MALDONADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 06/07/21 y espera la resurrección.

Sus hijos Ma. Belén, Ivana, Fabián y Noelia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su mamá. Agradecemos a Dios nos haya concedido tenerla a ella que con su gran corazón hizo de nosotros buenas personas. Gracias mamá por todo lo que nos diste y rogamos a Dios te tenga en su santa gloria por siempre. Nunca te olvidaremos.

RECORDATORIO

Blanca Salomón de Assef

Falleció el 7/7/2016

Madre querida, hace 5 años que nos dejaste, siempre te recordamos como ejemplo de esposa, madre, abuela, enseñanza que nos dejaste y que hoy nos guía desde el cielo. Madre que descanses en paz. Sus hijos, nietos y bisnietos la recuerdan en el día de su partida a la casa del Señor.

RECORDATORIO

JULIETA EVA HERMANSSON DE VILLALBA(q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20.

El destino quiso que te fueras y no estuvieras a nuestro lado, pero nada ni nadie podrá arrancarte de nuestros corazones, en los que estará para siempre tu recuerdo y memoria. Al cumplirse un año de su fallecimiento, sus familiares invitan a la misa a realizarse hoy a las 19:30hs en el Santuario Santa Rita (Bº Jorge Newbery).

RECORDATORIO

Marta Beatriz Infante

Falleció el 22/4/20.

Mi reina, mi amor eterno, hoy cumplirías tus jóvenes 67 años y como siempre te recordaré. Vos fuiste una hermosa mujer de la que me enamoré desde el primer día que te vi y que me brindaste la mayor felicidad en los 32 años que estuvimos juntos. Hoy te recordaré con el mismo amor que vivimos juntos. ¡Oh! Serás inolvidable para nosotros. Que no nos olvidaremos ni resignaremos no tenerte con nosotros. Tu esposo y compañero de la vida Carlos Pérez y nuestros hijos Andrea y Fabián. Descansa en paz. Rogamos una oración en su memoria.

RECORDATORIO

AURELIO MÉNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el el 7/7/20 y espera la resurrección.

Hoy hace un año de su ausencia y aún seguimos sintiendo a nuestro lado su sombra protectora, alegrándonos con su sonrisa bonachona, sintiendo sus manos generosas, su abrazo sincero, su acertado consejo, su dignidad y honradez para transitar la vida. Rogamos oraciones para su querida alma. Su esposa María Cruz de Méndez, su hijo Ramón Méndez, Ramona Cajal y familia, ofrecen este humilde recordatorio.









AIZICOFF, LIDIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Sus amigos y vecinos de calle Río Gallegos del Bº Belgrano, familias López, Trejo, Vella, Gómez y Lamadrid participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas Adri, Lucky y María, y a su cuñada Yoli y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

AIZICOFF, LIDIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Señor adoramos tu cruz, alabamos y glorificamos tu santa resurrección, tus comapñeras de la Esc. de Manualidades Nº 1 Norma de Pitsalis, Reina de Sandes, Lilia de Avido, Elia de Avila, Mercedes de Bejarano, Luci Apud, Evangelista de Cruz, Mirta Blanco Graciela Vargas, MAriana de Roldan, Dora Villarreal, Craciela Luna, Ana María Zalazar, Traya Salomón, Anita Sosa, Gladis Corbalan, María Luis de Amerio y Lelia Lopez. Pedimos a nuestro Señor pronta resignación para toda su familia.

AIZICOFF, LIDIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Luis Sandoval, su esposa Elena Azar, sus hijos Santiago, Cecilia, Ana y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de Lidia, acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria

AIZICOFF, LIDIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Con el recuerdo imborrable de lo vivido en nuestra juventud en la calle Misiones te despido querida Lidia. Que el Señor te dé el descanso eterno y también la fortaleza a tus hijas para sobrellevar este doloroso momento. Mavel N. de Nader.

AIZICOFF, LIDIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Emma Beatriz Brunet de Ahedo y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de Lidia y acompaña a su flia. en este doloroso momento.

BARCHINI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 5/7/21|. Su primo Daniel Barchini y Teresita Dorado, sus hijos Federico y Carolina, Valle, Agustín y Patricia, Macarioi, Valentina y Carolina Barchini, Lara y Pía Barchini participan con dolor su partida a la casa celestial. Luis, que en paz descanses, vivirás por siempre en nuestros corazones.

BARCHINI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 5/7/21|. Roberto R. Rafael y familia participan con mucho dolor el fallecimiento del amigo Luis. Rogamos por su eterno descanso y acompañamos a su familia en este momento dificil.

BARCHINI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 5/7/21|. Lito Nazario despide a su entrañable amigo y ruega oraciones en su memoria, que descanse en paz.

BARCHINI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 5/7/21|. Ricardo Tahhan y familia, Silvia Tahhan y familia, participan con dolor el inesperado fallecimiento del querido Luis acompañan a Carlos y Susana en su pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BARCHINI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 5/7/21|. Raúl y Marcela Barchini, sus hijos y nietos participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su esposa y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Susana Leiva de Flaja, sus hijos Mariana, Daniel y Elena y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Perla. Rogamos una oración en su querida memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Carlos W. Martinez y familia participan su fallecimiento y acompaña a su amigo Luis Cesar y a su familia ante irreparable perdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. José Luis Coronel, Mónica Carlota Bustamante sus hijos Jose Maria, Maximiliano, José Pablo, Agustin y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de los Cielos. Lorenzo Reinoso, Graciela Acosta, Silvia Marcela y Ana Carolina Reinoso y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Profesores y ex alumnos del Instituto Privado de Arte despiden con pesar a quien fue profesora fundadora de la Institución y uno de los integrantes que trabajó con ahínco y generosidad para lograr su consolidación en el ámbito cultural. Que el Señor la reciba en su Gloria y le de a su familia fortaleza y resignación.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. César Antonio Montenegro (Gringo), su esposa María Josefina Zucal participan con profundo dolor el fallecimiento de su apreciada amiga de la infancia. Ruegan resignación a su familia, en especial a su hermano Amilcar. Elevan oraciones en su memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Personal directivo, docentes, administrativo y de maestranza, despiden los restos de quien fuera vicerrectora de la Espea n1 Nicolas Segundo Gennero, elevan oraciones en su memoria y acompañan a familiares en este momento difícil.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Gringa Buenvecino y familia. participan con dolor el fallecimiento de su querida prima. Elevamos oraciones en su memoria y fortaleza para su familia.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Te acompaño en este difícil momento amigo Luis Mariano (Pipi ) Guerrieri y familia que nuestro Señor la reciba en sus brazos y descanse en Paz

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Margarita Zaín Fernández de Urueña participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su hermano Dr. Amílcar Buenvecino, a su esposa Regina Pereyra y demás familiares, en este momento de gran dolor.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Anita Castiglione participa su fallecimiento y acompaña con cariño a la querida Adri y familia.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Ricardo Manzur y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento. Ruegan a Dios por su pronta resignación.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Guillermo García Barea y María soledad medina participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Luis Congiu en este momento.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y por la resignación de sus seres queridos. Que brille para Perlita la Luz que no tiene fin.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Delia Margarita Santillan y y hermanos hacen llegar su más sentido pésame al dr Amilcar y flia por la irreparable perdida de su hermana .que brille para ella la luz que no tiene fin.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. "Yo soy la resurrección y la vida; él que cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá" (Juan 11). Personal de la Dirección de Psicología Educación y Asistencia Escolar, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la Lic. Adriana Congiu. Acompañan a su flia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Sayago Fortunata del Carmen. Pichy, Pelu, Jorge y Fredy Santillán acompañan en este momento de tristeza a nuestra querida vecina Aide y a su hijo Huguito por la partida de su hermana y tía respectivamente.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Sus padres Turco y Puppi, su esposo Héctor, su hija Sol, hermanos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron se inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Vivirás en mi recuerdo. Su abuela María Esther Joaquín, sus hijos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. "No temas, que estoy contigo; no te angusties, que soy tu Dios. Te doy fuerza y voy a ayudarte, te sostiene mi diestra salvadora." Is. 41:10 Prima querida, por siempre permanecerás en nuestros corazones. Sus primos Luis Bernardo, José, Martín Alejandro y Juan Pablo Varga Fonti ruegan una oración en su memoria.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Su tía María Gloria Coronel, sus primos Sergio, María Florencia y Emanuel, participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. "El cielo tiene un ángel llamado Antonella". Su tía Sonia, Muya, sus primos Marcos y Luciano, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Sus tíos Toto Carabajal y Marta Ofelia Coronel, participan con dolor el fallecimiento de su sobrina Antonella y ruegan a Dios envíe pronta resignación a su familia.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Prima querida, siempre vivirás en nuestros corazones. Su prima Marta Carabajal, Aldo Hid y sus hijas María Gracia y María Virginia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Sus tíos Guilli Coronel, Ana María, primos hermanos Araceli, Juan e Iván participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. "Se nos fue un ángel". Su prima Naty Carabajal y sus hijos Camila y Máximo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Sus tíos Tito Coronel, Ofelia, primos hermanos Maxi, Romina, Rebeca, Flavia y Luciano desde Mendoza (A) junto a sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus primos Walter Carabajal, su esposa Susana e hijos Matías e Iris, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Sus tíos Manuel D. Manfredi y Norma C. Coronel, sus primos Manuel, Hugo, Alicia y Daniel, sus sobrinos Valentina y Mateo participan su fallecimiento. Adorada Anto: siempre con tu sonrisa a flor de labio y tu caracter contagioso eternamente en nuestro recuerdo.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Sus primos Hugo R. Manfredi y Elsa E. Suarez, sus sobrinos Mauricio, Nacho y Benicio elevan oraciones en su memoria. Que el Señor te cobije a su lado.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Eugenia Estein, Gladys García, colegas de su hermana Paula Coronel Fonti, participan con profundo dolor su fallecimiento su fallecimiento, acompañan a su hermana y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Josefina y Zulma Naser y Patricia Sisak, despiden con gran dolor a Anto, dejando un cariñoso abrazo a toda la familia.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. "Las que son mis ovejas, oyen mi voz; y yo las conozco, y ellas me siguen y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano." Jn 10: 27-28. Querida Antito, siempre te vamos a llevar en nuestros corazones. Tus tíos y padrinos Luis Domingo Varga y Graciela Fonti de Varga ruegan una oración en su memoria.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Anto, ¡Cuánto lamentamos tu partida! Nos consuela saber, que, un coro de ángeles celestiales, te reciben, y, ya gozas de la Gloria de Dios. Participan su fallecimiento, amigas y compañeras de la Esc. Normal, de su mamá, Pupy: Marta Hilal, Raquel Bellomo, Aida González, Angelina Ramírez, Fany Gómez, Guillermina Ávila, María Alicia Ledesma, Tere de Ginevri, Estela Elías, Graciela Tagliapietra, María Rosa Costilla. Ruegan una oración, en su querida memoria y por la Cristiana resignación de su flia.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin y que el Señor brinde fortaleza y consuelo a su familia y a su hijita Sol. Rogamos oraciones en su memoria. Amigas de su hermana Paula: Cecilia Otrera y Rocío Ledesma Cáceres.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Sus vecinos de calle Perú: Salomón Lafi, sus hijos Carola y Diego, Natalia y Carlos y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de suma tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Pilar Falcione participa con profundo pesar el fallecimiento de su vecina y amiga y acompaña a su familia en su dolor.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|.

Marina Gómez, Gustavo Rojo e hijos, acompañan a su querida madre Pupi Fonti a su hermana Paula y toda su familia en este momento tan triste, rogando al señor les de fortaleza para seguir adelante. Vuela alto Antonella y que brille para ella la luz que no tiene fin.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Cintia Verdaguer y Daniel Orieta, sus hijos Eloísa, Samuel y Constanza participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración por su alma.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Cintia Verdaguer participa con pofundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Paula. Que Dios les dé consuelo en este doloroso momento a toda su querida familia. Ruega una oración por su alma.

Su esposo José Muratore, sus hijos José y Mónica Muratore, sus nietos Valentina, Estefani, Muratore y demas familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso

DOMINGUEZ, ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21 en la ciudad de Oberá, Misiones|. Sus hermanos Carmen, Alberto y demás familiares participan con profundo dolor su partida. Fuiste un buen padre, amigo y hermano. Oriundo de la ciudad de Clodomira, realizó sus estudios de profesor de ARtes Visuales en el Inst. de Bellas Artes Juan Yaparí. Ejerció su profesión en la escuela de Sol de Julio, luego en colegios de nivel primario, secundario y superior de la provincia de Santa Cruz donde obtuvo su jubilación. Solo nos consuela saber que te encuentras junto al Padre Celestial y a los seres queridos que precedieron tu partida. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Oberá, Misiones. Se ruegan oraciones en su memoria.

ESCALADA, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Participan con dolor el fallecimiento del esposo de nuestra amiga Estela. Chicho Santillán, Ana Alzogaray, amigos y dirigentes del Club París.

Su esposa Rosa Gómez, sus hijos Daniela, Romina y Gallo, sus nietos Tiago y Martina y demás familiares, su restos seran inhumados hoy 10.30 horas en el cementerio El Descanso

GALLO, VICENTE ARMANDO (q.e.p.d) Falleció el 06/07/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Que Jesús brinde consuelo y fortaleza a su familia. Rogamos oraciones en su memoria. Cecilia Otrera, Soledad Leguizamón y Marta Martínez del Castillo, amigas de su hija Romina.

GARCÍA, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Mavel N. de Nader hace llegar su condolencia a su madre Gloria por la irreparable pérdida de su hijo Luis. Que el Señor le dé fortaleza para sobrellevar este doloroso momento.

GUARAZ, EUGENIO BELARMINO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. Sus hermanas Tilda e Inés, su hermano político, sus sobrinos Sandra, Ariel, Iván, Tilda Ledesma Guaraz; Claudio, Adrián, Mónica y Ramón Varas, su prima Delfina Cejas, sobrina Eugenia Cejas Guaraz y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

Sus hijos Sandra, Nancy, Patricia y Edgardo, sus hijos pol Enrique y Cristina, sus nietos y bisnieto participan con dolor su fallecimiento. sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

GUERRIERO, EDYTH JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Dios mío, yo te amo, porque tu me das fuerzas me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Dios mío...recibe en tu reino a mi hermana Edyth. Dale el descanso eterno. Acompañan René Guerriero y familia a sus hijos y nietos en este momento de dolor. Rogamos una oración en su memoria.

GUERRIERO, EDYTH JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Jehová es tu guardador. Miryam de Costas, sus hijos Leopoldo y familia, Luis César y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Edgardo, Cris y a su hija Patricia y toda su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

HERRERA. OLGA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. "Recíbela Señor en tus brazos". Norma y Teresita Campos, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

HERRERA. OLGA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. "Dios conceda a su alma el gozo eterno de los bienaventurados". Manuela Campos, sus hijos Carlos Loto, Javier Loto y Juan Loto participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA. OLGA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. "El Señor que la llamó a su lado, le permita gozar de la vida eterna". Simeón Campos, su esposa, hijos y nietos participan y acompañan a la familia en tan difícil y doloroso momento. Descanse en paz.

LEGUIZAMÓN, MARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 226 "Francisco de Aguirre", participa con profundo dolor el fallecimiento de madre del docente Ramón Padilla y acompaña en estos difíciles momentos. Rogando oraciones en su querida memoria.

LEIVA, SILIA NELVA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. "El Señor que la llamó a su lado, le permita gozar de la vida eterna". Su hija Nelva, su hijo político Roberto, sus nietos Sebastián, Karina, Viviana, Adriana y Vanina, y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEIVA, SILIA NELVA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. "Que tu luz nos ilumine para siempre". Su hija Lidia y su nieto Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEIVA, SILIA NELVA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. "Que los ángeles del Señor salgan a su encuentro y la lleven a la morada celestial". Su hijo Daniel, su hija política Isabel, sus nietas Gianina, Gimena y Rocío participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEIVA, SILIA NELVA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. Dr. Federico Yocca y esposa Juanita Umbidez acompañan a su querida amiga Lidia y flia. Rogando su alma descanse en paz.

Su esposa Olga , sus hijos Veronica y Roque , sus nietos Ezequiel y Aitor y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso.

Sus hijos Margarita, Reyna, Isabel, Eduardo, Din, Ana Maria, Liliana , Marta, h. politicos Manuel, Gaspar, Chocho, Juana , Concha, Toledo participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio sta Elena

Sus hijos Ivanna, Belén, Fabian, participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MALDONADO, ROLENDIA (q.e.p.d.) Falleció el 06/07/21|. El Centro de Jubilados y Pensionados del Bº Alberdi, acompañan con profundo dolor a sus hijos por tan irreparable pérdida de nuestro querida amiga y socia Rolendia. Se ruega una oración en su memoria. Q.E.P.D.

Sus hijos Cecilia, Olga, Carmen, Carlos, Ramón, h. políticos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso.

NUMA, CARLOS ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Contador Marcelo Eduardo Petros y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NUMA, CARLOS ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Mucha tristeza nos causa tu partida querido Rolo. Descansa en paz.. Participan con dolor su fallecimiento la Familia Diamante Zuain. Elevando oraciones en su querida memoria.

PALLARES, RUBÉN ADOLBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Dios de misericordia y amor ponemos en tus manos amorosas a nuestro hermano para que lo recibas en el paraíso eterno. La comunidad educativa de la Escuela Nº 814 "Paula A. de Sarmiento" acompaña en el dolor la familia Pallares, en especial a nuestros alumnos Federico Pallares de 7º A, y a Kiara Pallares de 1ª A, por el fallecimiento de su padre. Elevamos oraciones en su memoria

Su esposa Angélica Rojas, sus hijos Angel, Benja, Miguel, Ana, Celeste, Jose, Jaime, One , Roco y Marce, hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

PEREZ, DANTE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. Sus hijos Daniel, Gringo, Belén, Rita, sus hijas políticas, Coty y Chaza, sus nietos Nahuel, Julieta, Delfi, Santino, Tiago y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento, recordando con cariño cada uno de los momentos vividos. Que brille para él la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, DANTE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. Club Atlético Central Córdoba lamenta profundamente el fallecimiento de su ex-dirigente y permanente colaborador. Acompaña a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PÉREZ, DANTE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. Ing. Alfano José Félix, presidente del Club Atlético Central Córdoba participan con profundo dolor el fallecimiento del ex-dirigente y colaborador permanente del club. Eleva oraciones en su querida memoria y acompaña a su familia en estos momentos de tristeza.

PEREZ, DANTE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. Humbi Cheeín y familia participan del fallecimiento de su amigo Dante.

PÉREZ, DANTE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. Daniel Rojas Polti, Laura Bergues y sus hijos Juan, Consuelo y Santos, lamentan profundamente su deceso y acompañan a sus familiares con profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

Sus hijos Belén, Daniel, Gringo y Rita, hijos políticos, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer

PÉREZ, NÉLIDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Directivos y personal de la Empresa EDESE S.A. participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre del empleado Héctor Fabián Pérez y ruegan oraciones en su memoria.

Su hija Mariela sus nietos Diego, Lorena, Cristian, Franco, Romina, Denis, Maida, Lara, sus bisnietos Erika, Maximo , h. politicos Rene ,Jose y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inumados en el cementerio jardin del sol

QUINTANA, GUILLERMO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. Sus compañeros de trabajo del Sindicato de Empleados de Comercio de La Banda, acompañan a Carolina Quintana por el fallecimiento de su padre. Elevando oraciones en su querida memoria.

SALABEQUI CARDOZO, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. "La alegria es el secreto para ganarle la partida a la vida" . Nestor Roger Russo, Stella Tula Peralta, Angeles Russo y Dianita Gomez Russo acompañan con dolor a Adriana y Omar, su esposa Carmen e hijo Adrian y flia. ruegan una oracion a su querida memoria.

SALABEQUI CARDOZO, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial participan con profundo dolor el fallecimiento de su socio y padre de su socia Adriana. Elevan oraciones en su memoria.

UGOZZOLI, LUIS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. El Dr. Carlos Scaglione, la Dra. Susana de Scaglione y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Biyu y elevan una oracion en su memoria.

UGOZZOLI, LUIS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Sanatorio Libertad participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

UGOZZOLI, LUIS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Querido Pedro Ugozzoli, tus ex compañeros de la promoción 64 de la Escuela normal Manuel Belgrano, te acompañan en el dolor, ante el fallecimiento de tu hermano menor, persona maravillosa que dedicó su vida a las ciencias de la bioquímica y a la tarea social de la salud. Piden al Altísimo fortaleza espiritual y resignación, para todos los miembros de tu familia. Ruegan oraciones para su memoria.

Abuela querida, vivirás siempre en nuestro en nuestros corazones. Sus hijos, nietos y bisnietos, hijos políticos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de los Flores.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Nene Sarquician y familia participan con mucho dolor su partida. Elevan oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Alejandro Jorge, Virginia Scarazzini y sus hijas Jazmin, Evangelina y Olivia participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro amigo Enrique. Acompañan a Lili, Hele y Seba en este dificil momento.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Darwin Edmundo Fernández, su esposa Zulema Suarez y sus hijos Darwin y Lucía, acompañan con profundo dolor a su familia ante la inesperada partida de su cliente y amigo. Elevamos una oración en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Los Envases S.R.L. acompaña con mucho pesar el fallecimiento del Sr. Enrique quien confió desde siempre en nuestra empresa, brindándonos su incondicional apoyo y confiando plenamente en nosotros. También acompañamos a su familia en esta irreparable pérdida. Rogamos oración en su memoria y que brilla para él la luz que no tiene fin.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Gabriela Morellini participa y acompaña con mucho dolor a la familia de quien fue un hombre increíble que siempre brindó su apoyo a las empresas santiagueñas permitiéndonos crecer junto a él en lo comercial y humano. Una persona humilde, un comerciante de alma. Que Dios y los ángeles lo reciban en su reino. Que en paz descanse Enrique.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Que el señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón hasta siempre querido Quique Brille para el la luz que no tiene fin. Francisco Soriano y familia.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Toño Nattero y familia lamentan profundamente la partida de Enrique al reino de Dios. Acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (KIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Que el Señor te reciba en sus brazos te dé el descanso eterno.... Belarmino Piñón e hijos participa el fallecimiento de su cliente y amigo. Acompañamos a su Flia en este doloroso momento.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|.- Benigno y sus hermanos participan del fallecimiento de su vecino y amigo Enrique Eduardo Westberg. Rogamos una oración en su querida memoria

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. "Descansa en Paz, que brille para ti la luz que no tiene fin" Roberto Chelala acompaña con profundo dolor este dificil momento el fallecimiento del hermano de Lucia y cuñado de Juan Oliverio.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna". Elida, Zulma Fiad, Toto e hijos participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. SINCHI A.C.E - Agrupación de Colaboración Empresaria participan con profundo dolor de la partida de su ex socio y acompañan a su familia en tan difícil momento. Que brille para él la Luz Infinita.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana y sus respectivas familias participan con mucho pesar de su partida y acompañan a su familia. Elevan oraciones para el descanso de su alma.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Dr. Haraldo Westberg, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. "Nada de estéril en tu vida, en la que prodigaste ternura, amor, ejemplo y entrega a quienes tuvimos la inmensa dicha de compartir este largo camino". José Ramón Beltrán, José Augusto Beltrán y flia. Acompañan a la flia. Westberg en tan doloroso momento y ruegan una oración en su querida memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Rubén Fernández y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. "Descansa en paz querido Quique y brille para ti la luz que no tiene fin" Sus tios Triny y Walter Fringes, sus primas Noelia y Rocio acompañamos a nuestra querida Liliana, a sus hijos y a toda la flia, ante el dolor que nos embargó esta tragedia. Elevamos oraciones en su querida memoria. Frías

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Todo Frío Refrigeración S.R.L. acongojados por su fallecimiento, hacemos llegar nuestro profundo pesar a su familia y ruega oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Martín Muratore, María Cristina Manzur y sus hijos Antonella y Nacho acompañan a su familia en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Oscar Muratore, Julia Escolano de Muratore y familia, acompañan a su familia y seres queridos en la irreparable pérdida y ruego oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Roberto, José y Rubén Piñón junto a sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimientio y acompañan a su familia en este momento de pesar. Que el Señor les dé la fortaleza necesaria. Elevan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Cerró los ojos a la luz de la vida, para abrirla al sol de la eternidad. Inolvidable Kike, la noticia de tu inesperada partida, paralizó nuestras mentes y así evocamos tus primeros años compartidos con todos los vecinos en la vida pueblerina, sana y sencilla. Así te recordaremos siempre tus compañeros de juegos y travesuras Néstor y Claudia, sus padres Lilia y Buby Bravo. Acompañamos a todos sus familiares en tan doloroso momento.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. "Que Dios lo tenga en su Santa Gloria" Silvia Graciela Llugdar e hijos Silvina, Mylena y Ramiro Gómez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan espiritualmente a su esposa Lilian, hijitos y toda su familia.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Gustavo Adolfo Gómez, su contador y entrañable amigo participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. El Esltudio contable Contador Gustavo Adolfo Gómez, Contador Mario Vazquez, Contadora Ornella Cinquegrani, Rubén Martínez y Verónica Gallardo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Ornella Cinquegrani, su contadora y amiga participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su querida esposa Lilian y a sus hijos para que tengan la fortaleza de sobrellevar su partida. Descansa en paz querido Enrique.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Antonio Cinquegrani, María Marta Carbonel y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Su esposa Maria Vallejos, sus hijos Esteban, Marilu, Carlos, Vicente, Ana, Zarza, h. politicos, nietos, bisnietos y demas familiares participan su fallecimiento.

FERREYRA, ALBERTO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Hoy se cumplen tres años de tu partida al Señor y tu recuerdo vive intacto en nuestra mente y corazón y es tu luz que nos da fuerza día a día para seguir adelante, hasta el reecuentro cuando sea la voluntad de Dios. Te amamos. Tus padres, hermanos y familiares te recuerdan con cariño. Elevan una oración en su memoria.

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Hijo querido, mi Daniel, pasa el tiempo, no me acostumbro a no verte más y el dolor siempre está en mi corazón. El verde de las plantas, las flores del jardín se marchitan en otoño y florecen en primavera, todo se renueva pero tú hijo te fuiste para siempre. Dejaste destrozado mi corazón. ¿Sabes? presiento tu presencia invisible que me acompaña y me ayuda a encontrar cosas que no puedo hallar. Eres una presencia invisible y querida en mi soledad. Dane, sé que estás en otro mundo de grandes dimensiones, donde no hay dolor ni sufrimientos, sino paz y es el espacio divino donde te acompaña Dios con sus bendiciones y paz infinita y me dá consuelo a seguir adelante hasta el fin de mi existir. Estás a mi lado en el recuerdo imborrable, de momentos felices a tu lado y me acompañas a no desfallecer y a caminar en ese trayecto de recuerdos hermosos. Gracias hijo, en ese tiempo breve fuimos felices en el encuentro de todos los días. Gracias hijo, te quiero, te querré siempre, para ti mis oraciones y plegarias a la Virgen María del Valle Concepción en la misa de las 20 hs. en Catedral Basílica. Tu mamá Carolina.

YSI, ESTELA SUMAYA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/14|. Su esposo Lucio, sus hijos Luciana y Ale, sus hijos políticos David y Nati, sus nietos Micaela, Milagros, Isabella, Joaquín, Benjamín y Benicio te recuerdan con mucho cariño el mismo que nos supiste brindar en vida. Que el Señor te tenga en la gloria por todo el amor que nos diste. Hoy al cumplirse siete años que partiste al reino de los cielos. ¡Siempre te recordaremos! Se ruega una oración en su querida memoria.

ABOSLAIMAN, RICARDO ENRIQUE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Su amigo José Luis Balteiro y flia acompaña a su esposa Claudia y a sus hijos, hermanos Ernesto y Jaky por la perdida de una gran persona. Rogamos una oración en su memoria.

Sus hijos Ivone, y Rita, h. politicos, Ramon y Mario y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Jardin del Sol

BARRIONUEVO, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Sus sobrinos Katty Pérez y Omar Coria junto a sus hijas Mariana y Rita, acompañan a sus hijas Rita e Ivonne en este momento por tan irreparable pérdida. Descansa en paz, tío querido.

BARRIONUEVO, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Santiago Cano Herrera y María José Cianferoni, junto a sus hijos Milagros, Jorgelina y Juan, participan con mucho dolor el fallecimiento del tío Atilio y acompañan a sus hijas Rita e Ivonne en este difícil momento. Descansa en paz.

BARRIONUEVO, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Graciela Herrera y Omar Paz, Barco Herrera y Olga Zelada y sus respectivas familias, acompañamos en este momento de tanto dolor a sus hijas Rita e Ivonne ante la pérdida de nuestro querido primo Atilio. Descansa en paz.

BARRIONUEVO, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Tito Pérez, María Eugenia Pérez y sus hijos Luján Pérez y Ezequiel perez López, participan con dolor el fallecimiento del querido tío Atilio, acompañan con cariño a Rita e Ivonne y sus respectivas familias. Descansa en paz.

BORTHELLE, NÉLIDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento, de la Sra. Nélida Margarita Borthelle y acompañan en el dolor a su hijo, Dr. José Alberto Yuni, director del Doctorado en Educación, de la Escuela para la Innovación Educativa, a sus familiares y afectos.

BORTHELLE, NÉLIDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. La directora, Dra. Ofelia Montenegro de Siquot, junto al equipo que integra la Escuela para la Innovación Educativa, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Nélida Margarita Borthelle y acompañan en el dolor a su hijo, Dr José Alberto Yuni, director del Doctorado en Educación de la EIE, a sus familiares y afectos.

FERNÁNDEZ, FABIÁN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/26|. Jose Luis Balteiro y Maria Silvia Contreras sus hijos Jose Luis, Carlos y Daniel sus nietos Santiago Faustino, Leon y Allegra paricipan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Adriana, Daniela, Lucia y Tito y demas familiares. Ruega oraciones en su memoria.

Su hija Valeria Gutierrez, nieto Nahuel, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 11hs. Casa de duelo: Belgrano 532 (S)

Su esposa Remigia Barrionuevo , sus hijos Vicente, Carlos, Antoni, Pedro, Osvaldo, Liliana, Alexandra y Valeria, hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia.

Su compañero Raul Robles, sus hijos Ramiro, Silvina, y Rodrigo y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Acosta

NUMA, CARLOS ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. "Que brille para él la Luz que no tiene fin".

Excompañeros de 5to 1°Com. Promo 95 del Colegio Nacional acompañan a su hija Gisela y a toda su familia en este doloroso momento que les toca vivir. Elevamos una oración en su memoria.

NUMA, CARLOS ROLANDO C.P. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

NUMA, CARLOS ROLANDO C.P. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

NUMA, CARLOS ROLANDO C.P. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega. Que descanse en la paz del Señor.

NUMA, CARLOS ROLANDO C.P (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Luis López, Gloria Cárdenas y sus hijas, participan con profundo dolor su fallecimiento, destacando su amistad y ejemplo de vida, y acompañan en esta circunstancia a su esposa Fanny y sus hijos Gisella y Matías.

NUMA, CARLOS ROLANDO C.P (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Luis Alberto Guantay, participa con pesar el fallecimiento del estimado profesor de la UCSE; y acompaña a su familia con afecto y oraciones en este difícil momento de dolor.

NUMA, CARLOS ROLANDO C.P (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. La señora Decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Angelina Campana, funcionarios, docentes, personal administrativo y alumnos de dicha Unidad Académica participan con pesar el fallecimiento del Cr. Carlos Rolando Numa, quien fuera profesor de la UCSE por muchos años. En este momento de profunda tristeza esperan para su familia el pronto consuelo de la fe. Que el Señor de la Vida lo reciba en su gloria.

NUMA, CARLOS ROLANDO C.P (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Socios, compañeros y amigos del Grupo 2 "A" participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Mati.

NUMA, CARLOS ROLANDO C.P (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Emilia y Lucas Aragón, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestro socio y amigo Matías Numa.

NUMA, CARLOS ROLANDO C.P. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Carla y Mariangeles Numa, Cacho Rodini y Enzo Rodini Numa, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NUMA, CARLOS ROLANDO C.P. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Arminda Morales, Chiqui, Rita, Lorena y Sebastián, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Elevan oraciones por su memoria y consuelo para su familia.

YOLDE, MARÍA INÉS (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Querida amiga: que sorpresa me causó tu inesperada partida y mucho más de la forma que me enteré y me culpo de no haber estado allí, aferrarme a tu mano y no dejarte ir. Este dolor que siento es profundo, indescriptible, dolor que marca el hecho de la total ausencia de mi amiga que se fue. Nena fuiste una buena hija, hermana, esposa, madre, abuela, pero sobre todo excelentísima amiga que la vida me dio, a quien también elegí porque tenías todas las cualidades que fui descubiriendo y a la vez disfrutando en estos más de cuarenta años de amistad. Hoy me toca despedirte y aprender que cuándo un ser querido parte tengo que aceptar con resignación y permitirle que descanse en paz, desprenderme de ese apego y seguir viviendo cada día tal cual se presente con el consuelo de saber que ya no sufre. Saludo a sus familiares, sus hijas y sus respectivas familias, también hago extensible a sus vecinos y amigos de calle Laprida ( La Banda) que conocí, por estar siempre cerca y atentos a mi amiga Nenita. Bendiciones, una palabra muy de ella que yo lo repito en su nombre. Mirtha Aranda y su hijo Robertino. Amén.

PAZ, MANUEL PASTOR (Pichón) (q.e.p.d.) Falleció el 26/06/21|. "Vivirás por siempre en nuestros corazones". Su esposa Luisa Ruiz, sus hijos María Cristina, Ariel, David y Celeste, sus hijos politicos y nietos, te recordamos con mucho amor y cariño. Al cumplirse los 9 días de tu partida al Reino Celestial, elevamos oraciones por tu eterno descanso.

Sus hijos Liliana, Gladys, Nicolas, h politicos Hugo, Miguel, Lorena, nietos bisnietos y demas familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto.

Su esposa Felipa Leiva, sus hijos Juan Alejandro, Cristian, Jorge, Carlitos Maria, Marcelo, Graciela, h. politicos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernández

Sus hijos Olga, Alejandro, José, Víctor, Carlos, Judith, Mile, Romí, Mayra, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Polear.

Su hermana, sobrinos primos tios y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto.

Sus hijos Estela ,Sandra, Leopoldo, Raul, Margarita, Sergio, Anita, h. politicos nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento

VILLAR, SILVANA B. (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Participan de su fallecimiento, Rubén Pikaluk, su esposa Patricia Nabac y sus hijaS Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk , acompañan a su hijo Rodrigo y a sus hnos. Roxi y Marcelo en tan dolorosos y tristes momentos, rogando al altísimo pronta resignación para todos. Piden oraciones en su memoria.