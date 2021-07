FÚNEBRES | 9 de julio del 2021

09/07/2021 - 02:50 Funebres

Fallecimientos

Eduardo René Cameranesi (Fernández)

Aída Gladis Ríos de Sesin (La Banda)

Walter Ricardo Romero (La Banda)

María Antonia Cardozo

María Cristina Vallejo Vda. de Zarza

Maria Luján Morelli de Nella Castro (Mar del Plata)

Leonarda González (Quimilioj)

Gregorio Herrera (Bandera Bajada)

Manuel Aparicio Luna

José Luis Villalba (La Banda)

José Olivera

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO RENÉ CAMERANESI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/21 y espera la resurrección.

Su esposa Juana Agustina Ruiz, sus hijos Lilia, Eduardo, Maribé, Fernando Cameranesi, h. políticos Sebastián, Marisol, Claudio, Tania, sus nietos Marlen, Aldana, Mayra, Agustín, Francisco, Julieta, Natasha, Lucía, Victoria Abril, Rafa y Ángeles, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Fernández Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO RENÉ CAMERANESI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Seño el 8/7/21 y espera la resurrección.

Concejales y empleados del Honorable Concejo Deliberante participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del concejal Eduardo Cameranesi y elevan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO RENÉ CAMERANESI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Seño el 8/7/21 y espera la resurrección.

El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo y el Departamento Ejecutivo participan con profundo dolor del fallecimiento del hermano de una compañera de trabajo y papá del Concejal Hernán Cameranesi por el Frente Cívico. Pedimos oración en su memoria para su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR ENRIQUE SALABEQUI CARDOZO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 05/07/21 y espera la resurrección.

Sus compañeros y excompañeros de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de 1ra. Nominación: Dra. Lidia paz, Dra. Ma. Emilia Sayavedra, Dr. Felipe Alegre Viaña, Dra. Graciela Galván, Dra. Cintia Sepúlveda, Dra. Virginia Gómez, Dra. Daniela Tolosa, Dra. Graciela Anguio, Dra. Alejandra Bellido, Dra. Eugenia Vega, Dra. Viviana Moreno de Rafael, Beatriz Yance, Gabriela Sesín, Daniel Reuter, Florencia Miller, Andrea Castillo, Juan Torres y Victoria Susana Grupe Gallo, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Adriana y acompañan abrazando a su compañera en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria y el consuelo a su familia. Que descanse en paz Héctor y brille para él la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA LUJÁN MORELLI DE NELLA CASTRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Mar del Plata el 7/7/21 y espera la resurrección.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante Capital Humberto Eduardo Santillán, concejales, secretario, prosecretario, directores y empleados del mismo, participan con dolor el fallecimiento de la hermana de la directora de Despacho Parlamentario y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OLGA CRISTINA CANAN DE QUESADA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/21 y espera la resurrección.

Su hija Emilse e hijo pol. Omar, sus nietos Florencia, Matías, Valentina, Baltazar y Máximo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Oficial Principal, Pérez, Eduardo Federico

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 08/07/21.

El Señor Secretario de Seguridad de la Provincia, Comisario General ® David Marcelo Pato, participa con dolor de su fallecimiento y en honor a su memoria, ruega que el Dios Soberano unja con su gracia y consuelo el corazón de sus deudos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Oficial Principal, Pérez, Eduardo Federico (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 08/07/21.

El Señor jefe de Policía, Comisario General Roger Alberto Coronel, participa con profunda tristeza de su fallecimiento, y eleva una oración en su memoria, pidiendo por el descanso eterno de su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Oficial Principal, Pérez, Eduardo Federico

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 08/07/21.

El Señor Subjefe de Policía, Comisario General Daniel Humberto Loto; participa de su fallecimiento y en su memoria, pide que Dios le reciba arriba en gloria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE VERA

(q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21.

“Nunca olvidaremos tu carisma y compañerismo en el grupo”.

Amigos del equipo Deportivo Cristal y su DT. Lucho Vella, despiden con profundo dolor al querido amigo “Mono” Vera. Acompañan a la familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

MIGUEL LESCANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/17 y espera la resurrección.

Puedes llorar porque que se ha ido, o reír porque ha vivido.

Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado.

Tu corazón puede estar vacío, porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartiste.

Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda o puedes hacer lo que a él le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir… “Solo se muere cuando se olvida, nosotras nunca te olvidaremos”.

Su esposa Adriana, sus amadas hijas Florencia y Sofía.

RECORDATORIO

LUCRECIA MANSILLA DE PEREYRA

FALLECIÓ EL 9/7/07

A catorce años de tu partida y extrañándote siempre, tu esposo Andrés, tus hijos Ignacio y Soledad; Luciana y Martín y tu nieta Ernestina elevan oraciones en tu memoria y ruegan por tu eterno descanso.

RECORDATORIO

MARÍA AMELIA BRANDER DE LAMI HERNÁNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/88 y espera la resurrección.

Sus hijos María Clotilde, José María, Francisco José, Juan José y Ramón José, hijos políticos, nietos y bisnietos, elevan oraciones rogando por su descanso eterno en el Reino Celestial.

INVITACIÓN A MISA

MARTA MOYANO DE ROMERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/20 y espera la resurrección.

Dios de misericordia y amor pongo en tus manos a nuestra madre que en esta vida le demostraste tu gran amor y ahora que ya está libre de toda preocupación concédele felicidad y paz eterna.

Su hija Marysol y Roberto Urtubey, tus nietos Angie, Rodrigo y Virginia, invitan a la misa al cumplirse el primer aniversario en la parroquia San José del Bº Belgrano hoy viernes a las 18 hs.

INVITACIÓN A MISA

NORBERTO AGUSTÍN TOLOZA

(q.e.pd.) Se durmió en ñl Señor el 30/6/21 y espera la resurrección.

Tu inesperada partida al reino de Dios, nos dejó inmersos en el dolor. Ya nuestro hogar no es el mismo sin tu presencia. Se te extraña tanto!!! Vivirás eternamente en nuestros corazones. Su esposa Margarita, sus hijos Norberto Agustín y María José, sus nietos Pía, Felipe, Francisco y Luz María, al cumplirse el noveno día de su fallecimiento, oficiarán una misa hoy a las 20 hs en la iglesia Cristo Rey, La Banda, pidiendo por su eterno descanso.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

RAQUEL DE ARZUAGA DE FERREIRO

(q.e.p.d.) Se durmió el 9/7/20 y espera la resurrección.

“Porque cuando dos o más estén reunidos en mi nombre… allí estaré”.

Sus hijos Alejandro y Elena, José y Elizabeth, Teresita y Eduardo, Carlos y Susana, Mercedes y Javier, Ramón y Adriana, sus nietos y bisnietos recuerdan con profundo dolor el primer año de su partida, reunidos en la misa de hoy a las 19 hs. en Catedral Basílica.

RECORDATORIO

Dr. JUAN CARLOS ALEGRE

(q.e.p.d.) Se durmió el Seño el 8/7/19 y espera la resurrección.

En un nuevo aniversario de su fallecimiento, su hermana Prof. Rosa Yolanda Alegre de Scarano, sus sobrinos Carlos Alberto y Juan José Scarano y familias, lo recuerdan en su querida memoria y rezan por la paz de su alma y que Dios lo tenga en su gloria.

RECORDATORIO

LILIA YONÉ TÉVES DE CARO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/5/21 y espera la resurrección.

“Madre querida! Hoy hace dos meses de tu partida al reino celestial, aunque sabemos que estas junto a DIOS, nos cuesta mucho encontrar resignación. Fuiste una madre, esposa, abuela y bis abuela ejemplar y viviremos eternamente orgullosos de vos, también sabemos que desde el Cielo sigues guiando nuestras vidas. Te queremos y te extrañamos mucho! Tu marido Pirulo Caro, tus hijos Pedro Caro, Eduardo Caro, Luis Caro. Tus hijas políticas Marta, Haydee, Cristina y Mirta. Tus nietos Matías, Joaquín, Lujan, Julieta, Edy, Gastón, Romina, Virginia, Lucas, Noah y tus bis nietos Pía y Jonas. Pedimos oraciones en su memoria y pronta resignación Cristiana para toda la familia.

ALVAREZ, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Sus hijos Antonio, Elsa y Marcial, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Luján. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BARCHINI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 5/7/21|. Tus ex compañeros de la promoción 59 de Escuela Primaria Nicolás Avellaneda, participamos tu partida al reino de paz y de la luz. A pesar de la distancia que nos separó por mucho tiempo, querido hermano de la vida, siempre estuviste cerca, en nuestros corazones, cuando compartíamos hermosos y alegres recuerdos de nuestra infancia. Pedimos, al Señor, entregue a la familia resignación y fortaleza para superar este doloroso momento. Rogamos oraciones en tu nombre.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Tu vecino de siempre Mario Cavallotti, Mirta Povedano, sus hijos Patricia, Paola (a) María Alejandra y Mario Alejandro con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor.

CAMPOS, LUCÍA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Sus hijos Santiago, Gaston y Eugenia David, sus hermanos Aníbal y Ana, sus sobrinos Deborah, Paola, Sergio, Alexandra, Gonzalo y Emanuel participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

CAMPOS, LUCÍA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció 8/7/21|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus amigas de siempre Tere, Sandra, Patricia, Mónica, Nora, Marisa y Lina participan su fallecimiento con mucho pesar y ruegan una oración en su memoria.

CAMPOS, LUCÍA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció 8/7/21|. "Señor tu hija ya está ante ti, haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Julia Hid participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

CAMPOS, LUCÍA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció 8/7/21|. Nada podía prepararme para este día, en mi memoria siempre estarán los momentos compartidos, nuestras aventuras. Siempre anhelé que compartiríamos hasta envejecer, eras más que una amiga; eras parte de mi familia. Celebro el haberte conocido más aún sabiendo que vivirás eternamente en mi corazón amiga querida. Solo es un hasta pronto. Tu amiga de siempre Lina Pérez Hid y familia.

CAMPOS, LUCÍA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció 8/7/21|. “Hubo un punto equidistante, ese instante que nos unió para siempre”. Tus compañeras de estudio y amigas de la vida, Mercedes de Ponce, Mary Carreras, Bibiana Ene, Silvia Gómez de Carreras y Eva Tula Peralta, participan con profundo dolor tu partida y ruegan oraciones a tu querida memoria.

CANAN DE QUESADA, OLGA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Sus hijos Elena, Manuel, Raul, Emilce, Carlos, Pablo, Jose, Carolina, Soledad y Gustavo Quesada, hijos políticos, nietos y bisnietos participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CANAN DE QUESADA, OLGA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Mirta Cárdenas, Guido Brizuela y sus nietos Florencia y Matías participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARDOZO, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/21|. Sus hijos Silvia, Francisca, Luis, Mario, José, Rosa, Eliza, h. politicos nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Antonella no puedo expresar el dolor que me causó la noticia de tu inesperada partida a la casa del Señor. Amiga de la familia, Traya Salomón, acompaña y abraza con mucho cariño a sus padres, hnos. hijita y demás fliares por esta irrepaable perdida. Eleva oraciones por su querida memoria,

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Querida Puppy, acompaño acongojada a toda la familia ante la irreparable pérdida de Antonella. Ruego al Señor consuelo y resignación para ustedes. Ángela García de Campos y familia.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Nuestra querida Pupi, amiga, compañera y secretaria de "Orientación para la Joven". Ninguna palabra puede llegar en este momento a llenar tu vacío. Pero todas nosotras juntas en oración podremos lograr que Dios nuestro Señor te de paz y resignación. Rogamos por el eterno descanso del alma de Antonela.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. El Instituto de Capacitación para la Joven acompañan en este difícil momento a la Sra. secretaria (Pupi) de Orientación para la Joven. Rogamos oraciones para su descanso eterno.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Dr. Pascual A. Llugdar y su esposa Joaquina Brim acompañan a Pupi y familiares, pidiendo a Dios en sus oraciones por el descanso eterno de su alma.

DI PIETRO DE MURATORE, LIBRONIA (q.e.p.d.) Falleció el 06/07/21|. Sus vecinos de calle Catamarca: Amanda Ledesma de Ávila y sus hijos Daniel, Anibal, Maria del Rosario, Maria Amanda, María Verónica y María Silvana, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DI PIETRO DE MURATORE, LIBRONIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Querida Pochi, despedimos con mucha tristeza tu partida y con la alegría que ya estás en los brazos del Señor por tu eterno descanso y que brille para ti la luz que no tiene fin: Bocha, Mirle, Dolores, Eve, Negrita, Chini, Morocha: integrantes del ex grupo "Buscadores de Amigos". Acompañamos a su esposo Lito, hijos, nietos y demás familiares.

GEREZ, EVA RAIMUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Su hijo Hugo, sus hermanos Luis y Carmen, sus sobrinos Walter, Paola, Pablo, Mari, Ezequiel y Alexia participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JIMÉNEZ, SERGIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Amigos y compañeros del 3er. año del Colegio Big Ben School acompañan en este triste momento a su querido amigo Alfonzo y a su mamá Marité ante la partida repentina de su papá Sergio.

JIMÉNEZ, SERGIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|.Marite Bertrand y su hijo Alfonso Jiménez Bertrand participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA.

LUNA, MANUEL APARICIO (q.e.p.d.) Falleció el 08/07/21|. Su esposa Adelia Francisca Toledo sus hijos Lili,Maru, Ilda, Lito, Luna h. politicos Eduardo, Walter, nietos Lia, Sergio, Martin, Ñeño, Kevin, Erik, Pochi, Carolina, Pablo, Mauro, Mili, Agustin, bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Jardin del Sol SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

MORELLI DE NELLA CASTRO, MARÍA LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 7/7/21|. Marilú te has ido muy pronto. Vuela alto hija mía!! nos volveremos a ver. Te despedimos con un amor infinito y uin profundo dolor. Su mamáTucky, tus hermanas Fernanda y Carolina, tus sobrinos Celeste y José, Lourdes y Fernando, Santiago y Soledad y Agustin, acompañan a Keko, Meme y Guada, elevando oraciones y envolviendolos de luz, fuerza y amor.

MORELLI DE NELLA CASTRO, MARÍA LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 7/7/21|. María Inés Castiglione y Carlos Alberto Toia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MORELLI DE NELLA CASTRO, MARÍA LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 7/7/21|. Malena Arce, Minola Arce y Jorge Castro y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones a su memoria.

OLIVERA, JOSË (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/21|. Su esposa Chona, sus hijos Paola, Analia, Juan José y Roxana, hijos pol, nietos y demás familiares participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL

PÉREZ, DANTE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. El Sr. Domingo Abdala y flia. Participan el fallecimiento de su amigo. Elevan oraciones en su memoria.

ROLANDO, ÍTALO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/21|. Carlos Giambroni y esposa, Guillermo Giambroni y flia, Andres Giambroni y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

SÁNCHEZ, JUAN CARLOS WILFRIDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/21|. La comunidad educativa del CENT Nº1, lamenta profundamente el fallecimiento de su alumno y egresado. Ruega una oración en su querida memoria.

SANTILLÁN, RICARDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Su ex compañeras de la Escuela Nº 1132 Ejercito Argentino. Maria Elena Montarce y Nancy Ledesma, acompañan a su esposa Sonia Mattera en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, RICARDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Personal docente, administrativo y de maestranza de la Escuela Nº 1132 Ejercito Argentino, acompañan a su ex compañera Sra. Sonia Mattera e hijos en este triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

TARQUINI, DIEGO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Su esposa Silvina, sus hijos Tadeo y Julieta Tarquini. Que el Señor te tenga en el Reino como nosotros te tenemos en nuestros corazones. Señor ya está ante ti, recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno.

TARQUINI, DIEGO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Que tu luz nos ilumine para siempre. Sus hermanos políticos Myrna Escobar, Ricardo Ruiz y flia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TARQUINI, DIEGO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Que los ángeles del Señor salgan a su encuentro y lo lleven a la morada Celestial. Su hermana política Daniela Escobar participa con dolor su fallecimiento.

TARQUINI, DIEGO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Su sobrino y compañero Nicolás Escobar y flia. participan y acompañan en tan doloroso momento.

TARQUINI, DIEGO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Dios conceda a su alma el gozo eterno de los bienaventurados. Disfrutamos de tus bondades y la dulzura de tu sonrisa. Su tía política Zully Carrizo y flia, Elevamos oraciones en su memoria.

TARQUINI, DIEGO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Tu sonrisa estará siempre en nuestros corazones. Que Dios de fortaleza Rogamos una oración en su memoria. Sus primos Héctor Emilio y Silvia Carrizo.

TARQUINI, DIEGO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Tu sencillez, tu humildad y bondad estará por siempre grabado en mi corazón. Tu suegra Lucy Carrizo participa con dolor su fallecimiento y ruego por su eterno descanso de su alma.

TARQUINI, DIEGO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Personal de TQ Baterias Tarquini, acompañamos con mucho pesar a su familia en esta irreparable pérdida.

TARQUINI, DIEGO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Florencia Nusbaum acompaña en este momento de profundo dolor a su hermana Carolina y flia. Elevan oraciones en su memoria.

TARQUINI, DIEGO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Lidia y Enrique Nusbaum acompañan en este momento de profundo dolor a toda su flia. Elevan oraciones en su memoria.

TARQUINI, DIEGO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Sus vecinos de calle Magallanes: Jorgelina y Silvia Sandoval y flia., Marcela Chaud y Gustavo Crusianelli y flia., Pichy Paz, flia. Jiménez participan con dolor su inesperada partida y acompañan a sus familiares y amigos. Elevan una oración en su querida memoria.

TARQUINI, DIEGO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Ángela García de Campos, sus hijas Claudia y Marisa y sus respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

TARQUINI, DIEGO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Graciela de Nomura, su hijo Pablo Nomura y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan una oración a su memoria.

UGOZZOLI, LUIS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Sus primos Pepe, Inés, Alicia y Mabel Simón lo despiden con mucho dolor, deseando para él la paz infinita y consuelo a su familia.

VALLEJO VDA. DE ZARZA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/21|. Sus hijos Marilú, Esteban, Carlos, Vicente, Ana, h. politicos Nilda, Ramiro, José, Abel, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Servicio de Cremacion Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

VERA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Acompañan en este doloroso momento a su familia sus amigos de Lex Doctor.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Propietarios de Fattor Fiambres. Héctor Manuel Fattor, su esposa Zulema Nieva, participan con profundo dolor el fallecimiento de su distinguido cliente. Ruega oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Gracias por tu generosidad, espíritu de lucha, alegría constante. Que tu vuelo eterno sea de paz. Ramonita Sánchez de Caumo participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su querida hermana Chuchi y cuñado Juan Oliverio, hijos y nietos rogando pronta resignación. Ruega oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna por sus almas terrenales y por tu bondad como salvador del mundo. Ramonita Sánchez de Caumo participa con profundo dolor su fallecimiento y ora una resignación cristiana a su esposa Lilian, sus hijitos Helena y Sebastián, acompañan en este triste momento a mi apreciada Bebita y Hugo Fringes sus padres políticos, que Dios mitigue el corazón dolorido de toda la familia Westberg. Eleva oraciones en su memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Dominga de Mastroiacovo, sus hijos Oldry, Victor, Fernando, Anghy y sus respectivas familias participan con profundo dolor de su fallecimiento, rogamos oraciones en su querida memoria.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Graciela de Nomura su hijo pablo Nomura y familia participan con dolor la partida de este hermano loretano.

CAUMO, PACÍFICO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/04|. Señor adoramos tu cruz, alabamos y glorificamos tu santa resurrección. A los 17 años de tu ausencia y aún seguimos sintiendo a nuestro lado tu sombra protectora, alegrándonos con tu sonrisa bonachona, su solidaridad, su acertado consejo, su dignidad y honradez para transitar la vida. Su esposa Ramonita Sánchez de Caumo y familiares invitan a la misa, mañana sábado a las 20 hs. en la Pquia. Inmaculada.

LÓPEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/09|. Su esposa María Elvira Tenreyro, sus hijos Dr. José Alberto, María Marta, sus hija política Ana Petinichi, sus nietos y bisnietos te recuerdan con amor. Invitan a la misa a realizarse en el Santuario Santa Rita a las 19:30hs. Descansa en paz.

ORIETA, YLDA DEL CARMEN ( CHUNI) (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/21|. Mami: Hace dos meses que nos dejaste vacios, pero sé que junto a mi abuela y tu padre estarás disfrutando de la gloria de Dios. Sos nuestro ángel guardián, estamos seguros de eso. Descansa en paz madre mia. Tus hijos y nietos te recordamos con amor. Hoy se oficiará una misa en la parroquia Santo Cristo a las 19 hs. al cumplirse 2 meses de su partida.

AGUIRRE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/04|. Migui a 17 años de tu partida tu recuerdo está latente en nuestros corazones y vives en cada uno de nosotros. Tu esposa Ángela Gutiérrez y tus hijas María E., María M., tu nietita Amira e hijo pol. Luis O. Cordova. Nos uniremos en oracion para rogar por su eterno descanso, hoy en misa de 20 hs. en Catedral Basílica.

CHAPARRO, FAUSTINO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Fuiste un gran hombre, con valores trascendentales de la vida. Solo nos queda recordar lo ejemplar de tus acciones, y desde este plano deseamos que descanses en paz al lado de Dios. Tu esposa Modesta Torres de Chaparro, tu hijo Marcelo Chaparro y nietas Nazarena y Martina Chaparro.

CHAPARRO, FAUSTINO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Querido Oscar, cuántas enseñanzas nos dejaste a los que te conocimos en este corto tiempo. Pudimos ver y compartir a un hombre maravilloso con valores envidiables, desde tu humildad, bondad, empatía, lleno de virtudes, tu gratitud y sabiduría hacian desaparecer el tiempo y nos aislaban de él. Escucharte era tan placentero que hoy se nota tu ausencia y también magicamente en cada hecho o recuerdo se nota tu presencia. De donde estés no dudamos que tu protección y guias serán las mejores. Hasta siempre querido Oscar. Malena y Víctor.

CONTRERAS, DOMINGA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Abuela: tu ausencia se siente en la casa a cada momento. Te cuidamos hasta el final con mucho amor. Te extrañamos mucho. Tu hija Aurora, tu ahijado Ramón, tu nieta Magui, esposo e hijos, invitan al responso al realizarse mañana 9/07 al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Lugar: panteón familiar, cementerio La Piedad. 10.30 hs.

GÓMEZ JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Padre te fuiste, pero el rastro que dejó tu existencia a sido un regalo para los demás. Tu amor, tu bondad, tu generosidad y tu cariño, ha hecho crecer y florecer la obra que sembraste. Supiste aprovechar bien el tiempo que Dios te entregó, dándonos la vida y luchando para que nada le faltara a tu flia. Siempre te recordaremos con orgullo y mucho amor. Al cumplirse un mes de tu partida, tu hijo Carlos Martín, tu hija política Florencia Espeche y tus nietos Santiago y Bruno, elevan una oración en tu memoria. Frías.

INFANTE, ABEL CLODOMIRO (q.e.p.d.) Falleció en Embarcación, Salta el 9/10/20|. Amado hermano, te llevaste mi corazón , con gran dolor te recuerdo, como mi compañero, patrón. Luz de mis ojos. Nada ni nadie me puede consolar porque fuiste el amor de mi vida. Dios de la misericordia, pongo en tus manos a mi hermano Abel para que se reuna con sus padres, hermanos, sobrino y demás familiares que lo precedieron para que esté gozando el descanso eterno. Abel, estás en otro mundo, donde no hay dolor ni sufrimiento sino paz. Gracias, hermano, te quiero, te amo hasta encontrarnos en el más allá. Al cumplirse nueve meses de tu partida se oficiará una misa para rogar por tu descanso eterno. Chau, mi patrón. Tu hermana Mirta, Edmundo y sobrinos.

LEGUIZAMÓN, OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Querido Oscar Leguizamón, no era tu momento de partir pero este virus cambió las cosas. Fuiste una excelente persona. Te recordaremos con mucho afecto. A un mes de tu partida te recordamos, Elio, Facundo y Fernando Soria. "Que brille para ti la luz que no tiene fin."

NUMA, CARLOS ROLANDO C.P (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. La señora Decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero Cra. Angelina Campana, despide con congoja al Cr. Carlos Rolando Numa, profesor de la UCSE en las cátedras de Contabilidad I y Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y colaborador de la institución. Espera para su familia que el recuerdo de los momentos compartidos alivie la tristeza del momento.

NUMA, CARLOS ROLANDO C.P. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Gustavo Estigarribia, su esposa Silvia Amadey, sus hijos Alejandro, Rodrigo y Franco, su hija política Noelia Mattar, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Matías y Gisela y a su esposa Fanny en este momento de profunda tristeza. Que el Señor lo reciba en su gloria.

NUMA, CARLOS ROLANDO C.P (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Mario, Perla, Luis y respectivas familias acompañan a su hermano Victor y demas familiares en este doloroso momento. Rogamos por su eterno descanso y que brille para el la luz infinita.

OLIVERA, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/21|. "Señor ya está ante ti recíbelo en tu morada y dale el descanso eterno". José Elías Siufi y flia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

OLIVERA, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/21|. "Que el Señor lo tenga en su gloria y le de el descanso eterno". Super Siufi, participa con dolor el fallecimiento del padre de sus empleados Roxana, Analía y Juan (hijo político).

RÍOS DE SESÍN, AÍDA GLADIS (q.e.p.d) Falleció el 7/7/21|. Participan con dolor. Su hija Aida Sesin, sus nietos: Diego y Norma, Martin, Carolina y bisnietos: Franco, Nahiara, Fabricio, Eloy y Mory. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Descansa en paz.

ROMERO, WALTER RICARDO (q.e.p.d) Falleció el 7/7/21|. Su esposa Roxana Brunet, sus hijos Noelia, Damián, Matias, Romina, Lourdes, hijos polit. y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. Jardin del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

VILLALBA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 08/07/21|. Sus hijos Erica, Alice, Cintia, Jonatan, Fabián, y Raúl, su madre Ramona Ailan, hijos políticos Daniel y Emanuel, nietos, Hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Cañada Escobar EMPRESA SANTIAGO

LEIVA, JULIA MARÍA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Cuando me vea asediada por la tristeza.... cuando me sea imposible imponerme frente al vacío que deja en mí tu ausencia, y cuando no me funcionen las fórmulas que inventé para controlar el llanto, recurriré a ti, a tu ejemplo y tu recuerdo, segura de encontrar allí una fuerza para levantarme y volver a sonreír... me llenaré de ti, hasta sentir que ya no tengo razón para estar triste... Te amamos mi ángel del cielo. Al cumplirse 2 años de su partida al reino de los cielos. Su mamá Lidia Leiva, sus hermanos Silvia, Elio, Cintia, sus cuñados y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia Cristo Rey.

SERRANO DE BRAVO, EDUARDA ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/21|. Su esposo Mario Bravo, sus hijas Rita Noelia Bravo, Natalia Bravo, Mariela y Claudia, sus nietos Thair Sosa, Candela Bravo, Dario y su hijo politico Fernando, invitan a la misa a las 19 hs. el día 10/7 a realizarse en la Pquia. de Lourdes de La Banda, al cumplirse 9 días de su partida.

JAIMEZ DE GEREZ, FLORENCIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Querida hermana a 2 años de tu partida no tengo consuelo , cuanto dolor y preguntas sin respuestas porq, porq, porq, hubiera dado mi vida por vos hermana ya nada es lo mismo me duele ir a tu casa y no verte, me dejaste tan sola, vos y mi madre y mi corazón destrozado, mi vida no es la misma. Siento morir cada día, dame fuerzas para seguir en pie, te extraño hermana. Tu desconsolada hna. Marta, Mechi, Ratín, tu sobrina Brenda que criaste y malcriaste que te extraña.

JAIMEZ DE GEREZ, FLORENCIA BEATRIZ (BETY) (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Bety, al recordarse 2 años de tu partida al Reino Celestial, te recordamos con el amor de siempre. Dejaste nuestro corazón destrozado. Tu desconsolado esposo Lito Gerez, tus hijos: Claudia, Gaby, Viky, Paola, Marcelo, Yesy, hijos pol. y nietos, ruegan una oración en tu memoria.

LEIVA, JULIA MARÍA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. No llores si me amas... Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... Si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos... si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual las bellezas palidecen... No hay consuelo amor, solo pensar que estás así, te extrañamos, te amamos, estás presente en cada momento, en cada recuerdo. Al cumplirse dos años de su partida al reino de los cielos. Su hermana Cintia Leiva, su cuñado Juan Esteban, Jackie y su amado sobrino Gianluca.

LEIVA, JULIA MARÍA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. "Julita, aunque no estás aquí con nosotros vives en nuestros recuerdo, pero sobre todo en nuestos corazones, tus hermanos del alma te recuerdan en el segundo año de tu partida: Jorge, Gabriel, Iván, Exequiel, Carolina, Susana, Pila Gonzalez. Rogamos oraciones a su querida memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. José Luis, Hoy hace 1 mes que partiste al Reino Celestial y aún seguimos sintiendo tu sombra protectora, por eso te pedimos que mires nuestros anhelos y te suplicamos que seas vos quién nos orientes, guíes nuestros pasos, nuestras acciones y decisiones Danos sabiduría como siempre lo hiciste para elegir correctamente, fuerza para mantenernos firmes aún en medio de las dificultades y fe para comprender tu partida.Dame la fortaleza para ser el pilar y motor de la familia como tú lo hiciste. Fuiste mi amor, compañero de vida, mi amigo "Un Súper Papá " ,como te llamaron tus hijos el día del Padre Ahora no estás entre nosotros pero estás dentro de nuestros corazones, cuánto te extrañamos ,descansa en paz, tu esposa Anita tus hijos José María , María Jose, Jorge Luis , Gustavo Alejandro y Carlos Martín Gómez y respectivas familias realizaran un responso a las 15 horas en el cementerio de Choya.

PÉREZ, EDUARDO FEDERICO (q.e.p.d) Falleció el 8/7/21|. Su esposa Patricia, sus hijos Benjamin y Jorge participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Añatuya. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ÁLVAREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/21|. Gran amigo siempre dispuesto a compartir buenos momentos, apasionado del futbol, colaborador del Club Atlético Social Pinto en las distintas etapas de su vida. Queda el grato recuerdo de momentos compartidos, discusiones, anecdotas y apuestas en cada River-Boca. Tus amigos Pelusa Coronel y Pepe Ciancia te despiden con afecto. Ruegan una oración en su memoria y resignacion cristiana para sus familiares.

ÁLVAREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/21|. Sus amigos: Rubén Castellini, Manuel Hernández, Hugo Moisés, Mario Bejarano, José Luis Pistamiglio, Celia Canceco y Jorge Moreno participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/21|. Sus amigos de Pinto. Nerio Lencinas su esposa Selva Laplace su hija Maria Eugenia, su esposo Enrique Di Orio, sus hijitos: Romulito y Gina participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Luisito, acompañan a su esposa e hijos y demás familiares en estos momentos de tanto dolor, que Jesús le mande fortaleza necesaria. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ÁLVAREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/21|. Que dolor tan grande... Solo el Señor sabía que las puertas de su Reino ya estaban abiertas para Vos. ¿Por qué? Él es el primer dueño de nosotros, solo nos manda como un paseo por la tierra para llevarnos a la vida eterna y estaremos juntos para siempre en esa vida, que no se muere jamás junto a Dios Padre. Luis querido fuiste un caballero intachable como herencia de tus seres queridos. Nuestro dolor y Oraciones ayuden a toda tu familia y a su amada Esposa Ity y sus Hijos Ani y Fabri. Su cuñada Esther Campos y sobrinos Benjamín y Lujan Moya participan con dolor del fallecimiento ruegan oraciones en su memoria.

ANTONIO, BERTA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. ¡Estela!, sentimos profundamente tu partida. Nos consuela saber que dejaste de sufrir. Tu salud era delicada y la luchaste algunos años. Siempre estuviste en nuestras charlas, por tantas cosas compartida en la infancia - Clodomira natal - en tu casa jugábamos todos. ¡Estela seguirás siendo la amiga de años tan felices! Que brille para ti la luz sin fin. Un abrazo al cielo hasta volver a encontarnos. Para la familia pedimos consuelo y resignación, ella está en el mejor lugar, más allá del sol. Nelly y Lucy.

CAMERANESI, EDUARDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Te recordaremos por siempre con tu alma sencilla, tu corazón tendido y tu trato respetuoso. Tus vecinos y amigos Juan Tevés y Lilian Quiroga y sus hijos Milagros, Facundo y Sebastián te despiden con mucho cariño.

CAMERANESI, EDUARDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. El Consejo de Administración, empleados y socios de la Cooperativa de Agua Potable Fernández Limitada despiden con respecto al su muy apreciado ex empleado. Hombre respetuoso, honesto. solidario que amaba las cosas sencillas: Que su alma descanse en paz.

CAMERANESI, EDUARDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Sus compañeros y amigos de la Promoción 77 de la Escuela Piloto Nº 1 José Ibarra, Carlos Soler, Omar Blázquez, Juan Lund, José Gallardo y Josefina Almazán participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAMERANESI, EDUARDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Amigo mio, te marchaste imprevistamente por el camino que todos recorreremos algún día., te extrañaremos mucho. José Ibarra y familia participan con enorme pesar su fallecimiento y elevan plegarias en su querida memoria.

DURÁN DE CHACANA, OLGA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Señor recíbela en tus brazos junto a sus padres Isabel Carraco y Félix (Tito) Duran. Elena Rodríguez de Carrasco, sus hijos Omar y Daniela y sus respectivas familias participan con profundo dolor sus fallecimientos y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció el 07/07/21|. Zulma, Mary, Blanca, Gladis, Domingo, Mirta, Primitivo, Arminda, Valentin y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Quimilioj Dto. Figueroa SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

HERRERA, GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Su esposa María, hijos Matías, Luciana, H. polít. Mariela, nietos Olivia, Kinnan y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Bandera Bajada. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FERREYRA, LUIS LIDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/20|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". A un año y un mes de tu partida te recordamos siempre hermano Luis: Nery, Coco, Fidel y Oscar Ferreyra, sobrinos y demás familiares. Ojo de Agua.

VERÓN, NÉLIDA AIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Hoy cumples un año de tu partida Gordi! Hermanita querida, te llevaré siempre conmigo. Duele mucho tu partida aún sabiendo que estás con mamá y papá. Me reconforta saber que están juntos. Te extrañaremos siempre. Nélida toda tu gente que te ama y reza por ti. Brille siempre tu estrella para guiarnos. Descansa en paz, que yo sigo rezando por ti. Con todo mi amor tus hermanos Verón - Barraza.