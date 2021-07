FÚNEBRES | 10 de julio del 2021

10/07/2021 - 03:40 Funebres

FALLECIMIENTOS

10/7/21

- Segundo Victoriano Aranda

- María de los Ángeles Díaz (Forres)

- Antonia Mauricia Sayago (La Banda)

- Rosa Elena Bullorini de Gómez

- Roque Ramón Alustiza

- Miguel Sebastián Cejas

- Luis Horacio Bertolotti (La Banda)

- Emma Argentina Uñates

- Salvador Jerónimo Ardiles

- Roberto Antonio Campos

- Julián Antonio Gómez

- Rafael Alejandro Fraguela (La Banda)

- Mario Díaz

- Rodolfo Gómez

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE VERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/21 y espera la resurrección.

Su amado papá Carlos Vera y su queridísima Josefina Garnica participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE VERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/21 y espera la resurrección.

Su hermana Mónica Vera ,su hermano político Gabriel Bruno, su sobrino y ahijado Leonel y sobrina Denisse Bruno Vera participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE VERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/21 y espera la resurrección.

Hoy tristemente nos toca despedir a un gran compañero y amigo: Enrique Vera.

Vivirás en nuestros recuerdos, anécdotas y en el corazón de cada uno de nosotros. Hoy más que nunca nos abrazamos.

Acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento.

Gerencia de Fürth Automotores S.A, compañeros y amigos. ¡Siempre te vamos a extrañar! ¡Vuela alto!

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE VERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/21 y espera la resurrección.

Que los ángeles te reciban en el Cielo, llenando de paz tu alma. Dios llena de fortaleza a Carlos y Josefina en este dolor irreparable. Los acompañamos con inmenso afecto, ex compañeros de la Esc. Hogar Nº Eva Perón: Inés Ibañez, Beatriz Medina, Mabel Ibañez, Marta Diaz, Sonia López, Lorena Romero, Eve Rueda, Hugo Varas, Patricia Saavedra y Elena Yñiguez.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROBERTO ANTONIO CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/21 y espera la resurrección.

Abuelo, tu recuerdo y el sonar de tu guitarra, quedarán por siempre en nuestros corazones, vuela alto con tu música. Te amamos por siempre. Sus nietos Gonzalo y Braian Campos, sus bisnietos Giovanni y Delfina Campos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROBERTO ANTONIO CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/21 y espera la resurrección.

Los momentos compartidos quedarán por siempre en nuestros recuerdos. Francisco Jiménez, sus hijos Rodolfo, Estela y Mónica con sus respectivas familias participan el fallecimiento de su consuegro Antonio. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL SEBASTIÁN CEJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/21 y espera la resurrección.

“No se turbe vuestro corazón; creeís en Dios, creed también en Mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; voy pues a preparar lugar para vosotros y sabéis donde voy y sabéis el camino”. (Epístola de Juan)

Su madre Esther Morales, su hermano Abraham Cejas, su hna. pol. Tania Salto, su amada mujer Virginia Arias, su ahijada Emma Cejas y Benjamín Paz Mendoza, Familia Cejas y Familia Morales y todos su amigos, participan conmovidos y con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

¡Te recordaremos para siempre con alegría!

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL SEBASTIÁN CEJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/21 y espera la resurrección.

“Señor recibe en tus brazos a tu amado hijo Sebastián y que brille para él la luz que no tiene fin”.

Sus amigos Eugenio Prieto, Germán Andrada, Esteban Brizuela, Carlos Ger, Erick Mulki, Hugo Cassis, Álvaro Bravo, Rodolfo Albarracín participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en tan triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL SEBASTIÁN CEJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/21 y espera la resurrección.

“Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar”. (Salmo 23,1 -2)

Sebita, te has adelantado, has ido a ver a tu padre celestial y a tu papá Carlos. Nos dejas un profundo dolor con tu partida, y quedan también todos los recuerdos y el haberte disfrutado estos años. Te amamos y te vamos a extrañar siempre. Participamos con profundo dolor en nuestra familia. Tus tíos Chaucha y Patri y tus primos Horacio, Daniel, Ale y Flor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL SEBASTIÁN CEJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/21 y espera la resurrección.

“Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos”.

Sus tíos Miguel Salvador Cejas y su esposa Marta Miranda participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL SEBASTIÁN CEJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/21 y espera la resurrección.

“Amigo querido, compañero de nuestras hijas si tenemos aflicciones aquí, el Señor preparó la mansión para la eternidad”.

Rody Segienowicz, Sylvia Mulki, Ma. Silvia y Daniel, Ma. Cecilia y Luis; Sofi, Juli, Facu, Valen, lloran tu partida y oran por consuelo para tu amada familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE OMAR VERA DELGADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el el 8/7/21 y espera la resurrección.

Clarisa Inés Betbeder Laitán participa acongojada el fallecimiento del padre de su hija, Martina Vera Betbeder. Mono querido tu partida nos produce un gran dolor. Te extrañaremos porque tu presencia diaria nos brindaba protección, seguridad, Amparo. Fuiste un excelente padre. Dios bendiga tu alma y goces de la felicidad eterna!! QEPD.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS HORACIO BERTOLOTTI

(q.e.p.d.) SE durmió en el Señor el 9/7/2 y espera la resurrección.

Su esposa Delicia A. Tévez, sus hijas Daniela, Leisa y Alejandra, sus hijos políticos Edgardo Ybarra, Hugo Juárez, Rauli Atía, sus nietos Narella, Luzmila, Edgardo Ybarra, Milagros y Santino Ledesma, Paulina Juárez, Emma y Gerónimo Atía, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno. Sus restos serán sepultados hoy en Brea Pozo.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO C/ FOTO

JUAN CARLOS WILFRIDO SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/7/21 y la Resurrección.

Te fuiste dejándonos un gran vacío, solo nos queda el Consuelo de saber que estás junto a tus papis y a tus hermanos vivirás siempre en nuestros tu cuñada Estela tus sobrinos Magui y Carlitos tus sobrinos nietos Sofía y Santiago y tu sobrina del corazón Agustina descansa en paz.

RESPONSO E INVITACIÓN A MISA

OSVALDO GUSTAVO ÁLVAREZ (Pichi)

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 10/6/21 y espera la resurrección.

Papi a un mes de tu partida, nos dejaste un dolor muy grande. Nuestra familia no será la misma sin tu presencia, pero tu recuerdo nos mantendrá unidos. Nos quisiste con tanta fuerza y bondad que tu amor quedará grabado por siempre en nuestros corazones”. Su esposa Agustina, sus hijos Sandra, Buchini, Flor y Pablo, sus hijos políticos Luchi y Caro, sus nietos Agustín, Valentín, Dolores y Julián oficiarán un responso que se realizará hoy a las 15.30 en el panteón familiar del cementerio Parque El Descanso posterior misa en la Capilla Sagrado Corazón de María, Bº Vinalar, para rogar por su eterno descanso.

RECORDATORIO

JULIA EUSEBIA GALVÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 10/7/20 y espera la resurrección.

Mamá cómo no extrañarte, dejaste un gran vacío, pero sos nuestro ángel que nos protege y nos cuida. En todo momento estas en nuestros corazones. Te amamos Vieja. Tu esposo, hijos y familia.

RECORDATORIO

GILDA LEDESMA DE YBARRA (GINA) - SEGUNDO SEBASTIÁN YBARRA

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor él 30/5/21 - 10/6/21 y esperan la resurrección.

PAPI...

Como quisiéramos que todo esto fuera un sueño. Quisiéramos despertar y verte de nuevo preparando tus bosquejos, tus presupuestos, sin ver la hora de comenzar a trabajar.

Teníamos la ilusión de tenerte con nosotros en nuestra casa, pero DIOS o el destino han querido que te fueras de nuestros brazos. Pasan los días y el dolor es cada vez más grande....Hoy como ayer decimos que hay momentos que nos consuela saber que están Juntos con nuestra Madre así en la tierra ,como en el cielo. Este dolor que hoy sentimos por la ausencia de los dos es tan inexplicable...

Miramos sus fotos, sus cosas, sus lugares y no podemos evitar llorar por ustedes...

MAMI -PAPI han sido los mejores Padres, nos han brindado todo lo que una hija necesita Educación...Respeto… y Dignidad. Porque lo que han construido lo que han conseguido lo han hecho con esfuerzo y sacrificio porque desde jóvenes han trabajado hasta formar una Familia como la nuestra, donde ser Honesto es lo principal....

Responsables, respetuosos, solidarios, Serviciales, Transparentes PADRES...así han sido...

Los recuerdan sus hijas Gilda, Norma, Silvina, su hijo en el afecto Ariel., hijos políticos y nietos, al cumplirse un mes y cuarenta días de sus respectivos fallecimientos.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Su esposa Adela Marcos, sus hijos Mariana Belén Y Valentín, su hijo pol Ezequiel Tuate y sus nietos Lisandro y Benicio Tuate Alustiza participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (BAIOCO) (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Amado primo, inesperadamente el Señor te llamó a su casa Celestial. Dejaste una huella imborrable en nuestras vidas y en todo los que te conocieron, por tu grandeza como ser humano y por tu destacada actuación en el fútbol. Siempre recordaremos la hermosa relación de hermanos que teníamos desde nuestra niñez. Tantas experiencias vividas y momentos compartidos. Permanecerás siempre en nuestros corazones. Que Dios todopoderoso te reciba entre sus brazos y te de el descanso eterno. Sus primos Roger, Nena y Graciela Ibáñez, tus sobrinos Eugenia, Analía, Marina y Fernando Ibáñez participan con profundo dolor su partida hacia el Reino de los Cielos.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (BAIOCO) (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Amigos y compañeros de futbol del Club Banco Provincia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (BAIOCO) (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Juan Carlos Pérez y familia, Estela, Pilar Pérez y familia participan con profundo dolor la inesperada partida de Bayoco, esposo de nuestra querida amiga Adelita. Rogamos al Señor que entregue a su esposa e hijas resignación y fortaleza para superar este doloroso momento.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Amiga y compañera de su esposa. Ida Scillia, hijos e hijos políticos, participan con mucho dolor la partida a la Casa del Señor de Baioco. Rogando al Altísimo lo reciba en su reino.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (BAIOCO) (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Los amigos de la infancia de su esposa Adela Marcos: Cuni, Peri y Fernando Cáceres; Api Juárez y Domingo Abdulajad y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ARANDA, SEGUNDO VICTORIANO (Chuña) (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Su esposa Ana Olivera sus hijos Marcelo, Marcela, Gabriel, Cristian , Yesica Aranda h. politicos Victor nietos Eve, Nico, Nacho, Abril, Tisiano y demas familiares sus restos fueron inumados en el cementerio la Misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ARDILES, SALVADOR JERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Con mucho dolor tus hijos nietos bisnietos y hnos y demas familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Angélica María Degano y Omar Jugo, junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía participan su fallecimiento y acompañan al tío Negro, Pori y demás familiares en este doloroso en este momento.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Ana María Serrano y Juan Manuel Suffloni participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hermanos Amilcar, Pory y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

BULLORINI DE GÓMEZ, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 8/7/21|. Su hija Verónica Gómez Bullorini participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CAMPOS, LUCÍA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció 8/7/21|. Cuando Dios creó el mundo, esparció amigos maravillosos y nos dio la misión de encontrarlos. Misión cumplida: te econtramos querida Lily, nunca olvidaremos tus valores y compañerismo. Tus amigas del grupo "Las Clásicas de San Pedro": María Cristina, Adriana, Emma, Veronica, Mony, Carlina, Cynthia, Susú, Marcela, Evangelina y Nelly participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil y doloroso momento. Ruegan una oración en tu memoria.

CAMPOS, ROBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Sus hijos, Roberto, Antonia, Chita, Lorena, Gabriela y Patricia, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO E HIJO.

CANAN DE QUESADA, OLGA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. El equipo directivo y colegas de la Escuela Francisco Narciso Laprida. Extendemos profundas condolencias para el profesor: José Quesada y familia, por el reciente fallecimiento de su madre Cristina Canan de Quesada, deseando que Dios la tenga en la gloria y les de fortaleza en estos momentos difíciles.

CANÁN DE QUESADA, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Olga: Lamentamos tu repentina partida , quiera Jesús darte la bienvenida y contarte entre sus elegidos. Siempre te recordaremos con cariño. Mirta Quesada de Rossi, junto a su esposo Antonio Rossi, sus hijos Daniel, David, Ariel y María Belén, nietos y demás familiares participan con inmenso dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CANÁN DE QUESADA, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Olga: Qué el amor de Dios te cobije eternamente, en una paz infinita. Maria Elena Quesada de Bueno junto a su esposo Ernesto Argentino Bueno, hijo Mario Ernesto, nieto y demás familiares lamentan profundamente su partida, rogando a quienes compartieron el camino de su vida una plegaria al Altísimo en su querida memoria.

CANÁN DE QUESADA, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Gringa Abad, sus hijos Susana y Gustavo Vittar participan el fallecimiento de la querida Olguita y acompañan a sus hijos en el dolor de la pérdida irreparable. Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Su hermana política Tania Salto Cejas, su esposo Abraham Cejas y su hija Emma Cejas despiden con mucho dolor al padrino de su hija y oramos porque siempre la proteja junto a su Abi Carlos que hoy viven en la Casa de Dios.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Clelia Cejas, Marcelo Salto, Tamara Salto y Francisco Salto y sus respectivas familias, acompañan con profundo dolor a toda la familia de Sebastián y que brille para él la luz que no tiene fin.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Efraín y Myriam, participan con profundo dolor el fallecimiento del sobrino de su gran amigo Chaucha, acompañan a su familia en este momento de tristeza. Ruegan pronta resignación y elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. En nuestra memoria estarán los buenos momentos que compartimos, tu recuerdo vivirá en nosotros hasta el día de nuestro reencuentro. Hasta pronto Pechona. Dios consuele a toda tu familia. Familia Saavedra Gerez y Familia Marco.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. "No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en Mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a Mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino" S. Juan 14:1?-?4 Lelia Abdulajad y su hija Alizar participan con profunda tristeza el fallecimiento de Seba y acompañan a su amada familia en tan duro momento.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará". Juan Armando Manzur, su esposa Mirta Miranda y su hijo Jorge Gonzalo, participan su fallecimiento y acompañan a su madre Esther, su hermano Abraham y a sus tíos Miguel, Oscar y Mónica con sus respectivas familias. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Fernando Gonzalo Miranda, su esposa Graciela Gándara, sus hijos Ma. Eugenia, Gonzalo y Martín y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Sixto Alfredo Delgado y sus hijos Ma. Teresa, Marcela, Fernando y Ariel participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Edgardo Barraza, su esposa María Cristina Miranda, y sus hijos José Sebastián, Alejandra y Laura con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Neli Nebro; Gaby y Aldito Pereyra; Romina y Juan Cruz Argibay; Valentín, Augusto y Florencia Morales Pereyra participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Ya descansas con el Señor junto a tu Viejo. Acompañamos en este momento de profundo dolor a toda la familia Cejas, especialmente a su mamá Esther y hermano Abraham. Esteban Brizuela y familia.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Acompañamos en este momento de profundo dolor a toda la familia Cejas, especialmente a su mamá Esther y hermano Abraham. Hugo Casis y familia.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. "Pedro Jose Basbus y familia participan de su fallecimiento y acompañan a su madre y hermanos, pidiendo que Dios consuele sus corazones"

DÍAZ, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 8/7/21|. Su esposa Alda Graciela Galarraga, Sus hijos Silvia , Veronica, Patricia, Mario, Marina, David y Ximena, hijos pol y nietos Participen con dolor su fallecimiento, su reto fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, JULIÁN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 8/7/21|. Su esposa Estela Neli Ruiz sus hijos Jose, Cristian, Hector, Gabriela , Marina, Franco, Rodolfo, Guadalupe h. politicos nietos hnos y demas familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GÓMEZ, RODOLFO (q.e.p.d) Falleció el 8/7/21|. Sus hijos Tito, Gustavo, Blas, Marcela, Rosa, Pancho, Verónica, Norma, Lucki, Maricel, Máxima, Pablo, Tania, Analía, sobrinos, nietos, bisnietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GÓMEZ, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. El Instituto Superior San Jorge, acompaña en el dolor a su querida bedel Maricel por el fallecimiento de su padre. Elevamos oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, SERGIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Angélica María Degano y Omar Jugo, junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Alfonzo y Marité en este difícil momento.

JIMÉNEZ, SERGIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. La Comisión Directiva y Comunidad Educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia Jiménez Bertrand en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, SERGIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. La abuela de su hijo Alfonso: Teresa Abal Zain de Bertrand, sus hijos Teresa, María, Luis Carlos y Francisco José Bertrand y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Que Dios con su infinita misericordia reciba el alma de Sergio.

JIMÉNEZ, SERGIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Ramiro Chedid participa con dolor su fallecimiento.

JIMÉNEZ, SERGIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Fernanda Chedid y familia participa con dolor su fallecimiento.

MORELLI DE NELLA CASTRO, MARÍA LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 7/7/21|. Tus profes de esgrima, Betty Castro y Moncho Blanco, te despedimos con gran cariño "Negrita hermosa y muy querida Marilú" y acompañamos en este doloroso momento a Tucky, Fernanda, Carolina y familia Nella Castro. Rogamos oraciones en su memoria.

MORELLI DE NELLA CASTRO, MARÍA LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 7/7/21|. Maria Rufino, Miguel Tejera, y su hijo Miguel, participan con dolor de su fallecimiento. Y ruegan oraciones en su memoria.

MORELLI DE NELLA CASTRO, MARÍA LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 7/7/21|. María Dolores Araujo y flia. acompañan a Tuky, Marifé y familia en este proceso de dolor . En oración por el alivio espiritual de su gente.

MORELLI DE NELLA CASTRO, MARÍA LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 7/7/21|. Ana María Serrano y Juan Manuel Suffloni participan con gran dolor su fallecimiento y abrazan con cariño a su madre Tuqui, a sus hermanas y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLI DE NELLA CASTRO, MARÍA LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 7/7/21|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos, María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye, y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a la muy querida Tucky, su mamá, hijitos, hermanas y demás familia. Que pronto has partido queridísima Marilú!

MORELLI DE NELLA CASTRO, MARÍA LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 7/7/21|. Silvia Marcela Correa, sus hijos Enrique y María Pía Miranda, participan con dolor y acompañan a su madre Tuqui, sus hermanas María Fernanda y Carolina y familiares en este momento de dolor y Dios fortalezca para poder sobrellevar su partida inespereda. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Elevamos oraciones en su memoria.

MORELLI DE NELLA CASTRO, MARÍA LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 7/7/21|. María Pía Miranda de Ulman, su esposo Luis Carlos, sus hijos Nicolás, María Luján y Ladislao, acompañan a su querida tía Tuqui, a María Fernanda, Carolina y a sus respectivas familias. Que el Señor les dé resignación y fuerza necesaria para poder llevar este dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MORELLI DE NELLA CASTRO, MARÍA LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 7/7/21|. Freddy Basbús, Magalí Pece, sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina, Marcelo Basbús y familia; Claudio y Silvia Basbús participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijas, a su mamá Tuky, a sus hermanas Marite, Carolina y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLANDO, ÍTALO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/21|. Me sorprende tu deceso a pesar de tus ochenta y pico años pero siempre me llamaba la atención tu caminar normal. Pensaba que aún iba a gozar de tu presencia por varios años más pero ese Jesús a quien vos amabas consideró que ya era hora que llegaras a su casa para gozar contigo en el más allá de todas las bonanzas del paraíso. Gracias querido amigo por todas tus palabras que llegaban en el momento más preciado de mis necesidades. Gracias por tus momentos sin precios jugando al basket en nuestro querido club Independiente y gracias por considerarme un amigo con las cinco letras mayúsculas. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento.

SANTUCHO, HUGO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/21|. Descansa en paz y en la gloria eterna, amigo querido. Sus amigos Pelado y Lily; sus hijos Mario, Rina, Cucho y Nico; sus nietos Facundo, Malena, Catalina, acompañan a la querida Belén; a sus hijos y a sus hermanos. Que Dios nuestro Señor les de pronta resignación. Hasta siempre, querido Javi.

UÑATES, EMMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Su hijo Carlos Alberto Carpio su hija politica Blanca Ramirez sus nietos Carlos ,Wilians , Noelia, Paola, Daniel bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio los Flores SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VERA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Familia Castillo participa con mucha pena su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de profundo dolor.

VERA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Sus amigos/compañeros y Gerencia de Fürth Automotores S.A. acompañan a su familia en este doloroso momento, y ruegan una oración en su memoria y que en paz descanse.

VERA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Siempre estarás presente en mi corazón. Tu amigo Pablo Scarano y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

VERA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Nunca te olvidaremos querido amigo. Tus amigos del barrio Marce, Caro, Naty, Fer, Luis, Yimi, Nano y Pablo.

VERA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. La Comunidad Educativa del Instituto San Pedro Nolasco (BHM) participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Vera Enrique, padre de estudiante de nuestra institución. Acompañamos a la familia en este momento de pesar, que el Señor y Nuestra Madre de la Merced los bendigan y les den la fortaleza necesaria. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá".

VERA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. María Susana Laitán y sus hijos, Arquitecto Eduardo Betbeder y Dra. Victoria Betbeder lamentan la partida de Enrique, padre de Martina Vera Betbeder. Dios bendiga su alma!!!

VERA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá". Julio Morales, su esposa Inés Ibáñez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria y por la resignación de su familia.

VERA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Sus primos Ramón Cisneros, Silvia Silvetti e hija Josefina Cisneros participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. ¡Que brille para él la luz divina! Sus restos fueron sepultados ayer en cementerio Parque de la Paz.

Invitación a Misa

CARABAJAL, GRACIELA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció 9/6/21|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará". Sus hermanos Enrique, Marta, Inés, Rosa, Ricardo, sus hijos José María, Matías y Victoria, su nieto Francisco y sus sobrinos Ramiro, Enzo y Romina Carabajal, invitan a la misa que se oficiará en la Pquia. San José del Bº Belgrano, hoy a las 18 hs, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

LUTFI, CHAMCE NAHIARA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Amiga querida te extraño todos los días y me harás falta siempre pero me consuela saber que descansas en los brazos del Señor y María Santísima. Al cumplirse un mes de su partida Inés Abalos y su familia ruegan oraciones en su memoria.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

BERTOLOTTI, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Su esposa Pety sus hijas Daniela, Leysa, Alejandra, Enrique y sus respetivas familias sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Brea Poso COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BERTOLOTTI, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Sus hermanos Bochín y familia, Gringa, Negra, Julia y Segundo Bertolotti participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Sus hermanos Inés, Rosa, Dora, Julia y Carlos Bertolotti, sus hna. pol. Amalia, y sobrinos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Sus hermanos pol. Ricardo y Marisa, Pascual y Nely y Pedro Dante, su comadre Patricia, sobrina ahijada Serena y sus sobrinos, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Segundo Bertolotti y cuñada, su sobrina María de los Ángeles, Andrés Banegas, Valentina e Irina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Su ahijado Pablo Bertolotti y su esposa participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Julia Bertolotti, sus hijos Jorge, Sandra, José María, María José, Cruz, José Ariel, Rodrigo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Sus consuegros Raúl y Alicia y sus hijos Rauli, Yésica y Martín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Sus amigos de Brea Pozo, Magalí Varela y Negro Mattar, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FRAGUELA, RAFAEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Sus padres Pablo y Nilda, hermano Luis y demas familiares part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cement. Jardín del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

SAYAGO, ANTONIA MAURICIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Sus hijos Antonio y Rosa, nietos y bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia COB UNION FERROVIARIA SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

Invitación a Misa

SERRANO DE BRAVO, EDUARDA ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/21|. Su esposo Mario Bravo, sus hijas Rita Noelia Bravo, Natalia Bravo, Mariela y Claudia, sus nietos Thair Sosa, Candela Bravo, Dario y su hijo politico Fernando, invitan a la misa a las 19 hs. el día 10/7 a realizarse en la Pquia. de Lourdes de La Banda, al cumplirse 9 días de su partida.

Agradecimientos

Recordatorios

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Hoy tomaremos aire y gritaremos con todas las fuerzas para que desde el cielo puedas escuchar y sepas que aunque nunca podremos olvidar la peor experiencia del dolor de tu partida, tampoco podremos olvidar la mejor experiencia de haberte tenido. Celebramos tu eternidad...celebramos tu infinito amor. ¡Feliz cumpleaños! Te amamos. Tu esposa Marisa y tus hijas Pamela, Marta, Guadalupe y Julieta. Ruegan oraciones en tu memoria.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/21|. El Club Banco Provincia de Sgo. del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su asociado y acompaña a su familia a sobrellevar este momento doloroso. Ruegan una oración en su memoria.

ANTONIO, BERTA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana Margarita, su hermano politico Facundo Crespin, sus sobrinos Sergio,Enrique Carlos, Vero, Vivi y Carla participan con gran dolor fallecimiento . Ruegan oraciones en su querida memoria.

ANTONIO, BERTA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. "Dios te tendrá siempre a su lado como nosotros en nuestros corazones". Tu hermana Griselda, tus sobrinos José,Nati y Laura Antonio Parma participan con gran dolor tu fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en la ciudad de La Banda.

CAMERANESI, EDUARDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Germán Lasca y Flia. acompaña con profundo dolor a su hijo Eduardo en este difícil momento.

CAMERANESI, EDUARDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Familia Lasca Capel participan de su fallecimiento y acompañan a su familia por la pérdida.

CAMERANESI, EDUARDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. La comunidad educativa, toda, de la escuela Nº 496 "Mayor Juan Carlos Leonetti" participa tristeza su fallecimiento y acompaña en la oración a su familia en estos momentos de profundo dolor. Gracias Eduardo querido por tanta solidaria colaboración con esta institución que te recordara por siempre.

CAMERANESI, EDUARDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Zigurat SRL. participa con dolor su fallecimiento.

CAMERANESI, EDUARDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Héctor Chedid y flia. participan con dolor su fallecimiento.

CAMERANESI, EDUARDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Ramiro Chedid, participa con dolor su fallecimiento.

CAMERANESI, EDUARDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Fernanda Chedid y familia participan con dolor su fallecimiento.

CAMERANESI, EDUARDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Su mama Romelia Diaz, su hija Milagros Valentina Diaz, sus hnos. Felipe y Emiliano, su abuela Juana Diaz y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FIGUEROA, HILDA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Su Hijo Raúl, Hermana Berta, nietos Braian, Yonathan, Ana Virginia, Lucas y Aylen. Nuera Analía y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Robles. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PÉREZ, EDUARDO FEDERICO (q.e.p.d) Falleció el 8/7/21|. Sus amigos Franco y Adriana Albornoz y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.