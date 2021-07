FÚNEBRES | 11 de julio del 2021

11/07/2021 - 01:31 Funebres

FALLECIMIENTOS

10/07/2021

- María Crescencia Pacheco

- Blanca Azucena Lopez (Monte Quemado)

- Rosa Beatriz Paz (Luján)

- Hugo Enrique Suárez

- Norma Beatriz Spinelli (La Banda)

- Carlos Roberto Martinetti

- Aída Melitona Suárez

- Mercedes del Valle Saavedra (La Banda)

- Miriam Luz Flores

- José Fernando Vélez

- Gastón Buttazzoni

- Aldo Ireneo Salto (La Banda)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AÍDA MELITONA SUÁREZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/21 y espera la resurrección.

Hermana querida; nuestro Dios dispuso que fueras la primera de los cinco hermanos en partir a su Reino, para gozar el amor y la paz de su reino. Soy un bendecido y a la vez agradecido de su bondad al disfrutar tantos años juntos, bien juntos, los cinco. No dudes que seguiremos así, hasta el final de nuestros días. De corazón que brille para ti, la luz que no tiene fin. Tu hermano Tito Suárez, sus hijas Analía y Gustavo, Mónica, Mariana y Álvaro y sus respectivas familias. Elevamos oraciones en su memoria.

AÍDA MELITONA SUÁREZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/21 y espera la resurrección.

“No llores si me amas, si por un instante pudieras contemplar, como yo, la belleza ante la cual las bellezas palidecen… Créeme, cuando llegue un día que Dios ha fijado y tu alma venga a este cielo, ese día volverás a verme, sentirás que te sigo amando, que te amé. Feliz te llevaré de la mano por senderos nuevos de luz y de vida. Enjuga tu llanto y no llores, si me amas (San Agustín).

Su hija Patricia Verónica Noriega, su nieta Constanza Martignone. Sus hermanos Buby, Tito, Nené, Gladys y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su inesperada partida. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su memoria.

AÍDA MELITONA SUÁREZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/21 y espera la resurrección.

Dios la recibió en sus brazos y ya descansa nuestra querida Chochi. Nada hay que temer porque los ángeles la acompañarán en el cielo. Nos regalaste tanto amor, que así te guardaremos en nuestros corazones. Descansa en paz preciosa persona. Tu hermana Nené, tus sobrinos Julián, Claudia e hijos: Marcela, Belén, Julián, Pilar, Martina y Felipe participan con pesar tu partida. Rogamos al Señor por la paz de tu alma.

BERTOLOTTI, LUIS HORACIO (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 9/7/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

BERTOLOTTI, LUIS HORACIO (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 9/7/21 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/21 y espera la resurrección.

“Que brille para él la luz que no tiene fin.”

Jorge Hunko y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus queridos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/21 y espera la resurrección.

“Pero los que mueren en el Señor vivirán; sus cuerpos se levantarán otra vez! Los que duermen en la tierra se levantarán y saltarán de alegría”. (Isaías 26:19).

La comunidad educativa del Colegio Evangélico Alfredo Furniss despide con profundo dolor a nuestro querido Profesor Sebastián Cejas y oramos unidos por el consuelo de su familia.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/21 y espera la resurrección.

2 Corontios: 1:4. “El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios”.

Mario Humberto Mulki, su esposa Gaby, sus hijos Melany y José Alba y Leandro Mulki participan con dolor y oran por el consuelo de su familia.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/21 y espera la resurrección.

Salmo. 16:11: “Me mostrarás el camino de la vida me concederás la alegría de tu presencia y al placer de vivir contigo para siempre”.

Carlos, Evelyn, Deby, Mary y Nacho Aguilera Mulki. Despiden con inmenso dolor la partida de un gran amigo, Profesor y hermano en la Fe y acompañan a la familia orando por consuelo y fortaleza.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/21 y espera la resurrección.

“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá; y todo el que vive y cree en mí, nunca morirá”. (Juan 11:25-26).

Miembros de la Iglesia Evangélica “Cristo Salva” dice hasta pronto a nuestro amado Sebastián Cejas y acompaña a la familia en tan doloroso momento con la esperanza de la Resurrección.

GASTÓN BUTTAZZONI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/21 y espera la resurrección.

Gato, te recordaremos como la buena persona que eras. Tus tíos Pepe y Felia, tus primos Ariel, Caro, Mocho, Yessi, Chicho, Rosi y tus adorados sobrinos, participan con dolor su partida. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

GASTÓN BUTTAZZONI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/21 y espera la resurrección.

Gato: con tu inesperada partida, te vamos a extrañar Tucu, ya estás con tu padre. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Tu tía Petty, tus primos Chiqui y Gabi, tus primos pol. Cristina y Pablo y sobrinos participan con profundo dolor.

MIGUEL SEBASTIAN CEJAS (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|

Así Dios le dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Filipenses 4:7.

Querido Seba, siempre estarás en nuestros corazones, te vamos a extrañar mucho. Rogamos consuelo para tu mamá Esther, tu hermano Abraham y su Sra. Tania, tu novia Virginia, tus tíos y primos.

Marcelo Lutfi, su esposa Silvia Franzzini y sus hijos Ignacio, Fernanda, Pedro y Lourdes participan con profundo pesar su partida.

MYRIAM LUYZ FLORES (Beby) (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|.

Sus hermanas Muñeca y Luqui, su hermano político Pancho, sus sobrinos Fabián y Julito, Claudia y Lily, Estelita y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MIRIAM LUZ FLORES (Beby) (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|.

Sus sobrinos Fabián, Julito, Claudia, Carolina, sus sobrinos nietos Julieta, Agostina y Leonel participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

SALVADOR JERÓNIMO ARDILES (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/21 y espera la resurrección.

Amado Padre celestial, rogamos recibas en tus brazos y le otorgues el eterno descanso a nuestro querido “Jero”. Nancy Cáceres, César Navarro y familia acompañan a su querido cuñado Luis en este difícil momento.

SERGIO LUIS JIMÉNEZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21.

Adela Chedid con gran tristeza acompaña a la familia. Reza por su descanso en el Reino de Dios.

RECORDATORIO

ÁLVAREZ, BERTA ANTONE (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/21.

Hermana querida: hoy se cumple un mes de tu partida a la Casa del Señor. Estoy segura tendrás un lugar privilegiado en el cielo al lado de tus seres queridos. Nuestro agradecimiento y amor hacia vos sigue intacto. Te extrañamos y siempre te recordaremos con el amor que supiste sembrar. No olvidaremos la gran persona que fuiste. Que Dios te bendiga donde estés. Tus hijos, hermanos, nietos y sobrinos ruegan una oración en su memoria.

LILIA ELENA BATTÁN DE QUIROGA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/16.

Madre. A 5 años de tu partida te queremos como siempre y tu recuerdo vive en nuestros corazones. Descansa en Paz en el Reino Cesletial junto a nuestro amado Padre.

Sus hijas Chichi y Nora y sus respectivas familias elevan oraciones en su querida memoria.

AGRADECIMIENTO

Cafa Jesús Gel. (QEPD). Se durmió en el señor el 06/06/21 y espera la resurrección.

Al cumplirse un mes de su fallecimiento sus hermanas, hijos, sobrinos y demás familiares, agradecen profundamente a la Dra. Antonella Teleña, Patricia Niffeler, a la enfermera Elizabeth Campos y choferes del hospital zonal Cleofás Mazza. También a Roxana Villar, Antonio Bitar, Julio Moreno y flia, a empresa Wadia Navarro, vecinos, amigos y a todos aquellos que nos acompañaron en tan doloroso momento.

INVITACIÓN A MISA

NESTOR SABIRO SUAREZ FALLECIÓ EL 3/7/21

“Papi, el vacío que provocó tu inesperada partida duele desde que te marchaste. No hay un día que no te recordemos, jamás olvidaremos al gran hombre que fuiste y tu recuerdo nos acompañará por toda la eternidad. Su esposa Beatriz, sus hijos Rita y Ramón, su nieta Zoe y demás familiares invitan a la misa por los 9 días de su partida a realizarse hoy a las 19hs en la Iglesia Santo Cristo.

Roger Eduadro Gallo Luzzi Falleció el 11/06/2021

Su esposa Rosa Cecilia de Gallo Luzzi y su hijo José Gallo Luzzi agradecen profundamente al Sr. Gobernador Dr. Gerardo Zamora, a la Sra. Intendente de la Municipalidad de la Capital Ing. Norma Fuentes, a la Dra. Marta Tarchini, a familiares, amigos y compañeros de trabajo por su acompañamiento constante en tan doloroso momento e invitan a la misa que se oficiará hoy en la Catedral Basílica a las 11hs al cumplirse un mes de su fallecimiento.

GALLO LUZZI, ROGER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/21.

Amado esposo y padre, hoy hace un mes de tu partida, duele tu ausencia. Nos consuela pensar que estás en el cielo junto con nuestro Sr. Jesucristo. Tus huellas serán nuestro camino, tus consejos nuestras enseñanzas, tu amor nos guiará. Dejaste luz en nuestras vidas y ella resplandecerá en nuestra alma por toda la eternidad.

Su esposa Cecilia, su hijo José y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy en la Catedral Basílica a las 11hs con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

GUILLERMO LUIS SANMARCO (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|.

Querido Guille:

Hace ya un año y no hay consuelo para esta tristeza

Cuánta falta hacen tu sonrisa y palabras de sosiego y calma. Con ellas siempre todo estaba bien.

Te extrañamos, aunque estás presente de otra manera todos los días.

Faltan palabras para explicar lo que significa tu ausencia, pero dejas una huella imborrable, por esa voluntad de ayudar y acompañar a los demás, de hacer, de trabajar que tenías.

Esas palabras de aliento y confort que ofrecías en un saludo o conversación que tanto ayudan.

Esa sonrisa que constantemente ofrecías es imborrable y estará siempre presente en todos.

Seguiremos juntos, sos parte de mí y yo de vos querido hermano.

Rogamos oraciones en tu memoria y eterno descanso.

Pepi.

RESPONSO

RODOLFO DANIEL IBÁÑEZ (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 10/6/21 y espera la resurrección.

Su esposa Magalí de Ibáñez, sus hijos Facundo, Benjamín, Julia, Romina, Melisa, Milagros y Estefanía, sus hijos políticos y nietos, al cumplirse un mes de su partida al reino de los cielos, se oficiará un responso en el Parque de la Paz, a las 14 hs. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ VÍCTOR MANUEL (COCO) Q.E.P.D. Se durmió en el señor el 12/07/2019

Alzo mi mirada al cielo, te recuerdo en los hermosos momentos compartidos y saco fuerzas de mi fe para continuar.

Esposo, amigo, padre y abuelo. Como olvidar tu voz,tu presencia en todos los momentos de nuestra existencia. Nos enseñaste grandes valores de vida para hacernos personas de bien.

Vivirás siempre en nuestros recuerdos y corazones. Nunca te olvidaremos y esperamos con ansias el día para volver a verte….Te amamos Papi .Tu esposa Charo, hijas Maryne, Cristina y Patry, tu adorada nieta Pia Josefina, tus hijos políticos Diego, Hugo y Claudio.

No se puede separar lo que se ata en el corazón. No se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado. Que brille para ti la luz de la eterna gloria.

A cumplirse 2 años de tu partida rezamos para que tu alma encuentre la paz eterna y rogamos una oración en su memoria.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. "Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Sus amigos Canti Razzolini y su señora Betty Gutierrez e hijos acompañan a su esposa en este momento tan díficil.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (BAIOCO) (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Marcelo Daniel Adorni y flia. despiden con tristeza a su querido amigo y acompaña a su flia en tan duro momento elevando oraciones en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (Baioco) (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Su desconsolado cuñado Oscar Gerardo Marcos, esposa Lelia Gladys Rotondo, hija Licenciada Mabel Marcos Rotondo, nietita Zami Abril Marcos Rotondo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a mi hermana Adela en este dificil momento. Rogamos oraciones en su querida memoria. Se nos fue un ángel.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (BAIOCO) (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Tu amigo Enrique Zurita (Tucu) y compañeros de fútbol sentimos una profunda tristeza por tu partida. Te recordaremos como la excelente persona que fuiste y acompañaremos a tu familia en estos momentos de dolor. Hasta siempre Roque.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (Baioco) (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Dominga Perez Vda. de Morales, sus hijas Miriam, Alicia, Gladys, Silvia y Mónica y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Adelita y ruega una pronta resignación a su familia. Rogamos una oración a su memoria. Que el Señor le de el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (Baioco) (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Jorge Amado, Lucía y Alberto Villaverde, Marta Galíndez y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (Baioco) (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Con gran tristeza despido la partida al Reino de los cielos de una gran persona y acompaño a su esposa Adela e hijas. Su amigo Pori Serrano eleva oraciones en su memoria.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (Baioco) (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Jorge Ayunta y flia., participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (BAIOCO) (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Marcia Ibáñez, hijos y nietos participan con dolor de su fallecimiento, acompañando a Adela, hijos y nietos, ruegan una oración a su memoria. Que en Paz descanse y brille para el la Luz que no tiene fin.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (Baioco) (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. "El Señor lo llamó a descansar en su amor y en su paz". El Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero a través de su Secretario General José Gómez, Comisión Directiva y Sub Comisión de Jubilados participan el fallecimiento de su socio jubilado. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este momento de dolor.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (BAIOCO) (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Ing. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento y despide a su amigo de la adolescencia y compañero de futbol y ruegan oraciones en su querida memoria.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (BAIOCO) (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Que los ángeles del Señor salgan a su encuentro y lo lleven a su morada celestial. Dory y Juan Manfredi , hijas, Hijo politico y nietos participan el fallecimiento del esposo de su querida amiga Adelita ,acompaña a sus hijas y nietos en este dificil momento . Se ruega una oracion en su memoria.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (BAIOCO) (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|.





Rodolfo Manuel, Blanca Elisa, y Marcia Isabel Ibañez y sus respectivas flias. Participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su prima Adela y elevan oraciones por su eterno descanso.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (BAIOCO) (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|.





Beatriz Imelda Pellene de Avila, y su esposo Alberto Avila, sus hijas María Belen Avila Pellene, Karina Beatriz Avila Pellene de Corvalán, y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Adelita y flia en este momento tan dificil. Elevan oraciones en su querida memoria.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (BAIOCO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Rolando H. Martinez y familia participan su fallecimiento y acompañan a la querida prima Adela y sus hijas pidiéndole a Dios resignación y fortaleza para superar este doloroso momento.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (BAIOCO) (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Reynaldo Lencinas (Pichi) compañero amigo del equipo amateur Banco Pcia. "B". Mis condolencias a su Sra. Esposa y familia.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Su esposa Adela Marcos, sus hijos Mariana, Belén y Valentín Alustiza, su hijo pol. Exequiel y sus adorados nietos Lisandro y Benicio Tuate Alustiza, participan con hondo pesar su fallecimiento. Descansa en paz.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Nena Marcos, sus hijos Ma. Cecilia y Francisco Ríos Marcos, sus nietos Ma. Amelia, Jerónimo, Federico y Victoria, su bisnieta Mercedes, participa el fallecimiento de su cuñado y acompaña a su hermana, sobrinos y sobrinos nietos en tan doloroso momento.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Su sobrina Ma. Cecilia Ríos Marcos, junto a sus hijos Ma. Amelia y Jerónimo, Federico y Lara y su nieta Mercedes, participan su fallecimiento con profunda tristeza. Descansa en paz, "Tío Baioco". Brille para ti la luz que no tiene fin.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (BAIOCO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Vuelta alto Baioco querido....Dios te recibe en el cielo. Su amigo de toda la vida Rafael Ovejero, su esposa Elena y sus hijos participan con profunda tristeza su inesperada partida y acompañan a su esposa Adela e hijos en este triste momento.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (BAIOCO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin". Mauro Ybañez, Ercilia Ovejero y sus hijos participan con profundo dolor la inesperada partida del querido Baioco, haciéndole llegar nuestras condolencias a su esposa Adela e hijos.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (BAIOCO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. La familia Ovejero: Azucena; Juana; Rafa y Elena Santillán; Ercilia y Mauro Ybañez; Ramón y Marta Albornoz, y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de Chochi, vecina y amiga de toda la vida, y acompañan a sus queridos hermanos en este triste momento.

ARDILES, SALVADOR JERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Querido Jero, que tristeza nos causó tu partida, rogamos a nuestro Señor por tu eterno descanso. Adriana Cáceres y familia, acompaña a su cuñado Luis en estos momentos de dolor. Rogamos una oración en su memoria.

BUENVECINO DE CONGIU, NORMA PERLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Irene y Carlos Cheeín, participan su fallecimiento y saludan a sus amigos familia Pereyra Buenvecino. Ruegan oraciones en su memoria.

BULLORINI DE GÓMEZ, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 8/7/21|. Su hermana política Chicha de Bullorini, sus sobrinos Tini y Luis con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BULLORINI DE GÓMEZ, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 8/7/21|. Su sobrina Tini, su esposo Kike, sus sobrinos nietos Javier y Ana, Sergio y Laura con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BULLORINI DE GÓMEZ, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Fuiste un bálsamo de amor para tu esposo, hija, hermanos y amigos. Te recordaremos con los momentos más lindos que pasamos en esta vida. Acompañamos a su hija Verónica en este momento de dolor. Sus amigos Negrita, Consty, Gustavo y su ahijada Eugenia.

BUTTAZZONI, GASTÓN (q.e.p.d.) Fallció el 9/7/21|. Acompañamos a nuestra prima Nené y su familia ante este inmenso dolor de despedir a Gastón. Que Dios les le paz y consuelo. Los abrazamos en esta tristeza, Miguel, Naty, Ignacio y Nicolás.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Su madre Esther Amalia Morales, su hermano Abraham Cejas, amigos, familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Nieto querido siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón, besos al cielo, tu Yayita Elena.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. El señor es mi pastor en verdes praderas me haras descansar. Su tía Estela Garcia, Edgardo Rojas, sus primos Fede, Agustina y Felipe, acompañan con profundo dolor su fallecimiento.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. "El Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en los momentos de angustia". Salmo 99. Su tía Margarita Cejas, sus hijas Raquel, Silvia, Anita, Nancy Ruiz y respectivas familias, participan su partida a la Casa Celestial y elevan oración por su mamá Esthercita, su hermano Abraham y toda la familia Cejas.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. "Si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Asì pues vivamos o que muramos del Señor somos". (Romanos 14,8). Sus primos Raquel Ruiz, Pablo Mulki, sus hijos Ana Priscilla, Martín Esteban, Alexia y respectivas familias, participan su partida a la Casa Celestial y elevan oración por su mamá Esthercita, su hermano Abraham y toda la familia Cejas.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Oscar Mulki, su esposa Myriam Alaniz, sus hijos Cristian y Andrea, Vanina y Sergio, Melissa y Robert, Acompañan el dolor a Ester, Abraham, Chanchin, Miguel y Moni, pidiendo a Dios Todopoderoso consuelo para toda la flia, en estos momentos de tanto dolor.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Dr. Victor Moises Mulki, sus hijos Dr. Santiago Mulki, su esposa Paula, Benicio, Maria Lourdes, Alejandra, Facundo participan con dolor su fallecimiento.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Carlos Mulki, Sofia Basbus, sus hijos Sergio Gabriel y Maria Fernanda; Diego Ariel y Cynthia Natalia; Fabiana Catalina y Juan Lutfi, participan con dolor por la partida de Sebastián Cejas, acompañando a su familia ante la irreparable pérdida. El Señor consuele los corazones de sus seres queridos.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Mi amor estás con nuestro Señor, nos encontraremos y ya no habrá más dolor. Serás mi amor y mi amigo por siempre. Gracias por vivir conmigo. Tu vieja Virginia.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Vivirás en nuestros corazones querido Sebastián. Tus suegros Mario y Lelita , tu cuñados Oscar, Andrea, Marilen y Ramiro, tus sobrinos Ignacio y Agustin.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Descansa en paz Sebastián. Siempre te recordaré con mi amor. Abuela Lelia de Bosque.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Los amigos de JKR S.R.L. de su tío Oscar Alfredo Cejas acompañan a su familia en tan dolorosa pérdida y encuentren pronta paz y resignación. Que brille para Sebastián la luz que no tiene fin.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Personal y propietarios de Optica Molinari participan con gran dolor el fallecimiento del cuñado de nuestra compañera Tania Salto Cejas y acompañamos a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Recibelo Señor en tus brazos y vuela alto querido Sebi y descansa en paz. Oscar Romero y Gladys Alejandro y familia Lucrecia, acompañan en el dolor a su mamá Ester y a su hermano Abraham y a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Daniel Garcia y Angelica e hijas y familia, participan con profundo dolor a su mamá Ester y a todos sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Cecilia Azar y familia participan con profundo pesar de la partida del sobrino de su estimada amiga Moni e hijo de su amiga Ester. Elevan oraciones en su memoria. Que brille para él y su papá la luz eterna.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. "Recibe Padre en tus brazos amorosos a tu hijo Sebastián y derrama consuelo a su familia". Roxana Ruiz Paz y familia acompañan en el dolor a su hermano Abraham y familia, a su madre y a todos sus seres amados, en estos momentos donde el dolor atraviesa profundamente. Piden oraciones para Sebastián y para todos, Amén.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Alejandro De Nicola y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de Sebastián y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos Conrado y Lucía Olivera, Agustín y Yamile Salomón, Laura y Manuel Molejón e Inés participan con profundo dolor la partida de Seba y acompañan a su familia con inmenso cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Vicente Sayago, su esposa Anita Sialle y sus hijos, Juan Ignacio, Nicolás Martín y Ma. Laura y sus nietos Camila e Isabella participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Los compañeros de la Promoción 1973 de la Escuela Normal "Manuel Belgrano", de su madre Esther Morales, la acompañamos con profundo dolor en el fallecimiento de su hijo Miguel Sebastián. Dios fortalezca a la familia para sobrellevar su partida inesperada. Brille para él la luz divina y goce de la felicidad eterna.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. "Sebastián, profe querido, te voy a extrañar muchísimo, portador de una genialidad asombrosa... Gracias por la cosecha que recojo, te aseguro que será perdurable como un modo de tenerte siempre presente". ¡¡Vuela ya, vuela alto!! Sandra Ruiz Paz y familia acompañan en el dolor a su madre y a todos sus seres amados, en estos momentos donde la congoja atraviesa. Pide oraciones en su hermosa memoria.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. La comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 8, participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Seby, cuánto dolor nos deja tu partida. Ya estás rodeado del amor infinito. Velia, Liliana y Yoni Romero, hijos y sus familias, abrazan con el corazón a Esther, Abraham y a toda la familia.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Gustavo Basbús, María José Giovanniello, sus hijos Gastón, Adolfo, Augusto, participan su fallecimiento y acompañan a Esther, Abraham y a sus tios pidiendo a Dios nuestro Señor consuelo para ellos.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Negrito querido te fuiste muy pronto a estar con Dios y el tío. Aquí te extrañaremos y recordaremos siempre con el amor que vos compartiste con nosotros. Belén, Iván, Nachito y tu Youyen.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. El que habita al abrigo del Altisimo vivirá bajo la sombra del Todopoderoso". En este difícil momento acompañamos a Ester, Abraham, Mónica y toda la flia. Cejas Morales. Roger Suárez, Isabel Hernández, y flia.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Negro querido cuanto vacío nos dejas, te extrañaremos por siempre, solo nos queda el consuelo de saber que vos estás mejor. Tu Tío Riky, Analía, Valentín , Augusto y Flor.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Seby querido cuanto vacío y cuanto dolor nos deja tu temprana partida. Solo el consuelo de saberte cerca del Señor, tu padre y todos los que te precedieron y amaron nos dará fuerza para seguir. Tu tía Mary sus hijos Belén y Matías y sus respectivas familias.

FLORES, MIRIAM LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Sus hermanas Muñeca y Luky, sus sobrinos Fabián, Julito, Claudia, Lili y Estelita participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JIMÉNEZ, SERGIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Margarita Zaín Fernández de Urueña junto a sus hijas María Pía y María Angélica participan con pesar su fallecimiento. Acompañamos a su hijo Alfonso y a Marité en estos tristes momentos.

JIMÉNEZ, SERGIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Ana Cecilia Coronel, Juan Paulo Blanco y Ezequiel participan con profundo dolor la partida a la Casa del Señor de Sergio y acompañan en estos momentos de dolor a Alfonso y Marité. Elevan oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, SERGIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Estela y Carlos Coronel participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Marité y su hijo Alfonso en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, SERGIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. José Luis Abud y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Marité y su hijito Alfonso. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, SERGIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Carlos Gustavo Coronel y Sra. participan su fallecimiento y acompañan a Marité y Alfonso. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, SERGIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Fuiste el mejor padre y amigo, ser generoso y de gran corazón! Así te recordamos siempre. Acompañamos a su hijo Alfonso en este momento de dolor. Sus amigas Evangelina Reuter y Constanza Obregón.

KARAM, ANA MARÍA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/21|. Sus hijos Sebastián Torres Karam y flia y Agustin Torres Karam participan con dolor el fallecimiento de su madre. Elevan oraciones en su memoria.

KARAM, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/21|. Sus hijos Agustín y Sebastián Torres, Paola Gauffin, Martina, Tadeo y Juliana Torres Gauffin Participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

KARAM, ANA MARÍA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/21|. Su hermano Oscar Luis Karam y Carmela de Karam participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

KARAM, ANA MARÍA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/21|. Sus sobrinos Carime, Susana, Luisito y Alexia, Gnzalo y Natalia, Faustino y Emilia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

KARAM, ANA MARÍA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/21|. Empleados y colaboradores de Escribanía Karam participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

KARAM, ANA MARÍA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/21|. Fany Torres de Jimenez y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

KARAM, ANA MARÍA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/21|. Yolanda Marta Hanne Vda. de Karam, María Alicia Karam, Lautaro Acuña Karam y Sonia Ledesma, participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por su eterno descanso en su reino.

MARTINETTI, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Su esposa Mabel Migliani, sus hijos Carolina, Florencia y Carlos, sus hijos políticos Ariel y Laura y sus nietos Thiago y Mateo participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MARTINETTI, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Su hermana Anita, su cuñado Coco Abbondandolo y sus sobrinos Maurizio, Javier, Debora, Fiorella y Tiziana participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTINETTI, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Hermano te fuiste, pero vivirás en nuesto pensamiento. Su hermano Juanchi Martinetti, su cuñada Tere, sobrinos Juan Eduardo, Valeria, Ariel, Flavia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTINETTI, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Gustavo Abutti y familia participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a la familia.

MARTINETTI, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. León Martinetti y su esposa Carmen Lantella junto a sus hijas Lucía y Marité y flia. participan con dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia.

MARTINETTI, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Cesar y Negro Manzur con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTINETTI, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|.

Carli, que Dios te reciba en la gloria. Nora Reimundi sus hijos Norita, Romeo y Santi y respectivas flias. participan con mucho dolor su fallecimiento acompañan a Mabel, Carlitos, Caro y Florencia en este momento de dolor.

MARTINETTI, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Fernando Vaccari, Daniela Rafael y sus hijos Lourdes, Franco y Lucio participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Carlos y ruegan oraciones en su memoria.

MARTINETTI, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Sus amigos del frontón del S.L.T.C. participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Pavo, el mejor de los recuerdos para él. Elevan oraciones en su memoria.

MARTINETTI, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Gringa Falcione, Carlos Lucio y familia elevan oraciones por el papá de nuestro querido amigo Carlitos y Florencia y suplicamos la paz de su alma.

MARTINETTI, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Dios ya te convirtió en un ángel de luz. Participa con dolor su fallecimiento, su primo Roberto Montenegro y sus hijos Roberto, Ernesto, Marcela y Gustavo, ruegan oraciones por su eterno descanso.

MORELLI DE NELLA CASTRO, MARÍA LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 7/7/21|. María Luisa Rímini Olmedo, sus hijos María Luisa, Raúl Alfredo, Tristán, María, Joaquín, Agustina y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Marilú y acompañan a su familia en este doloroso momento.

MORELLI DE NELLA CASTRO, MARÍA LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 7/7/21|. José Zani y sus hijos José Augusto, Josefina y Alejandra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.

MORELLI DE NELLA CASTRO, MARÍA LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 7/7/21|. Dra. María Eugenia Carabajal y flia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hermana Fernanda y demás familiares. En este momento de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

MORELLI DE NELLA CASTRO, MARÍA LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 7/7/21|. Mirta Pastoriza y Ricardo José Carabajal y flia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su mamá Tuki, Fernanda y demás fliares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MORELLI DE NELLA CASTRO, MARÍA LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 7/7/21|. Gringa Falcione, su esposo Carlos Lucio y su familia, ruegan a Dios resignación para nuestra querida Tucky, Fernanda y Carolina y elevan a lo más alto a esa bella hija Marilú. Descansa en paz con Fernando.

MORELLI DE NELLA CASTRO, MARÍA LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 7/7/21|. Claudia Aprile y familia acompaña a Tucky, Fernanda Carolina y familia en este difícil momento. Rogando oraciones a su eterno descanso.

MORELLI DE NELLA CASTRO, MARÍA LUJÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 00/00/00 y espera la resurrección. Lucy Ibañez participa de su fallecimiento y acompaña con profundo dolor a sus queridas amigas Tuky y Marifé y demás familiares, rogando a Jesús Misericordioso lleve su alma a la Gloria Eterna. Eleva oraciones en su memoria.

MORELLI DE NELLA CASTRO, MARÍA LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 7/7/21|. Marta De Simone Vda. de Mocchi, participa el fallecimiento de la hija de su querida amiga. Tucky estoy a tu lado en tu dolor y te acompaño, consuelo de Dios para toda su familia. Se ruegan oraciones en su memoria.

PACHECO, MARÍA CRESCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Sus hijos Rosa, Elisa, Francisco, Richar, Santos, hjos politico, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787

REGATUSO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. La Comisión Directiva, Presidencia y Sindico de Caja Complementaria UNSE participan con profundo dolor el fallecimiendo del Lic. Regatuso Carlos. Acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLANDO, ÍTALO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/21|. León Martinetti y su esposa Carmen Lantella y flia. participan con dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia.

SUÁREZ, AÍDA MELITONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Sus hijas Patricia y Verónica, su nieta adorada Contanza, sus hermanos, Tito, Bubi, Mene y Gladys participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Exequias Y Tanatopraxia Realizado Por Nueva Empresa Gorostiza.

SUÁREZ, AÍDA MELITONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Su hermano Buby Suárez, Estela de Bustti, sobrinos José Antonio y Claudia Edith Suárez de Bustti, despiden hacia el Reino de Dios a su querida hermana.

SUÁREZ, AÍDA MELITONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus vecinos y amigas de toda la vida. Luz Villar y flia, Cristina Sanchez y flia, Dra. Sara Sonzogni y flia, Maria Diaz y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija y hermanos en tan dolorosos y tristes momentos.

SUÁREZ, AÍDA MELITONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Estela Elías Brué y familia y Miguel Simón, participan con dolor el fallecimiento de Chochi. Q.E.P.D, querida Chochi y gracias al Señor por tantos momentos compartidos en nuestra querida Esc. Nº 28 "Domingo F. Sarmiento", donde te desempeñaste como directora responsable y comprometida en tu gestión. Gracias por tanto amiga, siempre en mi recuerdo y oraciones.

SUÁREZ, AÍDA MELITONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Monina Ibañez y Tota Filippa, participan su fallecimiento y acompañan en este doloroso momento a su querida amiga Nené. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, AÍDA MELITONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. El grupo de amigas de la promoción '67 de su hermana Nené, participan su fallecimiento. Monina, Soledad, Ana, Geka, Mabel, Magaly y Tota. "Brille para ella la luz que no tiene fin".

SUÁREZ, AÍDA MELITONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Estarás siempre en nuestros corazones. María Marta y María Cira Galván participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su hija Patricia, a su nieta Coty, a sus hermanos Buby, Tito, Nené y Gladys y a sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, AÍDA MELITONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Compañeros de 5to. año 2da. división, promoción '75 de la Esc. Nac. de Comercio, participan su fallecimiento y acompañan a Gladys en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, AÍDA MELITONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. "Vuela alto querida Chochi, más allá del sol en tu morada, al lado Dios". Personal directivo, docentes, ordenanzas de la Escuela Nº 28 "Domingo Faustino Sarmiento" participan con profundo dolor el fallecimiento de la exdirectora de la institución y acompañan a su hija Patricia en este doloroso momento.

SUÁREZ, HUGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Lito Gerez y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

SUAREZ, HUGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Dante Miguel Taboada y familia participan con mucho pesar su fallecimiento y acompañan a todos sus seres queridos en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

SUAREZ, HUGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Diego Suarez y familia participan su fallecimiento acompañando a sus seres queridos en estos difíciles momentos. Piden oraciones por su eterno descanso.

SUAREZ, HUGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Cristian Suarez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SUAREZ, HUGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Fernando Suarez participa el fallecimiento de su padre, recordándolo con mucho cariño. Eleva oraciones en su memoria.

SUAREZ, HUGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Valeria Suarez y familia participan con mucho pesar su fallecimiento, elevando oraciones por su eterno descanso en la Casa del Señor. Que brille para él la luz que no tiene fin.

VÉLEZ, JOSÉ FERNANDO (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Su hermana Silvia Vélez, sus sobrinos Pablo y Rolando, sus sobrinos nietos Nicole, Bruno y Clementina participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VERA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Dr. José Antonio Rojo, su sra Ester Costas y sus hijos Joshela, Ignacio y Alejo participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su fmailia en tan triste momento.

VERA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Mirta Neme, Dr. José A. Perez Neme, Dn. Ricardo A. Perez Neme y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

VERA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Alejandro De Nicola y María Esther Wede acompañan en el dolor a Soraya y Gerardo por el fallecimiento de su hermano. Elevan oraciones en su querida memoria.

VERA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Daniela De Nicola acompaña con profundo pesar a su amiga Rocío por el fallecimiento de su tío. Eleva oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Hace tres años de tu lamentable partida, la familia que creaste te honra y agradece en cada momento y etapa de nuestras vidas. Su esposo Guillermo, hijos Guillermo y Iara invitan en su memoria a la misa que se realizará hoy a las 11hs en la Iglesia San Francisco.

IBÁÑEZ, JULIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Mamá siempre te recordaremos con mucho amor. Sus hijos, nietos, bisnietos y esposo, invitan a la misa a las 19 hs. el dia 11/7/21 a realizarse en el Oratorio Don Bosco, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

OVEJERO, RAFAEL VICTORINO - CRUZ DE OEVEJERO, SUSANA (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/4/86 - 11/7/10|. "Jamás se va, lo que se queda abrazado al alma". Y en nuestro corazón abrazados a Uds. padres queridos es eterno. Sus hijos Azucena, Juana, Rafael y Elena Santillán, Ercilia y Mauro Ybañez y Ramon y Marta Albornos, sus nietos Luis y Susy Ovejero, Marisú y Mauri Ybañez, Ale y Belen Llugdar y Emi y Miki Ovejero y sus respectivas familias, elevan oraciones a sus amadas memorias, hoy a las 35 años y 11 años de sus respectivos fallecimientos.

UGOZZOLI, LUIS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Querido amigo y vecino Billo, lamentamos el accidente que truncó tu vida y lloramos tu partida. Pero aceptamos que son designios de Dios. Hoy te vemos junto a tus padres y hermanos disfrutando la paz de la eternidad (donde no existe penas ni dolor). Acompañamos a tu esposa Anita, a tus hijos y miembros de la familia Ugozzoli en tan doloroso momento y rogamos por tu descanso eterno al cumplirse 9 días tu partida, oficiaremos una misa en tu memoria. Rogamos por tu eterno descanso. Flia. Josefina Macedo Ruiz de Sereno, su esposo Antonio Sereno e hijos.

BERTOLOTTI, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Dr. Ricardo Ruben Tevez, y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Sus amigos de Brea Pozo Juan Carlos Villarreal y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a todos sus seres queridos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

BERTOLOTTI, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. César Fernández y familia lamentan el fallecimiento de Luis, y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

BERTOLOTTI, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Américo Argañaraz y familia participan su fallecimiento, acompañando a su familia en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Los compañeros de trabajo del Hospital de Breza Pozo de su sobrina María Bertolotti participan su fallecimiento y acompañan a todos su familiares en estos momentos de pesar. Piden oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Querida Petty: acompaño a toda tu familia ante la irreparable pérdida de mi padrino Lucho. Ruego al Señor consuelo y fortaleza para uds. Serena Tevez Leguizamon.

BERTOLOTTI, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Juan Leguizamon y Familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Rubia y Negra Corvera, Valeria Corvera y flia. acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BERTOLOTTI, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Lamento no poder despedirte por razones de salud. Eh compartido momentos hermosos junto a nuestras familias. Gracias por haberme elegido como tu incondicional amigo y depositado toda la confianza en mí. Nuestras condolencias a tu esposa Pety, hijas y toda tu familia. Tu amigo Juan Antonio Casaubon, su esposa Florinda Lugones, sus hijos y flias. Descansa en paz Lucho querido.

FRAGUELA, RAFAEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Porota de González y sus hijos Alejandra, Gustavo, Rita y Carla Gonzalez y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria. Brille para él la luz que no tiene fin.

FRAGUELA, RAFAEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Elena Ester Piñón, Mario Enrique Anna y familia acompañan en este momento de profundo dolor a sus padres, hermanos y demás familiares; y abraza a su estimado tío Pablo. Eleva oraciones en su querida memoria.

FRAGUELA, RAFAEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Ángel Rubén Piñón, Viviana Ávido y familia acompañan en este momento de profundo dolor a sus padres, hermanos y demás familiares; y abraza a su estimado tío Pablo. Eleva oraciones en su querida memoria.

FRAGUELA, RAFAEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. Roberto Benjamín Piñón, Patricia Nuri y familia acompañan en este momento de profundo dolor a sus padres, hermanos y demás familiares; y abraza a su estimado tío Pablo. Eleva oraciones en su querida memoria.

FRAGUELA, RAFAEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 9/7/21|. José María Piñón, Eva Salvatierra y familia acompañan en este momento de profundo dolor a sus padres, hermanos y demás familiares; y abraza a su estimado tío Pablo. Eleva oraciones en su querida memoria.

SAAVEDRA MERCEDES DEL VALLE(q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Sus hijos Dominga, Alberto, Yolanda, Angel y Graciela. Sus nietos, bisnietos, hermanos, demas familiares y amigos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de los Quiroga. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado Por Nueva Empresa Gorostiza...

SALTO, ALDO IRENEO (q.e.p.d) Falleció el 9/7/21|. Su esposa Julia, hnos. Fernando, Gisela, Exequiel, h. pol nietos, Lorenzo, Julián, y demás fliares. sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

SPINELLI, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Su hijo Jonathan y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron cremados ayer. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

CAMERANESI, EDUARDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Bienaventurados los limpios de corazón porque a ellos pertenece el Reino de Dios. Pedimos resignación para tu familia a quienes acompañamos en sentimientos. Tus tías Beba, Nenina y Miguel Santos Santos, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LOPEZ, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Sus hijos Mariano, Maria, Angelica, Mirta, Elsa, Sandra, hijos politicos, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Monte Quemado Dpto. Copo. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787

PAZ, ROSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Su esposo Francisco Solano Díaz, sus hijos Carlos, Gustavo, Sandra, h. políticos Griselda, Sandra, Martin, nietos Francisco, Daiana, Micaela, Anahí, sus hnos. y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Lujan Dpto. Guasayan. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787

DEL CASTILLO, SOL MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Fallecio el 2/7/21|. Hoy hace nueve dias que nos dejaste, Dios te llevó a un largo viaje, a pesar que tu salud no era de la mejor, fuiste nuestra luz, nuestra compañia y hoy serás el ángel que nos cuidara, te recordaremos por siempre. Tu hermano y mamá. Vilelas. Dpto. Juan F. Ibarra.

DEL CASTILLO, SOL MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Fallecio el 2/7/21|. Viaja y despliega tus alas que los ángeles te esperan. Al cumplir los 9 días de su fallecimiento, la recordamos con mucho dolor, te vamos a extrañar querida Sol. Acompañamos a su mamá Mirta, sus hermanos Jorge y Beto. Rina, Alejandra, José, Maximiliano, Antonella y Amira. Elevan oraciones en su memoria.