FÚNEBRES | 14 de julio del 2021

14/07/2021 - 00:41 Funebres

Fallecimientos

Juan Religio Santana

Juan Elías Jorge (Suncho Corral)

Aída Margarita Paz

Edga Maximiliano Saadi

Berta Lobelia Sández

José Alberto Almirón

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ACEVEDO, JUAN MANUEL (POCHO)

Falleció el 12/7/21 y espera la resurrección.

Querido Pocho. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Sus cuñados Nena, Chichí, Celia, María Rosa y Toño y tus sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GREGORIA DE JESÚS BRIZUELA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/7/21 y espera la resurrección.

Doña China, vecina, maestra, buen ser humano, acompañamos a su esposo Kuky Serrano, sus hijos Patricia, Julito y Ariel y demás familiares.

Chichí Medina y sus hermanos, Cuny, Pato, Marcelo, Ariel y Pina, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUAN ELÍAS JORGE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 13/7/21 y espera la resurrección|.

Andrés Pereyra y su hijo Martin, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Bachicha. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL SEBASTIÁN CEJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/21 y espera la resurrección.

“Aunque ande en valles de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo”. Salmo 23.

Sus tíos Miguel, Oscar y Mónica Cejas, acompañamos en tan difíciles momentos a toda la familia, nos queda la esperanza de volver a reencontrarnos en el cielo.

RECORDATORIO

(Sub.Of. Mayor. Ejército) LUIS ALBERTO PEREYRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/7/18 y espera la resurrección.

Su hermana Nena Pereyra, su hno. pol. Rubén Tévez, su ahijado y sobrino Gustavo Tévez, Nené, Oscar, Paola, Yanina y Florencia, lo recuerdan con mucho cariño, al cumplirse 3 años de su partida al reino de los cielos. Rogamos oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

DOMINGUEZ HUGO RUBEN

(q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21.

“Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido.

Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado.

Tu corazón puede estar vacío, porque no lo puedes ver, o estar lleno del amor que compartiste.

Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda o puedes hacer lo que a él le gustaría.

Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir.

Amado Esposo y Padre, a un mes de tu inesperada partida, que nos dejó sin consuelo, reflexionamos con las palabras de San Agustín sobre la muerte…” llámame por el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos…la vida es lo que es, lo que siempre ha sido… Volverás a encontrar mi corazón, volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas.

Siempre estarás con nosotros, latirás en nuestros corazones y tu recuerdo nos dará fuerza para seguir.

Tu esposa Susana Martínez, tus hijos Gabriela y Nicolás Domínguez, participan del responso que con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento se realizara hoy a las 15,00 horas en el Cementerio Parque de la Paz.

RECORDATORIO

FRANCISCO JOSÉ CANTOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/7/20 y espera la resurrección.

Mi Cachito!!!

Tus alas estaban listas para volar, pero mi corazón nunca estuvo listo para verte partir.

Tus anécdotas y recuerdos los guardo profundamente en mi corazón.

No sé cuantos días me queda en esta tierra, pero si se que pasaré el resto de ellos extrañándote y con la esperanza de volver abrazarnos para siempre.

A 1 año de su fallecimiento. Su esposa Marciana, sus hijos María José, Felipe, Gastón, Ignacio y Milagros. Ruegan una oración en su memoria.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

MARÍA ANTONELLA CORONEL FONTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/7/21 y espera la resurrección.

“Los padres no sepultamos a los hijos, morimos con ellos”.

Su padres Turco Coronel y Puppy Fonti, su esposa Héctor Mansilla, su hija Sol, sus hermanos Hugo y Paula, sus sobrinos Mili, Emi, Nano y Fran, Stella López y Viviana Villavicencio y flia. agradecemos a familiares y amigos, a los Grupos de Oración, a Instituciones Católicas, a padres del Colegio Madre Mercedes Guerra, a la Seño Oldry por el apoyo afectivo brindado, a médicos, enfermeras y auxiliares del servicio de Covid y UTI del Hospital Independencia, al SEASE, Dios derrame bendiciones a todos. Invitamos a la misa de finalización de la novena hoy a las 19 hs. en la Catedral Basílica.

INVITACION A MISA

MARGARITA DEL ROSARIO PÉREZ DE IBÁÑEZ,

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/7/16 y espera la resurrección.

Mamita en tu memoria...Un día como hoy , recuerdo con nostalgia esos tus ojos bellos llenos y profundo de amor consagrados de sacrificio profundo. Al cumplirse 5 años de su fallecimiento. Su esposo Oscar Ángel, sus hijos Carlos, Claudio, Silvia, sus nietos Santiago, Mariana, Gastón, Ángel, Milagros y Constanza, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en la Iglesia San Francisco.

INVITACION A MISA

MARGARITA DEL ROSARIO PÉREZ DE IBÁÑEZ,

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/7/16 y espera la resurrección.

A pesar de que te has ido, no estamos solos y nunca lo estaremos, nos acompaña tu amor y los preciosos recuerdos tuyos. Tu hijo Claudio, su esposa Betty, sus nietos Santiago, Mariana y Constanza, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en la Iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse 5 años de su partida a la Casa del Señor.

RECORDATORIO

MARÍA ESTELA MÁRQUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señór el 14/7/18 y espera la resurrección.

“Has sido la mejor esposa, madre y abuela. Tu bondad y amor quedará siempre en nuestros corazones”.

Su esposo José María Cáceres, sus hijos María Alejandra, María José, Nuria Mercedes y Nelson Martín Cáceres Márquez, su hija política Analía Paz, sus nietos Gonzalo, Analucía Cáceres Paz, la recuerdan al cumplirse tres años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALMIRÓN JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Su esposa Rosa, sus hijos Marisa, Darío, Elina, Marta,y Andrés, su hijo político Luciano, nietos Mauricio, Tiziana, narella, Sofía, Ver y Nicol, y demás familiares lo despiden con profundo dolor, rogamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Jardín del Sol. EMPRESA SANTIAGO.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (BAIOCO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Emilio Díaz y familia, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, SEGUNDO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. El tiempo no mitiga el dolor de no tenerte pero nos reconforta saber que estás junto a Dios, nuestro Señor y que desde allí nos guiarás. A un mes de tu partida, te recordaremos con inmenso amor sabiendo que aún vives en nuestros corazones. Elevaremos oraciones reunidos en la misa que se oficiará hoy a las 18 en la Pquia. Santísimo Sacramento. Su esposa Martina, sus hijos Ariel, Valeria, Marito, hija política Paola, nietos Joaquín, Leonel y Kevin, hermanos y demás familiares pedimos oraciones por el eterno descanso de su alma.

CORONEL, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Participa con profundo dolor su fallecimiento. Recibelo Señor en sus brazos vuela alto querido Carlos. Que brille la luz que no tiene fin. Su esposa, hijos, nietos y bisnietos.

CORONEL, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Descansa en la Gloria de Dios. El Señor te tendrá en su gloria y en nuestra memorio, con los buenos momentos compartidos. Su hija Ivana, su hijo politico Carlos, sus nietos Carlos, Tamara, Riquelme, Leonela, Agustin, Mariano y bisnietos Zoe, Mia y Noa. participan con profundo dolor su fallecimiento.

CUELLO, JOSÉ RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Estarás siempre en el recuerdo, reviviremos los momentos que pasamos junto a nuestros seres queridos lo que hemos compartido, disfrutando siempre la amistad con respeto, en armonía, asumientdo siempre nuestras buenas conductas. Hoy me llena de tristeza tu partida, me llena de dolor, solo los buenos momentos acallarán este pesar. Lucía Herrera de Lescano y familia acompañan en el dolor a su familia.

CUELLO, JOSÉ RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Las amigas de los lunes de su esposa Tere: Luci Lescano, Tere Auad, Cristina Godoy, María del Carmen Venetucci, Angie Carrasco, Norma Ferreyra, Susy Umaño, Adriana Kuran participan su fallecimiento y ruegan al Señor y a María del Pilar por su eterno descanso y la luz eterna. Una oración en su memoria.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith de Castigione, sus hijos Enrique, Cecilia, Blanca Inés, Susana y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de la esposa de su querido primo Coco, acompañan a la familia con cariño y ruegan por su eterno descanso.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Ana María Espeche y su hija Catalina María Lugones Espeche participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Inés y toda su familia, ruegan oraciones en su memoria.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Mirta Neme, sus hijos Dr. José Pérez Neme Dr. Ricardo Pérez Neme y sus respectivas flias. acompañan a sus fliares. con profundo dolor por el fallecimiento de Lita y ruegan oraciones en su querida memoria.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Norma Boláñez de Collado, Martha Boláñez de Herrera Arias, Elda Boláñez de Montali y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de Lita, rogando por su descanso eterno y resignación a su familia.

IBÁÑEZ, VICTORIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Sus sobrinos Coca, Roberto, sus hijos Marcelo, Micaela, Martín, acompañan a sus hijos en tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

KARAM, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/21|. Choly Moyano de Bunge y flia., Martín Bunge y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Luis, Carmela, hijos, sobrinos, nietos y demás familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

KARAM, ANA MARÍA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/21|. Roly Ferreyra y su esposa Mary Peralta, lamentan profundamente el fallecimiento de su amiga y ruegan una oración en su memoria.

LLANOS, GREGORIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/21|. Jorgelina de Sandoval y flia participan con inmenso dolor el fallecimiento de muestra querida amiga y vecina Josefina acompaños a su hermana Gladys y flia. Se ruega una oración en su memoria.

MARTINETTI, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Juan Carlos Azar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MARTINETTI, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Armando Meossi y familia participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MERCADO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 12/7/21|. Médicos y personal del Instituto Face, participan el fallecimiento del padre de la Dra. Susana Mercado de Scaglione y acompañan a la familia en este momento.

MERCADO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 12/7/21|. Dr. Héctor Camusso y Dra. Elsa Cano de Camusso y sus hijos, participan el fallecimiento del padre de la Dra. Susana Mercado de Scaglione y acompañan a la familia en este doloroso momento.

MORELLI DE NELLA CASTRO, MARÍA LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 7/7/21|. Martha Boláñez de Herrera Arias y familia lamentan el fallecimiento de Marilú. Acompañamos a Tucky y familia ante dolorosa pérdida, rogando fortaleza.

PAZ, AÍDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Su esposo Saavedra, Lucio Raimundo, sus hijos Daniel, María, Pachi, Carlos, Miki, Claudia, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

PAZ, AÍDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. "Dios ya te recibió en sus brazos. Descansa en paz". Sus cuñados Meca y Juan Carlos, su sobrina Sabrina y flia.

PEREYRA, GREGORIO BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Dr. Ricardo Rubén Tevez, su esposa Marisa, sus hijos Lic. Maria Guadalupe, Dra. Maria Florencia y Dr. Ricardo Nicolás, acompañamos a nuestra querida prima Celi y a su hijo Emanuel en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREZ, FLORIDIA MIGUEL (q.e.p.d) Falleció el 10/7/21|. Sus tios Humberto Titi Floridia, su esposa Lucy de Floridia, sus hijos Mariel Floridia de Saá, Claudio Saá, sus nietas Hilen Zuleika, Zahira Ayelén Saá Floridia participan con dolor el fallecimiento de Miguel hijo de Mateo Perez Floridia y flia. Sus restos seran sepultados en el cementerio de Añatuya. Elevamos oraciones en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

SAADI EDGA MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Tu inesperada partida no deja un insoportable vacío de pena y dolor en nuestras vidas. Sus tíos Mary Del Veliz y Luchi participan con gran pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y para que brille para él la luz que no tiene fin.

SAADI, EDGA MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. "Te fuiste tan pronto y rápido mi flaco bello". Te amamos! Tu tía Andrés, Julio y tu primita July, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAADI, EDGA MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi aunque muera vivirá "Su" "mami " Perla Del - Vélez de Coulter y sus tíos y primos participan su repentina partida y elevan oraciones en su memoria.

SAADI, EDGA MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|.Tíos Leli, Rody y Mency Saadi, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAADI EDGA MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Acompaña a Marcelo Saadi en su dolor. Carlos Moyano y eleva oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, BERTA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Sus hermanas: Paula, Mirta, Nilda, Luisa y Fidelia, sobrinos, sobrinos políticos, sobrinos nietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Caruso CÍA. de Seguros - EMPRESA SANTIAGO.

SANTANA, JUAN RELIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/21|. Su hija Emilia Santana su hijo politico José Gimenes, sus nietos Ciro y Abigail Giménes y demas familiares Servicio de Cremación. Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata162. Tel. 4219787.

SUÁREZ, AÍDA MELITONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Chochi querida, cómo duele tu partida. Nos consuela saber que dejaste de sufrir y descansas en brazos del Señor. Te recordaremos como fuiste. Maestra responsable en el lugar que te tocó. Buena compañera, de trato sencillo y cordial, siempre presente tu chispa para hacernos reír. Eras especial. Trabajábamos y nos divertíamos. Pedimos para vos descanso en paz y el brillo de la luz sin fin. Para la familia que se dedicó con todo su amor una pronta resignación. Excompañeras en Paraná y Alvarado turno mañana.

SUÁREZ, AÍDA MELITONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. El Grupo de la Gloriosa C. R. D.: Lucho, Pedro, Roberto, Pololo, César y Mirta, participan el fallecimiento de la hermana de nuestro amigo Tito Suárez y acompañan a toda su familia.

SUÁREZ, AÍDA MELITONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Raúl y Narda Ayuch, Alejandra Ayuch y Guillermo Ayuch y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de la hermana de Tito Suárez y acompañan a su familia en estos difíciles momentos. "Que brille la luz que no tiene fin".

VÉLEZ, JOSÉ FERNANDO (ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Los hermanos en Cristo del Grupo Pbro. Carlos Marozzi de su hermana Silvia participan con dolor su partida y ruegan fortaleza y reignación para su familia.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (¨TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. "Como es tu siembra es tu cosecha" (P de Dios) ¡Qué sorpresa dolorosa! Abrazamos cariñosamente a su esposa Martita e hijos y oramos, para que este amigo que Dios nos dio, descanse en paz y su amada familia alcance la gracia de la resignación. Son las súplicas que desde la Ciudad de Salta elevamos al padre Dios: Isabel Herrera de Pece, sus hijas, nietas y bisnietas y su nuera Fernandita Suárez. Tito que en el cielo te encuentres con tu médico amigo Paquito. Amén.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. María Gerez y Valeria Sarmiento, con sus respectivas familias, invitan a la misa a realizarse en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse los 9 días de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ DE GEREZ, LIDIA DEL VALLE (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. Mami, no hay persona en el mundo que nos haya dado tanto amor como tú, lo tenemos grabado en el corazón, gracias por hacernos saber que siempre nos estás cuidando!!! Al cumplirse 3 años de tu partida a la casa del Padre, rogamos a Dios por tu eterno descanso en sus brazos amorosos, tus hijos Mari, Carlos, Belkis, Ramón, nietos bisnietos y demás familiares invitan a la misa en capilla San Cayetano a las 19 hs. Elevamos oraciones en tu querida memoria.

LUGONES, ANAMARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Su esposo Gervacio Toloza, sus hijos Claudio y Federico, h. politica Analia, sus nietos Martin, Santiago, Sofia, sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Jardin del Sol. Cobertura Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

VIZCARRA, WALTER MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Tu corto camino al cielo, nos confirma que fuiste un ángel que Dios nos envió para enseñarnos lo puro de tu amor. Te amamos y te extrañaremos por siempre Nikito querido. Sus padres Walter Miguel Vizcarra y Clara Susana Mancho, sus hermanas Tamara, Anabel, Ahilen y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento, Elevan oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Misericordia.

VIZCARRA, WALTER MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. "Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos… El que cree en mi vivirá para siempre". Marily Salvatierra participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega por su descanso eterno y un pronto consuelo para sus padres, hermanas y demás familiares.

VIZCARRA, WALTER MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Tu Yeya Eve Bertuzzi, tu abu Coco Zanoni y sus hijos Carly, Edgar, Daniela Polido, Rody y sus nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido Niki. Elevan oraciones por su eterno descanso en paz. Que brille para él la luz que no tiene fin y por consuelo para toda su familia.

GOITEA, JESÚS NAZARIA (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 10/7/21|. La Comunidad Educativa de la Esc. N° 1079 participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre del docente de la casa Prof. Amadeo Marenco. Ruegan una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin. Frías.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. "Dios nos dió memoria para nunca olvidar a quienes amamos, descansa en paz Bachi." Tu mamá Elena Hallak de Jorge, tus hermanos: Carlos Néstor, Adriana del Valle y María Cristina Jorge, hijos, sobrinos y demás fliares., participan con profundo dolor su partida al reino de Dios, rogamos por su eterno descanso.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Mucha tristeza y dolor tu partida Bachi, pero ya estás en manos de Dios". Tu prima Coty Jorge de Nassif, tus sobrinos: Silvia, Lic. Daniel y Dr. Eduardo Nassif con sus respectivas flias., Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. La Sociedad Sirio Libanesa de Suncho Corral, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Señor recíbelo en tu morada y dale el descanso eterno. Jorge Daniel Azar, Estela Protti, sus hijos: Cristian y flia., Sebastián y flia., participan con mucha tristeza su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Elvia Gerez de Llado, sus hijos: Osvaldo, Elsa y Analía Llado con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento difícil, rogamos oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Dr. Juan C. Elean y flia., Antonio E. Elean y flia., Miguel A. Elean y flia., Oscar A. Elean y flia., Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Señor recíbelo en tu reino y dale el descanso eterno. Su amigo Oscar Abdala Elean, Marcela Noguera su hijo Miguelito, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Dr. Rolando O. Vittar y flia., Dr. Edgardo R. Vittar y flia., Dra. Noemí Vittar de Batika y flia., Dr. Osvaldo F. Vittar y flia., Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Hoy será un día que nos marcará para siempre pues te marchaste y contigo se fue una parte de nosotros. Que descanse en paz apreciado amigo. Tus ex - compañeros de la promocion 1977, rogamos oraciones por tu eterno descanso.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Julián Canllo e hijos Julián (h), Ernesto y Miguel, y Joji Canllo participan con gran tirsteza su fallecimiento y despedimos a nuestro querido amigo y familiar Bachicha con dolor y acompañamos espiritualmente a su madre Elena, hermanos y demás familiares. Rogamos oraciones para el descanso de su alma.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Prof. Rolando Hector Gonzalez, su madre Mirna Garnica de Gonzalez, acompañan a la familia con profundo dolor el fallecimiento del querido Bachi y ruegan una oración en este dificil momento.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Mirta Mabel Elean, Glady Elean de Salomón, Dra. Yessica Salomón de Angeleri y flia., acompañan con profundo dolor a su querida Madre, hermanos, hijos y demás fliares., en este doloroso momento, pidiéndole al Señor conceda para su alma paz y cristiana resignación para toda su familia.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Victor Hugo Nuñez e hijos con sus respectivas flias. Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Abraham Ignacio Cura y flia.,participan con Profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a toda su familia, ruegan por su eterno descanso.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Señor recibelo en tu morada y dale el descanso eterno" . Luci, Puki ; Peluza y Edi Cura con sus respectivas flias., Participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia.en este difícil momento.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Alejandro Fernández, su esposa Rosy Villarreal, su hijo Ivan, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Mirta Salomón de Banco, sus hijos: Héctor y Rodi con sus respectivas flias., Soledad Banco, participan y acompañan en el dolor a Elena, hijos y demás fliares. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Hijos de Lázaro Canllo y Olga Salomón: Koki, Olga, Pichón, Judith, Carlos ,Lita, participan con profundo dolor la partida del primo Bachi y acompañan a toda la flia. En este difícil momento.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Querido amigo y compañero, siempre te recordaré con tus bromas, tus canciones, tus anécdotas, compartimos una infancia feliz y siempre permanecerás en mis recuerdos, como una persona de bien, honesto, que brille para vos la luz que no tiene fin. Tu amiga Nelly Llado y familia acompañan a tía Elena, y hnos. en este triste momento, rogando al Altísimo les dé pronta resignación.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Victoria Salomón de Canllo, sus hijos Jorge, Elizabeth y familia participan su partida al reino celestial y ruegan al Señor darles cristiana resignación a su querida familia.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Juan Roberto Montoto, Elizabeth Canllo de Montoto y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Bachicha y acompaña a la familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Esposa e hijos de Jorge LLado, participan con dolor el fallecimiento de Bachicha y acompañan a su madre, hermanos ,hijos y sobrinos en este doloroso momento.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Alba Julián y su hijo Hugo Cura y flia., Participan con profundo dolor la partida del hijo de su gran amiga y hermana Elena y abrazan a toda la familia.