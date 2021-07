FÚNEBRES | 15 de julio del 2021

15/07/2021 - 04:17 Funebres

14/07/2021

- Aída del Pilar Rodríguez (La Banda)

- José Luis Concha (La Banda)

- Gladys Nilda Paglierani de Ríos (Frías)

- Analía Verónica Castaño (Clodomira)

- Agustín Telmo Coronel

- Estela Beatriz Guerriero

- Marta Alicia Lastra

- Juana Oliva Sequeira (Loreto)

- María Carlota Gregoria Santillán

- Miguel Ángel Gallardo (La Banda)

- Héctor Marcelino López (La Banda)

- Abraham Abuchacra (Suncho Corral)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ABRAHAM ABUCHACRA

(q.e.p.d.) Se durmió en la paz del Señor el 14/7/21 y espera la resurrección.

A la hora de la triste despedida un tropel de recuerdos, de preciosos momentos compartidos, acuden a mi mente y a mi corazón. No puedo dejar de recordar que más que un hermano fuiste un padre para mi, crecí a tu lado como a la sombra de un árbol añoso y eso me dió fortaleza y serenidad para encarar los avatares de la vida. Vivirás siempre en mi cirazón, descansa en paz, Su hermano Tito Abuchacra, esposa Ana Maria Ruiz Huidobro e hijos Alberto y Dras Valeria y Goselle, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento en Suncho Corral. Quimilí.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ANAMARÍA LUGONES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/7/21 y y espera la resurrección.

Quien pasó por nuestras vidas tenías un corazón tan noble y bondadoso, dejo luz ha de resplandecer en nuestras alma para la eternidad. Nuestra amiga y vecina que partió a la casa de Dios. Luis Ledesma, Yso, Roxi, Fernando y Larita. Rogamos una pronta resignación a su esposo Antonio a sus hijos Martín y Fredy y a sus respectvas flia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GLADY NILDA PAGLIERANI DE RÍOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/7/21 y espera la resurrección.

Sus sobrinos Oscar Alberto Rusz y Haydee Salgado, Julio Salgado y Lety González, sus sobrinos nietos Adriano, Alejo, Rafael y Julia Salgado, participan con profundo dolor su partida hacia la Casa del Padre. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones por el descanso de su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN ELÍAS JORGE (Bachi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/7/21 y espera la resurrección.

Dr. Raúl J.C. Abate participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

MATTEO VANNELLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

Quien pasó por nuestras vidas y dejó luz, resplandecerá en nuestras almas por toda la eternidad. Su esposa Hilda, su hija política Alicia, sus nietos Cristian, Marcos y Alejandro, bisnietos Santiago, Benjamín e Ignacio, sobrina Lina Listorti y flia., invitamos a la misa a realizarse hoy a las 19 hs en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse nueve meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

ENRIQUE FABIÁN CÁCERES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/5/21 y espera la resurrección.

Dos meses de aquel atardecer triste sombrío e inexplicable. Que desgano mi alma, no hay consuelo para tanto dolor que caló en lo más profundo de mi ser con tan irreparable pérdida. Hijo mío estarás por siempre en nuestras vidas con tus risas, charlas, consejos… Como mamá ruego a Dios, nuestro Señor y a la Virgen María, conceda para ti el descanso y la paz eterna en el Reino Celestial. Su mamá Ana María González de Cáceres, su hermano Germán Cáceres y familia elevan oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

ENRIQUE FABIÁN CÁCERES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/5/21 y espera la resurrección.

A dos meses de tu partida al reino celestial te recordamos con mucha nostalgia. Todavía nos cuesta creer que ya no estás físicamente con nosotros pero nos consuela saber que estas bien en compañía de Dios cuidándonos como siempre lo hiciste. Siempre estarás presente en nuestras mentes y corazones. Te amamos y te extrañamos todos los días. Su esposa Claudia Báez, sus hijos Sebastián, Lucas, Nacho y Luciano.

RECORDATORIO

FERNANDO DOLORES VEGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/6/21 y espera la resurrección.

“Tu bondad y amor por el prójimo, quedará por siempre en nuestros corazones".

Estarás en el recuerdo de todos los que te apreciamos, recordando tu dedicación, cariño, y predisposición para todo aquel que lo necesite.

A un mes de tu inesperada partida al reino celestial. La comunidad educativa de la localidad de Gramilla, Dpto. Jiménez, te recuerda con mucho cariño, y elevan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ROLENDIA MALDONADO DE GEREZ (NEGRITA)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/7/21 y espera la rresurrección.

Sus hijos María Belén, Ivana Renata, Néstor Fabián Gerez Maldonado y su hija política Noelia Soledad invitan a la misa que en su memoria se celebrará hoy a las 19:30hs en el Santuario Diocesano Santa Rita (Bº Jorge Newbery) al cumplirse los nueve días de su fallecimiento.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

ENRIQUE EDUARDO WESTBERG

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/7/21 y espera la resurrección.

“Aquellos a quienes amamos y perdimos, no están más donde estaban, pero están siempre donde estamos nosotros” (San Agustín)

Su familia agradece el cariño recibido e invita a la misa en su memoria, a celebrarse en la parroquia Nuestra Señora de Sumampa, hoy jueves a las 20 hs.

ASSEFH BAUMANN , ELENA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Sus desconsolados padres Amhed Assefh y Yanina Baumann y su hermanito Aarón Assefh Baumann participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio Jardín del Sol .SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

ASSEFH BAUMANN, HELENA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció 14/7/2021. Eras la luz que nos guiabas en el camino de la fe y la esperanza. Gracias por habernos enseñado tanto en tan poco tiempo. Vuela alto princesa a los brazos del Señor y desde allí ayúdanos a soportar este dolor. Sus abuelos Tony Assefh y Graziella Sambataro y sus tías Amira y Aisa Assefh participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10,30 en el cementerio Jardín del Sol. Se ruegan oraciones en su memoria.

ASSEFH BAUMANN, HELENA MARIA (q.e.p.d.) Falleció 14/7/2021. "Dejad que los niños vengan a mi porque de ellos es el reino de los cielos". Querida Helenita, tu corto caminar junto a nosotros me hace pensar que fuiste un Ángel en la tierra que hoy vuelve junto a Dios para una nueva misión. Nos enseñaste la pureza del amor en tus miradas tiernas, en tu pequeñas manos acariciándonos, en tus hermosas sonrisas. Gracias Helenita, Angelito de Dios por darnos la alegría de la vida, hoy nuestros corazones están rotos porque nos dejas sin tu presencia, pero serás otro Ángel que con su luz nos ayudará a todos en esta vida. Desde hoy vivirás en nuestros corazón, y cada vez que tus papas y tu hermanito Aarón estén reunidos con nosotros sabremos que en ellos estarás presente. Vuela alto Angelito de Dios. Tus tíos José Miguel y Magda Lucia Sambataro, y tus primos Ramiro y Gonzalo Albornoz. Sus restos serán sepultados hoy a las 10:00 hs, en el Cementerio Jardín del Sol.

BUTTAZZONI, GASTÓN (q.e.p.d.) Fallció el 9/7/21|. Gaston tu existencia hizo feliz a todos los que te conocimos y entre ellos a mi flia . gracias por los lindos momentos y por las veces que nos hiciste ver la vida con alegria que vivias. Antonio, Lucho, Negra, Cristina Alvarez y flias, hacen llegar sus condolencias pidiendo resignación.

CASTAÑO, IRENE JOSEFINA (q.e.p.d.)Falleció el 14/7/21 en La Plata, Buenos Aires|. "Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre" (Salmo 16-11) Su hermana Bilma Castaño, su esposo Eduardo, sus hijos Claudia, Cecilia, Lilia y Federico y sus hijos políticos Betania y Tomás Marini participan su fallecimiento.

CORONEL, AGUSTÍN TELMO (CUSI) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Su esposa Azucena Del Valle Ledesma, sus hijos Rosa, Azucena, Agustín, Marcela, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Dean. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

CORONEL, AGUSTÍN TELMO (CUSI) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|.

"Descansa en paz hermano querido en el Reino celestial". Sus hermanos Santiago, Marcelino, Pedro e Yrma y sus respectivas familias despiden con dolor a su hermano Cusi y acompañan a su familia en este triste momento.

CORONEL, AGUSTÍN TELMO (CUSI) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|.

Hoy es un dia muy triste de mi vida, cuanto dolor siento en mi corazon al tener que despedirte hermano querido. Descansa ya en los brazos del Señor. Su hermano Santiago, su esposa Gladi Aragon, sus hijos Gladys, Omar y Alicia y su nieto Lucca participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este triste momento.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Jorge Llarrull, su esposa Guadalupe Suárez y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Lita y acompaña a sus hijos Andrés, Inés, Laura, Eduardo y nietos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUERRIERO, ESTELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/07/21|. Su esposo Rodolfo Díaz, sus hijos Ariel, Débora, Gustavo, José, Milton, Pablo, Patricio, Yesica, Carlos h. politicos, nietos, bisnieto y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COB OBRA SOCIAL MUNICIPAL SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachicha) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Su primo Dr. Juan Saad y flia. participan con pesar el fallecimiento del querido "Bachicha".

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachicha) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Martha y Ema Saad y familia acompañan con dolor a su querida prima Elena y demás familiares en este difícil trance. Rogamos oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachicha) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. El Señor lo cubra con su manto de misericordia, de gracia y l otenga entre sus elegidos. Sus amigos Nazih Nader, su esposa Norma Azar e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos difíciles. Rogamos oraicones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachicha) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Sus familiares Tufi Saad y flia. participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial y acompañan a su prima Elena y demás familiares en estos momentos difíciles rongando al Señor superen tan irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su querida memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachicha) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus familiares Abud Saad, su esposa Chiqui Azar, hijos e hijos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos tristes momentos. Rogamos oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachicha) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Francisca Abraham de Camiña, sus hijas Norma y Gladys Camiña y sus respectivas familias participan y acompañan en este dolor a Elena, hijos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachicha) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Jacqueline Julián, su esposo Horacio y sus hijos Emanuel y Milene, participan con dolor su fallecimiento, acompañan su mamá Elena, a sus hermanos Carlos Ernesto, Adriana del Valle, a su amiga María Cristina Jorge, hijos, sobrinos y demás fliares. Elevan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachicha) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Señor, recibelo en tu reino, dale el descanso eterno y el consuelo a todos sus familiares. Victoria Saadi, sus hijos Anabel y Yuse Jarma participan con profundo dolor su fallecimiento.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachicha) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Techy Fernández Polti, sus hijas Josefina, Laurencia y Eugenia Abalovich y sus respectivas familias participan el fallecimiento de "Bachicha" y acompañan a Sheyla, Caty, Carolina y Griselda y a toda su familia en este momento de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachicha) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Adela Figueroa de Nasif Saber sus hijos Silvina, Fernando y Germán y sus hijos políticos acompañamos a su familia en este dolor recordándolo al querido Bachicha. Ruegan oraciones en su memoria

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachicha) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Marta Figueroa de Abdala y sus hijos lamentan su fallecimiento y acompañan a su querida madre Elena y a sus hermanos y demás familiares. Rogando oraciones en su memoria.

KARAM, ANA MARÍA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/21|. Marta Cuenca participa fallec de nuestra querida Anita. Tu recuerdo por siempre en mí corazón. Acompaño en el dolor a Agustín, Sebastián y flia.

LASTRA, MARTA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/07/21|. Su esposo Juan Carlos Guzmán, sus hijos Mirta, Sonia, Luján, Pamela, Mica Guzman, su papa Nardo Lastra, h. politicos nietos y bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ, ETELVINA OFELIA (q.e.p.d.) Fallecio el 14/7/21|. Sus padres Luis y Liliana, hermanos/as Mónica, Raquel, Soledad, Ana y Luis. Sobrinos/as y Amigos. Participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio de Loma Grande. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MERCADO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 12/7/21|. Abrazan con profundo dolor su familia de Santiago: Yolanda de Scaglione, su hija Dra. Susana Mercado de Scaglione, Dr. Carlos I. Scaglione, sus nietos Sebastián, Aldana y Alexis, sus bisnietos Delfina, Alejandrito y Astor.

MERCADO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 12/7/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dra. Susana Mercado, padre politico del Dr. Carlos Scaglione y abuelo de la Dra. Aldana Scaglione. Ruega una oración en su memoria.

MERCADO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 12/7/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculada Dra. Susana Mercado, padre político del Dr. Carlos Scaglione y abuelo de la Dra. Aldana Scaglione. Ruegan una oración en su memoria.

MERCADO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 12/7/21|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con tristeza el fallecimiento y acompañan a su amiga Susana y familia en esta dolorosa etapa de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

MERCADO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 12/7/21|. Dr.juan D Pinto Bruchmann y su esposa Maria Ines Sanchez Abal y sus hijos, acompañan a Susana y familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MERCADO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 12/7/21|. Carolina Polti de Rojas, participa el fallecimiento del padre de su apreciada amiga Susana y la acompaña con cariño en estos momentos de pena.

MERCADO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 12/7/21|. Armando Meossi, su esposa Liliana Gonzalez del Solar y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querida amiga Susana y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SAADI EDGA MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Dios te recogió el día que cumplías tus 26 años. Tu partida es muy dolorosa, pero tu recuerdo perdurará en nosotros. Su tía Victoria Saadi, sus hijos Anabel y Yuse Jarma, participan su fallecimiento y pedimos a Dios les de fortaleza a todos los familiares ante esta irreparable pérdida.

SAADI EDGA MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin." Sus tíos Elías Sáadi, María Hallak, Yanie de Palazzo y flia., Con gran dolor y cariño acompañamos espiritualmente a sus padres, hermanos y demás fliares. ante tan irresparable perdida. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

SANTILLÁN, MARÍA CARLOTA GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/07/21|. Su hija María Fernanda Ruffino Santillán, su hermano Omar, hna política Margarita, sobrinos Gustavo, Verónica, Belén,sobrina polit. Luciana, sobrinos nietos Josefina y Juan Ignacio y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz EMPRESA SANTIAGO

SANTILLÁN, MARÍA CARLOTA GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Su hija María Fernanda Ruffino Santillán, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno.

SANTILLÁN, MARÍA CARLOTA GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Su hermano Omar Heriberto, su hna. pol. Margarita Josefina Silva, sus sobrinos Gustavo Andrés, Andrea Verónica y Rita Belén Santillán, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria y por su eterno descanso.

SANTILLÁN, MARÍA CARLOTA GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Su sobrino Gustavo Andrés Santillán, su sobrina pol. Luciana Torresi, sus sobrinos nietos Josefina y Juan Ignacio Santillán Torresi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ELÍAS DE AUAT, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/12|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Querida madre y abuela, hoy se cumple un nuevo aniversario de tu partido, vives eternamente en nuestros corazones. Protégenos junto a tu esposo e hijo. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, AMALIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció 15/7/38- 15/7/21|. Tu recuerdo en todo momento, pero hoy es un dia especial, es tu cumpleaños, un dia que me haces mucha falta. Hoy habra una silla vacia en mi comedor, pero se que estarás presente como siempre. Sólo decirte gracias por tantos cumples y buenos momentos que pasaste conmigo. Gracias por la vida, por cuidarme y protegerme. Tu hija Valeria y tus nietos adorados, Lisandro y Guillermina.

GUERRIERO, EDYTH JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. "Seguro estás cantando los salmos y canciones que elevabas a Dios y a María Santísima". Mami, aunque te hayas ido, siempre estás con nosostros en cada momento. Cada día se nos hace muy difícil, pero ya descansas en el reino del Señor. Tus hijos Sandra, Nancy, Edgardo, Patricia y nietos, al cumplirse los nueve días de tu partida. Elevamos una oración en tu memoria.

NAVARRO DE DÍAZ, BEATRIZ (Tía Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/95|. Al cumplirse hoy veintiséis años que no estas con tus seres queridos te recordaré hasta mis últimos días. Mi madre - tía Chicha. Como te añoro mi vieja, descansa en paz con tus seres queridos. Besos al cielo. Tu hija del corazón María Rosa, hijos y nietos.

CORONEL E. URYI, AZUCENA M. (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/17|. Madre querida, estoy contigo a través del tiempo y a pesar de la muerte, vives en mi mente cuando te pienso y en mi corazón cada vez que late. Duele tanto tu partida que solo me reconforta saber que descansas en paz y me esperas en brazos de nuestro amado Padre Celestial. Al cumplirse el 4º aniversario de su partida, su esposo Juan, sus hijos Marcela, Lady y Lorena, Mercedes y Victor, Juan y Mariana y Macerclo, sus nietos, nietos políticos, bisnietos y sus hermanos Marqueza, Beatriz, Marina y Marcos Coronel, hnos. políticos y sobrinos elevamos una plegaria en su memoria.

CONCHA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Su esposa Natalia, sus hijos David, Yanet, Lucila, hijos polit. Rocio y German, nietos y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron Cremados ayer. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

CONCHA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Hermano querido con tu partida nos dejas un dolor inmenso en nuestros corazones, nunca te olvidaremos. Estarás siempre presente entre nosotros, descansa en paz. Sus hermanos Miguel, Esther, Norma y Susana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CONCHA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque este muerto vivirá y todo el que vive y cree en mí, nunca morirá". Su hermana Esther, su cuñado Oscar y sus sobrinos: César, Soledad, Rocio, Noelia, Adriana y Luis, participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CONCHA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. "Que brille para José, la luz que no tiene fin". Su tía Lidia, su primo Marcelo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CONCHA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Tío querido, nos cuesta aceptar tu partida, nos dejas sin consuelo, vivirás siempre en nuestros recuerdos y en cada minuto de nuestras vidas. Tus sobrinos y flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CONCHA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Padrino tu partida me deja con un dolor inmenso, sin consuelo, rogando que tu alma descanse en paz. Su ahijada Soledad, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

CONCHA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Ing. Camus, Martín, Pablo, Mafaldo y personal de Cantera participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Sus hija Melisa Gallardo, h. pol Sebastián Silvestri, nietos Lucas, Huma, Sira, hnos. sobrinos participan su fallecimiento, restos fueron cremados. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

GOROSITO, VICENTE ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Sus hijos, nietos, sobrinos, hermanos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Misericordia. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

HEREDIA, PASTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Su esposa, su hija Adriana, hijos políticos, nietos y demás familiares, participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Misercordia. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LÓPEZ, HÉCTOR MARCELINO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Su esposa Liliana Rodríguez, sus hijos Patricia, Marcelo, Esteban, Agustín, Facundo, hijos pol, nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

LUGONES, ANAMARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Eternamente agradecida - Agradezco a la vida, a Dios, a los Santos y a todos aquellos que hizo posible que usted esté en mí vida. Lo que hizo usted en nuestras vidas fue tan valioso para mis padres y para mí, sin pedir nada a cambio es de un eterno agradecimiento por ser una segunda madre. Siempre atenta, cariño y acompañándome cuando estaba enferma dejando sus obligaciones para ir a verme o darme un remedio, como olvidar que me despertaba todos las mañana para ir la escuela y tener preparado el desayuno con facturas caliente, como olvidar que al volver de la escuela la comida estaba servida y caliente, los paseos, las meriendas con usted. Cómo olvidar que siempre me trató como una hija! Siempre presente en mis cumpleaños, en cada acontecimiento que marca mí vida. Cómo no estar agradecida de lo que significo en mí vida. Quizás exigen fotos o no, pero lo más valioso lo tenemos usted y yo en nuestros recuerdo y bien guardado en nuestros corazones. No hay día que no piense en usted, siempre hay algún aroma, un perfume un recuerdo que me lleve a usted. Roxi Ledesma

LUGONES, ANAMARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Hoy despedimos con profundo dolor a nuestra querida amiga y vecina que partió a la casa del Padre. Elvira Sanchez (Negra), Florencia Herrera y Olga Suasnabar (Toti). Rogamos una pronta resignación a su esposo y a sus hijos.

LUGONES, ANAMARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. "Que brille para ella la luz eterna". Ofelia Cruz (tiky) y Isabel Jaime (chabe) participan con profundo dolor su fallecimiento elevan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, AÍDA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Sus hijas Rosa Cristina, Liliana, Vivi, Norma, Claudia, Susana, Adriana, Rene, Negro, hijos polit. y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. Jardin del Sol. CARUSO CIA. ARG. DE SEG. S.A. - NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

BARRIONUEVO, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. ''Yo soy la resurrección y la Vida. El que cree en Mí, aunque muera vivirá. Y todo el que vive y cree en Mi no morirá jamás''. Al cumplirse 9 días de su partida invitamos a la Misa que en su nombre se celebrara el jueves 15 a las 20 hs. en la Pquia. Cristo Rey.

LÓPEZ, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/16|. Te recuerdan tu señora Maruca e hijos: Raúl e Iris, al cumplirse 5 años de tu partida al Reino Celestial.

NUMA, CARLOS ROLANDO C.P (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Tus alas estaban listas para volar, pero mi corazón nunca estuvo listo para verte partir. Las largas charlas de todos los días al salir por las mañanas,que tanto te gustaban, quedarán guardadas profundamente en mi corazón. A 9 días de tu fallecimiento, tu esposa Fany, tus hijos Gise y Matías, tus hijos pol. Elkin y Jorgelina, tus nietas Maira, Morena, Noah, Wayra, Renata y el "patrón" como vos le decías Aureliano. Descansa en paz. Mi Amor.

VÁZQUEZ DE MELIÁN, EMA ELIZABETH (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. A un año de tu partida, te recordamos por cada momento vivido a tu lado y tu inovlidable recuerdo que atesoramos, tus hermanos Coni, Pocha, Chichi hermanos politicos Liliana, Norberto y sobrinos.

VÁZQUEZ DE MELIÁN, EMA ELIZABETH (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. A un año del dolor de la separacion madre, hoy sentimos ese consuelo de poder reunirnos de nuevo. Tus hijos Jorge, Ricardo, Ana, tus hijos politicos Marta, Hugo y tus nietos Belen, Maxi, Ana, Sergio, Emilia y Luisina.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Sus hijos: Hernán, Gustavo y Raúl, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio de Suncho Corral servicio realizado por Cocheria Suncho.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. " Papi Querido" que dolor tan grande sentimos con tu partida!. Inexplicable y triste, fuiste, sos y serás nuestra guía y fortaleza en esta vida, hasta que nos volvamos a encontrar. Que mi Mami y los Angeles te esperen. Sus hijos: Hernán y Claudia, Gustavo y Adriana, Raúl; Sus adorados nietos: Rocío, Emiliano, Ana Paula, Fernanda, Brisa y Alfonso, su cuñada Chicha, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Gustavo Garnica, su esposa Karla wede y flia.,participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Hernán y Claudia en este doloroso momento, ruegan oraciones en su memoria.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Abraham vecino y amigo de siempre, con profundo dolor y tristeza nos despedimos de tu partida al reino de Dios. Ida Godoy de Garnica, sus hijos: Roger, Marcela y Rodolfo Mema, Gustavo y Karla Wede y Enzo Garnica, con sus respectivas flias., acompañan a sus hijos y demás fliares en este momento de dolor.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Neli Elias de Llado, sus hijas: Griselda, Mariana con sus respectivas flias.participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Mirta Salomón de Banco, sus hijos: Héctor, Rodi con sus respectivas flias, Soledad Banco, participan y acompañan a la flia. En este momento difícil.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Rodi Banco, Griselda LLado, sus hijas: Constanza, Alfonsina, Paulina. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterna" Coty Jorge de Nassif, sus Hijos: Silvia, Lic.Daniel y Dr. Eduardo Nassif con sus respectivas flias,despedimos con dolor la partida de nuestro amigo Abraham rogamos por su alma.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Gabriela y Graciela Azar con sus respectivas flias. Participan con profundo dolor su partida y acompañamos a su flia.en este triste momento.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|.

Familia de Enrique Amado y Josefa Canllo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Querido Tío, Padre, amigo, hincha de River, fuiste para nosotros tantas cosas, generoso, desinteresado. El Tigre se va nos deja entre tanta soledad, se fue solo, no pudimos darte el último beso, abrazo, tanta deshunamisacion te toco a vos un gran ser humano. Tristeza " Nao Tem Fin". No te olvidaremos. René, Mara y sus hijos te lloran.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Señor ante ti venimos acongojados a encomendarte el alma de este amigo tan querido, a pedirte consuelo y fortaleza para sus hijos y nietos, te damos gracias por habernos permitido compartir tantos momentos de su vida que quedarán en nuestros corazones. Sus consuegros Alfredo Jorge Llado, Graciela Taffarel, sus hijos: Claudia, Hernán, Alfredo, Omar, María Alejandra y Vladimir y sus respectivas flias. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Clara B. Mazzoleni, participa con ondo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia, en el dolor. Querido amigo descansa en paz.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Arminda Mazzoleni de Valdez, sus hijos: Lizzi, Mara y Aníbal, participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a toda la flia.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Rodi Hallak y Flia, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. La Sociedad Sirio Libanesa de Suncho Corral participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Señor recibelo en tu morada y dale el descanso eterno. Pocholo Cura, su esposa Mirta, sus hijos: Patricia, Cristian, Negro y Vanesa con sus respectivas flias., Participan con dolor y acompañan a toda su flia. En este difícil momento.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Elvia Gerez de Llado, sus hijos: Osvaldo, Elsa y Analía con sus respectivas flias., Participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a toda la familia.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Segunda Torres de Villarreal, sus hijos: José y su hijo Matías, Rosy y Alejandro y su hijo Ivan, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento de dolor.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Dr. Rolando O. Vittar y flia , Dr. Edgardo R. Vittar y flia., Dra. Noemí Vittar de Batika y flia, Dr. Osvaldo F. Vittar y flia., participan con gran dolor el fallecimiento del amigo Abraham.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Hijos de Lázaro Canllo y Olga Salomón: Koki, Olga, Pichón, Yudi, Carlos, Lita con sus respectivas flias. Participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. En este difícil momento.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Promoción 1993 del Colegio N5 Trejo y Sanabria, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su ex compañero Hernán y ruegan oraciones en su memoria.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Victor Hugo Nuñez e hijos con sus respectivas flias. Participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. En este difícil momento.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin" La comunidad Educativa de la Escuela de nivel secundario de Yuchan y el Agrupamiento N 86089 acompañan al profesor Hernán Abuchacra en este difícil momento.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Compañeros del profesor Hernán Abuchacra: profesora Marta Reinaga, Regina Ramirez, Matías Saavedra, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Alejandro Fernández, su esposa Rosy Villarreal, su hijo Ivan, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Abraham, padre de sus amigos Hernán, Raúl y Gatti, ruegan oraciones en su memoria.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Puki, Edi, Nicolás, Gastón y Fiano, participan con hondo pesar su fallecimiento, elevan oraciones rogando por el descanso de su alma.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Señor dale el descanso eterno. Guito Cura, su esposa Estela, sus hijos: Leísa, Federico, Yesica y sus respectivas flias., Participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. "Que el Señor te reciba entre sus brazos" Su ahijada Lucía Cura, participa con profundo dolor su partida al reino de los cielos, elevan oraciones al altísimo pidiendo pronta y cristiana resignación para toda su flia.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Esposa e hijos de Jorge Llado , participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hijos políticos y nietos en este difícil momento, elevan oraciones en su memoria

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad y familia participan el fallecimiento de nuestro amigo Abrahan, cuyos principios y valores lo distinguieron en su vida privada como un hombre de bien y de respeto. Abrazamos a sus hijos, a su hermano Tito y demás familiares. Dios les conceda paz, consuelo y fortaleza.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Teresa Figueroa, sus hijos Vicky, Lucrecia, Natalia y Francisco Murad y sus respectivas familias lamentan comunicar su partida y abrazan a toda su familia en este dolor.

CASTAÑO, ANALÍA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Su esposo Rubén, sus hijos Mahity, Litzy, Tahiel, sus padres Mercedes y Anulfo, sus hnos. Jorge, Roberto, cuñados y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

CORONEL, MARIO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció en Catamarca el 6/7/21|. "Nuestro amor permanecerá intacto. Te amaremos hasta la eternidad". Su hermana Dora Elda Coronel, su sobrina ahijada Valeria Vázquez, su sobrino Juani Vázquez, su sobrina nieta Magdalena y su sobrino político y amigo Leo Delgado al cumplirse el noveno día de su partida. Rogamos una oración a su memoria. Frías.

CORONEL, MARIO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció en Catamarca el 6/7/21|. Amigo, lamentamos enormemente tu repentina partida. La Promoción 71 de la Esc. Normal Sup. "Rep. del Ecuador" de Frías participan del fallecimiento del querido "Torito". Acompañamos a su familia en este momento y ruegan que el Señor les de consuelo.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Su hermana del corazon Silvia Gay de Moreno y flia. participa a su fallecimiento y acompañan a su madre y hermanas postizas Elena, Katy y Adriana y demas fliares. En tan duro trance.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Su primo Hermano Beto Jorge y Elida Ledesma, sus hijos Gaby, Lic. Juachy Jorge, Dr. Fernando Jorge participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Bachi. Ruega una oración en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Sus primos Chochín Wede y Silvia Ferreyra participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Sus primos hermanos Lidia e Ito Tomé, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Sus primos Mariel y Omar, sus sobrinos Javier y Daniel Rama, con profunda tristeza participan su fallecimiento. "Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin".

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Su prima Norma Salomón, sus hijos Jorge, Sergio y Julieta, Mónica y Luis, Fernando y Marcela participan con mucho dolor el fallecimiento de Bachicha y acompañan a su mamá y demás familiares en esta lamentable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Sus tíos Juan Atíe Saad y Cuca Figueroa de Saad, sus hijos Juan Pablo (a), Valeria, Andrea, Daniel y sus respectivas familias despiden con cariño al querido Bachicha. Abrazamos con amor a nuestra prima Elena, a sus hermanos, hijas y demás familiares en estos momentos de tan grande dolor. Ruegan a Dios les ayude a superar esta difícil situación.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Olga Antonio de Antuz, Carlos Antuz, Eduardo Antuz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Eduardo Antonio Abalovich y familia acompaña a su madre y toda la familia con dolor, por el fallecimiento del amigo y correligionario "Bachi" y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Señor recíbelo en tu morada y dale el descanso eterno. Gracias amigo por todo. Tita Elías, Roly Moreta y familia participan con mucha tristeza tu partida y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Jorge Simón Karan y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. José Emilio Karan y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Luis Héctor Karan y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Dr. Juan Carlos Canllo, su esposa Teté e hijo Marcelo Alejandro participan con dolor su fallecimiento y ruegan por una pronta resignación a su familia.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Ricardo Julián y familia acompañan en el dolor a su madre y a toda su familia. El que encuentra un amigo ha encontrado un tesoro y eso fue lo que fuiste para mi hermano querido. Descansa en paz, estoy seguro que ya llegaste y desde el cielo protegerás a tu familia, como lo hiciste siempre, y a tus amigos. Hasta pronto Bachi, vivirás en mi corazón siempre y en el de todas las personas que te conocieron.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Querido amigo tu partida nos causa un gran dolor. Ahora ya estás junto a Robín, Gromi, Cristina y Fuad. Tus anécdotas quedarán en nuestro recuerdo. Que Dios te acoja en su regazo y les de fortaleza a tus familiares para atenuar este gran dolor. Dr. Fernando Gonzalo Miranda y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Juan Matach, su esposa Sara Jorge, su hija Dra. Maricel, su esposo Alfredo Antuz y flia., Participan con profundo dolor el fallecimiento del querido primo Bachi.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Domingo Juan (Toti) y familia participan con enorme pena el fallecimiento del querido amigo. Trabajador, solidario, decente, Bachi cultivó amistades que lo recordarán toda la vida. Abrazamos a Elena, su abnegada madre; a sus hermanos Migui, Adriana y Katy que lo lloran sin consuelo; a sus amados hijos. ¡Hasta siempre Bachicha!

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Pichón Julián y familia participan con profundo dolor la partida de su entrañable amigo Bachicha al Reino de los cielos...acompañan en este difícil momento a su madre..sus hermanos...hijos y demás familiares y elevamos oraciones en su querida memoria..que brille para el la luz que no tiene fin.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Isac Alberto Auad y su familia participan con profundo dolor la partida de su amigo Bachicha y elevan oraciones por el eterno descanso y la cristiana resignación.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. "Brille para ´le la luz que no tiene fin". Que en paz descanse. Marta I. Auat, Manuel y Silvina, Mara Fiad y Peli lamentan su partida. Acompañan a Elena Hallak, a Kati y sus hermanos en estos duros momentos.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Que Dios te reciba en su morada, te desea Mirna, y nuestros hijos Nabih, Samir, Elías y Zajhira, participamos con dolor tu fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Sus vecinos y amigos de Suncho Corral. Lito, Mariza y Silvia Gay y sus respectivas familias particupan con dolor su fallecimiento abrazan cob el cariño de siempre a su apreciada familia su madre Elena, sus hermanos y sobrinos. Rogando al señor envie fortaleza para sobrellevar su perdida. Ruegan oraciobes a su querida memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Tu hermana en el afecto Mariza Gay de Castellanos y sus hijos Martin y Lucia lamentan la partida de Bachicha y abrazan con mucho afecto a su madre nuestra querida Elena, sus hermanos y demas familiares. Que el Señor lo reciba en su gloria y brille para el la luz q no tiene fin.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Marcelo Nazar y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Querido hijo, la tristeza invade nuestros corazones dejándonos un gran vacío. Nos consuela saber que estás en los brazos del señor donde no hay dolor ni sufrimiento. Tu madre que te ama con el alma Elena Hallak de Jorge, tus hermanos Migui, Adriana y Katty, tu hermana política Chichi participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Vivirás eternamente en nuestros corazones, tus hijos, Carolina, Griselda, Nabih, Samir, Elías, y Sajira y tus sobrinos Carli, Sheyla, Josué y Jade participan con profundo dolor por su partida y piden oraciones para su descanso eterno.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Querido sobrino, te despedimos con mucho dolor y pedimos oraciones en tu memoria, tu tía Sonia budan De cabello, tu primo Alejandro Cabello y flia participan con profundo dolor de tu fallecimiento.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Daniel Alejandro Fiad y flia. despiden con profundo dolor a una gran persona y excelente amigo y acompañan a sus hijos, madre y hermanos en este dificil momento elevando oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachicha) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Tus amigos del alma te despiden con dolor y que el Señor te reciba y te tenga en la gloria. Toño, Pedro, Ricardo, Pedrito, Pichon Julian, Fabian Ponce, Daniel Ochoa, Bichin Zavaleta, Daniel Fiad, Poco veo, Juan Ortiz, Mario José, Miguel H. Aurelis, Gallego Rodriguez y Julio Hernandez participan con dolor su fallecimiento.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachicha) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Familia de Enrique Amado y Josefa Canllo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|.

Pedro Julián, Patricia y Naiara participan el fallecimiento de nuestro amigo Bachi, ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su flia. con profundo dolor.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Mirta Mabel Elean, Glady Elean de Salomón, Dra. Yessica Salomón de Angeleri y flia., Acompañan con profundo dolor a su querida madre, hermanos, hijos y demás fliares. En este doloroso momento. Pidiéndole al Señor conceda para su alma paz y cristiana resignación para toda su familia.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Rodi Hallak y flia., Participan con profundo dolor el fallecimiento del querido primo Bachi y acompaña en el dolor a toda la flia.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Bachi: dolor, tristeza y nostalgia, nos causó tu partida, nostalgia por las alegrías vividas, bromas y anécdotas que demostraban la calidez y bondad de tu persona, hoy estás junto al Señor gozando de la paz eterna. Tíos: Elías Hallak, Esther Hallak, primos: Omar, Carlos, Victor y Luciana con sus respectivas flias., Piden para nuestra querida hermana Elena e hijos y hermanos aceptar los designios del Señor con espíritu religioso.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. René Abuchacra, Mara y sus hijos despiden con gran dolor la partida del querido amigo Bachi, abrazan a su madre y a sus queridos hermanos.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Señor hoy tienes ante ti a nuestro querido Bachicha, esa gran persona que supo sembrar, el cariño, la humildad, el respeto y su buen humor siempre. Con gran dolor y tristeza participan su fallecimiento sus queridos tíos: Elías Sáadi, María Hallak, su prima hermana Yanie de Palazzo y flia., Quedará en nosotros el gran recuerdo que dejaste. Descansa en paz, rogamos oraciones y que brille para el la luz que no tiene fin.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Segunda Torres de Villarreal, sus hijos: José y su hijo Matías, Rosy y Alejandro y su hijo Ivan, participan con profundo dolor su partida al reino de Dios y acompañana Elena y hermanos en este difícil momento.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Gabriela y Graciela Azar con sus respectivas flias., Participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Bachi y acompañamos a toda la flia.en este difícil momento.

PAGLIERANI DE RIOS GLADY NILDA "Negrita" (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar" Su hija del corazón Lucy, su hijo político René, su nieta Morena, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por su descanso eterno. Frías.

PAGLIERANI DE RIOS GLADY NILDA "Negrita" (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá" Sus sobrinas Silvia Paglierani de Barnetche y Cristina Paglierani, participan con dolor el fallecimiento de su querida tía. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PAGLIERANI DE RIOS GLADY NILDA (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Flia. Macedo Paglierani, despiden con inmenso dolor a la muy querida tia Negra y elevan oraciones por su eterno descanso.

SANDOVAL, REYMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el13/07/21|. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Sus hermanos y sobrinos participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Cristo Rey (Loreto) Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia. Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SEQUEIRA, JUANA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 13/07/21|. Sus hijos Alberto, Carlos, Antonia, Gloria, Estela, Francisco, Negrito, Roxana, Turca, h. politicos, nietos, bisnietos y tataranieto y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

TRÓGOLO DE MAROZZI, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. "Aunque en esta vida, no tengo riquezas, sé que allá en la gloria, tengo una mansión. Cual Alma perdida entre la pobreza, de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello hogar, más allá del sol". Con profundo dolor y tristeza, acompañamos a nuestros primos hermanos ante la pérdida de nuestra querida y preferida tía Inés. Te recordaremos siempre. Sus sobrinos Viviana, José, Carmela y Augusto. Sus restos serán inhumados en Selva.

SERRANO ANDRÉS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/01|. Los años pasaron, pero nuestro amor perdura en el tiempo con la esperanza de volver a r