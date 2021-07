FÚNEBRES | 15 de julio del 2021

16/07/2021 - 04:20 Funebres

FALLECIMIENTOS

16/07/2021

- Gabriel Bernardo Castillo (Fernández)

- Pedro Antonio Coronel

- Carlos Roberto Guzmán (La Banda)

- Ramón Maximiliano Martínez (La Banda)

- Gabriel Bernardo Castillo (Taboada)

- Diana Marian Orellana (Forres)

- Maira Solange Juárez (Loreto)

- Elena Liliana Fernández

- Paula del Valle Frías de Santillán (Brea Pozo)

- José del Carmen Barrionuevo (La Banda)

- Antonio Martin

- María Magdalena Díaz

- Jesús Betty Gladys Hernández

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ABRAHAM ABUCHACRA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/7/21 y espera la resurrección

Se fue uno de los últimos paisanos de su generación de nuestro querido Suncho Corral, gran amigo de mi padre, una excelente persona, ejemplo de honestidad, rectitud y de muchos valores más. Héctor Banco y familia, acompañan con mucho dolor y tristeza a sus hijos, hermanos, sobrinos y demás familiares. Rogamos una oración en su memoria.

ABRAHAM ABUCHACRA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/7/21 y espera la resurrección

Marcelo Nazar y familia, participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

PEDRO ANTONIO CORONEL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/7/21 y espera la resurrección.

Ferreyra Corolina, su esposo Eduardo Roldán y familia participan con dolor su fallecimiento.

PEDRO ANTONIO CORONEL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/7/21 y espera la resurrección.

Pinturería Mukdise Suc. Santiago, sus compañeros de trabajo: Carolina Ferreyra, Langhi Dalmiro, Federico Medina participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Claudio. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PEDRO ANTONIO CORONEL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/7/21 y espera la resurrección.

Corralón y pinturería Mukdise participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Claudio y su familia en tan difícil momento.

PAULA DEL VALLE FRÍAS DE SANTILLÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/7/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PAULA DEL VALLE FRÍAS DE SANTILLÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/7/21 y espera la resurrección.

El senador nacional, DR. José Emilio Neder participa su fallecimiento.

JUAN ELÍAS JORGE (Bachicha) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/7/21 y espera la resurrección.

Compadre, luchaste como un gran guerrero hasta tus últimos días. Estarás siempre en el recuerdo de todos los que te apreciamos por todo lo que fuiste y brindaste. Ya descansas con el Señor junto a tus seres queridos. Héctor Banco y familia acompañan con profundo dolor a su madre, hijos, hermanos y demás familiares. Elevamos oraciones en su memoria.

PAULA DEL VALLE FRÍAS DE SANTILLÁN (q.e.p.d.) SE durmió en el Señor el 14/7/21 y espera la resurrección.

Su hijo Hugo Rubén Santillán, su hija pol. Mirta Isabel Carrizo, sus nietos Pablo, Melina, María Paula y Guillermina Santillán, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en Brea Pozo, Dpto. San Martín.

MAIRA SOLANGE JUÁREZ (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 15/7/21 y espera la resurrección.

“Cuántos dones, cuántas cosas hermosas y elevadas, cuánta esperanza supo recibir en este mundo y nunca dejó de compartirlas con sus seres queridos”. Tus compañeros de delegación Loreto: Manteca, Don Migui Salomon, Tati, Gomesita, Negro y Raúl participan con profundo dolor y ruegan una oración en su querida memoria.

INÉS DOMINGA TRÓGOLO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/7/21 y espera la resurrección.

Inés querida como duele tu partida, nos consuela saber que ya descansas en los brazos del Señor. Osvaldo Trógolo y su esposa Irma Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento y que brille para ella la luz que no tiene fin.

INVITACIÓN A MISA

OLGA CRISTINA CANAN DE QUESADA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/21 y espera la resurrección.

“Te fuiste a un mundo mejor, estamos muy orgullosos y agradecidos por la madre que fuiste.

Porque Dios es Dios nuestro eternamente. Él te cuidará más allá de la muerte.”

Sus hijos Elena Claudia, Manuel Alberto, Raul Adolfo, Emilse Victoria, Carlos Alberto, Pablo Marcelo, José Luján, Natalia Carolina, Natalia Soledad y Roberto Gustavo Quesada y sus respectivas familias, invitan a la misa que se oficiará el sábado 17/7/21 a las 19 hs. en la parroquia Santo Cristo del Bº Libertad, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

(Crio. Ret.) MANUEL CECILIO LEDESMA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/6/21 y espera la resurrección.

Querido Yuyi: que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón, y haga brillar la luz que no tiene fin. Su esposa Pochy, sus hijos Yuyito, Nené y María lo recuerdan con mucho amor, al cumplirse un mes de su partida a la Casa del padre e invitan a la misa hoy a las 19,30 hs. en el santuario Sta. Rita (Bº J. Newbery). Rogamos una oración en su memoria.

RECORDATORIO

CARLOS DANTE BRIZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/6/21 y espera la resurrección.

Sus amigos Gladys y Carlos, Graciela y Kiko, Soraya y Gustavo, Patricia y Alejandro, acompañamos en el dolor a su esposa Marcia Arabia, a sus hijos y demás familiares. Elevamos oraciones en su querida memoria al cumplirse un mes de su partida. ¡Siempre recordaremos los buenos momentos compartidos!

RECORDATORIO

INÉS DEL VALLE RODRÍGUEZ DE LEDESMA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/16 y espera la resurrección.

Hoy cumples 5 años de tu partida al cielo estas con Dios. Tu hijo Héctor, tus padres, has sido la mejor esposa, la mejor madre, abuela y bisabuela, lo lindo que hemos bailado, hemos viajado con nuestros amigos pero estas vez te has ido sola Inés querida, te extrañamos mucho. Tu esposo Leonardo, tus hijos Carlos y ramona, tus nietos María Inés, Carla y Guillermina, Carlitos, Gastón, tus bisnietas Carmela, Alma e Imanol.

ASSEFH BAUMANN, HELENA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció 14/7/21|. "Dejad que los niños vengan a mi pues de ellos es el reino de los cielos". Mteo. 19:14. Que en tu partida, Helenita querida, puedas, al lado de los angelitos, descansar con alegría. Carlitos, Elena, Wendy, Priscila, Fernanda, Muñe y Machy, participan con profundo dolor la partida de la hija de su amigos Amhed y Yani, y ruegan oraciones en su memoria.

ASSEFH BAUMANN, HELENA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció 14/7/21|. Los compañeros de trabajo de su padre Amhed Assefh de El Instituto Nacional del Teatro, representación Santiago del Estero, participan con profundo dolor la partida a los brazos del Señor, de Helena María Assefh. Ruegan oraciones en su memoria.

ASSEFH BAUMANN, HELENA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció 14/7/21|. Hay un nuevo ángel en el cielo. Martha García de Lavaisse y familia participan con gran pesar el fallecimiento de Elenita y acompañan a sus padres, hermanito, abuelos y familiares en este doloroso momento con oraciones..

ASSEFH BAUMANN, HELENA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció 14/7/21|. Que brille para ella la luz que tiene fin!!Vuela alto querida Helenita!! Las Amigas/os y compañeras/ros, de la Promo78 de la Esc. Nac. de Comercio Antenor Ferreyra de su abuela Graziella Sambataro participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, PEDRO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Sus hijos Oscar, Claudio, Julia, Diego, nietos Leo, Eloney, Camila, Lourdes, Belén y demás fliares. aprticipan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Luján. Dpto. Capital. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DÍAZ, DOMINGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Su comadre Irma Alicia, sus hijos Verónica, Macarena y Javier, Magdalena, su nieta Anita lamentan con dolor su partida

DÍAZ, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Su esposo Jorge Humberto Soggetti, sus hijos Nicolas y Martina, sus hermanas Silvia, Margarita, Adriana, Estela y Mariela y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en el CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Autoridades, Docentes, nodocentes y miembros de la comunidad de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, participan del fallecimiento de la Sra.esposa del Sr. Jorge Sogetti, nodocente de la

Facultad y ruegan oraciones en su memoria

DÍAZ, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Anita, Graciela, Claudia, Susi, Sonia, Hady, Adriana, Sabela, Claudia L., Magali, Marta, Beatriz, Emanuel, Enzo, Marcelo, Sergio, Walter, compañeros y amigos de su esposo Jorge participan con pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

DÍAZ, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Los Afiliados y Comisión Directiva de APUNSE participan del fallecimiento de la esposa de nuestro compañero Nodocente Jorge Soggeti, acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

DÍAZ, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. María Magdalena Diaz y acompañan en el dolor a su esposo, Jorge Soggetti, integrante de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, a familiares y afectos.

FERNÁNDEZ, ELENA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. "Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios". Compañeros de 7º "A" y sus respectivas familias junto a las seños Graciela y Daniela del Col. San Jorge acompañan a su hijo Roger y flia. en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, ELENA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Dios misericordioso ponemos en tus manos a Lili, concédele la paz eterna y recíbela en tus brazos Padre. Acompaña en este duro momento a su hijo Roger, su amiga Guadalupe Darchuk y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, ELENA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Su compañero Jorge Omar Antón, sus hijos Lumi, Andrés y Roger y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERNÁNDEZ, JESÚS BETTY GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Sus hijos silvina, Anibal, h. pol Cristina Sosa y Eduardo Ferreyra, nietos Jael, Luis, Marí, Leandro, Anibal, Antonella, participan su fallecimientom sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 10 hs. Casa duelo P.L. Gallo 330 (s.v.)SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

IBAÑEZ, VICTORIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 11/7/21|. María Marta Prieto de Herrera, sus hijos Ignacio, Augusto, María Laura y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Mónica y demás familiares con sus oraciones. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

MARTIN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. La obra social de Camioneros y el sindicato de Camioneros acompañan en tan difícil momento al CPN. Antonio Martín por el fallecimiento de su querido padre y a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MARTIN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Natalia Amarilla y familia participan con dolor el fallecimiento del papá del CPN. Antonio Martin. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MARTÍN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Mariana Meneghini, sus hijas María del Huerto y Eugenia; y Juana Rosa Lucero de Meneghini, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Bibiana Meneghini, sus hijos Alejandro, Julieta y Bruno Volta con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MERCADO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 12/7/21|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Dra. Susana Mercado, padre político del Dr. Carlos I. Scaglione y abuelo de la Dra. Aldana Scaglione, socios de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

MERCADO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 12/7/21|. Rosa Durgam de Biagioli, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su muy querida amiga Dra. Susana Mercado de Scaglione. Ruegan una oración en su querida memoria.

MERCADO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 12/7/21|. Las amigas de su hija Dra. Susana Mercado de Scaglione: Yoly Bossi, Nene Durgam, Mimí Bonatti, Nena Orieta y María Angélica Coria participan con su fallecimiento. Acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Brille para el la luz que no tiene fin".

SAADI, EDGA MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Héctor Banco y familia, acompañan a sus padres, hermanos y demás fliares. en estos momentos de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, MARÍA CARLOTA GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. A la espera de la resurrección, sus hermanos espirituales: Maru Pérez, Siliva Ponce, Leandro Escobar, Elena Navarro, Sara Ponce, Guillermo Russo, Beby Villarreal, Noemí Casares, Negry Cabrera, Mario Castillo, rogamos oraciones en su memoria. "No llores por mí si me amas". (San Agustín).

SÁNCHEZ, JUAN CARLOS WILFRIDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/21|. Estamos muy triste por tu partida de este mundo, pero sabemos que ahora estás en un mejor lugar con nuestro Señor. Su compañera de vida Zully Lily Abraham, invita a la misa a realizarse el dia 16/7/21 en Catedral Basílica a las 19 hs., concumplirse 9 dias de su fallecimiento!!

SÁNCHEZ, JUAN CARLOS WILFRIDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/21|. Al cumplir las 9 noches. No he muerto solo me fui antes, y no quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanzas. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté. Siempre mi presencia se hará sentir, seré la brisa que besará sus rostros, seré una página bonita en su historia, ¡perdon a todos! tomé unicamente uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles adios. Su compañera Zully, tu cuñada Liliana, tus sobrinos Gaby y Juan, sobrinos politicos Sandra y Esteban, tus sobrinos nietos Aldana, Camila, Ambar, Mariano, Pia, Lola, Yamild, Matheo, invitan a la misa se oficiará el dia viernes 16/7/21 a las 19 hs. en iglesia Catedral al cumplirse 9 noches.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Personal directivo, docente y maerstranza de la Esc. Nº 398 "Martín Uriondo", participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Marcia Arabia, exdocente de la institución. Elevamos oraciones en su memoria, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

DÍAZ, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Don Mario, queda en el recuerdo de todos los que lo conocieron. Su trato cordial y digno en los valores humanos, se reflejaron en su compromiso laboral, familiar y de la amistad. Profesora Myriam Ledesma y flia, acompañan a sus seres queridos, a los nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

FORMENTO DE EBERLÉ, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/13|. Querida madre con motivo de cumplirse el octavo año de tu partida hacia una dimensión solo conocida por El y en el día de tu onomástico te recordamos con el intenso cariño de siempre. Tu hijo Brachi junto a tus nietos y demás familiares. Se ruega una oración en su memoria.

MUJICA, GABRIEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. A tres años de tu partida hacia el Reino del Señor, te recordamos con amor. Tus padres María Ester González, Julio Argentino Mujica , tus hermanos y sobrinos ruegan oraciones en tu querida memoria,

SALGADO, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. Hoy estás cumpliendo 4 años de tu partida a la casa del Señor. Seguirás en nuestros corazones y en nuestras vidas con tus recuerdos de nosotros tu familia y de quienes te conocieron. Tu amistad, tu humildad, tu sencillez siempre contigo. Grandes abrazos al cielo. Tu familia. Esposa, hijos, nietos, bisnietos, hijos políticos. Rogamos oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, JOSÉ DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Su esposa Nélida González, sus hijos Walter, Jose, Yanet, Silvana, Jairo, Santiago, Gonzalo, Mauricio, Leonel, Geremias y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. Cob. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS.LA PLATA 162 TEL 42197878.

CONCHA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Tito Sarquiz su esposa Mabel y sus hijos Miguel ,Jose y Viviana . Acompañan a la familia con dolor y ruegan oración en su memoria.

CONCHA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Migui Sarquiz y su esposa Cristina Hadla. Acompañan a la familia con dolor y ruegan oración en su memoria.

CONCHA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Mijovi srl SAFICO SA Acompañan a la familia con dolor y ruega oración en su memoria.

GUZMÁN, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d) Fallecio 13/07/21|. Su esposa Margarita Saavedra, su hiio Roberto Gastón Guzmán, participa su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ, HÉCTOR MARCELINO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Raúl Basbús, Gustavo Basbús y familias acompañan al empleado de la papelería Sr. Esteban por el fallecimiento de querido padre. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ, HÉCTOR MARCELINO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Compañeros de la papelería Basbús participan con dolor el fallecimiento del padre del compañero Esteban y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en querida memoria

LUGONES, ANAMARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Sus amigos Raúl Atía y Alicia Mattar, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUGONES, ANAMARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Su amiga Magalí Mattar, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, RAMÓN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 14/07/21|. Sus padres Abel y Yamila, sus abuelos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia COB. UOCRA SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Con tristeza infinita despedimos a un hombre de honor, el Tigre Abuchacra, nuestro amado tio Abraham, que vivirá por siempre en nuestros corazones. Sus sobrinos Marcela, Pablo, Juan, Facundo y Angelina, abrazan tu recuerdo. Q.E.P.D.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Sus amigos Johnny Wede y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento del estimado amigo y acompañan a sus hijos, hijos politicos, nietos, sobrinso y de manera muy especial a su hermano Tito en tan doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. "Hasta que nos volvamos a encontrar". Abrazamos con amor a nuestra querida familia. Quedamos con el gozo de haber contado con su presencia física y su amor. Que nos quite una sonrisa recordar su figura, con la cual cada encuentro fue así. Stella Milet, sus hijos Denisse, Gabriel e Iustina.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Tigre, Padi querido, tantos momentos compartidos como vecino, amigo, hermano, familia.Te recordaremos con mucho cariño siempre, siempre. Descansa en paz. Marta Elena y familia, Muñeca y Diego Rojas su ahijado.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Los puesteros de Comeco mercado concentrador Frutihorticola despiden con profundo dolor al Sr. Abraham Abuchacra cliente de esta institucion por 60 años. Desde los tiempos del Mercado Abasto, una persona de conducta ejemplar que estará en el recuerdo de todos que el Señor le de el descanso eterno.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Eduardo Flores y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Daniel Ochionero y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Alejandro Cabello y familia, participan con dolor su fallecimiento.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Sus amigos: Chochín Wede y Silvia Ferreyra participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Dr. Juan C. Elean y flia., Antonio E. Elean y flia.,Miguel A. Elean y flia., Oscar A. Elean y flia. Participan con profundo dolor su partida y acompañamos a la flia. en este difícil momento.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Oscar Abdala Elean , su esposa Marcela Noguera, su hijo Miguelito, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Su amigo Dulfo Ybarra y flia.,participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la flia. en este momento de dolor, rogamos por su eterno descanso.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Juan Carlos Tauil (Tito) y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Dra. Rudy, David y su hija Agustina Amado, participan con profundo dolor la partida de su amigo y vecino de una vida y acompañan a sus hijos. Hasta siempre Tigre.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Se te va a extrañar, Tigre querido. Eras parte del paisaje, al que se dedican los afectos mas intensos. Te voy a recordar por tu mano tendida; por la relación fraternal con mi padre; por tus referencias permanentes a mi abuelo, tu padrino, y a tío Julio; por tenerme en tu mesa en cada cumpleaños y por el despliegue emocionante de calidez, sabores, tangos y evocaciones que llenaban las celebraciones; por la condición de patriarca que te reconocian todos tus familiares; por el clima de fiesta envolviendo la vista de tus brasileños; por el tono expresivo, enfático, de niño grande, con que acentuabas la marcalLibanesa de tus raices. Abrazo, junto a mi familia, a Hernán, Gustavo, Raúl y a tus nietos; a tu hermano Tito; a René, hermano del alma, y en el a todos tus sobrinos. A despecho de la muerte, que nada entiende, serás siempre una presencia entrañable. Domingo Juan (Toti).

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Abraham en nuestras memorias siempre estarán los momentos de nuestra juventud, eras más que un amigo fuiste, parte de las familias del barrio de Suncho Corral. Tu recuerdo vivirá siempre en nosotros tus vecinos del barrio Norte, hermano será hasta el día de nuestros reencuentros, descansa en paz. Flias de Antonio, Lucho, Negra, Cristina y Pety Buttazzoni.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Sus vecinos y amigos de Suncho Corral: Perla Eleán de Gattás y familia, Noemí Eleán de Chaud y familia y Edgardo Eleán, hacen llegar sus condolencias a toda su familia y en especial a su hermano Tito Abuchacra.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Norma Saad, Martha Saad, Ema Saad, Negro Saad y sus respectivas familias participan con profundo dolor su partida al reino celestial y acompañan a sus familiares en estos momentos difíciles. Elevan oraciones en su memoria.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. "Señor recíbelo en tu morada y dale el descanso eterno". Norma Azar, su esposo Nazih Nader e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Abud Saad, su esposa Chiqui Azar, hijos e hijos politicos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares . Ruegan oraciones en su memoria.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Repuestos Arturo Lorente S.R.L. participa con profundo dolor el fallecimiento del estimado Abraham, acompaño a su familia en el dolor. Rogando oraciones en su memoria.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Que el Señor lo reciba en sus brazos y brille para el la luz que no tiene fin".

Y que Dios le de resignación cristiana a sus hijos y demás fliares. José y Pablo Llanos.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Su vida fue un ejemplo de Perseverancia y trabajo, sus vecinos y amigos Esther Hallak e hijos: Omar, Carlos, Victor y Luciana con sus respectivas flias., Acompañan en éste difícil momento a sus apreciados hijos y demás fliares. Elevamos oraciones en su memoria.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Señor recibelo en tu morada y dale el descanso eterno, su amigo de siempre Elías Hallak, participa su fallecimiento y acompaña en este difícil momento a su apreciada flia.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. " Que brille para el la luz que no tiene fin". Mirta Mabel Elean, Glady Elean de Salomón y flia., Participan con profundo dolor su fallecimiento, hacen llegar sus condolencias a sus hijos y demás fliares, rogando al altísimo le dé cristiana resignación.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Patricia, Hugui, Marcelo y Kike Cura, participan con profundo dolor su fallecimiento, hacen llegar sus condolencias a toda su flia., Rogamos oraciones en su memoria.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Juan Matach, su esposa Sara Jorge, su hija Dra. Maricel Matach, su esposo Alfredo Antuz y flia.,participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia.,en este difícil momento.Rogamos oraciones en su memoria.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Rogamos por tu descanso eterno, querido amigo y vecino. Acompañamos a sus familiares en este doloroso momento. Elena Hallak de Jorge, y sus hijos Katy, Adriana , y Migui y familia participan con profundo dolor por su partida.

CASTAÑO, ANALÍA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. La asociación Cooperadora del hospital Guillermo Rawson de Clodomira participa con dolor el fallecimiento de la hija de su compañera de tareas Mercedes de Castaño ,ruegan una cristiana resignación para su familia y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Esperanza de Clodomira.

CASTILLO, GABRIEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Cuanto dolor dejas en nuestros corazones y un inmenso vacío de pena y soledad. Solo nos queda el consuelo de saber que ya no sufres más y que estas junto a tus seres queridos. Todos unidos, te recodaremos por siempre con esa alegría contagiosa que te caracterizaba. Su esposa Blanca Gerez. Sus hijos Nilda, Sandra, Marisa, Norali y Cristian, hijos políticos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. ruegan una oración en su memoria y para que brille para él la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.

CASTILLO, GABRIEL BERNARDO (q.e.p.d.) 15/07/21|. Su esposa Blanca Gerez, sus hijos Kuki, Sandra, Marisa, Nora, Cristian, sus hijos politicos, nietos y bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Taboada. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CASTILLO, GABRIEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Su amigo de siempre Luis A. Fernández, su esposa Anita, sus hijos Pedro, Vicente, Mariana, Belén, Jimena y Álvaro con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CASTILLO, GABRIEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. José Ramón Rodríguez su esposa Deli, sus hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo Rodríguez y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

CASTILLO, GABRIEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Su vecino del barrio Roca y amigo Carlos E. Martínez y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

CASTILLO, GABRIEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Carmen Rodríguez de Baronat y sus hijos Javier y Teresita y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan raciones en su memoria.

CASTILLO, GABRIEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Señor ya está en tu Reino cúbrelo con tu manto de luz y paz y dale el descanso eterno. Luis Américo Castillo participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

CASTILLO, GABRIEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Señor, recíbelo en tu Reino y que brille para el la luz que no tiene fin. Acompañan a su familia en este difícil momento su vecina Amelia de Maldonado y sus hijas María, Gladys y familias. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, GABRIEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. El Centro de Jubilados y Pensionados de la Policía de Fernández participan con dolor el fallecimiento del comisario Inspector (R) Gabriel Castillo. Ruegan una oración en su memoria y que brille para él, la luz que no tiene fin

CASTILLO, GABRIEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria

CASTILLO, GABRIEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Ariel Luis Matarazzo y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

CASTILLO, GABRIEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Sus amigas Asucena Caro y MImi Gómez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de don Gabriel Castillo, Ruegan por el eterno descanso de su alma.

FRÍAS DE SANTILLÁN, PAULA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Te despedimos con profundo dolor y cariño. Su hija Betty Santillán y esposo Ruli Villalba.Tus nietas Cecilia, Guadalupe y Sofía. Tus amigas fani y gimena. Tus cuidadoras Narela, Sol, Marysol y Marta. Elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS DE SANTILLÁN, PAULA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Sus hijos Bety y Cacho Santillan, sus hijos pol Ruly Villalba y Chabela Carrizo, sus nietos Cecilia, Guadalupe y Sofía Villalba, Pablo, Melina, María Paula y Guillermina Santillán Participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Brea Pozo. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FRÍAS DE SANTILLÁN, PAULA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Raúl Atía y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS DE SANTILLÁN, PAULA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Magalí, Varela y Negro Mattar participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS DE SANTILLÁN, PAULA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. César Fernández y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS DE SANTILLÁN, PAULA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Juan Carlos Villarreal y flia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

IBÁÑEZ, BALVINA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. En tu eterno descanso te despedimos. Tus hijos, h. politicos, nietos, bisnietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Taboada. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Serivicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Su madre Elena Hallak, sus hermanos Migui, Adriana y Katy y sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Acompañamos a Elena y familia, para que los buenos recuerdon con Bachicha apasigue el dolor. Que descanse en paz. Marta Elena y familia.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Johnny Wede y familia, participan con profundo dolor la partida a la Casa del Señor del querido Bachicha y acompañan a su madre, hermanos, sobrinos y demas familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Daniel Ochoa y Viviana Dilascio, sus hijos Agustina, Ignacio y Gonzalo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachicha) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Sus vecinos y amigos de Suncho Corral: Perla Eleán de Gattás y familia, Noemí Eleán de Chaud y familia y Edgardo Eleán, hacen llegar su más sentido pésame a la familia Hallak-Jorge.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Patricia, Hugui, Marcelo y Kike Cura, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia.,en este doloroso momento.rogamos oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. "Amigo querido, estarás siempre en mi recuerdo". Habib Sleibi, su esposa Graciela, sus hijos Yaber, Nabila y Saíd, acompañan en el dolor a su apreciada familia. Ruegan pronta resignación.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Siempre te recordaremos con mucho cariño y pedimos consuelo para tu querida familia. Hijos de Emilio Salomón; Noris, Mili, Osvaldo y Jorge y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

JUÁREZ, MAIRA SOLANGE (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. "Vivió y amó sin detener el tiempo...porque el tiempo es solo ensayo de eternidad". Cacho Leiva y familia, Eli y familia una oración en su querida memoria.

JUÁREZ, MAIRA SOLANGE (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella de fidelidad, como lo hizo toda la vida". Docentes de 6 ° grado de la "Escuela de la Patria" participan con profunda tristeza el fallecimiento de la mamá de nuestra querida alumna Sofía Herrera, en este momento de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MAIRA SOLANGE (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Maira querida cómo duele tu partida. Nos consuela saber que ya descansas en los brazos del Señor. Tu tía Lola de Leiva sus hijos Patricia, Alejandra, Marcelo, Diego, Pablo y nietos participan con dolor tu fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y demás familia en estos momentos de profundo dolor .Vuela alto querida Maira! Rogamos oraciones en su memoria.

ORELLANA, DIANA MARIAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/07/21|. Sus padres Rocío Revainera y Pablo Orellana, abuelos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.