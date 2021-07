FÚNEBRES | 18 de julio del 2021

18/07/2021 - 01:53 Funebres

Fallecimientos

- Martha Noemí Gerez

- Mercedes Azucena Santillán

- María Cristina Murguia

- Beatriz Elizabeth Juárez

- Marta Elena del Rosario Páez

- José Luis Jiménez

- Mario Fernando Ibáñez

- Dina Isabel Tomaselli (La Banda)

- Mario Néstor Cabral

- Ana Maria Teresita del Niño Jesús Carlsson

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS CARLSSON (Titi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/21 y espera la resurrección.

Te fuiste sin avisar, sin molestar, hasta en eso fuiste generosa, tenerte en nuestras vidas fue el mayor regalo que Dios nos dio, no alcanza las palabras para tantas virtudes: esposa, madre, amiga incondicional de todos los que compartieron un pedazo de sus vidas con vos, con solo mirar al Cielo te reconoceremos porque serás la estrella que mas brilla. Hasta pronto…Solo hasta pronto. Te amamos infinitamente.

Sus hijos Analia, Alberto, Ana Maria y Angelina, sus hijos políticos Ricargo Pernigotti y Federico Ammann, sus nietos Jimena, Maria Laura, Magdalena, Guillermina, Federica, Gustavo, Angelina, Natalia, Carolina y Eugenia y sus bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS CARLSSON (Titi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/21 y espera la resurrección.

Madre de mi alma ya te has ido y aun te siento a mi lado, tu ternura y amor incondicional hicieron que mi vida fuera feliz y completa, te buscaré siempre y sé que ahí estarás para abrazarme y consolarme. Te amo madre, fuiste y serás la mejor mamá del mundo.

Su hija Analia, participa con profunda tristeza su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS CARLSSON

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/21 y espera la resurrección.

El Fiscal General de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa su fallecimiento. Eleva una oración a su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARTHA NOEMÍ GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/7/21 y espera la resurrección.

Ale, Kari, Vane, Patri y Silvia participan con dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra gran amiga Nancy. Acompañamos a toda su familia en tan inesperada pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JESÚS BETTY GLADYS HERNÁNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/7/21 y espera la resurrección.

Miguel Ángel Ferreyra, Teresita Montoto y sus hijos María Lourdes y Alejandro Ducca, María Estefania y Rodrigo Nebro; Leandro y María Laura Molinari; Macarena y Guillermina, sus nietos Paz y Amparo Nebro Ferreyra; Felicitas Ducca Ferreyra y Juan Martín Ferreyra participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Tita, abrazan con mucho cariño a sus hijos y nietos en este momento de tanto dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIO FERNANDO IBAÑEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 17/07/2021.

Ing. Sergio Komornicki y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIO FERNANDO IBAÑEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 17/07/2021.

El Directorio de Comintel S.A. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIO FERNANDO IBAÑEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 17/07/2021.

Compañeros y amigos de Comintel S.A. acompañan a la familia en este momento tan doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Prof. JOSEFINA YOLANDA PEDANO DE FUMAROLA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21.

Mario Ayuch, su esposa Teresita Tanus, sus hijos Mario Jorge, Daniel, Guillermo, Raúl y Maximiliano Ayuch y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de la querida tía Fina. Abrazamos fraternalmente a nuestros primos doctores Héctor y Luis Fumarola y los acompañamos en este difícil momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA LÓPEZ FRANCIA DE REINOSO (China)

(q.e.p.d.) Se durmió en Comodoro Rivadavia (Chubut) el Señor el 17/7/21 y espera la resurrección.

Mi Dios es mi fortaleza y refugio”

Su esposo Eduardo Rey Reinoso, sus hijas Sandra y Vivi Reinoso y sus respectivas familias, sus cuñados Imelda Reinoso, Tomas y Alicia Romano; Lorenzo y Graciela Acosta; sus sobrinos Dra. Marcela Reinoso y Ana Carolina Reinoso y sus respectivas familias. Sus Restos fueron cremados en dicha ciudad.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DINA ISABEL TOMASELLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/7/21 y espera la resurrección.

El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; vice Intendente Roger Nediani; y funcionarios de su gabinete, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

RECORDATORIO

MARÍA CECILIA CAMPINI

(q.e.p.d.) Se dumio n el señor el 18/7/20 y espera la resurrección.

“Estoy en la sonrisa de tu recuerdo. Estoy en el silencio de tu suspiro. Estoy cerca, bien cerca, a tu lado. Te cuido, te protejo, te acompaño. No te he dejado, tan solo me adelante en el paso. No se puede separar lo que se ata en el corazón. Solo muere quien es olvidado “ (San Agustín). Hija de mi corazón, al cumplirse un año de tu inesperada partida al Reino del Seño, te recuerdo con un dolor enorme en mi alma y aunque ya no estés junto a mí, me consuela saber que estas bien junto al Señor cuidándome como siempre lo hiciste. Te amo y te extraño, elevo oraciones a tu memoria. Tu madre Elena Gómez de Campini.

INVITACIÓN A MISA

EDUARDO DOMINGO BORRÁS (GRINGO)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/19 y espera la resurrección.

Papá querido, fuiste el mejor hombre del mundo, nuestro héroe, te extrañamos muchísimo. Es difícil vivir sin vos, pasaron dos años sin poder besarte, abrazarte y contarte lo que nos pasa y, recibir esas palabras de alivio y consuelo con las que tantas veces nos acariciaste el alma y el corazón.

Sabemos que estas en el mejor lugar, junto a tu amor y cerquita de Dios; eso nos alivia y nos da paz.

Te amamos por sobre todas las cosas y nuestro amor estará siempre intacto. Hasta que nos volvamos a ver Viejito querido!.

Sus hijos Analía y Viviana Borrás, Omar Juárez y Ramiro Hoyos y sus nietos Giselle, Lucas, Matías y Martín; invitan a la misa que se realizará hoy a las 19 hs. en la parroquia Don Bosco, al cumplirse dos años de su fallecimiento.

RECORDATORIO

MYRIAM LUZ FLORES (Beby)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/21 y espera la resurrección.

Querida hermana; hoy hace nueve días que el Señor te llevó a su Reino, dejándonos un profundo dolor y angustia en nuestros corazones, solo nos reconforta saber que ya estás junto a nuestros padres y a nuestra amada hermana y estarás gozando junto a ellos de la luz perpetua que no tiene fin. Agradecemos a familiares, amigos y vecinos que nos hicieron llegar sus muestras de dolor en este duro trance que nos toco vivir.

Sus hermanas Muñeca, Luqui, sus sobrinos y sus respectivas familias. Elevamos oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

ASCENCIO DE JESÚS UÑATES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/19|.

“Nos quisiste con tanta fuerza y bondad que tu amor estará por siempre grabado en nuestra alma.

Papito el abrazo que te quiero dar tiene tanta fuerza que seguro, te llega allá en el Cielo”.

Su amada esposa Cashy Barraza de Uñates, su hija Mariela Uñates, su esposo Daniel, sus amados nietos Milagros y Javier, con motivo de cumplirse un año y nueve meses de su partida a la Casa del Señor. ¡¡¡BESOS AL CIELO!!!.

INVITACION A MISA

DORA AMANDA ZAMORA (Negui)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/13 y espera la resurrección.

Abuela hoy se cumple ocho años de tu irremediable partida. Fuiste la mejor abuela que tuve en mi vida y a la vez una genia. Su nieto Ricardo y su hija Silvia la recuerdan con todo el amor y cariño de siempre. Ruegan al Altísimo la tenga a su lados y haga brillar para ella la luz eterna y e invitan a la misa hoy a las 19 hs en Catedral Basílica.

CABRAL, MARIO NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Su esposa Rosa, hija Malvina, Edith, Marcela, Alejandra y Silvia. Nietos, bisnietos y su hermana Yolanda, participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol. sus hijas Maria Antonieta y Susana María con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Te voy a amar, y me amarás. Te amo, sin principio ni final. Y es nuestro gran amor. Mi ángel de la eternidad. Descansa en paz.. Vas a vivir en mí siempre. Su nieta Jimena Tragant y su bisnieta Justina Lopez Tragant.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. María Bravo Zamora de Espeche, sus hijos Raúl, Gustavo, José y sus respectivas familias participan su fallecimiento y despiden con mucha tristeza a su querida y gran amiga, así mismo acompañan a su familia en tan doloroso momento.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Carlos Escobar, Marta Oberlander, sus hijos Andrés, Martín Nicolás y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. José Nicanor Meossi, Prince Zaccardi y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de pesar. Se ruega una oración en su querida memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Maria Sara Araujo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Titi y acompañan a su familia en este momento.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. César Daniel Tragant y Silvia Inés Alfano participan con profundo dolor el fallecimiento de Titi y ruegan oraciones en su querida memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Roque Argañarás y María Marcela Tragant, sus hijos Juan Manuel y Francisco participan con profundo dolor el fallecimiento de Titi y ruegan oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Ing. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. -

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. María Florencia Miller, María Inés Barbieri, Ana González y María Alejandra Barbieri, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Carlos A. Jugo, su esposa Juani Morales y sus hijos: María Soledad, María Jimena, Carlos Sebastián y María Florencia Jugo y sus respectivas familias acompañan a todos sus familiares en este triste momento elevando oraciones por su descanso eterno en el Señor.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Luis Alberto De la Rua, su esposa María Elena Barnetche y sus hijos María Pía, Valentín y Luis Matías acompañan con profundo dolor a la familia. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Carlos Tragant, Marcela Pinto y su hijo Facundo participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Titi y acompañan a sus hijos y nietos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Angelina Bossini y sus hijas Luciana y Virginia participan con profundo dolor su Fallecimiento. Acompañan a toda su familia en este momento de inmensa tristeza. Buen regreso a la Luz querida Titi.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Ramón Blanco, Beatriz Castro, hijos y nietas participan el fallecimiento de la mamá y abuela de Analía , Ana María, Jimena y familias y las acompañan en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Antonella Vercelli y Pancho Argañaras amigos de su nieta Jimena Tragant y de sus hijas, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Juan Manuel Bonacina, Adriana Alicia Slapak, sus hijos Javier, Sebstián, Ezequiel, Florencia, Santiago y Marta Spector de Slapak compartimos con pesar este difícil momento con nuestro querido amigo Alberto y su familia, el fallecimiento de nuestra querida señora Titi. Ya está junto al Señor. Rezamos por su descanso en paz.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Guillermo Basbús, Victoria Yocca y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Las amigas de sus hijas: Anahi Catella, Marcela Rafael, Cecilia Vittar y Juani Jugo acompañan a toda la familia en este momento de dolor.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Martín Costas, Cecilia y Chita acompañan a la familia en su dolor y ruegan oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Carlos, Nancy y Carla participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Sofía del Carmen Montesinos de Abalovich y familia, y su hijo Eduardo Antonio Abalovich acompañan con dolor a la familia por el fallecimiento de la querida amiga y ruegan oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Eduardo Julio Hamann, Rosa Inés Beltran de Hamann y sus hijos Lastenia y Fernando, Eugenio y Lucia y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. María Cristina Urrere y María Lujan Rodríguez Urrere, amigas y vecinas de su nieta María Laura e hija Analia participan con profundo dolor el fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Las amigas de su nieta María Laura Pernigotti, María Lujan Rodríguez Urrere y Magdalena Meneghini, participan el fallecimiento de Titi, acompañando a toda su familia en este doloroso momento rogando oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos, María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye, y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la muy querida Titi y acompañan con mucho cariño a sus hijos y nietos. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Teresita Vergottini junto a sus hijas Noel y Fernanda y nietos Marko y Nicolás participan su fallecimiento, acompañando a sus hijos y nietos en este momento de pesar.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|.

Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Sus ex compañeras Olga Chemes de Llinás, Luisa Astún de Marañon, Rosita Orieta y Susana Maurelli la despiden con mucho cariño y acompañan a sus hijos y familias rogando oraciones por su feliz resurrección y la pronta resignación de sus seres queridos

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Silvia, Kike y Ana María Curro con sus respectivas familias despiden con inmenso cariño a la muy querida "Abuela Titi", acompañando a Analía, Alberto, Ana María, Angelina, hijos políticos, nietos y bisnietos en este triste y doloroso momento. Querida Titi descansa en paz.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|.Tus compañeras de la promoción 1972 del Colegio de Belén te acompañan querida Analia y a toda tu familia, y ruegan una oración por el descanso eterno de Titi querida.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Rodolfo J. Cuestas, Valentina I. Alcorta, sus hijos Rodolfo y Soledad, su nieta Pilar, Roberto y Valentina y su nieto Robertito, acompañan en este triste momento a su hijo Alberto, hermanos y nietos, elevando oraciones en su querida memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Roberto Enrique Pinto, Maria Elena Villegas de Pinto, sus hijos Virginia y Rodrigo Palmieri, Roberto y Eduardo Pinto Villegas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este dificil momento.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Marcelo Gustavo Locascio, Ana Maria Villegas, sus hijos Marcelo y Anita Thomas, Gustavo y Milena Lescano, participan con profundo dolor el fallecimiento de Tití y acompañan a sus hijos en este doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Gustavo Giovanniello participa con profundo pesar el fallecimiento de Tití, acompaña a la familia en este triste momento.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno. Ilda Herrera de Carol, su hijo Marcelo Carol y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. René Guillermo Alluz y familia, acompañan a sus hijos Alberto, Analía, Ana María y Angelina en este doloroso momento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Nos queda el recuerdo, de tantos gratos momentos compartidos. Descansa en Paz.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Dice el Señor "Yo soy el camino la verdad y la vida, el que vive y cree en mi, aunque muera vivirá, todo aquel que vive y cree en mi no morirá jamás". La Promoción 73 del Colegio San José participan de su fallecimiento y acompañan a su hijo Dr. Alberto Rodriguez Carlsson en este doloroso y triste momento. " Por la Misericordia de Dios, Descansa en paz y brille para ella la luz que no tiene fin".

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Maria Eugenia, María Ines y Susana Manzur despiden a la querida tia Titi, amiga entrañable de nuestros padres con quienes compartimos hermosos momentos en la niñez. Acompañamos a sus hijos Analia, Alberto, Ana Maria, Angelina y toda la familia en este triste momento y rogamos oraciones en su memoria con mucho cariño.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Dra. Marcela González Castro amiga de su nieta jimena Tragant y de su hija Ana María Rodríguez, participa con dolor su fallecimiento. Ruega oración en su querida memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Marta Lucrecia Abalovich y sus hijos Maria Guadalupe Gonzalez Avalos y flia, Marta Gonzalez Avalos y Horacio Jozami, Luis César Gonzalez Avalos, participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida Titi y ruegan oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ana Gómez, Patricio y María Cecilia Pernigotti, acompañamos con mucho cariño a Analía y sus hermanos en el duro trance de la pérdida de su mamá,

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Rafaela Siliguini, sus hijos Federico , Nicolás y Florencia Boglione y sus familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Titi, ruegan oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Su nieta, que te esperara en casa sueño , te buscaré en las estrellas . Te amo y te Amare por siempre . María Laura Pernigotti y Federico Boglione y sus hijosCatalina , Federico y Santiago te despedimos con todo nuestro amor.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Polo Mackeprang y Magali Sily e hijos, Mario A. Sily e hijos, acompañan y abrazan con mucho cariño al Dr. Alberto en la pérdida de su Sra Madre. Elevamos oraciones en su querida memoria. Amén.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Silvia Llavar y familia lamentan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y demás familiares en estos tristes momentos.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares con mucho cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO, OSCAR ESPERITION (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Sus hijos Alfredo, Abel, Blanca, sus hijos pol. Iva, Liliana, Oscar, sus nietos Daniel, Willian, Caro y demas familiares, participa su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Ya sos un ángel más en la casa Celestial, bendito es el que viene en nombre del Señor. Nene Giuliano y sus hijos Cachy, Vanina y Carla participan con profundo dolor y acompañan a su Mama Esther, su hermano Abraham y su tío Chauchín. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. El Señor te llamo a descansar en su Morada. La familia de FIAT C. Nene, Cachy y Marcelo participan con profunda tristeza y dolor a su Tio Chauchin. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Bienaventurado es el que duerme en el Señor, el descanso hallara en los brazos de su amor. Norma, fuiste el primer retoño de nuestros padres, y tras de ti vinimos los otros como siguiendo tus pasos. Gracias por esa historia sagrada que viviste. Estarás en nuestros corazones por siempre. Sus hermanas Carmen, Marta y Katty, sus hermanos políticos, sobrinos, participan de su partida al Reino. Invitan al novenario de Misas (online) a las 20hs, en la Pquia. San José.

CORONEL, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Su prima Sara Cuello y sus hijos Mauro y flia; Nahuel e Iván participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan triste momento.

CORONEL, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Te fuiste como una brisa cuando nadie lo imaginaba pero el recuerdo de tu persona estará inolvidable entre nosotros y nos consuela saber que desde el Reino Celestial guiarás y acompañaras a tu flia. Sus primas hermanas Mercedes y Susana Pérez Coronel participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. "Ya está ante Ti Señor, recíbela en tu morada Santa". Prima querida: Serás la luz que iluminarás a tus seres amados. Sus primos Lina Coronel y Daniel Gómez, sobrinas Flor y Milagros, con gran tristeza participamos tu fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Descansa en paz. Prima.

CORONEL, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar. El me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas...". Su primos Walter Coronel y María Antonia Chasampi, sobrinos Franco, Gabi y Candela, participamos tu fallecimiento con gran dolor. Pido a Dios fortaleza y resignación para tu flia.

CORONEL, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. "Aquellos a quienes amamos y perdimos, no están más, donde estaban, pero están siempre donde estamos nosotros" (Agustín). Apoderado legal, rectores, vicerectores, directorios, vicedirectivos, profesores, personal de maestranza de los colegios Santa Dorotea Anunciatta Cochetti, Nuestra Sra. de Luján, Jesús el Maestro en sus niveles inicial, Primaria, Secundaria, Profesorado participa y acompaña el fallecimiento de la Sra. Norma mamá de la seño Griselda Unzaga, docente del colegio Santa Dorotea. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORONEL, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". La congregación de Santa Dorotea de Cenmo participan y acompañan el fallecimiento de la sra Norma mamá de la señorita Griselda Unzaga, docente del colegio Santa Dorotea, nivel Primario. Ruegan oraciones en su memoria y resignación a sui familia.

CORONEL, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Nadie prepara el corazón para una verdad tan dolorosa, solo el amor compartido nos acaricia para mitigar esta pena amarga. Te amamos eternamente Madre Querida. Cynthia y Paco, Gricelda y Gonzalo, Luis y Ale, Hugo y tus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Luis Omar Pellene y su hijo Cristian Omar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Huguito y flia. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna y Consuelo a su Familia" Amigos de su hijo Luis Manuel lo abrazan en tan doloroso momento... Gabriela ,Luis, Flavia , Martín, Amadeo , Gimena, Laura, Julieta, Aldo, María , Esteban, Evelia, Salvador, Anabel y Gabriel.

CORONEL, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Con profundo dolor participamos el fallecimiento de mi querida hermana amiga, te fuiste y no pude estar cerca. Miles de palabras y silencios que quedaron por compartir, tiempos de risas y dolores, confidencias que quedarán en mi corazón por siempre. No se como nació nuestra amistad, cómo, porqué o de qué y fue muy hermosa, pero se que estabas y estaras siempre presente. Tu mano siempre extendida para ayudar. Hoy Jesús te extendió la suya y te pondrá en ese lugar especial que te mereces. Graciela Claverie e hijos.

CUELLO, JOSÉ RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Las amigas y compañeras jubiladas de la Obra Misericordista acompañan con dolor a Tere y flia por la partida de su esposo al Reino Celestial. Elevan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Su esposo César Armando , sus hijos Luciana, César y Gaston, sus hermanos Osvaldo y Javier Gómez y sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERNÁNDEZ, JESÚS BETTY GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Delicia Burgos, María Elena Lucatelli, Carlos Nallar y sus hijas María Elena y Agostina participan con profundo dolor su fallecimiento.

HERNÁNDEZ, JESÚS BETTY GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Rosita de De Bonis, Lilia de Di Meo e Hibe de Caro participan con mucho dolor la partida de nuestra amiga Tita, quien fuera integrante del Centro de Residentes Choyanos. Acompañamos con nuestras oraciones a sus hijos, nietos y demás familiares rogando que Jesús les dé fortaleza para aceptar su partida. Amiga querida descansa en paz.

HERNÁNDEZ, JESÚS BETTY GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Querida Tita: tu inesperada partida nos causa un gran dolor. ¡Descansa en paz! Su sobrino José Eduardo Gómez y su mamá Perla Vella de Gómez participan consternados su fallecimiento. Acompañan a sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares. Ruegan oraciones a su querida memoria. Villa La Punta. Choya.

HERNÁNDEZ, JESÚS BETTY GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. La comunidad educativa de la escuela N° 130 de El Desmonte, departamento Choya, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno y acompaña a la familia en este duro momento. Choya.

HERNÁNDEZ, JESÚS BETTY GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Su prima Olga de Zurita, con mucho dolor partida su desaparición física. Querida Tita te extrañaré demasiado, deseo y ruego resignación cristiana a sus hijos Silvina, Aníbal, sus nietos y sus fieles servidoras Estela y Julia. Villa La Punta.

HERNÁNDEZ, JESÚS BETTY GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Polo Mackeprang y Magali Sily e hijos Mario A. Sily e hijos, la despiden con mucha tristeza y agradecimiento por todo lo que ha significado en nuestras familias. Abrazamos y acompañamos con mucho cariño a Silvina e hijos y Anibal y familia. Rogamos por su descanso en la paz y los brazos del Señor. Amén.

IBÁÑEZ, MARIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Su esposa Mercedes Peralta, sus hijos Manuel, Mayra y Nahuel y su madre Dora Ibáñez participan con dolor su fallecimiento , sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el cementerio Jardín del Sol . SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

IBÁÑEZ, MARIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Su esposa Mercedes Peralta, sus hijos Nahuel, Manuel y Maira Ibañez, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 16 hs. en el cementerio Jardín del Sol.

IBÁÑEZ, MARIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Que dolor nos deja tu inesperada partida. Siempre te recordaremos y te llevaremos en nuestro corazón. Su madre política Mercedes Y. Martinez, sus cuñados Josefa Peralta y LUis Correa, sus sobrinos Tiziana y Lautaro, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoyu a las 16 hs. en el cementerio Jardín del Sol.

IBÁÑEZ, MARIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Nunca se olvida a un ser que se quiere, simplemente se aprende a vivir sin el. Natalia y Dario Salto, Gustavo Rojas, Sergio Chaparro, e hijos Florencia, Lourdes, Agustín, Lujan, Martin y Mia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, MARIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Martín Salto y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Sus hijos Javier, José y Fernanda su hija pol y sus nietos Iñaki y Ciro participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron y tomamos ayer en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Sus sobrinos Adrian Jiménez y familia, Daniel Jimenez y flia, Mariana Jimenez y flia, Fabian Villarroel y familia, Elsa Carabajal y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Miguel Asseph y familia acompañan a sus hijos en tan difícil momento y ruegan oraciones por su descanso eterno.

JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|.

Cesar y Negro Manzur con sus respectivas familias participan con profundod olor su fallecimiento, acompañan a su familia en este doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|.

Su compadre Negro Manzur y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a su familia en tan penoso trance y eleva oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Sus hermanos Carlos Alberto Jimenez y Sra., Adriana Jiménez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus sobrinos en este dificil momento.,

JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su cuñada Esther, sus sobrinos Eduardo y flia, Daniel y flia, Claudia y flia, Valeria y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Sus cuñados Jorge y Celia y Estela , sus sobrinos, Maria Celia, Daniel, Victor y flias. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Envía Tu luz y Tu verdad: que ellas me guíen y me conduzcan hasta Tu monte santo, hasta Tu morada. Tus cuñados, Puchi y Willie Robinson, tus sobrinos Lizzie, Juanpi y Miriam, Ceci, Euge. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, BEATRIZ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Sus padres Segundo Aníbal Juárez y María Esther Roldán, su hermana Laura, sobrinos Lautaro, Marcos, Ricardo y demás familiares. Sus restos fueron cremados ayer. Cobertura Caruso Cia. de Seguros S.A. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - Tel 4219787.

JUÁREZ, BEATRIZ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Enfermeros, Medicos, personal de maestranza del Servicio de Clinica Medica del Hospital Independencia participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, BEATRIZ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Doctora Ana C. Santillan Komornicki participa con dolor el fallecimiento de Betti. Rogando oraciones en su memoria.

LASTRA, FRANCISCO SOLANO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Su esposa Rosa Flores, sus hijos Caludia, Lili, hijos pol. Mario y Carlos, nietos, bisnietos, sobrinos participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LASTRA, INÉS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Hijos, hermanos, sobrinos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LLANOS, HAYDEE FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Sus hijos Norma, Ernesto, hijo pol., nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNO SRL.

LUNA DE CERRA, MANUELA ISABEL ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció 16/7/21|. Sus amigos: Chiqui Daballopulo, Marta Sayago, Virgionia De Napoli y Marcelo Moggio participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Adi Cerra. Se ruega una oración en su memoria.

LUNA DE CERRA, MANUELA ISABEL ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció 16/7/21|. María Virginia Scocozza sus hijos Rafael y Natalia, Juan Manuel, Francisco y Josefina Cosci participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Adi, en tan doloroso momento. Ruegan oraciones a su memoria

LUNA DE CERRA, MANUELA ISABEL ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció 16/7/21|. Carlos Juarez, Ana Rivero, Belen y Lourdes Juarez participan con profundo dolor el fallecimiento de la Mama de sus amigos Elio y Aidita. Acompañan en este triste momento a toda su familia. Jesus la recibe en sus manos.

LUNA DE CERRA, MANUELA ISABEL ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció 16/7/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dr. Elio Antonio Cerra. Ruega una oración en su memoria.

LUNA DE CERRA, MANUELA ISABEL ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció 16/7/21|. Maria Angelica Maza participa su glorioso encuentro con el Padre Eterno y acompaña a su hija Adita ante tan irreparable pérdida.

LUNA DE CERRA, MANUELA ISABEL ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció 16/7/21|. Dios misericordioso ponemos en tus manos a tu hija Manuela Isabel, concédele la paz eterna y recibela en tus brazos, participan con dolor sus amigos Blanca Celina Diaz de Gomez, Lic. Silvia Gomez de Carreras y Dr. Julio Mariano Gomez y acompañamos a sus hijos Francisco, Ady y Elio y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA DE CERRA, MANUELA ISABEL ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció 16/7/21|. Consejo directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comision de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculado Dr. Elio Antonio Cerra. Ruegan una oración en su memoria.

MARTIN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. María Virginia Scocozza, sus hijos Rafael y Natalia, Juan Manuel, Francisco y Josefina Cosci participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones a su memoria

MOURE, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. La Comunidd Educativa de la Esc. Normal Manuel Belgrano participa con dolor el fallecimiento del padre de la secretaria Patricia Moure de Montenegro y elevan una oracion en su memoria.

MOURE, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. La Comision Directiva de la Cooperadora de la Esc. Normal participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la secretaria Patricia Moure de Montenegro y elevan oraciones en su memoria.

MOURE, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. El Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, Dr. Juan Carlos Medina, la Vicedecana Dra. Nancy Giannuzzo, autoridades, docentes, nodocentes y estudiantes de la FCF UNSE participan con dolor del fallecimiento del egresado de la Facultad de Ciencias Forestales. Se ruegan oraciones a su memoria.

MOURE, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Juan Carlos Paz, su esposa Cristina Arjona junto con sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MURGUIA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Su esposo Rodríguez Hugo, sus hijos Silvina, Fernanda, Alejandro, Lourdes, h. políticos, nietos, hnos., sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COBERTURA OBRA SOCIAL MUNICIPAL. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata.162 TEL. 4219787

PAEZ, MARTA ELENA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 174/7/21|. Sus hijos Marta, Cecilia, Iturralde, nietos Lautaro, Noelia, Agustina, Daniela, Franco, Lourdes, Matias, Gonzalo, Martin, Luis, Daniela, bisnietos Eliseo, Rafaela, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PÁEZ, MARTA ELENA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|.Toda la familia de hockey de Old Lions, manager, entrenadores y jugadores participan con profundo dolor el fallecimiento de la sra. madre de Cecilia Iturralde y acompañan a toda su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso en la Casa del Padre.

PÁEZ, MARTA ELENA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Empresa José Luis Muratore, participa con profundo dolor su fallecimiento.

PÁEZ, MARTA ELENA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Cálido Hotel Termal, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PÁEZ, MARTA ELENA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Que brille para Ella la luz que no tiene fin. Acompañamos a su hija Cecilia Muratore y sus nietas Daniela, Agustina y Lourdes, su familia de la primera Azul de Jockey del Club Old Lions. Ruegan oraciones en su memoria.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Gaby y Marco Antonio Pedano participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus sobrinos nietos Mariano, Maria Lujan, Mariana y Marianella Peralta y sus respectivos hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus sobrinos bisnietos Juan Cruz, Bruno y Octavio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su sobrino Luis Arias e hijas participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Blanca Susana Gallo Vda. de Grupe y sus hijas Susana, Roxana, Adriana y Liliana participan con profundo dolor el fallecimiento de mi querida amiga y vecina. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Roxana Elizabeth Grupe Gallo y sus hijos Matías y Nicolás acompañan con profundo dolor en este triste momento a su familia, rogando oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Desde Tucumán Nelly Goytia despide con dolor a Josefina, excelente persona, amiga y compañera de trabajo en el Colegio del Centenario.Hace llegar sus condolencias a sus hijos los Doctores Héctor Rafael y Luis Alejandro FUMAROLA y demás familiares por esta pérdida tan dolorosa.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Dr. Federico Pettinicchi, su esposa Beby Tolosa, sus hijos Nicolás, Lucca y Agostina Sarmiento, su nieta Francesca Pettinicchi, participan con profundo dolor del fallecimiento y acompañan a su hijo Dr. Luis Alejandro Fumarola y demás familiares, en este difícil momento. Las Termas.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Ing. Ricardo Enrique Hernández, su esposa Susy Galván y su hijo Gustavo acompañan a su amigo Luis, con esta ausencia. Que el Espíritu Santo lo reconforte y le de consuelo de saber que su madre ya está acompañada con los seres queridos que la precedieron, junto a Dios Padre y Dios Hijo y a su debido tiempo Luis volverá estar con ellos.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimien de la mamá de su amigo Luis y lo acompañan con mucho cariño a él y familia. Elevamos oraciones en su memoria.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios"Chini Habra Fernández y flia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Elevamos oraciones por su descanso eterno.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Acompañamos con dolor a sus hijos en este doloroso momento. Yeny Auad, su esposo Vitin Gattas e hijos.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Sirley y Mary Julian, sus hijos Dr. Pachi, Ariel y Jorge y el escribano Gerardo Fernandez Julian, participan con gran pena su fallecimiento y acompañan a sus familiares y amigos y ruegan por su eterno descanso y sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Teresita Flores, Carlos Alberto Marnero, sus hijos Nicolas, Agustina y Florencia, con sus respectivas familias, participan con dolor de su fallecimiento y acompañan a sus hijos Lalo y Luisin en este momento de pesar rogando por su descanso eterno.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Magdalena Martínez, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Marina Ruiz y sus hijas Daniela y Cinthya arias Ruiz participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Su amiga Clelia Tauil participa con mucho dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Dr. Luis Fumarola a toda su querida familia.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Que Jesucristo la reciba en su reino y brille para ella la luz que no tiene fn. Gustavo y Hector Hauteberque y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Luis y Héctor en estas horas de pesar.

SANTILLÁN, MERCEDES AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Su hijo Víctor Santillan, su hija pol. Elizabeth Luna, sus nietos Brian, Lucas y Santiago y su hermano Aldo participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 12 en el cementerio Los Romanos. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Al cumplirse 9 dias del fallecimiento de Roque "Baioco" Alustiza, su esposa Adela Marcos, hijos Mariana, Belen y Valentin, su yerno Exequiel y sus nietos Lisandro y Benicio, agradecen el apoyo incondicional de Silvana Vega "nuestro Angel de la Guardia", enfermero Ramiro Lopez, Dres. Gregorio Olmedo, Roberto Avila y Fernando Tarchini, al personal de Clinica Yunes y médicos de Terapia, a familiares, amigos, vecinos, directora y personal del Registro Civil, Sindicato de Luz y Fuerza. Gracias. Invitamos a la misa que se realizará mañana domingo a las 19 hs. en la parroquia Santo Cristo. Se ruega una oración en su memoria.

CUELLO, JOSÉ RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos te recuerdan con amor e invitamos a la misa en su memoria hoy a las 19 hs en la parroquia del Pilar Bº Autonomía con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la Casa del Señor. Se ruega una oración en su querida memoria.

CUELLO, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/91|. Al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento lo recuerdan con el amor de siempre. Su hija Sara Cuello, sus nietos Mauro y flia; Nahuel e Iván, invitan a la misa hoy a las 18 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

DIAMBRA DE VENTURINI, LUISA OMERINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/15|. Mami a seis años de tu partida es inevitable sentir que parte de nuestros corazones se fue contigo, pero estás presente en cada momento de nuestras vidas, como un ejemplo de persona y por tu amor infinito hacia nosotros. Te extrañamos. tu hija Lucía Venturini de Frola, hijo pol. Héctor Frola, tus nietos Daniel, Lucrecia y Romina te recordaremos y oraremos por ti en la misa que se oficiará hoy domingo a las 19 hs. en la Catedral Basílica para rogar por tu eterno descanso.

HAZAM, JORGE NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/14|. Nadie sabe porqué, pero un día en la vida, todos tienen que partir, aunque nadie sabe hacia donde, aunque nadie quiera dejarte ir. Ya pasaron siete años de tu partida al reino de los cielos, dejando una huella imposible de borrar, pensando en vos, siempre extrañándote..! Su esposa Rina, sus hijos Verónica, Claudia, Jorgito y Martín Hazam, y sus nietos lo recuerdan con todo el amor y cariño e invitan a la misa hoy a las 19 hs en Catedral Basilica.

LUNA, RAMONA ZENOBIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Su esposo Alberto E. Peralta, ruega oraciones en su memoria al cumplirse tres años de su fallecimiento.

ROJAS PAZ, IRMA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Al cumplirse un mes de tu partida, querida tía Pirula, sigues en nosotros como siempre en cada recuerdo y tantos hermosos momentos compartidos. Gracias por tu bondad y tanta generosidad. Su familia agradece a todos quienes nos acompañaron y la recordaron con cariño. Tus hijos del corazón Juan, Clari, Juanjo y Alejandro.

FIGUEROA, RAUL (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Sus hijos Jose, Liliana, Monica, h. pol. nietos, Federico, Virginia, Ibana y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio Jardin del Sol.. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TOMASELLI, DINA ISABEL

(q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. "Señor ya está ante tí recibela en tus brazos y que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Rosana, Luis, Dario, hijas políticas Carla y Judit, sus nietos Marcos, Leandro, Carmelo, Luca, Sofia y Jazmín, su bisnieto Lizandro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TOMASELLI, DINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Sus sobrinos Rául y Norma, Rubén, Valeria y David; Emanuel y Romina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOMASELLI, DINA ISABEL

(q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Grupo de amigos del Colegio Inti Huasi: Flias. Santillán, Vidal, Rojas, Gutiérrez, Pujol, Ledesma, Ibañez, García, Alcalde y Cancinos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hijos Luis y Carla y demás familiares. Ruegan por su eterno descanso y que brille para ella la Luz que no tiene fin.

TOMASELLI, DINA ISABEL

(q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mi, aunque este muerto, vivirá". Juan 11:25-26. Su consuegro Juan Carlos Rojas y Sra Olga Carrizo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TOMASELLI, DINA ISABEL

(q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. "Dios ya te convirtió en un angel de luz.....dale Señor el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin" Su hijo Luis Jimenez, su hija política Carla y sus nietos Carmelo Lucas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

TOMASELLI, DINA ISABEL

(q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. "Quien paso por nuestras vidas y dejo luz, a de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad". Tito De Pablo, Nely Gil, Sandra, Silvina, Judit De Pablo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMASELLI, DINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Justa Jimenez y repectivas flias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dificil momento. Elevan oración en su memoria.

TOMASELLI, DINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Tu cuñada Ramona Jiménez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

TOMASELLI, DINA ISABEL

(q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Ricardo Ruben Villar y su esposa Teresa De Pablo, José Gabriel Villar y familia, Ricardo Ruben Villar (h), Fernando Villar y familia, participan con profundo dolor su fallecimineto. Elevan oraciones en su querida memoria.

TOMASELLI, DINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Su cuñada Lidia ovejero de Tomaselli, sus sobrinos Raúl, Rubén, Valeria y Emanuel Tomaselli; Teresa, Ida y Blanca Ovejero, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMASELLI, DINA ISABEL

(q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Diana y Ernesto González, Anabel y Gabriel González acompañan en tan doloroso momento a Roxana, Luis y Dario. Rogamos a Dios por su eterno descanso y consuelo a su querida familia.

DOMÍNGUEZ DE DOMÍNGUEZ, NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Su esposo Mario Dominguez, sus hijos Lucas y Mariano Dominguez, sus hijas políticas y nietos, te recuerdan con el cariño de siempre, al cumplirse 2 años de tu partida al Reino Celestial. Rogamos oraciones por tu eterno descanso.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Olga Antonio de Antuz, Carlos Antuz, Eduardo Antuz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y vecino y acompaña a sus hijos, hermano Tito y demás familiares en esos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Hijos de Miguel Saad y Margarita Hallak: Mariel y Dr. Juan y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos, su hermano Tito y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Suncho Corral.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. María Rosa Saad Budán, lamenta participar su fallecimiento y envia sus condolencias a su querida familia.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Sus amigos y ex vecinos de Suncho Corral Gustavo y Hector Hauteberque y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y su irreparable perdida. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

ALDERETE, RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Su hermana B. Pastora Alderete de Cuevas, su hermano político F Raul Cuevas, sus sobrinos Perly y flia. Nancy y flia. Ing Raul Cuevas y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en Toro Pozo Dpto Giménez.

CARDOZO, ROBERTO HIPOLITO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Su esposa Sonia Francisca Clark, sus hijos Luis, Andres, Fabian, Herlan, Adolfo, nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Quimilí. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CARLON DE VICENTE, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Su hija Norma, su hijo politico Walter, sus nietos Paola, Alejandro, Gonzalo y Matias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARLON DE VICENTE, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Lucrecia y Dani Roldán, Lucas y Florencia, acompañan a Norma y familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

CARLON DE VICENTE, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Su consuegra Alba Carrizo, Carmen y Gustavo, acompañan a Norma y familia en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

CASTILLO, GABRIEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. María Eugenia Suárez acompaña a mi querida enfermera, su hija Nora, su hijo político Kuky y su nieto Tomi ante la pérdida de su amado padre; a su esposa Blanca, hijos, y demás familiares. Ruega oraciones por el descanso de su alma.

CASTILLO, GABRIEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Enzo V. Piumetti, su esposa Dina (Vicky) Herrera, sus hijos Valeria, Sebastián (a) y Antonella, hijos políticos, nietos y Alicia Herrera participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido vecino y o ruegan oraciones en su memora y por su descanso eterno,

CORDERO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Su compañera Gilda, hijos Diego, Nestor, Walter, Sandra y Silvia, nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Simbol. Dpto. Silipica. Servicio Caruso Cia. Arg. de Seguros. SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FRÍAS DE SANTILLÁN, PAULA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. . Dr. Federico Pettinicchi, su esposa Beby Tolosa, sus hijos Nicolás, Lucca y Agostina Sarmiento, su nieta Francesca Pettinicchi, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Bety, y acompañan a su nieto Pablo y demás familiares, en este difícil momento. Las Termas.

FRÍAS DE SANTILLÁN, PAULA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Dora Angelica Gonzalez, participa con gran dolor su fallecimiento y acompaña a su hija Betty, a su hijo político Raul Villalba, a sus nietas Cecilia, Guadalupe y Sofía y demás familiares en estos momentos de dolor y tristeza ante irreparable pérdida. Que el Señor de consuelo y resignacion a sus seres queridos y que descanse en paz.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Juan Manuel Bonacina y familia participan el fallecimiento de su querido amigo Bachicha. Acompañan en especial a su madre, su hermana Caty y demás familiares en este difícil momento. Sabemos que por su bondad y alegría ya está a la derecha de nuestro Señor. Hasta siempre Bachi, Estarás presente en la mesa del café y en los asados.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachicha) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Maria Rosa Saad Budan, lamenta participar su fallecimiento y envia sus condolencias a su querida familia.

JORGE, JUAN ELÍAS (Bachi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Que Jesucristo lo reciba en su reino y reconforte a su familia. el la luz que no tiene fin. Sus amigos y ex vecinos de Suncho Corral Gustavo y Hector Hauteberque y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones por su eterno descanso.

JORGE, JUAN ELÍAS (BACHI) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Amigos de la Flia. Stella Maris Nuno, Oscar Ramas y su hijos Nicolas y Martina, participan con profundo dolor el fallecimiento de Bachicha Jorge, acompañan a la flia. en este momento dificil. Ruegan una oración en su memoria.

LLUGDAR, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su hijo Bahía; sus hermanos Pucho, Luis, Emilio, Pedro, Carlos, Eduardo, María Arsenia y demás familiares lo recuerdan al cumplirse el 4° aniversario de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y que el Señor lo tenga junto a él. Laprida. Choya.