FÚNEBRES | 20 de julio del 2021

19/07/2021 - 23:27 Funebres

FALLECIMIENTOS

19/07/2021

- Teresa del Valle Ovejero (La Banda)

- Magali Elizabeth Romero (La Banda)

- Erik Harrisson Francisco Llarull

- Ángel Roberto Roldán

- Carlos Eduardo Cortez

- Oscar Gonzales

- María Yolanda Cerezo de Melo (Frias)

- Carlos Alberto Corvalán

- Carlos Ramón Sciascia (La Banda)

- Miguel Alejandro Espíndola (La Banda)

- Ramón Eduardo Caro

- Carlos David Ávila (La Banda)

- Natalia E. Toloza

- Miguel Apolonio Lobos

- Justa Gicelia Morales (La Banda)

- Dominga Angélica Paz

- Carlos Horacio Gómez

- Sucesa del Carmen Concha (Forres)

- Guillermo José Pagés (La Banda)

- Ángel Rafael Castaño

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

---------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS RAMÓN SCIASCIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/21 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, Equipo de Asesores de Presidencia, directora de Sumario, directores generales de los todos los Niveles Educativos, director general de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos Niveles, supervisores y analistas técnicos docentes, coordinación del Área Legal y personal del Organismo participan el fallecimiento del jefe de la oficina de Prensa y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN EDUARDO CARO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/7/21 y espera la resurrección.

Autoridades y el personal del Ministerio de Producción, participa con profundo dolor del fallecimiento de Eduardo Caro enviando sus condolencias y pronta resignación a la familia. Se ruega una oración en su nombre.

INVITACIÓN A MISA

LUIS CÉSAR PIANTINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/7/21 y espera la resurrección.

“Señor, ya está en su casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno”. “Si pudiéramos explicar el dolor con palabras, creo que no encontraríamos una”. Al cumplirse los nueve días de su fallecimiento se invitan a la misa en la iglesia Nuestra Señora de Loreto que se realizara día de hoy a las 20hs. Participan con profundo dolor tus tíos: Rosa Piantini y flia. Elizabeth Sosa y flia. Dario Piantini y flia. Y Elvira Piantini y flia. Daniela Piantini y flia, Juan Piantini y flia. Gustavo Piantini y flia.

RECORDATORIO

GREGORIO BALTAZAR PEREYRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/7/21 y espera la resurrección.

No sé por qué la muerte es tan cruel que nos enseña que los sentimientos se demuestran en vida, sabias que te amábamos pero este último tiempo no pudimos compartir tantos momentos; pasábamos frente a tu casa y de lejos susurrábamos” mi tío querido está en su bicicleta” o “Gregorio viejo no más esta sentadito mirando pasar a la gente “o recibíamos el mensaje : “ dice el gordo que mí tío anda bien… que está haciendo pancitos” que él también nos quiere” dice que gracias por el saludo de su cumpleaños, por el saludo del día de padre y tantos acontecimientos que primero era por una u otra cosa, luego la maldita pandemia que nos llevó a todos a valorar más a los nuestros pero de igual manera no nos permitió volver a abrazarnos.

Te vamos a recordar siempre y jamás dejará de doler la manera en la que te marchaste, te abrazamos fuerte Gregorio querido!

Su hermano Negro Pereyra, su cuñada Noemí, sus sobrinos Chiny y Rulito y sus respectivas familias participan con profundo dolor al cumplirse 9 días de su fallecimiento y elevamos una oración en su memoria y rogamos descanses en paz.

RECORDATORIO

LUIS ENRIQUE LEDESMA (Petico)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Seño el 20/7/20 y espera la resurrección.

Querido Petico: ¡¡Esposo, papá, abuelo y gran amigo!! Hoy cumples un año de tu partida, ¡Cómo no sentirlo ¡ y recordarte todos los días con esa sonrisa y ese optimismo que te caracterizaba, sos y serás nuestro pilar y el motor que día a día nos impulsa a seguir adelante y entregar lo mejor que tenemos que es lo que vos nos enseñaste. Gracias Petico querido por seguir a la par nuestra y marcarnos el mejor camino como siempre. ¡¡Te extrañamos, te amamos mucho más!!! Pero sabemos que desde donde estás nos guías todos los días porque lo sentimos a cada instante. Besos al Cielo. Tu esposa Dorita, tus hijos Gabriela y Daniel (Pelado), tus nietos Benja, Guille y Camilito y tus hijos políticos Carolina y Exequiel, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 16 hs. en la parcela del cementerio Parque de la Paz.

INVITACIÓN A MISA

ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS CARLSSON

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/21 y espera la resurrección.

¡¡ Vuela alto, mamita querida!!

Sus hijos Analía, Alberto, Ana María y Angelina, hijos pol. Ricardo y Federico, nietos Jimena, Carlitos, Magdalena, Guillermina, Federica, Gustavo, Angelina, Carolina, Natalia y Eugenia y bisnietos, invitan a la misa a realizarse hoy a las 19 hs. en la iglesia San Francisco para rogar por su eterno descanso, elevamos oraciones en su amada memoria.

INVITACIÓN A MISA

JOSÉ ANTONIO CARDOZO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/6/21 y espera la resurrección.

Dice que por dónde va el errante deja huellas y que no descansará hasta encontrar a su estrella”. En conmemoración de un mes de su partida invitan a la misa hoy las 19.30 hs en la parroquia Santa Rita. Su esposa Tita Roldán, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos.

BELTRÁN NEIROT, CARLOS ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Silvina Santillán. Sus nietos Mauro y Fabrizio Beltrán Neirot participan su fallecimiento. Vivirás eternamente en nuestros corazones

BELTRÁN NEIROT, CARLOS ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. "Hechos: tú me has hecho conocer los caminos de la vida; y me llenarás de gozo en tu presencia". Desde Viña del Mar (Chile) participan con dolor ante tan irreparable pérdida. Sus sobrinos Marcelo Magnatera, María Fernanda Olivares Beltrán e hijos: María Pía, María Belén, María Agustina y Marcelo Nicolás Magnatera Olivares.

BELTRÁN NEIROT, CARLOS ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. "Dios te conceda por siempre la morada del consuelo; la felicidad del descanso y la claridad de la luz eterna". Participan con profundo dolor su fallecimiento y resignación cristiana a Muñeca, hijos y nietos. Sus sobrinos Néstor Enrique Guzmán, Norma Graciela del Valle Olivares Beltrán Neirot e hijos Enrique Fernando y Néstor Alejandro Guzmán Olivares.

BELTRÁN NEIROT, CARLOS ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Sus sobrinos José Luis, María Silvia, Eduardo Galcontas, Gustavo Galcontas y Carola Hernández, sobrino-nieto Alan Valentino Galcontas, participan la partida del querido tío Cacho a la Casa del Padre. Acompañan a Muñeca e hijos con afecto y oración.

BELTRÁN NEIROT, CARLOS ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Ing. Leopoldo Javier Arce y familia y su mamá participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

BELTRÁN NEIROT, CARLOS ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Los Integrantes del Estudio Juridico Cerro & Asociados - Santiago del Esteeo: Dres. Francisco Eduardo Cerro, Gabriel Horacio Lucena, Diego Luis Jimenez, Maria Guadalupe Abalos Cerro, Julio Villalba Sianferoni, Jose Ricardo Jimenez, Gonzalo Montenegro, Alberto Salido Renteria, Pablo Yñiguez, Lucas Lucena, Maria V. Ferreyra, Giannina Nediani yAdriana Sosa. Acompañan a Muñeca y a sus hijos. Elvan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT, CARLOS ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Francisco E. Cerro, Maria, Mercedes Clusella y sus hijos Francisco y Antonella, Sebastian, Magdalena, Delfina y su nieto Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Muñeca y familia y elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT, CARLOS ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Guillermo Alegre y familia participan con tristeza el fallecimiento de su muy querido amigo Cacho y acompañan a Muñeca y sus hijos en este momento de tanto pesar.

BELTRÁN NEIROT, CARLOS ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Los amigos de su hijo Luis del equipo de fútbol amateur Kovak Automotores, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BELTRÁN NEIROT, CARLOS ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Querido Cacho, entristecidos por tu partida te despedimos con mucho dolor. Gringa Cinquegrani Arnoux Abalos y flia..

BELTRÁN NEIROT, CARLOS ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Betty y Kiko Santillán, sus hijos Adriana, Silvina, Kike, Cristian y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Jalil Jorge Milki (BubY), Julia Sosa e hijos: María Julia y Luis Bau, María Ángela y Roberto Arnedo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan difícil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. La agrupación de Colectividades de Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento de su socia, acompañando a sus familiares, deseándoles pronta resignación . Eleva oraciones en su querida memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Mercedes Clusella y sus hijos Francisco y Antonella, Sebastian, Magdalena, Delfina y su nieto Francisco. Participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. María Mercedes Patiño, Rolando Sosa y sus hijas Pilar, Martina y Lucía, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Sus primas Negra y Marta Areal, Santi y Thiago Perversi Areal participan con tristeza su fallecimiento.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Lucy V. Pérez Mayoral participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos y nietos en estos momentos de pesar. Se ruega oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Marquesa Adriana Zurita y familia acompañan en el dolor a la familia de la querida Titi, vecina de tantos años en la calle Roca y una de sus hijas Ana Beatriz compañera y amiga de su hija Angelina. Que el Señor la recoja para su gloria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Manuel Sánchez y Elena Marina Piccardi, su hija María Laura y flia. participan con gran pesar su fallecimiento. Acompañamos a sus hijos en este triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Amigas y compañeras de su hija Angelina: Eugenia Campana, Roxana Ceriani, Fabiola Contreras, Marcela Laprida, Daniela Llapur, Silvia Marcoux, Claudia Osorio, Andrea Robles y Laura Sánchez Piccardi, participan con profundo dolor el fallecimiento de Tití y ruegan oraciones en su querida memoria.

CARO, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Mi gran amor, Edu. Mi gordo, mi compañero, mi todo. Fuiste el mejor papá que le podría haber dado a mis hijos. Siempre te vamos a amar. Su esposa Haydeé, sus hijos Lucas y Noah

CARO, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su padre Carlos Caro, sus hermanos Pedro Caro, Luis Caro, Roberto Larcher, Oscar Ruiz, Sonia Ledezma, sus hermanas políticas Marta Corpas Cristina Beltrán participan con profundo dolor su partida hacia el Reino de Dios y ruegan una oración en su memoria

CARO, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su compañera Hilda Ruiz, sus hijos Lucas, Noah y Edith, su padre Carlos Caro, hnos. Pedro y Luis, hnos polit, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

CARO, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Amigos de su hermano Luis: Raúl Miranda, Nicolás Ledesma y Pichón, participan su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CASTAÑO, ÁNGEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Su esposa Fabiola Vega, su hija Federica, sus padres Beatriz y Gerardo y sus hermanos Damián, Virginia y Belén y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORTEZ, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su esposa Paola sus hijos Lauriano y Luisana, sus padres, hnos y demas familiares. Servicio de Cremación Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CORVALÁN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su esposa Ana Muños, sus hijos Jose, Maria, Carlos, h. politicos Ilda, Osvaldo, Ana, nietos Esteban, Franco, Bladimir, Celeste y Abril su bisnieta Ximena y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CORVALÁN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Sus hermanos Chonga Corvalán de Raed y Víctor Oscar Raed, Elena Corvalán y Vanina. Sus sobrinos Marcelo Alejandro Villa y flia., Víctor Rodolfo Villa y flia., familia de Ivanna Villa (f), y Negrita Ledesma y flia. participan con inmenso dolor su partida as la casa del Señor donde estarás con tus queridos padres Santiago y Sarca, tu hermana Yuly, acompañan a sus hijos Santiago, Marimé y Charly y flias. Querido hermano descansa en paz que nosotros rogaremos por ti. Te queremos mucho.

CORVALÁN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Olga Andrada de Bucci, sus hijas Cusy, Tato, Sandra y Victoria, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido sobrino. Ruego a Dios su eterno descanso.

CORVALÁN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Sus exvecinos de calle Independencia y amigos Dany, Guilly y Marcelo Murad, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CORVALÁN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento. Querido e inolvidable amigo Carlos lamento con gran dolor tu partida y no olvidare lo que anduvimos juntos en mas de 60 años en compañía de amigos, hijos y nietos; fuiste una gran persona en todo los órdenes de tu vida y espero algún día encontrarnos en el cielo nuevamente. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Tu amigo Coco.

DELGADO, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. "Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. El nos guiará más allá de la muerte". Personal directivo, docentes y de maestranza del jardín de infantes Nº 805 participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Prof. Norma Delgado y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FLORES, ERIKA SOLEDAD DEOLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Directivos y personal de Centro de Distribución Parque SRL participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a la familia en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, CARLOS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Su esposa Elena Paz, sus hijos Emanuel Ricardo,Matías Roberto, Luis Fernando yEsteban Jesus Gómez Participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Quiroga. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZALES, OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Sus vecinos Daniel, Valeria, Claudia, Mili, Maxi, Emma, Juan ,Carla y sus respetivas familias sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

IBÁÑEZ, MARIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. A pesar de la profunda tristeza q nos dejaste por tu inesperada partida, nos reconforta pensar que estás en paz en los brazos amorosos de Dios. Abrazamos a su esposa Mercedes, a sus hijos Nahuel, Manu y Maira, y a su familia en este momento de dolor y rogamos una oración en su memoria. Tus amigos Adriana, Guido y nuestra familia.

IBÁÑEZ, MARIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Tus amigos Jorge, Dorita Llapur, Elita Acosta y sus respectivas familias, participan su fallecimiento, acompañamos en este dolor a su querida familia. Elevamos oraciones en su memoria.

INGRATTA, FRANCISCO PRIMITIVO(q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Su prima Elsa Mayuli participa con profundo dolor su fallecimiento y pide oraciones por su memoria.

INGRATTA, FRANCISCO PRIMITIVO(q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Amigos de toda la vida Chily Bauque y sus hijas Viviana, Mariela Tarchini participan su fallecimiento

JIMÉNEZ, SERGIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Descansa en paz querido Tucu. Se te extraña mucho. Besos al cielo. Tu amigo " Gomín".

LASTRA, FRANCISCO SOLANO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas flias participan con dolor su fallecimiento. Acompañamos en este difícil momento a su esposa, hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria

LLARULL, ERIK H. FCO. Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Sus hijos Gachy y Ariel participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cemet. parque de la Paz.

LLARULL, ERIK HARRISSON FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su hija Graciela Susana Llarull, su hijo político Walter Ariel Drube, sus hnas. Mirna Yolanda y Lina Josefina, su hno. politico Rolando Maritano sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LLARULL, ERIK H. FCO. Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Sus hermanas Chita y Lina participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LLARULL, ERIK H. FCO. Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su hermana Lina y Rolando Maritano, sus hijos Delia y Nicolás, Diego y Lourdes, Antonella, Omar, Natalia y sus respectivos hijos participan su fallecimiento.

LLARULL, ERIK H. FCO. Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su hermana Chita, sus hijos María Eugenia y Marcelo, Alfredo y Mercedes y sus respectivos hijos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LLARULL, ERIK H. FCO. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Querido Bochi. Sus primos hermanos Ehdy, Gorod, Clary, compartimos con pesar este difícil momento junto a nuestras familias.

LLARULL, ERIK H. FCO. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Sus primos Dr. Orlando A. Mdalel, María Cristina Mdalel de Vidal y Luis Ángel Mdalel con sus respectivas familias, lo despiden con mucho cariño, elevamos oraciones en su querida memoria

LLARULL, ERIK H. FCO. Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su tía Nora de Mussi y sus hijos Marcelo Mussi y flia; y Mariela Mussi y flia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria junto a su hija Gachi y flia.

LLARULL, ERIK H. FCO. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus primas Mirta y Lilia Portilla y sus flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLARULL, ERIK H. FCO. Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Luis Humberto Bau y flia. participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLARULL, ERIK H. FCO. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Sus sobrinos Marina, Omar y Daniel, con profundo dolor elevamos oraciones.

LLARULL, ERIK H. FCO. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. José Luis Mussi, su esposa Sara y sus hijas Josefina y Virginia Mussi Pinos, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LLARULL, ERIK H. FCO. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin, su hermana Chita, sus sobrinos María Eugenia, Leonardo, Mercedes, Marcelo y sus sobrinos nietos Celina, Isabel y Francisco.

LLARULL, ERIK H. FCO. DR. (BOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. "Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. El nos guiará más allá de la muerte". Tu hermano en el afecto Orlando y Lidia, sus hijos Gisel y Rubén acompañan a su hija y familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LLARULL, ERIK H. FCO. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Amigo Bochi partiste de este mundo hacia uno mejor, fuiste un gran amigo, compañero y padre. Que Dios te tenga en la gloria, pedimos por tu familia y rogamos oraciones en tu nombre Conrado Bucci y flia.

LLARULL, ERIK H. FCO. DR. (BOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Sus grandes amigos Hugo Montenegro, María C. Azar (Bocha), sus hijos y respectivas familias, participan con gran dolor su paso a la eternidad. Se ruega una oración en su memoria.

LLARULL, ERIK H. FCO. DR. (BOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Sus amigos de la mesa Chica: Marcelo García, Carlos Escobar, Marcelo Carol, Victor Siriani, Carlos Falcione, Orlando López, José Díaz Ruiz, José Ruiz, Eduardo Kurán, Gustavo Martínez, Toto Palumbo, Pato Parra, y Chucho Ache participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria

LOBOS, MIGUEL APOLONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Sus hijos Graciela, Negra, Mabel, Varon, Mimi, José, Estela . h./ políticos, nietos y bisnietos y demás familiares. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LUNA DE CERRA, MANUELA ISABEL A. (LILI) (q.e.p.d.) Falleció 16/7/21|. Querida abuela, nos amaste y te amamos, y lo seguiremos haciendo por siempre. Sus nietos Hernán y María Julia Cerra y su bisnieta Victoria Medina Cerra, te despiden con profunda congoja. Descansa en paz abuela.

LUNA DE CERRA, MANUELA ISABEL A. (LILI) (q.e.p.d.) Falleció 16/7/21|. Querida Lilí, siempre dimensioné tu bondad, tu temple y tu inclinación al trabajo, tanto como el cariño que nos tuvimos. Gracias. Susi Lares y Carlos Artayer participan su partida el Reino de Dios y acompañan a sus hijos Yoyi, Adi y Elio en estos duros momentos.

PAZ, DOMINGA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Sus hijos Sebastián, Milagros, h/políticos Mariana Ponce, nietos Enzo, Sofía, Javier,Nazarena, Matías participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas". Dra. Beatriz Villarreal participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a sus hijos Dres. Luis y Héctor en tan difíciles momentos. Eleva oraciones a su querida memoria.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Carmen Corvalán Olivera de Ávila, sus hijos Orlando Nicolás, Daniel Alberto y Carolina participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus queridos hijos Lalo y Luisito con oraciones en su memoria.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Daniel Alberto Ávila y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus queridos amigos Lalo y Héctor y los acompañan con oraciones.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Elena Marina Piccardi, participa con gran pesar su fallecimiento, acompaña a su hijo Luis y flia. en este triste momento. Eleva oraciones rogando por su descanso eterno.

PONCE, FRANCISCO ATILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Mi querido abuelo, vuelta alto al encuentro del Señor, dónde hay gozo y descanso y no hay sufrimiento alguno. Diste batalla hasta el final como el gran hombre que eres, porque seguirás en nuestros corazones. Fuiste un gran hijo, padre, esposo y gran abuelo, compañero, compinche, luchador incansable como lo fue tu hija Doris. Te vamos a extrañar muchísimo tus nietos Luis Miguel, Rocío, Mari, Ramón, Sergio, Victor, Julián y Lucía, tus hijos Leandro, Antonio, Sara y Graciela, tu esposa Alejandra, tu yerno Ramón y tu nuera Olga.

PONCE, FRANCISCO ATILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Olga Crespin Vda. de Bitar sus hijas, Zulma, Nadia, Mariela y Judith Bitar con sus respectivas Familias despiden con profundo dolor al querido Atilio Rogando al Señor que Reciba su Alma y le de el Descanso Eterno y a su familia Resignación Cristiana y Fortaleza! Elevamos Oraciones!.

ROLDÁN, ÁNGEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su esposa Irma Pereyra, sus hijos Juan, Alberto, Roberto, Argelia, Nicolas, Nilda, Mari, Estela, sus hijos en el afecto Bilo, Yiya, Miguel, Roberto y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Robles. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ROLDÁN, ÁNGEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. "Nos hiciste soñar para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti". San Agustín. Su hijo Juan Ángel, su hija pol. Josefa, sus nietos Rocío, Manuel y Vero, nietos pol. Kike, Nicolás, Mariana, Claudia y Gastón, bisnietos Viky, Juani, Martina, Juan Ignacio lo recuerdarán eternamente.

ROLDÁN, ÁNGEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Sus sobrinos Orlando, Anita y Patricia Loto, sobrinos nietos Ana Belén Piedra, Gabriela Loto y Carolina Ruiz participan con dolor su fallecimiento.

TOLOZA DE AVILA , NATALIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su esposo Fernando Ávila y su hijo Nahuel Ávila y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, su restos fueron cremados ayer en CREAMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TOLOZA, NATALIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su compañero Fernando. Su hijo Nahuel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA, NATALIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Sus hermanas Analía y Cecilia Toloza, sobrinos Benjamín, Juani, Matías, Joaquín y Valentina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA, NATALIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Sus tíos Chevela, Elsa y Perico Toloza, sus tíos pol. Berta García y Jorge P. Dip, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA, NATALIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Sus primos Nancy y Walter Herrera e hijos Ivana y Franco Herrera Toloza, Marisa y Valeria Toloza, Karina y Ariel Dib, Daniel, Rita, Alejandro y Natali Dip, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

TOLOZA, NATALIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Empleados de Coordinación de Gestión acompañan a Fernando Ávila y su hijo en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, AMANDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Madre, suegra, abuela. Descansa en la gloria de Dios. Adiós. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Su hija Romina Herrera, su yerno Mariano Tauro, su nieta Mia Tauro participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad

VILLALBA, AMANDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Estamos muy tristes por tu partida de este mundo, pero ahora sabemos que ahora estás en un mejor lugar con nuestro Señor. Sus hijos Luis y Romina herrera, sus nietos Leo, Mariana, María y Ariel Herrera, Mia Tauro, Ariana y Fernando Herrera y sus bisnietos Lautaro y Grecia. participan su fallecimiento.

VILLALBA, AMANDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. El Señor cubra con su manto de misericordia y la tenga entre sus elegidos, ruegan una oración en su memoria, sus consuegros Alba Escobar y Lidia Tauro.

VILLALBA, AMANDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. A pesar de tu partida que hoy tanto sufrimos, siempre estarás presente en nuestros corazones. Sus amigos Isabel Escobar y flia. Marcelo Suarez y flia. Juan Lastra y flia. Lindor Escobar y flia. Ruben Escobar y flia. Marcos Escobar y flia. participan su fallecimiento.

SUÁREZ DE DÍAZ, NELLY ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/95|. Madre querida, hoy hace 26 años que te fuiste a la casa del señor, desde entonces estamos contigo a través del tiempo y a pesar de la muerte vives en nuestras mentes en cada enseñanza y ejemplo que nos diste y en cada latido de nuestros corazones. Tus hijos invitan a la misa que se realizará hoy a las 19.30hs en el Santuario de Sta Lucía. Elevamos una oración en tu querida memoria

PEREYRA GREGORIO BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Hoy se cumplen nueve días que te fuiste hermano querido. Quiero agradecer a los médicos y a todos los enfermeros que te atendieron del hospital de Loreto, gracias infinitas Negro Pereyra y familia.

URQUIZA, SERGIO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Las palabras no son suficientes para expresar la tristeza por la partida de mi esposo Cacho al Reino de los cielos. Su esposa Sara Cáceres y su hija Noelia Urquiza, su hijo político Hernán Espíndola y su amado nieto Ulises Espindola al cumplir un mes de su fallecimiento.

URQUIZA, SERGIO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Que Dios te guarde eternamente es el deseo de tu cuñada Kela y Chuly y Gian, lo recuerdan a un mes de su partida a la Casa del Señor.

ALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 18/07/21|. Carlos Naufal, María Julia Giménez, sus hijos Carlos, Natalia, Melina y Emmanuel y su nieta Mía participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|.Sergio, Melina y Mía participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. El Señor en su infinita bondad lo reciba en sus brazos". Sus vecinos Flia Acuña, flia Lozano, flia Verón, flia Madrigal, flia Ledesma, Walter Arut, flia Guzmán, flia Mansilla Llanos, flia Moreno, flia Castillo participan su fallecimiento.

ÁVILA, CARLOS DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su esposa Mirta Ester Carranza, sus hijos y demas familiares part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cement. Jardin del Sol.CARUSO CIA.ARG. DE SEG. - NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

CARABAJAL, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba, "El Jarillero" conjunto Los Nativos acompañan con afecto al gran amigo y artista Folclórico Dani Carabajal y de más familiares, en el fallecimiento de su papá Roberto. Elevan oraciones en su memoria.

ESPÍNDOLA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Sus hijos Patricia, Mercedez, Soledad, Mara, Gisela, Rafael, VÍctor, Silvia y Noemí y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio la Misericordia. Cobertura NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUÁREZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Sus hijos: Amelia, Mini, Omar Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

JUÁREZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. "Señor envia tu luz, tu amor como guía y consuelo para su familia". Directivos y personal de la firma Simón Hnos. S.A. Acompañan a su colaborador y compañero Felix Omar Gomez, en tan sentido dolor por el fallecimiento de su Sra. Madre. Rogamos oraciones en su memoria.

JUÁREZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. "Dale Señor el descanso eterno". Luis R. Simón, Jaime Simón, Jaime R. Simón, Luis O. Simón y sus respectivas flias. , participan con profundo dolor el fallecimiento de la Madre de Felix Omar Gomez. Elevando oraciones en su memoria.

MORALES, JUSTA GRICELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Su esposo Héctor Hernández, hijos Ricardo, Alberto, Gustavo, Adriana Hernández, h/pol, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol. Servicio La Franternidad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PAGÉS, GUILLERMO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su esposa Nancy Lobos, sus hijos Martin, Anabel, Ezequiel y Mavi, sus hijos pol Daniela, Máximiliano y Mario y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 17:30 en el cementerio Jardín del Sol. SERV Serv. AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

QUIÑONES, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Su esposa Patrocinia, hijos: Tere, Carlos, Luis, nietos, bisnietos, hijos políticos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cem. La Misericordia. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

QUIÑONES, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Mi viejito, mi abuelo, mi padre, nos diste los mejores años de tu vida la luchaste hasta lo último, que dolor tan grande que nos dejaste. Te voy a amar toda mi vida. Que Dios te conceda el descanso eterno, te amamos con el alma y para siempre. Su nieta Caro, tus hijos, bisnietos e hijos políticos.

QUIÑONES, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Su hermana política Lucía Giménez, sus sobrinas Margarita Quiñones, Estela Quiñones y Susana Quiñones y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Misericordia.

QUIÑONES, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Familia Sajur, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos difÍciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, MAGALÍ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Sus padres Jorge Romero, su madre Susana Bustamante, hnos y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron cremados ayer. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

SCIASCIA, CARLOS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Su esposa Marcela, sus hijos Sandra, Claudia, Karina, Roxana, David, Matías, Tatiana, Marcos y sus nietos Aldana, Olivia y Gio, rogamos una oración por su descanso. "Fue un buen hombre y el mejor esposo, padre y abuelo. Te fuiste dejando muchas enseñanzas, gracias por todo el amor".

SCIASCIA, CARLOS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Sus hijas Karina, Claudia, Sandra, Roxana y Jessica Sciascia, sus hijos políticos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SCIASCIA, CARLOS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Docentes del Departamento de Ciencias Naturales, Exactas y de Tecnologías, de la Escuela Normal Superior Dr. José B. Gorostiaga, acompaña a la Prof. Roxana Sciascia en este doloroso momento, ante la irreparable pérdida de su padre. Rogamos una oración para pedir por su eterno descanso.

SCIASCIA, CARLOS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tus brazos misericordiosos". Personal de la Dirección de Psicología Educacional y Asistencia Escolar, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Lic. Marcela Regatuso, acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SCIASCIA, CARLOS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. La comisión directiva del SEADE participa con dolor el fallecimiento de quien fuera socio fundador y actualmente revisor de cuentas de nuestro sindicato. Ruegan una oración en su memoria.

SCIASCIA, CARLOS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. El secretario general del SEADE, Enzo Rearte participa con dolor el fallecimiento del compañero Carlos. Ruega una oración en su memoria.

SCIASCIA, CARLOS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Valentina Umbidez y familia, despedimos con profunda tristeza al padre de mi novio David Sciascia y rogamos por su eterno descanso. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

TOMASELLI, DINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Su sobrino Héctor Ricciotti, su esposa Celina Saad y flia, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos y familia. Elevan oraciones en su memoria.

TOMASELLI, DINA ISABEL

(q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Roberto Chelala participa con profundo dolor el fallecimiento de la mama de su cliente Luis F. Jiménez y acompaña a su familia en tan dificil momento elevando una oración en su memoria.

CEREZO DE MELO, MARÍA YOLANDA "Yola" (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. "Señor concédele un lugar junto a Ti donde no hay llanto nidolor, solo paz y felicidad". Sus hijos Luís, Mariela, Miguel y Sandra y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

CEREZO DE MELO, MARÍA YOLANDA "Yola" (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. "Ahora eres un ángel, a las sombras de tus alas nuestras almas siempre estarán unidas a ti. Descansa en paz Yolita". Su hermana política Coca de Cerezo, sus hijos Ana, Daniel y Claudio Cerezo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno. Frías.

CEREZO DE MELO, MARÍA YOLANDA "Yola" (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. "Nada desaparece en la vida mientras queden huellas profundas en nuestros corazones". Su sobrino Deny Cerezo, su hijo Matías, participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial y ruegan por su descanso en paz. Frías.

CONCHA, SUCESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Sus hijos Roque, Titi y Miguel, sus hijos pol Mario, Francisco y Dora y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Forres. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORONEL, PEDRO O. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. La Unión que conecta a dos hermanos es diferente a todo, es un abrazo incomparable que ni siquiera la muerte puede romper, su partida es perder un gran amigo, protector, confidente con quien compartíamos toda una vida . Su hermana Mirta ,cuñado Lucho, sobrinos Noni, Sole, Jorgito, Jose, Juliana, Matias y Johan.

CORONEL, PEDRO O. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Orli sentimos mucho fuiste una gran persona te vamos a echar de menos en el barrio Norte. Cuñada Mirta y flia te acompañamos por esta pérdida de tu hermano. Sus cuñados Antonio, Cristina Alvarez y Peti Buttazzoni.

PAGLIERANI DE RÍOS, GLADY NILDA "Negrita" (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Fuiste una luz en el camino, incluso después de tu partida seguirás eternamente iluminando nuestras almas. Ana María Reynoso, Pocho, Pochito, Alejandra y Solcito, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PAGLIERANI DE RÍOS, GLADY NILDA "Negrita" (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. "Cuando la vida te separa de nuestro ser querido, el recuerdo de su sonrisa es la mejor manera de volver a encontrarse". Pelusa Reynoso, su esposa Ana, sus hijos Florencia, Agustín y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso en paz. "Tía Negra vivirás eternamente en nuestros corazones" Frías.

PIANTINI, LUIS CÉSAR (Pato) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. En medio de las adversidades de este mundo, conservó la paz en su alma y en su corazón". Tu tia Elisa sus primos Caro, Titi y Mily sus primos políticos Beto, Luchi y Rolle y sus sobrinos More y Luisal cumplirse los nueve días invitan a li misa que se realizara el dia de hoy a las 20hs en la parroquia nuestra Sra. de Loreto.