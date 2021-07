FÚNEBRES |21 de julio del 2021

21/07/2021 - 04:28 Funebres

FALLECIMIENTOS

21/7/21

- Omar Víctor Arias (La Banda)

- Nélida Arias (La Banda)

- Mónica Valdiviezo de Álvarez (Beltrán)

- Francisco Alexis Mendoza (Pinto)

- Azucena del Valle Toranzo

- Mercedes del Carmen Luna

- Nelson Domingo Rosas

- Marina Eloísa Vallejo (La Banda)

- Gloria Viterva Cuello

- Julio César Llugdar

- Héctor Hugo Brunet (La Banda)

- José Alejandrino Serrano (Choya)

- Ana María Gómez de Couselo

- Ricardo Escarfo Pereyra

- Felipe Lorenzo Orieta (La Banda)

- Mauro Antonio Muratore

- Antonio Luis Aguilera (La Banda)

- Adolfo Hilario Gómez

- Reginaldo Raúl Astudillo

- Ciria Anselma Roldán (Nva. Francia)

- Eudocio Manuel Ponce (Laprida)

Sepelios Participaciones

ASTUDILLO, REGINALDO RAÚL (q.e.p.d.)Falleció el 20/7/21|. Su esposa Galván Marta, sus hijos Raúl, Pichi, Poti, Nena, Pedro y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Los Quirogas. Cobertura. Norcen s. r. l. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787 .

BELTRÁN NEIROT, CARLOS ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Cacho, te recordaremos siempre como el mas sabio del grupo, de aquella inolvidable comision de padres Scout de Parroquia Belgrano. Los que aun quedan Negro Martinez, Cacho Bobes, Guilli Loza, Rosita Herrera, Muñeca Beltran, esperaremos reunirnos con vos y el Padre Marozzi para añorar tantos dias felices.

BRUNET, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. "Directivos y Personal de la Empresa EDESE S.A. participan con profundo dolor del fallecimiento del empleado Héctor Hugo Brunet y ruegan oraciones en su memoria"

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Francisco E. Cerro, Mercedes Clusella y sus hijos Francisco y Antonella, Sebastian, Magdalena, Delfina y su nieto Francisco. Participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Susana Areal, Alberto Jerez, sus hijos Lelia, Matías y Tomas con profundo dolor y pesar acompañamos a sus hijos. Besos al cielo querida prima Titi.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Familia Aprile Kozameh participan con dolor su partida y acompañan a sus hijos Analía, Alberto, Ana María, Angelina. Ruegan oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Guillermo Arturo Catella, Fernanda Yachelini, sus hijos y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familia en estos dolorosos momentos.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Víctor Emilio Zain y María Delia Jiménez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARO, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Participamos con gran dolor la muerte de nuestro amigo. Comandante Mayor (R) Rubén Castillo y familia, Nora Elizabeth Castillo y familia y Rosa Zulema Castillo y familia, pidiendo al Señor Todopoderoso, pronta resignación a toda su familia.

CARO, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Miguel Formini amigo y compañero de su hermano Luis participa su fallecimiento y acompaña a la familia en tan difícil momento

CORVALÁN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Muñeca, Luqui y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido vecino y amigo de toda la vida. Rogamos oraciones en su memoria.

CUELLO, VITERVA GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/07/21|. Sus hijos Gloria y Ricardo Ruiz, h. pol. Héctor Carrascosa, nietos Mauricio, Rocio, Agustin, Antonela, Sofia, Valentin, Lucia y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Jardin del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GALEANO DE LLAVAR, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Su hermana política Rosita de Llavar, tus sobrinos Silvia Llavar, Enrique y Eugenia María Miguel y sus respectivas familias te despedimos con inmenso cariño y acompañamos a tus hijos y nietos en su dolor.

GÓMEZ, ADOLFO HILARIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Sus hijos Zelena y José Gómez h/ política Atonela Sánchez, sus nietos Mia, Ian y demas familiares, sus restos serán inhumados hoy 12 horas en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZANDO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 .

GÓMEZ DE COUSELO, MARÍA CRISTINA BENITA (PIMPA) (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Sus hijos Patricia, Alejandro y Santiago, sus hijos políticos Mario, Ana y Zenia, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ DE COUSELO, MARÍA CRISTINA BENITA (PIMPA) (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su hija Patricia y Mario Lares, nietos y bisnietos; Elba y Lidia participan su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

GÓMEZ DE COUSELO, MARÍA CRISTINA (Pimpa) Falleció el 19/721|. María del Valle y Luis Enrique Sgoifo participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos Patricia, Marito y a toda la familia en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección,

GÓMEZ DE COUSELO, MARÍA CRISTINA (Pimpa) Falleció el 19/7/21|. Agustín Coria y Walter Coria y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, JESÚS BETTY GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Su prima Mirtha Garnier de Ávila y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y que brille para ella la luz que no tiene fin.

INGRATTA, FRANCISCO PRIMITIVO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Su vecina y amiga de toda la vida. Olivia Pécora de Collado y sus hijas Enriqueta Collado y Mariana Collados y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin . Amén

LLARULL, ERIK H. FCO. DR. (BOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su sobrina Lucy Julián y flia, participan con profundo dolor su Fallecimiento, acompañan a su flia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LLARULL, ERIK H. FCO. Dr. (q.e.p.d) Falleció el 19/7/21|. Marquesa Adriana Zurita y famiia, acompañan en el dolor a la familia de Erik, vecino en la calle Roca y apreciado colega. Que el Señor lo recoja en su gloria.

LLARULL, ERIK H. FCO. Dr. (q.e.p.d) Falleció el 19/7/21|. Carlos Auat y Sra., sus hijos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

LLARULL, ERIK H. FCO. DR. (q.e.p.d.) Fallecio el 19/7/21|. El Grupo Belén 66, acompaña a su hermana Lina y a su familia en este doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

LLARULL, ERIK H. FCO. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Benedicto Lupica y María Inés Olmedo de Lupica participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento de tanta tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

LLARULL, ERIK H. FCO. DR. (BOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Tu hermano en el afecto Héctor Navascues e hijas Florencia Valentina Paula y su amigo Pilo Bellido participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LLARULL, ERIK H. FCO. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Antenor R. Ferreyra, Sara J. Achával y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Erik y acompañan con inmenso cariño a toda su familia.

LLARULL, ERIK H. FCO. Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Olga, Alejandro y Alberto Cheein participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLARULL, ERIK H. FCO. Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Adela Figueroa de Nasif Saber sus hijos Silvina, Fernando y Germán y sus hijos políticos abrazamos a su familia en este dolor recordándolo a Bochi con cariño. Ruegan oraciones en su memoria

LLARULL, ERIK H. FCO. Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Mony Salomón y su esposo Lucgo Zanello despiden al muy apreciado Bochi y acompañan a sus hermanas Chita y Lina en esta triste despedida en recuerdo de su infancia en el pueblo de Garza.

LLUGDAR, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Teresita Amadey, sus hijas Cecilia y Patricia Lagar, sus hijos políticos Cristian Acosta y Mario Feijóo y sus nietos Sofía y Emilio Acosta, Lucía, Nicolás y Santiago Feijóo acompañan a las queridas Fernanda y Alejandra con sus respectivas familias, ante su dolor y les desean pronta resignación.

LLUGDAR, JULIO CÉSAR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración en su memoria.

LLUGDAR, JULIO CÉSAR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Los compañeros de la Cátedra de Derecho Administrativo de la UCSE. Evi, Daniel, Patricia y Pablo acompañan a la querida amiga Fernanda en la pérdida irreparable de su padre. Que Dios lo reciba en sus brazos.

LLUGDAR, JULIO CÉSAR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Consejo directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comision de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado. Ruegan una oración en su memoria.

LLUGDAR, JULIO CÉSAR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su familia con mucha tristeza. Ruegan oracioens en su memoria.

LUNA, MERCEDES DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/07/21|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Su hijo Javier Humberto Peralta, su hija politica Estela Coria, sus nietas Gladys, Alejandra, Liliana y Mercedes, su nieto politico Sebastian, su bisnietos Eunisse, Denisse, Gael, Iván, Germán, drián, Florencia, Sofía, Julieta y Tomás participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, MERCEDES DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/07/21|. Su nieta Pola Acosta, su nieto politico Luis Maidana, sus bisnietos Micaela, Lucia, Raúl, y demas familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MURATORE, MAURO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Su madre Hortencia Rueda, tíos, primos, sobrinos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. María Azucena Rivero acompaña con afecto a su distinguido y ex alumno Dr. Luis Alejandro Fumarola en este momento de dolor. Ruega al Señor que reciba a su madre en el Reino Celestial.

PEREYRA, RICARDO ESCARFO (q.e.p.) Falleció el 19/7/21|. Su esposa Gilda Autlán, sus hijos Ricardo, Norma, Yolanda, Jorge, Fredy y Mabel, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROLDÁN, ÁNGEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su consuegra Mariana Pécora y sus hijos Sergio, Ramón y Juan Ruiz y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia Roldán en este momento de dolor.

ROLDÁN, ÁNGEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Oliva Pécora de Collado y sus hijas Enriqueta Collado, Mariana Collado y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su sobrina política Estela Roldán y familia en este momento de dolor.

ROSAS, NELSON DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 20/07/21|. Su esposa Reyna Gerez, sus hijos Domingo, Marta, Nelson y Marcela, h. politicos Elena, Pia, Sergio y sus nietos Julian, Martina, Nelson, Francisco, Martin, Andrea, Pablo y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROSAS, NELSON DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Su esposa Reina Gerez, sus hijos Domingo, Nelson, Marcela y Marta participan con profundo con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

ROSAS, NELSON DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Su hijo Domingo Rosas, su hija política Elena, sus nietos Julián y Martina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROSAS, NELSON DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Celia Elena Eljall y sus hijas Elena y Lilián participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, ALEJANDRINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Directorio y personal de Mercurio S.A- Tarjeta Sol participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Azulia Serrano y elevamos oraciones en su memoria.

SERRANO, ALEJANDRINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su hija Azulia y familia en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

SERRANO, ALEJANDRINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Adriana, Carina y Mariela, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera Azulia, acompañan a la familia en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

TOLOZA, NATALIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. "Señor ya está en su casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno". Querida Natalia, hoy estás junto a tus padres gozando de la vida eterna, ayúdanos a seguir adelante. Sus primos Juan, Ariel, Nanú, Mabel, Luis y sus sobrinos Juan Carlos, Ignacio, Juan José, Nicolás, Tomás, Luis y Felipe, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TORANZO, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Sus hijos Liz, Aldo y familia, Daniel, Nati y familia, nietos y bisnietos participan el fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

TORANZO, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Su hija Liz y Aldo, sus nietos Sebastián y Exequiel, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

TORANZO, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Sus hijos Oscar, Liz, h/pol, Natalia, Aldo, nietos Josefina, Exequiel, Sebastián, Cristian, Maxi y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Invitación a Misa

LEONARDI DE FRÍAS, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/09|. Su hijo José Frias y Liliana Pereyra, nietos Juan José, Rodrigo y Lucas y sus respectivas familias, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús al cumplirse 12 años de su fallecimiento, Para rogar oraciones en su querida memoria.

OCHOA, LUCÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. Un mes más de tu inesperada despedida y sin poder entender todo este dolor. pero cada día más convencido que fuiste la persona que más feliz me hiciste. Te voy amar por siempre. Daniel, invita a una oración en su memoria en la Pquia. San José del Bº Belgrano, hoy a las 18 hs.(presencial) y a las 20 hs. (virtual).

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AGUILERA, ANTONIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Sus hijos Oscar, Elena, h/pol, Mabel,nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs (casa de duelo) Belgrano 532 La Banda (sala velatoria: Serv.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ARIAS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Sus hijos Perla, Clarisa, Artero, hijo político Hugo, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Cobertura. Caruso Cia Arg de seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

ARIAS, OMAR VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Sus hermanos Alba, Rosa, Ángel, Fany, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio. La Misericordia. Cobertura. Norcen s. r. l. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

BRUNET, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Hijo querido: Te vamos a decir todo lo que no te dijimos por miedo que al decirte, puedas vernos triste. Te vamos a decir todo ahora que ya partes, adelantándote a este viaje que debíamos hacerlo primero nosotros, tus padres, es este amor tan grande que hoy parte en mil pedazos todo nuestro existir. Te vamos a decir todo hijo del alma porque esta es nuestra forma de decir adios: A Dios que te bendiga, a Dios que te acompañe hasta que en sus brazos ya no haya mas sufrir! Te pensaremos, te sentiremos, te extrañaremos cada día porque nuestro Amor es eterno. Adios hijito nuestro. Adios hijo amado. Sus padres Víctor Brunet y Nilda Celiz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUNET, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. "¿Y Uds quién dicen que soy yo?. Tu eres el hijo de Dios, en quién tenemos puestas nuestra esperanza de Resurrección." Descansa en paz querido primo!. Su prima Zulema Argañaraz y sus hijos Paola, Gastón Ricky, Sol, nietos Damaris y Felipe, participan con hondo pesar su fallecimiento.

BRUNET, HÉCTOR HUGO(q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Mi querido sobrino, si pareciera que fuera ayer cuando de niño iba a esperar el colectivo que te traía de Monte Quemado y venías a mi, corriendo con tus bracitos abiertos de creer que a tus 45 años tengas que partir así derrepente...pero mi esperanza está puesta en el Señor, en la vida eterna, la que nos permitirá algún día el reencuentro. Descansa Huguito, descansa en los brazos de Jesús y María. Su tía Martha Céliz, participa de su fallecimiento y acompaña a la flia a la distancia, en tan grande dolor.

BRUNET, HÉCTOR HUGO(q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. "Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos". Sus tíos José Raúl Argañaraz y María Josefina Céliz, sus primos participan de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BRUNET, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. "Puedes llorar, sentir el vacío y dar la espalda o puedes hacer lo que me gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir"... "Huguito" nosotros elegimos recordarte con esa alegría que siempre nos regalabas. Descansa en paz amigo, hermano del alma. Amigos y compañeros de la promo '93 del Colegio San Francisco Solano (Mte. Qdo.) acompañan a la flia. Brunet ante tan dolorosa pérdida. Q.E.P.D

ORIETA, FELIPE LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su esposa: Luisa Ernestina Paz, sus hijos María Luisa, Carlos Alberto, Héctor Rubén, Noemi Isabel y Felipe Orlando, Hijos políticos Carolina Mansilla, Marcos Miranda y Sandra Ibáñez, nietos: Maia, Constanza, y Octavio, Tamara, Iván, Gustavo, Gonzalo, y Bianca, Jairo, Braian y Franco, Fabricio, y Melani, y Amhira Jazmín participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza Clodomira. CARUSO CÍA DE SEGUROS EMPRESA SANTIAGO.

OVEJERO, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Mi gordita querida, solo me queda tu inmensa bondad, amor y gratitud por lo que has sido y me has enseñado. Has sido un ser maravilloso, de esos que ya no existen. Estoy infinitamente agradecida con Dios por haberte disfrutado y por darme la mejor tía del mundo. Te voy a amar siempre, y en cada receta, en cada canción alegre vas a estar presente. Gracias por tu amor incondicional. Descansa en paz y donde sea que estés tu luz brillará en mi corazón. Te amo infinito. Su hija Nella, Leo, Cristóbal y Emilia.

OVEJERO, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Mi Teten, mi hermana, mi amiga, mi compañera cuánto dolor me dejas con tu partida, aún así le agradezco al Señor por toda la vida que nos dio juntas, hasta nos despedimos de la mejor manera. Gracias a tu infinita Misericordia, te concedió la forma de tu partida, te acostate a dormir el sueño eterno sin una ay...Mi gordita, te voy a extrañar toda mi vida, porque has sido para mi un ser maravilloso, la mejor hermana del mundo, solo te pido ahora que desde el cielo me cuides y me protejas. Tu hermana Chabela, tu cuñado Héctor Lisondo y flia. Rogamos oraciones a tu memoria y que brille para vos la luz que no tiene fin.

OVEJERO, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Mi Tetén: Mi tía, mi madrina querida, tan querida por cada momento compartido, buenos y malos, pero vos siempre presente. Solo me queda decirte Gracias. Gracias por elegirme, gracias por ser madrina y también de tu pepona. Cuídanos, protégenos y guíanos de donde estés. Te amaré por siempre. Luciana Lisondo, tus sobrinos nietos Ignacio Jesús y María Victoria Lisondo, ruegan y piden oraciones en su memoria.

PAGÉS, GUILLERMO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su esposa Nancy C. Lobos, sus hijos Martín, Ma. Anabella, Exequiel y Ma. Virginia, sus hijos políticos Maximiliano Di Pietro, Mario García, Daniela Vildoza, sus nietos Néstor, Nicolás, Bautista, Maia; Martina, Gennaro y Salvador participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el día de ayer en el cementerio Jardín del Sol.

PAGÉS, GUILLERMO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Patricia Gazcon y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en la despedida de su querido compañero Guilli que tuvo una bondad infinita y un corazón noble. Vuela alto Paguesito. Que brille para usted la luz que no tiene fin. Se ruega una oración en su memoria.

PAGÉS, GUILLERMO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Sé que Dios ya lo tiene un su gloria porque siempre fue un activo cristiano, y pedimos que descanse en paz, son los deseos de su tía Nélida Gómez de Moyano y de sus hijos Alfredo, Franklin y María Gabriela y sus respectivas familias. Acompañamos a su esposa Nancy y a sus hijos Martín, Anabel, Ezequiel y Maxi y demás familiares en este momento de dolor. Pedimos oraciones en su memoria.

PAGÉS, GUILLERMO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Los amigos de la infancia de calle Libertad: Agustín y Walter Coria, José y Carlos Isorni, Piluso y Pablo Alen Lascano, Guillermo Chemes y Mario Lares, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro amigo de la infancia. Ruegan oraciones en su memoria.

PAGÉS, GUILLERMO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Hoy la familia del Instituto Bromatológico está de luto, te fuiste amigo querido junto a Dios, el cielo está feliz con tu legado, sos un ángel, el que siempre recordaremos con mucho amor, porque fuiste eso... Puro amor, un ser lleno de luz. Te vamos a extrañar. Tus amigos y compañeros del Inst. Bromatológico.

PAGÉS, GUILLERMO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Tu voz desvanecida por la ausencia perdura más que una música, como imagen tuya. El Señor te abrazará y sentirás su amor infinito. Tus compañeros de trabajo de calle Urquiza: Dr. Osvaldo Orellana Peralta, Dra. Patricia de Hubaide, Ing. Mónica Rodríguez, Dra. Mariela Romero, Ing. Mónica Cancinos, Neri Campos, Juan Rojas, Elida González, Teresita Lastra, Anselmo Santos, Nelson Gallo, Gisella Olivera, Walter Tula, Ricardo Juarez, Lorena Gallo, Mario Taboada, Julio Cecconi, Esther Gallo, Dra. Cristina de Toro, Alexia Mukdsi, Dr. Fernández Salón.

QUIÑONES, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Sus vecinos y amigos: Julio Viscarra, Ariel Viscarra, Luis Viscarra y sus respectivas flias., participan su fallecimiento con inmenso dolor, pedimos a Dios lo tenga en su gloria en el reino de los cielos al querido Guego, lo reciban los ángeles y le dé el descanso eterno. Que brille para él la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia. Rogamos al Señor por una pronta resignación para toda la familia.

QUIÑONES, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Sus vecinos: Carlos Juárez, Nancy Carrillo, Carlos San Pablo, Mario Aguirre, Ricardo Herrera, Mary de Serrano, Darío Olivares, Julio Viscarra, Dany Ávila y sus respectivas flias., participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia. Descansa en paz Guego y que brille la luz que no tiene fin.

VALLEJO, MARINA ELOÍSA (q.e.p.d.) 19/07/21|. Sus hijos Eduardo, Rita, Alfredo, Campos, h. politicos Claudia y Ruben, nietos Nazareno, Rita Aldana, y demas familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta la Barranca SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

MOGLIA, OCTAVIO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/07/07 Hoy se cumple un nuevo aniversario de tu partida a la eternidad. No importa cuantos años pasaron nuestro agradecimiento y amor siguen intactos. Siempres estarás presente en nuestros corazones como buen esposo, padre protector, abuelo amoroso y gran persona. Que el Señor bendiga tu alma. Tu esposa Enriqueta Graicano e hijos natalia y Octavio y sus familias. Se ruega oraciones a su memoria.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALBA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Se fue un luchador por los derechos de los jubilados. Desde su agrupación de " Jubilados Independientes", primero y luego desde las filas de los jubilados de ATE, abrazo la siempre postergada causa de los jubilados y a ella dedico su vida hasta que los años y su salud le obligaron al descanso, pero nunca permaneció ajeno a esta problemática, poniendo a disposición los antecedentes base de muchos justos reclamos. Jorge Alba fue vicepresidente del centro de Jubilados y Pensionados de ATE. "Tus compañeros de lucha te despedimos". Descansa en paz, Jorge.

MENDOZA, FRANCISCO ALEXIS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Sus padres María Luisa, Francisco, sus hermanos Paola, Lucas, Eli, Franco, primos, tíos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pinto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

PONCE, EUDOCIO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Su esposa Eva, sus hijos Rodolfo, Juan, Mario, Jorge, Julio, JosÉ, Marta, Vilma, Sara, Mirma, Yolanda, Rita, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Laprida. Cobertura. caruso cia arg de seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787 .

ROLDÁN, CIRIA ANSELMA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Su hija Aida, su hermano,nieto, bisnietos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Nueva Francia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787 .

SERRANO, JOSÉ ALEJANDRINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su prima Nora Serrano de Villalba junto a su esposo Pedro Villalba; sus hijos Luis y Carolina Mansilla y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan plegarias en su memoria. Choya.

SERRANO, JOSÉ ALEJANDRINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Confiamos en tu palabra Señor. Su primo Carlos Serrano junto a su esposa Rosa Ysla de Serrano; sus hijos: Carlos y David y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Choya.

SERRANO, JOSÉ ALEJANDRINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Señor recibelo en tus brazos de misericordia. Su primo Cesar Serrano junto a su hijo Jesús Serrano y familia participan con dolor su fallecimiento. Acompaña a su familia en este duro momento. Choya.

SERRANO, JOSÉ ALEJANDRINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Dale el descanso eterno. Marta Silva de Serrano; sus hijos: Sergio, Cecilia y Valeria Serrano junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

VALDIVIEZO DE ÁLVAREZ, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Luis Villavicencio y familia acompaña en este difícil momento a su amigo Miguel Álvarez y a sus hijos por la pérdida de su esposa y madre Mónica Valdiviezo de Álvarez.

VALDIVIEZO DE ÁLVAREZ, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Ing. Antonio Gallego y María Gallego participan con dolor en su fallecimiento y acompañan a la familia en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

VALDIVIEZO DE ÁLVAREZ, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. CPN. Juan. B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini, sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

VALDIVIEZO DE ÁLVAREZ, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Vicente Valle y familia acompañan al Sr. intendente Miguel Álvarez y sus hijos en tan doloroso momento.

VALDIVIEZO DE ÁLVAREZ, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Ricardo José y Dra. María Eugenia Carabajal y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Miguel y a sus hijos. Elevamos oraciones en su memoria.

VALDIVIEZO DE ÁLVAREZ, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Mirta Pastoriza participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su esposo Miguel y a sus hijos en este momento de pesar. Ruega oraciones en su memoria.

VALDIVIEZO DE ÁLVAREZ, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. El personal profesional de enfermería, maestranza y administrativo del Hospital de Tránsito Dr. Salvador Retondo de Beltrán participan con dolor su partida. Que descanse en paz.

VALDIVIEZO DE ÁLVAREZ, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Dra. Sonia Yoshitake y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

VALDIVIEZO DE ÁLVAREZ, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Dr. Oscar Daniel Lobo y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del Sr. intendente de la ciudad de Beltrán Sr. Miguel Álvarez y ruegan oraciones en su memoria.

VALDIVIEZO DE ÁLVAREZ, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. "Qué el Señor la reciba en sus brazos para el descanso eterno". Dra. María Fernanda Lobo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del intendente de la ciudad Beltrán Sr. Miguel Álvarez y elevan oraciones en su memoria.

VALDIVIEZO DE ÁLVAREZ, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. ¡Mónica! porque fuiste una docente de vocación, dulce y con la humildad de los grandes llegaste al corazón de mucha gente que te quiere. Hasta siempre querida amiga. Te fuiste en un día especial, el cielo festeja la llegada de un ángel. Sus amigas Sofía Ávila y Amanda Anríquez acompañan a su esposo el intendente de Beltrán, Sr. Miguel Álvarez y sus hijos. Ruegan una oración en su memoria.

VALDIVIEZO DE ÁLVAREZ, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Ing. Antonio Gallego y María Gallego participan con dolor en su fallecimiento y acompañan a la familia en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

VALDIVIEZO DE ÁLVAREZ, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Personal del Bar Goodfellas lamentan el fallecimiento de Mónica Valdivieso de Álvarez y acompañan a Miguel Álvarez y sus hijos Constanza Agostina y Facundo en el dolor.