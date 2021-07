FÚNEBRES | 23 de julio del 2021

23/07/2021 - 02:31 Funebres

Fallecimientos

- Edmundo Rafael Martilotti (Tucumán)

- Beatriz Noemí Meneses (La Banda)

- Raúl Berto Pereyra (Loreto)

- Roxana del Valle Alborno

- Jesús Alfredo Roldán (Choya)

- Gustavo Alberto García

- Víctor Ynocencio Mitre

- Alcántaro Armindo Agüero

- Hugo Raúl Ortiz (Dpto. Giménez)

- Enrique Alejandro Mener (LaBanda)

- Marcelo Fabián Lozano

- Héctor Reyes Gramajo (Termas)

- Mauricio Edmundo Juárez (La Banda)

- Dolores Nicasia Arias

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Roxana del Valle Alborno

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/7/21 y espera la resurrección.

Sus compañeros y ex compañeros de la oficina de Notificaciones del Poder Judicial: Enrique Z; Anita, Eulalia, María E. ; Graciela, Natalia, Belén, Raúl, Nelson, Beto, Víctor, Sandra, Alberto, Noelia, Pablo, Chaza, David, con quienes supo convivir en paz y armonía durante muchos años tribunalicios, despedimos con profunda tristeza a la querida Roxana y acompañamos en su dolor a sus familiares, en especial a su querido hijo. Elevamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR REYES GRAMAJO (Coco)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/7/21 y espera la resurrección.

. El Sr. intendente de Las Termas de Río Hondo, Dr. Jorge A. Mukdise, junto al g abinete Municipal, participan con profundo dolor su fallecimiento. Las Termas.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELO FABIÁN LOZANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/7/21 y espera la resurrección.

Su esposa Yoli, sus hijos Mateo, Matías, María Jesús, Manuel y Santiago se despiden con mucho dolor de quien fue ejemplo de amor y alegría de nuestras vidas. Sus restos serán velados hoy de 9 a 11 en sala velatoria de P. L. Gallo .

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELO FABIÁN LOZANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/7/21 y espera la resurrección.

Mi querido hijo político tu partida inesperada me deja el alma destrozada. Pierdo un hijo que Dios te reciba en su regazo y dale consuelo a mi hija y a mis nietos. Su madre política Guegui.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELO FABIÁN LOZANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/7/21 y espera la resurrección.

Niño Lozano, mi cuñado querido partiste al Reino del Señor de una forma repentina, quedas en nuestros corazones para siempre con tu chispa y alegría que te caracterizaba. Tu cuñada Gachi, Miguel e hijos.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELO FABIÁN LOZANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/7/21 y espera la resurrección.

Señor recíbelo en tu Reino y dale el descanso eterno. Tu cuñada Rosita, tus sobrinos Rocio, Omarcito, Elena y Fabrizio, quedas presente en nuestros corazones.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELO FABIÁN LOZANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/7/21 y espera la resurrección.

Seguro estás cantando los salmos y canciones que elevabas a Dios y a María Santísima".

Su cuñado Fredy y familia participa con hondo pesar el fallecimiento del querido Fabián.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELO FABIÁN LOZANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/7/21 y espera la resurrección.

"En la casa de Dios moraré por largos días”.

Su cuñado Chicho participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAÚL BERTO PEREYRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/7/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

ARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAÚL BERTO PEREYRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/7/21 y espera la resurrección.

El senador Nacional, Don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR REYES GRAMAJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/7/21 y espera la resurrección.

Honorable directorio, personal directivo, administrativo, comercial y de la Planta Fabril de PRODUNOA S.A participan el fallecimiento del padre de su compañera Eliana Gramajo y elevan una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR REYES GRAMAJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/7/21 y espera la resurrección.

El Cr. Guillermo Eduardo Raed y flia participan el fallecimiento del padre de Eliana Gramajo y elevan una oración en su memoria, ruegan a Dios envié pronta resignación a sus hijos y a todos los seres queridos.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR REYES GRAMAJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/7/21 y espera la resurrección.

Gabriela, Nadia y Ramiro participan el fallecimiento del padre de su compañera de laboratorio, la Ing. Gramajo Eliana.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ALEJANDRINO SERRANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/7/21 y espera la resurrección.

Su hija política Estefania Vallejo, sus nietas Morena y Eva elevan oraciones en su memoria rogando por su eterno descanso.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ALEJANDRINO SERRANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/7/21 y espera la resurrección.

Agustín Campoya y Luz Serrano ruegan por su eterno y feliz descanso en la gloria de Dios.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ALEJANDRINO SERRANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/7/21 y espera la resurrección.

Su hijo político Miguel Díaz y su nieto Luciano Díaz Serrano participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ALEJANDRINO SERRANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/7/21 y espera la resurrección.

Su hija del corazón Silvia Del Castaño, su nieta Milagros y su bisnieto Baltazar ruegan por su eterno descanso en la gloria de Dios.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ALEJANDRINO SERRANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/7/21 y espera la resurrección.

Tus hijos rogamos por tu eterno y feliz descanso. Damos gracias a Dios por tu vida. Te amaremos por siempre. Ybana, Karina, Benito,Azulia y Luz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ALEJANDRINO SERRANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/7/21 y espera la resurrección.

Su hijo político Sergio Rubén Ise y sus nietos Emilse, Enzo y Antonella ruegan por su eterno descanso en la gloria de Dios.

RECORDATORIO

ANDRÉS RUBEN ARAUJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/1/21 y espera la resurrección.

“Querido padre extrañamos todo absolutamente todo de vos, tus palabras sinceras de aliento en cada situación personal por la que estuviéramos atravesando, tu sonrisa, las anécdotas diarias, tu mirada, extrañamos la vida que teníamos a tu lado, es verdad ya no sufres y le pedimos a Dios nuestro señor que estés en un lugar privilegiado, en el que no exista dolor ni pesar. Todos aquí viviremos agradecidos por haber sido parte de tu vida. Pedimos a Dios por tu eterno descanso. Su esposa Lilian, sus hijos Mariana, Florencia, Cecilia, Ulises, , Valentina, Gerónimo, nietos Guillermina, Isabella, Ernestina y Salvador, hijos políticos Guillermo y Jorge invitan a la misa que se llevará a cabo hoy en la Iglesia Santiago Apóstol a las 19 horas, al cumplirse y meses de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

RAMÓN ALFREDO CORONEL (RULY)

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 23/05/2021 y espera la resurrección.

“A pesar del poco tiempo de tu partida, nuestro dolor continuo igual". Sus padres Hector A. Coronel y Dora R. Pérez, hermanos Walter Arnaldo y Sandra Mabel Coronel, hermanos políticos Amanda; sobrinos Gonzalo, Mayra y Gastón, tío Hugo Pérez, tu hijo Cristian, tíos políticos, primos, primos políticos, te recuerdan con amor y cariño, e invitan a la misa hoy viernes 23 a las 19 horas en la parroquia Nuestra Señora de Sumampa al cumplirse 2 meses de su fallecimiento. Se ruegan oraciones a su querida memoria.

INVITACION A MISA

ROSA CLARA CORREA (Nina)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/6/21 y espera la resurrección.

Querida madre, hoy hace un mes que el Creador te llamó a su lado, ya nada es lo mismo, dicen qu el tiempo borran las heridas, pero esto no es realidad, solo Dios puede borrarlas de mi corazón y dame consuelo; me reconforta pensar que estás gozando de la paz eterna con El, porque supiste enseñarme que con Dios todo se puede. En tu enorme corazón siempre había lugar para el perdón, fuiste una mujer de mucha fe.

Su hijo Oscar Enrique Montenegro invita a la misa que se celebrara hoy en la iglesia San Francisco a las 19 hs rogando por eterno descanso de su alma.

RECORDATORIO

Héctor Luis Depompa (Gringo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/07/2020 y espera la resurrección.

Al cumplirse un año de su partida a la casa del Padre, al Reino Celestial, donde esta descansando en paz y feliz junto a sus dos amados padres terrenales, Don Adolfo Depompa y Don Dino Rigali, a quienes amaba y lo amaban por ser buen hijo y buena persona, trabajador, y el mejor padre para sus hijitos.

Su suegra Gladis Margarita Fernández, sus hermanos Miguel Ángel Rigali y familia, Silvina Rigali y María Luz Rigali y familia lo recuerdan con cariño y ruegan una oración a su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

RAMÓN PATRONICIO GONZALES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/5/21 y espera la resurrección.

Esposo y padre muy querido, hace dos meses que partiste a la Casa del Padre. Dos meses ya que te fuiste de nuestro lado, dejándonos un dolor tremendo que aun no podemos manejar, tus hijos y nietos siguen llorando tu pérdida y tratan de mitigar su dolor usando tus ropas.

Gracias por haber sido tan noble y acompañarme en todo lo que me propuse lograr, gracias por tu acompañamiento y por ser el pilar que me sostuvo.

Por todo lo que luchaste y sufriste durante tantos años te pido Señor que le concedas el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin.

Tu esposa Gracia Ponce Faila, tus muy queridos hijos Maria Gracia, Diego, Maria Luján y María Noel; tus amados nietos Ariadna, Lucrecia, Matías, Carolina, Maria Pía y Mauricio, invitan a la misa que por su eterno descanso se oficiará hoy a las 19.30 hs. en el Santuario Santa Rita.

INVITACIÓN A MISA

RAMÓN PATRONICIO GONZALES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/5/21 y espera la resurrección.

Hoy se cumple dos meses de tu partida, aun no acepto que te fuiste, no puedo creerlo, me niego hacerlo.

Debo aceptar que ahora estas descansando, pero me duele no verte, ni escucharte, tengo un video en el que puedo oír tu voz, pero siento que no es suficiente. Abuelo te fuiste y me dejaste un enorme vacío en el corazón, te llevaste una parte de mí ya que viví toda mi vida con vos y verte partir fue lo más doloroso que pasé. Sé que me estas cuidando desde arriba, se que cada vez que lloro me escuchas y secas mis lagrimas, sé que me extrañas como yo a vos, quizás aun más.

Abuelo, fuiste todo para mí, yo iba corriendo a saludarte y vos con una sonrisa me recibías dándome no un beso sino muchos, los extraño mucho.

Hoy ya se cumplen dos meses en el que descansas de todo lo que sufrías, espero volver a verte, te amo mucho.

Tu nieta María Pía, invita a la misa que por su eterno descanso, se oficiará hoy a las 19.30 hs. en Santuario Santa Rita.

AGRADECIMIENTO

GLADY NILDA PAGLIERANI DE RIOS (Negrita)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/7/21 y espera la resurrección.

"Nadie muere mientras se lo recuerda. Pasaron nueve días de tu partida y nos dejaste un gran vacío. Ya te extrañamos. Siempre estarás en nuestros corazones". Su hija del corazón Lucy, su hijo político René, su nietita Morena, sus hermanas Olga y Ana, sobrinos y demás familiares agradecen al Dr. Carlos Zurita, Dr. Miguel Cejas, al Padre Sergio Lamberti, equipo de médicos y enfermeros del Sanatorio San Luís, por las atenciones recibidas. También a vecinos y amigos que nos acompañaron en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su querida memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin. Descansa en paz. (Frías)

RECORDATORIO

DORA ARGENTINA PERALTA DE PEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/03 y espera la resurrección.

¡Mamá. Abuela!

Como te extrañamos en estos momentos tan difícil que estamos transitando, pero nunca olvidamos tus valores.

Sobre todo de luchadora incansable de la vida; ante cualquier adversidad, pero hace 18 años que comenzaste la tarea definitiva hacia “La Luz” total, comenzando un vivir de otro modo y para siempre en la Casa del Señor.

Te amamos Mamá, Abuela, siempre estarás en nuestros corazones. Hasta el encuentro final.

Sus hijos Titina, Silvia y Jhon, sus hijos políticos Freddy, Sandra, Anselmo, tus nietos Andrea, Silvita, Mario, Pablo, Carolina, Emilia y Felipe Bautista, tus bisnietos Maite, Agustina y Dante Francisco, su hermano Carlitos, tus sobrinos y amigos. Ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

SILVIA RAQUEL VIROSTA DE ARCE

(q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|

Hoy se cumple un mes de tu partida, partida física, ya que en nuestras mentes y corazones sigues presente.

Hoy te recordamos con esa sonrisa, tan bonita que sigue transmitiendo alegría y paz.

Hoy recordamos todo el amor que nos diste, recordamos todos los momentos que vivimos juntos.

Es difícil no darte un abrazo o un beso.

Cada día te extrañamos más, cada día te recordamos más.

Tu esposo Ramón, hijos Florencia y Joaquín y flia.

RECORDATORIO

PROF. ARIEL TREJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/4/21 y espera la resurrección.

“Señor llévalo a contemplar la luz de tu rostro”. Nuestro amadísimo hijo te decimos “nuestro” porque has sido un hijo especial y ejemplar para todos los que te amamos y supimos estar unidos en las alegrías y tristezas. Han transcurrido tres meses de tu partida repentina al encuentro con el Ser Supremo “Él” te eligió. Nosotros aquí quedamos consumidos en el llanto del dolor, la angustia que nos invade cada día que pasa, con la esperanza que el Señor y la Madre Santísima nos ilumine y fortalezca desde el Misterio Celestial y sean renovadas las alegrías, la fe, la paz y consuelo, sin olvidarte después de la prueba. Tus madrecitas Nenena y Raquel, tus hermanas Gabi y Andrea, sobrinas Noe, Belén y Dámaris, tus amigos de la infancia: Daniel, Alcides, Patricia, Silvia y Yanina; Walter, Rubén (Chanchi) y Negra, tu ex directora del directora del colegio Espíritu Santo Sra. Gladys Morales, tus ex compañeras Lore y Cecilia Paz; Sergio, Rosa, María, Lorena, Mili, Flavia, María Laura, tu gran amigo José Cevilán. Les agradecemos la compañía en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.





AGUERO, ALCÁNTARO ARMINDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Su esposa Leonela (Pocha), sus hijos Hugo, Ema, Martin, Juan, Carlos, Beatriz, Nancy, Daniel, Alejandro, Claudio, sus nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Antilo (Dpto. Capital). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787 .

ALBORNO, ROXANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Su esposo Víctor Hugo Orellana, su hijo Christian, su madre Francisca, sus hermanos Federico, Nora y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Deán. Cobertura Hamburgo compañía de seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE. BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787 .

ALBORNO, ROXANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Los socios y comisión directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (AEPJ) participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra socia Roxana del Valle Alborno. Se ruega oraciones en su memoria.

ALBORNO, ROXANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Sus compañeros de la oficina de Notificaciones participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALBORNO, ROXANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Ana Clapes participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañera de oficina Roxana. Eleva oraciones en su memoria.

ARIAS, DOLORES NICASIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Su hijo René Gómez, h/pol Elba Gutiérrez, nietos Gabriela , Patricia, Ariel, Romina Gómez, bisnietos Maximiliano, Benjamín, Ailen, Víctor, Emilse, Martina, Rosa Alicia Gómez participan con dolor su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. De Los Morales. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Alejandro Remigio Ferreiro y familia lamentan con pesar su fallecimiento y acompañan a Alberto y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. María del Carmen Oberlander su esposo Carlos Giovannini e hijos Franco y Lucía participan con dolor el fallec de doña Titi mamá de su querida amiga Ana María Rodríguez y acompañan también a sus demás hijos Analia Alberto y Angelina y sus respectivas flias. Ruegan una oración en su memoria.

CEJAS, JUANA BERONICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Sus hijos Tito y lucho Cejas, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de San Antonio. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FARÍAS, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Su esposa Peti, sus hijos Ivone, Julio y Claudio, sus yernos Miguel y Ana, sus nietos Katrina, Oscar, Britany, Tiziano, Lucero y Maria, participan con profundo dolor su fallecimiento. Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen 531 Tel: 4296027.

GALEANO DE LLAVAR, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Familiares de su hija politica: Lili Llarul, Elias Saadi, Maria Hallak, Dr. Felipez Palazzo y flia, hacen llegar su mas sentido pésame a toda su familia ante tan irreparable pérdida. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

GALEANO DE LLAVAR, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Sus amigos Oscar Avalos, Yoli Abdala e hijos participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de gran tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

GALEANO DE LLAVAR, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Susana Amil Feijóo e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Carlos y acompañan a su flia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GALEANO DE LLAVAR, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Liz, Dani, Roxana, Silvina Naufal y sus respectivas flias acompañan con profundo dolor ante esta irreparable pérdida, reconociendo la añorable amistad, su calidez humana y su generosidad para nuestra flia. Elevamos una oración en su memoria pidiendo a Dios conceda paz y resignación a su flia.

GALEANO DE LLAVAR, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Raúl Acosta, Teresita González y sus hijos acompañamos a su querida familia en tan doloroso momento, rogando que el Señor conceda fortaleza y resignación a sus seres queridos ante tan tristes pérdida. Elevamos oraciones en su memoria.

GARCÍA, GUSTAVO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Su esposa Pamela Rojas, sus hijos Joaquín, Leonel, Patricio, Aron y Santino, sus hermanos, sobrinos, cuñados y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Zanjón. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787 .

GÓMEZ DE COUSELO, MARÍA CRISTINA BENITA (PIMPA) (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculada Dra. Patricia Couselo. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ DE COUSELO, MARÍA CRISTINA BENITA (PIMPA) (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dra. Patricia Couselo. Ruega una oración en su memoria.

HERNÁNDEZ, JESÚS BETTY GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Elsa Espeche de Oberlander e hijos Enrique, Marcelo y María del C. Oberlander y sus respectivas flias participan con dolor el fallec de su querida prima Tita y acompañan a sus hijos Silvina y Aníbal y sus respectivas flias en este momento tan difícil . Ruegan una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Ángel Japaze, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su madre Beba y a sus hermanos Maria y Juanchi en tan doloroso momento.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi, sus hijos Carlos Andrés y Agostina, Martías y Florencia, sus nietos Augusto y Stefano, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevamos oraciones en su memoria, acompañando a su familia en este momento de dolor.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Jorge Sottini, Marcía López Rivarola, sus hijos Florencia y Sebastian, Luciana y Juan Manuel, Victoria y Felipe, Ignacio y Julieta, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Negro Jiménez y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Beatriz Duran e hijos, lamentan con gran pesar la partida del querido Cesar. Acompañan a sus hijos, a sus hermanos y a toda su familia en este duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Elsa Di Piazza abraza a Beba en este momento de profundo dolor y hace extensivo el saludo a su familia.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Lucrecia Uriondo de Echegaray, sus hijos Lucrecia, Amalia, Cecilia, Alejandra y Hugo Echegaray y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido César y acompañan a sus familiares con el afecto de siempre.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Loly Suarez, su hermano Luis y su hija Natalia lamentan su fallecimiento y acompañan afectuosamente a Beba y familia por la partida de su hijo. Oran al Señor por el eterno descanso de su alma y para que les conceda fortaleza a sus seres queridos.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Tere y Estela Gelid, Zuni Assis, Poli Nasser, Emilse de Benavente y Kita Soriano acompañan a la querida Beba en estos tristes momentos por el fallecimiento de su hijo y ruegan por su eterno descanso en el amor de Dios Nuestro Señor.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Tus amigas de la Acción Católica de La Catedral, hermanadas en la fe y en el amor al Señor, nos unimos a tí, querida Beba y a toda tu familia acompañándolos con oraciones por César, en la esperanza del reencuentro que Jesús promete a los que creemos en Él.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Elisa Medina de Chemes, sus hijos Olga, Mari y Guillermo, su hijo político José Rafael y sus respectivas familias acompañan a Bebita y demás familiares en estos tristes momentos. Ruegan por su paz eterna en el Señor y resignación para sus seres queridos.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Elsa Fiorini de Feijóo sus hijos Jorge y Graciela; Ana María; Víctor y Silvia; Carlos, Lucas y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Carlos Eugenio Feijóo, sus hijos Lucía y Eugenio; Lucas y Florencia; Milagros y Coco, Santiago y Maia, Gonzalo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Los socios y comisión directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (AEPJ) participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro socio César Alberto Jiménez. Se ruega oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Sara B. Navarrete de Hounau y su hijo Eduardo Augusto con profunda tristeza participan el fallecimiento de un "sobrino" en el afecto. Acompañamos con nuestras oraciones a toda su familia; Juanchi, Maria, Beba y demás deudos lamentando no poder estar personalmente con ellos, por esta Pandemia tan extrita. Que Dios ilumine su descanso eterno.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en Mí vivirá para siempre". Ricardo Ramendo y sus hijos participan con profundo pesar el fallecimiento de César; ya está en Jesús con su padre nuestro querido amigo Dr. Beto Jiménez, junto a sus otros seres queridos que lo precedieron. Unidos en oración acompañamos a Beba, a sus hermanos e hijos. Dios les conceda fortaleza para transitar con fe y esperanza este desprendimiento y dolor. Cesar descanse en la Luz de Cristo.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Gustavo Adolfo Zavalía, María Mercedes Benavente y sus hijos Gustavo Benjamín, Francisco Adolfo y Agustín Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar.

LLARULL, ERIK H. FCO. Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad y familia acompañan con afecto a todos sus familiares por la desaparición física del querido Bochi, siempre afectivo y pacífico. Dios les conceda paz, fortaleza y esperanza en el reencuentro cristiano celestial.

LLUGDAR, JULIO CÉSAR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Esc. Oscar Luis Karam y flia, participan su fallecimiento con profundo dolor.

LLUGDAR, JULIO CÉSAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Walter Pedro Cura, María José Rizo Patrón y sus hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLUGDAR, JULIO CÉSAR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Marta Auat, sus hijos Manuel Horacio Fiad y flia; María Laura Fiad y flia, acompañan a sus hijos Dra .Fernanda Llugdar y Dr. Víctor Rotondo (h) en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LLUGDAR, JULIO CÉSAR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Juan Carlos Rotondo, Magdalena de Rotondo y Eduardo Rotondo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en querida memoria.

LOZANO, MARCELO FABIÁN (Profe. Niño) (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Su esposa Yolanda Diaz, sus hijos Santiago, Manuel, María Jesús, Mateo y Matías participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy a las 11 en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Su prima María José López Bustos, sus hijos María José, Diego y Leonardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Sus primos Dora Martilotti Ramón Demasi e hijos Felix, Agustin, Ramon y Rafael y sus familias participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en Tucuman.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Sus primos hermanos Tulio, Bimbo, Mónica, Clarita y Dorita Martilotti Abalos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en Tucumán.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Cristina Ovejero y sus hijas Magdalena y Valentina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Carlos Francisco Ovejero y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Frasquita, Maria Teresa y Felicitas Martilotti despiden con profundo dolor a su querido hermano Edmundo y lo acompañan con oraciones a él y a su familia.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Felicitas Maria Martilotti, Norberto Scaraffia, sus hijas Felicitas y Rocío y demás familiares, participan con gran dolor la muerte de su querido hermano Edmundo. Elevan oraciones por su alma y ruegan pronta resignación para su querida familia.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. María Cecilia Meossi de Noriega y Beatriz Meossi de Cáceres participan con profundo dolor su fallecimiento.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Malena, Minola, Manuel y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Edmundo Lescano, Silvia Gómez Paz, sus hijos: María Silvia y Carlos, María Laura y Julio, Milena y Gustavo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. María Florencia Miller, sus hijos Augusto y Octavio Herrera Miller participan con dolor el fallecimiento de su querido padrino y ruegan oración en su memoria. Sus restos serán inhumados mañana en el cementerio San Agustín.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Susana Vivona, sus hijos Benjamín, Valentín, Agustín y Martín Arce y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento,

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Queremos despedir a nuestro compadre pidiendo a Dios que en este momento su presencia llene de paz y fortaleza a Nina, Edmundito, Valentina, Federico, Alejandro, sus hermanas y familia. Que Dios lo bendiga y tenga junto a lado con nuestro fraternal cariño. Blanco Montenegro, Carlos F. Jensen y sus hijas María Virginia, y Felipe, María Fernanda y Juan Ignacio, su ahijada María Susana y todos sus nietos.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Rocío Scaraffia, Felicitas Scaraffia y su familia, participan con gran dolor la muerte de su tío y padrino Edmundo. Elevan oraciones por su alma y su descanso en paz.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Ramiro López Busto y Alejandra Voss participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo y acompañan con afecto a su familia. Se ruegan oraciones en su memoria.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Mariano López Bustos y Virginia Hernández participan del fallecimiento de su primo Edmundo y acompañan con profundo dolor a su familia. Ruegan una oración en su memoria.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Francisco López Bustos participa el fallecimiento de su querido primo y acompaña con profundo dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Rodolfo Amestegui y Lola Monti, sus hijos con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|.Promoción 1962 del colegio Belén participa su fallecimiento y acompaña a su María Teresa en este doloroso trance.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Tomas Lucio, Ester Abalos, sus hijos María Soledad, Eugenio, María Alejandra y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Envían condolencias a su familia y elevan plegarias por el eterno descanso de su alma.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. María Argentina Weyenbergh participa con pesar su fallecimiento y acompaña a sus hermanas Frasquita, María Teresa y Felicitas en este difícil momento.

MITRE, VÍCTOR YNOCENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Sus hijos Juana, Graciela, Gladis, nietos y demás familiares y amigos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

MURATORE, MAURO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. María del C. Oberlander su esposo Carlos Giovannini e hijos Franco y Lucía participan con dolor el fallec del querido Mauro y acompañan en este momento tan doloroso a su querida amiga Horti.

Ruegan una oración en su memoria.

QUIROGA, ESTEFANIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Sus padres Gustavo y Karina, su esposo Hugo Armas, sus hijas Aitana y Pilar, sus abuelos Miguel y Margarita, sus hermanos Nahuel, Emilce y Luz, tíos, sobrinos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROSAS, NELSON DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Los amigos y compañeros de trabajo de la planta Piloto F.A.y.A. participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Domingo y familia en este difícil momento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SEGOVIA, GERMÁN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Sus tíos Mario y Pelusa López y sus primos Silvia, Ignacio, Gustavo, Leticia, Javier y Paulina, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SEGOVIA, GERMÁN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Sus primos Gustavo Daher, Roxana Curi, sus hijos Omar y Noelia y Jesús participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento con sus oraciones.

SEGOVIA, GERMÁN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Querido amigo, se te va a extrañar mucho. Descansa en paz amigo. Ñato Ibánez y todos tus amigos del billar te despedimos.

SEGOVIA, GERMÁN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Los amigos no se eligen, terminemos este absurdo, los amigos no son las frutas de un cajón, el vino de una góndola ni el par de medias de cada mañana, no hay elección en la amistad por suerte, si mi voluntad despidiera, si los amigos se eligieran no tengo dudas de lo que tendría peores, menos lúdicos, menos profundos, menos idiotas, los amigos que te interrumpen la amistas se instalan sin decisión alguna, justo ahí cuando la soledad se hace insoportable y un cuerpo extraño ajeno se ofrece, los amigos son acontecimientos, roturas por nuestra forma de saber la vida, la oportunidad de ser distinto de ampliar nuestra recepcion del mundo. Yo no elegí la escuela ni el barrio donde la amistad se construye inmortal, tampoco elegí que mi adolescencia coincidiera con esos rostros que me salvaron del infierno, a veces de estupidez, amor y desilusión y encuentros, no elegí la chica que se sentó a mi lado mío en primer grado y me enseño con el humor es la forma más profunda de la inteligencia, ni la hermana de un amigo que apareció para hacer más leve nuestra soledad, ni a quien me sebo un mate en mi primer día de trabajo se volvió trinchera, ni a prima de un novio que me alojo como una tierra, la amistad es un espacio nuevo que ofrece para hacernos infinitos, la coincidencia que nos empuja a salir de la propia y la otredad que nos multiplica, nos engancha y nos hace mejores. Un estado permanente de la infancia si los amigos nos eligen, los amigos acontecen. Los amigos, la forma que encontró la vida para salvar de nosotros mismos. Vuela Alto hermano del alma, hasta que nos volvamos a encontrar Germán Querido. Julia Giribaldi y familia.

SEGOVIA, GERMÁN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Amigo querido. Gracias por brindarme tu amistad, por los buenos momentos pasados. Espero que Dios te reciba en sus brazos y te de consuelo. A toda la familia que te quieren. Fernando Bertolotti y familia, participan con profundo dolor.

SEGOVIA, GERMÁN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Sus amigos desde la infancia del Barrio Cabildo: Faby y Anabel Álvarez, Agustín Herrera; Karina y Marcela Ledesma; Cecy, María, Lila, Mariel y Eze Lucatelli; Carlitos y Nelba Vega; Gaby y Cecilia Santillán. Te despiden con mucho dolor tu pronta partida al Padre celestial. Acompañamos a tu papá y hermano, rogando una pronta resignación. Chau Germán, no te olvidaremos.

VERDUGO DE LOFIEGO, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus sobrinos Claudio A. Lofiego e hija, May Betty Lofiego y flia. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VERDUGO DE LOFIEGO, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Tia querida el Reino de los Cielos te esperan con sus ángeles, sos luz, y como luz brillarás en nuestros corazones. Vuela alto reina hermosa , te amamos. Sus sobrinasf Maria Jose Verdugo e hijos Maximiliano y Juan Pablo Dargoltz y su cuñada Betty Espeche. Elevamos oraciones en su memoria. Descansa en paz.

VERDUGO DE LOFIEGO, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Que brille para ellala luz eterna". Graciela de Karam y sus hijos Marcela y José María junto a sus respectivas familias, acompañan a su hermana Kike y Julio en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

VERDUGO DE LOFIEGO, SILVIA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Elsa Benavente de Giménez Patiño, sus hijos: Rubén, Silvia y Víctor Feijóo, Ricardo y Patricia Omill, participan con dolor su fallecimiento.

VERDUGO DE LOFIEGO, SILVIA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Nancy Blanco, acompaña al compañero Pedro e hijos en tan duros momentos. Dios les brinde consuelo y cristiana resignación ante irreparable pérdida.Que brille para ella la luz que no tiene fin".

VERDUGO DE LOFIEGO, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Su Amigo Ramon Chamorro, su esposa Susana Lozano, hijos y nietos, participan del fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

VERDUGO DE LOFIEGO, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Luis Eduardo Lopez, su esposa Rafaela Millet, hijos y nietos, participan del fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

VERDUGO DE LOFIEGO, SILVIA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Oscar Luis Karam, Carmen Venegas de Karam e hijos participan con dolor su fallecimiento.

VERDUGO DE LOFIEGO, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Maria Ester O. de Hoyos, sus hijos Patricia, Carlos y flia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Rogando una oración en su memoria.

VERDUGO DE LOFIEGO, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Elsa Di Piazza acompaña a su hermana María Teresa y demás familiares en el dolor ante la partida de Silvia al Reino Celestial.

VERDUGO DE LOFIEGO, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Juan Pablo Vignau y Mimí Mansilla lamentan la partida de su gran vecina de toda la vida y acompañan a su esposo e hijos ante tanto dolor.

VERDUGO DE LOFIEGO, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Sergio Rolando Martin, Maria Marta Zerda participan su fallecimiento y acompañan a Pedro y sus hijos en estos momentos de dolor. Brille para ella la luz que no tiene fin.

VERDUGO DE LOFIEGO, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Olga Noemi Martin, Carlos Eduardo Montenegro participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Brille para ella la luz que no tiene fin.

VERDUGO DE LOFIEGO, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VERDUGO DE LOFIEGO, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Tia querida siempre estaras en nuestros corazones, extrañaremos tus consejos y tus palabras que siempre tenias para aliviar nuestro corazón. Te queremos Tia. Que descanses en paz. Francisco Valentin Verdugo y flia, Valeria Beatriz Verdugo de Palencia y flia, tu cuñada Betty Espeche.

VERDUGO DE LOFIEGO, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Orlando Achával y Vivien Machado Mílovich participan con profundo dolor su fallecimiento, envían sentidas condolencias a su familia y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri:Desde el primer día de tu partida y hasta hoy sientimos dolor en nuestros corazones, nuestras almas lloran de tristeza por tu ausencia, los días son tristes y las noches son infinitas, desde que no te tenemos aquí con nosotros nuestro ángel. Te amamos tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila, tíos y demás familiares, elevaremos una oración en tu querida memoria hoy a las 16.00hs en tu gruta, al cumplirse 9 años y 7 meses de tu partida. Se ruega una oración en su querida memoria.

RODRÍGUEZ VDA. DE GEREZ, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/04|. Mami: A 17 años de tu partida es inevitable sentir que parte de nuestros corazones se fué contigo, pero estás presente en cada momento de nuestras vidas. Tus hijos Margarita, Mary, Marta, Hugo y demás familiares. Elevamos oraciones en tu querida memoria.

ROMANO, PATRICIO - RODRÍGUEZ, ROSARIO DEL C.- ROMANO RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.) Fallecieron el 15/07/1995- 23/07/1998 - 17/11/2016|. "Nadie muere del todo mientras quedan huellas y hermosos recuerdos, eso dejaron entre nosotros". Siempre estarán presentes en nuestras vidas. Sus hijos y hermanos: Hugo, Mario, Roger y Liliana Romano. Con motivo de cumplirse 26, 23 y 4 años y ocho meses de sus respectivos fallecimientos. Ruegamos una oración en sus memorias.

SILVA, MILAGROS ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/09|. Milly hijita de mi vida, hoy hace 12 años de tu inesperada partida y es como si no pasó ni un día de aquel día trágico para nosotros... solo aprendimos a vivir con tanto dolor nada más!!! Te extrañamos como el primer día, te esperamos y hasta nos parece verte no hay un día que no te recuerde, vives y vivirás eternamente en cada uno de nosotros. Como siempre "mi reina". Te amo más que a mi vida Milly.... Su mamá, hermanta Marty, tíos y primos.

ARAYA, ENRIQUE FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Con profundo dolor participamos el fallecimiento de nuestro querido vecino y amigo: Ilda de Coronel, sus hijos: Ricardo y flia, Karina y flia, Diego y Olivia, acompañan a su esposa Nena, a sus hijos y nietos en este dificil momento.

ARAYA, ENRIQUE FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Luciano, Pablo, Jorge, Joshe, Ale, David, Rodrigo, Fran y Diego, amigos de su hijo Rafael, participan con profundo dolor en esta gran pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ARAYA, ENRIQUE FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. "Señor ya está ante ti recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". El Sindicato de Empleados de Comercio de La Banda, acompaña a su compañero trabajo Fernando Araya por el fallecimiento de su padre. Elevando oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

ARAYA, ENRIQUE FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Oscar Alberto Escobar, su esposa Norali, sus hijas: Mariana y Gimena, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que el Señor lo recoja en sus brazos y le de el eterno descanso. Se ruegan oraciones en su memoria.

BRUNET, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Con profundo dolor participan del fallecimiento de su compañero de Redes, el personal de Almacenes de EDESE, Ing. G. Díaz, J. Miranda, A. Fabrini, A. Santillán, P. Boreiko, M. Encinas, F. Esperguin, C. Werenitzki, C. Canceco y Lic. E. Carrera. Rogamos una oración en su memoria y acompañamos en este difícil momento a su familia.

GURMENDI, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Que el Señor te reciba y guarde en un lugar de luz. Mercedes Elli, sus sobrinos Verónica, Ramiro, Alejandra, Jimena y Noelia Gurmendi con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a sus hijos Mariana y Álvaro. Descansa en paz.

GURMENDI, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Teresita querida: Cuanto me duele dejarte partir. Esto no es una despedida, sino un homenaje a una gran amiga. A un ser maravilloso, una persona integra, honesta; un ser humano de buenas actitudes y mejores intenciones! Un agradecimiento muy grande de parte de tantos ángeles de cuatro patas que pasaron por tu vida y supieron de tu amor y respeto hacia ellos. Querida Tere ha sido una suerte haberte conocido y un honor haber sido tu amiga. Acompañamos en el dolor a Mariana y Alvaro. Hasta siempre! Susana y Changui.

JUÁREZ, MAURICIO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Su esposa Norma Torres, sus hijos Carlos, Rubén, Marisol y Javier, su hija política Analía sus nietos Ángel, Mara, Maximiliano, Nazarena, Tadeo y Junior y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia La Banda EMPRESA SANTIAGO.

MENER, ENRIQUE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Su esposa Carmen Ibáñez, sus hijos Darío, Raúl, Ariel, Alicia, Marina, Claudia, Magali y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

MENESES, BEATRIZ NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Su esposo Orlando Lopez, sus hijos y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. de La Capilla. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

PAGÉS, GUILLERMO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Sus compañeros de trabajo de Bromatología, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

CARABAJAL, GLADYS LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/20|. Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad... Hace un año que tu presencia física nos dejó, pero no hay un día que no te pensemos y extrañemos... Vas a estar siempre en nuestro corazón. Mónica Carabajal, hijas y nietas.

VILLA, IVANNA MARIEL (Prof.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Su esposo Juan Carlos Peralta, sus hijos Camila, Lucas y Gabriel, sus nietitas Isabella y Emma, sus hermanos Marcelo y Víctor Villa y flias, sus tíos Chonga y Víctor O. Raed, Elena Corvalán y Vanina y Negrita Ledesma y flia, la recuerdan con mucho amor al cumplirse un mes de su partida al Reino de Dios. Ruegan por su eterno descanso junto a nuestros seres queridos. Piden oraciones en su querida memoria.

ARÉVALO, PEDRO CLAVER (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Sus hermanos: Pedro, Ángel, Miriam, sus nietos Claudia, Ángel, Marcelo, Nestor, Almita, su nuera Ana María. Sus restos fueron inhumados en cementerio de Fátima (Guasayan). CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BASUALDO, JORGE GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Quien pasó por nuestras vidas y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad. Tus amigos Elida, Marcelino y familia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Loma Grande. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CORONEL, PEDRO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Víctor Hugo Núñez e hijos con sus respectivas flias. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL,PEDRO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Elías Hallak, lamenta profundamente el fallecimiento del estimado amigo " Orli", rogamos oraciones en su memoria.

GRAMAJO, HÉCTOR REYES (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Su esposa Mary, sus hijos Eliana, Pablo, Andrea, sus nietos, nuera, cuñadas y sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones por su memoria y que sus restos fueron inhumados en cementerio de la Aguada. Las Termas.

LOZANO, MARCELO FABIÁN (PROFE. NIÑO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Acercamos nuestras condolencias a la familia Lozano-Díaz por el fallecimiento del querido "Niño". Abrazamos a sus hijos y a su queridísima compañera de toda la vida Yoli en estos momentos de profundo dolor. Alejo Gómez, Antonia Farías, Gabriela Gómez y Martín Junco Gómez participan su fallecimiento.

LOZANO, MARCELO FABIÁN (PROFE. NIÑO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Querido Niño, siempre te recordaremos como la gran persona que fuiste. Gracias por esos momentos vividos y las risas que nunca hacías faltar. Carina Gómez, Tomás Ibalo, sus hijos Mauro y Alejo participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a Yoli e hijos en estos momentos de pesar. (Quimilí)

ORTIZ, HUGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 22/721|. Su esposa María Saturnina Matías, sus hijos Raúl, Víctor, Stella Maris, Nilda, Ale y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio San Félix (Dpto. Jiménez). Cobertura Norcen s.r.l. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787

PAPPALARDO, FÉLIX DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Su hija Daniela, su nieta Valentina y demás familiares. Sus restos fueron Cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

PAPPALARDO, FÉLIX DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Su tía Anita, su esposo Luis Fernandez, sus hijos Pedro, Vicente, Mariana, Ana Belén, Luisa Álvaro, María Jimena y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y por su eterno descanso. Dios dé resignación en tan hondo dolor a su madre Rita, hermanos Estela, Guillermo y familias y a su desconsolada hija Daniela.

PAPPALARDO, FÉLIX DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Rubén Durán y Mirna Ferez, sus hijos Silvina y Fernando, hijos políticos Guillermo y Johanna, y su nieto Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

PEREYRA, RAÚL BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Su esposa Dominga Montes, sus hijos Raúl, Cintia y demás familiares. Sus restos fueron Cremados. Cobertura Hamburgo Compañía de Seguros s.a. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

PEREYRA, RAUL BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. "Vivió y amó sin detener el tiempo…porque el tiempo es solo ensayo de eternidad". Patricia y Noni Pajon, Eugenia Villarreal, Claudia Leguizamon, Daniela Sanchez y Tity Perez agradecen por el cariño y la atencion brindada por el muy Querido Rulo Pereyra y acompañan en el dolor a su esposa Dominga e hijos Cintia y Rauli.... Nunca te olvidaremos Rulo!!.

PEREYRA, RAUL BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. "Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa". Acompañan a su amiga Cinta en este duro momento de parte de sus amigos de siempre Mau Barraza, Luisito Barrios, Jony Ledesma y Luisina Ayala Salvatierra.

PEREYRA, RAÚL BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Querido amigo no sabes lo triste que fue enterarme de tu partida, descansa en paz, tu amigo Joshelin Soria y flia. participan con mucho dolor su fallecimiento.

PEREYRA, RAÚL BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. ¡Hermano querido! Me dejas un dolor muy grande, nunca imaginamos pasar por esto, en 11 dias partieron Goyo y ahora vos, te llevare por siempre en mi corazón, ¡te amo y te extraño por siempre! Tu hermano Negro tu cuñada Noemi, tus sobrinos Rauli, Chini y Susi y sus respectivas familias te despiden con mucho dolor.

PEREYRA, RAÚL BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. El Señor es mi Pastor nada me puede faltar. Gustavo Daher, su esposa Roxana Curi y sus hijos Omar y Jesús participan con profundo dolor su fallecimiento, y ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, RAÚL BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". José Umaño y familia.

PEREYRA, RAÚL BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Personal docente y de maestranza de la Esc. N° 403 participan y acompañan en el dolor a la directora Mary Luisa Pereyra y familia.

PEREYRA, RAÚL BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Gustavo Daher, Roxana Curi, sus hijos Omar y Jesús participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de gran tristeza.

PEREYRA, RAÚL BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Vivirás en nuestro recuerdo eternamente querido amigo Berto acompañamos en el sentimiento a toda su familia Rodo Coronel su esposa Ana, su hija Lourdes y flia.

PEREYRA, RAÚL BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna". Jota Jozami su esposa Dorys de Jozami sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor del querido amigo Berto ruegan una oración en su memoria.

RAMOS, ROBERTO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su tía Coca Zurita, su esposo Hugo, sus primas Marcela y Ana y su primo Pedro Cisterna, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

RAMOS, ROBERTO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su prima Marcela Cisterna, su primo político Ramón y su sobrino Emilio Maldonado participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

RAMOS, ROBERTO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Dra. María Mercedes Benavente de Zavalía participa su fallecimiento y acompaña a su hermana María Soledad en este difícil momento. Eleva una oración en su memoria.

ROLDÁN, JESÚS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Dale el descanso eterno. Sus tíos María Juarez y Lito Serrano; sus primas Soledad, Lita y Noelia junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

ROLDÁN, JESÚS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Su prima Estela Serrano; sus sobrinos Lito Serrano y María Juárez; sus sobrinas nietas Soledad, Lita y Noelia Serrano junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

ROLDÁN, JESÚS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Estela Serrano participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a la familia en este difícil trance. Choya.

ROLDÁN, JESÚS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Edmundo Gómez , su hija Claudia María; sus nietas Maitena y Oriana desde Choya participan el fallecimiento del gran amigo y acompañan a toda la familia en este duro momento. Choya.

ROLDÁN, JESÚS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Que descanse en paz. Raquel de Llugdar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

ROLDÁN, JESÚS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Siempre te vamos a recordar. José, Héctor, Isabel, María, Claudia, Rito y Lucia Tofanelli participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

ROLDÁN, JESÚS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Confiamos en tu palabra Señor. Isabel Tofanelli de Oroná y familia participan con dolor su fallecimiento. Choya.

ROLDÁN, JESÚS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Rosa Ramos; su esposo Walter Orellana y su hija Clarita participan con profundo dolor el fallecimiento del colega y amigo Jesús. Acompaña a toda la familia en este momento de gran tristeza. Choya.

ROLDÁN, JESÚS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. El Supervisor de Zona Escolar N° 11 y N° 12 de los departamento Guasayán y Choya, Profesor Herman Navarro; los equipos directivos y comunidades educativas de las siguientes instituciones escolares: N° 771, 193, 96, 3, 152, 1228, 1112, 469, 933, 30, 60, 682, 997, 803, 450, 17, 243, 253, 186, 7, 930, 917, 1093, 97, 61, 999, 1, 248, 604, 186, 1073, 201, 879, 138, 439, 190, 1079, 622 junto a sus respectivos jardines de infantes anexo participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y colega. Acompaña a toda la familia en este duro momento que les toca vivenciar. Choya.

ROLDÁN, JESÚS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Cuanto lamentamos tu partida al reino celestial. Solo nos reconforta saber que estás junto a Dios nuestro padre. Jesús Serrano y familia junto a su papá Cesar participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido colega y amigo. Acompaña a la familia en este duro trance y elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

SERRANO, JOSÉ ALEJANDRINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Domingo Cuba, Laura Saad y sus hijos Domingo Gabriel, Maria Laura e Ignacio Jorge, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.

SERRANO, JOSÉ ALEJANDRINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Don José no lo conocíamos pero si a través de su herencia noble y generosa, nuestras hermanas en Cristo Ybana y Luz, sus hijas a quienes acompañamos y abrazamos con nuestra sincera y respetuosa oración. Celia de Secco y Cristina Luñiz ruegan a Santiago Apóstol lo acompañe al Reino Celestial.

VALDIVIEZO DE ÁLVAREZ, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Carolina Azar, Richard González, sus hijas Nahir y Malena, Julio Azar y respectiva familia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a Miguel e hijos en éste momento de dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.