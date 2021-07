FÚNEBRES | 24 de julio del 2021

24/07/2021 - 03:30 Funebres

FALLECIMIENTOS

24/7/21

- Eduardo Dermidio Gómez

- Antonio Zalazar

- Ramona Margarita Paz (Dpto. Río Hondo)

- Roberto Neri Flores

- María Esther Cáceres

- Ramón Enrique Lugones (La Banda)

- Walter Omar Carabajal

- Luis Sebastian Díaz (La Banda)

- Rita Carolina Ávila

- Jesús Alfredo Roldán (Dpto Choya)

- Corina Angélica Abregú (La Banda)

Sepelios Participaciones

ALBORNO, ROXANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Su madre, hermano, cuñada y sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Dean. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALBORNO, ROXANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Sus vecinos Alejandra y Arturo Hernandez, su hija Celia; Sara Salvatierra y Liliana Ledesma, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.,

ALBORNO, ROXANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Maria Elida Appa de Larred y flia. Acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALBORNO, ROXANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Sus compañeros de Notificaciones participan el fallecimiento de su compañera Roxana y acompañan a sus familiares.

ÁVILA, RITA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Su padre Lucho, sus hermanos Luis, Gustavo y Mario, hermanas polit. Nancy, Teresa y Beatriz, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad,casa de duelo Barrio Juan XXIII EMPRESA SANTIAGO.

CÁCERES, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. Su hija Blanca Amalia Ybañez, su nieto Mario Roberto Pajon, sus amigos: Flias. Dayub, Trejo, Pajon, Jiménez, Ybarra, y Brizuela participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de San Marcos CARUSO CIA DE SEGUROS EMPRESA SANTIAGO.

CARABAJAL, GLADYS LEONOR (Chochy) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/20|. Querida hermana. Hace un año que nos dejaste fisicamente, pero tu imagen perdurará por siempre. Gracias por compartir gratos momentos en el seno familiar, siempre con tu gracia, tu bonhomia. Fuiste buena hija, buena madre, buena hermana. Chuchú Carabajal y flia, Tu hermano que por simpre te lleva en su corazon.

CARABAJAL, WALTER OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. Su esposa Miriam Acuña, hijos Facundo, Candela, Sol, Matías, Mateo, madre Rosa Palomo, hnos. Paola, Sonia, Soledad, Ariel y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vilmer. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CARABAJAL, WALTER OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. Autoridades del CePSI, directora ejecutiva CPN Liliana Romero, directora médica adjunta Dra. Eugenia Gauna, directora adminstrativa adjunta Dra. Daniela Vaca Japaze, personal asistencial y administrativo del CePSI participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Sra. Miriam Acuña. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, WALTER OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. El Lic. Sergio Zaltz, participa con dolor su fallecimiento. Ruega por el eterno descanso de su alma y que brille para él la luz que no tiene fin.

CARABAJAL, WALTER OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. Martín Díaz Achával, Raquel Catalán y sus hijos Victoria, Lucía y Santiago participan con profundo dolor e infinita tristeza el fallecimiento del querido amigo Walter y acompañan a su familia en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, WALTER OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. Primero Santiago despide con dolor al querido correligionario y compañero Walter y acompaña a la familia en estos difíciles momentos. ¡Hasta la victoria! Ruega oraciones en su memoria.

CARABAJAL, WALTER OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. Desde Tucumán: Raquel María y Ana María Guerra participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CARABAJAL, WALTER OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. María Achával y sus hijos Martín y Raquel; Aurelia y Juan participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Walter, hijo del querido Cuno y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

CIPOLLETI, SUSANA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. "Te vamos a extrañar Susy, tus compañeras de promocion 73 del Colegio Belen, participamos su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en Cordoba. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CIPOLLETI, SUSANA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Querida Susi te imagino iluminando el cielo con tu sonrisa y dulzura. Gracias por el tiempo que compartimos. Te voy a extrañar mucho. Su amiga María Eugenia Palavecino y familia participa su fallecimiento y acompaña en estos momentos a sus hijos Andrea, Javier y familia.

CIPOLLETI, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21 en Córdoba|. Sus compañeras y amigas de promoción del Colegio de Belén participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos con sus oraciones.

FARÍAS, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Raúl Lorenzo, Graciela Toscano y sus hijos Victoria, Mariano y Jorge, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Farías y extienden un fuertísimo abrazo a su querida compañera Pety Carabajal.

FARÍAS, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. María Victoria Lorenzo y sus hijos Francisco y Sofía, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y compañero Farías y extienden un abrazo infinito a su amiga, hermana y compañera Pety Carabajal.

FARÍAS, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Pety querida, un abrazo infinito. Farías ya descansa en paz. Abrazos a la familia. Carlos Mariano Lorenzo y familia.

FLORES, ROBERTO NERI (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. Sus sobrinos Rubén, Fernando, Adriana Flores y sus sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio La Piedad. (Ciudad Capital) Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531 Tel: 4296027.

FONTANA, RONALD (q.e.p.d.) Falleció en Arrufó Sta. Fe el 21/7/21|. Comunidad de misa de 7 hs. del Colegio San José participa con pesar su fallecimiento y ruegan por su feliz resurreccion. Acompañan a sus hijas Stella y Marcela y demás familiares en tan doloroso momento e invitan a compartir la misa de 18.30 hs. del dia sabado 24 de Julio en la Capilla del Colegio. Elevando oraciones por su eterno descanso en la Casa del Padre.

GALEANO DE LLAVAR, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Querida madre: sintiendo mucha pena en el alma como cuando se fue papá, te despedimos amada madre, si te llamó Dios a tu regazo de paz, de amor, de misericordia infinita. Sus hijos Cachi, Carlos, Silvia y Cristina Llavar, sus hijos poltiicos Pablo, Liliana y Natalí, sus nietos Rafi, Mara, Nelson, Adrian, Gaby, Carlitos y Emilio Llavar, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

GALEANO DE LLAVAR, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Abu querida: Que dolor tan grande dejaste en nuestros corazones, una persona tan especial para con nosotros, nos dejaste muchas enseñanzas de la vida y sobre todo unos excelentes padres, hoy te despedimos muy tristes sin poder darte el beso que te mereces por esta maldita enfermerdad pero nos queda el consuelo que estas junto al Señor, nunca te olvidaremos Abu, siempre te recordaremos como una grande que fuiste, te amamos con todo el alma. Vuela alto Abu como te mereces. Sus nietos Nelson, Adri, Gaby, Carlitos, Rafi, Mara y Emilio Llavar.

GÓMEZ, EDUARDO DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. "Hermano querido, ya estas junto a Dios y en los brazos de nuestra amada madre". Sus hermanos Martha, Cacho y Mónica, hermanos políticos Manuel Montivero, Maribel Vercelli y Eduardo Chávez, sus sobrinos, sobrinos politicos, sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumadois hoy a las 15.30 en el cementerio de Antilo, dpto capital.

GÓMEZ, EDUARDO DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Ya estas gozando de las mieles de Jesús y María. Sus hermanos Martha y Manuel Montivero, sobrinos Karina, Fernando y Mandy, sobrinos nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDUARDO DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Sus hermanos Cacho y Maribel Vercelli, su sobrino Diego y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDUARDO DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Sus hermanos Monica y Eduardo Chavez, sus sobrinos José y Maby, sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDUARDO DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Sus hermanos Martha, Cacho, Mónica, hnos. pol. sobrinos y demás familiares participan el fallecimiento, sus restos fueron cremados. Servicio Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith de Castiglione y familia, participan el fallecimiento del hijo de su querido amigo Beto Jiménez. Comparten el dolor de Beba, Juanchi y María y ruegan oraciones por su eterno descanso.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Walter Pedro Cura, María José Rizo Patrón y sus hijas Agustina, Mariana y Josefina participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Anita Castiglione y familia e Inés Castiglione y Carlos Toia participan con pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a sus familiares en este momento.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Ángela Viviana Moreno, sus hijos Roberto, Florencia y Facundo, y Lucas, sus nietos Benjamín y Santiago lamentan profundamente el fallecimiento de César acompañando con oraciones a Beba, Angelita y Adrian, Juanchi y Marcia y respectivas familias rogando por una pronta y cristiana resignación.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Martín Bunge, Ma. Eugenia González y sus hijas Ma. Guadalupe y Ma. del Rosario con profunda tristeza participan el fallecimiento del hermano de la Dra. María muy apreciada vecina y acompañan con oraciones a toda su familia. Que el Señor conceda fortaleza y resignación a sus seres queridos ante tan triste pérdida.

LLUGDAR, JULIO CÉSAR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. A ti elevó mí alma ,a ti, mí Dios y Señor! Participamos con profundo dolor el fallecimiento Dr. Francisco Lescano Núñez y Sra . Dra Mara Lescano.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Sylvia Monti de Bruchmann y su hijo José Horacio participan con tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Kenneth S. Miller, María Teresa Martilotti, sus hijos, Patricio, María Florencia y Kenneth Miller, y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido hermano y tío, Edmundo. Acompañan a su familia y ruegan oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio San Agustín el día 23/7/21, SM de Tucumán.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Patricio S. Miller, Emma L. Montenegro, sus hijos, Patricio, Lucia y Delfina, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido tío Edmundo. Acompañan a su familia y ruegan oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio San Agustín el día 23/7/21.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Gustavo Adolfo Montenegro, Ema Lucía Ruiz y sus hijos Mikoka, María José, Juan Manuel, Canela y Facundo acompañan con dolor a María Teresa, Frasquita, Felicitas y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. "La muerte no es un punto final... es volver a casa, es volver a Dios". (Madre Teresa de Calcuta). Aldo Jorge Gómez, Yayá Macedo de Gómez e hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento, despiden al recordado Edmundito y acompañan al a familia en tan difícil momento. Se ruega una oración en su memoria.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Maria Mercedes Beltran, sus hijos Josefina, Diego e Hilaria Azar Beltrán, acompañan a sus hermanas Frasquita, María Teresa y Felicitas en este dificil momento.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Mariluy Arredondo, sus hijos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Luisa M. Lami de Palencia, sus hijos Mariela, María del Carmen, Roberto, Maithy y Carolina Palencia, acompaña a Felicitas, Frasquita Martilotti y familia en tan dolorso momento. Rogando por la santa alma de su hermano.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Carlos Pompeyo Gómez Álvarez, su esposa Mariela Palencia y sus hijos María Inés, María Eugenia y Carlos Mario Gómez Palencia, acompañan desde la distancia a sus queridas hermanas, dándoles paz y resignación en sus santas oraciones.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Sus primas hermanas Diana Josefina y Silvina Verges Martilotti y sus respectivas flias, participan con dolor de su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Lastenia Medrano participa su fallecimiento y acompaña con cariño a sus hermanas Frasquita, María Teresa y Felicitas en este difícil momento.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Fernando Barrio y su esposa Estela P. Madia participan con profundo dolor el fallecimiento de su consuegro Edmundo y acompañan a su familia y demás seres queridos en tan doloroso trance.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Zunilde Pinto de Fonzo, sus hijos y sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Envían condolencias a su familia y elevan plegarias por su eterno descanso.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Mónica Manfredi y Reina Rebullida de Lezana acompañan con cariño a su amiga Felicitas en este momento de intenso dolor por la pérdida de su hermano. Elevan oraciones en su memoria.

MITRE, VÍCTOR YNOCENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Serafín Mitre, su esposa Marta Susana Ruiz, sus hijos Marta, Silvia y Nicolás, participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo y ruegan oraciones en su memoria.

QUIROGA, ESTEFANIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Compañeros de su abuela Aida Hoyos de la Secretaria de Planeamiento participan con profundo dolor su fallecimiento.

SEGOVIA, GERMÁN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Nuestro mas sentido pésame a la familia Segovia por el profundo dolor atravesado por la partida de su hijo German. Nos dejaste tu corazón en la tierra y tu amor de parte de tus amigos. José Luis Barrionuevo (El Tio Pelo) , Ubaldo Rene Amado (Tomatito). Chau Germi y que Dios te tenga en su corazón y Cuidanos desde arriba Germi.

VERDUGO DE LOFIEGO, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Martha del Valle Herrera de Coria y su flia., participan con dolor el fallecimiento de su amiga gran lectora y ruegan al Señor les conceda a su esposo e hijos paz y resignación ante tan irreparable pérdida. Que brille para ella la luz que no tien fin.

VERDUGO DE LOFIEGO, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Maria Paulina Jalaf, Cristina Balestrini, Daniel y Juliana Suárez, participan con dolor el fallecimiento de la quirida Silvia. Acompañan en este duro momento a Pedro, Daniela, Juanjo y Marco como el resto de la familia. Los lazos de la vida son fuertes e irrepetibles. Descansa en paz y brille para Ti la luz que no tiene fin.

VERDUGO DE LOFIEGO, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Anita Castiglione y familia e Inés Castiglione y Carlos Toia participan con pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a sus familiares en este momento.

ZALAZAR, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Sus hijos Carlos, Héctor, Norma, Bety, Cristina y Guillermo, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio De Maco. Cobertura Norcen SRL. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

Invitación a Misa

NAVARRO, LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. Fue tan difícil escuchar que habías partido, que nunca más estarías a mi lado, que tu sonrisa quedaría en mi recuerdo y que tu voz solo quedaría en mi memoria, pero a pesar del gran dolor que me ha causado, solo me queda agradecer por tu amor. Tu sobrina Lorena Navarro, invita a la misa a realizarse hoy a las 19 hs. en la Catedral Basílica. Elevo oraciones en su querida memoria.

RÍOS, CARLOS GUSTAVO (Pato) (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/21|. Su madre, tio, primos, sobrios y ahijados invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en la parrroquia del Pilar (Bº Autonomia) con motivo de cumplirse cuatro meses de su partida a la Casa del Señor. Elevamos oraciones en su memoria.

STORNIOLO, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/05|. Hoy se cumple 16 años de tu partida hacia los cielos ,pero mi amor hacia vos sigue intacto,te amo tanto papi y siempre te amaré..que Dios te bendiga donde estes!!! Te extraño mucho hoy y siempre. Te ama tu hija Carmen,nietos y bisnietos..invitamos a la misa que se oficiará hoy en la catedral basilica.

Agradecimientos

Recordatorios

ESCOBAR, ENRIQUETA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Amada Madre hoy hace 3 años que el Señor te tomo en sus brazos y te llevo al descanso eterno. No podemos resistir la idea de no verte, de no compartir momentos, lindos y felices. " Te amamos". Tu hijo Juan Carlos, hija política Magali, nietos Diego, Germán y Franco, sus bisnietos Emilia y Guillermo. Que brille la luz que no tiene fin. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ABREGU, CORINA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. Sus hijos Néstor, Yolanda, Mariela, Esther, Silvia, Lorena y Abel, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Los Romanos. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARAYA, ENRIQUE FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Hoy partiste a la tierra prometida y no pudimos despedirte como quisiéramos. Extrañaré tu saludos diarios tan cariñosos! Tu tía Elba, tus primas Doly, Georgi, Clide, Mariela, Rosy y Ale tus primos políticos elevamos oraciones pidiendo resignación y fortaleza! Sus restos fueron inhumados en Jardín del Sol.

DÍAZ, LUIS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Sus hijos Luis, Adriana, Carlos, Ivone, hijos pol. nietos bisnietos y demás fliares. participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Aires del Pilar. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEIVA, RAFAEL LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. No pienses que me he ido. Si algín día visitas mi tumba, no llores, sólo imagina que estoy durmiento. Te visitaré con el alba. Te abrazaré con el viento. Te besaré con la lluvia y cantaré para tí en silencio. Nunca pienses que me he ido, porque entonces...entonces si habré muerto. Descansa en paz, que brille para tí la luz que no tiene fin. Su esposa Delia, sus hijos Julio, Fabio, Pablo, sus hijas políticas y nietos, lo recuerdan y elevan oraciones en su memoria, al cumplirse nueve meses de su fallecimiento.

LUGONES, RAMÓN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. Su esposa Francisca LLanos, su hijo Diego y demas familiares part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cement. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

OVEJERO, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Virginio Bonifetto y Sra. Rosa Isabel y su hija Analia Marcela, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro trance. Rogando oraciones en su memoria.

TOLEDO, ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 24/06/21. Sus sobrinos: Negra, Yoyi y Doris Leiva, agradecen a todas las personas y medios que le rindieron homenaje, evocando su vasta trayectoria. Al cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

VALDEZ, MIRTA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. Su esposo José Martínez, sus hijos Maximiliano y Gabriela, su nieta Elena, familia Martínez y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Cobertura Norcen s.r.l. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata162. Tel. 4219787.

VALDEZ, MIRTA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. "Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado, como nosotros en el corazón". Sus hermanos Juan Valdez (Lito), su cuñada Anita, sus sobrinos Andrea, Magalí, Analía, su ahijado Germán Valdez y Paula Valdez, sobrino pol. Claudio Carlini, Manuel Gonzalez. "Que brille para ti la luz que no tiene fin".

VALDEZ, MIRTA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. Directivos y personal de Gasnor SA, participan el fallecimiento de la madre de nuestra colaboradora Belén Martinez, acompañando a su familia en el dolor.

VALDEZ, MIRTA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Mónica Rodríguez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Belén y elevan oraciones en su memoria.

VALDEZ, MIRTA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. "Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en Mi, vivirá para siempre". Rita Corvalan y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de su amiga Belén. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

LEIVA, VICTOR O (Yony) (q.e.p.d.) Falleció el 24/07/17. Hoy hace cuatro años de tu partida, pero te vimos con una enorme paz, que hasta hoy nos sirve de consuelo. Tus hermanos Negra, Yoyi y Doris, hnos. políticos y sobrinos nietos. Ruegan un oración en tu memoria.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

LOZANO, MARCELO FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. "Señor: me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a Ti buscaré otro mar". Su tía Pochi Gómez, sus primos Dra. Verónica Aranda e Ing. Roberto Carlos Aranda, acompañan en el dolor a su esposa, hijos, su hermano Pedro y flia. Elevan oraciones en su memoria.

LOZANO, MARCELO FABIÁN (NIÑO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Mario Tenti, Graciela Pérez y familia; Rauly y Oscar Bochmann participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LOZANO, MARCELO FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Gladys Y. Lastra y Carlos R. Casóliba participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Yoli y sus queridos hijos, en tan dificil momento.

PAPPALARDO, FÉLIX DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Dios misericordioso ponemos en tus manos a Félix, concédele la paz eterna y recíbelo en tus brazos Padre. Acompaña en este duro momento a su familia y a su quera hija Daniela. Rogamos oraciones en su memoria. Tía Nena Robles y su prima Marisa Rodríguez.

PAZ, RAMONA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. Sus hijos Nanci, Cecilia, Sebastián y Gladis, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Villa Jiménez (dpto. Rio Hondo). Cobertura Norcen SRL. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

PEREYRA, RAÚL BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Marcelo Daher, Maribe Aiquel de Daher y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, RAÚL BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Sus amigos y excompañeros colimbas de la clase '59 de la campaña comando del Batallón Ing. de Combate 141, participan el fallecimiento del amigo Berto: W. Campos, O. Salum, A. Cuenca Paz, S. Mdalel, H. Olivera, P. Salim, A. Pianezzola, O. Colombo, L. Caseres, A. Urbani, H. Rodini, E. Figueroa, W. Gallardo, J. Ibañez, P. Torres, R. Coronel. R. Rubio, N. Allub, R. Cortez, M. Varone, C. Carrizo, P. Bravo, C. Iglesias, M. Cortez, R. Valdez, H. Romano, R. Uñates, J. Abascal, H. Albornoz, J. Bravo, L. Corbalán, R. Castagna, J. Recofsky, A. Coria, G. Nuri, R. Araujo, C. Saad, C. Juárez Torres, C. Villa, L. Amadey, J. Spenik, O. Blazquez, P. Tarchini, C. Herrera, M. Lacorte, oramos para que su alma descanse en paz y acompañamos a la familia Pereyra en estos momentos de tan profundo dolor.

RAMOS, ROBERTO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Eduardo "Lalo" Charubi y flia participan con hondo pesar el fallecimiento del hijo de su hermano en el afecto, Roberto Ramos, y ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz "granaderito querido". Siempre te recordaré. Dios conceda cristiana resignación a su familia.

ROLDÁN, JESÚS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Su esposa Rosana Peralta, sus hijos Nahuel y Lauti, sus hermanos Doris, Mariela y Gustavo, su hermano pol. Carlos, sus sobrinos Avi, Dahia y Nahuel, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Jacinto, Dpto Choya. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SERRANO, JOSÉ ALEJANDRINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Su prima Estela Serrano; sus sobrinos Lito Serrano y María Juárez; sus sobrinas nietas Soledad, Lita y Noelia Serrano junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

SALVATIERRA, TRANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 24/04/21|. Al cumplirse tres meses de su fallecimiento su esposa , hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos lo recuerdan con mucho cariño y ruega una oración en su memoria. Las Termas.