FÚNEBRES | 25 de julio del 2021

25/07/2021 - 05:06 Funebres

FALLECIMIENTOS

24/07/2021

- Salvador Andrés Ferreyra (Frías)

- José Enrique Di Lucca

- Francisca Isabel Garnica

- Norberto Ríos (La Banda)

- Luis Miguel Pizarro (Fernández)

- Pedro Vladimir Garnica (Bs. As.)

- Susana Isabel Cipolletti (Córdoba)

- María Ramona Elvira San Pablo (La Banda)

- Gregoria Felicinda Peralta

- Ezequiel Jesús Fernández

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIRTA VALDEZ DE MARTÍNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/21 y espera la resurrección.

Su compañerito de la secundaria Cacho Figueroa y flia, participan su fallecimiento Mirtita fuiste una gran compañera. Las veces que discutimos, pero siempre uno hablaba al otro para seguir nuestra amistad. No creo que nadie te olvide. Un gran abrazo a tu hermosa familia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIRTA VALDEZ DE MARTÍNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/21 y espera la resurrección.

Sus compañeros de Promoción de la Esc. De Comercio año 1979 y amigos. Guilli Beberle, Kuky Zerda, Isa Hunko, Miguel Gilardi, Truku Ledesma, Mirta Paz, Walter Ledesma, Cacho Figueroa, , Marta Fragalitti, Puchi Cordero, Norma Castaño, José Moreno, Mirna de la Paz, Andrea Nieto, Sofi Sánchez, Lita Alderete, Beky Stancampiano, Edith Chazarreta, Analía Arce, Silvia Witte, Dante Rojas, Gachy Poloni, Adriana Palavecino, Adelma Villalba, Osito Saavedra, Pori Ruiz, acompañan a su familia en este duro trance.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DARÍO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/21 y espera la resurrección.

Miguel Ángel Pernigotti participa con profundo dolor el fallecimiento de su íntimo amigo Darío y vicepresidente de nuestra ONG Asociación Civil de Red de Promoción y Defensa de la Seguridad Social; así también su amigo Patricio José Herrera, acompañan a toda su familia en esta inesperada partida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DARÍO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/21 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad Dr. Ángel Niccolai participa con dolor su fallecimiento. Eleva una oración a su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA RAMONA ELVIRA SAN PABLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/21 y espera la resurrección.

Sus hijos Pedro, Raúl y Gustavo, sus hijas políticas Débora y Carmen y sus nietos Florencia, Emilse y Francisco participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CÉSAR ALBERTO JIMÉNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/7/21 y espera la resurrección.

Sus vecinos del Sector 3 del Bº El Palomar lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de pesar. Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

ORFELIA ESTORFILDA SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/7/18 y espera la resurrección.

“Mami pasaron 3 años de tu partida física...pero sigue intacto en nuestros corazones, el amor y cariño que siempre nos diste! Guía nuestros pasos como siempre. ¡Te amamos!”

Tus hijos lito y Gustavo, tus hijas políticas Gugu y Laurentina, tus nietos Martin, Natalia, Makarena, Nahuel y Ticiana y bisnietos Lena y Baltazar oficiarán una misa hoy a las 10 en la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Fernández.

INVITACIÓN A MISA

BETTY ORTIZ DE GOYTEA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/6/21 y espera la resurrección.

El Señor es mi pastor nada me puede faltar en verdes praderas me hace descansar. Ya hace un mes que gozas de la presencia de nuestro Padre Creador en un mundo donde reina el amor. Te extrañamos y te recordamos todos los días con amor. Eres el ángel que nos protege. Tus hijos, nietos, ruegan oraciones en su memoria. Se celebrará una misa en Santiago Apóstol hoy a las 19 hs.

INVITACIÓN A MISA

MAGDA ALEXA MONTENEGRO DE SAMBATARO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/6/21 y espera la resurrección.

Mamita, hoy se cumple un mes de tu partida, tu ausencia aun nos causa dolor en el corazón. Aun recordamos el brillo de tus ojos al mirarnos, las caricias y tu ternura al tocarnos, el amor en tu voz al decir nuestros nombres. Sos un Ángel de Dios que nos cobijó en su vientre y nos diste todo de ti, nos amaste hasta el fin de tus días, pero sé que aun hoy nos proteges como siempre los hiciste, y que todas las noches bajas a darnos ese beso que toda madre da a sus hijos. Tu luz es el lazo de amor que nos sigue uniendo mamá, porque dejaste en nosotros, en tus nietos, bisnietos y en toda tu familia esa semilla de amor que nos hace sentirnos y vivir como familia. Gracias mamita por todo lo que nos enseñaste, por hacernos personas de bien. Todos los momentos vividos junto a ti fueron especiales, llenaste nuestras vidas de alegrías, y nos protegiste en las tristezas. Estamos seguro que hoy estas descansando y disfrutando del reino celestial junto al papi, y también junto a Helenita, nuestro nuevo angelito que seguramente debe estar en tus brazos. Por favor ayúdanos a llenar con tu luz ese vacío que sentimos en nuestro ser, esperamos algún día volver a tenerte junto a nosotros. Gracias mamita por tu inmenso amor, por darnos la vida y por cuidarnos siempre. Te llevamos en el alma y el corazón, bendícenos desde tu lugar junto a Dios, teamamos por siempre. Tus hijos Graziella, Lucia y José Miguel, y sus familias invitan a la misa al cumplirse un mes de su fallecimiento que se llevará a cabo hoy a las 20:00 hs en la Iglesia Cristo Rey de la ciudad de la Banda.

INVITACIÓN A MISA

WALTER EDUARDO MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/6/21 y espera la resurrección.

Gordo: las hojas del calendario siguieron su rumbo, pero, nosotros tu familia, todavía no podemos comprender tu inesperada partida. Solo nos da paz, saber que estás junto a Jesús y a María Santísima. Eres nuestro ángel que cuida de cada uno de nosotros. Dios te llamó a su lado y fuiste a su encuentro. Extrañamos tu andar inquieto, tu sonrisa, tus relatos, tu alegría de vivir en plenitud. Cumpliste todos los roles con generosidad. Esperanzados en el reencuentro definitivo elevamos nuestras súplicas y oraciones por tu eterno descanso al cumplirse un mes de tu fallecimiento. Tu esposa Doris, tu hijo Matías, tu hija política Xiomara, tu amada nieta Luna, tu madre Elsa, tu madre política Dora, tus hermanos Ricardo y Mariel, tus hermanos políticos Luis y Raúl y sus respectivas familias rezaremos en la santa misa de hoy domingo 25 a las 20 hs. en la Pquia. Cristo Rey por tu feliz resurrección. Se trasmite por Facebook.

RECORDTORIO

NATALIA NOEMÍ IBÁÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/7/20 y espera la resurrección.

El destino quiso que te fueras y no estuvieras a mi lado, pero nada ni nadie podrá arrancarte de mi corazón, no hay un día que no piense en ti, siempre estarás en mi recuerdo. Al cumplirse un año de su fallecimiento, tu hija Briza Guzmán, que nunca te olvidará.

ÁVILA, RITA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. "Te fuiste pero quedas en los mejores recuerdos de todos". La Asociación Santiagueña de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual ASPADI, su Centro Especial de Capacitación Laboral y Terapéutico CECLyT, su Taller Protegido de Producción TPP y toda su Comunidad Educativa participan con profundo dolor el fallecimiento de su tan querida alumna Carolina Ávila. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este difícil momento.

ÁVILA, RITA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Teresita Ledesma de Chávez, Silvia y Ramón Chávez y Flia.,Teresita Chávez y Andrés Alfonzo y Flia., Dr. Ramón Chávez y flia. Participan el fallecimiento de la hija de Lucho Avila, parte de la flia de Empresa Santiago servicios sociales y Fúnebres.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Juan D. Pinto Bruchmann, su esposa María Jesús Sánchez Abal y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hijos y demás familiares en tan difícil momento , en especial a su hijo Alberto. Elevan oraciones en su memoria.

CIPOLLETTI, SUSANA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 20/7/21|. Su hermano Diego, sus hijos Andrea y Javier, sus hijos políticos Cristina y Gonzalo, nietos Guadalupe y Santino participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

CIPOLLETTI, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21 en Córdoba|. "Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás". Su prima Myriam Gauna y flia., y Luis Retondo participan con profundo dolor su fallecimiento.

CIPOLLETTI, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21 en Córdoba|. "Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás" Desde California. Su tía Rufina Díaz de Faglione, sus primas Cristina y Elizabeth Resvan y flia. participan su fallecimiento. Sus restos fueron cremados y sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

CIPOLLETTI, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21 en Córdoba|. Sylvina y Patricia Abud è Ignacio Elías participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

CIPOLLETTI, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21 en Córdoba|. Con un dolor inmenso, hoy te despido, amiga del alma y se que Dios te cubrió con su divino manto y que descanses en paz en el paraíso. Saludo a sus hijos, hermano, nietos y toda su familia con un fuerte abrazo y Dios los bendiga, Participa. Helvecia, Romina, Oscar y Anselmo y toda la familia.

DI LUCCA, JOSÉ ENRIQUE (Koki) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. Su esposa Patricia Martínez, sus hijos Fernando, María José, Adrián, Cintia, h. políticos, nietos Benjamín, Felipe, Lautaro, Ana, Guillermina, su hna. Mónica, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Teléfono 4219787.

DI LUCCA, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. "Dios dispuso que partieras para acompañar a mi querida hermana Angelina". Que se haga su voluntad y descanses eternamente en paz. Su tía Ofelia Baudano; primos Claudia y Lic. Gustavo Vázquez, sobrinos Juan Manuel, Nicolás e Ignacio Vázquez acompañan a su hermana Mónica en este momento de dolor. Que brille para él la luz eterna.

DI LUCCA, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. Directivos, Gerencia y compañeros de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su empleada María José Di Lucca. Ruegan una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ, EZEQUIEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Sus padres José Antonio Fernández, Yolanda del Rosario Díaz, sus hermanos Mauro, Celeste, Anabela, Leonel, tus cuñados, tíos, sobrinos participan su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cemet. Parque de la Paz. SERV. Hamburgo S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FLORES, ROBERTO NERI (Tío Chacho) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. Su sobrina María Luz Flores de Padula (Beba), sus sobrinos nietos Santiago, Roció y Verónica Padula participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FLORES, ROBERTO NERI (Tío Chacho) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. El intendente de Frías, Dr. Astor Aníbal Padula y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido tío abuelo. Ruegan oraciones a Dios por el eterno descanso de su alma. Frías.

FONTANA, RONALD (q.e.p.d.) Falleció en Arrufó Sta. Fel el 21/7/21|. Beba Dipiaza, Doris León, Marisa Domínguez, Mary Gomez Juncal, Mirta Ruchelli, Nelibe Turk, Nene Cuadros, María Inés Fiad, Pocha Chara, Roji Contato y Anita y María Elena Villegas participan con profundo dolor y acompañan a sus hijas Estela y Marcela. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GARNICA, FRANCISCA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Su hijo Hugo, hija politica Liz, sus nietos Pablo, Milagro, Rita, Cecilia, Martin, su hermana Ercidia y demás familiares. Sus restos seran cremados hoy. Cobertura Caruso Cia Arg de Seguros S.A . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787 .

GARNICA, PEDRO VLADIMIR (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 2/7/21|. Su hermana Alba Alicia Garnica y sus hijos Ramón, Peky y Fanny Uzzante y sus respectivas familias acompañan a su esposa Ana María y a sus hijos Juan Felipe y Santiago y sus familias. Se ruega una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en dicha ciudad.

GARNICA, PEDRO VLADIMIR (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 2/7/21|. Sus primos hermanos Marta, Fernando y Luis Galizzi y sus respectivas familias acompañan en este momento de dolor a su hermana Alba Alicia Garnica y familia, a su esposa Ana María e hijos Juan Felipe y Santiago. Elevan una oración en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en dicha ciudad.

GÓMEZ DE COUSELO, MARÍA CRISTINA BENITA (PIMPA) (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Ing. Santiago D. Piga, su esposa Rosario Sanjuan, sus hijas Analía, Susana y Norma y sus respectivas flias lamentan profundamente el fallecimiento de la querida amiga Pimpa, acompañando a su flia en este paso hacia la eternidad. Que Jesús y la Virgen la reciba en sus brazos

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Nené de Cuadros e hijos compartimos con Beba y sus hijos el dolo por el fallecimiento del querido "Negro" a la vez que ofrecemos oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Gustavo Panario, Liliana Eberlé y sus hijos Nicolas y Agustin participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Ing. Santiago D. Piga, su esposa Rosario Sanjuán, sus hijas Analía, Susana, Norma y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo César. Acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. En oración por su eterno descanso, que Jesús y la Santísima Virgen lo reciban en sus amorosos brazos. Brille para él la luz que no tiene fin.

LLARULL, ERIK H. FCO. Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su personalidad permitió que se destacará con solidos principios en esta vida terrenal. Hijos de Amado Hallak y Chanse Saad, acompañan con afecto en el dolor a sus hermanas y demás fliares ante irreparable perdida.

LLARULL, ERIK H. FCO. Dr.(Bochi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. María Rosa Saad Budán lamenta participar su fallecimiento. Ruega oraciones a su querida memoria.

LLUGDAR, JULIO CÉSAR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/21|. Ing. Santiago D. Piga, su esposa Rosario Sanjuan, sus hijas Analía, Susana y Norma y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijas M. Fernanda y M. Alejandra, nietos y demás familiares en este momento de tristeza. Elevan oraciones a su querida memoria.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Su esposa Nina Manson, sus hijos Edmundo, Valentina y Eugenio Barrio, Federico y Alejandro Martilotti participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su recuerdo.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Ing. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento, acompañan a su sobrina Florencia y ruegan oraciones en su memoria.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Susana Rodriguez de La Rua y sus hijas Virginia y Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanas en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Juan D. Pinto Bruchmann, su esposa María Inés Sánchez Abal y familia participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Nina e hijos, hermanas Frasquita, María Teresa y Felicitas y demás familiares en este doloroso y difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Marta Binotti de García, Gustavo García, hijos y nietos participan el fallecimiento del hermano de Felicitas y la acompañan en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MITRE, VÍCTOR YNOCENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. "En tu casa por siempre viviré Señor". Chini Habra Fernández y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Descansa en paz estimado Víctor.

PERALTA, GREGORIA FELICINDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Sus hijos Guillermo, Daniel, Gabriela, Amalia, Luciana, h/políticos Roxana, Marcela, Antonio, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cemet. Jardín del Sol a las 10.30 hs. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

VERDUGO DE LOFIEGO, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. Liliana Eberlé, Gustavo Panario y sus hijos Nicolas y Agustin acompañan con mucho cariño a su amiga Kike y familia en este doloroso momento por el fallecimiento de su hermana Silvia. Ruegan oraciones en su querida memoria.





LUNA DE CERRA, MANUELA ISABEL A. (LILI) (q.e.p.d.) Falleció 16/7/21|. Señor ya está en tu casa, viendo la luz de tu rostro, concédele el descanso eterno. Familia Cerra agradece las condolencias recibidas e invitan a la misa que se oficiará al noveno día de su fallecimiento en la iglesia Santo Domingo hoy a las 20:30hs.

MUZIO, FRANCISCO DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/19|. Hoy se cumple un nuevo aniversario de tu partida al cielo aunque entiendo que no volveré a verte, ni escucharte y abrazarte. Sigo esperando que entres por esa puerta. Te extraño cada día de mi vida pa. Señor dale el descanso eterno y que brille la luz que no tiene fin". Su esposa Gladys, sus hijas Verónica y Ludmila, sus nietos, hermanos y sobrinos invitan a la misa virtual hoy a las 20 en la parroquia San José, Bº Belgrano.

GÓMEZ, ILDA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. Su hija Karen Noelia Gomez y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. de Clodomira. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

RÍOS, NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Su esposa Leticia, sus hijos Rosario, Mary, Tony, nietos, bisnietos, hijos políticos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 12hs en el cementerio La Misericordia. Cobertura. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

VIDARTE, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Su esposa: María Rosa Jiménez y sus hijos: Sandra, María, Walter, Ariel. hijas políticas: Mariela, Fernanda. Sus nietos y demás familiares participan en su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

RÍOS, FÉLIX RUBÉN (CABO) (R) (q.e.p.d.) Falleció el 25/04/21|. Ya tres meses de tu partida repentina, dejaste un gran vacío en nuestros corazones. No estábamos preparados para esto. Sé que la luchaste, fuiste un gran guerrero. Ahora ya estás en los brazos del Señor junto a tus padres y hermanos. Siempre vivirás en nuestros corazones. Su esposa Graciela, sus hijos Gastón, Sebastián, Cristian, Soledad, sus hijos políticos Andrea, Natalia, Carina, Miguel y sus tan amados nietos.

FERREYRA, SALVADOR ANDRÉS (Leo) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. "Tu cuerpo puede estar ausente pero tus recuerdos te mantienen vivo, porque estás presente en nuestros corazones". Su esposa Tita, sus hijos Gustavo y Ariel, hijas políticas y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FERREYRA, SALVADOR ANDRÉS (Leo) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. "Las personas mueren solo cuando se las olvidan". Sus hermanos María, Marta, Rosa, Rita, Pancho y Raúl, sus sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por su descanso eterno. Frías.

FERREYRA, SALVADOR ANDRÉS (Leo) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. La Comunidad Educativa de la Esc. N° 750 "Dr. Eliseo Fringes" participa con profundo dolor el fallecimiento del tío de la Vice directora Marta Laura González, docente de esta casa de estudios. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FERREYRA, SALVADOR ANDRÉS (Leo) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Rubén Yudi y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

GRAMAJO, HÉCTOR REYES (COCO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Nené Touriño de Cuadros junto a sus hijos Alfredo, Alejandra, Fernando, Gonzalo y sus respectivas familias acompañamos con mucho cariño a Eliana, su mamá y hermanos ante la partida de Coco al Reino Celestial y ofrecemos oraciones por el descanso de su alma.

GRAMAJO, HÉCTOR REYES (COCO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Daniela Lafont y familia participan con profundo dolor en el fallecimiento del padre de su compañera Eliana.

PIZARRO, LUIS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Su hija Viviana Pizarro, su esposo Tomas Araujo y su hijo Stefano Araujo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

PIZARRO, LUIS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Su consuegro Ricardo Araujo, sus hijos Tomas, Francesco y Nicole Araujo, sus hitas políticas Viviana y Camila y sus nietos Stefano y Pietro Araujo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

PIZARRO, LUIS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Sonia Viviana Martínez de García, sus hijos Enrique, María Luz y Agustín García participan con inmenso dolor su inesperada partida y elevan oraciones el cielo rogando por su descanso eterno en la Gloria de Dios.

PIZARRO, LUIS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Los amigos de si hija Viviana Pizarro María Luz García, su esposo Gino Gialmeti y sus hijos Guadalupe y Giuliano Gialmeti participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

PIZARRO, LUIS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Carlos Enrique Martínez y familia participan con dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria.

PIZARRO, LUIS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PIZARRO, LUIS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Luis A. Fernández, su esposa Anita, sus hijos Pedro, Vicente, Mariana, Belén, Jimena y Álvaro con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PIZARRO, LUIS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana Nuno y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PIZARRO, LUIS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Que el Señor lo tenga en la gloria como nosotros en el corazón Victoria Spampinato de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PIZARRO, LUIS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria

ROLDÁN, JESÚS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Siempre estará presente en nuestros corazones. La comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 453 de la localidad de El Puestito, departamento Choya, participa con profundo dolor el fallecimiento de su director y acompaña a la familia en este duro momento que les toca vivir. Choya.

ROLDÁN,JESÚS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Licenciada Marga Tapia, sus hijos Jorge y Mario participan con profundo dolor el fallecimiento del colega y amigo. Acompañan en este momento de tristeza a su esposa, hijos, hermanas y demás familiares. Ruegan un oración en su querida memoria. Frías.