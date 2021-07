FÚNEBRES | 28 de julio del 2021

27/07/2021 - 22:52 Funebres

Fallecimientos

27/07/2021

Luis Eduardo Cárdenas

Carlos José Gómez

Elva Josefa Galván

Dania Mabel Rojo

Francisca Escobar

Roque Antonio Martínez (La Banda)

Manuel Saturnino Orieta

Teresita del Carmen Marcos

Cixto del Valle Galván (La Banda)

Crecencia Noemí Ledesma

Marcelo Alejandro Juárez

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SUSANA CIPOLETTI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/7/21 y espera la resurrección.

Amiga querida, con inmenso dolor es triste despedirte. Gran mujer luchadora, sin límites, verdadera amiga que estuvo presente en los buenos y en los malos momentos. Doy gracias a la vida por todo lo compartido. Descansa en paz Susy, te guardo en mi corazón hermana de la vida como vos decías, siempre te admiré mi amiga del alma, te fuiste, Dios tiene otro ángel en su morada, donde gozarás de la eterna paz y la luz de Cristo, brillará por siempre para vos, porque fuiste una hija, esposa, madre y hermana excepcional y una amiga como pocas. Siempre te recordaré con inmenso cariño, pues me quedo con tantos lindos recuerdos de años de amistad compartidos desde nuestra Escuela 341, con la seguridad que te fuiste con tu misión cumplida. Ruego consuelo para sus amados hijos Javier y Andrea, para sus hermosos nietos y demás familiares. Te despide tu amiga del alma. Susy querida por siempre estarás en mi corazón y mis pensamientos. Ana Maria Prados, esposo Juan Díaz, hijas Patricia y Mariana, hijos políticos y nietos. Elevan oraciones al Altísimo por su eterno descanso.

ELVA JOSEFA GALVÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/7/21 y espera la resurrección.

Que brille para ella la luz que no tiene fin. Acompaña en su dolor a su hijo Dr. Horacio Pato. Su amigo Pablo Toviggino y familia.

MARÍA ALICIA BEATRIZ MORALES DE MAZZOLENI. (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21

El Señor es mi pastor nada me puede faltar, El me hará descansar en verdes prados”. Carlos Marcelo Rojas Bustamante y Josefina del Valle Infante y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo CPN Aldo Mazzoleni y a su hija Mica en tan difícil momento.

MARÍA ALICIA BEATRIZ MORALES DE MAZZOLENI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/07/21 y espera la resurrección.

El Secretario General de UPCN Senador Gerardo Montenegro y Flia. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del Gerente General del BSE, CPN Aldo Mazzoleni.

MARÍA ALICIA BEATRIZ MORALES DE MAZZOLENI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/07/21 y espera la resurrección.

El Secretario de Finanzas de UPCN Sr. Carlos Ibarra y Flia. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del Gerente General del BSE, CPN Aldo Mazzoleni.

MARÍA ALICIA BEATRIZ MORALES DE MAZZOLENI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/07/21 y espera la resurrección.

Directorio y personal de Complejo Parque S.A. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MARÍA ALICIA BEATRIZ MORALES DE MAZZOLENI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/07/21 y espera la resurrección.





Ricardo Mattar y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de Alicia acompañamos a su esposo Cr. Aldo y flia., y ruegan una oración en su memoria.

MARÍA ALICIA BEATRIZ MORALES DE MAZZOLENI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/7/21 y espera la resurrección.

Esc. Oscar Luis Karam, Dra. Carmen Vengas de Karam y Esc. Luis Augusto Karam y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARÍA ALICIA BEATRIZ MORALES DE MAZZOLENI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/7/21 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|.

El Sr. Ministro de Economía, CPN. Atilio Chara participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|.

La subsecretaria de Coordinación del Ministerio de Economía, Cra. Gabriela Suárez participa su fallecimiento.

ANA ROSARIO PÉREZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/7/21 y espera la resurrección.

Edelmira Sánchez y sus hijos Patricia y Daniel, se unen al dolor que embarga esta inesperada pérdida de su vecina y amiga Ana. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

ANA ROSARIO PÉREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/7/21 y espera la resurrección.

Yo no estaré lejos

Porque la vida continúa.

Y si me necesitan

Llámame y yo vendré.

Aunque no me podrán ver

ni tocar, yo estaré cerca.

Y si oyen con su corazón, escucharán a su alrededor

Muy suave y claramente mi amor.

Patricia Campos,Walter Ledesma y sus hijos Malena, Raúl, Virginia y Taiel abrazan fuertemente a Ana, Mary y Tuti en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUAN MARCELO HERCULES URYI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/7/21 y espera la resurrección.

“ Papilo querido, sigo sin entender que paso, todo fue tan rápido. Nos dejaste con el corazón destrozado, pero con la certeza que estás en brazos de nuestro Señor y en compañía de quien ya este esperaba hace 4 años, mi mamita hermosa. Descansa en paz mi “Mi Papilo”. Tus hijos Marcela, Lady, Mercedes, Juan y Marcelo, hijo políticos Lorena, Victor y Mariana, sus nietos Leandro, Marcos y Bruno, Marcia, Enzo, Diego, Lourdes, Milagros y Victoria, Esteban y Thiago, nietos políticos Lorena, Rocío y Micaela, sus bisnietos Ana, Ambar y Benjamín participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

INVITACIÓN A MISA

MARIO OSCAR BEJARANO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/5/21 en Roque Sánez Peña, Pcia. Chaco.

Al cumplirse dos meses de su partida a la casa del Señor, sus familiares invitan a la misa virtual a realizarse hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano. Se ruega una oración por su hermosa Alma.

NÉLIDA CLEMENTINA BUCCI DE CASSARINI (Picu) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/4/20 y espera la resurrección.

Mi querido amor, hoy se cumple 15 meses de tu partida al Cielo, aunque entiendo que no volveré a verte, ni escucharte y abrazarte, sigo esperando que entres por esa puerta. Te extraño cada día de mi vida amor. Señor dale el descanso eterno y que brille la luz que no tiene fin. Tu esposo Ulises, tus hijos Viviana y Charly, Laura, Ulises, Alberto y María José y Carmen, tus nietos Guadalupe Jiménez, María José y María del Carmen Bruno Miranda y José Ignacio Cassarini, sus hermanos Petti y Cacho Bucci. Se invita a la misa a las 20 hs. en la Iglesia San Francisco. Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

JOSÉ ALBERTO PENIDEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/7/18 y espera la resurrección.

Siempre te recordaremos por tantas enseñanzas que nos diste y la importancia de la familia unida, Al cumplirse un nuevo año de su desaparición física su esposa Audelina Iturre sus hijas María Josefina y María Rosalía su yerno Julián, sus nietos Hernán, Emmanuel, Octavio , Maia, Iñaki e Iker y demás familiares ruegan una oración por su eterno descanso.

INÉS R. REYNOSO DE NASSIF (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/5/21 y espera la resurrección

Mamá hoy se cumplen dos meses de tu partida y aún así parece que fue ayer cuando te vi y te dije Te Quiero. Es muy grande el dolor de tu ausencia pero sé qué estás ahí, como siempre, cuidándonos. Te amamos Mamá y te extrañamos tanto.

Tus hijas Silvia y Lucrecia, tu adorado nieto Augusto Jesús y tu esposo Juan Carlos.

Elevamos oraciones al Altísimo para que su alma descanse en paz.

ALBARRACÍN, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Sus hijos Yaquelin, Natalia, Esteban, Anabel, Nadia, Milagros, Marco, Liliana, Manuel, Cristina, Estela, Estela, Gustavo, sus nietos Lorenzo, Maximiliano, Micaela, Florencia, Maria, Hugo, Ciro, Exequiel, Sara, Guadalupe, Milagros, Virginia, Virginia, Daniel, Hernan y demas familiares, sus restos serán inhumados hoy 10.30 horas en el cementerio el Descanso. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

BULACIO, FRANKLIN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. Su compañera de vida Dora E. Rusz e hijos, participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

CÁCERES ROJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. María Mercedes Vittar de Anelli, sus sobrinos Daniel Cáceres y familia, Claudia Cáceres de Corti y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES ROJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. Fernando Llapur, Lilibeth Arce, sus hijos Natalia, Fernando y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES ROJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. Rosa A. de Cáceres participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos ante la dolorosa pérdida. Ruega oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CÁCERES ROJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. Carlos Alberto y Rubén Abalos Aliaga lamentan profundamente su fallecimiento. Acompañan a su familia y piden oraciones en su memoria.

CÁCERES ROJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. La H.C.D del Jockey Club de Santiago del Estero participa el fallecimiento de su socio vitalicio y acompañan a sus familiares en tan difícil momento.

CÁCERES ROJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. Juan Pablo Vignau y Noemí Estela Mansilla lamentan su partida y acompañan a José y Norita con todo cariño. Ruegan una oración en su memoria.

CÁCERES ROJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. María Eugenia Di Lullo de Garay, sus hijos: Luis, Alicia, Fernando, María Eugenia, Marta y nietos participan de su fallecimiento y acompañan a su familia.

CÁCERES ROJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. Malena Arce y Álvaro Arce participan su fallecimiento y acompañan a Josefina y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES ROJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. Su amigo César Antonino Montenegro (Gringo) y familia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES ROJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. Alfonso Curet, su esposa Elke Zimmer y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Su esposa Patricia Quiroga, sus hijos Patricio e Aileen y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA.

CÁRDENAS, LUIS EDUARDO (Kike) (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Querido amigo, no hay palabras que reflejen el dolor de tu partida terrenal, pero queda en nuestros corazones. Los hermosos momentos compartidos. Gringo y Graciela Corona e hijos: Ivana, Sergio, Noe, Tomas y Lourdes. Brille para el la luz que no tiene fin.

CÁRDENAS, LUIS EDUARDO (Kike) (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Ing. José Félix Alfano participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero de trabajo y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

CASTILLO, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Nadie muere miestras se lo recuerda. Aldo A. Corvalán, sus hijos y Ángela Russo participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan con afecto a todos sus familiares por la desparición física de Tali. Que el Señor ilumine su descanso eterno y lo recib a en sus brazos. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, FRANCISCA REGIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Su hijo Máximo Adrian Gallardo, sus sobrinos Patricia, Luis, Adrian y sus flias, y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ESCOBAR, FRANCISCA REGIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Su prima hermana Marta Aranda, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima Regia. Que descanses en la paz eterna del Señor.

ESCOBAR, FRANCISCA REGIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Sus sobrinos Karina T. Gustavo, Fernando, Karina V, Matias y Marianela, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que descanses en la paz eterno del Señor.

ESCOBAR, FRANCISCA REGIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. "Que su alma goce de la resurreccion". Mechita Férez, Mechita Barraza y José Galván, Ricardo Echenique, Liliana Ruiz, Ma. Laura Pece, participan el fallecimiento de la madre de Adrián y lo acompañan en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, FRANCISCA REGIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Carlitos Gerez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones por su descanso eterno.

ESCOBAR, FRANCISCA REGIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Raquel Escurra y Roxana Gómez Acuña participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, FRANCISCA REGIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. La comunidad educativa de la escuela de Comercio Prof. A. Ferreyra participa su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

ESPERÓN CORONEL, MARÍA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Tita Elias, Roly Moreta e hijos Germán, Eugenio, Cecilia, Alejandra, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPERÓN CORONEL, MARÍA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Se durmió en los brazos del Señor la gran compañera, amiga, hermana, hija, madre, María Eva Esperón. Sus años de lucha nos enseñaron a muchos el valor de la perseverancia, la humildad y la aceptación. Sus vitoreos del 24 de marzo con el megáfono, sus avivadas discusiones políticas enriquecieron ambientes rancios. Su amor por sus hijos, por su padre Héctor, por su madre Mirta, su querida hermana Itatí y sus hijos Mateo y Eva, nos recordarán siempre que en ella viven, con fuerza revolucionaria y amor por el otro. Descansa en paz querida amiga. Con profundo dolor participan tu pérdida María Amelia Schiavoni, Daniel Triverio y Aurora Schiavoni Triverio. Vuela alto amiga , que triste tu partida.

ESPERÓN CORONEL, MARÍA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Tú maestra de 1er grado, Nora Elizabeth Castillo, de la escuela Domingo Faustino Sarmiento, te despide con gran dolor, tu pronta partida al Reino de Dios. Ruego al Señor y su Santa Madre, les de resignación a tu madre y hermana. Que Dios y la Virgen los acompañen.

ESPERÓN CORONEL, MARÍA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Carlos W. Martínez, sus hijos Rosa, Analia, Sandra Mabel y sus respectivas familias, participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan a Dios padre Todopoderoso dé cristiana resignación a todos sus familiares, especialmente a su señora madre Mirta ex-compañera de trabajo en el Ministerio de Economía.

FERNÁNDEZ SARALEGUI DE GRIFFA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 24/7/21|. Su hermano Roberto Fernández Saralegui, su hermana política Sandra Maldonado participan con gran pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

FERREYRA, JOSE OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Ortega Camiones S.A. directorio y personal participan con profundo dolor el fallecimiento de Padre de nuestros colaboradores Angel y Santiago.

FIGUEROA DÍAZ, ERNESTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. Lidia Maldonado de Harón participa su fallecimiento y despide con tristeza a su amigo, profesor, director de tesis, destacando su condición de excelente profesional, generosidad y persona singular por su bondad. Ernesto vuela y descansa en paz, siempre te tendré presente. Frías.

FIGUEROA DÍAZ, ERNESTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. El Representante Legal, Dr. Miguel Ángel Tejera, la Rectora, Lic. Ana Tejera y la comunidad educativa de la Escuela Superior de Periodismo Mariano Moreno participan de su fallecimiento con profundo respeto y dolor. Piden oraciones por su eterno descanso.

GALVÁN, ELVA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Sus hijos Marcelo, Horacio, Lourdes, Alejo, Eliseo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531 Tel: 4296027.

GALVÁN, ELVA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Acompañan en su dolor a su amigo Dr. Horacio Pato. Gladys Aranda y familia, Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN, ELVA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Acompañan en su dolor a su amigo Dr. Horacio Pato. Dario Toviggino y familia, Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, ELVA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. La Empresa Petrolider SRL y sus compañeros, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Marcelo Pato y ruegan por su eterno descanso.

GÓMEZ, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Su esposa Patricia Quiroga, sus hijos Patricio u Aileen y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA.

GÓMEZ, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Consorcio Barrio Privado El Bosque participa con profundo dolor del fallecimiento de su amigo Carlos y acompaña a su familia en este duro momento. Que brille en El la luz que no tiene fin.

JUARES, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/07/21|. Su madre Beatriz Suárez, sus hijos Dayana, Pricila, y Emir, sus hermanos Roxana, Miguel, Mariana y Hugo, su hno.pol. David, sobrinos Lourdes, Nacho, Dante,Tihago, Constanza, Mateo, Cira y Matilda, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

JUARES, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Daniel Occhionero , Marisa Avila, sus hijos Marysol, Gabriela, Ignacio participan con profundo dolor del fallecimiento de nuestro querido Marcelo. Acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

KARAM, ANA MARÍA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/21|. Roberto Fernández Saralegui participa con profundo pesar la dolorosa pérdida de Nena, hermana de mi gran amigo Esc. Luis Karam. Ruega una oración en su memoria.

LEDESMA, CRECENCIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Sus hijos Sergio, Dani, Gisella y Gabriel, Sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. Serv. Soc. Amparo SRL.

MARCOS, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Su esposo Miguel Ibañez, sus hijos Miguel, Cintia, Melisa, Maxi, Ignacio, h. politicos, nietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MARCOS, TERESITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Su tía politica Haydee J. C. de Noguera, sus primos Jorge Daniel, Cielo, Carlos, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTINEZ, ROQUE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Autoridades del CePSI, directora ejecutiva CPN Liliana Romero, directora médica adjunta Dra. Eugenia Gauna, directora adminstrativa adjunta Dra. Daniela Vaca Japaze, personal asistencial y administrativo del CePSI participan con profundo dolor el fallecimiento de Roque, quien prestaba servicio en el Servicio de Textil del CePSI y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Su hermano Ricardo Enrique, su esposa Mirta Julián Llugdar, sus hijos Ricardo y Cecilia con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Aldo y Mica en este difícil trance. Ruegan una oración en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Su prima Zoraida Gallardo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Su tía Clara B. Mazzoleni participa con gran dolor su fallecimiento y pide al Altísimo que con su misericordia divina la tenga a su lado. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Sus primos Julio René Salon, Silvina del Valle Salon, Carolina del Valle Salon, su sobrino Juan Salon, sus tías Blanca del Valle Salon y Clarisa Gerez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Querida sobrina dejaste en nuestros corazones huellas que perdurarán por siempre. Su tía política Arminda Mazzoleni de Valdez, sus primas Lizzi, Mara y Aníbal y sus respectivas familias acompañan en su dolor a su esposo Aldo e hija Mica. Ruego oraciones a su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Ali, descansa en paz en los brazos del Señor, te recordaremos con cariño. Su tía política Elena Abraham de Mazzoleni, primas Sandra, Karla y Gisse y sobrinos Antonella, Lucas y Milena, acompañamos en su dolor a su esposo Aldo Mazzoleni, hija Micaela y demás familiares.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Rubén Abalos Aliaga, su sra. esposa María Graciela Barzola y sus respectivas familias lamentan profundamente el fallecimiento su amiga. Acompañan a su familia y piden oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Mateo, Pedro, Luisa y Rómulo Rava acompañan a sus amigos Aldo y Micaela en este momento de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. El Señor es mi pastor nada me falta, en verdes pastos El me hace reposar y a donde brota agua fresca me conduce". Salmo 23-v.1. Madre política de su hermano Buby Morales, Celia Orellana de Chávez, hijos Marisa de Morales, Susana de Noguera, Yudith de Jiménez, José Noguera, Ramón Jiménez y demás familias. Participan con dolor su partida de este mundo y acompañan en su pesar a su esposo Aldo y familiares. Ruegan para ella oraciones a Dios por su descanso eterno.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Empleados de escribanía Karam participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Ricardo Rubén Escontrela y flia. Participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Elásticos Sialle y directivos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Freddy Basbus, su esposa Magali Pece, sus hijos, Marcelo Basbus y flia; Claudio y Silvia Basbus participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a sus familiares en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora esposa de su matriculado Cr. Aldo René Mazzoleni. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|.La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora esposa del Contador Aldo René Mazzoleni. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañarás participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora esposa de su Colega Cr. Aldo René Mazzoleni. Que descanse en la paz del Señor.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Sus amigos del Grupo Pascua del MFC: Pedro y Angelita, Denis y Carlota, Roly y Patricia, Pablo y Mariana, participan con profundo dolor la partida a la Casa del Padre de nuestra querida Alicia. Guardaremos siempre con amor tu recuerdo. Descansa en paz!

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Sus amigos Ángel Luna Roldan y Patricia Moltini, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Alicia y elevan oraciones por su descanso eterno y el consuelo para Aldo y Mica.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. María Julia Milki y flia participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a su esposo e hija en tan doloroso momento, rogando oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Personal de tesorería de casa Central participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Martín Sgoifo, su esposa Marcela Montenegro y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Compañeros de trabajo de su esposo Aldo Mazzoleni, el sector contaduría e informes extremos del BSE participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Oficina de Cámara del Banco Sgo acompañan en el dolor al gerente general contador Aldo Mazzoleni y a su familia. Ruegan oraciones en su memoria. QEPD.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Juan José Alegre y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a Aldo en este difícil momento.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. María Rosario Hernández y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando su eterno descanso y acompañan a su Amiga Mica en este doloroso momento. Y que brille para ella la luz que no tiene fin.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Eden Habel Sapag y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañado a sus amigos Aldo,Buby y demás familiares en este difícil momento. Rogando oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. "Yo soy la Resurrección y la Vida, el que cree en Mí, vivirá para Siempre". Walter Sialle Reyes, su esposa Marcela Paradelo Ortiz y sus Hijas: Tamara y Maia, participan su Regreso al Padre y acompañan a Aldo y Familia en tan difícil momento. Ruegan Oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. La Comisión Directiva y Comunidad Educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia Mazzoleni en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Rolando Álvarez, María Inés de Álvarez, sus hijos Laura y Manuel participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Aldo e hija Micaela. Elevan oraciones.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Adriana Di Filippo, Carina Avaca y Mariela Fringes participan del fallecimiento de la Sra. Esposa del Cr. Aldo Mazzoleni. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Integrantes y directivos del BAFOLSE (Ballet Folklorico Latinoamericano Santiago del Estero) participan su fallecimiento y acompañan a su hija Micaela y su familia en su dolor.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Mercedes Ballerini de Messad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria .

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Rocio, Valentina y Valentín Divi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Mica y familia.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Rodolfo Ganem y flia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Francisco Pérez Nazar y Dr. Cristian Cocheri, participan con mucho dolor el fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en paz. Nuestras condolencias a su esposo Aldo y a su hija.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Cra. Marisa Pérez Nazar y José Raúl Uardene y familia, participan con mucho dolor el fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en paz.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Señor de la vida y dueño de nuestro destino en tus manos depositamos a nuestra querida amiga Alicia, que descanse en Paz y dale el alivio del dolor a Pia". Familia Olivares Elias.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Ana Alzogaray, su esposo Humberto Chicho Santillán, sus hijos Javier, Cecilia y Alicia Santillán participan de su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Rubén Castellini, Manuel Hernández, Mario Bejarano y José Luis Pistamiglio participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de nuestro compañero y amigo Aldo. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Marcelo Gentilini, Gabriela Monti y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de la sra. esposa del Cr. Aldo Mazzoleni. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Matías Santiago Gentilini, Patricia Vélez García y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la sra. esposa del Cr. Aldo Mazzoleni. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. José Luis Jensen y María Angélica Urueña Zaín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Los Directivos de la Empresa DEL TEJAR S.A. y el Personal Administrativo, Técnico, Taller y Obras; participan su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. "Que Dios te reciba en sus brazos y descases en paz querida Ali". Elevamos oraciones en tu memoria y por el fortalecimiento de Aldo y Mica. Tus amigos Maria Silvia y Gustavo Jorge.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Sus amigos Pedro Basualdo y Maria de los Angeles Cosci, junto a sus hijos Amalia, Federico, Maria Alicia y Ana Carolina, hijos políticos Magdalena Rodriguez y Miguel Abate, su nietita Catalina participan la partida de la querida Alicia y ofrecen oraciones por su eterno descanso y consuelo de su familia.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Mario Benavente y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Querida prima, vivirás eternamente en mi corazón porque fuiste un ser lleno de luz, paz y nunca te rendiste ante las adversidades. Elevo oraciones en tu querida memoria y acompaño en este momento de dolor a su primo hermano Aldo y su sobrina Micaela. Lizzi Valdez Mazzoleni.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Allí, quedará en nuestros recuerdos tu sonrisa y entrega a tu familia. Los se afectos mantienen con la calidad de los encuentros. René Abuchacra, su señora Mara y flia. Acompañan a su primo querido Aldo e hijita Micaela en este triste momento.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Graciela Gomez Fabrini y su hija Micaela Chamut, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Daniel Hugo Subils y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del contador Aldo Mazzoleni y elevan oraciones a su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Daniel Hugo Subils y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestro entrañable amigo Ricardo Morales y elevan oraciones a su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi, aunque haya muerto, vivirá; y todo aquel que vive y cree en mi, no morirá para siempre". Anita, Pepe Santucho y familia acompañan al querido Aldo y su hija Mica en tan difícil momento.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Carlos Gómez, Diana, Marcela y Alejandro participan con dolor su fallecimiento y acompañan en esta difícil situación a Renato y Micaela. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Ing. Eduardo Monti, su esposa Ma. Carmen Argañaraz e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del CPN. Aldo Mazoleni .Elevan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Directivos y personal de la firma industria Primonti SRL participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del CPN. Aldo Mazoleni gerente del BSE. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Ing. Eliseo C. Monti, su esposa Rosa Isac e hijas participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del CPN. Aldo Mazoleni. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Roberto Jesús Rojas, Gonzalo Rojas y familia participan con dolor el fallecimiento de la señora esposa del Contado Aldo Mazzoleni. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. "Luz eterna para su alma". Eduardo Sily Mirta Paoletti acompañan al Cdor. Aldo Mazoleni y flia en este dificil momento. Q.e.p.d.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Abelardo Ledesma y flia participan profundo dolor su fallecimiento.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Omar Bonahora y Bettina Zaiek participan con dolor su fallecimiento y acompañan al CPN. Aldo Mazzoleni y flia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Tucho Gorosito y familia, participa con dolor su fallecimiento, acompañan a Aldo y Micaela, sus hermanos Buby y Fernando en este doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Angélica María Degano y Omar Jugo, junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía despiden con tristeza a la querida Alicia y acompañan en el dolor a Aldo, Mica y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas". Nilda de Mazzoleni, Yaya, Mario, Cindi y Lourdes Mazzoleni, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este doloroso momento.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Dios ha decidido que partas hacia su seno y respetamos su voluntad. Ahora que estás junto a Él, ya no hay más dolor, solo paz. Las cosas que vivimos juntos son el único consuelo, la única prueba de que tuvimos una amistad tan maravillosa como la tuya. En nuestro corazón siempre habrá un lugar muy especial en donde guardaremos tu recuerdo. Siempre vivirás en él. Tus compañeros del Bachillerato Humanista Moderno promoción 1997.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Te despedimos con un gran dolor y sentimos mucha tristeza con tu partida. Rogamos a Dios consuelo para su familia y elevamos oraciones en su memoria. Mariano Alfano y María Emilia Muñoz e hijas.

ORIETA, MANUEL SATURNINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Su esposa Blanca Gramajo sus hijos Antonela, Belen, Rocio, Emanuel, Marcela, Carlos, Walter, Carla, Monica, Maria, Ricardo, Roque h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio el Descanso. Cob. Caruso Cia. Arg. cde Seguros. Servicio Realizad por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PÉREZ, ANA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. "El sufrimiento de aqui abajo, no tiene proporcion con la Gloria del cielo". Sus hijos Anita, Mary Isabel, Jose Antonio"TUTY" Collado, lloramos tu partida aceptando los designios de Dios. Rogamos oraciones en su memoria.

PÉREZ, ANA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. Su hija Mary Isabel Collado, su hijo politico Héctor Cordomi, sus nietas Micaela y Ximena y esposo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ANA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. Su hija Anita Collado, su nieto Matias Caro Collado y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ANA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. Queridos tíos Anita, Mary Isabel y Tuti los acompañamos en estos difíciles momentos, lamentamos tan irreparable pérdida. Sus sobrinos Naty Saavedra, Gustavo Montenegro y sus hijos Nico y Facu. Elevamos oraciones en su memoria.

PÉREZ, ANA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. Primos queridos: Ani, Mary Isabel y Tuti reciban nuestro más profundo pesar ante esta pérdida, que nos entristece a todos. Tete Bravo y familia; Soca Bravo y Mónica Bravo y familia los acompañamos y pedimos oraciones para fortaleces a sus familias.

PÉREZ, ANA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. Tía Ana, no estarás ya a nuestro lado físicamente, siempre estarás cerca y con esa hermosa sonrisa por nuestras locuras y picardías. Las primas Soca, Elsa, Ely, Enry, Tere, Mariana, Miriam, Mónica, Evelyn y Marisa acompañan a tus hijos Anita, Tuti y Mary Isabel en este momento de tanto dolor y piden oraciones para tu eterno descanso.

PÉREZ, ANA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. Queridos primos Anita, Tuti y Mary Isabel acompañamos a ustedes en estos difíciles momentos, lamentamos mucho la partida de nuestra querida tía Ana. Cachito Morales y familia; Elsa Morales y flia los acompañan y piden oraciones en su memoria.

PÉREZ, ANA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. Ana querida cuñada ya has dejado de sufrir, estás en la manos de nuestro Padre Celestial, que brille para ti la luz que no tiene fin". Oliva Pécora, Enry Collado, Marianela y Francisco Sánchez y Mariana y Marcelo Cordone acompañan en este momento tan doloroso a Anita, Tuti, a Mary Isabel por tan irreparable pérdida, piden oraciones para darles fortaleza y consuelo a toda la familia.

PÉREZ, ANA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. Ana María Mema y familia participan con profundo dolor su partida al Reino del Señor. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROJO, DANIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Sus hijos Maria Alejandra, Jorge Maximiliano, Dania Gabriela Salvatierra Rojo, h. pol. Vanesa Mendoza, el padre de sus hijos: Angel Salvatierra y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 10.30 hs. en el cementerio Jardin del Sol. Casa de duelo P.L.Gallo 330 (SV). ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ZURITA GHERSI, MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. Diana y Eduardo Palliotto despiden con tristeza a Martín y acompañan, en este momento de desconsuelo, a su querida amiga Fabiana y a toda la familia. Rogamos oraciones en su memoria.

ZURITA GHERSI, MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. Tere Venancio y Ángel Palliotto y familia participan su fallecimiento y acompañan a Fabiana y a toda la familia. Rogamos oraciones en su memoria.

PAGÉS, GUILLERMO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su esposa Nancy Lobos, sus hijos Martín, María Anabella, Exequiel y María Virginia, sus hijos políticos mario García, Maximiliano Di Prieto y Daniela Vildoza, sus nietos Néstor, Nicolás, Bautista, Maia, Martina, Gennaro y Salvador, invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en la iglesia San Francisco al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

PAGÉS, GUILLERMO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su madre política María Cristina Moyano, sus hermanos políticos Antonio y flia; Denis y flia, Santiago, Magali y flia; Gustavo Lobos Moyano y familia. Invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en la iglesia San Francisco al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

FIGUEROA, JOSÉ HECTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Papi, el tiempo que tuvimos no fue suficiente para llevar toda una vida de amor. Recordarte nos es fácil, lo hacemos todos los días. Desprendernos del dolor es imposible, ese nunca se va. Pero sabemos que estás aquí. Cerca, bien cerca. No se puede separar lo que se ata en el corazón, no se puede matar un sentimiento. Sólo muere quien es olvidado, y aquí te recordamos siempre. Volveremos a estar juntos. Te amamos eternamente. Tus hijos Fernanda, Mariana y Maximiliano.

PAGES, JOSÉ GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Hoy el Cielo se ilumina al Padre Celestial, re recibe en sus brazos, compañero ejemplar de un corazón noble y bondadoso, te extrañaremos fisicamente, pero vivirás en cada uno de nosotros. Tus compañeros de trabajo de calle Urquiza. Ruegan oraciones en su memoria, al cumplirse su noveno dia de su fallecimiento.

GALVÁN, CIXTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Su esposa Ramona Reinoso, su hija Letizia Galván, hijos políticos Luis Coronel y Manuel Ybarra, nietos bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza Clodomira .EMPRESA SANTIAGO.

MARTÍNEZ, ROQUE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Su esposa Karina Villalba, hijas Fernanda, Tuti, Ailen, Madre Eva Torres, hermanos Roberto, Fabian, Juan, Amigos y demas familiares, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. hs. 11. Servicio HAMBURGO CIA. S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

URYI, JUAN MARCELO HÉRCULES (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. Juan tu repentina partida nos dejó consternados, abriste tus alas y volaste a los brazos de nuestro Señor y de tu amada esposa de la cula nunca superaste su partida. Siempre vivirás en nuestros corazones. Sus hemanos políticos Carlos Basualdo y Marqueza Coronel, Beatriz y Marina Coronel, tus sobrinos con sus respectivas familias, participan tu fallecimiento.

BERON, MARÍA ELINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/07/16|. Hija: Ya pasaron cinco años pero parece que fuese hoy, cada día se te extraña más. Tu Madre María Eva Ríos, tus hijos Anahi y Emilio, tu nieta Augusto; hermanos Ariel, Anita y Romina, hermanos políticos Andrés, Felipe y Marcos, sobrinos: Gael, Bruno y Fausto Colman. Rogamos una oración en su memoria.

BONANNO, SALVADOR CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/06/21|. Su esposa Nora Montenegro, sus hijos Salvador y Guillermo Bonannno, hijas políticas y nietos, oficiarán una misa hoy a las 16:30 hs en la Capilla Consolación de María de Cañada Escobar, al cumplirse un mes de su partida.

MEDINA, MARÍA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/21|. "Que dolor tan grande nos dejaste Zule, Madre querida, hace 6 meses te fuiste a los brazos del Señor, quedó en nosotros tus hijos Arnaldo, Susana, Jorge, toda tu bondad, cariño, consejos y sobre todo tu amor de madre. Por siempre en nuestro corazón. Descansa en Paz Mi Zule. Te extrañamos tus nietos, bisnietos te recordarán con cariño. Las Termas.