FÚNEBRES | 29 de julio del 2021

29/07/2021 - 02:54 Funebres

Fallecimientos

Juan José Álvarez

Pío Miguel De Marchi (La Banda)

Lucio Roberto Salvatierra

Rosa González de Villalba

Isabel del Valle Cordero de Ortopan

Carlos Rafael Scarpa

Blanca Acosta

Mirta Graciela Méndez

Ermenegildo Reyes Gramajo (Mar del Plata)

Noemí Mercedes Cejas

Herberto Melchet (Las Termas)

María Moabsta Pérez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BLANCA ACOSTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/7/21 y espera la resurrección.

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, acompaña en este difícil momento a la Dra. Roxana del Valle Vera y familia, por el fallecimiento de su señora madre y ruegan una oración por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BLANCA ACOSTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/7/21 y espera la resurrección.

El Dr. Federico Lopez Alzogaray y familia, participa con profundo dolor por el fallecimiento de la mamá de su amiga Roxana del Valle Vera Acosta, por esta irremediable pérdida, y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BLANCA ACOSTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/7/21 y espera la resurrección.

Mariela Bitar de Papa, despide con profundo dolor a Blanquita, rogando a Dios Padre la reciba en el paraíso celestial y dé mucha fortaleza y resignación cristiana a Roxana y familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BLANCA ACOSTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/7/21 y espera la resurrección.

Blanquita, sos alegría . Tu semblante transmite serenidad y tu ser, respeto. Gracias por inculcarme estos pilares que me servirán para transcurrir la vida. No me despido de vos porque siempre estarás en mi corazón. Tu “Amiguita” María Elena Cisneros Quiroga.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BLANCA ACOSTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/7/21 y espera la resurrección.

“El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. El me hará descansar en verdes praderas”.

Tu vida fue un constante testimonio de fe y fortaleza. Gracias por tanto amor, fuiste una excelente esposa, madre, abuela. Te vamos a extrañar por siempre: tu esposo Mancel, tus hijos Roxana, Manuel y Jorge, tus nietos Erica, Alejandro, Jorge, Luján, Francisco, Jonas y Tais , tu nuera Valeria participan de su fallecimiento.

Descansa en paz, nos volveremos a ver algún día. Sus restos fueron inhumados el día 28 de julio en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BLANCA ACOSTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/7/21 y espera la resurrección.

Sabiendo que estás en el lugar privilegiado, al lado de Nuestro Señor, Amada Blanquita, nuestra “Madre de Corazón” te despedimos con inmenso cariño.

Nos sentimos desprotegidos, nos faltará tu palabra, pero enfrentaremos los difíciles momentos que pudieran presentarse con la Fortaleza y Esperanzas que tu nos inculcaste. Fuiste nuestra guía, maestra, consejera, acompañándonos y cuidándonos en cada momento duro que nos tocó vivir.

Vos siempre a nuestro lado con tu amor inmenso, Blanqui: no te defraudaremos: erguidos, enfrentaremos todo. La Oración y la Fe serán nuestras compañías permanentes. Oraremos por tu esposo, hijos y nietos, como vos lo hacías por nosotros. Descansa en paz querida Blanquita. La luz que no tiene fin brillará a tu lado. Nuestro amor por siempre. Tu familia de corazón Elena y Rodolfo Cisneros, sus hijos María Elena, Javier, Horacio y flia., Isabella, Luni y Normita Cadro, elevan oraciones en tu querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Hugo Walter Orellana (El Mecánico)

Falleció el 28/7/21 y espera la resurrección.

“Muchas gracias por todo papá. Vivirás en nuestros corazones y en todo lo que hagamos”.

Su esposa Katty, sus hijos Gabriela y Walter, sus familiares y amigos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados de 8hs a 10hs en su domicilio calle Pedro Cortez de Medina Nº 259 (Bº Huaico Hondo). Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Hugo Walter Orellana (El Mecánico)

Falleció el 28/7/21 y espera la resurrección.

Falleció a los 57 años de edad. Siempre lo recordaremos. Sus hermanos, sobrinos, ahijadas, cuñados y primos participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Hugo Walter Orellana (El Mecánico)

Falleció el 28/7/21 y espera la resurrección.

Su íntimo amigo Ramón Leiva participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su esposa Katty, a sus hijos Gabriela y Walter y demás familiares en estos tristes momentos. Eleva oraciones en su memoria y ruega cristiana resignación para su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Lucio Roberto Salvatierra (Roberto Trejo Fotógrafo)

Falleció el 27/7/2021 y espera la resurrección.

Querido papá, fuiste un gran padre, hijo y abuelo. Siempre estabas cuando te necesitaba. Te vamos a extrañar siempre. Te llevaremos en nuestros corazones. Nunca te vamos a olvidar. Gracias por todo. Su mamá Elvira Trejo, sus hijos Silvia, Gustavo, Benjamín, nietas Natalia, Florencia, Triana, Yazmín, bisnietos Francisco, Thiago, Tizziano, su yerno Omar Neri Luna, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ALICIA BEATRIZ MORALES DE MAZZOLENI

(q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21.

Familiares de su esposo: Rosa, Marcelina, Gerardo y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ALICIA BEATRIZ MORALES DE MAZZOLENI

(q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad Dr. Ángel Niccolai participa el fallecimiento de la esposa del gerente general del BSE, CPN Aldo mazzoleni. Eleva una oración a su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ALICIA BEATRIZ MORALES DE MAZZOLENI

(q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|.

Su tía Rosa Paulina Salon participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a su esposo y su hija en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BLANCA AZUCENA SANTOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/7/21 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”. Su hija Graciela Gutiérrez de Maturana y su nieta Cintia Maturana participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BLANCA AZUCENA SANTOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/7/21 y espera la resurrección.

“Madre querida descansa en paz, que una suave brisa te eleve en alto a los pies del señor. Por siempre en nuestros corazones. Tu hija Nora Liz Gutiérrez, su hijo político Federico Ruiz, sus nietos Federico y Franco.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Su esposo Manuel Isidro Vega, sus hijos Roxana, Manuel y Jorge Vega, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Su hermana Elsa, su Cuñado Carlos Bucci, sobrinos Carly, Alejandro, Virginia y Andrea. Sobrinos Nietos Matías, Lourdes, Valentina, Vittoria y Alfonsina. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Su hermana política Emilia Roldán de Luna, sus sobrinos Jaime y Georgina, Sylvia y Eduardo, Ángel y Patricia, Daniel y Mónica y sus respectivas familias lamentan el fallecimiento de la querida tía Blanca y acompañan con mucho dolor a su esposo e hijos elevando oraciones en su memoria.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Dra. María Constanza Fabián y Dra. Mirta Zulema Fernández participan el fallecimiento de la Sra. madre de la Dra. Roxana Vera, con profundo respeto y piden oraciones por su eterno descanso.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. La Lic Carola Santucho y flia participa con profundo dolor del fallecimiento de la madre de Roxana, abuela de Juan y de la querida Anita. Acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. No llores si me amas, si conocieras el don de dios y lo que es el cielo ! Si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos ! Tu hermana del corazón Maria Julia Ponce, Mario Merino y sus hijos Martin, Sebastián y Gastón despiden con dolor a nuestra querida Blanca. Ya estas con tu Señor y tu hijo. Vuela Alto hermana querida y gracias por tanto, vamos a extrañarte.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Tu hermana del corazón Sara Ponce, Miguel Cavallin y sus hijos Matías y Mariana participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Tus hermanos del corazón Sara, Julia y Héctor Ponce, despedimos con inmenso dolor a Blanca. Vamos a extrañarte. Vuela alto hermana querida, ya estas con Dios.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Héctor Estanislao Ponce y flia. participan el fallecimiento de la querida Blanca. Ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. La comunidad Sta. María Magdalena acompañan a su hija Roxana, miembro de la comunidad en este difícil momento.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. El Movimiento Verdad acompaña a su hija Roxana y familia en este momento.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Fray Amado Montirimi acompañan a la familia en estés difícil momento. Ruegan oraciones para su memoria.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Las amigas de su hija Roxana, Marijo, Caro, Silvia, Irina, Marcela, Norma, Silvia, Silvia, Norma, Adriana, Raquel, Gagy Leysis, Mónica Ceci y Cecilia. Acompañan a la familia en este momento.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar para vosotros". Sus amigas: Silvia Basbus, Natalia Saavedra, Caro Agüero, Guncy Paz, Claudia Veliz, Eugenia Carabajal y Chini Habra y Elba Mendoza Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su Roxana y flia en estos duros momentos.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. "Aquí estoy Señor, voy camino a tu encuentro" Luis César Congiu (P), su hijo Luis Cesar Congiu junto a su esposa Carolina Pinto y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Roxana en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Vero Avila, Fernanda Ludueña, Anita Carabajal, Angelita Ochoa, Pepé Gallardo y Ana Lia Mulki participan con pesar del fallecimiento de la madre de su querida amiga Roxana.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Mónica, Ana Lia, Mariana Mulki y sus respectivas familias acompañan a Roxana, ante esta pérdida irreparable. Que descanse en paz.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Angelita Ochoa y familia participan con dolor del fallecimiento de la madre de su amiga Roxana.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Gloria Sanz de García, sus hijos Roxana y Daniel participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Tuvimos la suerte de contar contigo en momentos difíciles que se nos presentaron en la vida, enseñándonos a aceptar el valor de la fe, la perseverancia y la humildad. Serás por ello, una estrella que iluminarás nuestro camino, acompañándonos hasta que volvamos a encontrarnos. Josefina Macedo Ruiz, Antonio Sereno, sus hijos Ramiro y Gonzalo, acompañan a sus familiares en tan difícil momento rogando a Dios por su descanso eterno.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. "Es imposible no estar triste. Tu ausencia duele pero tu recuerdo siempre nos hará sonreír". Rina Lencina, José Luis, Silvia, Daniel, Diego Carranza y sus familias participan con dolor el fallecimiento de su querida tía Blanca.

ÁLVAREZ, JUAN JOSÉ(q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Su madre Rosalía Sosa, sus hnos. Maria Gracia y Sergio Alvarez, hnos politicos Marcelino y Soledad sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CÁCERES ROJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. Jalil Jorge Milki (Buby), Julia Sosa e hijos María Julia y Ricardo Montenegro, Jorge Facundo y Eugenia Ulloa, María Elvira y Luis Bau, Marta Angela y Roberto Arnedo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES ROJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. Maitiz Montiel, Hugo Camiletti y sus hijos Matías, Nicolás, Joaquín y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos difíciles momentos.

CASTILLO, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Su primo hermano Luis Américo Castillo participa su fallecimiento, acompaña en el dolor y en la resignación a sus seres queridos, ruega oraciones en su memoria y para que el Señor lo reciba en su morada de luz y paz.

CEJAS, NOEMÍ MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Sus hijos Daniel, Mariela, Diego, Patricio, Sergio, Yonatan Carrizo sus hijas politicas Yamila, Marina, Viki, su mama Victoria Cejas nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORDERO DE ORTOPAN, ISABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Su esposo Rubén Ortopan, sus hijos Rubén, Ana y Sara, sus nietos Misael, Daniel, Josué, Gabriel, Emanuel, Matias, Maxi, Nemias y Gadiel Participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ESCOBAR, FRANCISCA REGIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. "Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás". Pochola Martínez de Escobar, sus hijos Silvia, Ricardo y María Alejandra, nietos: Virginia, Humberto, Agostina, Juan y Constanza, bisnietas Vale y Justi, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ESCOBAR, FRANCISCA REGIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Carmen, Ana Maria, Ma. Eugenia Poidomani y Andrea Chamut, participan con profundo pesar el fallecimiento y acompañan a su hijo en este difícil momento.

ESCOBAR, FRANCISCA REGIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Los profesores del Departamento de Tecnología de la Escuela de Comercio Prof. Antenor Ferreyra, participan del fallecimiento de la madre del Prof. Máximo Gallardo. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, FRANCISCA REGIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. El cuerpo directivo y toda la comunidad educativa de la Escuela de Comercio Antenor R. Ferreyra participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Prof. Máximo Gallardo. Se ruega una oración en su memoria.

ESCOBAR, FRANCISCA REGIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Dios misericordioso ponemos en tus manos a tu hija Regia, concédele la paz eterna y recíbela en tus brazos Padre. Acompañan en este duro momento a su hijo Máximo y a toda su familia. Rogamos oraciones en su memoria Familia Rodríguez y Sara Salvatierra.

ESCOBAR, FRANCISCA REGIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Claudia Gómez y familia participa el fallecimiento de la madre de su amigo Adrián. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ESCOBAR, FRANCISCA REGIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Las amigas de su hijo Adrián: Gachi, Adriana, Liliana, Silvia, Pato y Claudia participan el fallecimiento de la querida Cachita. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ESPERÓN CORONEL, MARÍA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Supiste sembrar amor y amistad en quienes te conocieron. Dejaste un dolor grande en tu familia. Señor dale el descanso eterno y la luz perdure por siempre en ella. Sus tías en el afecto Mercedes y Susana Perez Coronel participan su fallecimiento y acompañan a su mamá Mirta . Ruegan oraciones en su memoria.

ESPERÓN CORONEL, MARÍA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Pepe González participa con profundo dolor el fallecimiento de la hija de su querida amiga Mirta y acompaña a su familia en estos momentos difíciles de tristeza. Ruega oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ SARALEGUI DE GRIFFA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 24/7/21|. Esc. Oscar Luiz Karam y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo Roberto. Ruegan por su eterno descanso.

GÓMEZ, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Maximiliano Chelala, su esposa Nadia Darchuk y sus hijos Dolores y Valentín, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan dificil momento. Rogando oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE VILLALBA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Su esposo Pedro Villalba, sus hijas Sonia y Nancy , nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GRAMAJO, ERMENEGILDO REYES (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 27/7/21|. Su hija Graciela y sus nietos Moni, Eliana, Andrea y Pablo participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Mar del Plata.

GRAMAJO, ERMENEGILDO REYES (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 27/7/21|. Los bisnietos Bruno, Nico y Tomás, participan con profundo dolor su fallecimiento, y ruegan oraciones por su eterno descanso. Las Termas.

MÉNDEZ, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Sus hijos Sergio, leo, Mariano, hijas políticas y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. Realizado por Abraham Gubaira S. R. L. para Caruso Cia. Arg. Seg.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. María del Luján Tauil de Contreras participa su fallecimiento y acompaña a su esposo y familia en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Mario Alberto Ayuch; su esposa María Teresa Tanus, sus hijos; Mario Jorge; Daniel Alberto; Guillermo Alejandro; Raúl Andrés; Santiago Maximiliano Ayuch y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Aldo; su hija Mica y demás familiares, en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Juan Manuel Suffloni y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Amiga querida, atesoramos en nuestros corazones, cada momento compartido, cada palabra, recuerdos inolvidables juntos, sólo nos queda el consuelo de saber que al fin vas a descansar de tanto dolor y sufrimiento. Dios te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno en su Reino Celestial. Tus amigos Raúl Andrés Ayuch; su esposa, María Cristina Acosta; sus hijos Angie; Agustina; Guadalupe y Joaquín Ayuch, participan y acompañan con profundo dolor a nuestro amigo Aldo, a Mica y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. "Que tu Luz y tu Verdad, Señor, me conduzcan hasta tu morada" El Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero en la persona de su Secretario General José Gomez, Comisión Directiva y Cuerpos Orgánicos lamentan su fallecimiento y acompañan a su esposo Cr. Aldo y a su familia en el dolor.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Amiga Alis, son tantos años compartidos, tantos recuerdos, innumerables e inolvidables momentos, que decir cuando una amiga se adelanta un viaje, que tarde o temprano nos tocará a todos hacerlo… en nuestro caso nada porque no quedo nada por decir entre nosotras, porque estuvimos siempre juntas porque disfrutamos cada segundo, de cada encuentro, porque reímos, lloramos, bailamos, cantamos, viajamos, nos apoyamos, nos cuidábamos, hacíamos Tik Tok, disfrutamos la vida, compartimos penas y alegrías, nos empujábamos a seguir y nos sosteníamos en las caídas, en fin nos queríamos con el alma. Sólo nos queda la sensación de que nos faltó tiempo, esta pandemia nos deja ese sabor amargo, pero sentimos que no hay pendientes entre nosotras, porque fuimos "Amigas" de esas que se sienten como hermanas elegidas, que la vida te regala, firmes y al pie del cañón, siempre y ante todo. Nos hicimos felices como vos decías. "Las Brujitas" Marite Danna; Faby Cherubini; Gaby Frison y Cris Acosta, te llevaremos siempre en nuestros corazones y tenemos la plena seguridad de que seguirás presente en cada una de nuestras juntadas. Participamos con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a Mica, Aldo y demás familiares en tan doloroso momento. Elevamos una oración en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Sebastian Salim, su esposa Paula Dabhar, sus hijos Paula y Tomy participan con dolor el fallecimiento de la esposa del contador Aldo Mazzoleni. Y ruegan a Dios por el descanso eterno de su alma. Frías

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. . Teresa Cannata acompaña al CPN Aldo Mazzoleni y familia en estos especiales momentos de la vida.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Marcelo Roger y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Aldo y familia en este triste momento.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Dr. Santiago Tahhan y su esposa Dra. Gabriela Oliva y flia. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Alberto Orlando Beltrán y flia. acompañan a su esposo Aldo en este doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Félix C. Acuña e hijos acompañan al dilecto amigo Aldo e hija en este penoso momento y elevan oraciones en su querida memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. María Josefina Acuña y familia acompañan al querido amigo y colega Aldito e hija en este doloroso momento y elevan oraciones en su querida memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. En Ti confío Señor, Tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos". Salmo 31. El círculo de amigas Sathiri: Luján Gómez, Micaela Formini, Andrea Gramajo, Claudia Villagra, Bárbara Ortiz, Soledad Castillo participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Micaela. Acompañan con afecto y oración ante tan dolorosa e irreparable pérdida. Ruegan a Jesús misericordioso por el eterno descanso de su alma y fortaleza para su familia.

ORELLANA, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Cristina Maldonado participa su fallecimiento y acompaña a Katty, Gaby y Walter en estos momentos de dolor.

ORELLANA, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Agrupación Santiago del Estero de Adela Saavedra y Miguel Serrano participan con pesar su fallecimiento y acompañana a Katty, Gaby y Walter en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

ORELLANA, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Tus amigos de la vida Dadi Lopez y Magalí Enriquez participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza.

ORELLANA, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Sus hermano Karina, Luis, Victor, Gustavo, Diego, hnos. políticos sobrinos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ORIETA, MANUEL SATURNINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Que dolor me causo tu partida, querido amigo, porque fuiste mi único amigo. Te voy a extrañar mucho. Pido a Dios resignación para tu familia. Juan Escalada y familia.

ORIETA, MANUEL SATURNINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Silveria de Visgarra y familia acompañan con profundo dolor a su familia y ruega oraciones por su eterno descanso.

PÉREZ, ANA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|.Dios elige a sus mejores hijos para llevarlos a su Reino de Paz. Disfrute de esa dicha eterna y envía a tus hijos la resignación para llenar el vacío que dejaste con tu partida. Tus primas Mercedes y Susana Perez Coronel participan con profundo dolor su partida. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, MARÍA MOABSTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Sus hijos César, Sara, Walter, nietos César, Romina, David, Fabián, Mariel, Dulse, Maria Emilia, Melodi, Jana, Riota, Flor, h. pol. Mariela, Estela, José, bisnieto Kiara, denis, Roman, Samuel, Solange partic. con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cem,enterio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

ROJO, DANIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. No me recuerdes ausente, no me busques en el olvido, buscame dentro tuyo ahi estaré contigo. Tu esposo Angel Orlando Salvatierra, tus hijos Maria Alejandra, Dania Gabriela, Jorge Maximiliano, su hija politica Vanesa Mendoza, Ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma.

ROJO, DANIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Su madre politica Beatriz Medina, sus cuñadas Graciela y Stella Maris Salvatierra, su concuñado Ruben Saavedra y sus sobrinos Candela, Nicolas, Agustina, Juan Manuel, Fanny y Mauricio, participan con dolor su partida de este mundo y acompañan en su pesar a su esposo Angel Orlando Salvatierra y a sus hijos. Ruegan para ella oraciones a Dios por su eterno descanso.

ROJO, DANIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Su sobrina Valeria Rojo Catán y su cuñada Alejandra Catán, acompañan a sus hijos en este dificil momento y elevan oraciones en su memoria.

ROJO, DANIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su primo hermano Santy Rojo y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento.

ROJO, DANIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Queridísima sobrina del corazón y ahijada. Hoy el Señor te llamó a integrar su coro de ángeles y silenciosamente acataste su pedido de ir al país del silencio y la paz. Te recordaremos siempre como el ser más completo que pobló este mundo nuestro y lo llenaste con todo tu amor y dedicación. Volaste bien alto y Jesús fue tu cómplice. Dejaste para tu comunidad educativa un enorme ejemplo de responsabilidad, de entrega total a la delicada y humana tarea docente. Lograste todos los niveles en la educación y hoy te decimos ¡gracias! Por todo lo que hiciste junto a tus equipos docentes y padres luchadores y felices de forjar la educación para sus hijos desde las entidades subsidiarias en tu 824. Duerme tranquila, en tu profundo sueño, que siempre tu escuela seguirá con el nombre bien alto y entregará aún más de sus saberes al resto de los educandos y maestros. Fuiste siempre hacia las grandes conquistas y supiste transmitirlas sin egoísmoni menoscabos. Poro de Beccaría y flias. Lamentan con gran dolor esta partida tan repentina y abrazan cristianamente a Ángel, a tus mellis, a Maxi, a Leda Rosento, Eli, Vale, Euge, Bety y sus respectivas flias. Elevando fervientes oraciones para que la luz infinita de Cristo brille para ti. No morirás nunca. ¡Te amamos!

ROJO, DANIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Socios y Personal de la firma ORFICA S.C. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momento de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

ROJO, DANIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Familia Mendoza acompaña en esta dolorosa pérdida de Dania Mabel Rojo. Le expresamos a toda la familia Salvatierra-Rojo nuestro más sentido pésame por su irreparable pérdida. Descansa en paz querida Dania.

ROJO, DANIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. "El Señor que la llamó a su lado, le permita gozar de la vida eterna". Las amigas de su hija Alejandra: Noelia Medina, Azu Diaz, Paula Scarpellini, Daiana Carabajal y Olga Lagos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a toda la familia en estos momentos de dolor.

ROJO, DANIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Joaquín López, Marta Ovejero y sus hijos Joaquín y Ramiro, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ROJO, DANIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Luis Ovejero, su hija Virginia y flia y sus hijos Francisco e Ignacio, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJO, DANIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Sus amigos Stella Fernandez y Rubén Catán, rezan por el eterno descanso de su alma.

ROJO, DANIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Maria Alicia Arias Paz y familia participan con dolor del fallecimiento de su querida amiga Gabriela y ruegan oraciones en su memoria.

ROJO, DANIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Colegas, amigas de la Carrera de Licenciatura en Psicología de la UCSE participan con dolor del fallecimiento de la mamá de Gabriela. Que descanse en paz eterna del Señor.

ROJO, DANIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. ''Cuando has querido a alguien de verdad, nunca se va del todo". Cómo cuesta despedirte. Cómo cuesta decir adiós. Pero tus alas ya estaban listas para volar y nuestros corazones atravesados por el dolor te dicen HASTA SIEMPRE DANIA QUERIDA. Sigue tu camino; corre libre y veloz como un rayo de luz...como cuando éramos niños. Galopa alegremente en corceles celestiales que te llevarán de paseo por lugares maravillosos. Hasta siempre amiga querida. Tus compañeros de la promoción 78 de la Esc. Normal te guardarán en sus corazones.

ROJO, DANIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. "Me inundaré de la presencia de Dios". María de los Ángeles Carrizo y Marcela La Horca, compañeras de la escuela 824 participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex directora Dania Mabel Rojo y acompañan en este difícil momento a sus hijos. Se ruega una oración en su memoria.

SALVATIERRA, LUCIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Sus hijos Benjamín y Silvia, sus nietos Florencia, Natalia y Jazmín, su madre Elvira participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. (ciudad Capital) Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531 Tel: 4296027.

SALVATIERRA, LUCIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Dito Rapetti y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Roberto. Acompañan a su familia en estos momentos de tristeza.

SCARPA, CARLOS RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|.

Su esposa María Del Valle Velásquez, sus hijos Emilia, Arianne y Jessica, su hijo pol Rodolfo González y sus nietos Tiziano, Nahuel y Valentín, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DE MARCHI, PÍO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Sus hijos Roly, Leo y Sandra h. politicos nietos y demas familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MEDINA, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 28/07/21|. Sus hijos Rosa, Leo, Negro y Piti, sus nietos, bisnietos demás familiares y amigos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suri Pozo. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MEDINA, FRANCISCA (Nina) (q.e.p.d.) Falleció el 28/07/21|. Viejita querida nos dejaste un vacio muy grande en nuestros corazones. Fuiste una gran mamá, abuela y gran amiga, te vamos a extrañar, fuiste una gran persona, el tiempo nos ayudará a curar las heridas. Sus hijos: Rosa, Leo, Negro y Piti, sus nietos: Vero, Faty, Guada, Cristián, Fabio, Abel, Franco, Valentín, Viki, bisnietos: Leandro, Giuliana, Juli, Valentino, Felipe, Olivia, Thiago; Ludmi, Lara y Agostina, sus nietos politicos.

SANTOS, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Sus hijos José Alberto, Graciela, Nora y Gladys, hijos políticos nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERV AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SANTOS, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. "Fuiste mi guía, mi amiga, mi sostén. Tus valores y tu amor quedarán por siempre en mi corazón. Te amare siempre". Su nieta Cintia Elizabet Maturano participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SANTOS, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Su nieta Silvia Maturana, su nieto político José Reinoso y sus bisnietos Matías Jesús y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTOS, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Su nieta Florencia Medina, su nieto político Franco Daneri, su bisnieta Zhoe participan con profundo dolor su fallecimiento.

SANTOS, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. José Gutiérrez y Stella Sodero participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Patricio José Castiglione y María Lourdes Gutiérrez e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Martín Jozami Nassif y María José Gutiérrez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. José Ignacio Gutiérrez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. "Caminante no hagas ruido que Blanquita se ha dormido en los brazos del Señor ...". Amigos de su hija Nora Liz. Roberto, Patricia y Jero Piñón, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

SANTOS, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Tito Sarquiz su esposa Mabel y sus hijos Miguel, José y Viviana acompañan con dolor a su hijo Guti y familia.

SANTOS, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Migui Sarquiz, su esposa Cristina Hadla y sus hijos Andrea, Eugenia y Germán acompañan con dolor a su hijo Guti y familia.

SANTOS, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Mijovi SRL, SAFICO SA acompañan con dolor a su hijo Guti y a su nieta Silvia Maturana.

SANTOS, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Participan de su fallecimiento Rubén Pikaluk, su esposa Patricia Nabac y sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk, y acompañan a su hija Gladys y flia en estos difíciles y tristes momentos, que brille para ella la luz que no tiene fin.. Que descanse en paz nuestra querida "Doña Blanca". Ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Jose Sarquiz (h) acompaña con dolor a sus hijos, Guti , a su amiga y ex compañera Graciela y a su nieta Silvia Maturana.

SANTOS, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Viviana Sarquiz junto a su hijo Marco y Roberto Baraldo acompañan con dolor a su hijo Guti y familia.

CORTES, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/07/21|. Su esposa Claudia, sus hijos Mario y Carlos Cortes, hermanos, demás familiares y amigos, participan con profundo dolorsu fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en cementerio de Villa Robles. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

FERREYRA, SALVADOR ANDRÉS (Leo) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Regino Valdez y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

MELCHERT, HERBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Corresponsalía de Diario El Liberal de Las Termas de Río Hondo, acompaña en este difícil transe a nuestro compañero y periodista Walter Melchert, rogamos oraciones a su memoria. Las Termas.