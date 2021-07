FÚNEBRES | 30 de julio del 2021

30/07/2021 - 02:32 Funebres

Fallecimientos

29/07/2021

- Carlos José Rabellino (Córdoba)

- Luis Edgardo Reynoso

- Horacio Hermenegildo Páez

- Oscar Marcelo Leguizamón (Interior)

- Matida del Carmen Salvatierra

- Gicela Anahí González

- Blas Carrizo (La Banda)

- Benjamín Eduardo López (La Banda)

- Ernesto Fuentes (Herrera)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS RAFAEL SCARPA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/7/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS EDGARDO REYNOSO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/7/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BLANCA ACOSTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/7/21 y espera la resurrección.

"El Señor es mí Pastor, nada me puede faltar. El me hará descansar en verdes praderas".

Tu vida fue un constante testimonio de fe y fortaleza. Gracias por tanto amor, fuiste una excelente esposa, madre , abuela, te vamos a extrañar por siempre : tu esposo Manuel, tus hijos Roxana, Manuel y Jorge ,tu hija política Valeria , tus nietos Érica, Alejandro, Jorge, Francisco, Luján, Juan Manuel , Ana Belén, Jonás y Tais, tu bisnieta Maia. Descansa en paz, nos volveremos a encontrar algún día. Sus restos fueron inhumados el día 28 de Julio en el cementerio Parque de la Paz. q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/7/08 y espera la resurrección.

Mamá: No te has ido…

Cerca bien cerca estás… no podemos tocarte, así como no se puede tocar el amor, pero sí sentirlo. No, no estás en la tierra; estás en la sonrisa de tu recuerdo; estás en el silencio de nuestro suspiro.

Sé que estás cerca a nuestro lado, que nos sostienes cada vez que flaqueamos, que nos acaricias para calmar nuestro llanto; que nos das fuerzas para seguir adelante.

Sé que no te has ido, solo muere quien es olvidado…

Y nosotros, tu querida familia, no te olvidamos, estarás presente hasta el último día de nuestras vidas.

Te amamos y extrañamos.

Tu esposo Carlos W., tus hijas Rosita, Analía, Sandra y José Roberto, tus adorados nietos y bisnietos piden y elevan oraciones en querida memoria. Descansa en paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA GONZÁLEZ DE VILLALBA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/7/21 y espera la resurrección.

"Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios".

Amigas de su hija Sonia: Gladys Morales, Teresa Arias, Elisa Orellana, Isabel Ibarra y Carmen de Sagolpa participan su fallecimiento y acompañan en este momento de tanto dolor a su esposo Pedro, a sus hijas Sonia y Nancy, a sus nietos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

MARÍA ADELAIDA CASTAGNA DE NAVARRO (Maruca)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/7/04 y espera la resurrección.

Mamá: tus recuerdos siguen vivos en nuestro ser. Fuiste y serás para siempre la vida misma en todos los quehaceres de nuestras vidas. Guía esencial e importante en el hogar, tus sentimientos y comprensión fueron tu sello familiar: amoldaste a cada uno y dejaste tu huella.

Maruca: ¿qué no diste por ver a tu familia unida? Te extrañamos y extrañaremos, aunque sentimos tu presencia a diario. Nos dejaste tantas enseñanzas con tu esposo, nuestro papá Marcial. Solo Dios sabe, como creador de tantas cosas buenas, que fuiste un pilar en esta vida y lo serás cuando nos reunamos con vos, así como estás junto a tú adorado hijo “Pupi”, tu esposo Marcial y nieta María Eugenia.

Rogamos a Dios nuestro creados, poder sostener este amor entre hermanos que nos legaste amada mamá.

En un nuevo año de tu partida elevamos una oración en tu memoria: tu hija Muñeca y nieta Rocío, tu hijo Ruso y flia., tu hijo Carlos y flia., tu hijo Oscar y flia., tu nieto Marianito y Muñeca Montesinos.

Dis te tenga en la Gloria. Te amamos Maruca.

INVITACIÓN A MISA

LUIS ENRIQUE ROMANO

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 30/1/21 y espera la resurrección.

Que tu alma emprenda el camino sagrado hacia el descanso eterno y brille por siempre en nuestros corazones tu recuerdo. “ Hasta siempre”. Su esposa Patricia Reyes, sus hijos Pablo, Gaby, Leo, sus nietas Delfina y Alexia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

RECORDATORIO

NORMA DE LAS MERCEDES CARDOZO DE MARTÍNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/7/08 y espera la resurrección.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. María Cristina y Alicia Cura, se unen al dolor que embarga esta inesperada pérdida de su amiga Blanquita. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. ¡Blanquita! Qué dolor tu partida, no hay palabras que reflejen tu ausencia. Amiga compañera de la Esc. Nº 23 Manuel Belgrano T. T. Siempre contenta, dicharachera, siempre una palabra de aliento, te llevaré siempre en mis recuerdos. Descansa en paz amiga. Mary Domínguez, su esposo Luis Báez acompañamos a Manuel, hijos, nietos, bisnietos y demás familiares.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Con un dolor inmenso, hoy te despido, amiga, del alma y sé que Dios te cubrió con su divino manto y que descanses en paz en el paraíso, tus amigos que nunca te olvidarán. Mirta, Adriana; Tuky Escolano y familias.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Ana María Contreras de Campos, Javier y Maximiliano Campos participan con dolor la partida de su amiga-hermana. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. El Centro de Jubilados y Pensionados de Recreación y Turismo "Tradición" participa con dolor el fallecimiento de su tan querida vecina del centro. Acompañan a su familia en tan triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Familia de Alba Chaparro y sus hijos Cristina, Mercedes e Irma Nely, Ramón, Elba, Hugo, Roberto y Marina Astudillo con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el día 28/7.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Cristina Astudillo de Herrera y Faustino Herrera, sus hijos Virginia, Matías, Estefanía y Emilia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el día 28/7.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas, Él me hará descansar". Sus amigas y ex-compañeras de la Esc. Nº 23 Manuel Belgrano: Gladyz de Contreras, Mirta Juarez, María de Baez, Elba de Ruiz, Aída de Salomón, Teresita de Zuaín, Gladyz Paladea y Enrique Bobes y Sra. participan acongojados su deceso y oran por su descanso eterno y cristiana resignación por su familia.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Adriana Rozze y familia participa con profundo dolor del Fallecimiento de la querida Blanquita. Ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA, CARLOS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 29/07/21|. Su esposa Azucena Díaz, sus hijos Juan Carlos, Roxana, Soledad, Maria, Sandra y Carlos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio privado Jardín del Sol La Banda EMPRESA SANTIAGO

ÁLVAREZ, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Sus primos Muñeca Cejas, Cacho Abraham y sus sobrinas Yesmine y Alejandra Abraham participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de gran pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Su tía Norma de Cejas y Víctor Cejas participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. María Cristina Sosa, Martín Moreno e hijos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN ALFARO, JORGE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/21|. Papi querido, hoy hace dos meses de tu partida hacia el Reino del Señor, nos dejaste un dolor muy grande, te extrañamos todos los días. Que Dios te conceda el descanso eterno. Te amamos con el alma. Tu esposa Dominga Galván, tus hijos Jorge, María del Huerto, tu hijo del corazón Franco. Nos reuniremos junto a familiares y amigos en la misa a celebrarse en tu memoria en la Catedral Basílica hoy a las 19, para unir plegarias, en una oración conjunta por tu feliz resurrección.

BERÓN, MARTHA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 29/07/21|. Su hermana Carmen del Valle Berón, hermano politicos Iber Castillo, sobrinos Daniel, Luis, Santiago, René, y Viviana, Magali, Carolina, Anita, Juan Carlos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz EMPRESA SANTIAGO

BOLLA, MARIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Su esposa Sandra Arce, sus hijos Emanuel, Marcelo, Javier, Nelsy y Nazareno y sus nietos Sofía Agustín, Jeremías, Bianca, Alejo y Emanuel participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CÁCERES ROJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|. "Que el Señor lo reciba en su seno con amor y brille para él la Luz que no tiene fin". Te acompañamos Elvy en este doloroso momento y a toda tu familia, que Cristo Resucitado les brinde una cristiana resignación. Juan Carlos, Adriana, Luján, Car, Lourdes y Clara.

GONZALEZ, GICELA ANAHI (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Su papa Roque Gonzalez, sus hnos Veronica, Ramon, Nelida Claudia, Yesica, Roque, Santiago, Silvia, hnos politicos, sobrinos y demas familiares participan su fallecimiento. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

GRAMAJO, ERMENEGILDO REYES (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 27/7/21|. Nené Touriño de Cuadros y familia compartimos con Eliana y toda su familia el dolor por la partida de su abuelo al Reino Celestial. Oramos por el eterno descanso de su alma.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Arq. Raúl Sabouret, Dra. Cristina Zavalía y sus hijos Érica, Santiago, Raúl Benjamín e Ignacio lamentan profundamente el fallecimiento de Alicia, y acompañan al querido Aldo y Micaela en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Santiago de Jesús López, Mónica García, sus hijos Vanesa y Santiago López García y flia participan con profundo pesar su fallecimiento.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas flias, Mario García Hernández y flia participan con dolor su fallecimiento y hacen llegar sus expresiones de dolor a su esposo Aldo, su hija Micaela, sus hermanos y demás familiares, rogando al Señor le de el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. CPN Walter Noe Tagliavini participa su fallecimiento y acompaña espiritualmente a su colega y amigo Aldo y familia y le pide a Dios que les conceda cristiana resignación ante irreparable perdidad. Ruega oraciones en su memoria.

ORELLANA, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Su tía Zulema, sus primos Kelly y Nene, sus sobrinos Pablo, Facundo y Agustín, ruegan por su eterno descanso en la Santa Gloria de Dios. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

ORELLANA, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Su tía Mary y su tío Gringo Casares, sus primos Myriam, Lila, Analía, Carlos y Diego, con sus respectivas familias, lamentan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

PÁEZ, HORACIO HERMENEGILDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Su concubina Rosa, sus hijos Diego, Carlos, Cesar, Ariel, Vanesa, Ana, Viviana, sus cuñados Hugo, Miguel, Roberto, sus nueras Mari, María Inés y Micaela participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531 Tel: 4296027

RABELLINO, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 22/7/21|. Querido amigo: sin equivocarme con tantos años de amistad y con el que nunca he tenido una palabra con mayor tenor que otra. Ante un pedido mío jamás decías No. Cuando nació mi hija Susana te he pedido que seas su padrino y no has dudado un instante. Para mi familia has sido un regalo del cielo. Nos dejas con esta sorpresa porque hoy ya gustas de la presencia de Nuestro Señor Jesús Cristo y con toda justicia Él tendrá un lugar para vos. Oscar"Kanky" Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, sus hijos Oscar Gustavo, José Ricardo, Jorge Luis y Susana Edit hacen llegar sus más sentidas condolencias a sus hijos Liliana, Horacio y nietos, a su hermano Néstor y familiares con la seguridad que elevamos oraciones en su querida memoria. Descansa en paz querido hermano

REYNOSO, LUIS EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Sus hijos Alejandro, Daniel, Anita, sus hermanos Rogelio, Magali, sus sobrinos Ivana Yesica, Lorena y sus nietos Bernardo, Valentino, Lorenzo y Magdalena participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531 Tel: 4296027.

REYNOSO, LUIS EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Sus tíos Roberto Ferández y Sandra Cardozo, sus hijos Gustavo, Betiana y Antonella Fernández participan su fallecimiento.

REYNOSO, LUIS EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Su tía Teresita Fernández acompaña a la familia en este difícil momento.

REYNOSO, LUIS EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Sus tíos Juan Carlos Villarreal y Peque Fernández, sus primos Carlos Villarreal y Adriana Judith Villarreal, su sobrina política Mirian Sánchez, sus sobrinas Candela y Ana Paula Villarreal participan con dolor su fallecimiento.

REYNOSO, LUIS EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Su tía Sonia Fernández y sus primos Ariel y Patricia Pereyra participan con dolor su fallecimiento.

REYNOSO, LUIS EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Sus tíos Estela y César Bustamante, sus primos Mariela y Sandra Bustamante participan su fallecimiento.

REYNOSO, LUIS EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Su tía Alba Luz Fernández, sus sobrinos Martín, Viviana y Cecilia Rey participan con dolor su fallecimiento.

REYNOSO, LUIS EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Su tío Ismael Alí, sus primos José y Silvana participan con dolor su fallecimiento.

REYNOSO, LUIS EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Señor grande es tu misericordia y tu buen amor es infinito. Te pedimos por Luis que descanse en paz. Sus tíos César Fernández y Aurora Lastra, sus primas Natalia y familia; Silvina y familia rogamos una oración en su memoria.

REYNOSO, LUIS EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Blanca Santillán acompaña a sus hermanos Magali y Rogelio en tan doloroso momento.

ROJO, DANIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Sus hijos Alejandra, Gabriela, Maximiliano y su hija política Vanesa te despiden con profundo dolor y amor eterno. Fuiste una madre amorosa e incondicional, te amamos. Descansa en paz madre querida. Rogamos oraciones por su alma.

SALVATIERRA, MATILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Sus hnos Fernando , Carlos, Salvatierra, sobrinos y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

CARABAJAL, ÁNGELA MARIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. ...Hoy el día está muy frio, un día como hoy abrías tus alas al encuentro el Altísimo. Hoy el día está muy frio y nuestro corazón llora amargamente, quisiera que estuvieras aquí para quitar este frio con esa sonrisa que te caracteriza iluminaba. Te extrañamos, Tu madre Isabel, tus hermanos Daniel y Kuky, el papá de sus hijos José, tus hijos José, Agustina, Fernanda, Ana, tu nieto Matheo, tu cuñada Viky, tus sobrinos Walter, Victoria, Micaela, Miguel y Alexis, invitan a la misa hoy a las 19 hs en la parroquia Santo Cristo del Bº Mosconi. Descansa en paz Mary. Se ruegan oraciones en su memoria.

CACERES, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/07|. "Dios Padre Celestial, te conceda por siempre el descanso eterno". Al cumplirse catorce años de su fallecimiento, su esposa María E. Sosa, sus hijos Verónica, Víctor Hugo y Walter Marcelo con sus respectivas familias oficiarán una misa en su querida memoria hoy a las 19 en la parroquia Nuestra Señora de Sumampa.

CARRIZO, BLAS (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Su esposa Elizabeth, sus hijos Fuensanta y Blas Carrizo, hnos, hnos politicos y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Alameda San Miguel de Tucuman SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

LOPEZ, BENJAMIN EDUARDO (Macoco) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Sus hnos Vilma, Olga y Cesar sobrinos y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

SANTOS, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Blanquita: Padre amado, ya está ante tu presencia, porque nos prometiste un bello lugar más allá del sol recibe a nuestra prima y que brille para ella la luz que no tiene fin. Tus primos que te recordaran con mucho cariño Beba, Juan, Nenina, Claudia y Miguel Santos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

ARAYA, ENRIQUE FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 21/07/21. Su esposa Blanca, sus hijos Daniel, Fernando y Rafael, sus hijas políticas y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19hs, en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse los 9 días de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

BRUNET, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d) Falleció el 19/7/21|. "La muerte de un ser querido produce dolor total. Duele el cuerpo, duele la esencia, duele la sociedad y su forma de ser, duele el dolor de los otros, duele el alma, duele el pasado con flashes de momentos que no se repetirán, duele el presente en esta crueldad tan grande de quitarnos la vida de quien amamos y especialmente duele el futuro inimaginable sin la presencia de quien rumbo a la vida eterna parte ya. Con la partida de nuestro hijo Héctor Hugo Brunet, la vida se nos desmorono en pedazos, pero hay gente que, en nombre de Dios padre, nos está ayudando a reconstruirnos desde la fe, con su compañía, con sus palabras, con sus diligencias, con su oración y sobre todo con su respeto y amor. ¡Gracias Señor por tu consuelo y tu claro mensaje de que nuestro amado hijo descansa en tu regazo, bajo la mirada tierna de la Virgen María! ¡Gracias a la firma EDESE, jefes y empleados de las distintas áreas por su "Sentir valioso y comprometido a la persona de nuestro hijo.! ¡Gracias a los compañeros y amigos del colegio secundario San Francisco de Monte Quemado. ¡Promoción 1993, que desde que se enteraron de lo sucedido con Huguito, viajaron hasta aquí para despedirlo! ¡Gracias Pbro. Gastón Cuello, porque en tiempos de pandemia es difícil encontrar un sacerdote para oficiar responso de cuerpo presente, sin embargo, él lo hizo con gran sentido humano y religioso! ¡Gracias al Sindicato de Luz y Fuerza por su apoyo en los trámites burocráticos! ¡Gracias a todos los que con un mensaje o llamado a la distancia, nos hicieron sentir la cercanía en los corazones amables! ¡Gracias! ¡Muchas Gracias! Al tiempo de agradecerles, le participamos a Uds. de la celebración de la Sta. Misa que se oficiara en el día de hoy a las 20 hs. de la Pquia Cristo Rey, al cumplirse el noveno día de su fallecimiento. Siendo por cuestiones de protocolo, imposible la asistencia de todos, rogamos se unan a nosotros con oraciones.

ABDO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/06/21. A 86 años de tu natalicio y 48 días de tu fallecimiento, que Dios te tenga en su gloria. Te recordaremos por siempre. Después de las lágrimas y de la despedida final, solo quedan los momentos compartidos. Su esposa Nélida Sayago, sus hijos Carlos y María Natalia y demás familiares.

ALFONSO, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21 en Pampa de los Guanacos - Copo|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el decano eterno: La comunuidad educativa de la escuela Nº 814 "Paula A. de Sarmiento" de Fernández, acompaña en el dolor a la docente del establecimiento Rita Lucia Alfonso por el fallecimiento de su padre, rogamos oraciones en su memoria

CARRILLO, LILIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Sus hijos Graciela, Humberto, Jose, Adriana, Mirna, Roxana, Walter, Carlos, Pablo, Marcela, Cecilia, Alejandro, Mariela, hijos politicos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio parque de la paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787

FUENTES, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Victor Eduardo Tejeda y flia., acompañan en este profundo dolor a toda la flia., Fuentes. Que brille para el la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Personal administrativo del IFD Nº 12 de Herrera, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de los compañeros de trabajo Verónica y Fabian Fuentes. Bendiciones y muchas fuerzas compañeros.

LEGUIZAMÓN, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Su esposa Carrillo, sus hijos Carlos, Pablo, Lucas Leguizamon, hijas politicas Noelia, Lourdes, Nora, sus nietos Lizandro, Emiliana, Fiorela, Maximo, Sofia y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernandez SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

LEGUIZAMÓN, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. "El Señor es mi pastor y nada me puede faltar". La comunidad educativa de la escuela Nº 814 "Paula A. de Sarmiento" de Fernandez despide al querido ordenanza del establecimiento y acompaña con mucho pesar y resignación a toda su familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria

LEGUIZAMÓN, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. "Dios todopoderoso ilumina el camino de tu querido hijo, para que lo recibas en el paraíso eterno y goce de tu presencia celestial". La comunidad educativa de la escuela Nº 814 "Paula A. de Sarmiento",de Fernandez participa con inmenso pesar el fallecimiento del padre del ordenanza Javier Leguizamón y tío de la docente del establecimiento Rita Leguizamon y los acompaña en dolor y la resignación junto a sus seres queridos. Rogando oraciones en su memoria

LEGUIZAMÓN, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. El cuerpo de ordenanzas de la escuela Nº 814 "Paula A. de Sarmiento" participan su fallecimiento y despiden al colega con inmenso dolor, acompañando a su familia en tan penoso momento, elevando oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

LEGUIZAMÓN, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Seguramente Dios recompensara en el cielo toda la humildad y generosidad que brindaste en la tierra, acompañamos con cariño a su esposa Chicha, a sus hijos todos sus familiares. Mario Pereyra, Isabel Rojas , sus hijos y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

MELCHERT, HERBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. La Redacción de EL LIBERAL lamenta su partida y acompaña en este duro momento a su familia, en especial a Walter.