FÚNEBRES | 31 de julio del 2021

- Carlota del Valle Villalba

- Ferrando Javier (La Banda)

- Elsa Ester Ibáñez (La Banda)

- Eloísa del Valle Sayago

- Rosa Edith Guzmán (Quimili)

- Leopoldo Dionicio Roldán (Atamisqui)

- Elvecia del Jesús Ledesma

- Hugo Vicente Cardozo

- Victor Ramón Herrera (Taboada)

- Lilia Nora Camuña

- Albornoz Rosa Amanda

- Petrona Isabel Gerez Alzogaray de Celiz

- María Cristina Acevedo de Acuña

- Maria Eugenia Rojas

- Alba Josefina Bravo

- Blanca Angelica Cisneros de Guzmán

ACEVEDO DE ACUÑA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Su esposo Victor Acevedo, sus hijos Nelly, César y Cecilia, sus hijos pol. Walter, Luchi y Roxana, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Flores. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ACOSTA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. Adriana Infante del Castaño, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hija Roxana en este doloroso momento.

ACUÑA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Graciela Coronel y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hija Melina y demás familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

ALBORNOZ, ROSA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Sus hijos Sonia, Luciana, Patricia, Rosa, Diego, Mabel , Mateo, Amalia, Claudia, Jorge y Karem Salazar, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO

CAMUÑA, LILIA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Sus hijos Ruly y Carly, Lourdes y Silvia; sus nietas Andrea y Abril participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11:30 en el cementerio Jardín del Sol. CARUSO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CARDOZO, HUGO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 30/07/21|. Sus hijos Alejo, César, y Ada, hijas polític. Miriam y Romina, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11:30 en el cementerio La Piedad casa de duelo Bº Parque Industrial EMPRESA SANTIAGO

CARDOZO, MARTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Su esposo Guido, su hijo Raúl, sus padres Pedro y Jesús, sus hermanas Norma y Reina y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán cremados.- SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CARDOZO, MARTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Mario Juarez y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Marta y acompañan en este difícil momento a su esposo Guido y a su hijo Raúl.

CISNEROS, BLANCA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Madre: Gracias por todo. Ya que no puedo despedirte con un beso y un abrazo, lo haré en mis sueños y Traeré a mi mente los mas hermosos momentos vividos. Su hijo Mito Guzmán, hija política Teresita Corral, tus nietos Carla y Federico Guzmán, participan su fallecimiento con profundo dolor. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CISNEROS DE GUZMÁN, BLANCA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Sus hijos Luz, María, Domingo, Susana, Norma, Marta, Carlos, Roger y Mónica, hijos pol, nietos, bisnietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORTEZ, ANA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Su madre Ana M. Chazarreta, sus hijos Geraldine y Jesús María, sus hermanas Verínica y Georgina, sobrino Crhistoper, tíos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin y descanse en paz.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Su madre Teresita, sus hermanas María, Paula, Carolina, Ana, Eduardo, Augusto, sus hijos Micaela, Juan y Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz. (Ciudad Capital) Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531 Tel: 4296027

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Graciela Rojas Alcorta de Jorge participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria y acompaña a sus familiares en tan penosos momentos.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Acompaño a mi querida amiga Teresita y a sus hijas en este momento de tanto dolor. Gepi descansa en paz, lo desea tu amiga Chiche. Ruega oraciones a su memoria

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Pedro H.Julian, Alejandra Giuliano y sus hijas participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ ALZOGARAY DE CELIZ, PETRONA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Su esposo Vidal Celiz, sus hijas Jessy, Vero y Gaby, sus hijos pol. Diego, Javier y Martín, sus nietos Anto y Joel, Brenda y Máximo, Tomás y Jazmín participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de San Marcos. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEDESMA, ELVECIA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Su hija Amanda Angélica Ledesma, h/pol, José A. Torrez, nietos Mónica, Marisol, José, Oscar, Natalia, Mauro, Maite , Elizabeth, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. De Arraga. Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

REYNOSO, LUIS EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. "Que brille para Luis la luz que no tiene fin". Sus vecinos, familia Vera, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares, en especial a Rogelio, Magalí y familias.Ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO, LUIS EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Su cuñado Richard, concuñada Sara y sobrina Mily participan con dolor su fallecimiento

REYNOSO, LUIS EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Su cuñado Jorge Jaimez y sobrinos Facu, Benjamín y Bauty participan con profundo dolor su fallecimiento.

REYNOSO, LUIS EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Su cuñado Omar Jaimez y Sra. Sandra y sus hijos Sole, Omar (H) Aylen, sus sobrinos nietos Joaquín y Benjamín participan con profundo dolor e irreparable pérdida de "Luis" que brille para el la luz que no tiene fin.

REYNOSO, LUIS EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Lylia Reynoso de Carola, sus hijos Cristina y Germán, Mario y Natalia y flias despiden con mucho cariño y dolor a su primo Luis. Elevan oraciones en su memoria y ruegan al Señor le de descanso eterno.

SALVATIERRA, MATILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Sylvina y Patricia Abud y Dory Díaz Jugo participan el fallecimiento de su vecina y ruegan oraciones por la siempre atenta y servicial Negrita.

SAYAGO, ELOISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. "El Señor en su infinita misericordia le conceda el descanso eterno". Su hija Lilia Palomo, su hijo político Aldo Roldán y nietos Joaquín, Eugenia y Ramiro participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. "Señor ya está ante ti recíbela en tu Reino". Su hija Patricia Palomo, su hijo político Francisco Ledesma y nietos Agustín, Araceli y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. " Que su alma goce de la gloria de su resurrección". Su hijo Mariano Palomo y nietos Lourdes, Noelia, Marianito y Candelaria participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. " Señor en su infinita misericordia le conceda el descanso eterno". Su hijo Humberto Osvaldo Palomo participa con profundo dolor su fallecimiento. La recordara siempre con inmenso amor.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Sus hijos Patricia, Lilia, Humberto, Mariano y Diego, hijos políticos Francisco, Elizabeth y Aldo, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA Y HNOS S.R.L.

SAYAGO, ELOISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. "El que cree en mi vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". Sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento: Joaquín , Eugenia y Ramiro Roldán; Agustín, Araceli y Nicolás Ledesma; Lourdes, Noelia, Mariano y Candelaria Palomo. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz.

SAYAGO, ELOISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Valle querida: te fuiste dejando una inmensa tristeza en nuestros corazones. Solo quedan hermosos recuerdos de momentos vividos. Su prima Nelly Trejo. Su sobrina Claudia Palomo. Ing. Enrique Paplomo, Lucía Gerez e hijos Franco, Ignacio y Cielo Palomo, abrazan a sus hijos en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Lydia Beatriz Yanucci de Gallo, sus hijas María Beatriz Gallo y flia. y María del Pilar y flia. participan con inmensa tristeza el fallecimiento de la muy querida amiga Eloisa. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Los amigos de su hijo Mariano, Jorge Canllo y flia. participan su partida al reino celestial. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|.Carmen Silva y Gustavo Martinetti participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Patricia y Lili en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. "Que el Señor la reciba en su seno y brille para ella la Luz que no tiene fin" Amigas de su hija Lili Palomo: Vicky Zarco, Carmen Silva, Susy Nasif, Liliana Figueroa, Lita Sosa, Roxana Faccio, Claudia Nieva, Elba Mansilla, Rosy Sarmiento, Viviana Concha, Gaby Odone, Sara Palacios, Kelly Zarco y Maria Ines Ledesma, participan el fallecimiento de su querida madre y acompañan a sus hija/os, hijos políticos, nietos y demás familiares. Elevan una oración por su eterno descanso y por la resignación de su familia.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Claudia Zeman y Marcia Zeman participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Lili y Patricia y elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ELOISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Julio Zorrillas y María Laura Sanchez Piccardi, junto a sus hijos Francisco y Manuel participan con gran pesar su fallecimiento. Acompañan a sus hijas Patricia, Lily y familia con gran cariño. Elevamos oraciones rogando por su descanso eterno.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Integrantes de la cátedra de Derecho Comercial Parte Gral, Abogacía, Dras. Elena Marina Piccardi, Mirta Peralta, Inés Zamora y Dr. Ramiro Uñates Pellene participan con gran pesar su fallecimiento. Acompañan a su compañera Patricia con gran cariño. Elevamos oraciones rogando por su descanso eterno.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Sus ex-compañeras, amigas del Poder Judicial, Lydia Yanucci, Nelé Zaiek, Marta Karam, Elena Marina Piccardi, Lilyan Mufarrege, María Teresa Casara, Roji Contato, Amalia Filippa participan con gran pesar su fallecimiento, recordando los gratos momentos compartidos. Acompañamos a sus hijos con gran cariño. Elevamos oraciones rogando por su descanso eterno.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Nancy Silva Neder se une en oración a su hija Lili y a toda su familia.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Jose Haick, Maria de los Angeles Menini y sus hijas Josefina y Mariana Haick participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Roxana A. Menini participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Roxana A. Menini, Ciro Carabajal, Franklin Santillán, Alejandra Chazarreta y Soledad Jaimez participan el fallecimiento de la sra. madre de la Secretaria del Juzgado de Transcisión en lo Penal de la ciudad de La Banda, Dra. Patricia Palomo. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Las amigas de la vida : Chely, Claudia, Carmen, Paqui, Marita y Miriam, acompañan en el dolor de a perdida de la mamá de sus amigas Lili y Patricia junato a sus familiares. Que descanses en paz.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Ya estas disfrutando en paz el Reino Divino junto a tu esposo. Silvia Sánchez Zuain y flia.. Miriam Sánchez Zuain y su esposo Mario H. Diz acompañan en este dolor la perdida de la mamá de sus amigas de la vida Lili y Patricia Palomo junto a toda la familia.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Dra. Concepción Senés, Prof. Roberto Arévalo y flia. participan su fallecimiento, acompañan en este momento de dolor a sus hijos e hijas y ruegan una oración en su memoria.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Prof. Roberto Eduardo Arévalo, Lic. María Hilda Ibarra e hijos participan su fallecimiento.

VILLALBA, CARLOTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Su esposo Julián Gómez, sus hijos Jovita, Luis, José, Silvia, Darío, Omar, Anahi, Carlos, Reina h/políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Cob. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787 .

CAMPOS, CÉSAR DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Siempre te recordamos por tantas enseñanzas que nos diste y la importancia de la familia unida. Al cumplir un año más de su desaparición física. Su hijo Roberto Campos, su hija política Isabel Garnica, sus nietos Florencia y Sebastián, sus nietos políticos Florencia y Gerardo, sus bisnietas Olivia y Agustina ruegan una oración por su eterno descanso, se invita a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica.

PAZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Que el Señor lo tenga a su lado como nosotros en el corazón y brille la luz que no tiene fin". Sus hermanas Guillermina, Mercedes y Lucía Paz, agradecen las muestras de pesar que por distintos medios lo hicieron en momentos tan dolorosos y a la vez invitamos a la misa que se realizará hoy a las 19 hs en Catedral Basílica, al recordarse dos meses de su fallecimiento.

PAZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Ya dos meses de tu partida repentina dejaste un gran vacío, no estábamos preparados para esto. Ya estás en los brazos del Señor junto a tus padres. Vivirás siempre en nuestros corazones. Tus hermanos Mecha y Lucía Paz, Andrés Rojas, tus sobrinos Andrea y Agustín Rojas, Sergio Ardiles, Pilar, Laury y Luz invitan a la misa hoy a las 19 hs en Catedral Basílica. Rogamos oraciones a su querida memoria.

FERNÁNDEZ, MÓNICA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Al cumplirse dos años de su fallecimiento. Se eleva una oración en su querida memoria.

CORONEL, RITA MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Hoy recordamos con mucho cariño todos los momentos que logramos compartir juntos a ti. Esos momentos llenos de risa y felicidad, son los que mantienen tu alma viva junto a la nuestra. Hoy se cumple un mes de tu partida pero sigues haciéndonos compañía siempre, día tras día. Su esposo Gustavo, su hija Elena, su suegra Tomasa, sus sobrinos y cuñados invitan al responso que se oficiará hoy a las 16 hs en el cementerio de San Marcos.

BRAVO, ALBA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Sus hijos Eduardo, Luis, Susana, Daniel, Pedro, Ramon, h. politicos, nietos bisnietos y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos seran inhumados hoy 10.30 horas en el cementerio La Misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

DE MARCHI, PÍO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Sus vecinos Blanca Diósquez de Pereyra, Roberto Villalba y flia, Marta Cordero, Luis Brunet, Marcela Centeno, Roxana Scrimini y flia, Ive de Scrimini y flia, y Malena Hetmaniuk. Acompañamos en su dolor a sus hijos Roli, Leo y Sandra.

FERRANDO, CARLOS JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Papi de la guarda, dulce compañia no nos desampares ni de noche ni de día. Su esposa Barbara Bondi, sus hijos Aron y Ambar Ferrando participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

FERRANDO, CARLOS JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Juan Barrera y Romina Gutiérrez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

FERRANDO, CARLOS JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Dios te el descanso eterno. Luis Gutiérrez y flia participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

FERRANDO, CARLOS JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Alberto Chazarreta Franzzini y flia. participan con dolor el fallecimiento del hijo de nuestro querido amigo Carlos "Pichi" Ferrando, rogando al Altísimo resignación para su familia. Brille para él la luz que no tiene fin.

FERRANDO, CARLOS JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas, Él me hará descansar". Docentes, personal administrativos, alumnos y comunidad en general del Colegio Secundario "Las Delicias" (Dpto. Pellegrini) participan con profundo dolor su fallecimiento del Prof. Carlos Javier Ferrando. Brille para él la luz que no tiene fin.

FERRANDO, CARLOS JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas, Él me hará descansar". Sus amigos Gisela, Miguel, Saúl, Claudio, Ricardo, Leonardo y María participan con profundo dolor su fallecimiento. Brille para él la luz que no tiene fin.

FERRANDO, CARLOS JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas, Él me hará descansar". Personal directivo, docentes, personal administrativo, alumnos y comunidad en general del Colegio Agrotécnico Nº 2 "María Auxiliadora" participan con profundo dolor su fallecimiento del Prof. Carlos Javier Ferrando. Brille para él la luz que no tiene fin.

IBÁÑEZ, ELSA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Sus hijos Juan José y María Elena sus h/políticos Ana y Agustín y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MEDINA, FRANCISCA (Nina) (q.e.p.d.) Falleció el 28/07/21|. Mamita querida: Ya te extrañamos y te vamos a querer para siempre. Sus hijos, nietos y bisnietos y su compañero Mario Gimenez, participan con profundo dolor tu fallecimiento. Rogando oraciones en tu memoria.

ROJAS, MARIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Su madre Elsa Ofelia, su hermana Alejandra y demás familiares part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. Jardin del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

SANTOS, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. La escuela Nº 226 "Francisco de Aguirre, participa del fallecimiento de la madre de la ex-compañera Nora Gutierrez y acompañan a toda la familia en tan dificil momento. Rogando oraciones en su memoria.

CARRILLO, LILIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Sé que aún es pronto para acompañarte pero me consuela saber que estas en un lugar mejor. Jamás dejare de amarte y tu recuerdo me acompañara por siempre. Descansa en paz madre querida. Su hija Adriana Estrella Montenegro, su hijo político Carlos Lezana y sus nietos Pedro y familia, Juan, Pablo, Mercedes y Paula participan con dolor su fallecimiento.

CARRILLO, LILIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Ángel Oscar Ruiz, su esposa Ofelia Paz, hijos Gladys Isabel, Roxana María, Sandra Liliana y Leonardo Oscar, sus nietas Guille y Agu y demás familiares participan su fallecimiento y piden oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin".

DIAZ, VERONICA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Su mamá Norma, sus hermanos Luis, Sebastian y Silvina, primos tios y demas familiares participan su fallecimiento. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

GUZMÁN, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Su esposo Barraza Mario, hijos Mario, Carlos y Jesica, Gonzalo, nietos Tomas, Ema,Agustín, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. de Quimili. Serv. Sol Naciente. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

HERRERA, VICTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Su esposa Lucía Gallardo, sus hijos Alberto, Mauricio, Victor, y Marina, h. politicos, nietos y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Taboada COB UNION FERROVIARIA SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS 4219787

LEGUIZAMÓN, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Señor, recíbelo en tu reino y dale el descanso eterno. Victoria Spampinato de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia. Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ROLDÁN, LEOPOLDO DIONICIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Su esposa Carmen M. Maldonado, hijos Braian, Cintia, María, José, Ramona, Luis y Ramón, Mario, hnos Adolfo, Marga, Negra, suegro Jacinto , hno en el afecto Morales Román Mario, cuñados participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Atamisqui.Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.