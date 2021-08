FÚNEBRES | 1 de agosto del 2021

01/08/2021 - 04:21 Funebres

FALLECIMIENTOS

31/07/2021

- Carlota del Valle Villalba

- María Teresa Cortijo (La Banda)

- Maria Eva Ibáñez (La Banda)

- Mirta Yolanda Herrera

- María Elena Ibarra

- Roberto Eladio Sabagh (Frías)

- Samuel Fermín Martínez

- Silvia Graciela Luna

- María Esther Roldán

- Eusebia Rosa Pacheco (Clodomira)

- Lidia Yolanda Acuña (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EUSEBIO FLORENCIO GERARDO FAGALDE. Falleció el 30/7/2021.

Directivos y Personal Administrativo de Lo Bruno Estructuras S.A. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

EUSEBIO FLORENCIO GERARDO FAGALDE. Falleció el 30/7/2021

Su madrina Clara R. Barthe de Rovarini, sus hijos Juan Manuel y Gaby, Pablo y Marcela, Julio y Jorgelina y sus nietos despiden a su querido Gepi con profundo dolor y acompañan a su familia en su pesar.

EUSEBIO FLORENCIO GERARDO FAGALDE. Falleció el 30/7/2021

Tus hijos: Micaela, Juan Manuel y Florencia, tu hijo político Pedro; Silvia y Ofelia, te despiden con mucho amor. ¡Vuela alto!

EUSEBIO FLORENCIO GERARDO FAGALDE Falleció el 30/7/2021

Tu madre Teresita Barthe, tus hermanas: María Teresa, Marta Paula, Ana Lía y Carolina, tus hermanos políticos: Eduardo y Augusto, tu sobrino: Tobías, te despedimos con inmenso amor. ¡Gracias por haber compartido tu espíritu de libertad, generosidad y alegría con todos nosotros!

¡Hasta siempre Gepi!

ROBERTO ELADIO SABAGH (Beto) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/7/21 y espera la resurrección.

Dios mío, te has llevado a un persona que mucho amábamos en este mundo, pero tú lo has querido asi; cúmplase en todo. Tu Santísima voluntad. El gran consuelo que nos queda es la esperanza de que tú lo has recibido en el seno de tu misericordia y que te dignarás algún día a reunirnos en familia.

Tus queridas hermanas Irma y Lida y familia, tus sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos descansan en paz en la ciudad de Frías.

ELOÍSA DEL VALLE SAYAGO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/7/21 y espera la resurrección.

Dr. Carlos E. Ordoñez Ducca y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de la sra. madre de la secretaria del juzgado de Transición en lo penal de la ciudad de La Banda. Dra. Patricia Palomo. Ruegan oraciones en su memoria.

AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

RITA CAROLINA ÁVILA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/7/21 y espera la resurrección.

Por siempre estarás en nuestros corazones. Su padre Luis Ávila, sus hermanos, Luis, Gustavo, Mario, hermanas políticas, sobrinos y sus respectivas flias, agradecen profundamente a sus vecinos, amigos, a todas las personas que nos ayudaron y nos acompañaron en los momentos de angustia que pasamos, al sr. director y personal docente de ASPADI.; a la empresa de Santiago Fúnebres y ex compañeros de su padre Lucho Ávila e invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San Roque a nueve días de su partida a la Casa del Señor.

OSCAR ALBERTO FARÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|.

“Quedate en mi memoria y en mis recuerdos, quedate allí donde nadie te toque, donde cada vez que te busque pueda encontrarte. No te vayas. Quedate allí”. Su esposa Peti, sus hijos Ivone, Julio, Claudio, sus nietos Katrina, Oscar, Brittany, Tiziano, María y Lucero, su yerno Miguel y su nuera Ana invitan a la misa que se realizará mañana a las 19:30hs en la Iglesia Santa Rita del Bº Jorge Newbery

EDGARD DANIEL CIAPPINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|.

"Faltas. Y eso me llena de gratitud.

No falta cualquiera. No a cualquiera se lo percibe en su ausencia. No se extraña a alguien que no estuvo presente. Falta lo que alguna vez estuvo. Lo otro es matado por el olvido".

A 2 meses de trascender tu familia oficiará una misa en tu memoria el domingo 1 de agosto en la Iglesia santo cristo a las 10 hs. Y un responso en el cementerio parque de la paz a las 14 hs.

RECORDATORIO

MARÍA VITALIA CHÁVEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/8/19 y espera la resurrección.

Amada madre a dos años de tu partida, tengo la certeza que desde el cielo me has estado bendiciendo, día tras día. Quiero que sepas que has sido mi mayor inspiración y mi mejor ejemplo en esta vida.Te extraño con todo mi corazón. Tu hijo Miguel Ángel Orieta.

JUAN CARLOS SANDOVAL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/7/15 y espera la resurrección.

Al cumplirse seis años de tu partida al Reino Celestial. Su esposa Jorgelina, tus hijas Silvia, Sonia y demás fliares. te llevaremos eternamente en nuestros corazones y pedimos al redentor tu eterno descanso junto a tus padres y hermanos. Te extrañamos chichi!

CIANCIA LORENZO FALLECIO EN BS AS 1/08/13.

Amor, pasaron los días, meses y años que partiste a la casa del padre celestial.

Me costaba pero acepte que la muerte es parte de la vida, somos cuerpo y alma, la muerte solo es física y el alma es eterna.

Sigo agradecida a Dios y la vida que cruzamos nuestros caminos y nos permitieron conocernos día a día y ser felices por casi 4 décadas.

Doy fe que volvería a elegirte en mil vidas más. Formamos una familia numerosa como lo soñábamos y tuvimos momentos buenos y no tan buenos, pero tú nos enseñaste a vivir con valores éticos y morales, incansable y luchador con proyectos para largo. Así aprendieron tus hijos, hoy estarías orgulloso de esas huellas que quedaron bien marcadas del buen ejemplo digno de ti.

Vivirás eternamente presente en el corazón de toda tu familia, siempre nos reunimos juntos como solíamos hacerlo y no falta algunas lágrimas porque te extrañamos. Con todo mi amor y fe pido a dios que brille para ti la luz que no tiene fin y que tu alma descanse en paz.

Te amo y te amare por siempre. Tu esposa Norma, hijos, hijas políticas y nietos, Agustín, Victoria, Aurora, Aukan y Emmita, la más pequeñita que nos hace feliz a todos. Rogamos una oración en su memoria.

BERTA BEATRIZ MOYANO DE ROBLES (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/8/15 y espera la resurrección.

“Estoy en la sonrisa de tu recuerdo. Estoy en el silencio de tu suspiro. Estoy cerca, bien cerca, a tu lado. Te cuido, te protejo, te acompaño. No te he dejado, tan solo me adelante en el paso. No se puede separar lo que se ata en el corazón, solo muere quien es olvidado” (San Agustín). Madre querida ya pasaron 6 años de tu partida, pero tu recuerdo y el dolor de perderte es el mismo, pero sabemos que estás en un lugar bello junto a Dios gozando de la paz eterna. Sus hijos Hugo,Juan Carlos, Ramón, Nelly, Miryam y Marcelo, hijos políticos, nietos y bisnietos. Ruegan oraciones en su memoria.

Dr. MIGUEL ANTONIO SAAD Falleció el 1/8/17.

“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá”. Jn 11,25. Tu ausencia física dejó un inmenso dolor en todos los que te conocieron. Tu esposa e hijos cada día que pasa dimensionamos la nobleza de tus actos en la tierra, pues tus pacientes nos llenan de afecto por tu hacer profesional, tu don de gente, tu amor al prójimo, tu servicio incondicional en el CEPSI y en tu consultorio. Tu amada familia te extraña y te recuerda tratando de seguir tus valores y tu ejemplo a la luz del inmenso amor que sembraste. Al cumplirse cuatro años de tu partida a la casa del Padre celestial, tu esposa Marcela, tus hijos Nahiara, Zahira, Nahim y Yael, tus hermanos Mariel y Juan y sus respectivas familias ruegan una oración en tu memoria. ¡Que el Señor te de la paz y el descanso de los justos!.

AGRADECIMIENTO

JUAN ELÍAS JORGE (Bachi) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/7/21 y espera la resurrección.

Querido hijo nos dejaste sumido en la más grande tristeza y dolor que se puede imaginar, te extrañamos mucho.

Por este medio queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en este momento que nos tocó vivir.

A sus queridos amigos y vecinos de Suncho Corral, a todos sus queridos amigos de esta ciudad, a los médicos que lo asistieron Dra. Vanina Girardo, a la obra social Ospe Salud delegación Santiago, a su gerente sr. José Salvatierra, a la Dra. Marcela, Eugenia, Mercedes; Roxana y demás dependientes de la citada obra social. A todos aquellos que nos acompañaron con oración y contención, infinitas gracias. Que dios los bendiga.

Su madre Elena Hallak de Jorge, hermanos, hijos y de más familiares.

ACOSTA, LUDOVICO (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Sus amigos Julio Medina y Chicho García participa su fallecimiento. Que su alma descanse en paz y que el Señor de paz y consuelo a su Sra esposa, hijos y demás familiares.

ACOSTA, LUDOVICO (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. "Vivió y amó sin detener el tiempo...porque el tiempo es solo ensayo de eternidad". Cacho Leiva y familia, Ely y familia una oración en su querida memoria.

ACOSTA, LUDOVICO (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Compañeros de trabajo de Evelyn Acosta, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su papá el Sr. Ludovico "Nene" Acosta y elevan oraciones en su memoria .

AGÜERO DE VILLANUEVA, AÍDA YOLANDA (PERLA) (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21 en Jesús María (Córdoba)|. Su hija Patricia y sus nietos Javier, Leandro y Lucas, participan con profundo dolor y tristeza su fallecimiento. Querida mamá: te acompañaremos, con nuestras oraciones, para que pronto estés gozando del amor de Dios. Siempre vivirás en nuestros corazones.

AGÜERO DE VILLANUEVA, AÍDA YOLANDA (PERLA) (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21 en Jesús María (Córdoba)|. Su sobrina Viviana Agüero, su esposo Martín Ríos y sus hijos María Victoria, Milagros y Benjamín participan el fallecimiento de la querida tía Perla. Acompañan a Patricia, Javier, Leandro y Lucas en este triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

AGÜERO DE VILLANUEVA, AÍDA YOLANDA (PERLA) (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21 en Jesús María (Córdoba)|. Sus sobrinos Luis Fernando Agüero, Zunilde Barrientos junto a sus hijos Fernando, Paola, Exequiel y Facundo participan con profundo pesar la partida de la tía Perla y acompañan con cariño a Patricia, Leandro y Javier. Elevan oraciones por su eterno descanso.

AGÜERO DE VILLANUEVA, AÍDA YOLANDA (PERLA) (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21 en Jesús María (Córdoba)|. Norma Torres de Agüero, sus hijos Luis Fernando Agüero y Viviana Agüero y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de la querida cuñada y tía. Acompañan a su hija Patricia y sus nietos Javier, Leandro y Lucas en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Ninfa de Marión, Andrea Filanzzoni y Carla participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Que el Señor le dé el descanso eterno.

BOLLA, MARIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Trasmitimos nuestras condolencias y apoyo a toda la familia Bolla-Arce .Dios de la esperanza los llene de gozo y paz, compañeras de su cuñada Mabel Arce: Chini, Toty, Loreley, Lilian y Carmen.

CAMUÑA, LILIA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. "Señor ya está ante ti recíbela en tu Reino". desde Córdoba participan con profundo dolor. Sus sobrinos Marcelo y Mariela Camuña y sobrinos nietos Emilia, Santiago y Florencia Camuña; flias Bossi y Jiménez participan y desean pronta resignación a sus seres queridos. Ruegan oraciones a su memoria

CAMUÑA, LILIA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Prof. Dr. Martín Thren y Amanda Ávila de Thren desde Göttingen, Alemania, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querido amigo Prof. Dr. Hugo Raúl Zerda.

CAMUÑA, LILIA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Emprendiste tu vuelo al descanso eterno gran luchadora, mi querida tia amiga y confidente te voy a extrañar con el alma, que brille para ti la luz que no tiene fin. Participan su fallecimiento con profundodolor. Pronta resignacion a sus hijos y flia. Elevo oraciones a tu memoria mi querida Norita. Daniela, Gustavo, Belen y Agustin.

CAMUÑA, LILIA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|.

Vuela alto querida Nora, amiga querida. Participamos con dolor tu fallecimiento, pronta resignacion a sus hijos y nietos. Jesica, Silvia y Daniela. Se ruega una oracion en su memoria.

CAMUÑA, LILIA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. La muerte no es nada, solo fuiste al lado de tu esposo, necesitabas estar con el. LLamame siempre Perlita con ese dulce amor de tenerte de amiga. Estas siempre en mis oraciones diarias. No lloro, estoy siempre con usted, por eso quiso Dios que mi hija la atendiera como si fuera yo. Hasta pronto tu amiga Perlita de Petinichi.

CARDOZO, MARTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Guillermo Alegre y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Guido y familia en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

CARILLO DE MONTENEGRO, LILIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Lida Robles de Vizcarra, su esposo Enrique Vizcarra e hijos Romina, Virginia y Luciano Vizcarra lamentan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigos Adriana, Carlos e hijos acompañándolos en este difícil momento, elevando oraciones por su eterno descanso.

CASTAÑO, ANGÉLICA DEL ROSARIO (Suta) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Su esposo Caro José Rubén, sus hijos Pamela, José, Florencia, h. políticos, nietos David, Alejandro, Bautista, Mía, su mamá Dora Angélica González, sus hnos. y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COBERTURA ORG NORCEN S.R.L. . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Su prima Estela Pan, sus hijas Monica Leiva y Claudia Leiva y sus respectivas flias. Participan su fallecimiento. Elevan una oracion en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. René Trouvé Mercedes Santillán e hijos participan con dolor su fallecimiento.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Gustavo Abeijón Mukdsi, Alejandra Lucero, sus hijos Máximo y Augusto, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su compañera Ana Lía y acompañan a la familia en este difícil momento.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Mónica Cheein y Sebastián Toscano participan el fallecimiento del hermano de su amiga Ana Lía. Elevan oraciones en su memoria.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Silvia Prados y familia participan con profundo dolor del fallecimiento del hermano de su querida compañera Ana Lía.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Sus compañeros de trabajo, del Banco Santiago del Estero, de su hermana Ana Lía participan con mucho dolor su fallecimiento. Gustavo, Héctor, Silvia, Anita, Mara, Silvina, Paola, Diego A. y Diego S.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Acompañan en este difícil momento querida Paula, tus compañeros y compañeras de OVD.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Los Dres. Susana de Scaglione, Carlos Scaglione, Aldana Scaglione y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Familia Divi participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Marta S. Pellicer Yocca, sus hijas Marta Marcela, Lola y Daniela Barquín y Pablo Godoy Molinari y sus familias acompañan a la querida familia de Geri en estos momentos de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Silencio, no hagas ruido, que Gerardo se ha dormido en los brazos del Señor. Ángela, Luján y Coca te despiden con mucho cariño Gepi.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Cuqui Abregú y familia oramos por su eterno descanso y por el consuelo de Dios Padre para nuestra gran amiga Dra. Teresita Barthe y familia en este doloroso momento.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Malena, Minola, Manuel, Álvaro Arce y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Teresita y demás familiares. Ruegan oraciones a su memoria.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Gullermo Etse, Myriam Etse e hijos participan con profunda tristeza su deceso y acompañan a su familia en este doloroso momento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus amigos y compañeros de la promoción 1986 del colegio San José participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Alba Camaño de Ávila junto a mis hijos Inés, Roberto, Nancy y Teresita participamos su fallecimiento y te acompañamos Teresita junto a tu familia en este momento de dolor. No hay palabras de consuelo para un corazón de madre que pierde un hijo, pero tu fe en el Señor y en la Santísima Virgen te darán resignación para continuar en tu vida de madre y abuela. Oramos por el eterno descanso de Gerardo.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Carolina Polti de Rojas acompaña a su madre Teresita con mucho cariño y ruega a Dios la ayude en estos momentos de dolor.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Marcela Dapello participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Familia Dapello participa con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Los amigos de su hermana Analía del club Hípico Santiago del Estero participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Ing. Juan Berraondo y Nélida Pérez de Berraondo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ ALZOGARAY DE CELIZ, PETRONA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. "Yo soy el buen Pastor. El buen pastor sacrifica su vida por sus ovejas". Dr. César Monti y flia. participan con dolor el fallecimiento de su amiga Chabela. Ruegan oraciones por su querida memoria.

GEREZ ALZOGARAY DE CELIZ, PETRONA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. "Yo soy la puerta. El que por mi entrare se salvará y entrará y saldrá sin tropiezos y hallará paz." Marina y Carlos Fortunato participan con dolor el fallecimiento de su entrañable amiga Chabela. Ruegan al Altísimo pronta resignación para su familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

HERRERA, MIRTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Sus nietos: Noelia, Cristian, Yoni, Gabi y Nico. Bisnietos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Piedad. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

IBARRA, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Sus hijos Eugenia, Verónica, Ester, luzzi, Ivana, Alejandra, Franco, Esteban Y Antonella. Sus nietos y bisnietos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cem. Zanjon. Ceremonial exequis y Tanatopraxia Relizado Por Nueva Empresa GOROSTIZA.

MARTINEZ, SAMUEL FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Su esposa Noemí Núñez, hijos Susana, Claudia, Mauricio, Karina, h/pol, Gonzalo, nietos Juan, Gabriel, Floricel, Máximo, Pilar, bisnietos Emma, Giovani, participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

MARTINEZ, SAMUEL FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Su hermana Juana Sofia y sus sobrtinos Maria y Carlitos Coronel Martinez participan su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin.

MARTINEZ, SAMUEL FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Su hermana María Esther y su sobrino Diego Martinez y flias, participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

NAVARRO DE GIMENEZ, AMANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Su esposo segundo Jiménez, sus hijos Javier, Carlos y Karina, sus hijos políticos a Adriana, Gaston y Gisella y nietos participan con dolor de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

PERALTA, GREGORIA FELICINDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Una tristeza enorme nos invade con tu partida, querida amiga. Participamos con dolor su fallecimiento, Olga y Margarita Auanate. Pedimos a Dios resignación para sus hijos y toda su familia. Rogamos oraciones en su memoria.

ROLDÁN, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Su esposo Segundo Juárez, su hija Laura Juárez, sus nietos, Lautaro y Marcos, sus hermanos Omar, Abelino, Marta, Mirta, Liliana y Masaría, y demás familiares, sus restos serán cremados. Cob Caruso CIA Arg de seguros. Servicio de cremación realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

SABAGH, ROBERTO ELADIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Su esposa Beba, sus Hijos Jorge, Julio, Fernando y sus Nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados en el Crematorio Aniceto Gubaira e Hijo. (Frías-Santiago del Estero) Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531 Tel: 4296027

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Dras. María Alejandra Álvarez y Marita Ruiz Gadan acompañan a su colega y amigo Dr. Humberto Palomo en esta irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Las amigas de su hija Lilia: Zulema y Claudia Salvatierra participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su familia en tan doloroso momento.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Consejo de Facultad, Decana, Secretaria de Facultad, Directores y Coordinadores de Carreras, Personal Docente, No Docente y Alumnos de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de la Directora de la carrera Ingeniería en Informática, Ing. Lilia Palomo de Roldán y ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Amigos y compañeros de la U.C.S.E. de su hija Lilia: Sara Achával, Graciela Manzur, María de los Ángeles Menini, Jésica Escalada, María Valeria Sosa, Soledad Berrizbeitía, Valeria Dioli y José Samez participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia con oraciones.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Benjamín Álvarez Valdés, Carmencita Eberlé y familia participan del fallecimiento y acompañan a Lili y Patricia en este difícil momento.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. Eloisa Sayago de Palomo y acompañan en el dolor, a su hija, Ing. Lilia Palomo, a su yerno, Ing. Aldo Roldán, docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, como así también a familiares y afectos.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. El decano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el vicedecano, Dr. Carlos Ramón Juárez, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Eloisa Sayago de Palomo y acompañan en el dolor, a su hija, ing. Lilia Palomo, a su yerno, Ing. Aldo Roldán, docentes del Dpto Académico de Informática, como así también a familiares y afectos.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Amalia Elena Filippa de Guber participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos y demás familiares en este triste momento. Ruega oraciones en su memoria.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Alfredo Palomo e Isabel Hoyos de Palomo y familia participan con pesar el fallecimiento de su querida prima Valle y acompañan con cariño a la familia.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Isabel Palomo de Molinari y Francisco Molinari junto con sus hijos Florencia y Francisco Molinari participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

SAYAGO, ELOISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. El Departamento de Informática de la FCEyT de la UNSE, participa con profundo dolor del fallecimiento de la madre de la docente Ing. Lilia Eugenia Palomo. Se elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Marita Fantoni, Oscar Gómez Infante y sus hijos Ignacio y Benjamin, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas Patricia y Lili en este lamentable momento. Y ruegan al Señor por su descanso eterno.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Dña. Valle querida, la despedimos con todo el cariño y agradecimiento por habernos permitido compartir de sus placenteras charlas y reuniones familiares junto a sus hijos Patricia, Lili, Humberto, Mariano y Diego, hijos políticos y nietos. Sabemos que ya descansa y goza de la felicidad eterna junto a Dn. Humberto. Mirta Peralta, Tomás Allall e hijos Ma. Esperanza, Álvaro y Paula elevan oraciones en su querida memoria.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Adriana Bravo, Cecilia Rodríguez, Marita Rodríguez y Mirta Peralta, amigas de su hija Patricia participan de la partida a la gloria del Señor de su querida madre Dña. Valle. Ruegan oraciones en su memoria y por el consuelo y resignación de su familia.

SAYAGO, GIMENA JESICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Sus hijos Esteban, Mauricio, Lucio, Lucas, Jaziel, sus hermanos Carla, Carlos, Marina, Emilse, Luisina, sus tíos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787

SORIA DE VEGA, TELLA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Su esposo Demetrio Vega, sus hijos Daniel y Luis, sus hijas políticas Stella Maris y Teresita y sus nietos Gaston, Benjamin, Agustin y Valentín participan con dolor su fallecimiento, su reto fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

SORIA DE VEGA, TELLA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Tía sos la más grande. Sus sobrinos Mirta, Negrita y Luis Filanzzoni y flia.

SORIA DE VEGA, TELLA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Tía que el Señor te tenga en el mejor jardín, sos la tía de todos tus sobrinos que no tuvieron mamá. Su sobrina Negrita Filanzzoni, sus sobrinos nietos Guillermo, Luis, María Luz,Víctor y Sebastián.

SORIA DE VEGA, TELLA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Sus sobrinos Irma Noemí Soria y Carlos Ferro participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SORIA DE VEGA, TELLA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Ing. José Alfano, su esposa Marcia Valladares participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil trance.

SORIA DE VEGA, TELLA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Transitaste nuestra historia de vida, sembraste amor infinito en tus amados nietos. Gracias. Hasta siempre. Tu desconsolado hijo Daniel Marcelo Vega, Estela Maris Garnica de Vega, nietos Gastón, Benjamin y Agustin. "Descansa en nuestro Padre celestial, en tu nueva cada".

SORIA DE VEGA, TELLA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Son infinitos los recuerdos que hoy invaden mi corazón. Habitarás conmigo para siempre. Tu inseprable Nilda del Valle Carmona (Gringa) y su hijo Daniel.

SORIA DE VEGA, TELLA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Empresa Constructora Ferro participan con dolor el fallecimiento de la madre del Ing. Daniel Vega. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA DE VEGA, TELLA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Tati, Rosi, Gusti y Ana Barraza lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a su hijo Dani Vega y flia. Ruegan una oración en su memoria.

SORIA DE VEGA, TELLA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. C.P.N. Mario Vega, su esposa Silvia Corvalan, sus hijas Candela, Carolina, Constanza y Lucia participan con profundo dolor el fallecimiento de su tia y acompañan a toda su familia en este dificil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

VEGA DE SORIA, STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|.

La C. D. del Servicio Voluntariados del Pami participa el fallecimiento de su ex socia y colaboradora de la Institucion y acompaña a su familia ante tan dolorosa perdida.

ÁVILA, RITA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Te llevaremos por siempre en nuestro corazón. Tus tías Elvira y María y sus respectivas flias invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la parroquia San Roque, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

HERRERA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/21|. Hoy al cumplirse un mes de su fallecimiento, sus hermanos Yesica, Juan, Rita y Luis, junto a su padre Luis realizaran una misa por su descanso eterno.

RODRÍGUEZ, DÉBORA SAMANTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Querida hija, hoy hace tres meses de tu partida hacia el Reino Celestial. Fuiste lo más hermoso que Dios me pudo dar. Tu amor y tu recuerdo permanecerán por siempre en mi corazón. Tu madre Maricel, tus hermanos Exequiel y Rodrigo, tu sobrino Alan y tu cuñada Rocio, invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en la parroquia de Sumampa.

YOCCA, OSVALDO ROMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/00|. Y a pesar de que avancen los años, aún sigues en nuestros recuerdos. "¡Chau abuelo!" Eran las palabras que exclamábamos con mis hermanas desde el balcón del departamento cada vez que te veíamos pasar. Y vos, un poco triste de vernos detrás de unas rejas, tuviste una de las mejores ideas ¡Qué lindo sería que mis nietas tengan un patio donde jugar! Y fue así que, con mucho esfuerzo, permitiste que tuviéramos nuestro propio hogar. No sabes cuán agradecidos estamos con vos abuelito, y sé que hablo de parte de tu esposa, hijos, nueras, yernos y nietos. Fuiste una persona que se sacrificó muchísimo por amor a la familia y que enseñó, junto a mi abuela Lita, la importancia de la unión familiar. Gracias abu por habernos recibido en tu hogar con risas, amor y cariño. Siempre estarás en nuestros corazones. Su familia invita a la misa a celebrarse en la parroquia Sto Cristo hoy a las 19 hs al cumplirse 21 años de su fallecimiento.

ARANDA DE MEDINA, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/20|. Madre a un año de tu partida a la Casa Celestial, pido al Señor te acoja juntos a los ángeles y su santa madre que fuiste tan devota. Miro al cielo y veo tus ojos sinceros que me dicen te quiero. Tus hijos Dany, Kike, Luis y Raúl, tus nietos Bárbara, Cecilia, Daiana,Belén, Rodrigo, Benjamín, Maithe, Valentín, Abigail, Joaquín, tus bisnietas Jazmín e Isabella, hermanos, hermanos políticos. Ruegan una oración en su memoria.

HERRERA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/21|. La muerte se ha llevado tu cuerpo, pero tu espíritu siempre estará con nosotros, por siempre en nuestros corazones. Sus hermanos, sobrinos, padre e hijos.

YOCCA, OSVALDO ROMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/00|. Osvaldo querido, ya son 21 años que nos dejaste, pero tu recuerdo está siempre presente en toda la familia. Nuestros hijos, todos realizados y siempre unidos, los nietos todos amorosos, los mayores son profesionales y los chicos estudian, y los bisnietos son unos pimpollitos que dan alegría. Yo sigo en la lucha por la vida hasta que el Señor me lleve a tu lado. Estoy acompañada y compartiendo con la hermosa familia que formamos, y seguramente desde donde estás pides por todos nosotros. Te amamos; descansa en paz. Su esposa, Miguela Ryllimski, sus hijos, Cacho, Inés, Juan, Evelina, Angelo, Nino, y Renato, hijos políticos, nietos, bisnietos, nos uniremos en oración para rogar por su eterno descanso.

ACUÑA, LIDIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Su hija Mónica Isabel Mena, hijo político: Dante Herrera sus nietos: Alejandro , Carolina, Enzo bisnietos: Bastian, Catya, Valentino, Emma. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. EMPRESA SANTIAGO.

CORTIJO, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Sus hijos Juan y Graciela, hijos políticos Lilia y Vicente, nietos y bisnietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. Jardín del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

CORTIJO, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Su hija Graciela Bellacomo, hijo político Vicente Collura, sus nietos Diego, Pablo, Luciano y Sebastián, sus bisnietos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria.

CORTIJO, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Su hijo Juan Ernesto Bellacomo, hija política Lilia Mattar, sus nietos Gabriela, Mariangeles y Juan Pablo, sus bisnietas Delfina y Donatella y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin y descanse en paz.

IBÁÑEZ MARÍA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Participan con profundo dolor su esposo: Francisco. Sus hijos, sus nietos Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados el 31/07/21 en el cementerio La Misericordia. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PACHECO, EUSEBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Sus hijos: Luis, Mary, Patricia, Liliana, Gladys, hijos políticos: María, Orlando, Poroto, nietos: Erika, Orly, Lourdes, Rodrigo, Luciana, bisnieta: Emma. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio La Esperanza. EMPRESA SANTIAGO .

PACHECO, EUSEBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Abel Raúl Pereyra y familia; Ana Ovejero y familia, Rafael Pereyra y flia; Julio A. Pereyra y flia (a); Dora Parrado y Dalmacia P. de González y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos, nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, MARIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. ¡Te vamos a extrañar! Pamela, Myriam, Susana, Elio, Ricardo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin y descanse en paz.

ROJAS, MARIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Maru querida: te fuiste muy pronto dejando mucha tristeza en nuestros corazones. Tus vecinos y amigos Alberto Barrera, su esposa Cristina Michela y sus amigas de siempre Irma, Vicky y Sandra, te recordaremos eternamente! Se ruegan oraciones en su querida memoria.

ROJAS, MARIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Su compañero Victor Mauricio Martinez y sus hijos María Fernanda, Lautaro Fernando y Rocío Micaela participan con dolor su fallecimiento.

ROJAS, MARIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Su madrina Chita Martinez, Diego Martinez y flia, participan su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ROJAS, MARIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Marisa, Mabel y Carlitos Coronel Martinez participan su fallecimiento. Brille para ella la luz que no tiene fin.

ROJAS, MARIA EUGENIA (MARU) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. "Con mucha tristeza te hemos dado hoy el último adiós, aunque no es un adiós, es un hasta siempre querida amiga, te recordaremos y guardaremos como un verdadero tesoro en nuestros corazones junto a todos los momentos inolvidables que compartimos a tu lado y las risas que nos regalaste." Caro B., Caro C., Irma, Natalia, Pamela, Silvana, Vicky, Víctor.

ROJAS, MARIA EUGENIA (MARU) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Que brille para ella la luz q no tiene fin, vivirás eternamente en el corazón de tus amigos de la infancia Andrea H., Andrea M., Maguy, Mariana, Mary, Pamela, Ricardo, Tere.

SANTILLAN, DANIEL MARTIN (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Sus hnos. Silvina, Soledad y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. COBERTURA ORG NORCEN S.R.L. . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787

LEGUIZAMÓN, VERÓNICA MAGALI (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Ya dos meses de tu partida repentina dejaste un gran vacio, no estabamos preparados para esto. Ya estas en los brazos del Señor. Rogamos una oración en su memoria. Su madre, esposo, hermanos e hijos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey.

SAN PABLO, MARÍA RAMONA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/21|. "En la Casa de mi padre hay muchas moradas; cuando vaya y os prepare un lugar, volverte y os llevare conmigo, para que donde estoy, yo esteies también vosotros". Madre querida hoy hace 9 días de tu partida, tu ausencia nos causa dolor en el corazón. Ya estás junto a nuestro Padre y seres queridos que nos presecedieron. Nos reconforta saber que dejaste huellas marcadas en tus alumnos desde la docencia, en la escuela Nº 446 Dr. Carlos Coronel, en la comunidad de la capilla Santa Rita, donde perseverabas en servicio, fe y oración y en cuantas personas pasaron por tu vida. Fuiste una madre maravillosa que dedicaste con amor cada uno de los días a tus hijos, nueras y nietos. Gracias por todo y por tanto. Siempre estarás en nuestro corazón. Te amamos. Por favor ayunadnos a llenar con tu luz este vacío que sentimos. Tus hijos Pedro, Raúl y Gustavo, tus hijas políticas Carmen y Débora y sus nietos Florencia , Emilse y Francisco invitan a la misa en su memoria hoy a las 18 hs en la capilla Santa Rita La Banda.

PERALTA, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/21|. Al cumplirse un mes de su fallecimiento, su eposa María Elina Teves, sus hijos Raúl Alfredo, María Cecilia, sus hijos políticos: Gustavo Daniel Noriega, Karina Solaimán y sus nietos Adrea, Agostina, Santiago Ezequiel, Leandro y Matias, elevan oraciones en su memoria.

CARRILLO, LILIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Amigas de su hija Adriana la acompañan y ruegan consuelo de Dios: Lida, Nela, Carina, Claudia, Alicia, Liz, Inés y Maisa.

LUNA, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Sus hermanos: Julio, Eve luz, Virginia, Rosa, Olga, Gerónimo, Ofelia, Marcelino, hijos políticos: Roger, Yanina, Roger Alberto y Guliana, sobrinos: Belén, Mabel, Claudia, Tito, Hernán, Andrea, Carlitos, Adrián y Marta participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Sauce Bajada. CARUSO CIA DE SEGUROS- EMPRESA SANTIAGO.

OLSCHINSKY, KURT (q.e.p.d.) falleció el 1/8/19|. "Esperando ver todo terminar. Son muchos los recuerdos que veo pasar de tu mano, de tu mano no me quiero soltar, porque cuando me deje ya no podré mirar esos ojos, ya no me acompañaran, respirando angustia y soledad. Siento un corte en el alma, que no podré curar, soportando la carga de este amor y tu ausencia no la puedo soportar. Al cumplirse dos años de su partida, su esposa Mirta G. Novoa de Olschinsky eleva oraciones en su memoria. Frías

RUIZ, WALTER DURVAL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. -"Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Al cumplirse dos meses de su fallecimiento participan con dolor su hijo Walter Fernando Ruiz, tu esposa Silvina Herrera y tu cuñada Graciela Herrera.