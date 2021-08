FÚNEBRES | 2 de agosto del 2021

02/08/2021 - 03:00 Funebres

- Walter Rolando Rojas (La Banda)

- Juana del Rosario Cejas

- Ricardo Alfredo Trejo

- Adán Moisés Ledesma (Guasayan)

- María Silvia Ledesma de Riccardo

- Juan José Gordillo

- Manuel Rafael Brandán

- Carmen Noemí Petrona Suárez

- Guillermo Román Muñiz

- Miguel Patrocinio Coronel

ACOSTA, LUDIVICO ELEUTERIO (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Suegro, te fuiste a un lugar donde no hay dolor ni sufrimiento. Agradecida con la vida poa haber tenido un suegro como usted. Lo tendremos eternamente en nuestro corazón. Su hija política Gabriela, su hijo Ulises y sus nietos Jimena y Nacho.

ACOSTA, LUDIVICO ELEUTERIO (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Estamos eternamente agradecidos con usted "Nene", esperamos que en su corazón haya luz y paz eterna. Apoyamos de todo corazón a la flia. Acosta por su pérdida y dolor en estos momentos difíciles, que el Señor los guie en su camino. De parte de toda la flia. Romano y De - Cia.

ACOSTA, LUDOVICO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Martha Fares de Amil Feijóo e hijos Silvia, Manuel, Mariana y Celeste, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Nene. Elevan oraciones en su memoria.

BRANDÁN, MANUEL RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Sus hijos María Florencia, Facundo, Ignacio y Manuel , sus nietos Tiago y Mima participan con dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BRANDÁN, MANUEL RAFAEL (PIPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Su hermano Pancho,su hermana política Susana Vizcarra, sus sobrinas, María Susana, Rita, Valeria, Natalia y Romina, su sobrino político, Esteban Colombres, y sus sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso y que brille para el la luz que no tiene fin.

CARDOZO, MARTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Tu voz desvanecida por la ausencia perdura mas que una música como imagen tuya. El Señor te abrazara y sentirás su amor infinito. A la gran querida y estimada Amiga. Flia Juárez, Ely, Negra, Daniel, Mataco, Marcela, Claudia, Silvia, Natalia, Fernando, Sabrina, Andrés, Betty, Luis, Milagros,Emir y Ricardo. Descansa en paz.

CEJAS, JUANA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Sus hijos Daniel y Ramón, h/pol Eugenia y Teresa, sus nietos Esteban, Lourdes, Luciana, Agustina, Rita, Eliana y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Flores. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

CORONEL, MIGUEL PATROCINIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Su hermana Natividad, sus sobrinos, Pequeña, Carlos, Oscar, Fina y Reina, sus sobrinos nietos, Lucia, Miriam, Ivana, Matías, Sergio y Milagros, sus restos serán inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Alberto Bravo de Zamora y familia participa con profundo dolor su partida y abraza a su familia con cariño.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Claudia Zeman, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Juan Osvaldo Deltrozzo, Inés M. Ávila y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con todo nuestro afecto a Teresita y su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GORDILLO, JUAN JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Su esposa Estela Banegas, sus hijos, Lucrecia, Gisel, Agustín y Tiziana, h pol Exequiel, sus nieta Julieta, sus hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Flores. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata. 162. Tel. 4219787.

LEDESMA DE RICCARDO, MARIA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Su esposo Carlos Tucho Riccardo, sus hijos Tuchito, Luciano, hijos pol., su madre Gladys y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleició el 1/8/21|. Juan Manuel Cisneros, su esposa Elisa Graciela Romero, sus hijos Juan Manuel, Laura y Martín acompañan a Tucho, a sus hijos en tan doloroso momento. Ruegan una oración a la memoria de Silvia.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Un Pelito de Esperanza participa y despide con inmenso dolor a María Silvia, una mujer que nos acompañó siempre en nuestra labor solidaria, por lo que la recordaremos con el corazón agradecido de haberla conocido en este camino que es la vida. Enviamos todas nuestras fuerzas a Tucho Riccardo y sus hijos en este momento tan difícil. Dios les dé consuelo y mucha fe para continuar. Siempre estará en nuestros corazones.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Hoy es un día muy triste para nuestros corazones, para todo lo que veníamos planeando que íbamos hacer, te adelantaste a todas nuestras aventuras , quizas para esperarnos y prepararnos un lugar especial, como nos tenías acostumbradas. Amiga querida, fuiste, sos y serás el pilar de cada una de tus Amigas Comadres. Hasta pronto, te extrañaremos mucho.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Jorge y Lelia Abdulajad participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Tucho e hijos, Roxana y familia en tan difícil momento.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleició el 1/8/21|. La gente de bien, cuando se marcha de este mundo, lo deja mejor que cuando lo encontró. Y es lo que hizo María Silvia. Pasó entre nosotros sembrando amor y bondad. Por eso hoy que se ha marchado, celebramos su vida. Ariel, Luis, Benjamín y Diego Álvarez Valdés dan gracias a Dios por ella, se alegran de que esté gozando de la resurrección, y se unen a su amigo Tucho en la esperanza de reencontrarla un día en la fiesta de Dios.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleició el 1/8/21|. Los compañeros de 5to 2da Escuela Nacional de Comercio, promoción 1979, acompañan a su esposo Tucho y a su familia en estos momentos.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleició el 1/8/21|. Benjamin Alvarez Valdés, Carmencita Eberlé de Alvarez Valdés y familia participan del fallecimiento de la esposa de su amigo Tucho y acompañan a su familia en este difícil momento.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleició el 1/8/21|. La Federación de tenis de Santiago del Estero participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a nuestro querido amigo Carlos (Tucho) Riccardo y su familia en éstos momentos de pesar. Elevamos oraciones en su memoria.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleició el 1/8/21|. Fernando Guevel su esposa Carolina Passarella y sus hijos, Franco, Ignacio y Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a nuestro querido amigo Carlos (Tucho) Riccardo y su familia en éstos momentos de pesar. Elevamos oraciones en su memoria.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleició el 1/8/21|. José Alberto Guevel y su esposa Felicita Menso participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a nuestro querido amigo Carlos (Tucho) Riccardo y su familia en éstos momentos de pesar. Elevamos oraciones en su memoria.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Miguel Riccardo y su esposa Graciela, su hijo Marcelo Riccardo y familia, participan con profundo dolor la partida de Silvia y acompañan a Tucho en este dificil momento. elevamos oraciones en su querida memoria.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Ing. Sergio Komornicki y familia, acompañan con profundo dolor a su esposo e hijos por la irreparable pérdida de Silvia, desdeandoles una pronta resignacion. Rogando por el eterno descanso de su alma.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Comision Directiva del Club Patagonia Central, participan con profundo dolor de la esposa del socio Tucho Riccardo. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleició el 1/8/21|. Juan Caldera y Sra., Pablo Caldera y flia, Marcela Caldera y flia, Alvaro Caldera y flia, Francisco Caldera y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y demas familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

MUÑIZ, GUILLERMO ROMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Su familia Astorga Mitre, participa con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Sus sobrinos Silvia Sayago, Daniel R.Sayago, Ruben Esteban Sayago, Maximo Adrian Sayago y Gustavo Sayago participan con dolor del fallecimiento de su tia Valle, y acompañan a sus hijos.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Marita Rodríguez y José Santos participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Patricia y familia en este doloroso momento, en el que despiden a su querida madre.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Patricia: todo nuestro cariño para vos y tu familia en este doloroso momento en que los pone la vida, por la partida de Valle, una madre y hermosa persona. Queda en todos los que la conocimos, su dulce recuerdo. Tus amigas Adriana Bravo, Cecilia Rodríguez, Mirta Peralta y Marita Rodríguez.

SORIA DE VEGA, TELLA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Adela, Celia y Marta Pece con sus respectivas familias participan el fallecimiento de la querida Tella y acompañan en estos momentos de dolor a su hermano de la vida Cuno y a sus hijos Luis y Daniel ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

SUAREZ, CARMEN NOEMI PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Sus hijos Jose, Elsa, Angela, Daniela, hijos pol. nietos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TREJO, RICARDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Su esposa Ana María Coronel, sus hijos, Andrea, Diego, Leonardo e Iván, h/ Pol Yesica, Yamila y María, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

FARÍAS, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. "Quedate en mi memoria y en mis recuerdos, quedate allí donde nadie te toque, donde cada vez que te busque pueda encontrarte. No te vayas. Quedate allí". Su esposa Peti, sus hijos Ivone, Julio, Claudio, sus nietos Katrina, Oscar, Brittany, Tiziano, María y Lucero, su yerno Miguel y su nuera Ana invitan a la misa que se realizará hoy a las 19:30hs en la Iglesia Santa Rita del Bº Jorge Newbery

YAPUR, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Padre, esposo, tio, compañero y amigo todas esas palabras vos le hacias honor, te recordamos en todos nuestros momentos de felicidad. Rogamos por tu descanso eterno e invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en la iglesia Catedral Basílica, al conmemorarse tu segundo aniversario de tu fallecimiento.

GARCÍA, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Querido Lucho: pasaste por nuestras vidas, dejando alegría, cariño, luz y unión familiar. Te extrañaremos siempre. Tu tía Toti Ramírez, tus primos Adriana, Analía y Pablo Sanz y sus respectivas flias te recuerdan a un mes de tu fallecimiento y elevan oraciones en tu memoria.

MOLINILLO, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/14|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su compañero Miguel Fernández la recuerda con mucho amor y cariño al cumplirse siete años de su partida a la casa del Padre. Ruega oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARBONEL, BERNARDO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Sus hijos Bernardo, Pablo, Carlos, hijas politicas Meri, Cecilia, sus nietos Jose María, Virginia, Ignacio, MIlagros, Veyra y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Serv. Caruso Cia. Argentina de Seguros. S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CARBONEL, BERNARDO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Los compañeros de 5to 2da Escuelas Nacional de Comercio, promoción 1979, de su hijo Pablo acompañan en esos momentos a la familia.

CARBONEL, BERNARDO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Juan José, Diana, Angelina Storniolo y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su vecino Chichí y acompañan a sus hijos en este momento de dolor.

CARBONEL, BERNARDO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Diana Miguel y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORTIJO, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Miguel Aciar, su esposa Elisa Garcia y sus hijos Cecilia e Ignacio participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Teresa y ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, MARIA EUGENIA (MARU) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Padre misericordioso, tu hija ya está ante ti, bendícela y condúcela a la morada celestial para gozar de la vida eterna. Sus vecinos y amigos Víctor Hugo Rocha, Lucy Figueroa, Hugui, José y Mary Rocha con sus respectivas flias. Participan su partida al reino celestial rogando consuelo y resignación para su querida flia.

ROJAS, WALTER ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Su esposa Noemi Santillán, su shijos Rojas, Agustin, su suegra Irma Cuello, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en elk cementerio Jardin del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROJAS, WALTER ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su hermano René Rojas, su esposa Irma, sobrinos Ruli, Pablo, Ester Roas y flia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

ROJAS, WALTER ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Sus sobrinos, Dra. Stella Maris Rojas, Ing. Juan Pablo Díaz y Guadalupe Díaz Rojas participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin. Pido oraciones en su memoria

ROJAS, WALTER ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Su sobrino Alfredo Rojas y Silvina Gómez, Abril Valentina, Benjamín Alfredo participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro Ringo. Que brille la luz que no tiene fin.

ROJAS, WALTER ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Con profundo dolor te despedimos, hermano del alma, con innumerables virtudes, descansa en paz junto a tus seres queridos. Su sobrina Lourdes y Osvaldo Miranda, María Sol y María Belén participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, WALTER ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Ing. Jose Félix Alfano participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero de trabajo y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

ROJAS, WALTER ROLANDO (RINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Cuando un amigo se va queda un espacio vacío". Con profundo dolor participa su fallecimiento. Tu amigo Lito Pereyra y familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROJAS, WALTER ROLANDO (RINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Tu amiga Alba de Costilla y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, WALTER ROLANDO (RINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Sus amigos: Lito Pereyra,Rosa Graciela Pereyra, Vicenta Pereyra, Héctor Pereyra y Daniel Pereyra participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ROJAS, WALTER ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Sus compañeros de Vialidad Marcelo Ferreyra, Marcelo Orihuel, Carlos Aguirre y Joaquín Ríos acompañan a su familia, en éste difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

LEDESMA, ADÁN MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Su familia del corazón acompañan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Guasayan. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS.La Plata 162 tel 4219787.

SORIA, LAURENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. La Comunidad Educativa de la Escuela N° 607 "Cabo II Ramón Edmundo Ordóñez", participan del fallecimiento de la abuela del maestro José y maestro Ramón. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

PAPPALARDO DE STERLING, MARGARITA ISABEL (MAGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Magui, tus primos Hugo, Fito y Lía Sterling y flias.te recordamos con el mismo amor que siempre nos unió. Te extrañamos mucho.

PIZARRO, LUIS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Papi: Te fuiste al cielo porque Dios así lo quiso... aquí hay alguien que te extraña, te tiene en su pensamiento y que un día como hoy te echa de menos.. Nos cuesta imaginarte ausente para siempre. Tantos recuerdos tuyos se nos acumulan que ni dejan espacio para la tristeza y te vivimos intensamente sin tenerte. Al cumplirse el noveno día de tu partida al reino celestial. Quienes te aman y te extrañan. Su hija Viviana, su nieto Stefano y su yerno Tomás.

PIZARRO, LUIS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Viejo hoy ya no estás fisicamente pero vivirás eternamente en nuestros corazones. Nos dejaste una gran enseñanza y un gran legado. Hoy al cumplirse el 9º dia de tu partida hacia el reino celestial junto al Altísimo. Su hijo Marcelo, su nuera y sus nietos Caro y Marcos.

PIZARRO, LUIS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Padre Querido: llevaré por siempre en mi memoria cada momento compartido, las charlas, las risas, los consejos y sobre todo el gran padre y amigo que fuiste para mi. Gracias por recorrer conmigo parte del camino, siempre te recordaré. Hoy al Cumplirse el noveno día de tu partida física elevo una oración en tu memoria. Su hijo Rolando, nuera Norma y nietos Melina, Javier y Agustina.

PIZARRO, LUIS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Padrino Es muy complicado explicar con palabras lo valioso que fuiste en cada uno de los momentos de mi vida…Así como en vida me cuidaste y me protegiste se que ahora lo seguirás haciendo desde el Cielo. Contigo conocí el Amor de un Padre único y diferente a cualquier otro, ese que te llena el corazón de amor. Me harás falta por siempre. Tu partida será la mayor pérdida en mi vida. Que dios te conceda La Paz Eterna Al cumplirse su noveno día de partida al reino celestial. Descansa Yo sé que ahora estás bien tu ahijada Lidia.