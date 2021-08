FÚNEBRES | 4 de agosto del 2021

04/08/2021 - 02:28 Funebres

- Edgardo Oscar Abuslaiman (La Banda)

- Basilio Eduardo Ceraolo (La Banda)

- Teobaldo Campos

- Rosa Isabel Martinez (Fernández)

- Salustiano Enrique Farías (Vilmer)

- Corneglia Castaño (Villa Atamisqui)

- Mercedes del Valle Alegre

- Azucena Ermelinda Gómez

- Nilda Amalia Vega de Gauna (Clodomira)

- Jacinta Raquel Ortiz de Lizárraga

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. LUCIO ANIBAL COSTA MAYULI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/8/21 y espera la resurrección.

"Dichosos los que como el al ser llamados por el Señor dejan tras de sí una estela imborrable de cariño y el ejemplo de virtudes imperecederas". Mercedes Poggi y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de Charín y acompañan en este doloroso momento a su amiga Julia, sus hijos, nietos a su hermano Gringo y flia. y a su querida madre Toti. Rogamos se eleven oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA SILVIA LEDESMA DE RICCARDO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/8/21 y espera la resurrección.

Su tía Blanca Eusebia Reyes Vargas, sus primos Carlos y Liliana Falcione con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA BENITA JUGO DE GALLARDO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/8/21 y espera la resurrección.

“El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes prados El me hace reposar y a donde brota agua fresca me conduce”.

Sus vecinos y amigos: Dardo Díaz sus esposa Tere, sus hijos Dardo, Silvia, Pablo, Maxi y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

“Doña Benita que descanse en paz y que brille para ella la luz que no tiene fin”.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROBERTO ELADIO SABAGH (Beto) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/7/21 y espera la resurrección.

Néstor Humberto Salim y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones a Dios por el eterno descanso de su alma. Frías.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PATRICIA GRACIELA PILÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/8/21 y espera la resurrección.

Madre: es difícil decirte adiós, es un hasta pronto. Fuiste una gran mujer, luchaste por nosotros hasta el final. Nos consuela saber que se hizo tu voluntad y que estás junto a Jesús amado. Descansa en paz. Tus hijos Eduardo y Aimará.

RECORDATORIO

MARCELO HEREDIA PINTO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/7/21 y espera la resurrección.

Al cumplirse el noveno día de su partida al Reino Celestial, quienes te aman y extrañan.

Tus hijos Guada, Felisa, Vivi, Héctor y Mery, tus nietos. Lupe, Esteban, Agu, Caro, Benja, Lucía, Marcelo, Vale y Mateo y demás familiares.

RECORDATORIO

MARCELO HEREDIA PINTO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/7/21 y espera la resurrección.

“Yo soy la resurrección y la vida”.

El que cree en mí aunque muera vivirá,

El que vive y cree en mí no morirá jamás”.

Al cumplirse nueve días de su partida te recuerdan con amor. Tu hija Guadalupe y tus nietas Guadalupe y Lucía.

RECORDATORIO

CARLOS OSCAR CORBALÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/8/09 y espera la resurrección.

Al cumplirse 12 años de tu partida a la del Padre Celestial. Te recordamos con amor!!! Te sentimos en nuestros corazones, vives por siempre en nosotros. Te amamos, solamente se fue una parte de ti, la que podíamos tocar. Cerrando los ojos podemos acariciar tu alma Pa. Siempre en nuestro corazón y recuerdo. Se ruega una oración a su memoria.

Su esposa e hijos, hijos políticos y nietos.

RECORDATORIO

ROGELIO ALEJANDRO GUZMAN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/8/19 y espera la resurrección.

Al cumplirse dos años de tu partida, no es fácil explicar con palabras lo valioso que fuiste en cada uno de los momentos de nuestras vidas. Tu muerte siempre será la mayor pérdida en nuestras vidas. Tu amada familia te extraña y te recuerda tratando de seguir tus valores y tu ejemplo a la luz del inmenso amor que sembraste. Le pedimos a Dios que brille para tí la Luz que no tiene fin y que Él te conceda la paz eterna.

Tu esposa Clara Heredia, tus hijas Cristina y Mercedes, tus hijos políticos, tus nietos Francesca, Iván, Yuli, Agustín, tu nieta política Mariana y tu bisnieta Martina.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA LUISA GARAY DE CÁCERES - CARLOS ALBERTO CÁCERES ROJAS (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 22/07/2016 - 25/07/2021 y espera la resurrección.

Su familia invita a la misa, con motivo de al cumplirse 5 años y 9 días respectivamente de sus partidas, a realizarse en Catedral Basílica hoy a las 19 hs.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FERNANDO MORALES (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/8/21 y espera la resurrección.

El Instituto San Martín de Porres, Directivos, Profesores, Personal no docente y alumnos, lamentan el fallecimiento del Trabajador Social, despiden con profundo dolor, afecto y reconocimiento al egresado y docente de esta Institución. Acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan que brille para él la Luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FERNANDO MORALES (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/8/21 y espera la resurrección.

El Fiscal General de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa su fallecimiento. Eleva una oración en su memoria.

AGÜERO, MÁXIMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires|. Hermano querido. Mi último hermano, te fuiste sin pensar. No esperaba tu partida. Con inmenso dolor anuncio tu viaje eterno. Su hermana Romualda Agüero de Chávez, su cuñado Danilo H. Chávez participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 9hs en el cementerio La Piedad.

AGÜERO, MÁXIMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires|. Padrino, te fuiste sin la oportunidad de despedirnos. Esperaré siempre tu llamada de todos los días. Su sobrina y ahijada Lic. Marcela del Valle Chávez y su esposo Roger Sanchez participan con profundo dolor su fallecimiento. Siempre estarás en nuestros recuerdos. Sus restos serán inhumados hoy a las 9hs en el cementerio La Piedad.

AGÜERO, MÁXIMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) falleció el 18/7/21 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires|. Sin pensarlo y sin aviso te fuiste de este mundo con la fuerza y la valentía que te caracterizaba. Con tristeza pero con la satisfacción de una vida bien vivida y dedicada a tu esposa e hijo. Acompañamos en tan duro momento a su esposa Palmira Juárez, nuestra tía y a su querida hermana Romualda Agüero de Chávez. Sus sobrinos Patricia Chávez, Manuel Autalán y familia te despedimos con el corazón henchido de buenos recuerdos vividos en estos últimos tiempos. Vuela alto tío Alejandro, al encuentro de tu querido hijo y nuestro Señor Jesucristo. Sus restos serán sepultados hoy a las 9hs en el cementerio La Piedad.

ALEGRE, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/21|. Sus hijas Vanesa, María Eugenia, María, h/pol, Daniel , nietos Camila, Benjamín, Santino, Fernando y Alma participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Piedad en horas de la mañana. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

BIANQUERI, MANUEL FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Viejo querido dejaste en nosotros los mejores recuerdos, siempre estarás en nuestros corazones y en el aire que respiramos. Sus hijos Luciana Antonella y Lucas Gabriel Bianqueri Mazzoleni y la madre de sus hijos Sandra Mazzoleni. Rogamos oraciones a su querida memoria

BIANQUERI, MANUEL FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Sus hijos Lucas y Luciana Bianqueri Mazzoleni Y la madre de sus hijos Sandra Mazzoleni Participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BIANQUERI, MANUEL FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. "Que el Señor te recoja con su misericordia divina y que brille para ti la luz que no tiene fin". Su madre política Elena Abraham de Mazzoleni y su cuñada que lo aprecia Karla Mazzoleni. "No te llorare porque te amo".

BIANQUERI, MANUEL FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Maria Eugenia Torres Vaudagna acompaña a su hijita Ma Luisina en la pérdida de su adorado papá. Ruega una oración en su memoria.

BIANQUERI, MANUEL FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Mario Turbay,Ma Gabriela Torres de Turbay. Gonzalo, Daniela y Santiago Tejeda Torres acompañan a su sobrina y prima Ma Luisina en esta tan dolorosa pérdida.

BIANQUERI, MANUEL FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Ricardo Pablo García, su esposa Mercedes Gorostiaga, sus hijos María del Pilar, Pablo Benjamín y Gonzalo Andrés García Gorostiaga acompañan a su hijo Lucas y familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

BIANQUERI, MANUEL FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Llego el día de tu descanso, en nuestras mentes quedarán los mejores momentos compartidos. Tu cuñada Gise Mazzoleni, su esposo Roberto Brito y su hija Milena Brito Mazzoleni rogando oraciones en su memoria

BUSTAMANTE, ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/21|. Sus hijos Osvaldo Domingo y Rodolfo Bonahora sus nietos Dario, Diego, Bonahora participan su fallecimiento. Sus restos seran inhumados hoy a las10hs en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

CAMPOS, LUCÍA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Compañeros del hospital de Neumonología "Dr. Gumersindo Sayago" de su hija Sara Alicia participan con profundo dolor su fallecimiento y la acompañan en este difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

CAMPOS, TEOBALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/21|. Sus hijos Roxana, Liliana, Vilma, Noemi, Ariel, Teo Campos, h. politicos, nietos, bisnietos y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

CASTILLO, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Marquesa Adriana Zurita y familia acompañan en el dolor a la familia del estimado Carlos, en especial a su hijo Carlitos por su desaparición física terrenal. Que el Señor lo recoja en su gloria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANÍBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Sus primos Ester del Carmen, Edmundo César y Mercedes Taboada y flias te recordamos con amor. Rezamos junto a nuestra querida Tía Toti, Julia, hijos y hermanos por su descanso.

COSTA MAYULI, LUCIO ANÍBAL ING. (CHARÍN) (q.e.p.d.) falleció el 2/8/21|. Nora Resnicoff y familia, Mavi y Gonzalo, Mauri y Nati, Pichi y Fede, participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este doloroso momento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

COSTA MAYULI, LUCIO ANÍBAL ING. (q.e.p.d.) falleció el 2/8/21|. José Isa Assán, Delia león de Assán acompañan en el dolor a su esposa Julia, sus hijos Eugenia, Coco, Maxi, Lucioy Nicolás , a sus nietos y familiares. Elevan oraciones en su memoria

COSTA MAYULI, LUCIO ANÍBAL ING. (q.e.p.d.) falleció el 2/8/21|. Las Ex integrante del grupo ALCO San Francisco: Delia, Teresita, Blanca, María, Graciela, Silvia, Mariela, Mabel, acompañan a Julia, excelente miembro del grupo, dedicada a la lucha entre la obesidad, hijos, nietos y demás familiares en el dolor por la pérdida de su esposo. Elevan oraciones en su memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Marquesa Adriana Zurita y familia acompañan en el dolor a su familia en especial a su mamá, la querida Toti, su esposa e hijas Eugenia y Coco por su partida terrenal. Que el Señor la recoja en su gloria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|.Germán Alejandro Moya, Carolina Prosdocimo, querido "Charin" participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en su dolor a toda su familia en especial a su esposa Julia. Ruegan una oración en su memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Elvira Almirón de Moya y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en su dolor a su cuñada Julia y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANÍBAL ING. (CHARÍN) (q.e.p.d.) falleció el 2/8/21|. Que en Paz descanses Charin! Ercilia Ovejero y Mauro Ybañez e hijos, participan con profundo dolor su inesperado fallecimiento acompañando a Julita y flia en este triste momento.

COSTA MAYULI, LUCIO ANÍBAL ING. (CHARÍN) (q.e.p.d.) falleció el 2/8/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Norma Pinto y Carlos Ledesma e hijos con sus respectivas familias participan con profunda tristeza su partida y rogando consuelo para Julita y sus hijos.

COSTA MAYULI, LUCIO ANÍBAL ING. (CHARÍN) (q.e.p.d.) falleció el 2/8/21|. Guillermo Tarchini, Lidia Mayuli y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento "Querido Charim siempre estarás en nuestros corazones". "Y brille para el la luz que no tiene fin".. Ruegan oraciones en su querida memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANÍBAL ING. (CHARÍN) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Lionel Delano Moya, su esposa Ema Mercedes Figueroa, sus hijos Lionel Gustavo, Blanca Luciana, Rafael Osvaldo Moya y sus respectivas familias, acompañan a su esposa Julia e hijos en este momento de dolor. Descansa en paz Charin.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Ariel y Titi Ruiz con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su amigo "Charin" y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Gabriel Rafael Ruiz y familia participan con dolor el fallecimiento de su compadra "Charin" y acompañan toda la familia en tal irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Martín Ríos, Viviana Agüero y sus hijos María Victoria, Milagros y Benjamín participan su fallecimiento. Acompañan a su mamá Toty, a nuestros queridos amigos Gringo y Magui y demás familiares en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANÍBAL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Autoridades del CePSI, directora ejecutiva CPN. Liliana Romero, directora Médica adjunta, Dra. Eugenia Gauna, directora administrativa adjunta Dra. Daniela Vaca Japaze, personal asistencial y administrativo del CePSI participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Dra. Soledad Costa Mayuli. Elevan oraciones en su memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANÍBAL ING. (CHARÍN) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Compañeros de trabajo del ERSAC de su hijo Lucio. Participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING. (CHARIN) (q.e.p.d.) falleció el 2/8/21|. Victor Barquín y Piqui Pilán, sus hijos Sebastián y Carolina; Ximena y Arturo; Shilson y Nati; Juampi y María y sus nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Charín. Elevan oraciones en su memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING. (CHARIN) (q.e.p.d.) falleció el 2/8/21|. Eduardo Pilán, sus hijos Rodrigo, Francisco, Josefina y Agustín junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Charín. Elevan oraciones en su querida memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING. (CHARIN) (q.e.p.d.) falleció el 2/8/21|. Claudia y Billy Córdoba, sus hijos Javier y Maxi participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Charín. Elevan oraciones en su querida memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Carlos Eduardo Piña y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, a sus hijos, a su querida madre y demás familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Santiago Piña participa su fallecimiento, acompaña a su familia en el dolor y eleva oraciones en su memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Integrantes y directivos del BAFOLSE (Ballet Folklorico Latinoamericano Santiago del Estero) participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Maxi y su familia en su dolor.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Mercedes Ballerini de Messad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING. (CHARIN) (q.e.p.d.) falleció el 2/8/21|.

Los amigos de su hermano Walter : José Barrientos, Yesmin Nassif, sus hijos Ximena, Virginia y Jesús, Rocio y José Alfonso. Participan con profundod olor su fllecimiento y ruegan por la fortaleza de su familia.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING. (CHARIN) (q.e.p.d.) falleció el 2/8/21|. Liliana Moya y Victor Cabrera, sus hija Constanza y Guadalupe Cabrera, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Julia y a sus hijos en este momento de dolor rogando cristiana resignacion.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING. (CHARIN) (q.e.p.d.) falleció el 2/8/21|. Matías Carrizo y sus padres Rheque y Silvia participan su fallecimiento y acompañan en este doloroso momento a Nico, Lucio, Julia y a la flia. Costa-Moya. Ruegan oraciones por su querida memoria y resignación para la familia.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. "Yo pongo mi esperanza en tí Señor y confío en tu palabra". Descansa en paz. Petty, Natalia, Carlota, María Eugenia, Enzo, Marín Zanoni y Ricardo Barquet participan su fallecimiento y acompañan a su madre Toti, su esposa Julia, hijos y hermanos. Se ruega una oración en su memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANÍBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Perla Ávila de Petinichi y flia y Elena Pérez participan su fallecimiento y ruegan a su flia resignación como buenos creyentes.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING. (CHARIN) (q.e.p.d.) falleció el 2/8/21|.

Alvaro Gomez, Marta Chauire y sus hijos Javier, José Ignacio y Santiago lamentan su fallecimiento y acompañan a Julia, hijos y demas familiares en este moemento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANÍBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Luis Macias, Miryam Heymo y sus hijos Juanjo y Cintya, Fabi, Vane y Gustavo y su nieto Santiago lamentan el fallecimiento de Charín. Acompañan en el dolor a su mamá Toti, su esposa Julia y sus hijos Y flias; sus hermanos Jackie y Gringo y sus respectivas familias. Elevan oraciones a su memoria.

DOMÍNGUEZ, RAMÓN RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/21|. Su esposa Mariela Ovejero, sus hijos Natalia, Lucia, Facundo, Geraldin, Melodi, Benjamin, Leonel y Bautista, hijos pol y su nieto Emma participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CARUSO CIA. DE SEG SA. CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Ing. Eliseo C. Monti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en elevan oraciones en su memoria.

GUARDO FLORES DE PEREA,, EDITH ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21| Lucia Cano de Gómez y sus hijos Silvia, Ruth, Andrea, José y Luis. Participan su fallecimiento y ruegan que el Señor de resignacion a sus hijos. Su obra poética permanecerá con nosotros y su lectura nos elevará..

GUARDO FLORES DE PEREA, EDITH ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. La Comisión directiva, socio y personal administrativo participan el fallecimiento de su socia y acompañan a sus hijos en este momento de dolor: ¡Que gusto sería Viajar una tarde con tu compañía! Cumplemé este sueño mi dulce María.

GUARDO FLORES DE PEREA, EDITH ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Hugo Orlando Vega y su esposa Lita Botter participan con inmenso dolor la partida de nuestra amiga y vecina Edith. Rogamos una oración en su memoria.

GUARDO FLORES DE PEREA, EDITH ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Sofía Vega Botter y su hija Ximena participan con dolor el fallecimiento de su amiga, maestra y vecina Edith. Fuiste parte de mi niñez y estarás en nuestro recuerdo y en nuestros corazones.

IBARRA DE BRAVO, ESTELA NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Teresa Gallo, sus hijo Ignacio y Gabriela Cruz y Josefina Cruz Moreno participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

IBARRA DE BRAVO, ESTELA NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Sandra Elizabeth Gallo, Marcos Canga y Gustavo Gallo participan con tristeza su fallecimiento y abrazan a sus familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA DE BRAVO, ESTELA NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Santiago Sabouret, su esposa Erika Lindheimer participan su fallecimiento acompañando a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ITURRE MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados del Bº Alberdi participan con profundo dolor el fallecimiento de su socio y miembro de la C.D. Se ruega una oración en su memoria.

JUGO DE GALLARDO, MARÍA BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su sobrina Cecilia Jugo, Raúl Ponce y sus sobrinos nietos Micaela y Maximiliano participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUGO DE GALLARDO, MARÍA BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Matilde Bretillot de Jugo participa con profundo pesar el fallecimiento de su cuñada Benita. Acompaña a sus hermanas/o, hijos, nietos y demás familiares en este triste y doloroso momento y ruega oraciones por su alma. Que descanse en paz.

JUGO DE GALLARDO, MARÍA BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Sus compadres Reina Banegas y Samuel Santillán, su ahijado Adriana S. de Acosta, sus sobrinos Silvina, Kike y Cristian junto a sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

JUGO DE GALLARDO, MARÍA BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Su ahijada Adriana Santillán de Acosta, su esposo Gabriel Acosta, sus hijos Romina, Lautaro y Bautista, su nieto Valentino participan con profundo pesar su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

JUGO DE GALLARDO, MARÍA BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Cacho Banegas, Susana y Patricia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hijas políticas y nietos en estos momentos dolorosos. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

LEDESMA DE RICCARDO, MARIA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Personal administrativo, operativo y gerencia de La firma Industrias Primonti Srl participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Lorena Leguizamón, Alejandro Paradelo e hijos Augusto y Guillermina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este duro momento a su esposo e hijos. Elevan oraciones en su memoria y que el Señor le conceda paz y consuelo en tan difícil momento.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleició el 1/8/21|. Daniel Cisneros Saavedra y Marilú Billaud, participan con inmenso dolor el fallecimiento de su querida hija Silvia Ledesma y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleició el 1/8/21|. "No vayas a mi tumba y llores, no estoy ahí yo no morí". Marilyn, Mariana, Beatriz, Lissi, Belén, Daniel, Luis y Santiago Cisneros Billaud y sus respectivas familias, despiden a su querida hermana Silvia Ledesma y que brille para ella la luz que no tiene fin.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleició el 1/8/21|. Querida María Silvia, seguiremos rezando con fe para tu encuentro con nuestro Creador, pero también lo haremos por los que dejaste aquí, tu amores terrenales: Tus hijos, esposo y por el resto de tu familia para que encuentren ellos consuelo en los buenos y amorosos recuerdos de la vida contigo. Vuela en paz confiada en lo prometido por El Señor. Siempre te recordaremos con amor y alegría por lo que supimos compartir. Mariló Araujo, Geni Barbieri, Bety Pérez Curbello, Piti Filosi y Tukky Aragonés.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Ing. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.-

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas, despiden con profunda tristeza a María Silvia y acompañan con mucho cariño a su esposo Tucho, a sus hijos: Tuchito y Luciano, a su mamá Gladys en el dolor Abrazándolos con sus oraciones.

MALDONADO, NANCY JUDIT (q.e.p.d.) falleció el 3/8/21|. Sus hermanos Gustavo, Enzo, Yaqui, Yeni, Yanina, Miriam, Andrea, Cristian, Gimena y Romina. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MORALES, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/21|. Griselda Zuain, Juan Carlos Vallejos, Roberto Medina y Maria Rufino acompañan a su Tía Graciela Morales y familia en su dolor y ruegan oraciones en su memoria.

NARCISO, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Sus hijos Miguel,Roberto, Antonio, Fabián, Liliana, Domingo, Marta, Gabi, Pedro, hijos políticos, nietos y bisnietos participan en su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado parque El Descanso. EMPRESA SANTIAGO.

ORTIZ DE LIZÁRRAGA, JACINTA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/21|. Sus hijos Jorge Martín y Diego Lizárraga, sus hijas políticas María Ester Casarella y Ana Zololzano, Nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán cremados hoy a las 11hs en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Luis Lucena, Mercedes Martinetti y sus hijos Eugenia, Mercedes y Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Eduardo y Aimi en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Gustavo Martinetti y Carmen Silva participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Sus vecinos del grupo 7 Bº Misky Mayu, acompañan a sus hijos y demás familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Patri querida, tu siembra fue abundante y su cuidado permanente. Tu entrega absoluta nos deja grandes recuerdos y enseñanzas. Tus primos Rody Nuñez y Sara Stone nuestros hijos Eugenia y Facundo; Lucrecia y Jorge, Laury y Juan; Magdalena y Mercedes; nuestros nietos Santiago, Julieta, Zaira, Felicitas, Zoe y Fausto, acompañamos a Aimara y Eduardo en este momento y rogamos por tu partida al mundo de los angeles.....Descansa en paz.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. "Los que sembraron con lágrimas con gozo segaran". Chini Habra Fernández y flia., participa con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Victor Barquín y Piqui Pilán, sus hijos Sebastián y Carolina; Ximena y Arturo; Shilson y Nati; Juampi y María y sus nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima. Elevan oraciones en su memoria.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Eduardo Pilán, sus hijos Rodrigo, Francisco, Josefina y Agustín junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima. Elevan oraciones en su querida memoria.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Claudia y Billy Córdoba, sus hijos Javier y Maxi participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima. Elevan oraciones en su querida memoria.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Patito, te fuiste como quisiste hacerlo (sabiendo que te ibas con una entereza sin igual) preparabas todo para que tus amados hijos: Aimi y Edu no tuvieran problema después de tu partida. Dejaste una huella que no se borrara jamás para tus verdaderos amigos quienes se turnaban para estar a tu lado y cuidarte. Por mi parte fuiste mi hija por elección y tus hijos mis nietos a quienes amo muchísimo. Extrañaremos tu sonrisa, tus palabras de aliento. Sabemos que estás con Dios y la Virgen. Tu madre en el afecto Noemí Obejero de Achával y tus hermanos (como tú los llamabas) Susana Achával, su esposo Reinaldo Navas y su hija Paula; José Luis Achával y flia (a) y Gustavo Achával y flia(a); que no te olvidarán jamás,

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Aún no lo podemos creer querida amiga hermana, te recordaremos siempre con mucho amor y estarás presente en nuestras vidas siempre. Reinaldo Navas, Susana Achával y Paula Navas participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. La Hermandad del Divino Niño Jesús de la Iglesia Catedral Basílica participa con profundo pesar del fallecimiento de su ex colaboradora y acompaña a su familia en estos momentos de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, EVARISTA TEODOLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. "El que no teme a la muerte, nunca muere". Sus vecinos que siempre la recordaran con cariño: Hebe Luz Abdala, su hija Nadia Baiutti, esposo Rojas Mariano e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y resignacioón a su flia. en especial sus hijas Nony, Chicha y Liliana.

RODRÍGUEZ, EVARISTA TEODOLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Levantemos el corazón, el Señor está con nosotros y en nuestro espíritu. Demos gracias a Él. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darle gracias siempre y en todo lugar. Al Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor Nuestro, pues en El brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la cereza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en Ti creemos no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morado terrenal adquirimos una mansión eterna en el cielo. Ing. Rosa Alicia Allalla, Ing. Francisco Ledesma y demás compañeros de trabajo de su hija Noni Cruz, ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

ROJO, DANIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/21|. ¡¡Querida Dania Qué pena, qué tristeza nos causó tu partida inundó de angustia nuestros corazones. Amiga fiel, madre ideal, hija ejemplar. El Reino Celestial te recibió con gozo y algarabía. Aleluya una estrella más brilla y su fulgor llegará hasta nosotros fortaleciéndonos a todos los que te hemos amado. Descansa en paz nuestra querida Dania. Tus compañeras y amigas del Grupo de Jubiladas de la esc. Nº 824.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Marquesa Adriana Zurita acompaña en el dolor a la familia de la querida y tan bien recordada Eloisa en su transitar tribunalicio fuero Provincial. Goza de la paz de los justos querida Eloisa.

SORIA DE VEGA, TELLA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|.Hijos de Dora Pece de Barraza, Ma. Teresa, Pedro, César, Ma. Mercedes e hijos participan su fallecimiento y acompañan a Demetrio (Cuno) y demás familiares en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CARMEN NOEMÍ PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Alicia Sandoval, Bruno Pacheco,, su esposa Nora Sandoval, sus hijas Gabi y Anahi acompañan con profundo dolor a la familia Juárez, en el fallecimiento de su querida mami Carmen. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CARMEN NOEMÍ PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Tu hijo del corazón Bruno Pacheco, su esposa Maia Chazarreta y su hijo Martín, participan con profundo dolor en el fallecimiento de su mami Carmen y dan gracias al Señor Jesús por haberla puesto en sus vidas.

VELIZ, JOSE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Sobrino, es difícil decirte adiós. Fuiste muy bueno. Siempre te recordaremos. Sus tíos Manuel, Mirta, sus primos Viviana, Armando, Manuel (h), Javier, Verónica, Fernando y Ezequiel Ovejero.

COSTA DE PILÁN, INÉS CAROLINA (q.e.p.d.) falleció el 4/8/11|. Sus hijos Piqui y Victor Barquín, Eduardo, Claudia y Billy Córdoba y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19hs en la Catedral Basílica al conmemorarse 10 años de su fallecimiento.

GUARDO FLORES DE PEREA, EDITH ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Carmen Abregú y familia expresan profundamente su partida a la Casa del Padre. El sábado 7/8 se rezará por su feliz resurrección en la Eucaristía de las 18 hs. que se celebrará en la Capilla de las Hermanas Franciscanas.

GUARDO FLORES DE PEREA, EDITH ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. "Descansa en paz querida Edith. Brille para tí la Luz que no tiene fin" Celsa Soriano de Diaz participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos, estimados ex alumnos Marcelo y Celeste, en estos tristes momentos.

GUARDO FLORES DE PERA, EDITH ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Luis José Vella, su hijo Luis Eduardo Vella participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su querido amigo Carlos y flia. Los acompañamos en tan doloroso trance rogando por el eterno descanso de su alma.

DÍAZ, ALBERTO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/97|. Viejo querido:Hoy es un día muy triste para nosotros, hace 24 años que sabemos que junto a nuestra madre nos cuidas y protejen desde el cielo.¡Jamás los olvidaremos! Tus hijos invitan a la misa que se realizará hoy a las 19.30hs en el Santuario de Sta Lucía. Elevamos una oración en tu querida memoria.

LUNA, JOSÉ DIRSEO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/18|. Sus hijos Gringa, Mirta, Marcela , Pepe y Pololo, hijos políticos, nietos y demás familiares lo recuerdan con amor al cumplirse un año más de su Natalicio. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ABUSLAIMAN, EDGARDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Sus hermanas Sonia, Zulma y Julieta, hermano polit. Silvio y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron cremados ayer. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

ABUSLAIMAN, EDGARDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Sus primos Patricia López y Gabriel su tía Valle Corvalán, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron Cremados ayer.

CARBONEL, BERNARDO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. "Señor grande es tu misericordia y tu amor infinito. Recíbelo en tus brazos y goce de tu presencia celestial.".Sus amigos Ramón Antonio Díaz y su esposa Chichi Moyano participan con inmenso pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CARBONEL, BERNARDO TOMÁS (CHICHÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Negrita de Cruz y flia.participan con dolor del fallecimiento,del vecino y amigo y acompañan con dolor a sus hijos y nietos.

CARBONEL, BERNARDO TOMÁS (CHICHÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Gustavo Alegre, Maryte Aprile ,sus hijos Gustavo Alegre Aprile, Virginia Carbonel, Juan Pablo, Nicolás, Agustina Alegre Aprile, sus nietos Amparo y Adolfo Alegre Carbonel .despiden a Chichi con mucho amor.

CERAOLO, BASILIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/21|. Su hijo Pablo y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán Cremados en el día de hoy. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

GÓMEZ, AZUCENA ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/21|. Gustavo, Marisa,Erika, Leonor, Javier Xohana. Nietos y Bisnietos y de más Familiares participan en su fallecimiento.Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Esperanza- Clodomira. CARUSO CIA DE SEGUROS. EMPRESA SANTIAGO

PERALTA DE YOCCA, MARTA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Elena Vanucci, Alfredo Ramo, sus hijos Fredy, Carlos , Verónica y sus flias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, WALTER ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/07/21|. "La gente de bien cuando se marcha de este mundo, lo deja mejor que cuando lo encontró y es lo que hizo nuestro querido vecino Rojas, pasó entre nosotros sembrando cariño, amistad, respeto, humildad, solidaridad." Participan con profundo dolor sus vecinos: Gustavo Carrizo, Fabián Serrano, Víctor De Pablo, Gustavo Garay, Marcia Abdala, Claudia Moreno, Dardo Córdoba, Nancy Paz, Patricia Godoy y sus respectivas familias. Rogando por su eterno descanso. Sus restos fueron inhumados el 01/08/21 en el Cementerio Jardín del Sol.

LESCANO, ELEUTERIO SECUNDINO (Elu) (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. "Papi querido, a cuatro años de tu inesperada partida, te recordamos a cada instante, ya que dejaste plasmados en nuestros corazones los valores primordiales, como el respeto, la responsabilidad y especialmente la honestidad. ¡Gracias, por haber compartido, tu generosidad, alegría y don de gente!. Te amamos, descansa en paz". Su esposa Olga, sus hijos Betty, José Luis y Carina, nietos y bisnietos. Se ruega oraciones en su querida memoria.

CASTAÑO, CORNEGLIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/21|. Sus hijos Claudia, Graciela, Cristian, Mercedes, Edgar, Nancy, Tere, Jaime hijos politicos nietos bisnietos y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Atamisqui SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

FARIAS, SALUSTIANO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/21|. Sus hnas Delicia, Selva Farias sobrinos Silvio, Gabriel, Ariel, y sus respetivas flias. participan su fallecimiento. Sus restos fueron ihnumados en el cementerio de Vilmer Dpto Robles SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

LOPEZ, MATIAS (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/21|. Señor, abre tus brazos y dale el descanso eterno. La Comunidad Educativa de la Escuela Nro 198 Pcia de San Luis participa con el más profundo dolor el fallecimiento del hijo de su compañera de trabajo Lali Maturano. La abrazan con el más cálido sentimiento solidario también al papá Hugo Lopez. Quimilí.

MARTINEZ, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/21|. Su hijo Diego Ivan Martinez, su hija politica Ayelen Soledad Caballero, sus nietos Ignacio Ivan y Walter Salvador Martinez y demas familiares participan su fallecimiento. Susrestos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernandez COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

VEGA DE GAUNA, NILDA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/21|. Su esposo Negro Gauna, sus hijos, Jago Chona y Claudia, hijos pol, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Clodomira. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO