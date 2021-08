FÚNEBRES | 6 de agosto del 2021

06/08/2021 - 02:17 Funebres

Fallecimientos

- Javier Nazareno Figueroa (La Banda)

- Reina Victoria (Fernández)

- Pappalardo José Humberto (Fernández)

- Sergio Teófilo Roldán (Interior)

- Luis Spitale

- José Osvaldo Siragusa

- Estela Antonia Rebollo de Santillán (Quimilí)

- Mónica Graciela Roldán (Loreto)

- Carlos Vital Sponton

- Luis Alejandro Medina (Termas)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

José Osvaldo Siragusa

Falleció el 5/8/21

Estás arriba del colectivo, salió un viaje especial, te acompaña tu mejor amigo Tito. Al final del recorrido está tu madre (la Nona) esperándote para darte un abrazo. Desde ahora dormirás en los brazos de ella. Podrás abrazar a tu papá (el Nono) y tener esa última charla que tanto querías. Estarás con tus suegros y tu familia que se fueron antes de tiempo. Podrás charlar y contarles tus historias. Nosotros estaremos aquí cuidando a mamá y siempre orgullosos del gran padre y marido que fuiste. Hasta la próxima vida, viejo. Te amamos. Tu mujer Cristina Bobba, tu hijo Juan José Siragusa, tu hija María Cristina Siragusa, tus hijos políticos, tus nietas Iara, Lola, Bautista y Toti.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

José Osvaldo Siragusa

Falleció el 5/8/21

Tus consuegros Horacio Mariano Colomer, su esposa Susana, sus hijos Maximiliano, José Luis y su nuera Vanina acompañan a la familia en tan hondo pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

José Osvaldo Siragusa

Falleció el 5/8/21

Raul Ick, Loretta Lagar y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga María Siragusa y familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

José Osvaldo Siragusa

Falleció el 5/8/21

Tu yerno Horacio Colomer, tus nietos Bautista y Toti participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan a toda la familia en este momento de tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

JOSÉ ANTONIO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/8/96 y espera la resurrección.

José hoy se cumplen 25 años de aquella tristes mañana que el Señor te recogió para tenerte a su lado donde no hay llanto, ni dolor solo existe paz y alegría. El Señor te cubar con su Manto de misericordia y te de el descanso eterno. Su hija María del Valle, su nieto Ramón y demás familiares. Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

FERNÁNDEZ LUIS (coco)

falleció el 06/08/2015

Un año más sin vos querido viejo el tiempo pasa y dolor de tu ausencia es más grande se extraña los momentos juntos nos consuela saber que el día de nuestro encuentro nos vamos a fundir en un gran abrazo ese que nos faltó aquel día te queremos hasta el infinito y más nuestro ángel guardián gracias por todo lo que nos diste besos al cielo.

Al cumplirse un año más de su partida su esposa e hijos elevamos oraciones en su memoria.

RESPONSO/ MISA

PETRONA ISABEL GEREZ ALZOGARAY DE CÉLIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/7/21 y espera la resurrección.

La muerte no es nada. Yo sólo me he ido a la habitación de al lado. Llámame por el nombre que me has llamado siempre, No lo hagas con un tono de manera triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos La vida es lo que es lo que siempre ha sido. Los espero no estoy lejos. Justo al otro lado del camino volverán a encontrar mi corazón. Enjuguen sus lágrimas y no lloren si me aman.

Tu esposo Vidal Céliz, tus hijas Yesica, Verónica, Gabriela, nietos e hijos políticos, invitan al responso el día 7/8 a las 9 hs en el cementerio de San Marco y la misa que se oficiará a las 16.30 hs en la calle Mal Paso y Colectora.

RECORDATORIO

VIVIANA CAROLINA HERRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/8/11 y espera la resurrección.

“Temprano madrugó la madrugada, temprano levanto la muerte el vuelo”.

A Diez años de tu partida, tu ausencia hiere el corazón de tu familia, que te busca y te encuentra en tantos momentos compartidos; en tu sonrisa; en tu entrega a la misión que Dios te señaló, en tu gesto de comprensión y ternura que irradiaba serenidad a tu alrededor.

Ofreciste siempre y a todos, el arcoíris de tus colores de gracia y la gracia de tus colores”.

Sus padres Aida y Gregorio, sus hermano Ariel y Silvia, Pablo, Guillermo, Agustín y Sabrina; tu tío Yoyi, tus sobrinos Franco y Vero; Tomás; Gabriel, Virginia, Manel, Evangelina y Catalina, al cumplirse diez años de tu partida al encuentro del Señor, rogamos oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

BENJAMÍN ELADIO LÓPEZ (MACOCO)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/7/21 y espera la resurrección.

Sus hermanos, sobrinos, familiares y amigos lo recuerdan con cariño a nueve días de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

RECORDATORIO

CP. CARLOS ROLANDO NUMA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/7/21 y espera la resurrección.

Rolo querido todavía sigo sin entender que paso, todo fue tan rápido y pensar que nunca estarías a nuestro lado y que tu voz quedaría guarda en mi memoria, pero a pesar del gran dolor que me causo tu partida.

Solo me queda agradecer por los 45 años que vivimos juntos, me dejaste el corazón destrozado. Hoy a un mes de tu inesperada partida te recordamos con mucho amor.

Su esposa Fany, tus hijos Gisella, Matías, hijos políticos Elkin, Jorgelina, tus nietas Mayra, Morena, Noa, Wayra, Renata y Aureliano.

RECORDATORIO

TERESA DEL VALLE PÁEZ DE NAZER

(q.e.p.d.) se durmió en el señor el 17/9/18 y espera la resurrección.

Hoy estarías cumpliendo años. Siempre te recordaremos por la gran mujer que fuiste. Te extrañamos mucho, tu presencia sigue intacta. Donde quieras que estés, que seas feliz. Tus hijos Leonardo y Ricardo, hijas políticas Natalia y María Emilia y su nieto Facundo, elevamos oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

LISANDRO VENTURA VAZQUEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 06/8/97.

Podemos llorar porque te fuiste o rezar para que vuelvas. Mejor recordamos lo vivido, con la esperanza de algún día volver a encontrarnos.

Su esposa Ofelia Baudano, hijos Claudia y Lic. Gustavo Vazquez; nietos Juan Manuel, Nicolás e Ignacio, lo recuerdan con mucho amor, al cumplirse 24 años de su partida al Reino Celestial.





BIANQUERI, MANUEL FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Mariza y Lucia Castellanos. Analia Loto participan su fallecimiento y acompañan a su hija Luisina y su mama Eugenia. Rogando por el eterno descanso de Manuel.

CARILLO DE MONTENEGRO, LILIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Ángela Álvarez Paz participa con dolor y saluda a todos sus hijos nietos y bisnietos.

COSTA MAYULI, LUCIO ANÍBAL ING. (CHARIN) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|.Ángela Álvarez Paz participa con dolor su partida y saluda a su mamá Toti y toda su familia.

COSTA MAYULI, LUCIO ANÍBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Mirta Cárdenas hijos y nietos, participan su fallecimiento acompañan a sus familiares y Ruegan oraciones para su eterno descanso.

COSTA MAYULI, LUCIO ANÍBAL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin y en paz descanse". Nena Vasquez Ger y Carolina Sanguedolce de Jerez participan con profundo dolor el fallecimiento de Charin y abrazan y comparten en estos tristes momentos a su querida madre Toty Mayuli y su tia Betty rogando cristiana resignación. Envian sus condolencias a su esposa Julia y a sus hijos. Elevamos oraciones en su memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANÍBAL ING (CHARÍN) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Ing. Luis Alberto Salto y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido colega y amigo "Charín" y acompañan a su familia en este doloroso momento. Que Dios lo tenga en la gloria.

GÓMEZ, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Su cuñado Lito Gallo, Alberto Gallo, Pinky, Cecilia, Magui y demás familiares. Muchas gracias por todo lo que nos dejaste, por tu sinceridad y hombría de bien. Será hasta pronto hermano.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Su prima y amiga Carmen Corvalán Olivera de Ávila, sus hijos Orlando Nicolás y Daniel Alberto y familias participan con dolor su fallecimiento, acompañan a Mercedes e hijos con oraciones en su querida memoria. Descansa en paz.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. "Jesús Misericordioso dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Te vamos a extrañar Gringo querido. Su primo Eduardo Guzmán y Lidia Trullenque, hijos Nico, Patricia, Teresita y Marcelo, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. "Querido primo, tu repentina partida nos dejó consternados y llenos de dolor, te vamos a extrañar mucho, por todo lo que representaste en nuestra familia ". Sus primos hermanos : Beatriz, Raul, Teresita, Guillermo y Maria Cristina Olivera y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Que Dios bendiga su descanso en paz.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Rodolfo Galván, Reina Morales e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a nuestra querida amiga Mercedes y a sus hijos en este triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.,

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Antonio Cantos, María Marta Cantos, sus hijas Ma. Emilia y Ma. Pilar participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Mercedes y sus hijos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Adriana y sus hijos, Lourdes y Maxi Mijoevich participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento. Que brille para el la luz que no tiene fin".

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Hugo Argañarás, Ángela Innamorato e hijos familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Su prima Carmen María Cornet de Funes.sus hijos Hernán, Facundo, Rodolfo, Manuel, Mercedes, Gerónimo,María Ángela y Carmen y sus respectivas familias participan con profundo dolor y acompañan a su esposa Mercedes hijos y nietos y demás familiares y ruegan una oración en su querida memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Elsa Goñi de Martinello (Chicheta) y su esposo e hijas le desean al amigo Gringo que descanse en la paz del Señor.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Eleana Zerda Goñi y su hijo Augusto acompañan con dolor y de corazón a su querida amiga Mercedes Achával e hijos. Querido padrino que brille para vos la luz que no tiene fin. Que Dios te acoja en sus brazos y te otorgue el descanso eterno.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Juan Caldera y Sra., Pablo Caldera y flia., Marcela Caldera y flia,, Alvaro Caldera y flia, Pancho Caldera y flia, participan su fallecimiento y acompañan a su Sra. e hijos en este dificil momento, rogando oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Graciela Goñi de Zerda e hijos Felipe, Eleana y Silvina y sus familias. Querido amigo Gringo que brille para vos la luz que no tiene fin. Te llevamos siempre en el corazón. Acompañan con profundo dolor a su querida amiga Mercedes Achával e hijos y familias.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Zunilde Pinto de Fonzo junto a sus hijos y nietos participan con hondo pesar su fallecimiento, acompañan con cariño a su familia en este triste momento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Elsa T. M. Feijóo de Argañarás, sus hijos Teresita Rosario, Jorge M., Raúl A., y Manuel A., y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Roxana Tarchini y Mario González, Georgina Tarchini y Eduardo Martínez participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Mer e hijos en este doloroso trance.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Graciela H. de Weyenbergh y familia participan el fallecimiento de su amigo de siempre y abrazan a Mercedes en estos momentos tan tristes.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Su amiga María José López Bustos y sus hijos María José, Diego y Leonardo y sus respectivas familias acompañan a su querida amiga Mercedes e hijos. Ruegan una oración en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Arq. José Luis Olivera y Marta Inés Hamann, sus hijos Sofía y Martín, Adolfo, José Luis y Belén participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Raúl Coronel Pascale, Martha Santillán e hijos, despiden con profundo pesar a su amigo, "Cabezón", vamos a extrañar tu alegría y deseos de compartirla en todo momento. Elevamos oraciones en tu querida memoria y pedimos resignación para tu familia.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Analia Marconi, Elías Llugdar y Cristian Llugdar participan su fallecimiento con profundo dolor y acompañan con inmenso cariño a Mercedes, sus hijos Francisco, Javier, Felipe y sus respectivas flias, en estos momentos de pérdida.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. María Eugenia Bustamante y familia acompañan con profundo dolor y oraciones el fallecimiento del hermano de Adolfo Guzmán hacia el Reino de los Cielos.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Alba Achem de Garcia Olivera e hijos, Bucky, Lilian, Adelly y Vivian Garcia Olivera participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo Gringuito y acompañan a Mercedes e hijos. Se ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Lilian Garcia Olivera, Antonio Kvapil y Flia. despiden con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo Gringuito y acompañan a Mercedes e hijos rogando oraciones por su eterno descanso.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Sus amigos Carolina Bocha Flores acompañan a Mer y flia. en estos momentos de dolor y que brille para el, la luz que no tiene fin.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Marta Gerez Azar y su hija Maria Agustina Paz participan el fallecimiento del esposo de su amiga Mercedes, amiga y hermana y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Maga Silva participa su fallecimiento y acompaña a la Sra. Mercedes y flia. ante irreparable perdida. Oraciones por su alma.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Su amigo entrañable Mariano Guerrieri, su esposa, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento del inolvidable y querido gran amigo de siempre, mi más sentido pésame para su enorme familia que hoy tiene que despedir sus restos, lo extrañaremos mucho Q.e.p.d.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Nacha Piazza y Alfredo Montoto participan su inesperado fallecimiento. Acompañan con mucho cariño a su esposa Mercedes y sus hijos en tan doloroso momento. Ruegan por una cristiana resignación, de la familia. Que descanse en la paz del Señor.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Lionel Delano Moya, su esposa Ema Mercedes Figueroa, sus hijos Lionel Gustavo, Blanca Luciana, Rafael Osvaldo y sus respectivas familias acompañan a la querida Mercedes e hijos en estge momento de dolor. Descansa en paz Cabezón.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Sus vecinos y amigos despiden con gran dolor al querido y apreciado amigo José en el gran viaje que hoy nos precede. Dr. José Rodolfo Trejo, Lidia Zoraida Pellene y José Rodolfo Trejo Pellene. Acompañan a su esposa, hijos y sus familias, y a su hermano en estos momentos difíciles. Ruegan al Altísimo oraciones por su eterno descanso.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Graciela Alberdi, Jorge Luis Feijóo, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. María José Argañarás y su hija Martina Guerrieri Argañarás participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Carlos B. Weyenbergh y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Mercedes e hijos en este difícil momento.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|.

Daniel Yocca y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Mercedes y demás familiares en tan doloroso momento.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|.

Silvia Llugdar de Ugozzoli, sus hijos Maria Natlia, Mario Franco, Maria Florencia, Pablo Valentin y sus respectivas flias. acompañan a su querida amiga Mercedes e hijos ante irreparable perdida.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Descansa en la paz del Señor ". Las amigas de su esposa Mercedes Achaval : Alicia Gomez de Saad, Ana Haick de Durgam, Margarita Habra, Maria Angelica Peralta de Aguirre, Norma Utrera de Avila, Margarita Piazza de Montoto, Norma Galvan de Messad, Silvia Llugdar de Ugozzoli y Graciela Grau acompañan a su flia. en este momento de dolor y elevan oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Dr. Carlos Antonio Olivera, Liliana Mendoza y sus hijos participan y acompañan a sus familiares en este triste momento.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Enrique Bonacina , Blanca Ines Castiglione y familia partcipan con profundo dolor de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. July Trungelliti de Fioramonti y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del estimado José Francisco. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. María Angélica y Aníbal Aguirre, sus hijos Leonor, Santiago, Juan José y Rocío y nietos Consuelo, Amparo y Benjamín participan con profundo dolor la partida al reino de los cielos de su querido amigo Cabezón. Abrazan con infinito amor a Mercedes, sus hijos y nietas rogando al Altísimo les conceda consuelo y resignación. Que brille para el la luz eterna.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Ing. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento, acompañan a su hermano Adolfo en este triste momento y ruegan oraciones en su memoria.-

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. El Rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero Ing. Luis Eugenio Lucena; señores Vicerrectores Académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, de Administración Cr. Luis Alberto Rezola, y de Relaciones Institucionales Lic. Luis Alberto Guantay, Decanos, Secretarios del Rectorado, docentes, personal administrativo y técnico, participan con pesar el fallecimiento del señor padre de nuestro compañero de trabajo Francisco; y acompañan a su familia con afecto y oraciones en este difícil momento de dolor.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Daniel Olmedo, su esposa Mercedes Peláez e hijos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en este momento de mucho dolor a toda su familia. Elevan oraciones por su descanso eterno. "Señor, recibe a tu hijo en tu Reino con mucha alegría y que brille para el la luz que no tiene fin".

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Bernardo Villegas, María Claudia Azar y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, nietos y su cuñada Susi Achaval y familia en este momen de dolor. Elevamos oraciones en su querida memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán Borges, sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y sus respectivas familias acompañan en este momento de dolor a su esposa Mercedes, a sus hijos y hermano Adolfo rogando al Señor les de una santa resignación elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. El Santiago Rugby Club despide con tristeza y gran afecto a quien fuera uno de los fundadores del rugby en Santiago del Estero. Hasta siempre, Cabeza, que el Señor ya te debe tener junto a él.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Carlos E. Feijóo y sus hijos Lucia y Eugenio, Lucas y Florencia, Milagros y Coco, Santiago y Maia y Gonzalo, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Elsa Fiorini de Feijóo, sus hijos Jorge y Graciela, Ana María, Víctor y Silvia, Carlos, Lucas y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Mercedes y sus hijos ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar un lugar para vosotros " Chiqui y Chini Habra participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. El Sr es mi pastor nada me puede faltar en verdes prados me hará descansar..." sus amigos y compañeros de 5to 3era de la promoción 71 de la Escuela Normal de su esposa Mercedes acompañan a ella y flia en estos duros momentos y elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Bienaventurados los limpios de corazón or que ellos verán a Dios" Susana Herrera Cerro y flia participa con pesar su partida terrenal y acompañan a Mercedes y flia en estos momentos de dolor. Ruegan por el eterno descanso de su Alma.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Delia Ruse Páez participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su querida amiga Mercedes (madre mia M.K) y familia. Ruega oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Mele Buxeda, José María Masip y sus hijos Meli, Josi, Sebi y Ale participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. El equipo de gestión de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.C.S.E., Angelina, Melisa, Elena, Jorge, Gustavo, Patricia, Stefanía, Miryam e Irene acompañan a su hijo Francisco en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. El grupo de Jubilado y Pensionados Bancarios, compañeros y amigos de su esposa Mercedes participan su fallecimiento y ruegan al Altísimo cristiana resignación para sus familiares y amigos.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|.Roque Leveaut participa su partida a la Casa del Padre y acompaña a su esposa Mercedes y demás familiares en este momento de tristeza.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Enrique Agüero, su esposa Cecilia Degano y sus hijos Lucas, Juan Pablo, Javier y respectivas familias, participan de su fallecimiento, acompañan en el dolor a su esposa Mercedes, hijos y nietos.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Morro Filippa y su esposa Rosa Elena Atterbury despiden con tristeza a su amigo de toda la vida y co fundador del Rugby en Santiago. Acompañamos a Mercedes y sus hijos con oraciones.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|.Roberto Ángel Liendo y Gloria Cura Edippo participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. La sub comisión de Rugby del Santiago Lawn Tennis Club participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Cecilia Liendo, sus hijos Eugenia, Guillermo (a), Lucrecia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y sus hijos Diego Emiliano, Luciana María y Cecilia María Gómez Terzano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Chichi Agüero y Beatriz Fernández e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Mercedes e hijos y hermano en tan difícil momento.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. María Teresa Taboada de Falcione participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con cariño a Mercedes y familia. Ruega oraciones por su eterno descanso.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Francisco E. Cerro, María Mercedes Clusella y sus hijos Francisco y Antonella, Sebastián, Magdalena, Delfina y su nieto Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Martín G. Cornet, Silvia Lopez de Cornet y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Jorge Charriol y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Mariela Charriol y sus hijos Facundo Achaval y Santiago Achaval participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Olga Charriol y sus hijos Pablo, Fernando y Huguito Frola participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, FLORINDA DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Olga Ledesma participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus seres queridos en estos tristes momentos, a dn Figueroa, a Titi y a mis queridas ahijadas.

JUGO DE GALLARDO, MARÍA BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Señor ya está ante ti. Recíbela en tus brazos misericordiosos. Personal de la Dirección de Psicología Educacional y Asistencia Escolar participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su ex-compañera Liliana Gallardo. Acompañan a su familia en este momento de dolor.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleició el 1/8/21|. Carlos A. Espinosa, su esposa Elsa Contreras, sus hijos Omar y Marilina, Mónica, Néstor y Cecilia y sus nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Silivia y acompañan a Tucho, hijos y demás familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su esposo Luis, sus hijos Juan, Claudia, José, Carolina, Luis, Luis, sus nietos Juan, Juan, Elena, Marcos, Maxi, Rocio, Rocio, Emanuel y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad. (Capital-Sgo. del Estero) Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531 Tel: 4296027

MALDONADO DE GEREZ, ROLENDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Sus hijos María Belén, Ivana Renata, Néstor Fabián Gerez Maldonado y su hija política Noelia Soledad, invitan a la misa en su memoria hoy a las 19.30 hs en el Santuario Diocesano Santa Rita Bº Jorge Newbery. Al cumplirse un mes de su fallecimiento.

MORALES, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/21|. Profundo dolor nos dejo su partida. Su tío Miguel Eduardo Pereyra y Luz Reimundi e hijos acompaña a padres y abuela. Rogamos oraciones en su memoria.

ROLDÁN, MÓNICA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Institución Coordinacion de los Jardines Municipales, Lic. Villarreal Johana, Profe. Carabajal Cecilia, Profe. Leguizamon Jimena participan con dolor el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ROLDÁN, MÓNICA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. La comunidad educativa del Jardin N°1 Campanita docentes, alumnos y padres, acompaña en su dolor a toda su familia y ruegan una oración en su memoria. Que brille para ella la Luz que no tiene fin

SIERRA, ROGER EMILIO (q.e.p.d.) Falleció en Mendiolaza-Córdoba el 1/8/21|. Señor recíbelo en tu Reino y dale el descanso eterno. Tío querido ya estás con mis abuelos y mi madre, tu hermana goza del Reino de Jesús. Su sobrina y ahijada Elsa del Valle Danna, su esposo Walter Dorado y sus sobrinas nietas Gabriela, Cecilia y Analía participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, gerente general CPN Graciela Muratore de Corona; miembros del consejo gremial, síndico, gerentes de Área, auditor interno, asesores legales y de presidencia, jefes de área y maestranza participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. José Osvaldo Siragusa, esposo de Cristina y padre de nuestros compañeros Juanjo y María. Elevan oraciones en su memoria.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Cristian Nasif y flia; Lucía Sosa y flia participan del fallecimiento de José Osvaldo y acompañan a Cristina y a sus hijos Juanjo y María en estos momentos de dolor.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Cr. Manuel Héctor Álvarez, su esposa Dra. Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan con dolor su fallecimiento.

SPITALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su nieto Spitale Lucas Alejandro acompaña a su padre y a toda la familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SPITALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. A nuestro apreciado amigo de la juventud y consuegro, que el Señor lo reciba en sus brazos y le dé descanso eterno. Gladys y Guilly Correa hacen llegar su sentido pésame a su yerno Corcho y Marcela, Maxi y Lorena. A su compañera Dora, a sus otros hijos, nietos y bisnietos, rogando a Dios les de paz y pronto consuelo. Se ruega una oración por su alma.

SPITALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. "Señor grande es tu misericordia y tu amor infinito. Recíbelo en tus brazos y que goze en tu presencia celestial". Sus amigos, familia Miranda-Correa, participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, a su compañera Dora, nietos y bisnietos en este momento de inmenso dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SPITALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Juan Carlos Alcorta, con mucho pesar, acompaña a Dorita y a sus hijos por la partida de su amigo Bocha.

SPITALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su hermana Porota Spitale de Lines, sus hijos Silvia Elena, Pedro Ignacio, María Angélica y Hugo Roger Lines participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.

SPITALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su sobrino Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio (h), María Sol, Jimena María e Ignacion Agustín Lines participan con tristeza su fallecimiento y abrazan a la familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SPITALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su sobrino Hugo Roger Lines y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de suma tristeza. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

SPONTON, CARLOS VITAL (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su hijo Walter, su nuera Marta y sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio El Descanso. (Capital-Sgo. del Estero) Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531 Tel: 4296027.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. A un mes de tu dolorosa partida rogaremos por tu eterno descanso hoy a las 19hs en la misa que se realizará en la Catedral Basílica. ¡Cuánto te extraño, hija querida!.

GODOY DE LOTO, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Al cumplirse dos años de su fallecimiento, sus familiares y amigos invitan a la misa a realizarse hoy a las 18hs en la parroquia San José de Belgrano. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GUARDO FLORES DE PEREA, EDITH ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Carlos A. Espinosa, su esposa Elsa Contreras, sus hijos Omar, Mónica y Néstor participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida vecina de toda la vida Edith y acompañan a sus hijos Quini, Marcelo y Celeste y demás familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PIERONI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Querido abuelo: hoy hace dos meses que te fuiste. Te extrañamos y queremos mucho., Que nuestro Dios te tenga a su lado y descanses en paz. Lo deseamos tus nietos Guille, Stefi,y Juli Pieroni y Luciano Carreras. Hoy te recordaremos con una misa en la iglesia Nuestro Señor de Mailín a las 20 hs. Te amamos abuelo querido.

GUERRIERO, EDYTH JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. "Solo en Dios descansa mi alma porque de él viene mi salvación, sólo él es mi roca, mi alcázar: no vacilaré". Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnieto la recuerdan con mucho afecto y elevan oraciones en su memoria al cumplirse un mes de su ida a la casa del Señor.

GUERRIERO, EDYTH JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/21|. Pensé que este día no llegaría nunca. Pensé que el tiempo nunca pasaría... porque para mí eras inmortal, eras un ángel, el ángel que siempre nos cuidaba. Nunca te olvidaremos. Te extrañamos infinitamente. Patricia y Agustín.

ACEVEDO, NARCISO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Querido Papá nachi, tus hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos, amigos ya amigas. Te fuiste nuestro compañero y jefe del hogar, siempre te tendremos presente, gracias por tu formación que nos diste, te fuiste con tu compañera, querida de toda la vida, tu esposa Ñata querida, que estes en el reino del Señor y que brille la luz eterna para ustedes dos.

ACEVEDO, NARCISO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Dr. Segovia Mónica, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

BAZÁN, ESTER MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su hija Viviana Serrano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos a Dios quien ya te tiene en la gloria que nos ilumines cada día de nuestras vidas con la fe en Cristo y en la plena esperanza de que algún día nos reencontraremos y estaremos juntos para siempre.

CARBONEL, BERNARDO TOMÁS (CHICHÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Familia de Enrique Miranda Correa, participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en esta dolorosa y profunda tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JULIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Su esposo Pascual Galván, sus hijos Matías, Eugenia, Braian, Karina, Mirko, h/ políticos Leo, Diego, nietos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín Del Sol. COB. NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

SANTOS, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/21|. Sus hermanos Humberto Santos y Eva Santos, la recuerdan con mucho cariño, al cumplirse nueve días de su partida al Reino de los Cielos. Rogamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

MEDINA, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Directivos y compañeros de trabajo de Empresa A.M.I.D. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas .

MEDLELL ROCHA, ANDREA VERONICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Señor concédele el descanso eterno, que nosotros honraremos su nombre aquí en la tierra. Betty Coronel , su esposo Miguicho Torres y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares con un cálido abrazo. Quimilí.

MEDLELL ROCHA, ANDREA VERONICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Señor, ya está en tus brazos, dale paz en su sueño eterno. Ana Paz, su esposo Alejandro Machinandiarena e hija Florencia participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amiga. Hacen presente sus sinceras condolecias a toda su familia. Quimilí.

PAGLIERANI, DE JUÁREZ DOMINGA ANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/21|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus sobrinos Oscar Alberto Rusz, Dedee y Julio Salgado, su flia participan con profundo dolor su inesperada partida hacia la Casa del Padre. Siempre estarás en nuestros corazones. Rogamos oraciones en su memoria.

PAPPALARDO, JOSE HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su mamá Norma, su cuñado Oscar, Jose, Luciana y Gamelia y demas familiares participan su fallecimiento. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

PAPPALARDO, JOSE HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su amigo Alberto "Beto" Celario su esposa Coca sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel con profundo dolor `participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. y por su descanso eterno en la gloria de Dios

PAPPALARDO, JOSE HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. "Señor ya está ante ti, concédele el descanso eterno" CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

PAPPALARDO, JOSE HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Irma Bravo y su esposo Osvaldo Trogolo participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo "Pepe". Que bulle para el la luz que no tiene fin

PAPPALARDO, JOSE HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. "Pepe, ya partiste a la Casa del Padre, Él te reciba en sus brazos." Su tía Gladys Herrera de Pappalardo, sus primos: Toño Pappalardo, Olga Ramendo y sus hijos: Virginia, Luis y Valeria, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Que brille para él la Luz que no tiene fin. Descansa en paz.

PAPPALARDO, JOSE HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Lilian Franceschini, su esposo Juan Carlos Tauil y sus hijos Juan y Belén y su nieta Alfonsina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

PAPPALARDO, JOSE HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. "Que el Señor te reciba en su morada eterna y te colme de bendiciones" : Franco Saravia su amigo y hermano del alma participa con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en los brazos del Señor

PAPPALARDO, JOSE HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Prematuramente nos dejaste querido Pepe, que en nuestros recuerdos bello días pletóricos de bondad y alegría. Tu mamá Norma H. de Pappalardo, sus sobrinos José, Luciana y Camelia participan con inmenso dolor su fallecimiento y levan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

PAPPALARDO, JOSE HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Señor, permítele el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin. Su cuñado Oscar Sterling, sus sobrinos José, Luciano y Camelia Sterling, abuela patena de sus sobrinas Olga Verón. Ruegan oraciones en su memoria

PAPPALARDO, JOSE HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Vivio si detener el tiempo, porque el tiempo es solo ensayo de eternidad. Chicho Elean, María Luisa Llugdar hijos e hijo político participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

PAPPALARDO, JOSE HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. "El que cree en mi, aunque muera vivirá"Victoria Spampinato de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

REBOLLO DE SANTILLAN, ESTELA ANTONIA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Tu recuerdo, tu amistad, permanecerán inalterables por siempre en nuestros corazones, descansa en paz junto al Señor que tanto amaste.

Miguicho Torres, su esposa Betty Coronel y familia, junto al personal de Gomeria El Muñequito participan con dolor el fallecimiento de la amiga de toda la vida. Acompañan a su esposo Macho e hijos con el más cálido sentimiento. Quimilí.

REBOLLO DE SANTILLAN, ESTELA ANTONIA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Señor, siempre creyó en tí, vivió para rendirte devoción como lo hizo con su familia, Dale el descanso eterno. Esposo, hijos, nietos, bisnietos, nueras y yernos participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

ROLDAN, SERGIO TEOFILO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su hijo Tito Roldan sus hnos Cacho, Guillermo, Pirulo, Mabel, Sayo, Coca, Samuel y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Simbol dto Silipica SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

SILVA, REINA VÍCTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Sus hijos Marta, Silverio, Margarita, Eva, h/ políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio. Cristo Redentor (Fernández). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

TÉVEZ, JUAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Jorge Pappalardo, Verónica Santucho y sus hijos Ignacio y Mariano participan conmovidos su fallecimiento abrazan en el inmenso dolor a su esposa Lilian y sus hijos Facundo, Sebastián y Milagros que el Señor les conceda una pronta y cristiana resignación.

TÉVEZ, JUAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. "Señor grande es tu misericordia y tu amor infinito, recíbelo en tus brazos y goce de tu presencia celestial" Amiga, colega y comadre Saida Lastra participa con gran pesar el fallecimiento de su querido compadre y acompaño a mi comadre CPN. Lilian y a sus hijos Milagros, Facundo y Sebastián y demás familiares. Elevo oraciones en su memoria, por su eterno descanso y por la pronta resignación de sus seres queridos.

TÉVEZ, JUAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Dr. Lucio Suarez, su esposa María Victoria y su hijo Máximo, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Juan y acompañan a su familia en este tan difícil momento.

TÉVEZ, JUAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Mariángeles Karina Rafael e Tris Bettiana Rafael y, Gonzalo y Martin Ruiz Rafael participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria

TÉVEZ, JUAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Mini Herlan, Chicha Galván, sus hijos Valeria su esposo Cholo y demás familiares acompañan en el dolor y la resignación a Lilian Quiroga e hijos Facundo, Milagros y Sebastián. Ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eteno

TÉVEZ, JUAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Rita y Patricia Ruiz y sus respectivas familias, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este doloroso momento

TÉVEZ, JUAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Jesús dijo: "Yo soy la resurrección y le vida. El que cree en mi vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mi, no morirá jamás", nos duele mucho tu ausencia. Hasta pronto querido amigo. Marines, Yessy y Negro Celario, Alejandro, Paola y Guillermo Celario y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria

TÉVEZ, JUAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Rita y Patricia Ruiz y sus respectivas familias, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este doloroso momento

TÉVEZ, JUAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Querido Juan, tu amor, alegría dedicación y bondad, vivirá en todos los que te conocimos Se feliz y cuida a los tuyos desde el lugar que ocupas al lado de Dios. Mario Pereyra, Isabel Rojas sus hijos Albert Pereyra y Gustavo Pereyra y familias acompañamos a su esposa e hijos y a todos sus familiares. Se ruega una oración en su memoria

TÉVEZ, JUAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. "Señor, recíbelo en tu morada y dale el descanso eterno" Te despedimos con mucha tristeza: Daniel López y su esposa Adriana Díaz, sus hijas Marlene, Priscila y Lumile acompañan en el dolor a su esposa Lilian y sus hijos Milagros, Facundo y Sebastián participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, JUAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Sus compañeros del grupo de ideales de la ciudad de Fernández, Dra. Natalia Díaz, Cristian Díaz, Adriana Díaz y Alberto Celario participan con profundo dolor su fallecimiento Ruegan una oración en su memoria y por su descanso eterno en la gloria del Señor

TÉVEZ, JUAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Diego Matarazzo su esposa Doris y sus hijos Tomas y Julieta Matarazzo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación e su esposa e hijos. Que brille para él la luz que no tiene fin

TEVEZ, JUAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Ing. Luis Alberto Salto y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Juan y acompañan a su familia y amigos en este doloroso momento rogando que nuestro Señor lo tenga en la gloria y que brille para el la luz que no tiene fin.

TÉVEZ, JUAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Te fuiste muy pronto dejando mucha tristeza querido Pepe Victoria Spampinato de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

TÉVEZ, JUAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. El síndico de la Cooperativa de agua potable Fernández Ltda. Juan Domingo Piguin participa con enorme pesar su inesperada partida dejando en todos nosotros un profundo vacío muy difícil de llenar. Rogamos oraciones en su memoria y `por su descanso eterno.

TÉVEZ, JUAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno" Querido Juan; colega, amigo profundo dolor nos dejó tu partida, te fuiste de este mundo con la fuerza y la valentía que te caracterizaba; con tristeza, pero con la satisfacción de una vida bien vivida y dedicada a la familia, sembrando siempre respeto, amistad, humildad y solidaridad. Desde el lugar donde ahora perteneces, fortalece a tu esposa Lilian y a tus hijos Milagros, Facundo y Sebastián para sobrellevar tu ausencia. Marta Elena Santillán, Hugo Santillán y flia. acompañamos en este doloroso momento a toda su familia y rogamos oraciones en su memoria.

MORANTE, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. A 2 años de tu partida tu ejemplo de vida es nuestro guía. No dudamos que estas junto a Dios nuestro señor. Presente para siempre en nuestros corazones. Su esposa Mercedes, sus hijos Julia y José, tu hija política Fatima, sus nietos Joaquín, Clarita y Francisco. (Clodomira).