FÚNEBRES | 7 de agosto del 2021

07/08/2021 - 00:18 Funebres

Fallecimientos

- Javier Nazareno Figueroa (La Banda)

- Eloísa de Jesús Suárez

- Esther Ermelinda Sosa

- Inocencia Mercedes Artaza

- Walter Enrique Escolano

- Nélida Elisa Aboslaiman (La Banda)

- Miguel Muratore (la Banda)

- Ysolina del Carmen Leiton de Vizgarra (Suncho Corral)

- Celia Álvares de Melín (La Banda)

- Víctor Ignacio Siriani (La Banda)

- Teresa del Valle Moreno

- Narzisa More

- Alba Elena Toro de Corvalán

- Guillermina del Carmen Gómez

- Magdalena Florolidia Allés de Cantoni

Sepelios Participaciones

ALLES DE CANTONI, MAGDALENA FLOROLIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Sus hijos Monica, Marcela, María Celia y Marito , sus hijos pol Jorge y Marcela, sus nietos Fiori, Vale, Lucy, Jose, Alvaro, Mili, Franco y Facu participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio Jardin del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARTAZA, INOCENCIA MERCEDES (Tunlly) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Sus hijos David, Dori, h/ políticos Silvia, nietos Matías, Guillermo y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COBERTURA ORG. NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

BARRIONUEVO, ALBERTO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Gladys Diaz y familia despiden con profunda tristeza a su colega y amigo. "Vivirás eternamente en nuestros corazones y en cada recuerdo". Elevan oraciones a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

BIANQUERI, MANUEL FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Los compañeritos y papás del colegio san José acompañan en el dolor a su hijita Luisina y recuerdan con mucho cariño a su papá acompañándola siempre en cada acontecimiento escolar. Ruegan una oración en su memoria.

BIANQUERI, MANUEL FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Las alumnas del taller Lo de Eugenia acompañan a Eugenia y Luisina en esta pérdida... extrañaremos tus manos mágicas. Que descanses en paz.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su esposa Liliana Adamo, su hija Gisel Escolano participan con gran dolor y reugan oraciones en su memoria.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su esposa Liliana, su hija Gisela y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumadfos en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Caruso ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Sus padres políticos Eva López y Tony Adamo, su hermano político Hugo Sebastian Adamo,participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. " Yo les daré consuelo, convertiré su llanto en alegría y les daré una alegría mayor a su dolor". Su tía Lely Hoyos que nunca lo olvidará.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE ( (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Tuky hoy te dormiste en el Señor, quedan en nuestros corazones tus más dulces recuerdos. Sus primos Sergio y Josefina junto a sus hijas acompañan a en este momento de tan tanto dolor a la familia.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE ( (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Duele el alma, duele el corazón, duele tu partida querido primo, padrino de nuestra hija, vivirás en nuestros recuerdos siempre así como eras con tu sonrisa y fortaleza a pesar de todo. Te despedimos Señor que recibas a tu hijo Tuki en tus brazos para su descanso eterno. Hasta que nos volvamos a encontrar!!!. Acompañan con profundo dolor . Su primo Enrique Gustavo Saad, esposa María José Díaz Choque e hijos María del Rosario Saad y Francisco Saad.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE ( (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Vivirás eternamente en nuestros corazones con tu alma noble y generosa porque fuiste un verdadero ejemplo de vida. Sus tíos Negrita y Patty. Rogamos a Dios quien ya te tiene en la gloria que nos ilumine cada día de nuestras vidas con la fe en Cristo.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE ( (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Tuki con el dolor en el alma te despedimos y rogamos que te encuentres junto a Dios. Fuiste un ejemplo de vida siempre superando obstáculos. Sus primos Natalia y Carlitos, sus hijos Macarena y Benicio.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE ( (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Tuki el cielo te recibe hoy para que descanses junto al Padre, nosotros lloramos y lamentamos tu repentina pérdida y elevamos oraciones en tu nombre. Su prima Valeria, Hernán y su hija Julieta participan con profundo dolor su fallecimiento.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE ( (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|.Tuki querido te despedimos con profundo dolor, recordando siempre tu fuerza amor por la vida y lucha constante. Porque nos dejaste el legado de nunca darnos por vencidos. Su prima Paola y Marcelo y sus hijos Lisandro y Violeta.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Sus tíos Oscar Muratore, Julia Escolano de Muratore, participan con profundo dolor en esta irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su primo Martín Muratore, Maria Cristina Manzur, sus sobrinos Nacho y Antonela, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su tío que nunca lo olvidará. Alberto Escolano, Luz Corbalan, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su prima Analía Muratore, su sobrino Eugenito participan con gran dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE ( (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Sus tíos Horacio Gomez y su Sra. Gladys Adamo, sus hijos Walter y Eli; José, Ale, Rita, Susy y Matias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE ( (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Primo querido mi corazón destrozado te despide pero estarás siempre presente en mi vida. Rubén , Luciana y su hija Bethania rogamos tu eterno descanso.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE ( (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Tu cuñada Alejandra Mattar y sus sobrinos Luciana, Franco, Facundo y Milagros Escolano, participan con profundo dlor su partida y ruegan una oración en su memoria.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Que en paz descanses querido Tuky, te fuiste muy pronto dejando mucha tristeza. Mirta Povedano y Mario Cavallotti, sus hijos Patricia, Paola, Alejandra y Alejandro y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida madre Mirta, a su hermana Adriana y demás familiares en estos momentos de profunda tristeza y pesar.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE (Tucky) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Manuel Vera, Roxana y sus hijos Juan Manuel y Ana Belén, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. "No temas yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza, siempre te ayudaré, siempre te sustentare con la diestra de mi justicia. Yo soy tu Dios quien te sostiene, no temas yo te ayudo Isaías 41 10 13 Pablo In Aebnit, Griselda Zuain, Leandro, Natali y Camila In-Aebnit participan con dolor su fallecimiento y abrazan en este momento de profundo pesar a su esposa Liliana y a su hija Giselle.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Tuky querido, siempre estarás en nuestros recuerdos. Nos dejas como enseñanza no bajar los brazos ante las adversidades. Descansa en Paz: tu tía Zulma Montenegro, tus primos Maru, Gaby y Alfonsina Coronel Hoyos, Belén, Armando y Baltazar Santillán Hoyos. Se ruega una oración en su memoria.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE ( (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Ines de Dumit, sus hijos Lamia, Anibal y Eliana Dumit, participan el fallecimiento del hijo de su querida amiga Mirta ante tan irreparable pérdida.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE ( (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Inés de Dumit, Mirta Sosa, Nena Rodini, participan con dolor el fallecimiento del hijo de su querida amiga Mirta. Elevan oraciones en su querida memoria.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE ( (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su tio Cachi Nasif y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de Tuky, hijo de Mirta y hermano de Adriana. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE ( (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|.

La Biblioteca Francisca Jacques participa con profundo dolor el fallecimiento de Tuky hijo de nuestrab compañera Mirta.

GÓMEZ, GUILLERMINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Sus hijos Ofelia y Pedro, sus nietos Emanuel, Ivana ,Valentina y Josefina participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11:30 en el cementerio Jardín del Sol. Caruso Cia. de Seg. SA.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. María Elena Lavaisse y Juan Carlos Bortolussi participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Mercedes y familia.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Maitiz Montiel, Hugo Camiletti, sus hijos Matías, Nicolás, Joaquín y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. José Manuel Achával, María Mercedes Tentti y sus familias participan el fallecimiento de su querido cuñado y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria. Descanse en paz.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Mirta Atia, sus hijas Nancy, Marine, Sandra Clavero participan con dolor acompañando a Mercedes, a sus hijos, en especial a su hermano Adolfo en este difícil momento.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Celsa Soriano de Diaz participa el fallecimiento del papá de su estimado ex alumno Francisco, lo acompaña en estos tristes momentos y ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Beatriz Duran y sus hijos Alejandro Manuel, Eugenia María y Martin Facundo, lamentan con gran pesar la partida del apreciado Cabe. Acompañan a su esposa Mercedes y a sus hijos en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Graciela Manzur e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia en este doloroso momento. Descansa en paz.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Mario Feijoo, sus hijos Mario Roberto y María Carolina, junto a su familia, participan con dolor el fallecimiento del querido pariente y amigo.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. El padre Manuel Amante, servidores y la comunidad de la Capilla San Cayetano de Av. Belgrano y Gorriti participan conp rofundo dolor el fallecimiento del hermano del Sr. Adolfo Guzmán servidor activo y colaborador de nuestro templo. Rogando a Jesús Divina Misericordia, fortaleza, consuelo para toda la familia.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Al querido Amigo, vecino, compañero, rogamos descanses en paz. Nuestras sentidas condolencias a tu hermano Adolfo, a tu esposa, hijos y nietos Regi, Fernando, Tere, Mirta y Fernanda. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Marisa Olivera, José Luis Guzmán y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a todos sus seres queridos en estos momentos de dolor. Ruegan y elevan una oración en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

MORALES, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/21|. La comisión directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (AEPJ) participan con profundo dolor el fallecimiento de su socio Fernando Morales e hijo de su afiliado Luis Julio Morales. Se ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/21|. Querido Fernando: nos duele tu partida, te fuiste demasiado pronto. Mi alma se quebranta, descansa en paz querido ahijado y que brille para ti la luz que no tiene fin. Su madrina Marta, sus primos: Marcela, José María, Virginia, Joaquín. Se ruega oraciones en su memoria.

MORE, NARZISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Te espero, no estoy lejos, justo del otro lado del camino... Ves, todo va bien. Volveras a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas. Sus hijos Erika Moresi y Rosa Moresi, sus nietos Fiorella, Emilio, Perla, Alba, Gastón y Simón, la despiden con profunda tristeza y ruegan oraciones en su memoria.

MORE, NARZISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Sus hijas Erika y Rosi, sus nietos Perla, Gastón, Alba, Simón, Fiorella, Emilio, bisnietos y tataranietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio La Piedad. (Capital-Sgo. del Estero) Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen 531. Tel: 4296027.

MORE, NARZISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Puedes llorar porque me he ido o puedes sonreír porque he vivido, puedes cerrar los ojos o puedes abrirlos y ver todo lo que he dejado. Puedes llorar y sentir el vacío o hacer lo que me gustaría; Sonreir, abrir los ojos, amar y seguir. Su nieta Alba Cancino, su esposo Ariel Cinquegrani e hija Agustina, la despiden rogando una oración por su memoria.

MORE, NARZISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Dejas el sol Santiagueño apagado, una canción se que tarareas mientras te despides. Seguiremos tus enseñanzas y tu ejemplo de bondad. Sus nietos Perla Cancino y Nelson, Gastón Cancino, Simón Cancino, sus bisnietos Erika Vila Cancino, Andrés Villa Cancino, Dylan Cancino y Juan Ignacio Cancino, sus tataranietos Aaron Villa, Lara Acosta, Maitena Acosta, Mía Francesca Villa.

MORENO, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su esposo Roberto del Valle Carabajal participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

MORENO, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Sus hijos Marcela, Silvia, Daniel y Liliana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MORENO, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Sus hijos politicos Alejandro, Joaquín y Gisela, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MORENO, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Sus hermanos Dante, Miriam, Victor, Eva, Rosa y Carmen, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MORENO, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Sus nietos Roberto, Julio, Exequiel, Fernando, Cristian, Gonzalo, Jesús, Aldana, Thiago, Ainara, Martina y Bautista, y sus bisnietos Gael, Jazmin, Francisco, Abril, Julieta y Ema, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, MÓNICA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Juan Leguizamón y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermana Coca, sus sobrinos Mariela, Julio y Mariela C, sus sobrinas nietas Valentina y Guillermina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. "Hermano querido, te fuiste de manera inesperada. Hoy estás con nuestros padres en el Reino de los Cielos". Su hermana Margui, su hermano político Kuky Andreoli, su sobrino Fernando y flia., participan con profundo dolor tu fallecimiento. Rogamos oraciones en tu memoria.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. "Hermano querido, te fuiste de manera inesperada. Hoy estás con nuestros padres en el Reino de los Cielos". Sus hermanas: Margui, Nélida, Coca Siragusa, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en tu querida memoria.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Sus primos Olga Gallegos, Noclas Alegre y sus hijos Nicolás Alberto (a), Natalia Evangelina (a) y Juan Ignacio Alegre, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan su esposa Cristina Bobbe, sus hijos Juanjo y María Cristina y demás familiares. Descansa en paz querido Lito.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su prima Chela Gallegos, sus hijos Daniel, Daniela, Dante, Martin y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del esposo de Cristina Bobbe, sus hijos Juan José y María Cristina y demás familiares. Descansa en paz Lito.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Rodolfo Améstegui y Lola Monti, sus hijos y respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Miguel Ángel Rodríguez acompaña a su Sra. esposa Cristina, hijos y nietos ante tan dolorosa pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculadoCr. Juan José Siragusa. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Contador Juan José Siragusa. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras participa con profundo dolor el fallecimiento del padre su Colega Cr. Juan Jose Siragusa. Que descanse en la paz del Señor.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Miguel A. López, Clara F. Correa, sus hijas Cecilia, Rita y Melina López participan con dolor el fallecimiento del esposo de su compañera Cristina.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Marcelo Gustavo Locascio, Ana María Villegas, sus hijos Marcelo y Anita Thomas, Gustavo y Milena Lescano participan con profundo dolor el fallecimiento de Lito y acompañan a su amiga Cristina e hijos en este doloroso trance, ruegan oraciones en su memoria.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Gringa Falcione, Carlos Lucio, Claudia Lucio Falcione y sus hijos Ulises y Valenino. leva más oraciones por la fortaleza y resignacion de sus familiares.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Gustavo Kuran, Adriana Martínez de Kuran, sus hijos Cecilia, José y flia, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Cristina, Juanjo y María, rogando por su feliz resurrección. Descansa en paz Lito.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Estudio Tagliavini despide a su amigo Lito y acompaña espiritualmente a su familia. Ruega oraciones en su memoria.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Tania Abraham Emma y flia Salto participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en el pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Mirta Gallegos, sus hijos Alvaro y flia, Fernanda y flia, Rodrigo y flia, (a), participan el fallecimiento del esposo de sus prima Cristina Baby, Lito. Descansa en paz.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila e hijos participan su fallecimiento y acompañan a nuestra querida amiga Cristina y familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Alberto Tauil y familia, participan con dolor el fallecimiento del esposo de Cristina y padre de Juanjo y María, les enviamos con cariño nuestras condolencias. Elevamos oraciones en su memoria.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|.Gloria, Ana María, Patricia y Alicia Cárdenas Argibay y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan con afecto a Cristina, María y Juanjo. Descanse en paz.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Graciela Muratore de Corona y flia, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de Lito y abrazan a su familia en este momento triste. Elevan oraciones en su memoria.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Selva Barrionuevo, Marisa Avila, Silvia Monti, Estela Gómez, Anita Villegas, Yely Bossini, Olga Cruz, Raquel Rodriguez, Adriana Castillo, Sara Ramírez, Estela Kairala, Carolina Fulco, Teodora Falcione, Lola Monti, Alba Cortez, Mari Regazzoni, Mirta Cinzano, Maria Teresa Farías, participan con profundo dolor el fallecimiento de Jose Siragusa esposo de nuestra amiga Cristina Boba.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Miguel Angel Campos, Estela Kairala, sus hijos Maria y Miguel, participan con profundo dolor el fallecimiento de Jose Osvaldo Siragusa, amigos de su esposa e hijos.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Juan Ramón Colomer y Graciela Yanuzzi, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Carlos Sánchez, Belén Colomer e hijas participan con profundo dolor su fallecimiento.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Sylvia Monti de Bruchmann y su hijo José Horacio, participan con tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Gregorio, Andres y Francisco Gómez, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan dificil momento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SOSA, ESTHER ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Sus hijos Coca, Víctor, Ramón, Jina, Diego, Roció, Pablo, María, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

SOSA, ESTHER ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. "El que cree en mí, aunque muera vivirá". La comunidad educativa del Instituto Laura Vicuña, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra compañera Prof. María Erminia López ,elevan oraciones por su descanso eterno y acompañan a su familia con afecto en este difícil momento de dolor.

SPITALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su esposa Dora Romero, sus hijos Luky, Alejandro, Corcho, Andrea y Mercedes Spitale, hijos pol., nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11:30 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SPITALE, LUIS (Bocha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su hija Luky, sus nietos Matías y Carla, Alicia y Eugenio, Martín y Jhoana, sus bisnietos Francisco, Benjamín y Baltasar que nunca te olvidarán participan con profundo dolor su partida al cielo. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SPITALE, LUIS (Bocha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Sus nietos Matías, Carla, su bisnieto Baltasar que nunca lo olvidarán participan con profundo dolor su partida al cielo. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SPITALE, LUIS (Bocha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Sus nietos Alicia y Eugenio, sus bisnietos Francisco y Benjamin que nunca lo olvidaran participan con profundo dolorsu partida al cielo. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SPITALE, LUIS (Bocha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Sus nietos Martin y Jhoana que nunca lo olvidaran participan con profundo dolorsu partida al cielo. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SPITALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Luisa M. de Palencia, sus hijos Mariela, María del Carmen, M. Roberto, Maytry y Carolina Palencia, acompañan con profundo dolor a mi nieto Lucas. Nuestras condolencias a Lucky, y Andrea y a toda familia Spitale por la irreparable pérdida de su padre que su alma descanse en paz en la gloria de Dios.

SPITALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Ñatita Castaño de Barrón manda un cariñoso abrazo a Porota y su familia y lamenta la pérdida de su querido hermano. Ruega oraciones en su querida memoria.

SPITALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y sus hijos Alejandro y Natalia, Mariana y Pablo, Carolina y Lucas participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SPITALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Las compañeras de Col, Hnas. Franciscanas promo 78, acompañan a su hija Luky y a toda la flia. en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria.

SPITALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Alicia Leoni de Paradelo, sus hijos Adolfo, José y Fernando participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su flia y ruegan una oración en su memoria.

SPITALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. José Paradelo, sus nietos Matías y Carla; Alicia y Eugenio; Martín y Johana; sus bisnietos Francisco, Benjamín y Baltazar participan con dolor su fallecimiento. QEPD. Querido Bocha. Ruegan una oración en su memoria.

SPITALE, LUIS (BOCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Estrella Correa Gómez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SPITALE, LUIS (Bocha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Sofia del C. Montesinos de Abalovich y familia; y su hijo Eduardo Antonio Abalovich, acompañan con dolor a su amiga "Porota" por el fallecimiento de su hermano y ruegan oraciones en su memoria.

SPITALE, LUIS (Bocha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Edmundo Lescano participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Bocha y acompaña con cariño a la familia.

SPITALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Carolina Polti de Rojas, sus hijos Pablo, Daniel y Laura Berges acompañan a su hermana Porota y demás familiares en estos momentos de pena y ruegan a Dios los ayuden.

SPITALE, LUIS (Bocha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Sylvia E. Lines y sus hijos Mariano y Paola Macchiarola, acompañan a Lucky, Ale, Corcho, Andrea, Mercedes y familias ante la pérdida de su padre, nuestro querido tío Bocha.

SPITALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. La Agrupación de Veteranos de Rugby de Santiago del Estero "Los Pichis" participa con profundo pesar el fallecimiento del señor padre de su Presidente Alejandro Spitale. Que el Señor de la Vida le dé pronta resignación a toda la querida familia Spitale. En estos duros momentos, todos los jugadores de "Los Pichis" los acompañamos con oraciones. El rugby nos ha hermanado, y así seguiremos estando al lado de nuestro querido Ale en esta triste circunstancia.

SPITALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Pablo Manuel Castro, Nepo Martínez y Luis Alberto Guantay participan con tristeza su fallecimiento. Acompañan con oraciones y afecto a sus hijos Alejandro y Corcho, y a toda la querida familia Spitale. Que el recuerdo de los hermosos momentos compartidos con don Bocha alivien el dolor de esta circunstancia tremenda.

SPITALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Los amigos del grupo de rugby "Los Viejos Malos" : Fabián Ibarra, Vittorio Fernández, Antonio Izquierdo, Fernando Grubert, Carlos Castellet, Javier Albertali, José Warde, Maqui Oberlander, Quito Santillán, Tito Castro, Aldo Hid, Pablo Chazarreta, Dani, y Luis Alberto Guantay, despiden con tristeza al papá de nuestro querido Alejandro Spitale, presidente de la Agrupación de Veteranos de Rugby de Santiago del Estero "Los Pichis". Esperan para toda la familia Spitale el pronto consuelo de la fe.

SPITALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Ruben Romano, Elina Abdala e hijos acompañan a Corcho Spitale y familia, elevan oraciones en su memoria.

SPONTÓN, CARLOS VITAL (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. La comisión directiva del centro de Jubilados y Pensionados " Lazos de Amistad" y los socios del mismo participan con pesar el fallecimiento de nuestro querido Carlitos y acompañan a su compañera Pupe. Ruegan consuelo y resignación para sus seres queridos.

SPONTÓN, CARLOS VITAL (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Olivia Pécora participa con profundo dolor el fallecimiento del compañero y amigo Carlito socio y tesorero de nuestro centro de Jubilados " Lazos de Amistad" y acompaño a Pupe y familia en este triste momento.

SPONTON, CARLOS VITAL (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Que Dios lo cobije en su santa gloria. Su compañera Silvia Cortez y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

SPONTON, CARLOS VITAL (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Valeria, Carolina, Mercedes y Luis Chanferoni, Noelia Gomez participan con dolor su fallecimiento.

SPONTÓN, CARLOS VITAL (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. "Que brillepara el la luz que no tiene fin". El Centro de Jubilados Lazos de Amistad, Socios y Amigos, despiden con profundo dolor la partida de nuestro amigo Carlos. Lo recordaremos siempre. Dios lo tenga en su gloria. Acompañamos a su familia en este momento de pesar y elevamos una oración en su querida memoria.

SUÁREZ, ELOÍSA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su hijo Víctor Aguero, sus nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TORO DE CORVALAN, ALBA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Su esposo Manuel, sus hijos Gaby, Andrea y Carla y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

UÑATES, OMAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Su esposa María Liliana Corvalan, sus hijos en el afecto Liliana, Óscar, Carli, Nora, Miguel, Milagros y Flavia Deroy, sus nietos Elias, Ismael, Victoria, Génesis y Nicole Participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Maco. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CARRILLO, LILIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21|. Al cumplirse 9 dias de su partida física de nuestra amada madre, abuela y bisabuela deseamos que el encuentro con sus ángeles amados y sus Santos adorados hayan sido tan satisfactorio como lo fué su existencia para nosotros. Del primer al último integrante de esta familia hemos sido testigos del verdadero amor y perdon que habitaba en tu ser. Se nos hace dificil no extrañarte pero nos queda el consuelo de saber que nos guías y cuidas como desde el primer momento. Te amamos y te vamos a llevar siempre en nuestro corazón!!!.

ABOSLAIMAN, NÉLIDA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Sus hijos Luis Pesci, h. pol. Alicia Carranza, nietos Marcela, Luis, nietos politicos Gonzalo, Lourdes, bisnieta Bruina, Agustin, Felipe, Baltazar, Delfina, participan su fallecimiento, sus restos fueron cremados en Cremados. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ABOSLAIMAN, NÉLIDA ELISA q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Sus nietos Marcela Pesci y Gonzalo Lezana y sus bisnietos Agustín, Baltazar y Delfina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ABOSLAIMAN, NÉLIDA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su sobrina Inés Aboslaiman de Peralta y familia participan el fallecimiento de su tía Nelly. Ruegan oraciones su querida memoria.

ABOSLAIMAN, NÉLIDA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su sobrino Dr. Víctor Hugo Aboslaiman y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin".

ABOSLAIMAN, NÉLIDA ELISA q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. María del Carmen Carpintero, Mercedes Lugones y Virginia Herrera participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su compañera de tareas Marcela por la pérdida de su querida abuela.

ABOSLAIMAN, NÉLIDA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Ernesto Aboslaiman lamenta profundamente el fallecimiento de su querida tía y acompaña a Luchi y familia en estos momentos. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Que descanse en paz.

ABOSLAIMAN, NÉLIDA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. ¡Querida Tía Nelly! Hoy el Señor Jesús te llevó a su encuentro para gozar de la vida eterna y de las glorias del cielo, en los brazos de María Santísimo del Valle. Te despiden con mucho amor tus sobrinas que no te olvidarán: Olga Montenegro de González y Luz Pesci de Torressi.

ABOSLAIMAN, NÉLIDA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Los amigos de su hijo Luchi: Juan Manuel Carabajal, Jovita Rojas, sus hijos Juan Martín, María Luján y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento

ABOSLAIMAN, NÉLIDA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Eduardo Lezana, Teresita Ferreiro, sus hijos Maria Lourdes e Ignacio; Gonzalo y Marcela; Nicolás y Lucrecia; Ignacio e Ivana, Benjamín y Gabriela, sus nietos, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABOSLAIMAN, NÉLIDA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Elsa Aliende, sus hijos Alejandra, Álvaro y Lourdes Jiménez Aliende participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Luchi Pesci, su esposa Alicia y a sus nietos Marcela y Luis Pesci y demás familiares. Elevamos oraciones en su memoria.

ABOSLAIMAN, NÉLIDA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Alvaro Jiménez, su esposa Celeste y sus hijos acompañan a su cuñado Luis Pesci en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALVARES DE MELIN, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. "Señor, ábrele las puertas de tu mansión eterna y dale la felicidad, la luz y la paz". Su hija Elena Melin de Pécora, su hijo político Jesús Antonio Nino Pécora, sus nietos Romina y Antonio Pécora Melìn, su nieto político Francisco Estevez y su binieto Juan Francisco, participan con profundo dolor su desaparición física. Sus restos fueron velados en Cochería del Plata y sepultados en el Cementerio Jardín del Sol.

JUÁREZ, LUIS IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Sus hijos Osvaldo, Elina, Ricardo, Julio, Miguel, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Pozos. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LUNA, CLELIA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Sus hijos Miguel Angel, Tere, h. pol. Fabiana, Hector, sus nietos Clelia, Rafael, Elena, Javier David, sus bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Union Ferroviaria. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MURATORE, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Sus sobrinos Sobrinos Gabriel, Susana, Martin, Nethel, Felipe y demas familiares sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz. COB. HAMBUEGO. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PEREYRA VEGA, CELIA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el04/8/21|. Te fuiste de esta vida dejando un gran vacío en el corazón de los que te queremos. Hoy es un día triste para nosotros y difícil de decir adiós. Nos duele tu partida pero sabemos que etas junto a "Jesús". Descansa en paz querida hermana. Sus hermanos Oscar R. Miranda, Reina de Miranda.

SIRIANI, VÍCTOR IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Segundo Villalba y su esposa Feliza Torrez, participan con mucha tristeza el fallecimiento del tío Ignacio. Lo recordaremos siempre, fue una gran persona. Rogamos oraciones a su querida memoria.

SIRIANI, VÍCTOR IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Aída V. de Gorini, despide con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Ignacio. Rogando oraciones por su eterno descanso y brille para él la luz que no tiene fin.

SIRIANI, VÍCTOR IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Profundo dolor nos deja la partida del tío Ignacio, participan Gustavo Gorini y flia. Ruegan oraciones a Dios por su descanso eterno.

DÍAZ VDA. DE SUÁREZ, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/21|. Amada Madre: Sólo el Señor sabía que las puertas de su Reino ya estaban abiertas para vos aunque seguimos sin entender que pasó, todo fué tan rápido, nos dejaste con el corazón triste pero con la certeza que estás en brazos de nuestro Señor y en compañía de quien ya te esperaba hace 7 años nuestro querido Papi. Que sabemos esxtrañabas demasiado. Tranquila querida Madre, ya hace 6 meses que el Señor te miró cansada y te estrechó entre sus brazos y te llevó a su morada Celestial donde hay paz y felicidad infinita y eterna. En el Cielo sabemos que estás bien. A pesar del dolor por tu ausencia sabemos que estás ahí como siempre cuidándonos y que la tristeza de haberte perdido no nos quite la alegría de haberte tenido. Que brille por siempre para ti la luz que no tiene fin. Sus hijos y nietos invitan a la misa hoy a las 19 hs. en la Pquia. La Salette. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LEITON DE VIZGARRA, YSOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 5/08/21|. Su esposo Cesar Rodolfo Vizgarra, sus hijos: Julio César, Mario Rodolfo, Ariel Alejandro, Franco Emanuel, Cintia Vizgarra, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Servicio realizado por COCHERIA SUNCHO.

LEITON DE VIZGARRA, YSOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 5/08/21|. " Iso nos dejaste inmersos en el dolor y un mar de lágrimas inunda nuestros ojos, tu imagen quedará grabada en mi mente y en mi corazón. Su hermana política Pochi Vizgarra de Sosa, Miguel Sosa, Viviana Sosa e hijas, participan con tristeza tu partida al cielo. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Suncho Corral.

LEITON DE VIZGARRA, YSOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 5/08/21|. La comunidad Educativa del Centro Experimental Nº 5 Trejo y Sanabria, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Ysolina Leiton de Vizgarra, ordenanza de la institución, acompañan a sus hijos y demás fliares. En este difícil momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin".

LLANOS, RICO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Alba, Betty, Carina, Carolina, Claudia, Liliana, Mabel, Mirta, Paola, Patricia, Tania, Zulma, Vanesa, Débora participan con dolor su fallecimiento acompañan a la familia y muy querida Lali. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

MEDLELL ROCHA, ANDREA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. La Sociedad Rural del Noreste Santiagueño, participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su socio y entrañable amigo Alfonso Viotti. Hacen extensivas sus condolencias a su querida familia. Quimilí.

PAGLIERANI, DE JUAREZ DOMINGA ANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/21|. Participan su fallecimiento, sus compañeras de la Esc. N° 282 de Quirós, Dpto. La Paz - Pcia de Catamarca, Gladys, Ana María, Chicha y Olga. Descansa en paz y que brille para ella la luz que no tiene fin. Frías.

PAPPALARDO, JOSE HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Sus primos Carlos Enrique, Ángel Oscar y Jorge Alberto Pappalardo y sus respectivas familias despiden al querido "Pepe" con hondo pesar: Abrazan en el dolor a su mamá Norma y sus sobrinos Luciana, José y Camelia. Elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO, JOSE HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Que pronto te fuiste de este mundo querido amigo de toda la vida, una infancia generosa y alegre la hemos vivido juntos, te extrañaré por siempre. Ricardo Araujo y familia participa con inmenso dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

REBOLLO DE SANTILLAN, ESTELA ANTONIA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Cuántos hermosos momentos compartimos en nuestro querido Quimilí. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz junto a tu amado Dios, Juan Carlos Carabajal, su esposa Alicia Durán e hijos Marcela, Bambi y Lucas, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan al entrañable Macho, a Coco, Teresa, César y demás familiares. Quimilí.

TÉVEZ, JUAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo, participan con profundo dolor el fallecimiento del distinguido docente. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz!