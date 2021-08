FÚNEBRES | 9 de agosto del 2021

09/08/2021 - 04:01 Funebres

FALLECIMIENTOS

9/8/2021

- Carlos Enrique Rumié Vittar

- Elena Beatriz Palacio

- Rosa Blanca Ruiz (La Banda)

- Aidé Amanda Palavecino (Campo Gallo)

- Isidora Gallardo (Fernández)

- Héctor Eduardo Saad (Tintina)

- Agustín Jiménez (Las Termas)

- Silvia Carolina Elías (Las Termas)

- Gustavo Martín Álvarez

- Lisandro Exequiel Farfán

- María Antonia Suárez (Clodomira)

- Elen Victoria Mulki

- Aída Angélica Rossi

- Claudio del Valle Coronel (Clodomira)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MAGDALENA FLOROLIDIA ALLES DE CANTONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/8/2 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ANTONIO GUBAIRA

(qe.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/8/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELISA ABDALA

(q.e.p.de.) Se durmió en el Señor el 6/8/21 y espera la resurrección.

Su primo Jorge Simón Karan participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTÍN JIMÉNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/8/21 y espera la resurrección.

Horacio Exequiel Jiménez y Esposa, lamentan la muerte de tan querido hermano y acompañan con sumo dolor a toda la familia, en estos momentos profundo dolor. Las Termas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SILVIA CAROLINA ELÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/8/21 y espera la resurrección.

“Hoy nos aferramos a tu promesa, que amamos como a nadie pero tenemos la fe puesta, que estás con nuestro Señor Jesucristo, esperanzados en una vida nueva”. Tus hijos Valentina y Tiziano, tu esposo Pablo te abrazamos desde aquí, sabiendo que este momento no es el fin. Las Termas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SILVIA CAROLINA ELÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/8/21 y espera la resurrección.

Fuiste Luz para todos nosotros, extrañaremos tu eterna sonrisa y corazón generoso y noble, nos enseñaste a todos que significa luchar en la vida, pero pronto estaremos juntos nuevamente al lado de nuestro Señor. Tu suegra Amanda, tus cuñados Fredy y Gringo, y tus queridos sobrinos. Las Termas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GUSTAVO DANIEL CARPIO

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 7/8/21 y espera la resurrección.

Partiste al reino celestial y rogamos por tu eterno descanso junto al Señor. Con gran dolor tus hijos Adria, Karen, Esteban y Sofía, tus hermanos Patricia, Tati y Viviana, tus sobrinos, nietas y demás familiares, participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

INVITACIÓN A MISA

RAMÓN ALBERTO RUIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/2/21 y espera la resurrección.

Tata.

Te extraño mucho, extraño tus chistes en la mesa de los Domingos, extraño jugar a la Loba con vos, pelearnos con los chicos por tu boina que según nosotros era de la suerte. Me duele mucho ir al gallinero y no estés, todo me hace acordar de vos. Lo único que deseo es que estas en paz y que no nos pidas que no te lloremos porque fuiste y serás una persona increíble para no llorarte ni extrañarte. Ahora somos tus nietas, ya no soy la única mujer, deseo seguir siendo tu preferida. Te extraño y te amo infinitamente. Luna.

Invitamos a la misa hoy a las 18 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 6 meses de su partida a la casa del Señor.

INVITACIÓN A MISA

RAMÓN ALBERTO RUIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/2/21 y espera la resurrección.

Qué bonito sería que dejarás el cielo un momento para estar conmigo de nuevo para sentirte y darte ese abrazo que tanto falta me hace, para decirte que te extraño y que aunque no estes físicamente, en mi corazón siempre estarás presente. Su esposa Carmen, sus hijos Valeria, Cristian, Julio y Natalia, sus nietos Luna, Tomas, Santino y Paz invitan a la misa hoy a las 18 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano con motivo de cumplirse 6 meses de su partida a la Morada del Señor.

RECORDTORIO

WALTER ROLANDO ROJAS (Ringo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/7/21 y espera la resurrección.

Porque siempre estuviste con tu grata presencia, tu serenidad, tu compañía. Tu voz efusiva y estridente festejando cada chiste del encuentro familiar. Tu canto tímido y desafinado, alegre, y con ello contagiabas al resto del encuentro.

Lleva al Cielo ese tu espíritu de alegría y de buen changuito nacido en el campo, buen hijo, hermano y compañero. Te recordamos amigo querido. Tío "Ringo" Rojas, que en paz estés y sigue guiándonos a Dios con tu alegría...

Tus sobrinos que siempre te recordaran Dra. Estella Maris Rojas, Ing. Juan Pablo Díaz y Guadalupe Díaz Rojas al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

WALTER ROLANDO ROJAS (Ringo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/7/21 y espera la resurrección.

Walter, hoy hace 9 días que partiste al Reino de los Cielos. Te fuiste tan pronto, pero la misericordia del Señor ha permitido que así sea. Siempre permanecerás entre nosotros, en nuestros corazones, no olvidaremos los momentos vividos presentes hoy y siempre en nuestras vidas.

Su hermano Antonio Rojas y flia., Nilda Estella Mari, Lourdes, Alfredo, Silvina y Benjamin invitan al responso a realizarse hoy a a las 15 hs. en el cementerio Jardín del Sol y al oficio religioso en la Iglesia Santiago Apóstol a las 19 hs.

RECORDATORIO

LILIA YONE TEBES DE CARO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/5/ 21 y espera la resurrección.

Madre querida hoy se cumple tres meses de tu partida al reino celestial, siempre te vamos a recordar con mucho amor has sido un ejemplo de vida nos enseñaste lo importante que es el amor el respeto y el valor, también fuiste una esposa, madre, abuela y bisabuela ejemplar. Sabemos que estás a la par del señor nuestro DIOS junto a tu hijo Eduardo y que siempre seguirás guiando nuestros caminos, los extrañamos mucho. Tu esposo Pirulo, tus hijos Pedro Caro, Luis Caro, Roberto Larcher, Oscar Ruiz, Sonia Ledezma y sus respectivas familias.

ABDALA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. "Querida madre vuela alto sos un Ángel que nos cuida... se que estás en paz y orgullosa de nosotros tus progenitores" Gracias por darnos la vida, los consejos por la enseñanza que nos dejaste y la fortaleza de continuar en este mundo... se que vos estas Feliz de ver las personas que somos y de los Seres que formaste de la mejor manera que pudiste ¡Te amamos madre hasta siempre! Sus hijos Mariza, Daniel y Paola Zuain. Sus hijos políticos Álvaro Gattas, Maximiliano Soria, sus nietos José Ignacio, Abigail, Felipe, Simón y Luisana. Acompañan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol el día 7/8 a las 17.00 hs.

ALLES DE CANTONI, MAGDALENA FLOROLIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Lidia Vittar y Jorge Ferreyra, sus hijos Florencia y Gerónimo, José Eduardo y Sofía, su nieto Juan Ignacio, participan con mucha tristeza el fallecimiento de la querida Gringa y acompañan en este momento de dolor a sus hijos, hermanos y nietos. La recordaremos como una hermosa mujer que nos brindo mucho cariño. Rogamos oraciones en su memoria.

ALLES DE CANTONI, MAGDALENA FLOROLIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Fabiana Vittar y Ricardo Molina, sus hijos Esteban y Benjamín acompañan con mucho cariño a sus hijos, hermanos y nietos en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

ALLES DE CANTONI, MAGDALENA FLOROLIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Carlos Vittar y Sonia Ibarra, y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALLES DE CANTONI, MAGDALENA FLOROLIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Sus hijos Marcela Cantoni y Jorge Vittar, su nieta Mili participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.Vive para siempre en nuestro corazón. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ÁLVAREZ, GUSTAVO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Sus padres Rita Rodríguez, Gustavo, sus hermanos Verónica, Romina, Maira, Nahuel, sobrinos Gerónimo, Zamira, Matilda, Baltazar, su pareja Fátima, su hija de corazón Valentina y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Vuelta La Barranca. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

ÁLVAREZ, GUSTAVO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Familia Pavón participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

DÍAZ, MERCEDES YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Su esposo Andrés Salomón, sus hijos Analía, Ángela, Julián, Alejandro, David, Roque, Benja, Darío, h/pol, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FARFÁN, LISANDRO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Su madre Cecilia Guzmán, sus hermanos Lourdes, Victoria, Estefania, su Cuñado Matías, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9hs en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

FARFÁN, LISANDRO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Su mamá Cecilia Guzmán, sus hermanos Lourdes, Victoria y Stefania, su hno político Matías, sus sobrinos Mateo, Juanito participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs cemet. La Piedad.

FARFÁN, LISANDRO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Su tío Ramón Humberto Guzmán, su esposa Gladys, sus hijos Emilce, Fernando y Ramón Guzmán con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

FARFÁN, LISANDRO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Sus tíos Silvia y Ángel, sus primos Valeria, Jimena, Bebi y Chiqui con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FARFÁN, LISANDRO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Sus tíos Viviana y Rodolfo, sus primos Nico, Juan Cruz, Jazmín y Luján participan con profundo dolor su fallecimiento.

FARFÁN, LISANDRO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Personal de la distribuidora "Don José" participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Su esposa Gabriela Corneli, sus hijos Antonito, Aitana y Gonzalo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Jardín del Sol. (Capital-Sgo. del Estero) Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531 Tel: 4296027

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Raúl Espeche, Roxana Faccio y sus hijos Constanza, Raulito, Maxi y Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Gabi y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Dr. Miguel Antonio Juarez Quiroga participa con pesar su fallecimiento y acompaña a sus familiares en estos momentos de tristeza.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Rosita Llapur, sus hijos Claudio, José, Hernán y Sergio participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Antonio y acompañan a Nena y sus hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. José Miguel Falcione, sus hijos Facundo, Candela, Ignacio y Nazareno participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Antonio y acompañan a Nena y sus hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Gringa Falcione, Carlos Lucio y flia., elevamos oraciones por Antonito y por la resignación de su querida familia.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Tu hombría de bien y tu ejemplo de vida se han visto reflejados en esta etapa terrenal. Acompañamos a su familia en este doloroso momento y elevamos oraciones en tu querida memoria. Dr. Jorge A. Drube, Proc. Teresa C. de Drube y sus hijos Jorge, Mónica y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Raquel Nazha de Monti y su esposo Ricardo Monti participan con profundo pesar su fallecimiento.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Susana Jensen, sus hijos Francisco y María de la Paz Colaprete participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Gabriela, Antonito, Aitana, Gonzalo y demás familiares en estos tristes momentos.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Alejandro Darchuk, Dora Ibarra de Darchuk y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Maria Teresa de Falcione participa con inmenso dolor su pronta partida y acompaña a su desconsolada madre, hermanos, esposa e hijos y ruega consuelo y resignación para los mismos.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Pilar Falcione, su esposo Ignacio y sus hijos Lorenzo y Fermín acompañan en este momento de gran dolor a sus queridos amigos Nena, Loly, Consty, Musha y Grillo, y a su esposa Gaby y a sus hijos Antonio, Aitana y Gonzalo. Un nuevo ángel los cuidará desde el cielo.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Teresita Gubaira, Pedro Castaño sus hijos: Leandro, Ceci y Dai Castaño participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan en este difícil momento a su mamá, hermanos, tíos, sobrinos y demás familiares implorando a Dios una cristiana resignación. Se ruegan oraciones a su querida memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Helena Matach participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Familia Russo- Bagnasco desde Salta participan con profundo dolor tan repentina pérdida y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Brille para el la luz que no tiene fin.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Felipe Bagnasco, Luciana Chemes, sus hijos Delfina, Felipe e Ignacio participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria,

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Mufid Auad y Bochi Corneli, Ale y Chelo Cesca,Faby y Daniel de Miranda, Pablo y Martín Cesca Auad participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDRANO HUMBERTO (CHANGO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lia Terzano, sus hijos Luciana María, Cecilia María y Diego Gómez Terzano participan su fallecimiento, acompañan a la familia Medrano con todo cariño.

MEDRANO HUMBERTO (Chango) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Juan Carlos Alcorta acompaña a su familia en este triste momento.

MEDRANO, HUMBERTO (CHANGO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Marcelo Aníbal Espeche y Ana María Bruchmann participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MOYANO, CARMEN FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Los Afiliados y Comisión Directiva de APUNSE participan del fallecimiento de nuestra compañera Nodocente jubilada y acompañamos a su familia, ex compañeros y amigos en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Sus hijos Mario Nanci, Gladys, h/pol Gabriela, Carlos, José, nietos Denisse, Melany, Leandro y demás familiares participan su fallec. Sus restos son velados en P. L. Gallo y Santa Fe sala 1 y serán inhumados en el cemet. Jardín del Sol a las 16 hs. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. "Bienaventurados los pacificadores". Así te recordaremos. Loris M. de Mulki y familia despiden con pesar su partida a la Casa del Padre.

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Pedro José Basbus, Patricia Laura Turk y familia, participan del fallecimiento de la querida Elen y acompañan a sus hijos Mario, Nancy y Gladys, hijos políticos y nietos en esos momentos.

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|."Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia." Filipenses 1:21Lelia Abdulajad y su hija Alizar acompañan a nuestros queridos Gladys, Nancy y Marito con sus respectivas familias en este momento de tanto dolor. Te extrañaremos mucho tía amada.

PALACIO, ELENA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Sus hijos Gabriela, Walter, Silvia, Yudith, Marielena, Gustavo, Carolina, hijos politicos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos seran cremados hoy 9hs. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787

ROSSI, AÍDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Sus hijos Claudio, Alicia, Santiago, h/pol, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet.Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROSSI, AÍDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. " La vida nos a sido dada para buscar a Dios, la muerte para encontrarlo, la eternidad para posserlo". Personal directivo, docente, no docentes del jardín del infante Nº 802 "Quilla Atun" participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de la Srta. Alicia Romero, extienden sus condolencias a sus familiares en estos momentos de profunda tristeza. El consuelo del Señor los acompañe y fortalezca. Elevan una oración en su memoria.

RUMIÉ VITTAR, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Sus hijos Carla, Afif, Cori, hijos politicos, nietos, hermanos Ruben, Rodin, Humberto, amigos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787

RUMIÉ VITTAR, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Doqui Vittar, Mercedes Sonzini, sus hijas Belén, Celeste, Soledad y sus respectivas flias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo. Ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/04|. Querido Migui, en el día de tu cumpleaños como todos los días estarás presente en nuestros corazones. Que Dios te conserve en el lugar que mereces, con mucha paz. Tu esposa Ángela Gutiérrez y tus queridas hijas María E., María M. tu nietita Amira y tu hijo político Luis Osvaldo, al cumplirse 82 años de tu natalicio, te recordamos con inmenso cariño.

BUTTAZZONI, GASTÓN (q.e.p.d.) Fallció el 9/7/21|. Sus vecinos del grupo 7 Bº Misky Mayu, acompañan a su madre Nene y demás familiares en tan irreparable pérdida, al cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor de su querido hijo Gato. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, CARLOS ARIEL Cabo 1º (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/21|. Hijo querido hoy hace tres meses que te fuiste dejándonos un dolor inmenso en el alma, solo le pido a Dios, a vos y a tu padre que nos de la fortaleza para sobrellevar este dolor que seguirá en mi hasta el último día de mi vida. Te amo y te extraño. Tu mamá Mercedes, tus hermanos Hugo, Patri y Leonardo, tu esposa Silvia, tus hijos Bauti y Guilli, tus cuñados Silvia, Fausto y Pauli, tus sobrinos Hugo, Joaquín, Carlos, Santiago, Gio, Vero, Gero, Natasha, Enzo y Benicio. Rogamos una oración por su eterno descanso.

INFANTE, ABEL CLODOMIRO (q.e.p.d.) Falleció en Embarcación, Salta el 9/10/20|. Querido hermano que pronto te fuiste de este mundo sin poder despedirnos. Pero te sigo amando hasta estar juntos cuando Dios así lo decida. Hoy se cumplen diez meses de tu ausencia, pero en mi corazón permanecerás eternamente. Señor, dale la luz, la felicidad y el descanso a mi patrón, compañero, a mi adorado hermano que no olvidaré nunca. Vayan para él muchas oraciones de su hermana que llora todos los días. Mirta Infante.

CARPIO, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. No estaba lista para perderte físicamente, te has ido pero no de mi corazón, ni de mis recuerdos. Te amo papá. Su hija Sofía Carpio participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones por su descanso eterno.

CARPIO, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|.El dolor de tu partida entristece nuestros corazones. Señor recíbelo en tus brazos". Su madre política Kika, sus hijos Mónica, Fredy, Yudith, Nancy y Daniel y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijas.

CARPIO, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. La pérdida de un ser querido, nos enseña mejor el valor de la vida. QEPD. y que el Señor fortalezca su alma. Sus tías políticas Clari y Nina, su hija Claudia y Ariel, Valeria, Emilio y Oriana participan su fallecimiento.

CARPIO, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Analia Miana, Mabel Calder, Rosa Pesce y Patricia Mussi participan su fallecimiento y acompañan y abrazan en su dolor a su hermana Silvia.

CARPIO, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. El Señor es mi luz y mi salvación hacia El nos iremos un dia para estar en la presencia de nuestro papa Dios. La comunidad educativa de la Escuela Nº 764 Diego de Rojas participa con profundo dolor la.muerte.del hermano de la profesira Viviana.Carpio.

RUIZ, ROSA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Sus hijos Oscar y Graciela, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

ROJAS, WALTER ROLANDO (RINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Tu ausencia dejó un vacío en nuestras vidas , te extrañamos y estarás en nuestro corazón por siempre. Que Dios te tenga en su gloria. Tu esposa Noemí y tu hijo Agustín, invitan al responso que se oficiará hoy a las 15 hs. en el cementerio Jardín del Sol y a las 19.00 hs. la misa en la Iglesia Santiago Apóstol, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

ROJAS, WALTER ROLANDO (RINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. El Señor te eligió para llevarte a su lado, sabia que vas a ser para el lo que fuiste para nosotros, un gran amigo, un buen padrino, una persona muy especial. Gracias por los momentos que nos permitiste compartir contigo por los viajes fugaces que disfurtamos, te extrañaremos compadre. Siempre estarás en nuestro corazón. Tu cuñado Aldo, Mariela y tu ahijado Luciano Santillan., invitan al responso que se oficiará hoy a las 15 hs. en el cementerio Jardín del Sol y a las 19.00 hs. la misa en la Iglesia Santiago Apóstol, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

GALLARDO, ISIDORA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Sus hijos Rosa, Patricia, Juan, Mabel, sus hijos politicos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787

PALAVECINO, AIDE AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Sus hijos Ramona, Mariana, Lorena, Veronica, Cristian, hijos politicos, nietos, hermanos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Campo Gallo Dpto Alberdi . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787

SAAD, HECTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Su esposa Angelica (Chuchi), sus hijos Liliana, Silvana, Cecilia, Pincho, hijos politicos, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Tintina Dpto Moreno. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787

CORIA, FÉLIX RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Su hermana Miry Coria, su cuñado Campana Herrera, su sobrinos Reny,Vivi,Salo,Ailen participan con profundo dolor su partida y ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, CLAUDIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Su hijo Coronel Claudio, nietos Mari, Ana, Rodrigo, Alejandro, Dora, h/pol, Blanca Fernández. Amigo Rojas Daniel, hno Carlos Coronel y flia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Esperanza. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SR.

JIMÉNEZ, AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Ya estás en el reino de Dios. Descansa en Paz, tu hermana Estela y sus sobrinos Eugenio, Martín y respectivas familias. Las Termas .

JIMÉNEZ, AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Ya estás en el reino de Dios. Descansa en Paz, tu hermana Sara y cuñado Edgar y Sobrina María Alina y Familia. Las Termas.

JIMÉNEZ, AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Agustín Pablo Jiménez, esposa Nadia Soledad Acosta y familia, lamentan el fallecimiento de queridísimo tío. Acompañan en estos momentos de dolor a toda la familia. Las Termas.

JIMÉNEZ, AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. María José Jiménez y esposo Adrian Dicker e hijos, lamentan el fallecimiento de querido tío y acompañamos en estos momentos de dolor a toda la familia. Las Termas.

JIMÉNEZ, AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. "Señor ya está ante Ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno a nuestro amigo" Titina, Poroto, Raúl, Pocho, Susana y respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de querido amigo, y acompañamos a la familia en estos duros momentos. Las Termas

JIMÉNEZ, AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Dra. María Leonor Abdo participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Caro y acompaña a su esposo Pablo e hijos en este difícil momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Las Termas.

LEITON DE VIZGARRA, YSOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 5/08/21|. Eras una gran persona ejemplo de vida para nosotros, nos duele tremendamente tu partida, tu recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones, te amaremos eternamente Madre mía. Su hijo Ariel Vizgarra, su nieta Aylin Vizgarra y Nuera.

LEITON DE VIZGARRA, YSOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 5/08/21|. Amada Mamá, nos dejaste con mucho dolor y tristeza, nunca olvidaremos lo que hiciste por nosotros.te lloramos siempre fuiste la luz de nuestros ojos, tus recuerdos quedarán en nuestras mentes y corazones. Sus hijos: Julio Vizgarra, Franco Vizgarra, nieta Cintia Vizgarra, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

LEITON DE VIZGARRA, YSOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 5/08/21|. Tu fallecimiento nos deja un profundo dolor, siempre vivirás y estarás presente en nosotros, te recordaremos por siempre hermana. Tus hermanos: María Leiton, Miguel Leiton, Mercedes Leiton, sobrinos/as, cuñados/as.

LUGONES, CRECENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Su esposa Ana, hijos, nueras, nietos y bisnietos participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Beltrán. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PADILLA, VICTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Su esposa Beatriz, hijos Pedro, Claudia, Sergio, Walter, Miguel, Zulma, Germán, Noelia y Maira. Nietos y bisnietos participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Simbol (Silipica) CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RODRÍGUEZ, ROSA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Sus nietos Víctor Alberto Santillán, Raimundo Santillán y Adriana Bogado participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cemet. de Villa Robles.Serv Carusso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SUÁREZ, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Su esposo: Telesforo Herrera sus hijos: Horacio, Jorge, Luciana, Fernando, Maria, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en cementerio La Esperanza- CARUSO CIA DE SEGUROS-EMPRESA SANTIAGO.