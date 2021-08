FÚNEBRES | 10 de agosto del 2021

09/08/2021 - 23:46 Funebres

Fallecimientos

- Miguel Antonio Coronel (Árraga)

- Olindo Gutiérrez

- Dr. José Félix Demasi

- Ing. Salvador Félix Forte (Frías)

- María Mercedes Coronel de Sánchez (Choya)

- Adela Francisca Cuevas (Villa Atamisqui)

- Elena Nélida Escobar (Pozo Hondo)

- Pedro Mario Bustos

- Jorge Armando Chávez (La Banda)

- Barrionuevo Julio Mamerto (La Banda)

- Lisandro Antonio Díaz (Forres)

- Daniel Ojeda (Frías)

- Ángela del Valle Beltrán (Clodomira)

- Martín Alejandro Mansilla

- Rita Gaetano Iovino

- Julio Mamerto Barrionuevo

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ALICIA DEL VALLE ELÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/8/21 y espera la resurrección.

“Señor ya está ante ti recíbela en tu Reino”.

Su hermano Hugo Elías, su cuñada Rosa Esther, sus sobrinos Walter, Doris, Silvina, Marcelo y Myriam. Dejaste en nuestra vida hermosos recuerdos. Seguro que descansara en paz en el cielo junto a los ángeles y todos tus seres queridos donde desparramaras paz, amor y bondad.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SILVIA CAROLINA ELÍAS

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 7/8/21 y espera la resurrección.

Farmacias de Las Termas de Río Hondo, participan con hondo pesar el fallecimiento de su colega y amiga Carolina, ruegan pronta resignación para su esposo, hijos y demás familiares. Las Termas.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SILVIA CAROLINA ELÍAS

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 7/8/21 y espera la resurrección.

El Intendente Municipal de Las Termas de Río Hondo Dr. Jorge A. Mukdise y gabinete Municipal, participan con profundo pesar el fallecimiento de Silvia Carolina, distinguida farmacéutica y vecina de nuestra ciudad. Las Termas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JOSÉ FÉLIX DEMASI

Falleció el 9/8/2021.

Dra. Francisca Córdoba, su esposo Hugo Agostinelli e hijos. Participan con mucha tristeza el fallecimiento de su querido colega y acompañan en el dolor a su familia. Eleva oraciones por su feliz resurrección.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JOSÉ FÉLIX DEMASI

Falleció el 9/8/2021.

Su hermano Ramón, su cuñada Dora Martilotti y sus hijos Félix, Agustín, Ramón y Rafael y sus respectivas familias, participan de su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JOSÉ FÉLIX DEMASI

Falleció el 9/8/2021.

Victor M. Zamora, su esposa Nora E. Grignaschi, hijos, nietos y bisnietas lamentan la muerte del querido amigo y acompañan a su familia en estos momentos de dolor, rogando por su descanso eterno. Elevamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JOSÉ FÉLIX DEMASI

Falleció el 9/8/2021.

Sus hijos Mariano Félix, Sebastián y Luciana Demasi Cortigiani y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JOSÉ FÉLIX DEMASI

Falleció el 9/8/2021.

El Cont. Juan M.Beltramino y su esposa Cra. María I. Lopez Moreno, sus hijos Alejandro y Sebastián Beltramino acompañan con profundo dolor a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JOSÉ FÉLIX DEMASI

Falleció el 9/8/2021.

La Sra. Intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor, en especial a su hija Luciana.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO GUZMÁN OLIVERA

(q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|.

Rubén Castellini, Manuel Hernández, Jorge Moreno, José Luis Pistamiglio, Mario Bejarano, Hugo Moisés, Celia Canceco y Reynaldo Lencinas participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra querida amiga y compañera Mercedes Achaval. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CARMEN FIDELIA MOYANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/8/21 y espera la resurrección.

El consejo de administración, comisión fiscalizadora y cuerpo directivo de ASICANA participan con dolor el fallecimiento de Moyano Carmen Fidelia y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CARMEN FIDELIA MOYANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/8/21 y espera la resurrección.

El cuerpo directivo, personal académico, administrativo y de servicios de ASICANA participa con profundo dolor el fallecimiento de Moyano Carmen Fidelia. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELEN VICTORIA MULKI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/8/21 y espera la resurrección.

Carlos Aguilera, su esposa Evelyn Mulki y su hijos Deby, Mari y Nacho participan con dolor el fallecimiento de Elen Victoria Mulki, un ser muy querido para todos nosotros que nos bendecía con su amabilidad y ternura, siempre alegre y llena de simpatía, la recordaremos con mucho cariño por su vida ejemplar de servicio a Dios y esperamos con esperanza el día del reencuentro en la patria celestial. "Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos" (1 Pedro 1:3).

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELEN VICTORIA MULKI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/8/21 y espera la resurrección.

La comunidad educativa del Colegio Evangélico Alfredo Furniss participa con dolor el fallecimiento de Elen Victoria Mulki, quien fue una mujer virtuosa, fiel esposa del fundador de nuestra institución educativa y madre del actual Representante Legal, Sr. Mario Humberto Mulki. Agradecidos a Dios por su vida ejemplar, la despedimos con la esperanza del reencuentro en el día de la resurrección de todos los que durmieron en Cristo. "Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús-murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús, Y. con él, a los que han dormido." (1 Tesalonicenses 4:13-14).

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELEN VICTORIA MULKI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/8/21 y espera la resurrección.

La Iglesia Evangélica Cristo Salva participa con dolor el fallecimiento de Elen Victoria Mulki, esposa del recordado Pastor Mario Emilio Mulki, una mujer virtuosa que se ha caracterizado por su ternura, amabilidad y fidelidad a Dios, despedimos a una mujer de bien, llena de gracia, que nos deja un buen ejemplo a imitar. "¡Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor!". "SU, dice el Espíritu, "para que descansen de sus arduos trabajos; pues sus obras les seguirán." (Apocalipsis 14:13).

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELEN VICTORIA MULKI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/8/21 y espera la resurrección.

“ Partir y estar con Cristo es muchísimo mejor”. (Biblia). Sabemos que ya descansas en paz y además vives para siempre en la plenitud del gozo de tu Señor Jesús”.

Tus hermanos Marcelo y Cristina Mulki, tus sobrinos nietos Marcela, Virginia, Percy y Lisandro, tus sobrinos bisnietos Thiago, Gael y Tizziano participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELEN VICTORIA MULKI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/8/21 y espera la resurrección.

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con la consolación que hemos recibido de Dios, podamos consolar a los que sufren 2º Corintios 1-3-4. Hasta pronto querida tía! Con amor. Tus sobrinos Oscar Cejas, Patricia Mulki, Horacio, Dani, Ale y Flor Cejas.

INVITACIÓN A MISA

Arsenia Casimira Barrera de Piantini

(Q.E.P.D.) 10/08/2011

“Que Dios te tenga a su lado, como nosotros en nuestros corazones, siempre estarás presente con tus consejos, tus ejemplos, tu paciencia y tu entrega”.“Tu vida como ejemplo, tu amor hacia los demás y el llevar siempre la cruz sin una queja harán que brille para ti la luz que no tiene fin”.

Al cumplirse los diez años invitan a la misa que se realizara el dia de hoy a la 20:30 hs. En la iglesia nuestra Sra. de Loreto. Tus hijos Rosa y flia. Dario y flia. tu hija politica Elisa y flia. Elvira y flia. Daniel y flia. Juan y flia., Gustavo y flia.

RECORDATORIO

FÉLIX EDUARDO CURA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/8/20 y espera la resurrección.

Doce meses hace que te convertiste en un ángel. El día que partiste la familia cambio para siempre. Aun no aprendimos a vivir sin ti. A un año de su desaparición física. Su hermana, sobrinos, primos, tíos y amigos, te recuerdan y ruegan por tu eterno descanso. Elevan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

Crio (R )JUAN DE DIOS HERRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/8/19 y espera la resurrección.

Hoy hace 2 años de tu partida nos cuesta soportar tu ausencia, nos causa dolor al no tenerte aquí con nosotros, te extrañamos tanto…te recordamos a cada instante ya que dejaste plasmado en nuestros corazones los valores primordiales como el respeto, responsabilidad y especialmente la honestidad. Gracias por haber compartido tu generosidad, alegría y don de gente, gracias por todo el amor que nos diste; ahora sos nuestro ángel que nos cuidas y guías junto a nuestro Señor. Te amamos descansa en paz. Su mamá Agustina Coria de Herrera, sus hermanos Maga, Delicia, Blanca, Norma, Dioni y Walter, hermanos políticos, sobrinos y sobrino nieto. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ABDALA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Sus sobrinos Francisco Canllo, Dina Esther Juan, sus hijos Francisco y Marcela participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus primos Dany, Marisa y Paola en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su querida memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ABDALA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Su cuñado Moris Roberto Zuain y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que el Señor la tenga en la gloria y la cubra con su manto. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardin del Sol.

ABDALA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán, hijos políticos, acompañan a la familia en este dolor, recordando a Elisa con cariño. Elevamos oraciones al cielo por su descanso eterno..

ABDALA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Alejandro, Antonio, Olga, Miguel Auat y Teresa Borquez de Auat junto a sus familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALLES DE CANTONI, MAGDALENA FLOROLIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Adriana Infante del Castaño participa su fallecimiento y acompaña a su hijo Mario Cantoni en este doloroso momento.

ALLES DE CANTONI, MAGDALENA FLOROLIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Dr. Raúl Villalba, Ing. Rubén Villalba y Omar Villalba y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, GUSTAVO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Gusty querido, te llevaremos siempre en el corazón y aunque ahora estemos muy tristes por tu partida, nos quedamos con el recuerdo de tu alegría de siempre. Tus amigos y compañeros de la Camada 95 de Old Lions Rugby Club.

ÁLVAREZ, GUSTAVO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Diego Pérez Carletti, su esposa Silvina García, sus hijos Agustin, Joaquin y Valentina participan con gran dolor el fallecimiento del querido Gusty. Elevan oracines en su memoria y acompañan a la familia en este dificil momento.

BARRIONUEVO,CRISTIAN FERNADO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Sus padres Mario y Sara, sus hermanos Jorge, Marito, Samuel y Jessica y demás familiares participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

BUSTOS, PEDRO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Sus sobrinos y familia paticipan con profundo dolor su fallecimiento COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Su hijo Dr. Sebastián Demasi, su hija política Florencia Sottini, sus nietas: Josefina y Emilia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Su hija Luciana Demasi, su hijo político Dr. Carlos Abel Zárate, sus nietos: Joaquina y Tomás Zárate Demasi participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Sus hijos Mariano, Sebastiana y Luciana, sus hijos pol Florencia y Carlos, sus nietos Solana , Mariano, Máximo, Augusto, Josefina, Emilia, Joaquina y Tomas participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Sus hermanos Yudith y Ramón Demasi participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan a nuestro Señor que lo tenga en su santa gloria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Su hermana Elvira Yudith Demasi, sus hijos Mercedes, Carlos, María Isabel y Marcela Raed Demasi y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Su sobrina Mercedes Raed Demasi y sus hijos Francisco y Cecilia; María Elvira y José María y sus nietos participan con profunda tristeza su fallecimiento.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Su sobrina Carlota Raed Demasi, su esposo Daniel Giannoni y sus hijos Daniel y Milagros participan con gran pesar su fallecimiento.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Su sobrina María Isabel Raed Demasi, su esposo Walter Chedid y sus hijos Walter y Virginia lamentan el fallecimiento de su querido tío José y acompañan a toda la familia en este momento de dolor.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Su sobrina Marcela Raed Demasi, su esposo Ricardo Collado y sus hijos Agustina, Gastón y Joaquín participan el fallecimiento de su querido tío José y elevan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. "Que Dios lo tenga en la gloria por la eternidad". Sus primos hermanos Marta A. Demasi, su esposo Alberto E. Paz, junto a sus hijos Alfonso Exequiel, Lorena María y Leandro Esteban con sus respectivas familias participan con inmenso pesar su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a Mariano, Luciana, Sebastián y toda la flia en estos momentos de dolor, ante tan irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su querida memoria y pedimos al Altísimo una pronta resignación cristiana, confiados que su alma ya descansa junto al Señor.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. El Consejo Directivo, Colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de la Farmacéutica Luciana Demasi y acompañan a su familia en este momento de pesar.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Lucrecia Cortigiani, sus hijos Mariano Félix, Sebastián y Luciana Demasi y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Su hijo Dr. Mariano Félix Demasi, sus nietos: Solana, Mariano (h), Máximo y Augusto participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento del querido Dr. José Felix Demasi, socio vitalicio de la institución, y padre de los Dres. Mariano y Sebastián Demasi.

Ruega oraciones en su querida memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Las Sociedades de Endoscopía Digestiva y de Gastroenterología de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su estimado socio, Dr. José Felix Demasi y acompaña a sus familiares en este momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Antonio Rolando Chaud y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. A mi querido amigo, por siempre en mi recuerdo.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Maximio Ruiz Paz y María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Edmundo Lescano y Silvia Gomez Paz participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Fifo y Dorita.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. María Sara Pedraza participa con dolor su fallecimiento y acompaña en estos tristes momentos a su querida familia

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Luis Milet y Elena Diaz Daviou participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Ernesto Antenor Álvarez despide con profundo pesar a su viejo y entrañable amigo. Acompaña a su familia con mucho cariño.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Rodolfo Amestegui y Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana y Paula junto a sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. La honorable comisión directiva del Santiago Lawn Tennis Club lamenta con dolor su fallecimiento . Se ruega oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Enrique Cazzaniga y Tota Filippa: sus hijos Quique; Gabriela y Guillo; Eugenia y Monchi, y Ricardo participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Sebastián y a sus hermanos Fifo, Dori y Judith en este doloroso momento. "Que brille para José la luz que no tiene fin".

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Sus consuegros Jorge Sottini y Marcia López Rivarola lo despiden con mucho dolor. Ruegan oraciones a su querida memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Jorge Sottini y Marcia López Rivarola, sus hijos Florencia y Sebastián; Luciana y Juan; Victoria y Felipe; Ignacio; Julieta y sus nietos Josefina, Emilia, Federico y Rosario participan con mucho dolor su fallecimiento.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Juan Rodriguez Ribera, Soledad Lombardi, Arq. Ana Rodríguez Ribera acompañan a su amiga Lucrecia en estos momentos de dolor y elevan oraciones por la pronta resignación de sus familiares.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Zumilde Pinto de Fonzo, sus hijos Exequiel y Carolina Falappa, Marcelo y María Montenegro y sus nietos participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Mario Federico Pinto y flia. participan su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en este difícil momento rogando una oración en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Juan José Lami Polti, su esposa María Luisa, sus hijos Juan, Lucía y Marcela, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Daniel Kobylanski, Lucía Lami, Solana, Mariano y Matías participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. El Dr. Domingo Vera, sus hijos Alejandra y Fernando, y sus nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Dr. José Demasi. Acompañamos a nuestros amigos Mariano, Sebastián, Luciana, a sus hijos y a nuestra querida Luky Cortigiani, en tan difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Miguel Ángel Rodríguez despide con tristeza a su amigo y abraza a sus hermanos, hijos y nietos. Que descanses en paz querido José !! Se ruega oraciones en su memoria

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Clara López Pasquali de Araya y familia participa su fallecimiento y los acompaña en este momento de tanto dolor. Ruega oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Julio Molina Areal, Ester Muscará y sus hijos Julio y Dolores, Gustavo y Paola y Diego Molina Muscará participan con profundo dolor su partida a la casa del Señor. Ruegan una oración en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Ing. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y flia participan con profundo dolor el fallecimiento del queridos amigo de toda la vida. Acompañan con cariño a su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Martha Corvalán Olivera, sus hijos Antonio, Luis y Natalia Tagliavini participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Remo Eduardo Terzano y familia lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus familiares.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Analía Terzano Habra y sus hijos León y Carmelo Vidal lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en estos tristes momentos.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Sylvia Monti de Bruchmann y su hijo José Horacio participan con tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones a su querida memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Bruno Tarchini, Mónica Berarducci, sus hijas Huerto y Anto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Mariano, Sebi y Luciana y demás familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Las amigas de su hija Luciana: Claudia Peregrin, Virginia Gorosito, Matilde Gallo, Silvina Aguirre Ruiz, Nora Resnicoff y Mónica Berarducci participan con profundo dolor la desaparición física del padre de su entrañable amiga y acompañan a su flia en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Julio Manuel Lugones y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Juan Caldera, Elsa Danela, sus hijos Juan Pablo, Marcela, Álvaro, Francisco y sus respectivas familias participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Ramón y Judith y a sus hijos Mariano, Sebastián y Luciana y demás familiares con un afectuoso abrazo. Elevan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Marcelo Oller, Alicia Bejarano y familia participan su fallecimiento y acompañan a Fifo, Dorita y a toda la familia Demasi en este triste momento.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Carlos Tragan, Marcela Pinto y su hijo Facundo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familiares. Ruegan una oración en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Viviana Pinto y sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familiares en este difícil momento. Ruegan oración en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Ana Beatriz Gatti, sus hijos Jorge Eduardo y flia, Ana Gabriela y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposa Lucrecia, hijos y demás familiares en estos difíciles momentos. Elevamos plegarias por el eterno descanso de su alma.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Desde La Rioja, sus primos Martha Tarchini de Macchi y Carlos Macchi y su hija Delfina Macchi Tarchini participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hermanos y primos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Anzelmo Vezzosi, Marcela Scocozzo, sus hijos Juan Bautista y flia, José Vicente y flia., participan con respeto el fallecimiento del Dr. José. Acogen en un fuerte abrazo a su querida amiga Luqui, a Marian, Sebastián y Luciana. Ruegan por su pronta resignación y que atraviesen en paz este momento de dolor.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Partiste al Reino Celestial y rogamos por tu eterno descanso: tu prima hermana Ángela Innamarato Demasi, su primo político Ricardo Llapur y flia. participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Néstor Agüero, Susana Pereyra y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Herbert Renner, Ana Agüero, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Mariano, Sebastián, Luciana y respectivas familias y demás familiares en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Choly Moyano y flia., Graciela Moyano participan su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a sus hijos, nietos y demás familiares y en especial a su hijo Dr. Sebastián y a Lucky. Elevan oraciones por su descanso eterno. Que brille para él la luz que no tiene fin.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Eduardo Cosci, su esposa Dra. Alicia Freytes, sus hijos Diego, Edu y Sofía lamentan el fallecimiento de su estimado amigo José Felix y acompañan a sus hijos en este momento de dolor.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. El Dr. Ginés González García y la barra del Pasaje Clínica de Córdoba lamentan el fallecimiento de su gran amigo José Felix y hacen llegar sus condolencias a sus hijos y a sus familias.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Blanca Acuña de Montenegro, sus hijos Santiago y Carlos Eduardo Piña y sus respectivas familias lamentan el fallecimiento del hermano de Judith y Ramón, los acompañan afectuosamente junto a toda su familia en esta irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. María Argentina Weyenbergh, sus hijos Eleonora, María Fernanda, Fernando y Exequiel Khalil participan con pesar su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a Lucrecia y a sus hijos.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Hoy nos dejaste muy tristees con tu partida. Fuiste jefe, amigo y compinche de tus empleados. Extrañaremos tus llamadas todas las tardes. Siempre en nuestro corazón. Tus secretarias del Sanatorio 9 de Julio: Marcela, Alicia, Verónica, Nancy y Mónica. Ruegan una oración en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Alberto Bravo de Zamora, Clara Lobo y sus hijos Maria del Huerto, Marcela y Pablo, José y Fernanda, Fernando y Eugenia te despiden con el cariño de siempre y ruegan oraciones en tu memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino, Martín Costas y Cecilia Vittar, María Ester y José Antonio Rojo, Martita y Julio Renault Carrizo, lamentan profundamente su partida y acompañan con mucho cariño a sus hijos, a su hermana querida tía Judith y demás fliares en el dolor. Elevando oraciones en su querida memoria

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega y padre de los Dres. Sebastián y Mariano Félix Demasi, padre político del Dr. Carlos Abel Zárate. Ruega una oración a su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado, y padre de los Dres. Sebastián y Mariano Félix Demasi, padre político del Dr. Carlos Zarate. Ruegan una oración en su memoria.

ELÍAS, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Su hermano Hugo Elías, su hermana política Rosa Laina y su sobrino Walter, Doris, Silvina, Marcelo y Miriam y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

ELÍAS, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Tía vamos a extrañar tu cariño y bondad. Su sobrino Carlos Gerez Elías y Estella Mary participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Tía te vamos a extrañar mucho!!. QEPD. Sus sobrinos Silvina Elías, Gustavo Afur y sus hijos Ignacio y Maximiliano participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

ELÍAS, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su ahijada Myriam Elías, Jorge Nadiu y sus hijos Sol, Maxi y Valentina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Raúl Rodriguez, su esposa Silvia Nassif e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Hugo y familia en este momento de tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Francisco E. Cerro, Maria Mercedes Clusella y sus hijos Francisco y Antonella, Sebastian, Magdalena, Delfina y su nieto Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Deseamos paz en este dolor inmenso a nuestra madrina Teresita, de casamiento por iglesia. Hilda Ángeles Ledesma Pereyra, su esposo Guillermo Dargoltz, sus hijas y respecticas familias. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FILIPPI DE CORONEL, NELLY (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 8/8/21|. Sus hermanos Maria Susana Filippi, Norma Filippi, Marcelo Filippi, sus sobrinos Patricia Gonzalez, Manuel Pacheco, Maria Virginia Pacheco, Maximo Pacheco, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (ANTONITO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21| Polo Mackeprang, Magali Sily e hijos, Mario A. Sily e hijos, participan con pesar su fallecimiento y acompañan, abrazan con mucho cariño a la Sra. Nena e hijos en esta irreparable pérdida. Te recordaremos como el amigo y vecino solidario. Paz en su tumba.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Neni Mattar, participa con pesar su fallecimiento y acompaña en el dolor a su mamá Nena y a sus hermanos Musha, Loli, Constanza y Grillo en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (ANTONITO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21| Martín Muratore, María Cristina Manzur y sus hijos acompañan a todos sus familiares en esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Álvaro Gómez, Marta Chauire y sus hijos Javier, José Ignacio y Santiago, María Angélica Chuaire y flia. lamentan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Los amigos de sus padres Juan Ramón Coclomer, Graciela Yanuzzi, hijos, hijos políticos y nietas acompañan a su mamá y hermanos en este doloroso momento.

GUTIÉRREZ, OLINDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Su esposa Blanca hijos Chichi, Bebí, Ale, Lore. Sus nietos y bisnietos y demas familiares participan de fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Piedad. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y familia acompañan con cariño a Mercedes y a sus hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

IOVINO, RITA GAETANO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Sus padres Francisco y Yolanda, hnos, hnos políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron cremados . Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

IOVINO, RITA GAETANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna y consuelo a su familia. María Teresa Rotondo de Muratore, sus hijos Héctor Ángel y Marcela Fontana, Alicia Beatriz y respectivas flias. participan con gran dolor su fallecimiento, y acompañana a sus familiares en estos momentos de tanta tristeza.

IOVINO, RITA GAETANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Amao Vargas, su esposa Mirta Muratore e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a sus seres queridos. Oramos por su eterno descanso, la paz y el consuelo del Señor los acompañen y fortalezcan.

IOVINO, RITA GAETANO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Chini Habra Fernandez participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su flia y afectos en el dolor.

MANSILLA, MARTÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Su esposa Guadalupe Vidal, hijos María Pía, Alfonsina, padres Luis, Beatriz, hnos Natalia, Gisela, Lucas, sobrinos Tiago, Estefano,Jami, Ema participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. Hamburgo Cia. S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MANSILLA, MARTÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. "Cuando la vida te separa de un ser querido... su sonrisa es el mejor recuerdo. Asi vivirás en nuestros corazones... siempre sonriente. " Descansa en paz Martin querido. Sus tíos Hugo, Ñaty, primos Fabricio y Guadalupe, Leandro. Brille para el la luz que no tiene fin.

MEDRANO HUMBERTO (CHANGO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Agustín Pedro, María Rosa, María Eugenia, María Luisa Rimini Olmedo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MEDRANO, HUMBERTO (CHANGO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Las amigas de su sobrina Susanita; Florencia Soria, Estela Bahr, María Pía Urueña y María Angélica Urueña acompañan a la familia en tan difícil momento.

MEDRANO HUMBERTO (Chango) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Lola Monti de Amestegui y Rosa Inés Monti lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de profunda tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDRANO HUMBERTO (Chango) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Amigas de su hermana Susana participan con pesar su fallecimiento: Marta Ducca de Fraguas, Susana Jugo de Benavente, Martita Rojas de Castiglione, Liliana Elkin de Galvez, Margarita Zaín de Urueña, Marcela Pinto y Beatriz Cerro de Viaña hacen llegar su sentido pésame para toda su familia.

MEDRANO HUMBERTO (Chango) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias acompañan en este momento de dolor a sus hermanas, sobrinos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDRANO HUMBERTO (Chango) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. María Argentina Weyenbergh participa su fallecimiento y acompaña afectuosamente a sus hermanas Susana, Marisa y Lastenia.

MIGUEL, VICTOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Su esposa Evelin Gonzales, sus hijos Florencia, Maximiliano, Nahuel ,Miguel, h. politicos Ana,Luciana, nietos Luciano, Consuelo, Maria Paz, Guillermina, Samuel, Ignacio, Bautista, Salvador, Miguel, y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos seran inhumados hoy a las 9hs en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

MOLINA CHAZARRETA, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Graciela Moreno, sus hijos Diego, Iris, Cecilia, Anhaí y Leandro Lucena participan con dolor el fallecimiento del querido y apreciado amigo "Dardo", ruegan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

MOYANO, CARMEN FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. El Club Banco Provincia, participa con dolor el fallecimiento de su asociada.

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Sus sobrinos Oscar Mulki, Myrian Alaniz, sushijos Cristian, Vani y Melissa y sus flias, Acompañan a nuestros queridos Marito, Gladis y Nanci y sus flias., por la partida de nuestra querida Tia Elen. Dios Todopoderoso este dando consuelo y resignación.

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. "En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma" Salmo 94:19. Sus sobrinos Pablo Mulki, Raquel Ruiz, Ana Priscila, Alexia, Martín Mulki y sus respectivas familias te despiden con la certeza que hoy despertaste en la presencia de nuestro amado Señor Jesús.

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Tía querida. Ejemplo de amor e inocencia perpetua. Ya no hay mas dolor ni lágrimas en ti. Sólo te digo hasta pronto!!!. ¡Su sobrino Gerardo Fadel, participa con dolor su fallecimiento.

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Carlos Mulki, Sofía Basbús, sus hijos Sergio y Fernanda; Diego y Cynthia; Fabiana y Juan Lutfi participan con dolor por la partida de Elen Victoria Mulki, acompañando a su familia ante la irreparable pérdida. El Señor consuele los corazones de sus seres queridos.

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Sabemos que si se destruya la vivienda terrenal en la que vivimos, tenemos por parte de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas-2º Corintios 5:1. Miguel, Oscar, Abraham, Ester, Mónica Cejas y flia participan y acompañan con profundo dolor a sus amigos y fliares.

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Margarita Cejas de Ruiz, sus hijas RAquel, Silvia, Anita, Nancy y respectivas familias despiden hoy a la querida Tía Elen y abrazan a su familia y hermanos en Cristo.

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. "En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros" San Juan 14:2 Sus sobrinos Miguel Russo, Lucrecia Mulki e hijos participan con dolor su partida al Reino Celestial y acompañan a su familia en estos momentos orando por su consuelo.

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. "Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios" Mateo 5:8 Sus sobrinos Fernando Mulki y Claudia Vazquez e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Te extrañaremos querida tía Elen!

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. "Ve sube al monte y sé unida a tu pueblo" Deuteronomio 32:48-50 (La Biblia) Irma Ise de Velarde y familia participan su fallecimiento y acompañan a la familia Mulki en la tristeza de la despedida.

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Sus vecinos del edificio Salta 451, participan su fallecimiento y acompañan a su hija Nancy en este momento de tanto dolor.

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Aun con dolor no dejare de alabarte Señor Dios mío. María Loris Neme, Olga Neme, Libia C. de Neme, Gonzalo Sebastián Neme y flia; Alberto A. Neme y flia participan con dolor su partida a la Patria Celestial.

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Martín Oscar Muratore y flia. acompañan a sus hijos Marito, Nanci, Gladys y sus respectivas familia en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Oscar Muratore, Julia Escolano de Muratore acompañan a sus hijos y demás familiares en esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. El Justo por su fé vivirá " Chini Habra Fernández y flia participan con dolor su partida terrenal y agradecen su Amoroso Servicio Cristiano que la caracterizó. Acompañamos a su flia e Iglesia en estos momentos de pesar.

PEÑAFORT, RAMÓN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en San Juan|. Edmundo Lescano y Silvia Gomez Paz participan su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia.

PEÑAFORT, RAMÓN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en San Juan|. Cecilia Meossi de Noriega, Beatriz Meossi de Cáceres y sus familias acompañan con profundo dolor a Liliana y Tato en este triste momento. Ruegan oraciones a su memoria..

PEÑAFORT, RAMÓN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en San Juan|. Francisco Berdaguer, su esposa María Lastenia Atterbury y sus hijos acompañan con mucho cariño a Prince, Liliana, Tato y demás familiares en este momento de dolor.

PEÑAFORT, RAMÓN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en San Juan|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola lamentan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hermanos Liliana y Tato Ribas.

PEÑAFORT, RAMÓN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en San Juan|. Pablo Berdaguer, Rosina Ferrari, sus hijos Pablo, Martín, Nicolás y Fernando y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUMIE VITTAR, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Su tía Myriam Rosa Chaud y sus primos Martin, Pablo y Gianinna, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

RUMIÉ VITTAR, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Su tía Nelly Chaud de Maatouk, sus primos Daniel y familia, Chely y flia. y Eduardo y familia. Participan con profundo dolor el fallecimiento de Carlitos. Se ruega una oracion en su querida memoria.

RUMIE VITTAR, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Sus primos Jorge, Ñoña y Walter Azuz y sus respectivas flias, despiden con profundo dolor a nuestro querido Carlitos. Rogando por la paz de su alma y que brille para él la luz que no tiene fin.

RUMIÉ VITTAR, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Dr. Antonio Rolando Chaud y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. A nuestro querido sobrino, eternamente en el recuerdo.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. María Rosa Rímini de Avendaño, sus hijos Baltazar, María Rosa, María Magdalena, Francisco y Juan Santiago y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a Cristina en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SPITALE, LUIS (Bocha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Maximio Ruiz Paz y María Cristina Lescano participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, HERMINIO MARTÍN Ing. (q.e.p.d.) Falleció el9/8/95|. Su amigo Andrés, invita a la misa en su memoria en la parroquia San Francisco a las 19 hs con motivo de cumplirse 26 años de su partida a la Casa del Señor.

GUARDO FLORES DE PEREA, EDITH ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Sus hijos Quiny, Marcelo y Celeste, nietos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 19 hs en la iglesia San Francisco con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la Casa del Señor. Ruegan una oración en su memoria.

SUAREZ, HUGO ENRIQUE (Huguito) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Es largo y solitario el camino sin ti pero te llevamos en nuestros recuerdos aunque no estés hoy con nosotros. Sabemos que desde allá donde estés nos guías, iluminas y cuidas. Su esposa Carmen, sus hijos Valeria, Diego, Cristian y Fernando Suárez, hijos políticos y nietos. Se ruega una oración en su memoria al cumplir un mes de su fallecimiento. Se invita a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita.

KURÁN DE SEQUEIRA, MARÍA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/11|. Al cumplirse diez años de tu partida al Reino Celestial. Tu familia te recuerda con infinito amor, estás presente constantemente en todos nuestros actos, por eso nuestras oraciones y pedidos al Señor que te tenga a su lado y te de descanso eterno.

MESSA DE FERNÁNDEZ, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/93|. Sus hijos Carlos y Miguel Fernández, con motivo de cumplirse 28 años de su partida la recordamos con mucho amor. Se ruega una oración en su memoria.

BARRIONUEVO, JULIO MAMERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Su compañera Silvina Juarez, sus hijos Luis, Julio Claudio, Jorge, Pablo, Grabriel, Azucena, Fabian y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos seran inhumados hoy 12 horas en el cementerio La Misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

CHAVEZ, JORGE ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Sus hermanas Carmen y Dora, sus hnos politicos, sobrinos y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

LUNA, CLELIA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Teresita Amadey, sus hijas Cecilia y Patricia Lagar, sus hijos politicos Cristian Acosta y Mario Feijóo y sus nietos Sofia y Emilio Acosta y Lucia, Nicolás y Santiago Feijóo, lamentan el fallecimiento de la querida "Quela", quien durante muchos años acompañó a su faimilia con lealtad y mucho cariño. Siempre la recordarán y le agradecerán su entrega. Abrazan en este momento de dolor, a Tere y Miguel Ángel con sus respectivas familias y elevan oraciones para que el alma de su madre descanse en paz.

LUNA, CLELIA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Pelucho, Yiyi y Yaya Amadei junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de tristeza.

RUIZ, ROSA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Yo soy la resurrección y la vida. El que cre en mía, no morirá jamás" Juan 11:25 La Biblia. Su cuñada Margarita Cejas de Ruiz, sus hijas Raquel, Silvia, Anita, Nancy Ruiz y respectivas familias acompañan en este triste momento a sus sobrinos, primos y nietos elevando oraciones por consuelo divino para ellos.

SIRIANI, VÍCTOR IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Dr. Víctor Napoleón Abdala, su esposa Dora Yolanda Reynoso y sus hijos Marisa, Víctor, Marily y Gustavo, y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRAN, SILVANA DANIELA (q.e.p.d.) falleció el 1/8/21|. Hija querida, te fuiste de nuestro lado dejando un gran dolor. Al entender que ya no estás, solo me queda el recordarte siempre feliz y que descanses en paz y que desde el cielo nos cuides y protejas a tus hijos, padres y a toda tu familia que siempre te amó y te amarán. Siento que no te has ido, que estás en todos lados. Yo, junto a tu hermano Nacho que te ama y te amará por siempre, te decimos que descanses en paz y brille para vos la luz que no tiene fin. Agradecemos a todas las personas: Doctores, amigos y familiares que estuvieron a nuestro lado en tan difícil momento. Invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 19hs en la parroquia Santiago Apostol (La Banda) al cumplirse 9 noches de su partida.

VALLEJOS DE MORALES, CARMEN RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Amada hermana, hoy hace un año que ya no estás entre nosotros. Tu partida en silencio y de repente nos causó mucho dolor y tristeza, solo nos consuela saber que estás junto a mamá, papá y al Señor Misericoridioso descansando en paz y gozando de la Gloria eterna. Siempre estarás presente en el recuerdo, con mucho amor. Tus hermanos Dora, Ramón, Manuel y Juan Carlos, hermanos políticos y sobrinos, invitan al responso hoy a las 10 hs. en el panteón familiar del cementerio La Misericordia y a la misa a llevarse a cabo en la Iglesia Santiago Apóstol a las 19 hs. Se ruega oraciones en su memoria.

VALLEJOS DE MORALES, CARMEN RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Mamá: hoy se cumple 1 (un) año de tu partida al reino celestial, mi corazón te llama, no te olvida y te extraña. Espero algún día poder tenerte de nuevo y darte ese beso que tanto anhelo. Gracias por darme lo que nunca nadie podrá hacerlo, ese Amor sincero y ese apoyo incondicional. Aunque ya no estás conmigo, acepto tu partida y solo le pido a Dios que te permita descansar en paz por toda la eternidad. Te Amo y Te Extraño Madre Mía. Al cumplirse 1(un) año de su partida, su hija María Morales, su hijo político Ramiro Pereyra y sus nietas Ana Paula y Evangelina invitan al oficio religioso a realizarse el día martes 10 de agosto en la parroquia Santiago Apóstol a partir de las 20 hs.

VALLEJOS DE MORALES, CARMEN RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Te fuiste al lado del Señor hace ya 1 año, pero yo no abandono tu recuerdo porque me da fuerzas para seguir en la vida. Madre, te quiero. Ruego siempre para que estés bien al lado de Dios." Al cumplirse 1(un) año de su partida, su esposo Armando y sus hijos Verónica, Oscar y María invitan al oficio religioso a realizarse el día martes 10 de agosto en la parroquia Santiago Apóstol a partir de las 20 hs.

SAAD, HECTOR EDUARDO (Pocho)(q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21.

Dr. Raúl Villalba, Ing. Ruben Villalba y Omar Villalba y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Sus hijos Mabel y Ernesto, sus nietos Karina Nicolás, Mauricio y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. de Clodomira. Serv. ORG.ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORIA, FÉLIX RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. Jota Jozami, su esposa Dorys, sus hijos Julio y Jalil, y Lita de Ponce participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE SÁNCHEZ, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Sus hijos Alejandra, Fabian, Cristian y Nelson Sánchez, sus hijos pol. Jorge Ruiz, Lina Santillan y Paula Miranda, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Choya. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORONEL DE SÁNCHEZ, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Edmundo Gómez, su hija Claudia María, sus nietas Maitena y Oriana participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Choya.

CORONEL, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Sus sobrinos Lucas y Walter y demas familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Arraga. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CUEVAS, ADELA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Sus hijos Yanina y Ramiro Ibarra, h. politicos Juan y Vero, sus nietos Benjamin, Jeronimo , Maxi, Estefi y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Atamiqui COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

DÍAZ, LISANDRO ANOTNIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Su esposa Rodilda Castillo, sus hijos Raúl y Luisa y sus nietos Sebastián, Agustina, Sol y Lucía participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Forres. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

ELÍAS, SILVIA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Su esposo Pablo Alanís, hijos Valentina y Tiziano, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en cementerio Local. Elevan oraciones por su descanso eterno. Las Termas.

ELÍAS, SILVIA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Su hermana María Eugenia Elías y Eduardo Logarzo, y sobrinos Bautista y Sofía participan con profundo dolor el fallecimiento de Caro y ruegan oraciones por su eterno descanso. Las Termas

ELIAS, SILVIA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Sus primos Oscar Mulki, Myrian Alaniz, sus hijos Cristian, Vani y Melissa y sus flias, acompañan a nuestro querido Pablo y sus hijos en este dolor. Rogando a Dios consuelo a toda la familia.

ELIAS, SILVIA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Dra. María Leonor Abdo participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Caro y acompaña a su esposo Pablo e hijos en este difícil momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Las Termas.

ELÍAS, SILVIA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Elba Inés Elías de González e hijos, participan el fallecimiento de su querida prima Carolina. Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

ELÍAS, SILVIA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Guillermo Valdez y Pichona Elías participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima Carolina, rogando por el eterno descanso y pronto consuelo a toda la familia. Las Termas.

ELÍAS, SILVIA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Susana Graciela Elias, participa con dolor fallecimiento de querida prima Caro, elevando oraciones al Altísimo por pronto consuelo y descanso eterno. Las Termas.

ELÍAS, SILVIA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Hernán Valdez y familia, participan con dolor el fallecimiento de amada tia Carolina, ruegan oraciones por su memoria y el consuelo para toda la familia. Las Termas.

ELÍAS, SILVIA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Graciela Susana Avila y familia, participan con hondo pesar el fallecimiento de su colega Carolina, ruegan oraciones y pronta resignación a su familia. Las Termas

ELÍAS, SILVIA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Empleados de Farmacia Avila Pepe Avila, Liliana Iñiguez, Paola Avila, Mariano Avila y Marcelo Lescano, participan con profundo dolor el fallecimiento de Carolina, ruegan oraciones a su memoria. Las Termas

ESCOBAR, ELENA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Su esposo Armando y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Pozo Hondo. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383. La Banda.

FORTE, SALVADOR FELIX ING. (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Sus hijos Salvador Alberto, María Natalia y Julio Mariano, su hijo político Javier, sus nietos, Josefina y Laureano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías

FORTE, SALVADOR FELIX ING. (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Julio Alberto Savio, su esposa Rosa, sus hijos Rocío, Julieta, Julio y Adrán, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías

FORTE, SALVADOR FELIX ING. (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Señor recibelo en tus brazos. Valeria Serrano y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Natalia Forte y ruega cristiana resignación a toda la familia. Choya.

FORTE, SALVADOR FELIX ING. (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. La Comisión Directiva de la Sociedad Sirio Libanesa de Frías, participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio vitalicio e integrante de la Comisión Directiva de la Institución y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías

FORTE, SALVADOR FELIX ING. (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Raúl Jalaf y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías

JIMÉNEZ, AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. "Estarás siempre en nuestros corazones y que descase en paz en a Casa del Reino Celestial." Su esposa Mirta, hijos María Sara, Agustin Exequiel y Lourdes Natali Jimenez, su nietito Gael Agustin y su hija política Soledad participan con dolor irreparable pérdida .Elevan oraciones en su memoria. Las Termas

OJEDA, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Su amigo Rene Bautista Colombo y familia participan con inmenso dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y que brille para él, la luz que tiene fin

OJEDA, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni, sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana Nuno y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.