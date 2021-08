FÚNEBRES | 11 de agosto del 2021

11/08/2021 - 03:06 Funebres

Fallecimientos

10/08/2021

- Miguel Antonio Coronel (Árraga)

- Dominga Rodríguez de Cortez (Rosario)

- Jorge Eduardo Lamadrid

- Carlos Rafael Pintos

- Juana Antonia Leguizamón (Villa Silipica)

- Ernesto Córdoba (Termas de Río Hondo)

- Juan Martín Thir

- María Esther Acosta de Giagnoni (Clodomira)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MAGDALENA FLOROLIDIA ALLES DE CANTONI (q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 6/8/2021 y espera resurrección

El sr. Presidente del Honorable Consejo de la Magistratura de la Provincia, Dr. Eduardo Federico López Alsogaray, Secretaria Dra. Maria Eugenia Granda, Señores Consejeros y demás empleados participan con profundo dolor del fallecimiento de la Sra. Madre del Consejero Titular de este Alto Cuerpo Sra. Magdalena Florolidia Alles de Cantoni.

Dr. JOSE FÉLIX DEMASI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/8/21.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Dr. JOSE DEMASI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/8/21.

Dr. Diego Pavón y su Sra. Dra. Paola Reichel, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Mariano Demasi. Elevan oración en su memoria.

DR. JOSÉ FÉLIX DEMASI (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|.

Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano, sus hijos Luciana María, Cecilia María y Diego Emiliano Gómez Terzano participan el fallecimiento de su amigo José y acompañan a la familia Demasi con todo cariño.

Dr. JOSÉ FÉLIX DEMASI (q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 9/8/21 y espera la resurrección.

Centro de Diagnóstico por Imagen Clínica Yunes acompaña a al Dr. Mariano Demasi por la pérdida de su padre y toda su familia en tan difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

Dr. JOSÉ FÉLIX DEMASI (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21

Marta Sapunar, Fernando Barrionuevo, sus hijos Juan José, Fernando, Marta María, Sebastián y Francisco y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus amigos Fifo, Dorita y demás familiares en tan triste momento.

JORGE EDUARDO LAMADRID (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 9/8/21

Su sobrina política Nélida Jaqueline Ayuch participa con hondo pesar su fallecimiento.

JORGE EDUARDO LAMADRID (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 9/8/21

Sus fieles colaboradoras Fanny y Yeny Aramayo participan con gran dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

JORGE EDUARDO LAMADRID (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 9/8/21

Sus consuegros Susana Aguilar, Luis Alberto Otero y familia participan con gran tristeza y dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

JORGE EDUARDO LAMADRID (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 9/8/21

Su consuegra Ana María Battistini y familia participan con hondo pesar su fallecimiento. Que descanse en la paz del Señor.

JORGE EDUARDO LAMADRID (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 9/8/21

Su esposa Dra. Nilda Azucena Ayuch “Chochi”, sus hijas, sus hijos políticos y nietas participan con profundo dolor su desaparición física. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

JORGE EDUARDO LAMADRID (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 9/8/21

Su hija Dra. María Constanza, su hijo político Dr. Matías Buchanan, sus nietas Emma y María Luz participan con hondo pesar el fallecimiento de su amado padre y abuelo.

JORGE EDUARDO LAMADRID (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 9/8/21

Su hija Dra. María Ximena, su hijo político y compañero Ing. Matías Otero, sus nietas Emilia, Pilar y Guillermina Morena participan con gran dolor el fallecimiento de su amado padre y abuelo. Oraciones en su querida memoria.

JORGE EDUARDO LAMADRID (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 9/8/21

Amado papi: nuestro padre y amigo de risas y momentos únicos, nuestro cómplice de vida, te marchaste de este mundo lleno de cariño. Sabemos que ahora nos seguirás cuidando desde el cielo y en cada estrella estarás. Nos llenaste el corazón de calor y nos pintaste la infancia de colores. Solo gracias eternas por tanto amor. Te extrañaremos por siempre. Tus hijas Coty y Xime.

RECORDATORIO

GREGORIA DE JESÚS BRIZUELA DE SERRANO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/7/21 y espera la resurrección.

Desde que te fuiste, hace ya un mes, nada ha sido fácil, el vacio que dejaste es imposible de llenar. Fuiste una admirable mujer a la que tuvimos la suerte y fortuna de llamar esposa, madre, abuela y amiga, fuiste en nuestras vidas una luz que nos guiaba, que nos iluminaba el camino correcto y nos daba la fuerza para seguir, ahora nos quedan tus recuerdos, tus palabras y todo el amor que nos diste, nos consuela saber que descansas en la gloria de Dios.

Tu esposo Julio César Serrano, tus hijos Patricia y Julio, tu hijo políticos Ariel Brito, tus nietos Rocio, Álvaro y Martín Brito invitan a la misa que se oficiará en su memoria hoy a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey. La Banda.

INVITACION A MISA

CARLOS RUBÉN GEREZ Negro) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/8/19 y espera la resurrección.

Mi vida, hoy hace 2 años que te fuiste. El tiempo pasa y el dolor de tu ausencia es cada vez más grande.¡ Te extraño, te necesito!¡Sé que eres mi ángel que me acompaña!¡ Te amo y siempre te amare!. Tu esposa Liliana Bravo invita a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en Catedral Basílica.

INVITACION A MISA





CARLOS RUBÉN GEREZ Negro)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/8/19 y espera la resurrección.

Mi vida, hoy hace 2 años que te fuiste. El tiempo pasa y el dolor de tu ausencia es cada vez más grande.¡ Te extraño, te necesito!¡Sé que eres mi ángel que me acompaña!¡ Te amo y siempre te amare!. Tu esposa Liliana Bravo invita a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en Catedral Basílica.

RECORDATORIO

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Hoy a un año de tu partida a la casa del señor, el dolor y la tristeza aún invaden nuestros corazones. Tu ausencia se siente cada vez más, estas presente en cada amanecer con esas ganas de seguir y nunca bajar los brazos. Gracias por tus enseñanzas por ser esa persona tan maravillosa y sobre todo por ser parte de nuestras vidas, fuimos bendecidos de ser tus hijos. Siempre te recordaremos así como fuiste un hombre bueno, honesto, trabajador, noble de gran corazón. Que dios te conceda La Paz eterna Padre querido, aquí vivirás por siempre en nuestra memoria y corazón jamás te olvidaremos. Tus hijos Juan, Jorge, tus nietos y nueras.

Como quisiera que el tiempo se hubiese detenido aquel día, que me dijiste (en seguida vuelvo), yo se mi vida que vos desde donde estás, en ese lugar tan bello, donde solo los seres como vos pueden entrar, me sigues cuidando, protegiendo y ayudando a seguir sin desfallecer, por nuestros hijos, nietos, nueras y sabes cuánto te agradezco; pero amor mío; te necesito tanto, porque tu ausencia no puedo soportar, mi compañero de tantos años, siempre juntos a todos lados. No hay un día, un instante de mí vida que no te tenga en mi mente, miro la puerta y el reloj, esperando tu retorno que aquel día me prometiste, en nuestra casa se espera tu regreso, como todos los días cuando te estabas y te esperaba con la comida lista. Yo no puedo adaptarme aunque el tiempo ya no me juega en contra y sigo siempre mirando la hora para que al volver de tu trabajo que tanto amabas este todo preparado, para sentarnos a la mesa. Un año de tu vuelo inesperado, en fracción de segundos, la muerte te arranco de mi lado, tranquilo, relajado y muy en paz, te sumergiste en un sueño profundo del cual ya no despertaste. Esa paz se mantiene en nuestras casas y le doy infinitas gracias a Dios todopoderoso porque aunque me desgarre tu ausencia, te premio elevándote sin sufrimiento alguno. Hay mi negro, mi negro no me sueltes la mano porque en ciertos momentos cuando despierto y veo que no estas a mi lado, siento morirme de tristeza y angustia, nunca nos faltó nada por esa pasión que le ponía a todo lo que hacías, tu teoría de vida, muy acertada por cierto era, nadie da lo que no tiene, como tampoco disfruta lo que no puede y vos disfrutaste todo lo que quisiste, sin privarte absolutamente de nada y a tu manera; esa tranquilidad me queda, porque estaba reflejada en tu rostro, aquel día de tu partida y es la que se respira hoy en nuestro hogar. Me dejaste dos hijos maravillosos, que desde muy niños les enseñaste lo que es el trabajo y el crecer con la frente en alto, porque no hay mayor satisfacción de lo que ganas con esmero y sacrificio, cuatro nietos que son mi motivo para seguir viva porque tu siempre decías, ahora es para los nietos y dos nueras super compañeras, es decir dos hijas más (a las que tanto querías). Amor mío no me alcanzará lo que me quede de vida para agradecerte todo lo que me brindaste y la vida que vivimos juntos, solo te pido que me esperes hasta que nos volvamos a encontrar, para ya nunca más separarnos. Dios amado yo sé que él está en tu Reino Celestial y te suplico que le des un descanso infinito y lo hagas brillar en la mejor estrella que ilumine en el cielo, para yo desde aquí enviar besos infinitos. Te amé, te amo y te amaré por toda la eternidad, mi hombre, mi esposo maravilloso en todos los sentidos, con una nobleza inigualable, siempre dispuesto a brindar ayuda a quien lo necesitara. Totalmente orgullosa de vos, elevo una oración en tu tan querida memoria. Jamás te olvidaré porque vives en mi alma y en mi ser. Descansa en paz mi todo. Su esposa Reina de Grimalt lo recuerda al cumplirse un año de su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

AGRADECIMIENTO A INVITACION A MISA

MARÍA SILVIA LEDESMA DE RICCARDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/8/21 y espera la resurrección.

La familia Riccardo Ledesma agradece a Dios por toda la vida compartida en esta tierra junto a María Silvia.

También agradece por todas las muestras de cariño y afecto de nuestras familias y amigos. Por los gestos de solidaridad y acompañamiento en todo momento, cuando tuvimos que afrontar las situaciones más comprometidas de su enfermedad por COVID 19.

Agradecimiento profundo y sincero para con el Sanatorio 9 de Julio, institución que la recibió y cuidó de ella durante 15 días, y en donde intentaron a todo momento estabilizarla y ayudarla a recuperar su salud.

A la doctora Jimena Bartolomé, jefa de la UTI de dicho establecimiento médico, por su profesionalismo y sensibilidad exhibida durante el tratamiento, como así también a todos los profesionales médicos que intervinieron en el transcurso de la enfermedad de María Silvia, de manera especial a los enfermeros y enfermeras que cuidaron de ella hasta el último minuto de vida.

A los doctores Héctor Demaria y Rolando Barbieri, amigos de la familia, que estuvieron acompañando en todo momento y preocupándose por el estado de salud de M.S. y de los demás integrantes de la flia. afectados por el virus.

Por la contención y la cercanía del obispo diocesano Monseñor Vicente Bokalic Iglic y su obispo Auxiliar Enrique Martínez Ossola, y amigos sacerdotes, Padre Sergio Quinzio, Padre Raúl Ibarra, padre Mario Monge, padre Rolando Tenti y a todos los sacerdotes que nos acompañaron teniéndola presente a M. Silvia en cada celebración; al querido Movimiento de Eslabón, su asesor espiritual Padre Jorge Ramírez y toda J.D., en donde desarrolló María Silvia junto a su esposo su apostolado por muchos años, en especial a su Círculo de Amigas “Las Comadres”.

A la Cruz Roja, filial local, y en la persona de Soledad Carrizo, voluntaria de esta institución que buscó contenernos siempre.

A los amigos y compañeros de trabajo de María Silvia, del organismo DEPSE, a su director y todo el personal; al estudio contable Drube, a Pablo Drube, Marcela y cada compañero de María Silvia.

A los directivos y personal de Radio Exclusiva por su permanente apoyo en los momentos más críticos de M.S. A Los Nocheros, el grupo de tenistas del cual participa su esposo, Tucho, un agradecimiento especial.

A nuestra familia, todos incluidos, por estar presentes, a los amigos, que siempre acompañan y son el sostén en los momentos más difíciles.

Esta historia de vida, de una mujer sencilla, hija, madre, esposa, empleada, mujer de fe, comprometida con la causa de Jesús a través de la Iglesia Católica, en toda su vida, no tuvo el final que muchos esperaban. Aparentemente aquí no hubo “milagro” tal cual algunos lo entienden.

Lo que si nos asombrará será el descubrir que los rezos, la intenciones y todo lo que hicimos por María Silvia se convertirán en “milagro”, si, desde el legado que nos dejó como mujer comprometida con su tiempo y con su gente, comenzando por su familia primero, y por cada uno de sus amigos/as, compañeros/as que conocieron en vida a nuestra querida María Silvia.

Para recordarla, hoy, miércoles 11 de agosto, al cumplirse el noveno día de su partida al encuentro con Dios Padre, participaremos de la eucaristía que se celebrará esta tarde desde la 20hs en la capilla del Campus de la UCSE, y que será transmitida por el Facebook de Cima Prensa del Movimiento Círculos de Juventud (Eslabón).

ABDALA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|.Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad y familia despiden a Elisa con sincero afecto y hacen llegar sus condolencias a toda su apreciada familia. Elevan al Señor oraciones por su descanso.

ALLES DE CANTONI, MAGDALENA FLOROLIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. A ti Señor, elevo mi alma". Elida Ache de Saad e hijos lamentan el fallecimiento de la querida amiga y expresan su pesar a la familia.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Su hijo Mariano Félix Demasi y nietos Solana, Marianito, Máximo y Augusto Demasi despiden con profundo dolor a papá y abuelo José.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Maximo y Augusto Demasi, su madre Eugenia Agüero lamentan la partida de su querido abuelo José. Siempre te recordaremos con amor. Sus nietos.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. El cuerpo médico de Cityo, Dres. Hugo Villalba, Juan Cruz Argibay, Daniel Yedlin, Alfonzo Lugones, Germán Lugones y Ricardo Mendez, acompañan al Dr. Mariano Demasi.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Personal administrativo de Cityo acompaña al Dr. Mariano Demasi en este dificil momento.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Compañeros del Hospital de Neumonología Dr. Gumersindo Sayago de su hija Luciana participan con profundo dolor su fallecimiento acompañan a la familia en este difici momento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Enrique Agustín Alcaide, Sara Pinto Villegas y sus hijas Josefina María y Facundo Filippi, María Mercedes y José Luis Silvetti participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Mariano, Sebastián y Luciana en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Los compañeros y colegas de Genesis acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Mariano Demasi.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Los socios de Génesis acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Mariano y acompañan a la familia en este doloroso momento.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Myriam Guzmán, Lucy Chávez, Dra. Virginia López y Olegaria Hernández participan el fallecimiento del hermano del CPN. Ramón Demasi y ruegan una oración en su memoria

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Chiqui Domínguez y familia participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo y colega .Ruegan una oración en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. "Dr. Descanse en paz y que brille para ud, la luz que no tiene fin". Los familiares del Dr. Roque B. Carabajal, que fuera amigo y compañero de tareas participan con profundo dolor su partida y ruegan una oración en su memoria

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. "Dr. José Félix no ha muerto, vive y vivirá en el recuerdo". Rosario Carabajal de Sánchez, sus hijos Mercedes y Oscar participan con gran dolor su fallecimiento y abrazan a su familia en tan difícil momento rogando al Señor lo ilumine eternamente.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. El consorcio de propietarios del Edificio Torre Disa participa con dolor el fallecimiento del doctor José Demasi, vecino del edificio. Acompaña a sus hijos Luciana, Sebastian y Mariano en este momento de dolor. ¡Feliz encuentro con el Señor!

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Sanatorio Alberdi, Gerencia, Plantel Medico y empleados participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Mariano Demasi. Elevan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Felipe R. Pavón participa con dolor su fallecimiento y acompaña al Dr Mariano y flia en este difícil momento. Ruega una oración en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Médicos, paramédicos y personal del sanatorio 9 de Julio SA, participan con dolor el fallecimiento de uno de los socios. Ruegan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Andersen Hugo, socio del sanatorio 9 de julio participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Ruega una oración en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Molina Julio socio del sanatorio 9 de julio participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Ruega una oración en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Demaría Héctor socio del sanatorio 9 de julio participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Ruega una oración en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Álvarez Ernesto socio del sanatorio 9 de julio participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Ruega una oración en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Cosci Eduardo socio del sanatorio 9 de julio participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Ruega una oración en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Chaud Antonio socio del sanatorio 9 de julio participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Ruega una oración en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Sr. Salas Jorge presidente del sanatorio 9 de julio participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Ruega una oración en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Fonzo Emilio socio del sanatorio 9 de julio participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Ruega una oración en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Espeche Luis Manuel socio del sanatorio 9 de julio participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Ruega una oración en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Rojo José socio del sanatorio 9 de julio participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Ruega una oración en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Lugones Gorriti Delfin socio del sanatorio 9 de julio participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Ruega una oración en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Pedro Julián, Alejandra Giuliano y sus hijas Josefina, Florencia y Delfina participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Mariano, Sebastian y Luciana. Ruegan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Susana Ferreira de Zarate, participa con dolor el fallecimiento de su consuegro.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Susana Zarate, su esposo Dr. Fernando Caceres, hijos y nietos, Monica Zarate e hijos y Gustavo Zarate, e hijos y Marysol Atienza, participan con dolor el fallecimiento del papá de su hermana política Luciana. Abrazamos con inmenso cariño a Lucrecia, sus hijos y sus nietos en este tristísimo momento

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Las amigas de su sobrina Carlota Raed, Susi, Silvita, Ceci, Patri, Claudia, Vivi, Moni, Mari y María Inés participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su hermana Judith y familia en este momento de dolor elevando oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Bernardo Villegas, María Claudia Azar y familia participan con profundo pesar su fallecimiento acompañando a sus hijos y familias y a su hermana Judith y familia Elevando oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Ramón Collado, Norma Bolañez, sus hijos Ricardo y Marcela Raed Demasi, María Silvia, sus nietos Agustina, Gastón, Joaquín Collado Raed, participan con dolor el fallecimiento del querido José y acompañan a su hermana Judit, hijos, nietos y ruegan por su llegada a la casa del Señor. Descansa en paz médico de la familia.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Hector Audino Zerda y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Los integrantes de la Cámara de Arte "La Bohardilla" participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestro asociado Ramón y acompañan a su familia en este dificil momento rogando oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Mavel N. de Nader y Mónica Nader acompañan con oraciones a su hermana Judith, sobrinas y sobrinos nietos en este momento de gran tristeza. Ruegan al Señor les dé la resignación y al estimado Dr. José el descanso eterno.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Norma Orieta, Noelia García Juárez, Mónica Nader y Salvador Tasca despiden al apreciado Dr. José, excelente profesional, y persona, muy generoso con su tiempo. Hacen llegar sus condolencias a sus hijos Sebastián y Mariano, hijos políticos y nietos. Descanse en paz querido doctor.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Raúl Ábalos Gorostiaga, su señora Diana Lía Dhers y sus hijos Raúl, Lucila y Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Raúl Fernando Ábalos Gorostiaga, su esposa Juana González Arzac y sus hijos Felicitas, Guadalupe, Josefina y Ezequiel participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. "No llores si me amas" Saludamos a sus hermosos hijos Mariano, Luciana y Sebastián Demasi y a nuestra querida Lucrecia. Que Jesús les dé consuelo y lo reciba a él en su brazos amorosos. Sus vecinos Mara de González y Gustavo Obregón y familia.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Juan Carlos Gavioli y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. María Cecilia Medrano, sus hijos Luis, Sebastián, María Cecilia, Facundo y Agustina Sayago Medrano con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana y respectivas familias participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Manuel Héctor Álvarez, su esposa Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y a sus familias en este doloroso momento.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Eduardo Ernesto Christensen, su esposa Olga Vieyra, sus hijos Alejandro y Eduardo participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su hijo Sebastián y familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Rafael Antonio Canllo participa con profundo dolor su fallecimiento.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. María Elena, Carlos Alberto, Rubén ABALOS ALIAGA y sus respectivas familias, participan con profundo dolor la partida de su amigo, acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Tulio, Bimbo, Mónica, Clarita y Dorita Martilotti Abalos y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Carlos Villalba, su esposa María Sandez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Miguel, María Pía, María José, Pusi, Santiago y Juan Cruz Corvalán Anelli participan con profundo dolor el fallecimiento del tío José y acompañan a Mariano Luciana y Seba en estos momentos de dolor. Que su alma descanse en paz.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Las amigas de su hermana Yudith: Norma Torres de Agüero, Evelia Secco de Basbús, Elisa Gallardo Capuano y Emilse Suasnabar de Benavente participan su fallecimiento y la acompañan junto a su familia con gran dolor. Elevan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Manuel Argañarás, su esposa Marta Josefina Agüero Abal, sus hijos María Josefina y Leandro Anabalón participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Señor recíbelo en tu Reino de amor y de paz y derrama en él bendiciones para su descanso eterno". Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad y familia abrazan en el dolor a sus hermanos Yudith y Ramón, a sus hijos y demás familiares.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. José Maria Masip, Mele Buxeda y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Silvina Díaz Miguel de Bravo y Ricardo Bravo participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.







Adolfo S. Mishima, su esposa Nilda Rodriguez, participan su fallecimiento y acompañan con dolor a su familia, rogando por su descanso etrno. Elevamos oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Benjamin Alvarez Valdes y Carmencita Eberle, participan su fallecimiento y acompañan a Sebastian, Florencia y toda su familia en este triste momento.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Víctor Emilio Zai n y Maria Delia Jiménez Mas participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Delfín Lugones Gorriti, su esposa Patricia, hijos y nietos acompañan en este momento doloroso a sus hijos Mariano, Sebastián, Luciana y respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Héctor Pedro Demaría, su esposa Elena y familia acompañan a sus hijos y respectivos familiares. Ruegan una oración en su memoria.





DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Margarita Zaín Fernández junto a sus hijas María Pía y María Angélica Urueña y sus nietos participan con pesar su fallecimiento. Acompañamos con mucho cariño a toda su familia, especialmente a su querida hermana Yudith y a su hermano Ramón.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. José Antonio Rojo, Ester Costas y sus hijos José, Ignacio y Alejo despiden a su amigo José con profundo dolor y elevan una oración en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Juan D. Pinto Bruchmann, su esposa María Inés Sánchez Abal e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su querida familia en este difícil y doloroso momento Elevan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Marcelo Luis Espeche (Machingo), María Angélica Mateo, Valentina Espeche Mateo participan con dolor su fallecimiento saluda a sus hijos Sebastián, Mariano y Luciana Demasi. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Roberto Costilla, su esposa Nelda y sus hijos Paula, Diego y Natalia acompañan su fallecimiento.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Marcelo Aníbal Espeche, Ana María Bruchmann participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Te extrañremos mucho tía Alicia. Su sobrina Doris, sus hijos Lautaro y Julieta participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Juan D. Pinto Bruchmann, su esposa María Inés Sánchez Abal e hijos participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a su familia en especial a su hermano Adolfo. Elevan oraciones en su memoria.

IOVINO, RITA GAETANO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Que Dios le de el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermana Monica, su cuñado Gustavo y sus sobrinos Valentin, Bautista, Bruno.

IOVINO, RITA GAETANO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Margarita Muratore, Mirta Muratore, Amaro Vargas participan su fallecimiento y acompañan con dolor a sus seres queridos y elevan una plegaria en su memoria.

IOVINO, RITA GAETANO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. El Señor en su infinita misericordia le conceda el descanso eterno. Mirian Gonzales, Cesar Brizuela participan su fallecimiento y acompañan en el dolora sus seres queridos.

IOVINO, RITA GAETANO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. El Coro estable de la Provincia despide con profundo dolor a una de sus integrantes más noble y amorosa. Con un corazón inmenso, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Eras luz, lucha y amor. Tu fortaleza nos inspirara a seguir. Te vamos a extrañar siempre, Riti querida. Acompañamos a su familia en este momento y pedimos una oración por su eterno descanso. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

IOVINO, RITA GAETANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Victoria Salomón de Canllo, sus hijos Jorge y Elizabeth y flia. participan su partida al Reino Celestial. Acompañan a su querida flia. en este momento de dolor, rogando al Señor darle cristiana resignación.

LAMADRID, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Su esposa Nilda Ayuch, sus hijos Constanza, María, hijos políticos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LAMADRID, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. "Estará siempre en nuestros corazones y que descanse en paz en la Casa del Reino Celestial. Sus sobrinos Gladiz Infante de Ayuch, William Ayuch y flia; Diego Ayuch y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan a Dios rogando por el eterno descanso de su alma.

LAMADRID, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Bernardo Villegas, María Claudia Azar y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido amigo y acompañan a su esposa y familia en este momento de dolor. Elevando oraciones en su memoria.

LAMADRID, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Mirta y Pamela Rigourd despiden a un amigo de toda la vida. Descansa en paz Jorge, acompañamos en el dolor a su esposa Chochi, hijas Constanza y Ximena con sus flias respectivas. Ruegan oraciones en su memoria.

LAMADRID, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Comisión Directiva y administrativos del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor del fallecimiento del esposo de la Dra. Nilda Azucena Ayuch de Lamadrid, socia de nuestra Institución. Se ruegan oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

LAMADRID, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Ana María, Clemira, Sofía Banegas, Edith Banegas y familia. Emanuel Silva, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su querida esposa Chochi Ayuch e hijas Ximena y Constanza y respectivas familias en este doloroso momento. Hasta siempre Jorge. Y que sus restos fueron sepultados en Parque de la Paz.

LAMADRID, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. "Señor grande es tu misericordia. Recíbelo en tus brazos y que goce en tu presencia celestial. Carlos Vella, su esposa Mary, sus hijas Marcela y Cristina Vella, sus nietos Maxi, José, Giuliana yJoel acompañan en el dolor.

LAMADRID, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. María Cristina Ibáñez de Garay, sus hijos María Marcela y Raúl Alejandro y flia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa Chochi, hijas y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

LAMADRID, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Su amigo Máximo Trejo y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria. Rogando al Altísimo por su descanso eterno y cristiana resignación a su familia.

LAMADRID, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene". Dra. Glays Díaz, Norma, Emanuel, abrazan en este momento triste a su amiga y colega Nilda Ayuch y flia y ruegan oraciones a su memoria por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación a su flia.

MANSILLA, MARTÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. La Comunidad Educativa del Instituto San Pedro Nolasco (BHM) participa con profundo dolor el fallecimiento padre de estudiante de nuestra institución. Acompañamos a la familia en este momento de pesar, que el Señor y Nuestra Madre de la Merced los bendigan y les den la fortaleza necesaria. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá".

MEDRANO HUMBERTO (CHANGO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Sara Arce Viaña y familia participa su fallecimiento y acompañamos a su familia en este momento tan especial.

MIGUEL, VICTOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Jorge Sottini, su esposa Marcia López Rivarola, sus hijos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Pedro L. Mulki (a), Bety de Mulki (a) y sus hijos Gabriela y flia; Gustavo y flia y Zulema y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos difíciles momentos.

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Zulema I. Mulki, sus hijas Camila, Gimena y Carolina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos difíciles.

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. "Despedir a alguien tan dulce es muy difícil, Dios la eligió para compartir todo su amor y dulzura en el cielo". Siempre estarás en mis recuerdos y en mi corazón querida tía Elen. Teresita Gubaira, Pedro Castaño, sus hijos Leandro, Cecilia y Daiana participan con profundo dolor su fallecimiento ,acompañan a sus amados hijos Nancy, Gladis, Mario y a sus respectivas familias en estos momentos de pesar.

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Mario Japaze y Silvia Jozami de Japaze lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos y a toda su familia.

MULKI, ELEN VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. Dr. Luciano Franz, su esposa Lic. Martha Biagioli de Franz e hijos participan y acompañan a toda la familia Mulki en este momento

PINTOS, CARLOS RAFAEL (Q.E.P.D.) Falleció el 9/8/21|. Sus hijos Leisa, Esteban, Milagros, sus hijos politicos Damian y Valeria, sus nietos Luz, Luciano, Melani, Alexis y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

SILVA, IBIS ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/21|. Su esposa Blanca, hijas Roxana, Noemí y Carina, nietos y bisnietos Elián, Siid y Thiago participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio el Descanso. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SPITALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Juan D Pinto Bruchmann, su esposa María Inés Sánchez Abal, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este difícil y doloroso momento Elevan oraciones en su querida memoria.

THIR, JUAN MARTÍN (q.e.p.d.) Fallecio el 10/8/21|. Su esposa Norma Ferreira, sus hijas Nadia y Natalia y sus hijos políticos Leandro y Mariano participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron y nomás ayer el cementerio parque de la Paz. HAMBURGO CIA SE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

THIR, JUAN MARTÍN (GRINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/21|. Te despido Gringo con mucho cariño, el mismo que vos nos entregaste siempre. Te tu alma descanse en paz. Su tía Leonor, Luki y primos Ángela, Oscar, Irma y flia. Acompañamos a Norma e hijas.

THIR, JUAN MARTÍN LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Lic. Martín Thir, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y acompañan en el dolor, a familiares y afectos.

THIR, JUAN MARTÍN LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/21|. El decano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el vicedecano, Dr. Carlos Ramón Juarez, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Lic. Martín Thir, docente del Departamento de Geología y Geotecnia. Acompañan en el dolor, a familiares y afectos.

THIR, JUAN MARTÍN LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/21|. El equipo que integra el Departamento Académico de Geología y Geotecnia, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Lic. Martín "Gringo" Thir, Tus compañeros, siempre te recordarán como profesional y docente, pero sobre todo por el vacío que dejas, como persona y amigo. Acompañamos en el dolor, a familiares y afectos.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Sus hijos Aimará y Eduardo invitan a la misa que en su memoria, se celebrará hoy a las 19 hs en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Querida Patri, fuiste una amiga desde pequeña, y hoy te recordamos con tu sonrisa a pleno y tu cariño eterno. A los 9 días de tu fallecimiento, nos reuniremos a orar por tu alma en la misa virtual de la parroquia San José de Belgrano de las 20 hs. Reciban Aimará y Eduardo nuestras condolencias .Charo y Beto Cheein y flia,sus amigos de la calle Córdoba. Besos al cielo.

ANDRADA, FAUSTINO (q.e.p.d.) Fallecio el 5/8/21|. Su hermano López Oscar, su cuñada Roxana Suárez, sus sobrinos Karen, Noelia, Lucia y Oscar. Lo recuerdan con cariño.

AUAT, SALIM (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/67|. "Que brille la luz eterna para él y su alma descanse en paz". Sus hijos Alejandro, Antonio, Miguel y Olga Auat y Teresa Borquez de Auat y sus respectivas flias., lo recuerdan con cariño en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPINOSA, DANIEL FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/21|. Negro querido, seguimos sin entender que pasó, todo fue tan rápido, nos dejaste con el corazón destrozado, pero con la certeza que estás en los brazos de nuestro Señor. Descasan en paz Negro querido. Tus padres Antonia y Fernando; tus hermanos Pablo, María y Cecilia; tu esposa e hijos, sobrinos y cuñados lo recuerdan con motivo de cumplirse 2 meses de su fallecimiento.

ESPINOSA, DANIEL FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/21|. Cuando la vida te separa de un ser querido, su sonrisa es el mejor recuerdo, así vivirás en nuestros corazones. Siempre sonriente. Descansa en paz Negro querido. Sus padre Antonia y Fernando; sus hermanos, esposa e hijos, sobrinos y cuñado participan al cumplirse 2 meses de su fallecimiento.

TREJO, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/18|. A 3 años de tu partida, al Reino de Dios. Que brille la luz que no tiene fin". Siempre en nuestro corazón y recuerdo. Su esposo Mario Morales, sus hijos Maximiliano y Facundo, su hija política Verónica y su nieta Isabella. Se ruega una oración en su memoria y por su descanso eterno.

CARPIO, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Amigas de su hermana Viviana: Tere J., Norita, Mónica, Teresita V. y María Inés participan con pesar su fallecimiento y acompañan con oraciones por su eterno descanso.

TOLEDO, ELVA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/21|. Sus sobrinos Nidia y Quique, Santiago Varas y sus hijos Silvina, Mariano, Sebastián y Tomy, sobrinos nietos Flor, Lourdes, Piki, Elisa, Mateo y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza Clodomira EMPRESA SANTIAGO.

PEREYRA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Querido Eduardo todavía sigo sin entender tu partida y a pesar de tu ausencia, solo me queda agradecer los años vividos juntos … Vives en nuestros corazones y recuerdos todos los días. Hoy a tres meses de tu partida te recordamos con mucho amor. Tu esposa Choly, tus hijos Eduardo, Graciela, Sebastián y Darío e hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en iglesia Cristo Rey.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. A un año de tu partida me es imposible olvidarte, has sido un amigo incondicional, abrazo en este día por este medio a su señora e hijos. Isabel de Auad

SAAD, HÉCTOR EDUARDO (Pocho)(q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. " Yo pongo mi esperanza en ti Señor". Elida Ache de Saad e hijos acompañan a la flia en el dolor y la oración.

ACOSTA DE GIAGNONI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/21|. Su hijo Renato , su esposa Sonia y sus nietas Antonella, Renata y Rita participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Esperanza de Clodomira. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE GIAGNONI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/21|. Su hija Lilia y sus nietos Carlos y Ana participan con inmenso dolor su partida al Reino Celestial.Ruegan oraciones en su querida memoria.

ACOSTA DE GIAGNONI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/21|. Su hermana Victoria, su sobrina Karina y sobrinas nietas Meli y Ani participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Clodomira. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ACOSTA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/21|. Su esposo Carlos, sus hijos Miriam, Renato, Lili, nietos Carla, Antonella, Renata, Rita, Verónica, Santiago, Carlos,Ana, bisnietos Elias, Kevin, Benjamín, Cristofer y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Esperanza. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BELTRÁN ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermano Ernesto Beltrán, su cuñada Griselda Robles y sus ahijadas Marta, Flor y Beti Beltrán y sus respectivas familias acompañan a sus hijos en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar. El me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas…" La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 673 "Fuerzas Armadas", participa con dolor el fallecimiento del padre de la docente Verónica Córdoba. Rogamos oraciones en su memoria y resignación a su familia. Las Termas

FORTE, SALVADOR FELIX ING. (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. La Comunidad Educativa del Agrupamiento N° 86.051 de Choya, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la docente de esta Institución Prof. Natalia Forte. Ruegan oraciones en su memoria. Frías

LEGUIZAMON JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/21|. Sus hijos Damian, Hipolito, Norma, Fernando, Raquel, Mariela, Marcia Leguizamon, sus h. politicos Carmen, Alejandra, Italo, Belindo, Manuel, nietos bisnietos y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Silipica SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

RODRÍGUEZ DE CORTEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció en Rosario Santa Fe el 7/8/21|. El Peronismo Ojodeaguense está de Luto!! Una Militante Peronista, de la 1era Hora, partió hacia la Eternidad !!. Sus Compañeros de Causa: Chiquito Carrizo, Miriam Rodríguez, Raúl G Báez, Pori Iturre de Báez y sus flias, participan su Fallecimiento con profundo dolor y acompañan a sus Seres queridos! Ruegan oraciones a su Memoria!!..

TOLEDO, ELVA ANGELICA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/21|. Querida Tía, vivirás por siempre en nuestros recuerdos, porque fuiste la mejor tía del mundo. Sus sobrinos: Nidia y Quique Prina, Santiago, Silvina y Mariano Varas, Sebastián y Tomy Roldan, Florencia, Lourdes, Piki, Elisa y Mateo Varas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Clodomira.

PEREYRA GREGORIO BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Con el corazón destrozado hoy te recuerdo hermano querido, no puedo creer todavía que te fuiste, ¡hoy a un mes de tu partida te digo cómo duele tu ausencia! ¡Cómo se te extraña en la gomería, en la juntada con nuestros amigos, ya nada es igual! Te amo hermano querido, descansa en paz, tu hermano Negro Pereyra, tu cuñada Noemi, tus sobrinos Ruli, CHiny y Susy con sus respectivas familias te recordarán siempre con mucho amor.