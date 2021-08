FÚNEBRES | 13 de agosto del 2021

13/08/2021 - 02:33 Funebres

FALLECIMIENTOS

13/8/21

- Héctor Alfredo Medina

- Juan Eduardo Trombotto

- Juan Carlos Rossi

- Daniel Osvaldo Bramajo

- Rosa Esther Concha (Fernández)

- Yolanda Catalina Fernández

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALLES DE CANTONI, MAGDALENA FLOROLIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Repuestos Arturo Lorente SRL participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

BRAMAJO, DANIEL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Su madre Lidia Fernández, su esposa Silvina Coronel, sus hijas Zamira, Nadia y Naime Gramajo, sus nietos Avi e Iván y sus hermanos Nelson y Patricia Gramajo participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BRAMAJO, DANIEL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Esc. Nº 36 y Jardín Nº 204 de la localidad de Santa María Dpto. Capital participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en su dolor. Ruegan una oración a su memoria.

CHÁVEZ, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Su esposa Yolanda Aranda, sus hijos Chachin, Leisa, Antonella y Leila Chávez y sus nietos Amira, Sisa y Eva participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Serv. Soc. Amparo SRL- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Amigas de la familia: Chiqui J. de Perea, Kita S. de Diaz, Betty Carabajal, Coca G. de Gunther, Amanda Ledesma, Negrita C. de Abutt y Anahi Massuh, participan con profundo dolor la partida del esposo de la querida amiga Perla y acompañan a sus hijos y nietos en estos tristes momentos. Descansa ya en la gloria de Dios querido Luigi.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Sus fraternos amigos Francisco Antonio Sanchez y Norma Illiny Auad y sus sobrinos en el afecto Fernando Antonio Sanchez y familia, Hector Daniel Sanchez y familia, y Francisco Manuel Sanchez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y que Dios provea de cristiana resignación a toda su querida familia. Ruega oraciones en su memoria.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Juan C. Marhe y Sandra de Marhe y su familia, acompañan al amigo Luis y familia. en este dificil momento.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Brille para el la luz que no tiene fin. Clara Bóboli de Gamietea, sushijas Clarita y Liliana, sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos, nietos, hijos políticos, hermanos políticos Amilcar y Regina y demás familiares en estos tristes momentos. Luiggi descansa en paz junto a tu esposa Perla. Nuestras oraciones son para ustedes.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. El Centro Amigos del Ciego, participa con profundo pesar el fallecimiento del cuñado de la Sra. Vicepresidente de la Institución Doña Regina Pereyra de Buenvecino y pide oraciones en su memoria y resignación para sus hijos y demás familiares.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Choly Moyano, Graciela Moyano y Rodolfo Bunge y flia, participa su fallecimiento y acompañan a sus hijos Pedro, Cecilia y Luis César, nietos y demás fliares en este doloroso momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Sus hermanos politicos Amilcar Buenvecino y Regina Pereyra, sus sobrinos Alejandro Buenvecino y María Martha Boglione, Giovanna Buenvecino Boglione despiden con gran dolor al querido Tio Luisito. Que descanse en paz junto al Señor. Sus restos fueron ihumados en el cementerio Parque de la Paz.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Con profundo dolor te despido querido amigo y compañero te recordaré siempre Guerrieri Mariano (Pipi) y familia que descanses en paz.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de la Lic. Adriana Congiu.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón querido amigo". José Elías y familia acompañan a su familia ante la irreparable pérdida del querido Luis. Elevan oraciones en su memoria.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Ricardo Neme y Graciela Tauil participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Jorge E. Führ y Silvina Pinto, sus hijos Victoria y Sebastián participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su cuñado Luis Cesar Congiu y a sus hermanos Pedro y Cecilia ante la irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Acompañamos y abrazamos con mucho cariño, a nuestra querida amiga Adriana y a su familia, en este momento de mucha tristeza, sus amigas del gimnasio: Carmen Castillo, Adri Habra, Alicia García, Moni García, Pely David, Inés Fernández, Cachi Casenave, Sandra Seú, Silvi Luna, Rosi Juarez, Marti Garay, Jorgelina y Daniela Vásquez.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Cr. Julio R. Marañón, su esposa Luisa E. Astún, su hijo Cr. Enrique F. Marañón, su esposa Verónica Vega lamentan su fallecimiento y despiden con dolor al padre de su amigo Luis. Ruegan una oración en su memoria.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. "Yo Soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Jn. 11. Personal de la Dirección de Psicología Educacional y Asistencia Escolar participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de la Lic. Adriana Congiu y acompaña a la familia en este momento de pesar.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar y familia participan su fallecimiento acompañando fraternalmente a sus hijos Luis César y Carolina, Adriana y demás familiares en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Valle Lami Polti de Acuña y sus hijos Marcelo, José, Juan José, Roberto, Miguel y Francisco Javier Acuña con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan afectuosamente a sus hijos, nietos y demás familiares en la irreparable pérdida sufrida. Ruegan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Chaud Antonio, socio del Sanatorio 9 de Julio, participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Acompaña a su familia e hijos, Luciana y los Dres. Sebastian y Mariano Demasi en este momento. Ruega oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Salas Carlos, presidente del Sanatorio 9 de Julio participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Acompaña a su familia e hijos, Luciana y los Dres. Sebastian y Mariano Demasi en este momento. Ruega oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Fonzo Emilio, socio del Sanatorio 9 de Julio participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Acompaña a su familia e hijos, Luciana y los Dres. Sebastian y Mariano Demasi en este momento. Ruega oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Espeche Luis Manuel, socio del Sanatorio 9 de Julio participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Acompaña a su familia e hijos, Luciana y los Dres. Sebastian y Mariano Demasi en este momento. Ruega oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Lugones Gorriti Delfin, socio del Sanatorio 9 de Julio participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Acompaña a su familia e hijos, Luciana y los Dres. Sebastian y Mariano Demasi en este momento. Ruega oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Rojo José, socio del Sanatorio 9 de Julio participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Acompaña a su familia e hijos, Luciana y los Dres. Sebastian y Mariano Demasi en este momento. Ruega oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Médicos, paramédicos y personal del Sanatorio 9 de Julio SA. participan con dolor el fallecimiento de uno de nuestro socio fundador. Acompañamos a su familia e hijos, Luciana y los Dres. Sebastian y Mariano Demasi en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Andersen Hugo, socio del Sanatorio 9 de Julio participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Acompaña a su familia e hijos, Luciana y los Dres. Sebastian y Mariano Demasi en este momento. Ruega oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Molina Julio, socio del Sanatorio 9 de Julio participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Acompaña a su familia e hijos, Luciana y los Dres. Sebastian y Mariano Demasi en este momento. Ruega oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Demaria Hector, socio del Sanatorio 9 de Julio participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Acompaña a su familia e hijos, Luciana y los Dres. Sebastian y Mariano Demasi en este momento. Ruega oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Alvarez Ernesto, socio del Sanatorio 9 de Julio participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Acompaña a su familia e hijos, Luciana y los Dres. Sebastian y Mariano Demasi en este momento. Ruega oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dr. Cosci Eduardo, socio del Sanatorio 9 de Julio participa con dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Acompaña a su familia e hijos, Luciana y los Dres. Sebastian y Mariano Demasi en este momento. Ruega oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. La Sociedad de Cardiología de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro socio, Dr. Sebastián Demasi, acompañamos a la familia en este triste momento, rogando oraciones en su memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Olga Carabajal, participa con pesar el fallecimiento de su estimado médico, profesional excelente y bellísima persona. Elevo mis oraciones por su descanso eterno y acompaño con cariño a Lucky y sus hijos en este momento de dolor.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Ing. Mario Simón, su esposa Graciela Juarez Garcia e hijos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento doloroso. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

DIAZ, RAMÓN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Sus hijos Angela, Ramón, Hugo, Cristina, Diaz, h. políticos Carlos Margarita, Liliana, nietos Lorena, Romina, Dario,Gaston, Natalia,Virginia y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

FERNÁNDEZ, YOLANDA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Sus hijos Damián, Romina y Luciano Reinoso, su hijo político Pablo, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GALVÁN, JUAN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Mi querido amigo Viru, quizás no haya palabras para consolar la pérdida de un hijo, con profundo dolor, acompaño a Lidia, esposa, hijas, hermanos y demás familiares. Le pido a Dios les de fortaleza y resignación ante tan irreparable pérdida. Noni Tijera y flia.

GARAY DE YSI, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Sus hijos Monica, Carlos, Jorge, Walter, sus hijas politicas, nietos, bisnietos y su hermano Cholo Garay, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LAMADRID, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Lydia Sthela Trejo, participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento. Que descanse en paz. Eleva oraciones en su memoria.

MEDINA, HÉCTOR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Sus hijos Freddy, Mónica, Sonia, Miriam, Mariano, Diego, Mariela, Eugenia, Belén, Ramiro y Wilson, sus nietos Fede, Ana, Luciana, Mía, Mateo, Ramiro, Belén, Rita, Anyelen, Fernanda, Cruz, Cinthia, Gastón, Cindi, Agustín, Martina, Josefina, Franco, Rita, Nacho, Valentina, Luján, Valentín, Virginia, Pauli, Anita, Enzo y Ximena, sus bisnietos Victoria, Tahiel, Lorenzo, Felipe, Simón, Thiago, Alan, Morena, Lisandro, Maite, Lorenzo, Emma, Benjamín, Bautista, Julieta, Milena y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, HÉCTOR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Sus hijos Mirian, Monica, Sonia, Medina sus nietos Federico, Ana Laura, Luciana, Mia, Mateo, Cruz, Fernanda , Ayelen, Belen, Ramiro , Rita, Cintia, Pelado, Pelito, bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Parque de la Paz SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MIGUEL, VICTOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Hebe de Infante del Castaño, participa el fallecimiento de su estimado vecino y eleva oraciones por su descanso en la paz del Señor.

MIGUEL, VICTOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Su hermana Cachi, sus sobrinos Daniela, Fernado, Miriam y su nieta Mily participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, JORGE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Profundo dolor nos deja la partida de nuestro querido Tio Lucho. Su sobrina Oliva Perez y Toño Paz, sobrinos nietos Matias y Pato,Santiago y Florencia y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

PAZ, JORGE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Hoy el Señor te llevó a su encuentro para gozar de la vida eterna en la gloria del Cielo. Su sobrino ahijado Matias Paz Perez, esposa Pato Rios y sus hijas Isabella y Delfina Paz Rios, participan con dolor su fallecimiento.

PAZ, JORGE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi no morirá jamas. Su cuñado Jose Perez, sobrinos Oliva, Ricardo Perez, y sus respectivas flias, participan con dolor su partida al Reino Celestial. Sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

PAZ, JORGE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Sus cuñados Mari Perez y Carlos Sanchez, sobrinos Fabiana, Lorena, Ramiro, Brenda y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

RÍOS, GERARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. La comision directiva del Centro de Jubilado "Solidaridad", acompañan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de la socia y ex integrante de la comision, fiel colaboradora Sra. Julia Negrita Villagran. Que Jesus con su Divina Misericordia, le de fortaleza y una pronta resignación en tan dolorsa pérdida.

RÍOS, GERARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Gladys Y. Lastra y Carlos R. Casóliba participan con profunco dolor su fallecimiento y acompañan a su señora madre Negrita, sus hermanas Soraya, Judtih, Alejandra y sus respectivas familias en tran doloroso trance. Elevan oraciones por el descanso eterno de su alma.

RÍOS, GERARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Que Dios lo reciba en su reino y brille para él la luz que no tiene fin. Oliva Pécora de Collado y sus hijas Enriqueta Collado, Mariana Collado y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a Negrita y familia en este triste momento.

RÍOS, GERARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Carlos Ledesma y Verónica Ledesma participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.

ROSSI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Su esposa Marcela Altamiranda, sus hijos Sandra, Gabriel y Adrian y su nieta Antonella participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROSSI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Una tristeza enorme nos invade con tu partida inesperada que Dios te tenga en la gloria. Su prima Stella de Hazam, sus sobrinos Exequiel, Jacqueline, Guadalupe, Mónica, Nicolás, Alejo, Lucas, Bautista, Agostina y Salvador Hazam.

ROSSI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su sobrina Mary Azar de Paoletti, su esposo Ítalo Orlando Paoletti y sus hijos Alejandro, Claudio y Sebastián participan con mucho dolor su partida. ¡Hoy se fue un grande! Le pido a Dios que le de resignación a la familia. Ruegan una oración en su querida memoria.

ROSSI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Su sobrina Paola Patricia Rossi participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en el dolor.

ROSSI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Rogando por su eterno descanso, su cuñada Dora Altamiranda, Mario Quiroga, sus sobrinos Claudia, Magalí, Marcos, Gabriel y Maximiliano participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

ROSSI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. El Club Atlético Central Cordoba, participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex-jugador y una de las grandes glorias de la institución, uno de los héroes del histórico triunfo en La Bombonera. Por siempre en la memoria y corazón de todos los ferroviarios.

ROSSI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Señor dale el descanso eterno y recíbelo en el cielo a tu lado. Su cuñada Norma Sandoval de Rossi y sus sobrinos Paola Patricia Rossi, Fernando Rossi y Cecilia Ruiz Vassallo y sus sobrinos nietos Rita y Facundo Rossi Ruiz y Estela Sandoval participan su fallecimiento y acompañana a la familia en su dolor.

SANTILLÁN, RAMÓN ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Cuni, Peri, Fernando Caceres; Natalia y Raúl, Lucía y Ramón e hijos; y Domingo Abdulajad participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo "Vaca" y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

THIR, JUAN MARTÍN (q.e.p.d.) Fallecio el 10/8/21|. Alejandro R. Ferreiro y Elena B. Duran lamentan con pesar el fallecimiento del apreciado Gringo y. Acompañan a su esposa y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

THIR, JUAN MARTÍN LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/21|. Raul Martín, Nora Zapata y sus hijos: Romina, Agustina y Francisco, participan su fallecimiento y acompañan con dolor a su esposa Norma e hijas.

THIR, JUAN MARTÍN (q.e.p.d.) Fallecio el 10/8/21|. Gringo amigo querido, tu partida duele en el alma. No te digo adios porque sé que volveremos a vernos. Jorge Johanson.

THIR, JUAN MARTÍN (q.e.p.d.) Fallecio el 10/8/21|. Sus amigos de Norte Electricidad, participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

THIR, JUAN MARTÍN (q.e.p.d.) Fallecio el 10/8/21|. Sus amigos Jose, José Manuel y Victor, despiden al amigo que se fué y ruegan una oración en su memoria.

TROMBOTTO, JUAN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Su madre Maria Bibiana Zanardi y flia SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARPIO, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. (Juan 11,25). La comunidad religiosa y educativa del Colegio Belén participa con profunda pena el fallecimiento de Gustavo Daniel Carpio, padre de nuestra alumna Sofía y acompañan a toda su familia en este difícil momento elevando oraciones en su memoria.

PEREYRA VEGA, CELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Su nieta Marta Ibañez, su nieto político José Navarro, su bisnieta Valentina Navarro Ibañez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en estos tristes momento. Abue Celia, siempre te recordaremos y te llevaremos en nuestros corazones. Elevan oraciones en su querida memoria a nueve días de su fallecimiento.

PEREYRA VEGA, CELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Edith Urtubey y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a su nuera Marta. Elevan oraciones en su memoria.

RAMALLO, NOEMÍ ISABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Su hijos Ramón, Marcelo, Julio, Fabián, Graciela, Andrea, Fátima, Edith, h. políticos Antonio, Ana, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. COBERTURA HAMBURGO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Telefono 4219787.

TABOADA, ALICIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Su esposo Roque Prietto, sus hijos Matías, Belén, Walter, Marcos, José, h. político Javier, su nieto Mateo y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín Del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Telefono 4219787.

TEVEZ MARIO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Sus hijas Cintia y Sandra Tevez, su yerno Carlos Coronel, despiden con profundo dolor a su padre y suegro. Dios lo tenga en la gloria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

PEREYRA VEGA, CELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. "Abu Celia, que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Sus hijas Olga Beatriz y Mirta, su hijo político Ramón, sus nietos Beatriz, Marta, Celia, Débora y Ricardo invitan a la misas que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Cristo Rey, La Banda, al cumplirse nueve días de su partida a la casa del Padre. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

LEDESMA, PEDRO ANTONIO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Negro hermanito querido ya gozas de la mirada de Dios que es lo más hermoso. Siempre presente en cada corazón de los que te tuvimos, por que no mueren los que viven en los corazones. Se ruega una oracion a su memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CONCHA, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Con inmenso dolor, lloramos tu inesperada partida. Su hermano Omar, sus sobrinos Franco y Catalina participan acongojados su fallecimiento ruegan una oración en su memoria y para que brille para ella la luz que no tiene fin.

CONCHA, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Gracias por tu dedicación y paciencia infinita Dios te tenga en la gloria. Su nieto Valentino y su sobrina Malena Sandoval participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CONCHA, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Nos resignamos por tu partida. Solo el pedimos a Dios que te permita descansar en paz en su reino celestial. Sus sobrinos Fernando, Alexia y Malena participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CONCHA, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Vivirás por siempre en nuestros corazones- Sus hijos Silvano y Silvana, hijo político José y sus nietas Yrenna, Nahyara, Selenne, Mahya y Gala que lloran tu partida, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

ELALL, MARCIA MIKAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Tu tío Carlos Tejada participa con profundo dolor tu partida. Sus hijos Sebastian, Ramiro, Benjamín, Juliana e Iván. Sus nietos Gael, Nacho, Salomé, Felipe, Baltazar, Sol, Benicio, Camilo,Paz y Francisco. Elevan oraciones a su memoria.

ELALL, MARCIA MIKAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Su madre Graciela Otreras, su hija Sofía Mikaela, sus hermanos Emiliana, Fernando y Yamila, hnos polit, sobrinos Ignacio y Lisandro Zucci, y Valentina Miliani, y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Beltrán EMPRESA SANTIAGO.

ELALL, MARCIA MIKAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Sus primos Mario, Oscar Basualdo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ELALL, MARCIA MIKAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Hoy tu partida a la casa del sr. El dolor y la tristeza invaden nuestros corazones. La comunidad parroquial de la Capilla San Pedro de Beltrán, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio de Beltran.

ELALL, MARCIA MIKAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Querida Mika quedarán guardados en nuestros recuerdos y corazones los mejores momentos que compartimos. Tus colegas Zuly Ardiles, Liz Águila y demás compañeras de trabajo de la escuela Paul Harris Nº 1220: Nora Paz, Marina More, Miriam Silva y Lis Maldonado te despiden con inmenso dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ELALL, MARCIA MIKAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Solo Dios sabe por qué te llevó tan pronto de este mundo. No solo eras hoy colega, sino que también fuiste nuestra compañera de estudio en el IFD Nº 3 y es por eso que el dolor de tu partida se nos hace inmenso y guardamos en nuestro corazón todos los gratos momentos compartidos. Nuestro sentido pésame a su querida familia. Profes: Estella Maris Espampinatto, Liliana Nuno y Carina Rojas, Susi Pereyra participan con profundo dolor su fallecimiento.

ELALL, MARCIA MIKAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Hoy tu partida a la Casa del Señor. El dolor y la tristeza invaden nuestros corazones. La comunidad parroquial de la Capilla San Pedro de Beltran, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio de Beltran.

ELALL, MARCIA MIKAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Querida Mika nuestra compañera la que siempre estaba dispuesta a todo tratando de unirnos. Te fuiste de repente y nos dejas un dolor irreparable. Nos harás falta en cada encuentro amiga, toda una vida compartida, pero seguro estarás presente en cada recuerdo, en cada anécdota en cada risa. Por siempre en el corazón de la promo 92. Vuela alto!

ELALL, MARCIA MIKAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Emma de Silighini, sus hijos Alba Luz, Augusto Alberto y su hija política Lucy participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre Chela y demás familiares en este difícil momento.

ELALL, MARCIA MIKAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Lita, Dani y Sole Tauil lamentan con profundo dolor su partida y atesoran en sus corazones toda una infancia, adolescencia y cientos de bellos momentos compartidos. ¡Descansa en paz Mika querida!.

ELALL, MARCIA MIKAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos Él me hace reposar y a donde brota agua fresca me conduce, fortalece mi alma, me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Gloria y Blanca Isaac lamentan con infinita tristeza su partida pero con la fe en Jesucristo de que ya goza de la vida eterna descansando en los brazos del Señor.

FARIAS, SANDALIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Tus hijas del corazón Silvia, Teresa, sobrinos políticos Walter, Rubén, sus nietos Mayra, Alejo, María Victoria, María Florencia, Marcos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor (Fernández). Cobertura Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Telefono 4219787.

MEDINA, GREGORIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. La Comunidad Educativa y Cooperadora de la E.S.P.E.A N °3. Participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de nuestra compañera Bibliotecaria Prof. Marcela Del Valle Medina. Que brille para él la luz que no tiene fin. Las Termas.

RAMOS, HÉCTOR VICENTE (q.e.p.d ) Falleció el 11/8/21|. Dios nos dio memoria para nunca olvidar a quien amamos. Marcela Rojas y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del amado padre de su querida amiga y colega Rosa Ramos y acompaña en tan doloroso momento a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria. Choya.

SORENSEN DE MOYANO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Bienaventurados los limpios de corazón porque de ellos será el Reino de Dios. Su hija Maby. Su esposo Raul y sus hijas Juana y Gabriela participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma.

SORENSEN DE MOYANO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Su hija Emilse F. Moyano. Su yerno Fabián Cáceres y sus nietas Aldana y Marlene Cáceres participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

SORENSEN DE MOYANO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. "Cuanta tristeza querida Juanita". Sus vecinos y amigos de la familia del barrio Roca Carlos E. Martínez, María Nélida Gonzales y sus hijas Sonia y Nélida B Martínez participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevamos nuestras oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

SORENSEN DE MOYANO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Su ex vecina y amiga de la familia, Sonia Viviana Martínez de García, hijos, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruega oraciones por su descanso eterno.

SORENSEN DE MOYANO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Su ex vecina y amiga de la familia Nélida Beatriz Martínez de García, hijos, hijos político y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruega oraciones por su descanso eterno.

SORENSEN DE MOYANO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Sus vecinos y amigos del Barrio Roca Enzo V. Piumetti, su esposa Dina (Vicky) Herrera, sus hijos Valeria, Sebastián y Antonella, hijos políticos, nietos y Alicia Herrera participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memora y por su descanso eterno,

SORENSEN DE MOYANO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Nicolás Alegre, Olga Gallegos y sus hijos Nicolás Alberto (a) Natalia Evangelina (a) y Juan Ignacio Alegre, participan con dolor su fallecimiento. por la pronta resignación de susseresa queridos, en especial de su hijo y amigo Dr. Luis Moyano. Se ruega oraciones en su memoria.

SORENSEN DE MOYANO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Dra. Trici Romay y Dra., Alicia Matesa participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Dr. Luis Moyano y ruegan oraciones en su memoria por su descanso eterno.

SORENSEN DE MOYANO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. El dolor de tu partida entristece nuestros corazones. Señor recíbela en tus brazos y permítele el descanso eterno. Sus amigos Juana y Chano Mendoza, sus hijos Roque, Griselda, Raul, Román y sus respectivas familias encomiendan en tus manos, Padre Dios, a nuestra vecina y amiga Juanita. te rogamos concedas a sus hijos, nietos y demás familiares una cristina resignación.

SORENSEN DE MOYANO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Mauricio J. Ewens, Victoria del Carmen Quiroga y sus hijos Mauricio, Javier y Alan participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

SORENSEN DE MOYANO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Dulce madre: sin hacer muchas caricias nos demostraste de mil maneras el amor que sentías por nosotros. Siempre atenta y preocupada por nuestras necesidades, con tu hermoso carácter aguantaste como una roca todo el dolor que apareciera en tu vid. Pensamos que ibas a salir de esta con la misma entereza. Tus hijos Maby, Carlos, Luis, Hugo y Emile Moyano participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

SORENSEN DE MOYANO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Su cuñada Nedda Moyano Soria y su sobrino Hernán Melano Moyano participan con dolor su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma y paar que sus hijos, nietos y hermana reciban el consuelo de Jesús y de la Virgen María.

SORENSEN DE MOYANO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Juanita: Te vamos a extrañar, por que no cruzaras la plazoleta del barrio, saludando a todos o conversando con otros. En pleno jubileo de las familias el Señor te llamo y vos no dudaste en seguir sus huellas y marchaste en busca de paz y vida eterna. Que descanses en paz y brille para ti la luz infinita. Sus vecinos Rossy y Miguel Herlan, sus hijas Silvina, Ma Fernanda y Ma Fátima y sus respectivas familias acompañan espiritualmente en el dolor a sus hijos y cada una de sus familias.