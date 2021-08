FÚNEBRES | 15 de agosto del 2021

15/08/2021 - 02:25 Funebres

- Emma Aydee Cisneros

- Ana María Anania

- Francisco Alberto del Malvar (Pancho)

- Eduardo Alberto Romero

- Ana Noemí Leiva (Fernández)

- Carlos Rodolfo Miranda

- Carlos Victor Juárez (Fernández)

- Alicia Ester Ledesma

- Blas F. Carmona (La Banda)

- Antonio Garzón

- Mercedes Estela Acuña de González

- Néstor Alberto Diganchi

- Alberto Alfonso Barraza

- Juan Domingo Leguizamón

- Leandro Ramón Barrionuevo

- Elena del Carmen Ovejero (Gusayan)

Sepelios Participaciones

ACUÑA DE GONZÁLEZ, MERCEDES ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Su esposo Juan Luis González, sus hijos Claudia, Gabriel, Maricel, Florencia y Sofía, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vilmer. CARUSO CIA DE SEG SA .EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ACUÑA DE GONZÁLEZ, ESTELA MERCEDES (q.e.p.d) Falleció el 13/8/21|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hermanos Juan, Myriam, Eduardo, Carlos, Marcela y sus respectivas familias, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Vilmer.

ACUÑA DE GONZÁLEZ, ESTELA MERCEDES (q.e.p.d) Falleció el 13/8/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Fuiste una muy buena vecina y gaucha con nosotros. Sus vecinas y amigas del Barrio Jerarquizado: Betti, Zuny e Iris. Rogamos una oracion en su querida memoria y acompañamos a su esposo, hijos y adorados nietos y demas familiares. Amén.

ACUÑA DE GONZÁLEZ, ESTELA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. "Las almas de los justos están en mano de Dios". Gracias por estar siempre, te recordaremos de la mejor manera. Familia Trejo y Galvan, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA DE GONZÁLEZ, ESTELA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Familia Arce del Barrio Jerarquizado participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposo, hijos, nietos y demás familiares. Se ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA DE GONZÁLEZ, ESTELA MERCEDES (q.e.p.d) Falleció el 13/8/21|. "A mi gran amiga que ira por verdes prados y valles hermosos y con vertientes de agua cristalina camino al Señor para que El la reciba en sus brazos, era una persona bondadosa, una gran luchadora de la vida. Estarás siempre conmigo. Marta Auatt y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA DE GONZÁLEZ, ESTELA MERCEDES (q.e.p.d) Falleció el 13/8/21|. Francisco Pérez Nazar y Dr. Cristian Cocheri, participan con mucho dolor el fallecimiento Estela y elevan oraciones por su eterno descanso en paz. Nuestras condolencias a su hija Claudia y demás familiares y amigos !!

ANANIA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Su esposo Víctor Rojo, su hijo Víctor Román Rojo y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787

ANANIA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Hermana. Gracias por tanto amor que me brindaste. Siempre te voy a amar, sos todo el amor en mi vida. Descansa en paz, solo te adelantaste un poco en el camino. Ya volveremos a estar juntas. Te vamos a amar y recordar. Su hermana Susana, sus sobrinas Ana, Josefina, Andrea y su cuñado Victor, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ANANIA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Tía siempre te vamos a amar y recordar. Su sobrina Gaby y sus hijas Sofía y Virginia, su sorino Digo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

BARRIONUEVO, LEANDRO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Sus hijos Jorge, Alicia, Sergio, Lorena, Mariano, Pablo, , h/pol, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BARRIONUEVO, LEANDRO RAMÓN (CHILLA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Los amigos de su hija Mara: Rita, Claudia, Julieta, Susana, Viviana y Fabián participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Sus hijos Favian, Marcelo, Mariela, Edith, nietos Roger, Irina, Priscila, Pablo, Marcelo, Carlos, Martin, bisnietos Santiago y Faustina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz. (Capital-Sgo. del Estero) COB. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS. Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531 Tel: 4296027

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Sus hermanos Chicho, Cuca, Pichonga y Chita participan con profundo dolor el fallecimiento de su hermana Negra y ruegan una oración por su eterno descanso.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Sus nietos del corazón Cristian, Pablo, Mariela, Santiago (Pili), Santiago, Maximiliano, Mercedes, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz. (Capital-Sgo. del Estero) COB. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS. Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531 Tel: 4296027

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Sus sobrinos Chichina, Walter, Emma Fabiana, Piki, Emma Claudia, Juan Germán y Graciela participan el fallecimiento de su querida tía Negra y acompañan a sus primos en este triste momento.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Blanca Manzur, Mimi, Claudia y Santiago López participan su fallecimiento.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. "Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás". La comunidad educativa de la Escuela Nº 31 Pedro Pablo Gorostiaga acompaña en el dolor a Mariela Hoyos, compañera de nuestra institución. Fuerza de espíritu en este muy triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Nena Rubisz de Gubaira, sus hijos Musha, Grillo, Loly, Consty y su bisnieta Faustina participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz. (Capital-Sgo. del Estero)

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Compañeros de promoción de la Escuela Normal Manuel Belgrano y amigas participan con gran dolor el fallecimiento de la querida Negrita y acompañan a Favián, Mariela, Marcelo y demás familiares en estos tristes momentos.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Siria Daher, sus hijos Luis, Gustavo, Gabriela y César y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Gustavo Azar, Victoria Soria, sus hijos: Martin, Victoria y Rodrigo, y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Gustavo Daher, Roxana Curi, sus hijos: Omar y Noelia y Jesús participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. María Gabriela Azar, sus hijos: Lemisse, Lourdes, Gabriela, Francisco, Ignacio participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar" (Salmo). Dr. Angel Ramon Bagli y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su hermana en el afecto en su partida a la casa de Dios. Ruegan oraciones en su memoria.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Guardamos en nuestros corazones tu recuerdo, de ese maravilloso ser que llenaba de luz con su presencia ... faltarán tus visitas, esas escapadas que hacías para charlar. Gracias por tu amistad y cariño por nosotros. Descansa en paz, querida Negrita! Hasta que nos volvamos a ver. Pedimos cristiana resignación a sus deudos y oraciones en su memoria. Ana Urquiza de Abud, hijos: Eli, Lito, Silvina y Flavia con respectivas familias, ruegan por su descanso junto al Creador.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Marta RodrÍguez y flia. participan con dolor el fallecimiento de su amiga Ema Cisneros de Hoyos. Rogando una oración en su memoria y para sus hijos y nietos resignación.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Elena Macazaga de Rossi, sus hijos Antonio, Mónica, Sergio , Marcelo Rossi y sus respectivas familias. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Paz y consuelo a su querida familia.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Dra.Liliana R. Salomón, Dr.Luis Delfin Richetta, su hijos Dr. Luis Alfredo Richietta, Cra Richetta Sofía Rosela. Participan con dolor y ruegan una oración en su querida memoria.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. "Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna, por sus obras terrenales y por tu bondad como salvador del mundo". Sus amigos Jota, Dorys, Julio, Jalil Jozami participan con profundo dolor la perdida y ruegan una oración en su memoria.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Amiga querida, duele pensar que ya no compartiremos los buenos momentos en viajes y reuniones donde con tu alegría nos contabas cuentos, anécdotas. Negrita te vamos a extrañar, no te olvidaremos. Tus amigas Maga Anauate y Mirta Pereyra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. "Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad". Adriana Marcela Artaza y sus hijos Macarena, Lautaro y Candela participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Alejandra Soria participa con profundo dolor su desaparición fisica terrenal y eleva oraciones en su memoria y pide por una cristiana resignacion para su familia.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Negrita querida te despedimos con todo el cariño y agradecimiento por habernos permitido compartir de sus placenteras charlas y reuniones familiares junto a sus hijos y nietos. Sabemos que ya descansas y gozas de la felicidad eterna. Siempre te recordaremos. Sus amigos Máximo Trejo, Nelly Trejo, Claudia Palomo, Ing. Enrique Palomo, Lucia Gerez e hijos; Franco, Ignacio y Cielo abrazan a sus hijos y nietos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Aldo Sialle, Mamily Avido de Sialle, sus hijos Mariana y Mario, Federico y Daniela, Fernando y Constanza e Ignacio y sus nietos Santiago, Francisco y María Pilar participan con profundo dolor el fallecimiento de Emita, querida y entrañable amiga, de sólidos principios cristianos, cariñosa, integra y sincera. Siempre la recordaran con mucho cariño. Acompañan a su familia en estos tristes momentos y elevan oraciones en su querida memoria.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Querida Ema hoy te despedimos con profunda tristeza pero agradecidos a Dios por tenerte en nuestras vidas. Eres de ejemplo de lucha y superación. Gracias por tu amor incondicional, estarás siempre en nuestros corazones. Mariana Sialle, Mario Carfi y tu querido Francisquito te decimos hasta pronto. Acompañamos a toda la familia en estos dolorosos momentos.

CISNEROS, EMMA AYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Ing. Sergio Komornicki, Rita Lavaisse, sus hijos y sus respectivas familias acompañan a sus hijos y nietos en este momento de gran dolor por el fallecimiento de Emma y ruegan oraciones en su memoria.

CISNEROS, EMMA AYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Cdro. Juan Carlos Bortolussi, María Elena Lavaisse, hijos y respectivas familias acompañan a sus hijos y nietos en este momento de gran dolor por el fallecimiento de Emma y ruegan oraciones en su memoria.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Mi querida amiga y hermana Negrita, no fuiste sin despedirte lo hiciste dos veces pero pensé que tu partida fuera ya. Tu salud estaba deteriorada fuiste muy trabajadora no tenias descanso por eso Dios dijo basta. No hay calificativos de muy buena y más ya estas con tu esposo, ellos también no quieren estar solos. Criaste dos generaciones. Tu flia serán como vos con el mismo amor que teníamos entre dos flias. Perla Pettinichi y flia; Elmina Péres.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Los colegas de su hijo Favian, Carlos María Borges, María Clelia Gutiérrez y Carlos María Borges (h) acompañan a toda su familia en este momento de inmenso dolor, y ruega por una pronta resignación. QEPD.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila, sus hijos y sus familias participan el fallecimiento de Negrita y acompañan a su querida familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. En medio de las adversidades de este mundo, conservó la paz en su alma y en su corazón". Dr. Jorge Fiad y Sra., sus hijas Eugenia y Agostina y sus respectivas familias acompañan a sus hijos en este momento tan difícil, desearles pronta resurrecion. Loreto.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Marcelo Daher, Maribe Aiquel de Daher y sus hijos participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Negrita. Ruegan oraciones en su memoria.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna, por sus obras terrenales y por tu bondad como salvador del mundo". Juan José Masino y familia participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Señor, ya está en su casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno". Silvia, Claudia, Rocio, Loretta y Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DEL MALVAR, FRANCISCO ALBERTO (Pancho) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Su esposa Castillo Nelly Noemí, sus hijas Karina, María José, Silvia, Valeria, Eli, Julieta, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. COBERTURA CARUSO CIA ARG. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787

DEL MALVAR, FRANCISCO ALBERTO (PANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Su amigo y compañero Ramón Cisterna y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acercan su más sentido pésame en estos momentos díficiles que les está tocando vivir. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Dra. Marta De Simone de Mocchi participa su fallecimiento y acompaña en su pesar a su familia, colegas y personal del sanatorio 9 de Julio. Se ruega oraciones en su memoria.

DIGANCHI, NÉSTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. Su madre Nilda Noemí Herrera, su padre Néstor Dario Diganchi, hijos Guillermina, Santino y Franchesca, hermanos Ramón, Dario y Rita Fabiana Diganchi participan su fallec, Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. ORG. ANTONIO GUBAIRA SRL.

GARZÓN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Su esposa Marta Arévalo y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GARZÓN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Una tristeza enorme nos invade con tu partida, se fue en silencio con la paz de quien ha entrado en el camino de la vida eterna. El cielo abrió sus puertas, un coro de ángeles y la música de una guitarra te recibieron. Tus amigos fraternos: Mercedes Isabel Noriega, sus hijos Roberto, Alejandro, Leandro, Aldo Carrizo Noriega y flias. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Un abrazo grande para su amada esposa Martita, agradeciéndole a Dios su amistad, su testimonio y rectitud en el diario vivir. Descansa en paz abuelo Antonio, te recordaremos siempre con amor y admiración. Elevamos oraciones en su memoria.

LEDESMA, ALICIA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Su esposo Juan Carlos, hijos Georgina, Yohana y Blady, nietos Allen, Nicolás, Tiago, Mica, Aitana, Ian, Gael, Naimir y Nairana participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de los Flores. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Relizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LEGUIZAMÓN, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. Su esposa Rosa Rodríguez, sus hijos Adriana, Juan, Beby, Soledad, Peli,nietos Lautaro,Mailen, Milagros, Emir, Enzo, Alejandro, y demás familiares acompañan a su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. de Forres. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MIRANDA, CARLOS RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. Su esposa Dora Julia Aguila, sus hijos Carlos, Jose Luis, Ana, Carina, hijos politicos, nietos y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio La Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787

RAYANO, OSCAR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Hugo Castillo, sus hijos y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de Poroto. Acompañan a sus hijas y señora en esta dolorosa perdida y elevan oraciones por su descanso eterno.

RIVERA, ALICIA ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Su querida cuñada Nelly Ball y sus sobrinos que la adoran Guillermo y Gustavo Rivera participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a toda la familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

RIVERA, ALICIA ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Su cuñado Adolfo J. Frediani, su hermana Dalinda A. Rivera de Frediani, sus sobrinos Pablo, Daniel, Raúl, Claudio, Silvia, Ariel y Carolina despiden los restos de su querida tía Alicia. Que seas recibida en los brazos del Señor. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

ROMERO, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Su esposa Adriana Beatriz Cusman, sus hijas Cecilia, Nora, hijos políticos Gustavo, Fernando, nietos Alejandro, Morena, Emilio y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787

ROMERO, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Sus primos Mario Romero, Olga Cesoni, Fredy y Paola Romero y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Adriana, sus hijas, hermanos y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

ROMERO, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus primos Oscar Romero, Gladis Garcia, Alejandro, Esteban, Roxana, Lucrecia Romero y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Adriana, sus hijas, hermanos y demás familiares. Elevando oraciones en su memoria.

ROMERO, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su primo Carlos Romero, Betty Ruiz, Sol, Alvaro y Fernanda Romero y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Adriana, sus hijas, hermanos y demás familiares. Rogando oraciones en su memoria.

ROMERO, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. "Dios te reciba en su reino, siempre te recordaremos". Su primo Héctor Romero, Mirian Garcia, María José, Joaquín y Pablo Romero y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimieto y acompañan a su esposa Adriana, sus hijas, hermanos y demás familiares. Elevamos oraciones en su memoria.

ROMERO, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Sus primos Any Pistamiglio, Eduardo Méndez, Elisa Pistamiglio y Raúl Oscar Salomón; José Luis Pistamiglio y Alicia I. Valladares y sus respectivas familias despiden con profundo dolor a su primo Eduardo y acompañan a su esposa e hijas y elevan oraciones por su eterno descanso.

ROMERO, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Participan su fallecimiento, acompañamos y abrazamos con mucho cariño a nuestra querida compañera y amiga Nora y a su familia, en este momento de mucha tristeza. Sus compañeros de guardia: Loreley, Marian, Javier, Amelia, Adriana, Ines, Soledad, Natalia y Elena . Rogamos oraciones en memoria de su padre.

ROMERO, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Josefa Martin de Romero, hijos Joyi, Raul, Mundo, Adriana y nietos participan su fallecimiento, acompañando a su esposa y sus hijas Nora y Cecilia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Participan su fallecimiento y acompañamos a su hija Nora y a su familia en este momento de mucha tristeza. La Comisión Directiva del Colegio de Obstétricos de Santiago del Estero. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Eduardo querido, que el Señor te reciba y te brinde el descanso que mereces. Acompañamos a su familia con todo el corazón . Tía Ñata, sus hijos Raúl, Mundo, Joyi y Adriana y sus respectivas familias.

TREJO, MIGUEL ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Participa con profundo dolor. Su esposa Evaluz del Valle Sandoval.

TREJO, MIGUEL ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Hermano siempre estarás presente en nuestros corazones, siempre habrá una sonrisa recordando tus anécdotas. Participa con profundo dolor. Su hermana Carmen Trejo y sus sobrinos Ernesto,Javier,Roxana Carolina, Belén, Milagros ,luján, Luz, Pablo , Celeste y Valentín . Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

TREJO, MIGUEL ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Hoy tu partida a la casa del señor, el dolor y la tristeza invaden nuestros corazones. Participa con profundo dolor. Su hermana Blanca Trejo y sus sobrinos.

TREJO, MIGUEL ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Con su estampa de guardavallas del 1er equipo ferroviario, el Jetón como se lo distinguía en las huestes del Bº Oeste, supo imponer su prestancia, cuidando los trespalos del glorioso Central Córdoba. Tuvo en su época, la picardía sana de entretener con sus dichos pintorescos de los apodos. Era el cómico de los chistes sanos y aplaudidos por sus fanáticos. Nunca un mal día. Hoy Donyi, un bohemio con todas las letras, descansa en la paz del Señor. Tus amigos Alberto Russo Chazarreta, Mario Sandez, Delicio Camus, Jorge Ayunta, Amado Roldan, Manuel Rojas, Martin Rocha, Pablo Diaz, Mario Concha Argañaraz, René Potro Sanchez, Polo Mackeprang, elevamos oraciones en tu memoria.

Invitación a Misa

RODRÍGUEZ DE CAMPOS, JUANA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Querida abuela: tu repentina partida nos dejó un vacío enorme y lleno de dolor. Te vamos a extrañar mucho, con todo lo que representaste para nosotros, tus nietos y bisnietos. Sus nietos Anabel, Ariel, Eugenia, Victor, Sole, Martín; sus bisnietos Mauricio, Manuela, León y Agucho, Sebastián, Ámbar, Valentin y Nerea rogamos por su eterno descanso al cumplirse el noveno día de su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

RODRÍGUEZ DE CAMPOS, JUANA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Nos duele tu partida, pero sabemos que ya estás junto a Jesús. Descansa en paz madre querida. Te extrañaremos. Tus hijos: Mary, Hugo y Luis, hijos políticos Nini y Gladys, tus nietos y bisnietos y su amiga María Eugenia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19:30hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del barrio Güemes con motivo de cumplirse los nueve días de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

ACOSTA PAGLIONI, GUILLERMO GUSTAVO (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/10|. Querido hijo, hoy cumplirías 60 años. Te extrañamos mucho, vivirás por siempre en nuestros corazones. Que el Señor te tenga en el mejor lugar de su reino. Tu madre Alva Paglione de Acosta, tus hermanos Juan, Lito, Hugo, Claudia y tu sobrino Fernando Acosta Paglioni elevan oraciones rogando a Dios que te de el descanso que te mereces.

ESCOBAR, CARLOS ARMESTO (Lalo) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Su esposa Muki Cisneros, sus hijos Silvina y Rubén, Mariela y Fernando, Carlos y Chicha, Mario y Valeria, Raúl y Laly, y sus nietos Cecilia y Gastón, Carlos y Cintia, Ramiro y Lupe, Leticia y Sebastián, Anita, Sofía, Ismael, Catalina, Lisandro y sus bisnietos Bianca, Isabella, Zamira, Leonel, Bautista y Guillermina lo recuerdan con cariño a tres años de su fallecimiento.

ORIETA, VIRGINIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/14|. Mi amado esposo: mi mano escribe tu divino nombre mientras mis labios ya lo tienen pronunciando muchas, muchas veces. Lee estas líneas con la bondad con que supiste escucharme siempre, y más aún aquella fatídica tarde inolvidable en que explotó mi corazón de dolor y distante ya, pero fresca en mi memoria, grabada en mi corazón huellas que ni el tiempo ni nada conseguirán borrar. En este día se cumplen siete años que has dejado de caminar por esta Tierra; en este momento inconsolable de mi vida sobre la ruta oscura de mi noche inmensa, veo allá a los lejos un pequeño rayo de luz que me ilumina, mientras un eco misterioso y profundo que pareciera querer consolarme, me dice que en la vida, la vida es nada y que por el contrario en ella todo es esperanza. ¿No espera acaso la rosa el tibio beso de la primavera para romper su clausura y revelar al mundo el enigma de sus mágicos colores? Espera el ruiseñor que agonice el día para entonar desde lo alto de un árbol su alma a la noche que se avecina. Espera el navegante, perdido en los turbiones del océano, el paso de la tempestad para buscar de nuevo su ruta, mientras ese mismo eco misterioso sigue repitiendo que es mejor esperar, por eso yo te espero y te seguiré esperando siempre, aunque sea para nunca. Mis pensamientos en larga caravana y con aire de ronda cruzan veloces sin detenerse un instante y dejándome tu dulce nombre en mi vida vacía. Muchas veces me he detenido en otrora para mirar en ti esa interesante personalidad, rica en matices espirituales y fecundo, tu dulce mirar, no en vano tu nombre es Jesús. En mis sueños, recuerdo haberte encontrado de nuevo. Te pregunté si era posible que como en lo terreno todo se desvanecía en los dominios del alma, y al contestarme negativamente, agregaste que un amor nunca muere mientras haya una ilusión que la alimente y al mirar mis ojos, humedecidos por el llanto, "no sufras", me dijiste, "piensa que nuestro amor es eterno, guarda secretamente en tu corazón de haberme amado en la tierra"; el amanecer me despertó bruscamente y no te encontré. Solo fue un sueño alegre y doloroso a la vez. Estoy triste como el último pétalo de rosa que deshojó el invierno y bajo el cielo triste de un triste atardecer. Has sembrado el bien en tu paso por este mundo sin mirar a quién. Dios de misericordia y de amor, pongo en tus manos amorosas a mi esposo. En esta vida tu le demostraste tu gran amor, y ahora que ya está libre concédele la felicidad y la paz eterna en un plano de luz. Por siempre y para siempre. Amén, Amén, Amen. Tu esposa sin consuelo. Farides Gómez de Orieta.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CARMONA, BLAS F. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Su esposa Graciela, hermana Nilda, sobrinos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltran. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Relizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CHAZARRETA DE BANEGAS, YDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Olga Panucci de Neme, sus hijos Susana, Daniel y María Rosa participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

CHAZARRETA DE BANEGAS, YDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Alejandro Daniel Neme y familia participan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a su querida familia. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

CHAZARRETA DE BANEGAS, YDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. "Que Dios la reciba en sus brazos". Alicia del Valle Ramirez de Castaño y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y vecina. Ruega una oración en su memoria.

CHAZARRETA DE BANEGAS, YDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Gladys A. Juárez, Silvia del Pino y flía. abrazan con especial cariño al Dr. Carlos y acompañan en el dolor a toda la familia. Elevan oraciones en la querida memoria de su madre.

CHAZARRETA DE BANEGAS, YDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. " Que el Señor la reciba en sus brazos y le de el eterno descanso". Ricardo, Negrita Alzugaray, sus hijos Martín, Alejandro y Juan Pablo y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la mamá de Chely, Toti, Mario y Negui. Ruegan una oración en su memoria.

D'ONOFRIO DE DURAN, CLOTILDE E. (Pily) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Sus hijos Tomas, Rubén y Shirley, hijos polit. y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. Jardín del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

D'ONOFRIO DE DURAN, CLOTILDE E. (PILY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. "Madre querida hoy te despido con el corazón inundado de tristeza y dolor por tu partida". Su hija Shirley Durán y Raúl Coria, sus nietos Luciano, Nicolás y Belén Alderete, sus bisnietos Valentino y Delfina Coria Alderete. Que brille para ella la luz eterna.

D'ONOFRIO DE DURAN, CLOTILDE E. (PILY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. "Señor hoy está a tu lado, desde allí guíanos para continuar nuestro camino". Su hijo Tomás Durán, sus querida nietas Ivana, Erica y Jorge Grimalt, sus bisnietos Isabella y Bautista Grimalt Durán. Ruegan una oración por su alma.

D'ONOFRIO DE DURAN, CLOTILDE E. (Pily) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Querida Pily, que el Señor te reciba y te de el descanso eterno junto a el. Su hermana Olga D'onofrio, sus hijos Eduardo, Analia y Ricardo y respectivas familias la despiden con profundo dolor, elevando oraciones en su memoria. Hasta siempre querida hermana.

D'ONOFRIO DE DURÁN, CLOTILDE E. (PILY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. ¡¡¡Querida Pily siempre estarás en nuestros corazones!!!! Que el amor y la misericordia de Dios te den el descanso eterno!!. Su hermana Nelida D' Onofrio de Gerez y sus hijos Maria Clara Gerez y flia y Vidal Armando Gerez y flia acompañan con profundo dolor su partida.

D'ONOFRIO DE DURAN, CLOTILDE E. (Pily) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Su sobrina Analia Alvarez y Mario Falco, sus hijos Daniel, Nicolas y Agustin participan su fallecimiento y despiden a la querida Pily, elevando oraciones en su memoria y rogando por su descanso eterno.

D'ONOFRIO DE DURAN, CLOTILDE E. (PILY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Comisión directiva y afiliados del SEADE participa con dolor el fallecimiento de la mamá del Tesorero del Sindicato CPN. Rubén Durán. Ruegan una oración en su memoria.

D'ONOFRIO DE DURAN, CLOTILDE E. (PILY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. El Dr Juan jose Diaz y Andres Carabajal participan con dolor del fallecimiento de la mamá de los amigos CPN Rubén Duran y Tin Duran. Ruegan una oración en su descanso y fuerzas para superar tamaña pérdida.

D'ONOFRIO DE DURAN, CLOTILDE E. (Pily) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Rosy Aguila, Héctor Alvarez, Alejandro y Julieta, Robert y Mariana acompañan a Rubén y a toda su familia y lo abrazan con todo cariño ante la irreparable pérdida de doña Pili. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

D'ONOFRIO DE DURAN, CLOTILDE E. (Pily) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Raúl Moreno y familia acompañan a su sobrino y amigo Rubén Durán y a toda la familia, ante la irreparable pérdida de doña Pili. Siempre recordaremos con cariño sus charlas y anécdotas. Descansa en paz Pili querida.

D'ONOFRIO DE DURAN, CLOTILDE E. (Pily) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|.Teresa Aguila, Mónica y Claudia Reyes e hijos, acompañan con profundo dolor a su querido cuñado y tío, y a toda la familia, ante la partida de su madre. Q.E.P.D. doña Pili, que Dios dé resignación a la familia. Elevamos una oración por su eterno descanso.

D'ONOFRIO DE DURAN, CLOTILDE E. (Pily) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. "Señor recibe a tu hija y dale la paz eterna". Su consuegra Raquel Moreno de Àguila, hijas Tere, Rosy y Gladys, nietos y bisnietos, participan con dolor su partida: La recordaremos siempre con cariño, rogamos por su eterno descanso.

D'ONOFRIO DE DURAN, CLOTILDE E. (PILY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. "Caminante, no hagas ruido que tu hija se ha dormido en los brazos del Señor". Victor H. Numa, su esposa Sofia Durán y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su cuñada Pily. Elevando oraciones en su querida memoria.

D'ONOFRIO DE DURAN, CLOTILDE E. (Pily) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre De su matriculado Cr. Ruben Nicolas Duran. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

D'ONOFRIO DE DURAN, CLOTILDE E. (Pily) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Contador Ruben Nicola Duran. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

D'ONOFRIO DE DURAN, CLOTILDE E. (Pily) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre su Colega Cr. Ruben Nicolas Duran. Que descanse en la paz del Señor.

D'ONOFRIO DE DURAN, CLOTILDE E. (PILY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. El secretario general del SEADE Enzo Rearte participa con dolor el fallecimiento de la madre del amigo y compañero Rubén Durán. Ruegan una oración en su memoria.

D'ONOFRIO DE DURÁN, CLOTILDE E. (PILY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. "Nos consuela saber que descansas en la Gloria de Dios". Tu hija del corazón Mercedes Ledesma, Solano Ledesma, sus nietos Álvaro, Benjamín y su querido Francy. Ruegan oraciones al Altísimo por su descanso eterno.

D'ONOFRIO DE DURÁN, CLOTILDE E. (PILY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Su consuegra Pinta Vivas de Coria, Elsa Coria de Leguizamón y flia., Liliana Rodríguez y flia. y Roberto Rodriguez y flia. participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso.

D'ONOFRIO DE DURÁN, CLOTILDE E. (PILY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Lucía Coria de Saldaña, nieves de Alvarado, Hugo, Daniela y Santino Alvarado participan el fallecimiento de la mamá de Shirley y ruegan oraciones en su memoria.

D'ONOFRIO DE DURÁN, CLOTILDE E. (PILY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Tia Pily!!!! Nos duele tu partida, pero sabemos q estas descansando en un hogar bello junto a Dios.... Tus sobrinos Maria Clara, Walter Daniel, Luciana y Martina Thomaschewsky acompañan a su flia. en este triste momento y elevan oración en su memoria...

D'ONOFRIO DE DURÁN, CLOTILDE E. (PILY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. El Taller Libre Expresión musical Adultos Mayores participa el fallecimiento de la coreuta y gran colaboradora del taller elevamos oraciones en su memoria nuestras condolencia a su flia.

GUEVARA, IVANA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. La comunidad educativa de la escuela de Comercio Gral. San Martin lamentan y participan con dolor el fallecimiento de la alumna de Modulo V del Semipresencial para jóvenes y adultos. Elevando oraciones a Dios por su descanso eterno y por el consuelo para su familiares.

RAMÍREZ, LUCIO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. Sus padres: Roberto y Karina sus hermanos: Enzo, Rocío, Franco, Exequiel, Sofía, Oriana sus abuelos: Mónica y Estanislao, su tía Mariela, su vecino Ramón y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en cementerio. La Misericordia. EMPRESA SANTIAGO.

Invitación a Misa

MANSILLA SHÚ (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. "Dejame dejarte, permíteme decir adiós y que no duela, a donde quedan los sueños cuando te rompen el corazón? ¡ Cuántas páginas en blanco manchadas de dolor, desde el día de tu partida, desde que levantaste tu vuelo envuelto en poesías, 9 días han pasado. Vuela alto cubierto de musas danos consuelo. Descanso en paz. Tus padres Rosa y Teodoro, hermanos Cristina, Héctor, Graciela, Sonia, sobrinos y cuñada, participan del dolor e invitan a la misa a realizarse en la Parroquia Santiago Apóstol hoy Sábado 14/08/21, a las 19hs.

Agradecimientos

Recordatorios

LUNA, CLELIA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Su hija Tere, su hijo político, nietos y bisnietos, al cumplirse 9 días de su fallecimiento, la recuerdan con mucho amor y cariño y piden oraciones por el eterno descanso de su alma.

LUNA, CLELIA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. "El dolor de tu partida entristece nuestros corazones. Señor recíbela en tus brazos y permítele el descanso eterno". Su sobrina nieta Teresa Luna y familia Bustamante, al cumplirse los 9 días de su fallecimiento, la recuerdan con mucho amor y cariño y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BARRAZA, ALBERTO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. Su esposa Blanca B. Cuello ,hijas María y Eugenia Barraza, nietos, Benjamín, Nahuel, Gilber, Liz, Evangelina, Santiago, Nicolás, Faustina, sobrinos Juan Carlos Ortiz y Jorge Iván Ortiz participan su fallec. Sus restos fueron sepultados en el cemet. de Monte Quemado. ORG. ATONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CASIMIRO, CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Sus hijos Walter Esteban Casimiro y Emilio arturo Sánchez , Su hija política Josefina Hilarion y su nieto Agustín Sánchez participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Beltrán. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

JUÁREZ, CARLOS VICTOR (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. Su esposa Reina Martinez, sus hijos Agustin, Nicolás, Guillermo, Beatriz, Sofia, Víctor, Manuel, Johana, Patricia, Mabel, Rodolfo, hijos politicos, nietos y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en Cementerio Cristo Redentor (Fernandez). Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787

JUÁREZ, CLAUDIO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna de Dios" Sus padres Dora y Juan, hermanas: Carmen, Karina, Liliana y Mariela, hermanos políticos y sobrinos invitan al rezo a realizarse hoy a las 18,30 en su domicilio Bº 25 de Mayo, 1º Pasaje al cumplirse el 1º aniversario de su partida a la Casa del Señor. Las Termas.

LEIVA, ANA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. Sus hermanos Richard, Mónica, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Cristo Redentor (Fernández). Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - LA Plata 162 - tel 4219787

LLEBEILI, DANIEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Danielo tan querido, ya estás con Dios al cual con tanto amor serviste, cantaste y alabaste en esta vida. Eduardo Differding e Inés Vargas, sus hijos Cristian, Franco y flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrino-primo Daniel y acompañan con la oración a Zulmita, esposa, hijos, hermanos y flia.

LLEBEILI, DANIEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Norma Elena Jorge Saad y sus hijos Antonio, Carlos y Yesmin Llebeili y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su mamá Zulma, hermanos y a toda su familia en tan doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria y resignación a la familia.

LUNA, FELISA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Ana María Erdozain, su esposo Juli Rodríguez, sus hijos y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la madre de su cuñada Nilda y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria y una pronta resignación por tan irreparable pérdida.

OVEJERO, ELENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleci´el 14/8/21|. Su esposo Francisco, sus hijas Elena, Irma, sus yernos Nerio, Marcelo, sus nietos Nancy, Matias, y vecina Elisa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio de Guasayan (Dpto. Guasayan. COB. CARUSO CIA. DE SEGUROS. Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531. Tel: 429-6027.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

JIMÉNEZ, AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Mi padre Querido Papi, las melodías están tristes en la mesa hoy el tango llora porque a no te encontraré sentado en tu silla te levaste al cosmos del universo musical Donde hay cielos de agua y mares de sueños Caminas por senderos de paz guerrero de la vida Mi mejor amigo Mi padre querido Cuando toque un acorde en mi guitarra brillara tu estrella en el cielo porque siempre estarás en nuestros corazones Papá. Nunca te olvidaremos Por motivos de cumplirse las 9 noches de su fallecimiento hoy se va a realizar una misa en su memoria en la iglesia de Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro. Acompañan su esposa Mirta, sus hijos María Sara, Agustín (h), Lourdes y su nietito Gael e hija política Soledad. Elevan oraciones. Las Termas.