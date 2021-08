FÚNEBRES | 16 de agosto del 2021

16/08/2021 - 00:19 Funebres

FALLECIMIENTOS

15/08/2021

- Julio Guido Albarracín

- Juan Aristóbulo Juares

- Marilina del Valle Coronel

- Andrés Orlando Santillán (La Banda)

- Jorgelina Beatriz Núñez (Los Núñez)

- Leonor de Jesús Silva

- Mirian Adriana del Valle Enrriquez

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ERMES JUAN CAPELLINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ERMES JUAN CAPELLINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

RECORDATORIO

GABRIEL EDGARDO MUJICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/18 y espera la resurrección.

A tres años y un mes de tu partida hacia el Reino del Señor te recordamos con amor: tus padres Julio Argentino Mujica, María Esther González, hermanos y sobrinos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

LUCíA MERCEDES BARRIONUEVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/8/10 y espera la resurrección.

"Hoy se cumplen 11 años de tu partida al Reino de Dios, mientras aquí en la tierra te extrañamos muchísimo. Estarás siempre en nuestros corazones. Descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin." Tus hijas Sandra y Maia, tus hermanos Omar, Maria, Nancy y demás familiares elevan una oración en tu memoria. Clodomira.

INVITACIÓN A MISA

HUGO ALBERTO MUSSI (Tito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/8/16 y espera la resurrección.

Al cumplirse cinco años de su fallecimiento sus hijos: Inés y Eduardo y sus nietos Agucha, Piro, Manu y Felipito invitan a participar de la misa que se realizará en su memoria hoy a las 19hs en la Catedral Basílica. ¡Te queremos Tata!

RECORDATORIO

CÉSAR AMÍLCAR DOMÍNGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/8/20 y espera la resurrección.

Hoy hace un año de tu partida el tiempo pasa y el dolor de tu ausencia es cada vez más grande seguimos necesitando de tu mirada de tus palabras y tus abrazos la tristeza aun invade nuestros corazones pero te recordamos con esa sonrisa y esas ganas de seguir adelante siempre te amamos descansa en paz tu esposa Valle Medina tus hijos Kary, Amilcar, Ely, Eugenio, Cecy, Santi e hijas políticas Erica, Dani, Brithe y sus nietos Maria Jose, Virginia, Nacho, Jero, Mateo, Aitana, Candelaria, Maddison rogamos oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

CARLOS DANTE BRIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/6/21 y espera la resurrección.

“Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás”. Te fuiste muy pronto dejando mucha tristeza querido Carlos, cuñado y compadre de tus hermanos políticos: María Mercedes, Ángel Mario, Liliana Beatriz Arabia y acompañamos a nuestra hermana Marcia, tus hijos Carlos, Maricel, Matías y nietos en estos tiempos de dolor.

RECORDATORIO

CARLOS DANTE BRIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/6/21 y espera la resurrección.

A dos meses de tu partida, querido mío, tu ejemplo de vida es nuestra guía. No dudamos que estás junto a Dios nuestro Señor presente para siempre en nuestros corazones. Su esposa Marcia Arabia, sus hijos Carlitos, Maricel, Matías y sus nietos Aldana, Franco, Juan Ignacio, Luciano, Gonzalo.

ACUÑA DE GONZÁLEZ, MERCEDES ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Academia Yanazus Danzaicu: Directora Grey; alumnos: Wada, Graciela, Elvis, Delia, Dante, Mario acompañan a su hija Sofía, profesora y amiga, ante la irreparable pérdida y ruegan una oración en su memoria.

ACUÑA DE GONZÁLEZ, ESTELA MERCEDES (q.e.p.d) Falleció el 13/8/21|. Nicki, Luisa y Agustín Checa lamentan su fallecimiento y acompañan a su esposo Juan y familia y que brille para ella la luz que no tiene fin.

ALBARRACÍN, JULIO GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. Su esposa: Leiva María Ester sus hijos: Julio, Rodolfo, Paula, Isabel Sobrinos, hermanos, amigos y demás familiares participan en su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

ALBARRACÍN, JULIO GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. Su tía Rosario Gauna de Leiva, sus primos Alejandra y Marcelo Moran y sus sobrinos Rodrigo, Gonzalo y Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el pesar a toda su familia.

ALBARRACÍN, JULIO GUIDO (MUDO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. Su íntimo amigo Raúl Vergottini y Silvia A. Mansilla, sus hijas Dra. Silvia Vergottini y Dr. Jorge Luis Maestre y flia.; Dra. Marcela Vergottini y sr. Fabián Lisa y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.

ALBARRACÍN, JULIO GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. "Querido Coki, siempre te recordaremos". Hasta siempre y que el amor y la misericordia de Dios te den el descanso eterno. Patricia Nazarchúc e hijas Adriana, Marisol y Virginia acompañan a su familia en estos tristes momentos.

ALBARRACÍN, JULIO GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Berta Villar participan su fallecimiento y acompañana con profundo dolor su partida.

ALBARRACÍN, JULIO GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. Su hermana Zulma y su cuñado Claudio, sus sobrinos Julieta, Nicolás, Ivo, Lucía, José, Julio, Rosana y Jorge, sus sobrinos nietos Tadeo, Julio, Melina, Romina, Mateo, Lorenzo y Mila participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ALBARRACÍN, JULIO GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. Sus cuñados Marcelo, Eduardo, Victoria, Norma y sobrinos, sus nietos Martina, Mikela, Lautaro y Malena, sus hijos políticos Roberto, Mariela y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan a toda la familia en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CARABAJAL, HERMINDA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Con profundo dolor y mucho cariño, despido a Minda, fiel colaboradora de mi extinta madre, en su partida a la casa del Señor. Elevo oraciones en su querida memoria y condolencias a Susana y Tere. Lylia Reynoso de Carola y familia.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar... y descansaré en la Casa del Señor"... Lucrecia Rojas de Neme participa con dolor el fallecimiento de su vecina y amiga Negrita. Ruega al Altísimo por su eterno descanso y por la cristiana resignación para sus hijos, nietos y demás familia.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Sofía Montesinos de Abalovich y familia y su hijo Eduardo Antonio Abalovich y familia acompañan con dolor a la familia de Negrita Cisneros de Hoyos y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, MARILINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. Sus padres Raúl y Reyna, sus hijos Jonatan, Antonela, Ramiro y Nahuel, sus hermanos, sobrinos y de más familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad.Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

DEMASI, JOSÉ FÉLIX DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. María M. López Tenreyro participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña su pesar a familiares. Se ruega una oración en su memoria

ENRRIQUEZ, MIRIAN ADRIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. Su madre Ernestina Enrriquez, sus hijos Facundo y Mario, sus hijas políticas Ivana y Belén , su nieta Meli y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL.

JIMÉNEZ, ANTONIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. Su hija Marina Garnica Jiménez, h. Pol. Alan Ramírez, su nietos Bautista, sus padres, Ligorio Jerez y Antonia Pérez, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Luján Cob Hamburgo C.I.A De Seguros, Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

JIMÉNEZ, ANTONIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. "Que el Señor la tenga en su reino y haga brillar para ella la luz que no tiene fin". El Consorcio Bº El Palomar y las familias que integran el Sector 1 participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el pesar a su hermano Raúl Jiménez. Elevan oraciones en su memoria.

JUARES, JUAN ARISTOBULO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. Sus hijos Walter, Omar, Fabian, Vanesa y Carla, h. pol. Alejandro, Karina y Mónica, sus nietos Zaira, Bairon, Melani, Priscila, Lautaro, Leandro, Luciano, Julieta, Nárrela y Olivia, bisnietos, su hermana y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

OVEJERO, LUCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. Sus hijos Marcelo, Graciela, Pedro, Ramón, Noemí, Ricardo, H. pol. Mariela, Marina, Verónica, Marcela, nietos Briza, Esteban, Agustina, Nicol, Valentina, Melani, Cristian, Ximena, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11 Casa de duelo Rodriguez 1760. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROMERO, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Su tía Rosa Romero de Rucheli ,hijas Cachi, Negry,Betiy flia, acompañan a su esposa,hijas,hermanos en este doloroso momento. Ruegan oraciones y una pronta resignación.

ZURITA, NOEMÍ CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. Sus hijos Ivana, Cristian y Milena, nietos Patricio, Martiniano, Lisandro y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ZURITA, NOEMÍ CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. Noemí Cristina Zurita y acompañan en el dolor a su hija, Prof. Ivana Rustan, docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y a familiares y afectos.

ZURITA, NOEMÍ CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. El decano, Lic. Marcelino Ledesma, el vicedecano, Dr. Miguel Curioni, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Noemí Cristina Zurita y acompañan en el dolor a su hija, Prof. Ivana Rustan docente de Educación para la Salud, y a familiares y afectos.

GUBAIRA, ANTONIO (ANTONITO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21| Conny, Josefina y familia acompañan y abrazan a su sobrina Gabriela e hijos. Se invita a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su memoria

ARIAS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. Tu partida se nos hizo insoportable, en este año y tres meses, aprendimos que desde dónde estás nos sigues guiando y enseñando día a día. Su esposa Ada, sus hijos, nietos, su nieto político te recuerdan con mucho cariño. Se ruega una oración en su memoria.

D'ONOFRIO DE DURÁN, CLOTILDE E. (PILY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Miembros de la Agrupación Integridad y Gestión CPCESE participa con dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro compañero Contador Rubén Durán y ruegan una oración en su memoria.

D'ONOFRIO DE DURÁN, CLOTILDE E. (PILY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. María del Carmen Oberlander participa con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Rubén y ruega una oración en su memoria.

D'ONOFRIO DE DURÁN, CLOTILDE E. (PILY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Carlos R. Casóliba y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a nuestro querido amigo Rubén y familia en tan doloroso trance. Elevan orición es en su memoria.

D'ONOFRIO DE DURÁN, CLOTILDE E. (PILY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. La comisión directiva del Club Social La Banda participa con dolor del fallecimiento de la madre de dos activos miembros CPN. Rubén Durán y Tomás Durán. Ruegan oraciones en su descanso.

D'ONOFRIO DE DURÁN, CLOTILDE E. (PILY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Socios y amigos del Club Social despiden con dolor a la mama de sus amigos Rubén y Tin Durán. Elevan oraciones en su memoria.

D'ONOFRIO DE DURÁN, CLOTILDE E. (PILY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Luis Cerioni y flia. Participan con dolor del fallecimiento de la mamá de sus amigos Rubén y Tomás Durán. Ruegan oraciones para su descanso.

D'ONOFRIO DE DURÁN, CLOTILDE E. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Elio Edgardo Falco y Rosa María Manfredi de Falco e hijos: Rosa y Pedro Raineri, Adriana y Federico Sáenz, Mario y Analía Álvarez, Elio y Gabriela González y Fernanda, participan c profundo dolor el fallecimiento d la apreciada Pili y acompañan a su hermana Olga, a sus hijos y demás familiares y ruegan oraciones en su querida memoria. Que descanse en paz.

ROJAS, TIMOTEO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. Sus hijos Noemi, Raúl, Gabriela, Carlos, Delia, Azucena y Ángel, h. pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán cremados en el día de hoy. Servicio de cremación realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel. 4219787.

SANTILLÁN, ANDRÉS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. Su esposa Justina del Carmen Juárez, sus hijos, Pablo y Gustavo nietos Esperanza y Kerin, sus restos serán inhumados hoy 10:00 hs en el cementerio la misericordia, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

GODOY, DARÍO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/11|. Hijo querido un día como hoy agitaste tus alas en busca del reino de Dios, nuestro Señor, se que te encuentras gozando de paz y tranquilidad que merecías por ser como fuiste "Un Señor". Tu mamá Olga Garnica que no te olvida, ni te olvidará jamás, tus hermanos Iván y Anahi y sus respectivas familias, invitan a familiares y amigos al responso hoy Lunes 16/08/21 a las 16hs en el Cementerio Jardín del Sol.

LLEBEILI, DANIEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. La Comisión Directiva, cuerpo de delegados y afiliados de CISADEMS participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro compañero de lucha y amigo el Prof. Daniel Oscar Llebeili. Acompañan a su familia, compañeros de trabajo y comunidad escolar en este doloroso momento.

NÚÑEZ, JORGELINA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. Su esposo: Matiello Eusebio Adrián hijos: Sofía, Guadalupe, Pía y Ludmila Matiello. Sus padres Beatriz y Jesús. Hermanos: Manuel, Roberto. Rodrigo, Luis. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Núñez. EMPRESA SANTIAGO.

RAMÍREZ VDA. DE LOBO, JUANA MARQUEZA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. La muerte no es nada. Yo sólo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido, sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra. La vida es lo que es, lo que siempre ha sido. El hilo no está cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente, simplemente porque estoy fuera de tu vista? Te espero. No estoy lejos, justo del otro lado del camino. Ves, todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas. (San Agustín). Sus hijos: Marco, Carlos Rubén, Néstor y Manuel te recordaran siempre y ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ VDA. DE LOBO, JUANA MARQUEZA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado" ¡La gloria del Señor, brilla sobre ti! (Isaias 60,1). Bienaventurados los que te conocimos, los que encontramos en cada gesto tuyo la grandeza de tu amor. Descansa en paz. Su hijo Carlos Ruben y Titi. Sus nietos Agustín y Romina, Victoria y Adrian, Anita. Tus bisnietos: Aymara, Josefina, Matias y Aruma.

RAMÍREZ VDA. DE LOBO, JUANA MARQUEZA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. Él secará todas sus lagrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni dolor. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. (Apoc. 4, 21). Su nieto Mario Peralta, su esposa Ana Nieva y sus bisnietas Marcelita y Lujan ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ VDA. DE LOBO, JUANA MARQUEZA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. Mirta y Elizabeth Ruchelli ,compañeras de Newcom de su hijo Carlos,acompañan con mucho dolor a toda la flia en estos difíciles momentos..Ruegan oraciones en su memoria y una pronta resignación y consuelo.

SILVA, LEONOR DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. Sus hijos Óscar Roberto Gómez, Rodolfo Eduardo Gómez, Casimira Beatriz Silva hijos políticos, nuera, nietos y demás familiares participan en su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

LEIVA, MARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/16|. Papá: las hojas del calendario siguieron su rumbo, pasaron ya 5 años de tu partida al reino de Dios. Sigue intacto en nuestros corazones ,el amor y el cariño que siempre nos diste ,nos queda en la memoria y en nuestros corazones tu sincera sonrisa ,la bondad de tu carácter, tu sencilla forma de ser ,y los mejores momentos compartidos a tu lado que seguirán vivos hasta el fin de nuestros días. Esperanzados en el reencuentro definitivo, elevamos nuestras súplicas. Tu esposa Lola, tus hijos Patricia, Alejandra, Marcelo, Diego, Pablo y nietos te recuerdan con oraciones por la paz de tu alma.