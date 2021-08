FÚNEBRES | 17 de agosto del 2021

17/08/2021 - 02:31 Funebres

- Rogelio Melián (Loreto)

- Luis Alberto Irén (Fernández)

- Ana Delia Rodríguez (Loreto)

- Julio A. Cárdenas

- Domingo del Valle Lami (La Banda)

- Walter Darío Ruiz

- Héctor Armando Gorosito

- Rita Elvecia Toloza

- Héctor Agustín Lospennato

- Epifania Gómez (Clodomira)

- Oscar Orlando Gerez

- Graciela Margarita Torrez

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIO A. CÁRDENAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/8/21 y espera la resurrección.

Hermano Julio, te digo hermano porque la vida se encargó de que así sea, nos conocimos cumpliendo unos de los designios de la vida trabajando mediante lo cual forjamos una amistad, que luego por esas cosas del destino nuestros hijos unieron sus vidas creando una familia hermosa, muy al estilo nuestro, gente de trabajo y de hijos sanos, educados y sobre todos respetados profesionales, siempre te recordaremos como una gran y sacrificado, padre, abuelo y sobre todo una persona de bien. Descansa en paz hermano. Eduardo E. Abud, Laura, Romina y Rodrigo.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DOMINGO CALZONE

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 16/8/21 y espera la resurrección.

Su esposa Lilia Margarita Nazar, sus hijos Nicolás, Felipe y Fortunato Calzone y sus respectivas familias, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. COMPLEJO PARQUE S.A. PEDRO P. OLAECHEA 649.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DOMINGO CALZONE

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 16/8/21 y espera la resurrección.

Sus hijos Nicolás Calzone y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados hoy de 14 a 16 hs. e inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo Olaechea 649.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DOMINGO CALZONE

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 16/8/21 y espera la resurrección.

Su hijo Felipe Calzone y familia participan con hondo pesar su fallecimiento. Sus restos serán velados hoy de 14 a 16 hs. e inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo Olaechea 649.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DOMINGO CALZONE

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 16/8/21 y espera la resurrección.

Su hijo Fortunato Calzone y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIO GUIDO ALBARRACÍN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/21 y espera la resurrección.

Roque Ronaldo Abutti y familia participan con profundo pesar su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

RESPONSO

FRANCISCO SOLANO LASTRA (Pancho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/7/21 y espera la resurrección.

“Hoy ya hace un mes que te fuiste al encuentro con el Señor mí querido viejito… cada día, en cada amanecer, me acuerdo de ti, para mí el tiempo no ha pasado, porque aún hay dolor”.

“No se puede separar lo que se ata en el corazón”, “solo muere quien es olvidado”. Solo me consuela saber que estás en un lugar bello junto a Dios gozando de la paz infinita y eterna. Su esposa Muñeca Flores, sus hijos Claudia y Lily y sus respectivas familias, invitan al responso hoy en el cementerio Parque de la Paz a las 15.30 hs. Elevamos oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

LAURO DEL VALLE JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Hoy a once meses de tu partida, tu imagen nos dice que como siempre estás en la búsqueda de asegurarnos el bienestar, felicidad y amor ante la cercanía de Dios Padre, la Santísima Virgen y nuestro Señor Jesús, porque siempre es lo que deseabas para nosotros amado esposo, padre y abuelo con mucha tristeza sin poder besarte, abrazarte, decirte palabras de alivio, consuelo y expresa cuanto te amamos. Sabemos que estás junto a dios, lo que nos alivia y nos da paz hasta volvernos a encontrar. Tu esposa Ana María Herrera de Juárez, tus hijos y nietos Marito y Mary, Santiago, Sabrina, Federico y Abigail, Lito y Ruth, Florencia, Matías y Lauri, invitan a la misa en la parroquia San José de Belgrano a las 20 hs por Facebook. Rogamos oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

ADELA SANTILLÁN DE SALTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/7/17 y esperan la resurrección.

Hoy se cumplen 4 años de tu partida al reino de Dios, mientras aquí en la tierra te extrañamos muchísimo. Estarás siempre en nuestros corazones. Descansa en paz y que brille la luz que no tiene fin. Tus hijos Mario y Sra., y René, nietos Alejandro, María del Valle, Ana María y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en iglesia San Francisco. Elevan una oración en tu memoria.

INVITACIÓN A MISA

GUILLERMO PONCE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/09 y espera la resurrección.

Amor mío, hoy hace 12 años que no estás a mi lado. ¡Cómo te necesito Guillermo!. Cada día que pasa te extraño más, siempre en mi corazón. Tu esposa Reina, tus hijos Mariano, Andrés, Claudia y Soledad y tus nietos queridos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 18hs en la parroquia San José de Belgrano.

RECORDATORIO

FELISA VALLEJO DE SERRANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/80 y espera la resurrección.

¡Damos gracias al Padre Dios por la admirable mujer que nos regaló como madre!

Sus hijos Gloria, Graciela, Enrique, Darío; su hija política Nilda Rivero, sus nietos y bisnietos, elevan oraciones a su querida memoria al cumplirse un año más de su partida.

RECORDATORIO

ALBERTO ANTONIO VELÁZQUEZ GARCÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/5/05 y espera la resurrección.

Hoy escribo estas líneas como todos los años Alberto querido, adorado esposo. Hoy estarías cumpliendo ochenta y ocho años. No estás físicamente con nosotros, pero si espiritualmente. Me duele no poder abrazarte y besarte.

Hace cuatro días yo cumplí ochenta y un años y extraño tus caricias y palabras de amor. Le agradecías a mi Dios por haberte dado una esposa, madre y abuela incondicional. Cuando más tiempo pasa, más te extraño y te necesito. Fuiste el pilar fundamental de mi vida. Algún día nos encontraremos y volveré a decirte que te amo. Tu esposa Angélica.

RECORDATORIO

LOLA NAZAH ALEGRE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/19 y espera la resurrección.

Mi mamita linda como te extrañamos, solo nos alivia el pensar que descansas en paz y eres feliz al lado de Dios. Tus amadas hijas y nietos te extrañamos y te recordamos. Tratando de seguir tus valores y tu ejemplo a la luz del inmenso amor que sembraste. Fuiste un ejemplo de vida, amaste la vida como solo aman los seres de luz, generosa y noble de corazón. Descansa en paz. Dios te ha elegido, no podemos preguntar por qué solo te abrazamos con el alma desde aquí al recordar dos años de su desaparición física, invitamos a familiares, amigos y a todos los que la conocieron a rezar una oración en sus hogares para que su alma descanse en paz. Gracias.

RECORDATORIO

Subcomisario (R) JOSÉ AGUSTÍN ADAUTO (Pikyn)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/4/20 y espera la resurrección.

Llegaste a esta posada de caravanas llamada mundo; en un día inmortal para nuestra patria.

Naciste un 17 de agosto, a las 15 hs., en coincidencia con el expiro de nuestro Padre de la Patria. Tu progenitora nuestra benemérita madre fue una ferviente admiradora del Magno General. Mi redentor; la premio a dar a luz a su primogénito, hijo ejemplar, ser humano justo, talentoso, valiente, supo soportar con hidalguía su larga y penosa enfermedad. Su dolencia se silenció un día celestial nuestras Pascuas del 2020 y su espíritu esbozó. El Señor me ha mirados a los ojos y me llamó por mi nombre… Entregué mi cuerpo y soy ahora espíritu en el viento… Sólo pido oraciones por mi alma que vive en el viento de los cielos.

Hermanazo tu espíritu vive entre nosotros. ¡Te amaremos por siempre!

Tus hermanos Héctor, Graciela y Teresa. Ruegan una oración en tu memoria. Feliz cumpleaños Pikyn de nuestro corazón.

RECORDATORIO

REYNALDO EBERTO LENCINAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/20 y espera la resurrección.

Jesús dijo, yo soy la resurrección, el que cree en mi vivirá y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás. Te fuiste en paz, dejándonos en una tristeza difícil de olvidar. A un año de tu fallecimiento te recordamos y estarás siempre en nuestros corazones. Descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin. Tu hija Graciela, tu hijo político Eduardo, tus nietos Cintia, Martín, Gabriela y Nemias y demás familiares elevan una oración en tu memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Solo me queda el consuelo de pensar, que alguien que ahora esta en el cielo, vela por mi. Su esposa Lilia Margarita Nazar de Calzone; participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran velados hoy martes 17 de 14 a 16 hs., en complejo Parque (calle Olaechea) y sus restos seran inhumados en el parque de la Paz.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Su hijo Nicolás Calzone su hija política Cristina Mancuso y sus nietos Javier, Noelia y Natali Egea participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. La muerte no es nada yo sólo estoy como siempre en mi casa yo soy yo tú eres tú siempre llámame por el nombre que me llamabas Háblame como siempre lo has hecho no llores no sufras Porque yo desde lo más alto Siempre te estaré cuidando .Su nieto Javier Calzone, Natali Egea y tu bisnieto Santino participan con profundo dolor su partida y ruegan una oración en su memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar y descansare en la casa del señor. Alfredo Guerra, su esposa María de los Ángeles Anauate y sus hijos Evangelina y Alejandro participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Con profundo dolor y mucho cariño desde la distancia te despedimos; tu cuñada Margarita Nazar,sus hijos Gabriela y Raúl junto a sus hijos Matías y Agustín participan con profundo dolor su partida al reino de Dios.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Mingo querido que el Señor te reciba en sus brazo. Dr. Rubén Sandez, su esposa Alejandra y su hijo Matías participan con profundo dolor su fallecimiento.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Brille para él la luz que no tiene fin. Su cuñado José Nazar y familia lo despiden con mucho afecto y ruegan una oración en su memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Enrique Bilbao su esposa Silvia Maud sus hijos Carolina y hugo, Guadalupe y Martín y Facundo y sus nietos despiden con profundo dolor al entrañable querido Domingo y elevan una oración en su memoria.

CÁRDENAS, JULIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Su esposa Julia Susana Paoletti , sus hijos José , Susana , Patricia y Pablo, sus hijos pol Valeria , Romina y Gregory, Sus nietos Agustina, Lourdes, Nacho, Benjamin, Baltazar, Sol, Delfina, Guillermina, Valentín y Emma Participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron informados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CÁRDENAS, JULIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Ricardo Ciotti y familia participan con profundo sentimiento y dolor el fallecimiento del querido Julio. Ruegan oraciones por su eterno descanso en paz. Que brille para el la luz que no tiene fin.

CÁRDENAS, JULIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Cusi Díaz, Marilé Casado, sus hijos Macarena, Aldana y Lautaro Díaz Casado participan su fallecimiento y acompañan a su amigo José y toda su familia en ste difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, JULIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Fede Canosa, Gallego Ortiz, Cusi Diaz y Guilli Franz ysus respectivas flias, acompañan a su amigo José y a toda su flia, en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, JULIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de sus matriculados Dres. José Orlando Cárdenas y José Pablo Cárdenas. Ruegan una oración a su memoria.

CÁRDENAS, JULIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de sus colegas. Dres. José Orlando Cárdenas y José Pablo Cárdenas. Ruega una oración a su memoria.

CÁRDENAS, JULIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Susana Josefina Castillo Solá, Mario Ramón Castillo Solá, César Alejandro Castillo Solá, y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CÁRDENAS, JULIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Sergio Gómez Molina, su señora Liliana y sus hijos Constanza, Ignacio, Sergio, Huerto, Lucas y Nicolás, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y acompañan July y a su hijos y nietos en estos momentos de dolor.

CÁRDENAS, JULIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Lali y Ricardo Sexer, lamentan profundamente la desaparición de su amigo, y acompañan a su esposa Julia, e hijos en este momento de dolor.

CÁRDENAS, JULIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Juan Carlos Tobar y flia, Gringo Cáceres y flia y Cato Abregú y flia. participan su fallecimiento con gran pesar y acompañan a su familia en tan duro momento

CÁRDENAS, JULIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Fabián Tobar y flia. Diego Tobar y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Coca, Chiquín, Mary, Dany, Edgar, Gustavo Salomón y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Tu partida nos dolió mucho querida amiga, solo nos consuela saber que estás gozando de la presencia de nuestro Padre. Mufid Auad, Bochi Corneli, Ale y Chelo Cesca, Faby y Daniel de Miranda, Pablo y Martín Cesca Auad. Acompañan a su flia y ruegan oraciones a su memoria.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Señor, ya la recibiste en tu reino celestial, dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin" Carolina Sanguedolce de Jerez , Perla Hid de Palazzi y sus respectivas familias participan con profundo dolor y tristeza el fallecimiento de "Negrita", querida amiga con la que compartimos hermosos momentos, dejándonos con su partida un ejemplo de fortaleza y fe cristiana, siempre dispuesta a compartir con su grupo de amigas y su familia momentos de alegría y distracción, gracias por ello Negrita, permanecerás por siempre en nuestros corazones. Nos unimos en el dolor de sus hijos Marcelo; Fabián, Mariela, Edith y el de toda su familia. Elevamos oraciones en su memoria.

GALVÁN, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. Su esposa Gladys Coronel de Galván, sus hijos Marcelo, Roxana Y Ricardo Galván Rocío, Agostina ,Gonzalo ,Aylen Alejandro ,Leonel,Mateo, Pía ,Mariela y Veronica Participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GEREZ, OSCAR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Su esposa Berta, hijo Ramiro y cuñados participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Marcos. SERVI. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

GEREZ, OSCAR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Su hermana Clara Elizabeth Gerez, sus sobrinos Dante, Omar, Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. de San Marcos.

GEREZ, OSCAR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Sus hermanas Mercedes, Nora y Clara y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su quería memoria.

GOROSITO, HÉCTOR ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. Su esposa Yolanda Concha, sus hijos Hector, Natalia, Emanuel y Diana Gorosito, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JIMÉNEZ, ANTONIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. Sus ex compañeros de Centro de Cómputos de la provincia participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex compañera de tareas, rogando por su eterno descanso en paz. Elevan oraciones en su memoria.

LOSPENNATO, HÉCTOR AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Su esposa Griselda, hija Marcela, nieta Lucía, suegra Hilda participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Piedad. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LOSPENNATO, HÉCTOR AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Teresita Rizo Patrón de Varela, Sergio Daniel Ratier, María Lucrecia Varela, Ignacio, Gustavo y Lourdes Ratier despedimos con profundo pesar los restos de nuestro querido amigo Don Héctor y acompañamos a Griselda en estos momentos de dolor.

LOSPENNATO, HÉCTOR AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Blanca Acuña de Montenegro, sus hijos Santiago y Carlos Eduardo Piña participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Griselda, hijos y demás familiares en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

LOSPENNATO, HÉCTOR AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Con profundo dolor despedimos a nuestro adorado padre y abuelo: sus hijos Leonardo , Franco y Silvana; sus nietos Florencia y Benjamin; y Marta. Que Dios te reciba en su gloria. Siempre estarás en nuestros corazones.

LOSPENNATO, HÉCTOR AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Sus amigos y vecinos del barrio Autonomía, familia Olmedo Mosies despiden con profundo dolor a su amigo. Que brille para el la luz que no tiene fin.

RUIZ, WALTER DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Su esposa Miriam Juárez, sus hijos María, Alfredo, Melina y Evelina, sus hijos pol Hugo, Gonzalo y Silvana, Sus nietos Benja, Bautista, Eluney,Ana Paula y Nicole participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL.

TOLOZA, RITA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Su hermano Dardo Toloza, su hermana políticas Rosa Díaz y su sobrino Gabriela, Karina, Diego, Roxana, Emanuel y Juan y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Zanjón. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO ANICETO GUBAIRA.

TOLOZA, RITA ELVECIA (Chela) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Querida hermana: toda una vida compartimos en flia momentos gratos y los difíciles prodigados, amor y cuidados cuando fue necesario. Hoy te despedimos con gran dolor, rogando a Dios, te de el descanso eterno. Su hermano Dardo, junto a su esposa Rosa Díaz, sus sobrinos Gabi y Juan, Karina y Emanuel, sus sobrinos nietos Esteban, Juancito, Lorenzo, Sebastián y Delina.

TOLOZA, RITA ELVECIA (Chela) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|.Tía querida con inmenso pesar, hoy te entregamos al Señor, confiados en la paz y descanso que recibirás en tu nueva vida en el cielo. Siempre estarás en nuestros recuerdos con el mayor cariñó que mereces. Sus sobrinos Diego Navarrete y Roxana Cejas, sus hijos Facundo y Francisco Navarrete.

TOLOZA, RITA ELVECIA (Chela) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Silenciosa, como fue tu vida te vas al reencuentro con los tuyos. Gracias por todo lo que nos brindaste. Sus sobrinos Zuny y Cacho Carrizo; Zunita y Nacho Báez te despiden con profundo dolor. Descansa en paz.

TOLOZA, RITA ELVECIA (Chela) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Muchos años de amistad y cariño nos unen a tu familia y a vos, por eso sentimos dolor de tu partida. Hoy los acompañamos con afecto por tu partida y rogamos por la paz eterna de tu alma. Por los momentos que compartimos, siempre estarás en nuestro recuerdo. Cacha y Esilda Navarrete y su sobrina nieta Milagros Alcaide.

TORREZ, GRACILA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. Sus hijos Mabel, Silvia, Javier, Mariela, Susana, Omar, nietos , bisnietos, h. pol. participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cem. La Piedad. Servicio Triunfo Seguro. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

ZURITA, NOEMÍ CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. Mi querida Noemí, gracias por haber estado juntas tanto tiempo. Nuestra Mamá del cielo te vino a llevar, porque te ama. Recibe nuestro abrazo eterno, de nos, Marta Ríos y Néstor Toli.

ZURITA, NOEMÍ CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. Querida hermana y amiga del corazón, fuiste, sos y seguirás siendo otra hermana que tuve en mi vida. Compartimos hermosos momentos desde muy pequeñas. Fue muy duro enterarnos de tu partida, pero sabemos que eras muy creyente, una persona de fe; ya estás con Dios y la Virgen, junto a tu esposo y tus Padres. Siempre pendiente de tu familia. Una persona muy creyente. Atenta en todo momento a tus nietos, hijos y hermana; sobre todas las cosas una excelente amiga, compañera, madre y hermana, con un gran sentido del humor. Nos duele tu partida inesperada. Estamos seguros que ya estas sonriendo en la Gloria de Dios. Nunca te vamos a olvidar Noe, y siempre estarás en nuestras Oraciones. Te vamos a extrañar mucho! La Virgen María te vino a buscar en su día y te llevó con Ella para que disfrutes de la Gloria eterna. Tu amiga y hermana del corazón, que nunca te va a olvidar y te tendrá siempre en sus Oraciones, Mirta Susana Ríos, su esposo Marcelo Serafini, sus hijos, Exequiel Serafini, y Lucas Serafini y familia, acompañan con profundo dolor a sus hijos Ivana, Milena y Cristian, a sus nietos y a su hermana Raquel en tan doloroso momento. Ya estás en la Gloria, con Jesús y María. Descansa en paz amiga querida!

ZURITA, NOEMÍ CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. Lucas y Exequiel Serafini y el personal del Instituto CeFE lamentan la dolorosa pérdida de Noemí, y acompañan a su querido nieto Pato y a toda su familia en tan doloroso momento. Elevan Oraciones en su memoria.

SUÁREZ, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Al cumplise un año más de tu natalicio, tu hermana Delina, tus hijos Mavi, Romi, Luis y Mariano, tus nietos Agustín, Valentina, Benjamin y Valentin estaremos reunidos en la misa que se oficiará el 17 de agosto en Catedral Basílica a las 19 hs. Descansa en paz padre querido. Siempre estarás en nuestros corazones. Amen!

DÍAZ, YOLANDA MERCEDES (China) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Vieja, te fuiste sin despedirte, nos dejaste un gran vacío en nuestros corazones, fuiste una gran esposa y madre. Vivirás siempre en nuestros corazones. Te amaremos por siempre. Te recodarnos con esa hermosa sonrisa que nos regalabas. Vuela alto nuestro bello ángel. Tu esposo Turco, tus hijos Dario, Alejandra, Berta, Analia, Roque, David, Angela y Julian, hijos políticos Keke, Alber, Mecha, Rosalia y Yanina, nietos Peli, Diego, Agustin, Joaquin, Emanuel, Rene, Juan, Lourdes, Antonella, Delfi, Panchi, Zaira, Sharon, Brisa, Natu, Marcos, Julieta, Mari, Agustina, Thiago, Caco e Isabela. Los que siempre te amaremos.

SGOIFO, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Mamá ya pasaron tres meses de tu encuentro con el señor y cada día se hace más fuerte tu ausencia. No es lo mismo tener una alegría sin compartirla con vos, se te extraña mucho mi vieja. Siempre en nuestros corazones tu hijo fernando,tu nuera rosana, tus nietos Maria Florencia, Rocío, Maria Fernanda, Marco Santiago y Renata Isabela. Tu bis nieto Juan Manuel elevan una oración en tu memoria.

DÍAZ, CLAUDIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Sus hjos Micaela, Rita, Yesica, Estefania, Carina, sus hnas Nelia , Teodolinda, Olga, Manuel, Ariel sobrinas y demas familiares sus restos fueron inhumadpos en el cementerio de la Capilla Dto Banda. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

GÓMEZ, EPIFANIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Sus hijos Mario, Alberto, Carlos y Fanny, hnas Carmen, Bernarda, y Martha, nietos Marcos Estefanía Germán, Ciro, y Kevin y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza Clodomira. CARUSO SEGUROS. EMPRESA SANTIAGO.

LAMI, DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreará". Su esposa Eva, sus hijos Alexia y Franklin, sus nietas Vanina y Daiana, su hijo político Miguel Enrico agradecen a Dios el excelente esposo, padre, abuelo y amigo incondicional que fuiste. Ruegan oraciones en su memoria.

LAMI. DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Su esposa Eva Ceres sus hijos Alexia, Franklin nietos hermanos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LAMI, DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Miguel Ángel Enrico, su esposa y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LAMI, DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Jefe, compañero y amigo, tu partida me deja un profundo pesar, así como también grandes enseñanzas y agradecimiento. Extrañaré esas charlas amenas y culturales que sólo con vos podía tener. Que el señor te reciba en su casa. Luchi Villa y familia.

LAMI, DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Siempre te recordaremos con mucho afecto tío Tito querido... tantos recuerdos compartidos en fFamilia... muchas gracias por tus enseñanzas y ejemplos... Q.E.P.D. Rogamos una oración en tu memoria por tu eterno descanso. Antonella, Giannina, Mirta y Gustavo Nediani.

LAMI, DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Señor dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin. Nelida Fajardo, su hija Karina e hijo politico Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Edy, Alexia y Franklin en este momento de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ANDRÉS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. La comisión vecinal del Bº Jerarquizado Municipal de La Banda participan con dolor el fallecimiento del vecino Andrés y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

IREN, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Su esposa Blanca Guzmán, sus hijos Blanca , Graciela, José Luis, Mario, Marta, Adriana, Maria ,Iren, nietos ,bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernández .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MELIÁN, ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. Su esposa Hipólita, sus hijos, Javier Yohana y Maximiano, h/ Pol, nietos, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Rey Loreto, servicio realizado por NORTE BENFICIOS la plata 162 tel. 4219787.

RAMÍREZ VDA. DE LOBO, JUANA MARQUEZA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. José Reyes, Lucía Cristina, sus hijos Malena, Marcos, Romina, Facundo y sus respectivas familias acompañan en este triste momento por la pérdida de la Abuela Marqueza. Paz y consuelo para toda la familia.

RODRÍGUEZ, ANA DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Sus hermanos, primos, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto. Cob. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FERREYRA, MARÍA ANSELMA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/09|."No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Tus hijos, Nery, Coco, Fidel y Oscar Ferreyra, nietos y bisnietos te recuerdan en tu natalicio. Elevan oraciones en su querida memoria. Ojo de Agua.