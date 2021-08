FÚNEBRES | 18 de agosto del 2021

18/08/2021 - 04:02 Funebres

FALLECIMIENTOS

18/8/21

- Ovidio Ovejero (Las Termas)

- Leopoldo Miranda

- Adriana del Carmen Cejas

- Luisa Reyna Juárez de Cáceres

- Roberto Genovevo Mossier

- Raúl Alberto Lizondo (La Banda)

- Franklin Ezequiel Cordero (La Banda)

- Nicolasa Caro (La Banda)

- Osmar Domingo Zanotti (La Banda)

- Filomeno Huanco (Choya)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIO ANÍBAL CÁRDENAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/8/21 y espera la resurrección.

Enrique Sarquiz, Cristina Ríos lamentan participar el fallecimiento de quien fuera uno de los principales colaboradores y amigos de hace tantos años. Hasta siempre Julio, dejas una hermosa familia que cumplirán con creces tu legado. Que Dios dé resignación a tu esposa e hijos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIO ANÍBAL CÁRDENAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/8/21 y espera la resurrección.

Eduardo Coroleu, Romina Sarquiz, sus hijas Guillermina y Lola, participan con dolor el fallecimiento de Julio, amigo y pilar que siempre permanecerá en nuestros corazones. Acompañan en este duro pesar a su esposa Juli, sus hijos José, Susi, Patri, Pablo y sus nietos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIO ANÍBAL CÁRDENAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/8/21 y espera la resurrección.

Directorio y empleados de la Empresa Crisar S.A. despiden a su valioso colaborador Julio. Ruegan oraciones por su eterno descanso en paz. Brille para él la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN FALLECIMIENTO

JUAN PRADOS RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/21 y espera la resurrección.,

El intendente de la Ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo participa con profundo dolor del fallecimiento y acompaña a sus seres queridos en tan irreparable pérdida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ÁNGELA ZAMORANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/21 y espera la resurrección.

La directora del Centro de Investigación en Biofísica Aplicada y Alimentos (UNSE-CONICET), Dra. Laura Iturriaga,

Investigadores, Becarios y Personal de Apoyo acompañan con profundo dolor la partida de la madre de la vicedirectora del CIBAAL, Dra. María de losÁngeles Frías y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DOMINGO CALZONE

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 16/8/21 y espera la resurrección.

Sebastián Storniolo e hijo lo recordaremos siempre con esa bondad y amabilidad que lo caracterizaban. Acompañamos con todo nuestro afecto en este difícil momento a su familia. Rogamos una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DOMINGO CALZONE

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 16/8/21 y espera la resurrección.

Sus amigos de JKR S.R.L. de su hijo Nicolás y su nieto Javier, acompañamos en tan dolorosa pérdida y encuentren pronta paz y resignación. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DOMINGO CALZONE

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 16/8/21 y espera la resurrección.

Querido Minguito, es grande el dolor que nos provoca tu partida. Pero sabemos que Dios te tiene reservado el mejor lugar para tu descanso eterno. Siempre te recordaremos con tanto amor como el que supiste brindarnos. Gracias por los años compartidos.

Tus primos Vicente Lo Bruno y Matilde Herrera, tus sobrinos Fernando y Pablo con sus respectivas familias, participamos tu fallecimiento y acompañamos a Lita y a tus hijos y nietos en este momento de dolor. Que brille para tí la Luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DOMINGO CALZONE

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 16/8/21 y espera la resurrección.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OSMAR DOMINGO ZANOTTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OSMAR DOMINGO ZANOTTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/21 y espera la resurrección.

El senador nacional, Don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OSMAR DOMINGO ZANOTTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/21 y espera la resurrección.

Directivos y empleados de Express acompañan en este doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OSMAR DOMINGO ZANOTTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/21 y espera la resurrección.

Roberto Baraldo y familia acompañan en este doloroso momento.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

ALEJANDRO JOSÉ CONTATO CAROL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/20 y espera la resurrección.

“A un año de tu pascua definitiva, tus hermanos, tus sobrinos y sobrinos nietos agracemos a Dios habernos concedido la felicidad de tenerte en nuestras vidas, ayer, hoy y siempre en nuestros corazones. Descansas ya junto a tus padres y disfrutas de la felicidad eterna. Nos unimos en oración en la misa de 7 hs. en el Colegio San José y a las 19 en la Catedral Basílica, rogando por tu feliz resurrección.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

JORGE FERNANDO ADUR (Turco)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/13 y espera la resurrección.

“Si algún día visitas mi tumba no llores, solo imagina que estoy durmiendo.

Te visitaré con el alba, te abrazaré con el viento, te besaré con la lluvia y cantaré por ti en silencio.

Nunca pienses que me he ido, porque entonces... entonces si habré muerto".

Al cumplirse ocho años de su partida al Reino del Señor, su familia invita a participar de la misa que se realizará en su memoria hoy a las 19 hs en la Iglesia Santiago Apóstol.

INVITACIÓN A MISA

COCA SUÁREZ DE SOSA (Coquita)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/18 y espera la resurrección.

En un día como hoy partiste al Reino Celestial, pero sigues viva en nuestros corazones, fuiste ejemplo de amor y de lealtad hacia los tuyos. Sus hijas Lucía, Ana Teresa, María Angélica Sosa, su hijo político Eduardo Luis Marchetti y nietos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 19.30 hs. en el Santuario de Santa Rita, con motivo de cumplirse un aniversario más de su fallecimiento. Rogamos una oración en su querida memoria.

ALBARRACÍN, JULIO GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. Su hermano Jorge que siempre te respetó por ser vos el hermano mayor. Ruego que tengas paz eterna al lado de Dios y de mamá.

ALBARRACÍN, JULIO GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. Koki querido, he tenido la suerte de que seas mi hermano para quererte, reírnos, jugar y a veces llorar, buen hijo para mis padres y hermanos. Ahora no estás, solo me queda llorarte, extrañarte, hasta que un día volvamos a estar juntos. Te has ido hermano en la paz que tienen solo los grandes. Dios está con vos, estás con tu madre que solo supo amarte y mi cariño y recuerdo será eterno. Que así Dios lo quiera. Su hermana Toña.

BARRIONUEVO, MIRTA MARGARITA (q.e.p.d.) Faleció el 16/08/21|. Su esposo Mario, sus hijas Viviana, Analia, Karina, Silvana, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad (Capital-Sgo. del Estero). Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531. Tel: 429-6027.

BARRIONUEVO, MIRTA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Su hijo político Jorge Iovino, Germán Rodriguez, Arturo Coronel y Marcelo Nazar participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, MIRTA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. La comunidad educativa del Colegio Secundario Campo Contreras acompaña a su compañera, docente Silvana Godoy y familia por el fallecimiento de su madre. Elevamos oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, MIRTA MARGARITA (q.e.p.d.) Faleció el 16/08/21|. "El que cree en mí jamás morirá". La comunidad educativa del Nivel Primario del ISTA, participa con dolor el fallecimiento de la mamá de la Prof. Analia Godoy. Ruega una oración en su memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Dr. Felipe R. Pavon participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa Lita y a sus hijos en este difícil momento. Ruega una oración en su memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Dr. Diego Pavon, su esposa Dra. Paola Reichel y sus hijos: Santiago, Josefina y Alonso participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan una oración en su memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Nono querido que Dios te tenga en su gloria siempre. Siempre estaras en nuestros corazones. Despiden con profundo dolor Pocho,Bety , Gonzalo, Natali Egea y tu Bisnieto Santino Calzone. Se ruega una oracion en su memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Negrita y Cristina Llugdar, sus hijos Ezequiel e Ignacio Chamorro lamentan participar fallecimiento querido Domingo.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Estela Rafael, Marta Rafael, su hija María Marta y Félix Pernigotti, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Olga Rafael de Rilinski y familia participan su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. El Estudio Contable Guerra & Asoc. participan con profundo dolor su fallecimiento.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Yuly Araujo y familia participan su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a Lita y familia en estos momentos de tristeza.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Benito de la Iglesia Nazar, esposa Lucrecia Luna, sus hijos Pablo y David de la Iglesia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento y ruegan elevar una oración en su memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Martín de la Iglesia Nazar, esposa María Díaz, sus hijos Alex, Iván y Lucas de la Iglesia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Martha Saad participa con dolor el fallecimiento del esposo de su querida amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Carlos Auat y Sra. Norma de Auat, sus hijos Carlitos, Juampi, Luis y Ramiro y respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Nicolás.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Marisa, Roberto y Paco Pérez Nazar, y sus respectivas familias; participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en paz. Acompañamos espiritualmente a su esposa, Tía Lita Nazar y demás familiares.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. José Negro Flores , Mabel Sánchez y sus hijas Rocío y Victoria Flores participan del fallecimiento y compañan en tan difícil momento a Lita Nazar y demás familiares.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. "Qué Dios nuestro Señor le dé el descanso eterno". Con gran consternación participamos su fallecimiento y acompañamos a su esposa Lita, su hijo Nicolás y familia. Ángela García de Campos, sus hijas Claudia y Marisa, hijos políticos y nietos. Rogamos oraciones en su memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Dr. Juan Saad y flia. participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su querida amiga Lita. Elevan oraciones en su memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Hilton Lo Bruno y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. "Señor ya lo recibiste en tu reino celestial, dale el descanso eterno". Domingo, vivirás eternamente en nuestra memoria y en nuestros corazones: Beatriz Llugdar, Cecilia, Lucy y Rodo, su amigo Dr. Gustavo Castillo e hijas Nahiara, Agustina y Luján Castillo Laitán participan con dolor su fallecimiento y rogamos una oración en su querida memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. "Jesús dijo: Yo soy la resurrección, él que cree en mi vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás". Norma Estela Barrionuevo e hijos participan con profundo pesar el fallecimiento de Domingo y acompañan a su amiga Lita en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Luis A. Velázquez y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Norma Rafael de Anauate y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de Domingo y ruegan al Altísimo resignación y paz para toda su familia.

CÁRDENAS, JULIO ANIBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. "Hermano tantas cosas quisiera decirte… pero empecemos por los años 60, cuando te recibías en la Industrial y ya incursionabas en la música con la viola que te regaló nuestro padre y armaste el conjunto - Los Troveros del Salitral - luego estuviste con las estrellas americanas de jazz, hasta que llegaron de tu mano y otros amigos los incomparables - Demonios del Ritmo - que hicieron vibrar clubes y la vieja LV11 de Santiago y LV7 de Tucumán; como sonaba esa guitarra eléctrica (Morgan) y eras el espejo donde nos miramos los que vinimos después. …Y seguiste con tu vida ocupando puestos jerárquicos poniendo de manifiesto tu capacidad, entrega y honestidad, trabajaste hasta el último día y formaste una gran familia. Gracias hermano por todo, ya estás junto a tus adorados padres. Que Dios y la Virgen te reciba en su Santa Gloria". Su hermano Miguel, su hermana política Sara y sus sobrinos Sandra, Miguel, Alejandra y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, JULIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Dr. Santiago Tahhan, su esposa Gabriela Oliva y sus hijos participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Dr. José Cárdenas y lo acompañan junto a su familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, JULIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Dr. Gustavo Tahhan, su esposa Mariana Alvarado y sus hijos participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo de siempre José y lo acompañan a él y a su familia en esos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, JULIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Toti Paoletti, sus hijos Luis y Marcela Paoletti, hijas pol. Daniela y Viviana, nietos Martina, Constanza y Gonzalo participan con profundo pesar el fallecimiento de Julio y acompañan a su prima Julia, a sus hijos José, Susana, Patricia, Pablo y sus respectivas familias en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

CÁRDENAS, JULIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Diego Jiménez, Alejandra Cerro y Dieguito, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, JULIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Edgardo F. Santillán y Sra. lamentan el fallecimiento del amigo y compañero de tantos años y acompañan a su esposa Julia e hijos en este triste momento.

CÁRDENAS, JULIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Con profundo dolor, con respeto y con un minuto de silencio en su memoria, despido a quien fue un compañero, un amigo, un hermano; a don Julio. Que Dios bendiga, proteja y dé consuelo a su amada familia, esposa, hijos y nietos. Que en paz descanse. Cont. Gladys A. Infante.

CÁRDENAS, JULIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. El Consorcio de copropietarios del Edificio Julio A. Roca, participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Julio Cárdenas y acompañan a su familia en este difícil momento.

CÁRDENAS, JULIO ANIBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|.

José Rubén Catan y flia. Acompañan a su familia en este dificil momento y elevan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, JULIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Adriana Ick y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CÁRDENAS, JULIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. "Que brille para él la Luz que no tiene fin". Roberto y Argelia Cerutti, acompañan a sus grandes amigos Chiquito y Sara y a toda su familia, en este momento de gran dolor por la partida de su hermano Julio. Elevan una oración en su memoria.

CÁRDENAS, JULIO ANIBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Decir partió Don Julio es poco para los que tuvimos la dicha de trabajar con él. Se nos fue un maestro. Cálido, humano, sensible., trabajador como solo él podía ser. En sus dificultades y en sus años tenía la curiosidad y la sed inagotable de aprender y aprender. Nunca disminuyó su voluntad y ganas de laborar. La empresa fue su dominio y un aguerrido luchador de los intereses confiados. Un señor, educado, respetuoso, impecable, inteligente. De profundas e innegociables convicciones. Un gran coequiper que nos deja un vacío difícil de llena. Nos faltara sus resúmenes y su primera mirada. Más nos queda el sabor de haberlo conocido y disfrutado en el trabajo esforzado compartido. hasta siempre irreemplazable maestro. Descansa en paz. Participamos penosamente su partida y acompañamos a su amada familia en estos momentos de irreparable pérdida. Dra. Teresa del Valle Pereyra, Ramón Soria y Delia del Valle Poloni.

CÁRDENAS, JULIO ANIBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Mirta Paoletti y Eduardo Sily acompañan con cariño a su querida prima Yuli, a Jose, Juan Pablo, Patri y Susana pidiéndole al Señor pronta resignación. Rogamos oraciones a su querida memoria.

CEJAS, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Su esposo Víctor, sus hijos Maximiliano, Rodrigo y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán cremados en crematorio Aniceto Gubaira e Hijo (Capital-Sgo. del Estero). Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen 531. Tel: 429-6027.

FERRANDO, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/08/21|. Sus hijas Judith, Soledad, Cecilia, sus nietos Facundo, Giuliano, Mariana, Luz, Luis, sus hnos., y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COBERTURA ORG. NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE S.A. PEDRO P. OLAECHEA 649 TELEFONO 4219787

JUÁREZ CÁCERES, LUISA REYNA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Su sobrino Carlos, sobrina politica Nieves, sobrinos nietos Yesica, Rita, Yanina, Miguel, Luis y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MIRANDA, LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Su esposa Victoria, sus hijos Mariano, Laura, Lucrecia y Florencia, sus nietos Rodrigo, Socio, Fernanda, Santi, Mauro, Andrés y Emma, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 hs. en el cementerio El Descanso. Caruso Cia. de Seg. SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MIRANDA, LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Polito querido, hno de la vida, nos sorprende y duele mucho tu partida. Ya estas con el altisimo, sigue protegiendo tu amada familia. Tus hermanos de la vida, vecinos de siempre: Pelu, Tony y Fufi Carrizo acompañamos a la flia en este doloroso trance. Ruegan una oración en su memoria.

MOSSIER, ROBERTO GENOVEVO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Sus hijos José, Roxana, Analía, Mariza, hijos pol. nietos, bisnietos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PEREYRA, CLARA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Sus hermanos Eduardo, Santos, hnos. políticos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron cremados. COBERTUA CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

ZAMORANO, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció en San Miguel de Tucumán el 15/8/21|. Dra. Laura Iturriaga participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la Dra. María de los Ángeles Frías y deseea fortaleza y consuelo en este difícil momento.

Invitación a Misa

INGRATTA, FRANCISCO PRIMITIVO (Ruli) (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce en las aguas tranqulilas y repara mis fuerzas". En comemoración de un mes de su partida a la casa del Padre, invitan a la misa hoy a las 19 hs. en iglesia San Francisco, su esposa Jovita Romero e hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos.

LAZO, INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. ¡Madre amada! Mi ángel de la guarda, mi amiga del alma. Cada día duele más tu ausencia. Dios sabe de tu infinita bondad, tus enseñanzas nos ayuda a enfrentar la vida y tu ejemplo nos guiará siempre. Sos la luz de nuestros días, perder una madre te cambia la vida para siempre. Vives en nuestra memoria y habitas en los más bellos recuerdos, pero siempre te extrañaremos. Besos al cielo, Te amamos mamá. Tus hijos Marta y Mónica Bixione, nietos y bisnietos y demás fliares, invitan a la misa en la iglesia San José del Bº Belgrano hoy a las 18 hs.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

BAZÁN ROJAS, NÉLIDA DOROTEA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Sus sobrinos y familiares, te despiden. Piki, Gringo, Niky, Vivi, Miguel, Andres, Victoria, Ezequiel y Bastian. Sus restos serán velados en la sala Velatoria Saenz Peña y Pedro León Gallo de 8 hs. a 10 hs.

CARO, NICOLASA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Su hija Lilia, sus nietos Belén y Fernanado, bisnietos Joaquín, Nicolás, Milagros, Benjamín, Denise, y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio del Dean Dpto. Capital. Cob. Caruso Cia. Arge. de Seguros. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CHAZARRETA DE BANEGAS, YDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Chacho Barrera e hijos, participan su fallecimiento, de su amiga y vecina de muchos años. Acompañamos en el dolor a sus hijos: Toti, Chely, Mario y Negui; a sus hermanos: Sarita y Erica, que Dios los bendiga.

CORDERO, FRANKLIN EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Sus padres Antonio y Olga, su esposa Claudia, su hijo Leonel, sus hermanos Saúl, Elio, Erica, Zoé, Yanina, Clide, Cecilia y Nadia y demás fliares., participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Serv. Soc. Amparo SRL. - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LAMI, DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Todo termina en la tierra para nosotros y en el cielo se abre la luz del día eterno. Querido amigo Tito. Reinaldo Villalba y sus hijos Álvaro, María Luz, Laura y Rocío, despiden con profundo pesar tu partida, y acompañan a su esposa Eva y sus hijos Alexia y Franklin en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

LAMI, DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. El Taller Libre Expresión musical de adultos mayores participa con profundo dolor el fallecimiento de un integrante de nuestro taller nuestras condolencias a la familia que en paz descanse.

LAMI, DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Su vecino y amigo Carmen Alfredo Gomez y flia, acompañan a su señora esposa y toda su familia, en este doloroso momento por el fallecimiento de su apreciado esposo Domingo. Elevamos oraciones a su inolvidable memoria.

LAMI, DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. "No se turben; crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes". (Jn 14, 1-3) ¡Descansa en paz Sr. Tito Lami!. El Equipo Directivo, Docentes y toda la Comunidad Educativa del Colegio Cristo Rey, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre político del Maestro Celador Prof. Miguel Enrico. Se ruegan oraciones en su memoria.

LAMI, DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Vicente Raab y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Muchas gracias por sus enseñanzas y ejemplos y amistad.

LAMI, DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Oscar Humberto Ruiz junto a sus hijos: Silvia, Oscar, Ana Maria y Graciela, lamenta con profundo dolor la partida del dilecto e inolvidable amigo Tito. Que Dios fortalezca con su amor infinito a su esposa Eva e hijos y flías. rogamos por la paz de su alma.

LIZONDO, RÁUL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Su esposa Ana María Taboada, sus hijas Mariela, Adriana, h. pol., Carlos Toledo, sus nietos Iván, Tania y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio CAruso Cia. Arg. de Seguros. SA- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LIZONDO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Los días ya no serán los mismos, tu ausencia se sentirá; pero nos consuela saber que luchamos juntos, nos amamos, fuimos felices y cada recuerdo de lo que vivimos estará por siempre en nuestro corazón. Su amada esposa Ana María, sus hijas Adriana y Mariela, hijo político Carlos Toledo; sus nietos Iván y Tania. Elevan una oración en tu querida memoria. Que el Señor te reciba en el reino celestial.

LIZONDO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Querido hermano, gracias por todo lo que compartimos en nuestra vida, fuiste un gran luchador, un ejemplo para toda la familia. Pedimos al Señor que nos dé el consuelo para sobrellevar este momento de inmenso dolor. Sus hermanas Guillermina y Nilda; sus sobrinos Noemí; Miriam; Eduardo; Zulema; César, Silvina; Pablo y sus sobrinos nietos. Elevan una oración al Santísimo.

LIZONDO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Querido Tata, nos enseñaste a amarte, a cuidarte, a disfrutarte en cada segundo de nuestra vida. Hoy, desde la Casa del Padre se nuestra guía para poder seguir caminando. Vivirás por siempre en nuestro corazón, tus nietos Iván y Tania Toledo Lizondo.

LIZONDO, RÁUL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios" La Comisión Directiva, Personal y Socios del Centro de Comercio e Industria, participan con profundo dolor el fallecimiento del amado padre de Mariela Lizondo, compañera y colaboradora de esta Institución y acompañamos a toda la familia en tan duro momento, pidiendo al Altísimo les de fortaleza y consuelo. Elevamos oraciones en su memoria.

LIZONDO, RÁUL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. La comision directiva, cuerpo docente y personal administrativo de la Alianza Francesa de Sgo. del Estero, acompaña a la sra. presidente de la Asociación de Profesores de Francés de Sgo. del Estero Prof. Adriana Lizondo en este triste momento.

LIZONDO, RÁUL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Querido Negrito, amigo del alma, cuánto me duele despedirte. Descansa en paz. Pronto nos veremos. Betty Soria de Bonetto, sus hijas Irene, Eugenia y familia, y su hermana Ángela, acompañan a su querida esposa Anita y a sus hijas Adriana y Mariela en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria y por su eterno descanso.

ZANOTTI, OSMAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Sus hijas Claudia y Estela h. politicos, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

ZANOTTI, OSMAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Pila, mi viejo querido, a partir de hoy tengo que aprender a lidiar con tu ausencia. Tengo que aprender a sobrevivir sin ti. Tengo que aprender a sobrellevar el dolor del vacio que siente mi corazon. Tengo que aprender a mirar la puerta y saber que tu ya no llegaras. Tengo a aprender a vivir los festejos sin que tu estes en ellos. Tengo que aprender a vivir de los recuerdos. Tengo que aprender a verme bien aunque mi corazón me duela. A partir del hoy tengo que aprender a pensarte en las noches, para ver si te puedo ver en mis sueños. Nadie dijo que esto fuera facil, pero hay un lugar en el que siempre estarás y ahi no tengo que aprender a sacarte...en mi corazón. Viviras eternamente hasta que nos reencontremos y me abraces. Gracias por tanto mi Viejo Querido y perdon por tan poco. Descansa en paz. Su hija, Stella Maris Zanotti, participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

ZANOTTI, OSMAR DOMINGO (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Pila: Abuelo, padre y maestro, fuiste faro, ejemplo e inspiracion en nuestras vidas, siempre firme e incansable, ahora es tiempo de tu descanso eterno. Hoy honrramos tu muerte y celebramos tu vida con la certeza de que un dia volveremos a vernos porque nuestra esperanza está cargada de inmortalidad. Sus nietos Juan Cruz Figueroa Zanotti, José Manuel Arroyo y Romina Arroyo. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANOTTI, OSMAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Sus sobrinas María Elena, Selva Graciela y Ana María Saavedra y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío Pila. Elevan oraciones en su memoria.

ZANOTTI, OSMAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Compañeros de trabajo de su nieta Romina Arroyo de la Vocalía del STJ Dra. Ana Rosa Rodríguez, Claudia Giménez, María del Carmen Daud, Estefanía González Filippa y Matias Rivero participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan oraciones para que su familia encuentre consuelo.

ZANOTTI, OSMAR DOMINGO (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Nuestro querido amigo Pila, hoy partiste al Reino del Señor. Mario Robledo y Silvia Danna, sus hijos Alejandro, Patricia y flia, participan su fallecimiento y acompañan a Romina, Stella, José Manuel,, Juan Cruz y demás familiares. Que brille para el la luz que no tiene fin. Se ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

SCIASCIA, CARLOS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. "Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". La comunidad educativa de Escuela Primaria Especial Hellen Keller Nº 236, acompaña a su compañera Marcela Regatuso al cumplirse un mes del fallecimiento de su esposo. Rogamos una oración en su memoria.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

HUANCO, FILOMENO (q. e. p. d.) Falleció el 17/8/21|. Tu bella alma hoy descansa. Vuela alto papá que el Señor te espera con los brazos abiertos. Su esposa Juana Galian y su hija Roxana Huanco participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

HUANCO, FILOMENO (q. e. p. d.) Falleció el 17/8/21|. Dale el descanso eterno. Su hijo polÍtico Jorge Mansilla participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva plegarias por su descanso eterno. Choya.

OVEJERO, OVIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". La Comunidad Educativa y Cooperadora de la E.S.P.E.A Nº3 participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de Rubén Alberto Ovejero y padre político ordenanza Eusebia del Pilar Sánchez. Las Termas.

PARRADO, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. "Sorpresiva y rápida fue tu partida, que Dios te reciba junto con sus ángeles y de resignación a tu familia. Descansa en Paz querido amigo Julio". Rossana Brandan y Eduardo Romero, participan con profundo dolor tu partida y elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (Juancho) (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Su esposa Victoria Estela Fortunato, sus hijos Fernando, Luis, Marisol, Eduardo, Ricardo, h. políticos Estela, Carina, Anahí, Caro, sus nietos Fiorella, Antonella, Matías, Mariana, Lucas, Gonzalo, Nacho, Caro, Ramiro, Juan, Constanza, Sofía, Eugenia, Santiago y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor- Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. "El Señor es mi pasto, por verdes prados y agua cristalina, El me conduce. Su hermana política Chiqui Díaz de Prado, sus sobrinos Amparito, Guillermo, Pilar y Santiago Rodríguez prados, Viviana y Antonio María Prados, con la esperanza en la resurrección, participan su fallecimiento.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Que el Señor lo tenga en su Reino y brille para el la Luz que no tiene fin. Su hermana Agustina, sus hijos Julio, Guillermo y Francisco Fortuna y familias participan con profundo dolor su fallecimiento, Elevamos oraciones en su querida memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Trabajando, trabajando pasaste la vida eterna abriendo con tus manos los surcos de la tierra cultivando sueño y esperanzas cosechando nobleza y futuro. Hoy continuaras sembrando en el Reino de los cielos. Señor recíbelo en tus brazos y que brille para el la Luz que no tiene fin. Su hermana Isabel Prados, sus hijos: María Rosa, Marta, Juan y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Carlos Tejada y sus hijos Sebastian, Ramiro, Benjamin, Juliana y sobrino Iván. Sus nietos Gael, Nacho, Salomé, Felipe, Baltazar, Sol, Benicio, Camilo, Paz y Fran. Acompaña a la familia Prados en este doloroso momento. Q.E.P.D Juan hoy y que brille para tu alma la luz que no tiene fin.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Que tu partida al reino celestial sea el reencuentro con tus amados padres y la paz eterna para tu alma. En nombre de tu hermano Paco, sus hijas Marily, Mili y Silvia con sus respectivas familias.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Su amigo de toda la vida y hermano del alma Luis A. Fernández, su esposa Anita, sus hijos Pedro, Vicente, Mariana, Belén, Jimena y Álvaro con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Su amigo y amigo de sus hijos Carlos E. Martínez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan operaciones en su memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Mario Yocca, María Elsa Lascano, Valentina, Luisina, Milagros y Santiago Yocca Lascano, participan con Dolor el fallecimiento de Juancho, acompañando a toda la Familia en este doloroso momento! Que descanses querido amigo Juancho!

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana Nuno y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini, sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Luis Navarro, Anabel Manzano y su hijo Rodrigo Navarro participan con profundo dolor su inesperada partida y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Mauricio J. Ewens, Victoria del Carmen Quiroga y sus hijos Mauricio, Javier y Alan participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Querido Juancho, ayer nos vimos, que increíble amigo del alma, y ya no estás.

Llegaste de tu lejana España chiquilín y a partir de allí nos hicimos compañeros, hermanos, con tus padres y los mios, nuestra juventud, luego con las familias que formamos y nuestros hijos. Ya en el ocaso de nuestras vidas, en horas de descanso a reunirnos en el bar, en el campo, con muchos amigos, compartiendo logros en cosechas o lamentando épocas no muy buenas, cumpleaños, partidas de truco y tantas otras cosas mas. Tu vida fue fecunda, volviste a la tierra de tus antepasados, cumpliste tu sueño, trabajaste con cariño y fuerza la tierra que te acogió. Formaste una hermosa familia, gran compañera y esposa, hijos honestos y trabajadores a los que les transmitiste tu amor al campo, nietos que alegraron tu vejez.

Nunca te olvidaremos, siempre tendrás un lugar en nuestras reuniones y en nuestros corazones. Lucho Fernández, su esposa Anita, sus hijos Pedro, Vicente, Mariana, Ana Belén, Jimena, Alvaro y sus respectivas familias comparten con profundo dolor su fallecimiento y ruegan resignación para su querida familia.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Osvaldo Trogolo y su esposa Irma Bravo participan su fallecimiento y que brille para él la luz que no tiene fin.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Petroservice S.R.L. participa con profundo dolor su fallecimiento por haber sido cliente y amigo de la familia Petroservice por tantos años. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Mirta Perez Curbello, Luis Perez Curbello y esposa, Bettina Perez Curbello y Pablo Presti y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. 21 Lolo Suárez, María Cristina Ibarra, sus hijos Dr. Lucio Ricardo y flia, Prof. Francis María y flia y nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Héctor Moya, Nancy Garcia y sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento del querido Juanillo. Nuestro sentido Pésame a toda la familia Prados.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Maria Elena Landin, sus hijos Beto, Evelyn y Mabel Celario y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Juan García, su esposa, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Elsa Beatriz Tauil de Lascano participa su fallecimiento y acompaña en estos tristes momentos a su esposa, hijos, nietos, hermanos y demás familiares con el afecto de siempre. Que en paz descanse.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Chicho Eleán, Poshosha Llugdar, hijas, hijo político participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Victoria Spampinato de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Acompañando a la familia Prados sus amigos Paulina Mark, sus hijas Carmela y Magdalena Chemes participan con profundo dolor su fallecimiento.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos y permita su eterno descanso". Daniel Torrens, su esposa Alina Darchuk y sus hijos Guillermo, Ramiro y Ana Mariel y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Sus amigos y amigos de la familia Nicolas Alegre, Olga Gallegos, sus hijos Nicolas Alberto (A), Natalia Evangelina (A) y Juan Ignacio Alegre participan con profundo dolor su fallecimiento.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Enrique Gonzalo Garcia, Valeria Abdala e hijas acompañan a su querido amigo Edu y a toda la familia Prados en este difícil momento. Ruegan por su eterno descanso y que brille para él la luz que no tiene fin.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Recibe Señor a tu hijo, a quien has llamado de este mundo a tu presencia y concédele la paz del descanso y de la luz eterna. Roberto "Negro" Pérez.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. A.P.R.A. Asociación Productores Rurales y Afines participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio Juan Prados. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Sus amigos Mundo y Raúl Romero y sus respectivas familias participan de su fallecimiento. Acompañan a su familia y ruegan por su eterno descanso.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Jose Della Rosa, su esposa Adriana y sus hijos Ximena, Antonella y Agustín participan de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Jesús Ahuatt de Baleija, sus hijos José, Rolando, Cecilia y Marinéala y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Roberto Chelala participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo acompañando en este momento de tanto pesar a toda su familia. Elevando oraciones por su eterno descanso.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Directivos y personal de la firma Roberto Chelala SRL., participa con profundo dolor su fallecimiento rogando por su eterno descanso.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Su amigo Osvaldo Aranda y familia participan con inmenso dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y para que brille para él la luz que no tiene fin.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Mariángeles Karina Rafael, y sus hijos, y Gonzalo y Martin Ruiz Rafael, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Su amigo y amigo de su familia Alberto "Beto" Celario su esposa Coca sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel con profundo dolor `participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. El matrimonio Titi y Deli Rodríguez lloran la inesperada y dolorosa partida de "Juancho" y piden a Dios, nuestro Seño, r les de consuelo y resignación a su esposa Nena. hijos, hijos político y nietos.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. José Ramón Rodríguez su esposa Deli, sus hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo Rodríguez y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Hebe Fortuna, sus hijos, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento. Que el Señor lo reciba en sus brazos y descanse en paz. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Juan Carlos Fortuna, su esposa Cristina Basilio, sus hijos Ana Inés, Juan José y María Cristina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Que brille para el la Luz que no tiene fin. Silvio Celario, su esposa Olga Fernández sus hijos Silvana, Diego y Valeria Celario y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Maribe Carol de Parra y familia, lamentan profundamente su fallecimiento; acompañan a todos sus familiares en este momento de dolor y ruegan oraciones por su eterno descanso, Que brille para él la que no tiene fin.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. José G. Rafael y sus hijos Alejandra, Daniel, Viviana, Carlos y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su partida, acompañan a la familia y ruegan una oración en su memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Carlos Rafael, Fernanda González e hijos Constanza, Agustín, Camilia, Julieta acompañan a sus amigos Marisol, Nano, Luis, Edu y Ricardo en tan difícil momento.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Carmen Rodríguez de Boronat y sus hijos Javier y Teresita y sus respectivas familias, participan con inmenso dolor su fallecimiento to y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Ex docentes de la Escuela Especial 42 Dra Alicia M de Justo, Prof Mercedes Seguí, Prof Sandra Santillan, Prof Nancy García, Prof Gladis Heredia, Stella López y Mabel Almaraz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ VDA. DE LOBO, JUANA MARQUEZA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. Los compañeros y amigos del equipo de Newcom "Los Tordos" de su hijo Carlos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Que descanse en paz.

VILLALBA, RAÚL SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. Su desconsolada esposa Mary, su hija Yamila y nieto Constantino, participan con dolor la inesperada partida al reino del Señor del esposo, padre y abuelo Raúl Santos Villalba. Estamos seguros que Dios te abrirá las puertas de su Reino para que sigas sonriendo y cantando como lo hacías aquí. Gracias por todo.

VILLALBA, RAÚL SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. La comunidad Educativa de la Escuela Tecnica Nº 12 llora la inesperada partida del Profesor Raul Santos Villalba al encuentro del Señor y eleva oraciones en su memoria. Querido amigo y Colega Raúl, ya no estás entre nosotros y todo comienza a ser diferente en la escuela...será dificil suplir tu tarea, la que dia a dia llevabas adelante con tanto entusiasmo, desinterés y con el compromiso de que nada falte; pero eso no era todo, tus conversaciones, tu resplandeciente sonrisa, una canción entre tantas que naturalmente tarareabas entre tus colegas y unas ganas contagiosa que nos animaba a todos. Como no extrañarte entonces, como no sentir el dolor y la ausencia querido amigo...Tu ejemplo será nuestro norte para continuar en el camino de enaltecer aún más nuestra querida Escuela, sí, a la Técnica 12 a la que no tengo dudas, te dedicabas con tanto fervor. Gracias y hasta siempre Profesor Raul!.