FÚNEBRES | 19 de agosto del 2021

Julio Faustino Coronel

María Rosa Pereyra

Humberto José Leguizamón

José Aldo Roldán (Loreto)

María Cristina Brandán (La Banda)

Domingo Díaz (Clodomira)

Laura Núñez

Oscar Aniceto Cárdenas

Edel Amada Teresa Micol

Ramón Alberto Navarrete

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. "El me hace descansar, en verdes prados". Arq. Rodolfo Núñez, su esposa Sara Stone, hijos y nietos, participan su fallecimiento, rogando a Dios por el eterno descanso de su alma y acompañan a sus amigos Nicolás, Javier y sus flias, pidiendo por la paz para sus corazones.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Oscar y Diana Manzur y familia participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Nicolás y elevan oraciones en su memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Llugdar Elías Enrique, Marconi Silvia Analia, Llugdar Cristian y Llugdar Alcira participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Silvia Canllo de López, Mary Canllo y Ricardo Jozami, participan el fallecimiento del esposo de su amiga Lita y la acompañan en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Integrantes de las Promociones 1962 /1963 de la Escuela Normal del Centenario participan con profundo pesar el fallecimiento del esposo de la querida compañera Lita Nazar.La acompañan en su dolor rogando a Dios consuelo y resignación.Que Domingo descanse en paz. Siempre se lo recordará por su alegría, caballerosidad y don de gentes.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Que el Señor te reciba en sus brazos por tu don de buena persona. Sus amigos y hermanas del corazón de su esposa Lita; Alfredo, Nicolás y familia, Elena de Cabrera y familia acompañan en este irreparable dolor.

CÁRDENAS, JULIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Dr. Diego Pavón, su esposa Dra. Paola Reichel y sus hijos: Santiago, Josefina y Alonso participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan una oración en su memoria.

CÁRDENAS, JULIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. En este difícil momento acompaño a mi querido amigo José Cárdenas por la pérdida de su padre, compañero y amigo. Ruego por su descanso eterno y por la resignación de toda su familia. Dr. Agustín Falcione.

CÁRDENAS, OSCAR ANICETO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Que Dios nuestro Señor le de el descanso eterno. Oscar vivirás eternamente en nuestras memorias y en nuestros corazones. Su hermano Chueco, su esposa Alicia, sus hijos Ramón, Usa, Juampi, José y Piki y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CÁRDENAS, OSCAR ANICETO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Hermano querido que Dios te tenga en su gloria siempre. Sus hermanos Raúl, Sara y Chueco participan con profundo dolor su fallecimiento.

CÁRDENAS, OSCAR ANICETO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Tío querido que nuestro Señor le de el descanso eterno y que brille para usted la luz que no tiene fin". Vivirá por siempre en nuestros corazones. Su sobrino querido Cárdenas Esteban (Piki), su esposa Noelia y sus hijas Sofía y Francesca participan con profundo dolor su fallecimiento.

CISNEROS, EMMA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Elida Ache de Saad lamenta el fallecimiento de su amiga, que compartieron infancia y juventud en Tintina. Acompaña a su flia. en el dolor y ruega por el eterno descanso de Negrita.

CORONEL, JULIO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Sus hijos Alfredo, Walter, Reina, Natalia, Iván, Carolina, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Vuelta La Barranca. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

LEDESMA, RAMON ÁNGEL (Tuny) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Su esposa Ana María Domínguez, sus hijos Cecilia, José y Paula Ledesma, su nieta Alicia Nacusse Ledesma, sus hijos pol Matías Ponce, Ignacio Nacusse y Tatiana Padilla participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Su hermano politico Dr. Daniel A. Domínguez, Dra Rita Inés Pividori, Lourdes Domínguez y Guadalupe Dominguez participan con profundo dolor y acompañan a su familia en este doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Su tía política, Berta de Arjona, sus hijos Mirtha, Hector, Lucho, María Silvia y sus respectivas familias, participan de su fallecimiento y acompañan a Ana María y sus hijos en este doloroso momento. Elevan oraciones a su memoria.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL Dr. (Tuny) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Sus sobrinos Carolina Barros, Daniel Barros, Nicolás Barros y Federico Barros lo recordaremos siempre con esa bondad y amabilidad que lo caracterizaban. Acompañamos con todo nuestro afecto en este difícil momento a su familia. Rogamos una oración en su memoria.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Graciela Jerez de Lissi y sus hijos Anita y Gabriel, Roberto y Noel, y sus nietos Ana Virginia, Antonella y Nicolás Carabajal Lissi, Morella y León Lissi Barroso, participan su fallecimiento y acompañan a Ana Maria e hijos en este momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Anita Castiglione y sus hijos Alejandra, Mariana, Joaquín y Joshe Cesca participan con pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a Ana, Ceci, Paula y demás familiares en este momento.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Vecinos de Bloque del Sector 2 Bº El Palomar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Dr. Raúl Santucho y sus hijos Raulito y familia, María Elmina y familia, participan el fallecimiento del querido Tuny y acompañan a Ana Maria y familia en este momento de dolor.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Juan Pablo Vignau y Noemí Mansilla acompañan con mucha tristeza a su esposa Anita y a toda la familia Domínguez ante tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. La Coordinación de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud de la UNSE, docentes, alumnos, egresados y no docente; lamentan profundamente el fallecimiento del esposo de la profesora de esta carrera, Lic. Ana María Domínguez y padre de la profesora Lic. Paula Andrea Ledesma. Acompañamos a su familia en estos tristes momentos. Rogamos por su eterno descanso.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Hector Arjona, su esposa Adriana Tenreyro y sus hijos Javier, Noelia, Joaquín y Cami participan de su fallecimiento y acompañan a Ana María y sus hijos en este doloroso momento. Elevan oraciones a su memoria.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Que Dios nuestro Señor le dé el descanso eterno. La directora de Dpto. de Ciencias de la Salud de la Facultad de Humanidades de la UNSE, Lic. Mirta Paz, docentes y nodocentes de las carreras de Licenciatura en Enfermería y Licenciatura en Obstetricia, participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañamos a su esposa Anita y a sus hijos Cecilia, José y Andrea, pidiendo fortaleza y resignación para su familia. Oraciones en su memoria.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. "Caminate no hagas ruido porque Tuny se ha dormido en los brazos del Señor, ya descansa y lentamente se eleva con una sonrisa en su cara angelical". Vuela alto amigo, aquí no te olvidaremos. Participamos su fallecimiento y acompañamos a su esposa Anita, a sus hijos Cecilia, José y Andrea, pidiendo fortaleza y resignación para su familia. Tus amigos Mirta Paz, su esposa Walter Ledesma y sus hijas Sabrina y Giuliana. Rogamos oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL Dr. (Tuny) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Su ahijada Carolina Barros, esposo José Herrera e hijos Luciana, Valentín y Delfina Herrera, participan con dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su querida memoria,

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Querido Tuny, mi cumpa! Cuantas batallas libraste en esta vida, siempre airoso. Te recordaremos en cada momento así, como un luchador incansable, solidario y dispuesto a darlo todo, por todos. Doña Blanca y Carlitos, te esperan en el cielo. Descansa en paz querido amigo!! Te despiden Esther, Rubén y Hugo Dinardo y abrazamos a tu querida familia: Anita, Ceci, José, Andrea y la pequeña Ali.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Dr. Ramón Ledesma y acompañan en el dolor a su esposa, Prof. Ana Maria del Pilar Domínguez, docente de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud, a familiares y afectos.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. El decano, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, el vicedecano, Dr. Miguel Curioni, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Dr. Ramón Ledesma y acompañan en el dolor a su esposa, Prof. Ana Maria del Pilar Domínguez, docente de dicha facultad, a familiares y afectos.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Miembros del Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Dr Ramón Ledesma y acompañan en el dolor a su esposa, Prof. Ana Maria del Pilar Domínguez. Sus compañeros acompañan a Ana Maria y a familiares en este difícil momento.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega y hermano político del Dr. Luis Aldo Domínguez. Ruega una oración en su memoria.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculado, y hermano político del Dr. Luis Aldo Domínguez. Ruegan una oración en su memoria.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Sra. Angélica Ick saluda con mucho afecto y cariño a sus esposa, hijos y familia.

LUDUEÑA, RAMONA EULALIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Sus hijas/os Alejandra, Claudia, Viviana, Sinardo y Alejandro, nietos y bisnietos, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque El Descanso. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. Relizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MICOL, EDEL AMADA TERESA (q.e.p.d) Falleció el 18/8/21|. Sus hijos Mariela, Luis, Marcelo, h. pol. Cecilia, nietos Misael, Lucas, Ayelen, Ailan, Daniel, Ana Laura, Tadeo, bisnietos Martina, Lena, Abril, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 10 hs. en el cementerio El Descanso. Serv. Caruso Cia de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MIRANDA, LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Con gran tristeza despedimos al gran amigo Polo. Sus amigos "Los de siempre". Ridy Matar y flia. Carlos Pezzini y flia. Padilla y flia. Chula y flia. Chin y flia. Raúl y flia. Oscar y flia. Seba y flia. participan con profundo dolor la partida de un gran amigo.

MIRANDA, LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Con gran tristeza despedimos al amigo Polo. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos". Sus amigos Sergio y Susan participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MIRANDA, LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Dr. Guillermo Murad participa su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso momento.

MORE, ELISEO (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Comisión Directiva y empleados administrativos del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor del fallecimiento del padre del Dr. René Eliseo More, socio de nuestra Institución. Se ruegan oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

MUKDSI, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Su hija Claudia, hermana Victoria. Sus restos fueron creados en el Cementerio Crematorio. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Relizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MUKDSI, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Tía siempre estarás en nuestros corazones. Sus sobrinos Fabián, Alejandra, Antonio,Sandra y Cristian Mukdsi acompañan en este difícil momento a su hija Mari Luz y elevan oraciones en su memoria.

MUKDSI, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Sus sobrinas Gladiz de Ayuch, Silvia Patricia y flia, Marina Barrientos y flia; Ricardo Peresini y flia y María Eugenia Peresini y flia acompañan a su hija en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MUKDSI, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Su prima Galdys Mukdsi, sus sobrinos Dr. Jorge Humberto y Domingo desde Córdoba participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija en tan difícil trance. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 17/8/21|. Su esposa Fabiana Ramos, sus hijos Agustina, Francisco y Emilia participamos con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Servicio Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

NAVARRETE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Su primo hermano Zalazar, Sra. Liz Bovati, sus sobrinos Diego y Martín participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

NAVARRETE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Su prima hermana Juanita Mitre, sus hijos Mariano y Pablo participan con pesar su fallecimiento y elevan una oración a su memoria.

NAVARRETE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Señor Jesús: hoy el día se tiño de gris...se fue mi querido amigo..."nuestro querido Negro". Vuela alto amigo que Dios te espera junto a sus seres queridos. Su querido amigo José Chara, esposa Fernanda Ovejero Bravo y flia participan con gran dolor su triste partida.

NAVARRETE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Alfredo Tolosa, Paula Loza, Josefina y Nicolás despiden con profundo dolor a nuestro querido amigo Negro. Que brille para el la luz que no tiene fin. Se ruega una oración en su querida memoria.

NÚÑEZ, LAURA (q.e.p.d) Falleció el 18/8/21|. Sus hijos Carlos, Berta, Mirta, Mabel, Alicia, Adela, Robin, h. pol. Guido, Chicho, Roxana, Elsa, Alejandro, nietos, bisnietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Nuñez. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

NÚÑEZ, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Te amamos abuela, Gracias por habernos educado con amor, abrazos, y hablando con una sonrisa. Te extrañaremos. La huella del amor incondicional que dejaste en nosotros es imborrable. Siempre te recordaremos. Sus nietos Lourdes, Luz, Guido, Valeria, Rodrigo, Noelia, Rodrigo, Damián, Ramiro, Laura y Carlitos; y sus bisnietos Bianca, Dalma, Nazareno, Sara, Selena y Perla.

NÚÑEZ, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Roxana Díaz Almarás y familia, Marcela y familia, Luis y familia, amigos de su nieta Lourdes, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su memoria.

NÚÑEZ, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Familia Santillán Komornicki acompaña en este momento de gran dolor por la pérdida de su Sra. madre a su amiga Mabel y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

NÚÑEZ, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Con dolor acompañamos en este triste momento a su hija Mabel y demás familiares Gloria L. Villalba y María F. Ramírez Villalba.

ORNAGHI, CARLOS AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 18/8/21|. Su esposa Graciela Lucatelli, sus hijos Ángela y Nicolás Donslisio, sus nietos Nicolás y Blanca participan su fallecimiento con profundo dolor. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque Azul.

PEREYRA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Su esposo Manuel De Jesús Gorosito, sus hijos Claudia, Silvia, Mario, Cecilia, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

ZURITA, NOEMÍ CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. Mario Francisco Carabajal, su esposa Rosa María, sus hijos Cecilia y familia; Mario, Patricia y flia; Flora y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida amiga Noemí y acompañan a sus hijos Ivana, Cristian, Milena y nietos y demás familia en tan difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Al cumplirse 9 dias de tu partida a la Casa de Dios, rogamos por tu eterno descanso en la misa a celebrarse el dia 20 / 08 / 21 a las 9 hs. en Catedral Basilica. Serviste tantos años como fiel cristiano. Invita nuestro parroco Presbitero Rolando Tenti y sus compañeras Mirta Coronel y Norma Auat.

LUNA, LUIS RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/15|. Querido hijo hace unos días, yo cumplí años y tu estarías cumpliendo físicamente con nosotros, pero si espiritualmente, me duele como madre no poder abrazarte y besarte, cuando mas tiempo pasa te extraño y te necesito. Tus hijos Chiqui, Fredy,, tu madre Ramona Loto, tus nietos y toda nuestra familia ruegan una oración en tu memoria hoy en la misa de 19 hs en Catedral Basílica.

LUNA, LUIS RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/15|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones. Te extrañamos mucho". Su compañera de la vida Zully, Claudio, Gringo, Ale, Ago, Mily, Vale y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la Catedral Basílica, al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio.

PAGÉS, GUILLERMO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su esposa Nancy Lobos, sus hijos Martín, María Anabella, Exequiel y María Virginia, sus hijos políticos Mario García, Maximiliano Di Prieto y Daniela Vildoza, sus nietos Néstor, Nicolás, Bautista, Maia, Martina, Gennaro y Salvador, invitan a la misa hoy a las 19 en la iglesia San Francisco al cumplirse un mes de su fallecimiento.

PEREYRA, RICARDO ESCARFO (q.e.p.) Falleció el 19/7/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la Pquia. Santo Cristo, Bº Libertad, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

THIR, JUAN MARTÍN (q.e.p.d.) Fallecio el 10/8/21|. Su esposa Norma Ferreyra, sus hijas Nadia y Natalia, hijos políticos Mariano y Leandro y demás familiares invitan a la misa hoy a las 19.30 hs en parroquia La Inmaculada, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa Celestial.

PAGÉS, GUILLERMO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Haz brillar tú luz en nuestras almas, infunde tu amor en nuestros corazones y sosten nuestras debilidades con socorros continuos de tu gracia. Descansa en paz. Sus compañeros de trabajo de calle Urquiza. Ruegan una oración en su memoria.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Tus hijos Luis, Silvia, Lourdes y Celeste te recuerdan en este primer año de tu partida al reino de los cielos. Siempre lamentaremos no haber podido estar en esos momentos para acompañarte, el destino lo quiso así. Siempre te recordaremos por tu amabilidad, bromas, chistes, mímicas que siempre lo hacías sobre todo en la hora de los almuerzos, siempre nos matábamos de risa en especial mis hijas que te tienen una devoción tremenda. Además siempre me protegiste a mí y a mi familia, nunca quisiste que pasara mal rato, te agradezco del alma porque lo hacías por amor y no por otra cosa. También siempre tu llamado a diario que cuando no lo hacías estábamos preguntándonos "no llamo la abuela". Mami todos te recordamos, mi padre, hermanos, mi familia y tu familia en especial tus hermanas que siempre te quisieron. Por eso te prometo que seguiremos en la misma senda, con respeto, alegría y buen sentido del humor como siempre nos enseñaste. Te queremos por siempre. Lía. Carrera - Tapia. QEPD.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Hola Doña Chochi: Como sabia llamarla, su ausencia nos desgarro el alma ya que la herida que nos dejó su partida es profunda, solo sabemos que debemos continuar viviendo con ella. ¡Ay Dios! ¿A dónde van a parar tantos sueños y recuerdos? ¿Cómo será su nuevo hogar? ¿Acaso nos está viendo desde el "más allá"? ¿Viene de visita alguna vez a "su casa"?. Doña Chochi fue una persona maravillosa, que siempre alegre, graciosa, con mucha buena onda, recuerdo sus ocurrencias, sus anécdotas, un día me llamo la atención cuando me dijo toma, le pregunte qué es? Usted me dijo que era una estampita guárdala y después la ves, yo obediente guarde y cuando la vi no lo podía creer y dije "que picara es" hay Doña Chochi no sabe cuánto la extraño, usted sustituyo la falta de mi madre. Cuanto la extraño. Hoy agradezco a Dios el haberme permitido disfrutar de su generosidad, solidaridad y sinceridad y poder decir que fue un gran ejemplo para mis hijas, la recordare con la mejor de mis sonrisas, ¡ Hay que lindo es pensar en una persona y se te ilumina la cara por su ternura, amabilidad, cariño y con la ilusión que hoy se encuentre en la paz del señor. Así sea.

Silvia Adela Tapia.

ZALAZAR, MANUEL DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Al cumplirse cuatro años de tu desaparición física, hoy estás presente en nuestros corazones. Te extrañamos mucho, papi. Tu esposa Lili, tus hijos Juan, Silvia y Angelina, hijos pol. Natalia y César y nietos Martina, Juliana, Álvaro, Lucía y tu cuñada Tita. Ruegan una oración en tu memoria.

ABREGU, JUAN GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Sus hijos, h/políticos ,nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Cañada Escobar. Serv. REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BAZÁN ROJAS, NÉLIDA DOROTEA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. "Señor Jesús, Nélida ya está junto a ti, recíbela en tus brazos y has que su espíritu descanse en paz y goces de la gloria de tu reino". Excompañeras docentes jubiladas de la Esc. Nº 55 Amadeo Jacques: Gladys de Barrera, Berta de Fazzio, Olga de Ibáñez, Elita de Heredia, Leticia de Díaz, Feliza de Najarro, Elba de Rios, Adilia de Ciappino, Nélida Marucci de Digión, Ana García, Susana Reyna, Chela y Víctor Lemoine y Lita de Acibeiro. Acompañan en estos momentos de dolor a sus sobrinos y demás fliares. Rogamos oraciones en su memoria.

BRANDÁN, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 18/8/21|. Sus hijos Maria, Soledad, Sandra, Cristina, Gloria, Daniel, h. pol. Sergio, Emiliano, Daniel, Roxana, nietos y demás fliares. participan con profundo dolor su partida, sus restos fueron inhumados en el cementerio Aires del Pinar. Serv. Caruso Cia de Seguros.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BRANDÁN, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Mamita y Lelita querida tu partida inesperada y repentinamente al reino de los cielos nos deja el corazón partido. Te amamos con todo nuestro ser y siempre vivirás en nuestros corazones. Estamos orgullosos de esa gran y hermosa mujer que dios nos dio por madre. Trabajadora incansable, luchadora y una gran leona con sus hijos y nietos. Nunca te vamos a olvidar mamita querida. Solo nos consuela saber que te dormiste eternamente en tu casa, en tu cama, mirando tu tele que tanto te gustaba y sin dar trabajo a nadie, como siempre nos dijiste. Sus desconsolados hijos Soledad Llanos, Sandra Llanos, Cristina Llanos, Gloria Llanos y Daniel Llanos, hijos políticos Sergio Velázquez, Emiliano Espinosa, Daniel Puerta, Roxana Ovejero, sus nietos Luisito, Agostina y Santiago Castro Llanos; Marcos y Milagros Puertas: Virginia Suárez; jeremías, Thiago y Josué Espinosa Bautista y Mateo Llanos y su nieta política Sabrina acuña participan con profundo dolor en su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Aires del Pinar.

LAMI, DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Prof. Pedro Villalva y flia, participan con tristeza el fallecimiento de su amigo y ex-compañero de trabajo en la Esc. Tec. Nº 2 el Prof. Domingo Lami. Nuestro sentido pesame a su querida familia, que Dios lo tenga en su gloria.

LEGUIZAMÓN, HUMBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Su esposa Elsa del Valle Coria, sus hijos Silvina y Gustavo y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Cob. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEGUIZAMÓN, HUMBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Su hija Silvina Magalí, su hijo político César Ricardo Martínez y sus amados nietos Mayra y Agustín, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su querida memoria.

LIZONDO, RÁUL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. " No me lloren, estoy con ustedes en el trino de los pasajero y en el perfume de las flores". Profesores: Lidia Esther Grana de Manfredi y Mónica Manfredi de Ruiz. Ingeniera María Silvina Manfredi de Miranoff y sus respectivas familias acompañan a su esposa, hijos, nietos y demás familiares elevando oraciones para que Dios tenga a su lado a don Raúl. QEPD.

LIZONDO, RÁUL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Mario Montañes, su esposa Chichí Crapanzano junto a la promocion 1962 5 ° Año " B " de la Esc. Normal Banda, acompañan a Koqui Lizondo con gran pesar y rogando a Dios pronta resignacion por la dolorosa perdida de su hermano y oraciones en su memoria.

ZANOTTI, OSMAR DOMINGO (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Nené Grana de Manfredi y familia despiden a Dn. Pila con oraciones para que Dios lo tenga junto a su querida esposa gozando de los verdes prados donde la luz no tiene fin. Acompañan a sus hijas Stella y Claudia, hijos políticos, nietos y demás familiares, en este momento difícil de la vida.

ZANOTTI, OSMAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Sus amigos Omar Blázquez y Tere Luna, sus hijos Pablo y Milena, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Estela, Romi, José Manuel, Juan Cruz y demás familiares en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ZANOTTI, OSMAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. El Club de Leones La Banda Dr Jorge W Abalos participa con profundo pesar del fallecimiento del padre de su socia Stella Maris Zanotti y ruega oraciones en su memoria. Que brille para el la luz eterna.

ZANOTTI, OSMAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Marta Chavez de Barreira, Verónica Barreira y Juan Pablo Figueroa acompañan en tan doloroso momento a Stella, Juan Cruz, Romina y José Manuel, elevando oraciones para su eterno descanso con el Padre Celestial.

ZANOTTI, OSMAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Verónica Barreira y Julio César Nassif, acompañan a Juan Cruz y Romina en tan triste momento y elevan oraciones en su memoria.

ZANOTTI, OSMAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Mariela Luna, Carlos Epstein y sus hijos Carla y Emiliano Espstein participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Stella. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ZANOTTI, OSMAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Manuel Luna y Teresa Lund participan con dolor el fallecimiento del papá de Stella y elevan oraciones por su descanso eterno.

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (GRINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Hoy estarias cumpliendo 52 años de tu natalicio y no estás con nosotros; pero si espititualmente y en nuestro corazón. Nos duele mucho no poder abrazarte, besarte y compartir esas charlas que todos los días lo haciamos, dejandonos una enseñanza a cada uno, tanto a tu familia, amigos, vecinos que siempre te recuerdan. Agradezco a Dios por la personita que fuiste, tan buena, humilde, bondadosa y ahora sos un angel tan bello. Cuanto más pasa el tiempo más te extrañamos y te necesitamos, fuiste el pilar en nuestras vidas y lo seguiras siendo.Te amamos y te extrañamos nuestro Angel Grin. Tus papás Hèctor y Gladis; hermanos Dany, Valeria y Fabio, tu esposa e hijos, sobrinos, nietos, amigos, vecinos y demás familiares. Feliz cumple Grin! Besos al cielo.

BUENA DE GALLARDO, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Su esposo Manuel Gallardo, sus hijos Gustavo, Ariel, Silvina, Fernando, Valeria, Noelia, sus hijos politicos, nietos y bisnietos y demas familiares Servicio de Cremacion. Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

BUENA DE GALLARDO, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Victoria Spampinato de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BUENA DE GALLARDO, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Chicho Elean, Poshoscha Llugdar, hijas, hijo político participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GODOY, DOLORES MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Cuántos dones, cuántas cosas hermosas y elevadas, cuánta esperanza supo recibir en este mundo y nunca dejó de compartirlas con sus seres queridos". José Umaño y familia participan con dolor su fallecimiento.

GODOY, DOLORES MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Que Dios la reciba en su Reino y brille para ella la luz que no tiene fin. Antonio Sequeira yfFlia. participan con dolor su fallecimiento.

GODOY, DOLORES MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Fabián Godoy, su cuñado Ramona Umaño, sus sobrinas Viviana, Andrea Godoy y Leandro Córdoba participan con dolor su fallecimiento.

GODOY, DOLORES MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. "Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna, por sus obras terrenales y por tu bondad como salvador del mundo". Sus amigos Jota, Dorys, Julio, Jalil Jozami participan con profundo dolor la perdida y ruegan una oración en su memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. "Bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios". Su hermano político Jorge Eduardo Fortunato y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y que brille para él la luz que no tiene fin.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. "Bienaventurados los que tienen puro su corazón ellos verán a Dios". Sus hermanos políticos Marina y Carlos Fortunato participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan pronta resignación a su esposa e hijos.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Sus amigos Walter Melanesio y su esposa; José María Melanesio su señora e hijo y Mariano Milanesio participan con inmenso dolor su inesperada partida al Reino de los Cielos y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Hijas de Mabel y Domingo Della Rosa (fallecidos), Marcia, Nancy y Ana Valeria Della Rosa participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Nena y Mirta García; Ariel García y su mamá Teresa Pérez, participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones para que el Señor lo cubra con su manto de Luz y Paz y le dé el descanso eterno.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. "Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". Sus amigos de Suncho Corral: Guillermo, Jorge, Lili, Anita y Jorgito participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su querida memoria.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Señor cribelo en tus brazos y dale la paz eterna, acompañamos a sus hermanas Isabel y Agustina y todos sus flias. elevamos oraciones en su memoria. Isabel Rojas y Mario Pereyra y sus hijos Gustavo y Alberto Pereyra y sus respectivas familias.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. "Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados". Dr. César Monti y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

ROLDÁN, JOSÉ ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Su esposa Mercedes, sus hijos Nancy, Mirna, José, Diego, Marcelo, Karen h/ políticos hnos nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey. Cob. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 .

ROLDÁN, JOSÉ ALDO (Pipo) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Su hermano Ruso y flia participan su fallecimiento. "Que brille para el la luz que no tiene fin" q.e.p.d Loreto Sgo. del Estero.

ROLDÁN, JOSÉ ALDO (Pipo) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Participan su fallecimiento. Su Sobrina Puchy y sus sobrinos nietos, Carlita, Nacho, Oriana, Maxi, Martina. Que brille para el, la luz que no tiene fin.q. e. p. d. Loreto Sgo del Estero.

ROLDÁN, JOSÉ ALDO (Pipo) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Participan su fallecimiento. Sus Sobrinos: Javier, Silvana, Alejandra, José Carlos,Víctor Hugo, Celeste, Juan Pablo y sus sobrinos nietos. Se pide una oración en su memoria.

ROLDÁN, JOSÉ ALDO (Pipo) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. La comunidad educativa de la esc. Nº1062 de Arraga participan con profundo dolor del fallecimiento del papa de la Seño Mirna Roldán rogando a Dios por el eterno descanso de su alma y la pronta resignación de su familia.

ROLDÁN, JOSÉ ALDO (Pipo) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida" el amigo José Umaño y familia Florecia, Rodrigo y Eugenia participan con dolor su fallecimiento.

ROLDÁN, JOSÉ ALDO (Pipo) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Antonio Sequeira y Flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

ROLDÁN, JOSÉ ALDO (Pipo) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna, por sus obras terrenales y por tu bondad como salvador del mundo". Sus amigos Jota, Dorys, Julio, Jalil Jozami participan con profundo dolor la perdida y ruegan una oración en su memoria.

SUAREZ DE PAZ, ISABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Con profundo dolor la despide. Su esposo Cesar Agustín Paz, sus hijos Amanda, Ramón, Benicio, Mercedes, Nieves, Fatima y Magdalena; hijos políticos Hector, Angelica, Mabel, Ariel, Ariel, Fabio, Raul, Jose sus nietos y bisnietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Servicio fúnebre San Jorge.

SUAREZ DE PAZ, ISABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Querida mamá, es grande el dolor que nos provoca tu inesperada partida, pero sabemos que Díos te tiene reservado el mejor lugar para tu descanso eterno. Te recordaremos con tanto Amor como el que supiste brindarnos. Su hija Fatima Josefina, hijo político, Dr. Raúl Roldán, nieto Raulito, y tus grandes amigas Mari Luz y Nelly Beatriz y acompañamos a Cesar y flia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SUAREZ DE PAZ, ISABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Hoy te vas a ese lugar maravilloso que Dios te tiene preparado. Madre querida, te llevas una parte de mi vida pero me dejas la mejor enseñanza el de dar amor, solo se que desde el cielo seguirás iluminado y guiando a todos tus hijos. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Su hija Nieves Beatriz Paz, hijo político Fabio, sus nietos Guadalupe y Alvaro. Consuegra Mabel. Que brille para ti la luz que no tiene fin. QPDE.

SUAREZ DE PAZ, ISABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Con profundo dolor y esperando el descanso eterno participan su fallecimiento sus nietos. Rita, Leo, Agustín, Matias, Gonzalo, Ulises, Guadalupe, Joaquin, Alvaro, José, Cesar, Raulito, Bautista, bisnieto Isabella. Que brille para ti abuela la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio local. Ruegan oraciónes en su memoria. Cumpita querido.

VILLALBA, RAÚL SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. "Quien pasó por nuestras vidas y deja Luz, ha de resplandecer en nuestras almas para toda la eternidad" . La Comunidad Educativa de la Escuela de Comercio Gral. San Martin participa con dolor y mucha tristeza el repentino fallecimiento del Compañero de tareas del Turno Noche.

Rogamos a todos que eleven oraciones a Dios por su descanso eterno y por el consuelo y fortaleza de sus familiares.