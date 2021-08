FÚNEBRES | 20 de agosto del 2021

20/08/2021 - 02:22 Funebres

FALLECIMIENTOS

19/08/2021

- Julio Faustino Coronel

- José Osvaldo Rivero

- Darío Alonso Montenegro (Salavina)

- Francisco Martín (Neuquén)

- Elena Victoria Sánchez de Stevale

- Yolanda Vaulet Vda. de Vizgarra (La Banda)

- Dionicia del Rosario Díaz

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JULIO ANÍBAL CÁRDENAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/8/21 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA LUISA MUKDSI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/21 y espera la resurrección.

Madre querida, me has dejado con una profunda tristeza y desconsuelo tan grande, pero con la convicción de que siempre me estarás acompañando. Estoy tranquila de saber que estás junto a mi papi descansando en paz y que serán las estrellas que guiarán mi camino. “Que brille para ti la luz que no tiene fin”. Se ruega una oración en su memoria. Su hija Claudia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELENA VICTORIA SÁNCHEZ VDA. DE STEVALE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/21 y espera la resurrección.

Su hermana Mercedes Sánchez de López, su sobrino Manuel Roberto López, participan con mucho dolor su partida y pedimos al Señor que le dé el goce de la luz eterna por Cristo Nuestro Señor, así sea. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DIONICIA DEL ROSARIO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/8/21 y espera la resurrección.

El presidente interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, Secretarios Técnicos y personal en general, participan el fallecimiento de la Sra. Dionicia del Rosario Díaz, madre de la compañera de trabajo CPN Sara Estela Díaz, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DANIEL OSCAR LLEBEILI

(q.e.p.d.) falleció 13/08/21

Desde Añatuya, Emilio Luna y familia, acompaña en este doloroso momento a su esposa María Gracia, hijos y demás familiares, rogando que pronto Dios les conceda cristiana resignación. Ruegan una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

EDEL AMADA TERESA MICOL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/08/21 y espera la resurrección.

MANFREY COOP. DE TAMBEROS y sus Compañeros del Centro de Distribución Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañero de trabajo Luis Rodríguez y acompañan en estos difíciles momentos a toda la familia. Elevando oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALDO NOÉ LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/21 y espera la resurrección.

El senador nacional Dr, José Emilio Neder participa su fallecimiento.

INVITACIÓNA MISA

MARÍA AGUSTINA VÁZQUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/2/20 y espera la resurrección.

“El Señor está cerca de las almas que sienten aflicción y salva a los espíritus abatidos”.

Puedo llorar porque te fuiste con la esperanza de algún día nos volvamos a encontrar, a un año y medio el tiempo pasa pero el dolor de tu ausencia está, sigo sin entender que pasó, todo fue tan rápido, solo sé que Dios te llevó para tenerte a su lado junto a Jesús y María Santísima, donde no hay llanto, ni dolor, solo existe paz y alegría. Su tía y madrina invita a la misa en su memoria hoy a las 19 hs en la parroquia Ntra. Sra. de la Consolación de Sumampa. Capital.

INVITACIÓN A MISA

HERNÁN CHÁVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/2/21 y espera la resurrección.

Al cumplirse 6 meses de tu partida, te sentimos presente en nuestros corazones. La huella luminosa que dejaste, guía a todos los que tuvimos la dicha de compartir tu vida. Vivís en nuestra memoria y habitas en los más bellos recuerdos.

Siempre te recordaremos con tanto cariño como el que supiste brindarnos. Estás en el corazón de tus hijos, nietos, familiares y amigos, quienes rezamos por el descanso eterno de tu alma.

Sus hijos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 19 hs en Catedral Basílica.

RECORDATORIO

EMILCIA TRINIDAD CORREA DE LEDESMA (Puchy)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/18 y espera la resurrección.

Hermana querida: Hoy se cumple 3 años de tu partida al Reino Celestial. Todavía nos causa mucho dolor, fuiste una esposa y madre ejemplar. Solo quedan los hermosos recuerdos compartidos con nuestra familia; que, por siempre quedarán en nuestros corazones. Siempre te sueño con una sonrisa junto a nuestra madre. Hoy nos queda el recuerdo de todo lo vivido. Gracias!!! Por tanto amor y dedicación a tus seres queridos. Esposo e hijos te recuerdan y te llevan en el alma y en el corazón.

Tu esposo Ricardo Ledesma, tus hijos Dito, Emilce y Miguel Ángel, tu hija política Nadia, tus nietos David, Luján y Emma, tu prima Yoyi, tus hermanos Beatriz y Domingo, tu cuñado Alberto Gómez, tus sobrinos Mónica, Verónica, Adriana y Eduardo, tus sobrinos políticos Julio, Paola y Mario, tus sobrinos nietos Nicolás, Julián, Valentina, Belén, Martina, Nayarit, Julieta, Delfina, Lucio y Franchesca y demás familiares. Elevamos oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA FUENSANTA CANTERO DE SÁNCHEZ (Pily)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/2/21 y espera la resignación.

Cuánto duele tu ausencia. ¡¡ Madre querida !!

A 6 meses de tu partida, tu recuerdo nos acompaña a diario en cada hecho de la vida familiar y te extrañamos tanto !!

Nos uniremos a pedir resignación y consuelo en la celebración de la misa de hoy viernes 20 de agosto en la iglesia Santo Cristo a las 19 hs.

Tus hijos Dra. Teresa Sánchez Cantero, Cecilia Sánchez Cantero e Ing. Manuel Sánchez Cantero.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN DE MISA

PATRICIA GALEANO DE LLAVAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/7/21 y espera la resurrección.

Madre, abuela querida que dolor inmenso nos dejaste, te extrañaremos por siempre, sus hijos, hijos políticos y nietos agradecen al Dr. Felipe Palazzo, Dr. Javier Jensen, Dr. Daniel Elías, el cuerpo médico y enfermeros del Sanatorio Norte, agradecimiento profundo y sincero por todos las muestras de cariño y afecto de nuestros familiares, amigos, vecinos y clientes, invitamos a la misa al cumplirse un mes de su fallecimiento, hoy a las 18 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano y transmitida por Facebook a las 20 hs. Elevan oraciones en su querida memoria, sus restos serán traslados al cementerio de Brea Pozo.

INVITACIÓN A MISA

JUAN ANGEL GALVÁN (Juancho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/8/21 y espera la resurrección.

Hijo querido: hoy queremos darte gracias por todo el amor que nos diste y por habernos enseñado a amar, valorar y respetar.

Has sido un hijo ejemplar y maravilloso, siempre serás la luz que ilumine nuestro camino. Desde ese lugar precioso en el que estás, no dejes de guiarnos y bendecirnos todos los días. No podemos besarte y abrazarte, pero estás presente en nuestros corazones. Te extrañamos con el alma, que orgulloso nos sentimos haber sido tus padres. Te amamos. Tus padres Lidia, Juan, hermanos Juanqui, María, Miguel, Martín, tus hijas Sofía, Valentina, esposa Yanina invitan a la misa que se realizará hoy a las 19 hs en la parroquia Santo Cristo, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

JUAN ANGEL GALVÁN (Juancho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/8/21 y espera la resurrección.

Hermano mío que frio y doloroso es recordar que no estás en este mundo, sin embargo el saber que estas con Dios en el cielo, gozando del paraíso celestial me alegra mucho. Te amo mucho hermano lindo. Su hermana María Mercedes Galván, su cuñado José ,sus sobrinas Anto y Josefina, invitan a la misa que se realizará hoy a las 19 hs en la parroquia Santo Cristo con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

ALBARRACÍN, JULIO GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. Familia Ferreyra, hijos,nietos y demás familiares acompañan a su familia en tan difícil momento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BRANDÁN, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. La comunidad de la Esc. Sec. Sor María A. de Paz y Figueroa participa y acompaña en el dolor a la Prof. Soledad Llanos por la partida de su madre al Reino Celestial. Ruega oraciones en su memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Norma Carolina Anauate, Cesar Azar y sus hijos Tamara y Augusto, lamentan la pérdida del querido Domingo y acompañan a su esposa Lita en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

CÁRDENAS, JULIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de los cielos". Abrazo a su familia en este momento doloroso especialmente a mi amiga Patry, ruego por su eterno descanso y cristiana resignación para todos sus seres queridos. Analía.

CÁRDENAS, JULIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Carlos E. Montenegro, Olga Noemi Martin de Montenegro participan el fallecimiento de su querido amigo Julio y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Brille para el la luz que no tiene fin.

CÁRDENAS, OSCAR ANICETO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Felisa y Williams, sus sobrinos nietos Maxiel y Florencia; Rita y Mixael Cárdenas Suárez elevan una oración en su memoria.

D'ONOFRIO DE DURÁN, CLOTILDE E. (Pily) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. La promoción 1956 de la Esc. Normal Manuel Belgrano, participa con dolor el fallecimiento de la compañera Pily. Ruega oraciones en su memoria.

GUZMÁN, LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Su esposa Rosa Blanca Trejo, sus hijos Zara, Daniel, Claudio, Beatriz, Neli , h/políticos, nietos y demás familiares sus, restos fueron inhumados en el día de ayer. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LAMADRID, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Mi querida doctora la acompaño con mucho cariño en estos momentos de dolor, junto a sus hijas mis condolencias para toda la familia. María Luisa Valido de Yachellini

LEDESMA, RAMON ÁNGEL (Tuny) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. "Bienaventurados los humildes de corazón, porque Ellos verán a Dios". Querido Tuny ángel de Luz! Cuando la voz de las sirenas llamaban, tu alba figura se recortaba en la terapia azul de los desvelos, en el sol esperanzado de otro día, en la guarida intensa o en la vigilia de la vida". Fuiste un profesional de excepcion y un ser humano de una extraordinaria dimension. Te recordaremos con mucho amor siempre. La Flia. de la Ex-compañera de ruta poética de Anita, Paulina Avila, abrazan fuertemente a tus deudos Dominguez, Achaval Ledesma. ¡Descansa en paz!. Tu mision se ha cumplido y ya integras el sequito de Ángeles en el Cielo.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL Dr. (Tuny) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Sara Touriño de Cuadros, acompaña con mucho cariño a su colega amiga Ana María y familia en el dolor por la partida de Tuny a la Casa del Padre, siempre con la esperanza de una Feliz Resurreccion. ¡Descansa en paz Tuny!.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado, y hermano político del Dr. Luis Aldo Domínguez, y Dra. Rita Inés Pividori. Ruegan una oración en su memoria.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL Dr. (Tuny) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Mary Palavecino y flia, participan el fallecimiento del querido Tuny y acompañan a Ana María y flia. "Que brille para El la luz que no tiene fin".

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. "El hombre tiene dos nacimientos: uno al nacer, otro al morir, muere pero queda vivo en los otros si ha sido cabal con el prójimo…" (Roa Bastos). No dudamos de que Tuny seguirá siempre presente en quienes conocieron sus luchas y desvelos por el prójimo. Susana y Adriana Habra acompañamos a Anita, José, Ceci, Paula, y a toda la familia, desde el cariño de tantos años compartidos. Un cálido y apretado abrazo.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Tuny, hombre probo, de solidaridad y generosidad sin límites, fiel devoto de la Virgen, ternura de niño, sensatez de adulto. Amante esposo y padre. Sus huellas están marcadas a puro amor, en los caminos que supo transitar. Acompañamos y abrazamos, en este triste momento a Anita, Cecilia, José y Paula. Anita, Pepe Santucho y familia.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. La promoción 1955 de la escuela Normal del Centenario: Hilda Medina, Norma Fernández, Julia Andrada, Blanca Celina Díaz, Lucinda Figueroa, Caridad Jaime y demás participan con dolor su fallecimiento y acompañan a nuestra compañera Clara Noemí de Domínguez y a toda la familia Domínguez Ledesma y elevan oraciones a su memoria.

MARTÍN, FRANCISCO (Vico) (q.e.p.d.) Falleció en Neuquén el 19/8/21|. Descansa en paz hermano querido, que el Señor te bendiga, te reciba en su seno con amor, que brille para tí la Luz que no tiene fin. Tu hermana Josefa Martín (Ñata), sus hijos Raúl, Mundo, Joyi y Adriana, y sus familias.

MICOL, EDEL AMADA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Super Nataly participa del fallecimiento de la Sra Edel Micol, y acompañan en el dolor a su hijo Luis.

MICOL, EDEL AMADA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Carolina Visñovezky participa del fallecimiento de la Sra Edel Micol, rogando por el eterno descanso de su alma. Y acompaña en el dolor a su hijo Luis.

MICOL, EDEL AMADA TERESA (q.e.p.d) Falleció el 18/8/21|. Siliva Arias y familia, su nieta política Mariana y bisnieta Abril, participan su fallecimiento y acompañan con pesar a su familia y a su nieto Misael. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 17/8/21|. Amigas de Dori: Cuca, Choly, Puppi y Lucy, participan y acompañan a su flia. Fabiana, Agostina, Franch y Emilia en este momento de tristeza. ¡Descansa en paz!.

NAVARRETE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 17/8/21|. Cuca Garzón participa la partida repentina de "Negro", apreciado vecino del barrio Güemes. Queda en mi recuerdo su música, risas y alegría de vivir. ¡Descansa en paz!!.

NAVARRETE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 17/8/21|. Amigos de su esposa Fabiana, Juanjo, Diana, Angelina Storniolo y sus respectivas familias participan el fallecimiento de Ramón (Negro) y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Neley Torresi, Marcelo Renolfi, Mariano y Belén Trejo, María José y Emilio Fernández Bochman, Marcelo A. e Ivana Ochoa participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su querida familia en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria y fortaleza para sus deudos.

NAVARRETE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 17/8/21|. Gregorio Alberto Jiménez, su esposa Marta Virginia Gómez, sus hijos Oscar, Adriana y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. "Señor quien puede entrar en tu santuario?"...."Los de manos limpias y corazón puro... Confiando en la infinita misericordia de Dios, sabemos "querido Negro" (el hijo mayor que la vida nos regaló), que el Señor ya te recibió entre tus elegidos, porque con acciones y obras hiciste vida su palabra". ¡Gracias Negro! por habernos pemitido compartir gran parte de tu existencia. Tus padres y hermanos políticos: Ramón, Dory, Gordo y José María Ramos y sus familias, te despedimos con profundo dolor, pero con la esperanza del reencuentreo definitivo. ¡Descansa en paz! Rogamos oraciones en su querida memoria.

NÚÑEZ, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Calzados Emilio, participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de sus amigos Mabel, Adela y Robin. Ruegan una oración en su memoria.

RIVERO, JOSÉ OSVALDO (Joshela) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Su esposa Lola Marilyn Paz, sus hijos Juancho, Nancy, Lucia, Toto, Hernán, Negro, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

SÁNCHEZ VDA. DE STEVALE, ELENA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Sus hijas Ruth y Silvana Stevale, su hna Mercedes Sánchez Vda de López, su sobrino Roberto López, su hna política Rosa Lastra, sus sobrinos, Eduardo Ramos y Luis Coronel participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque El Descanso. Caruso Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

ZURITA, NOEMÍ CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. Analía Alegre y sus hijas Giuliana y Giorgina Abbondandolo y Mony Salomón de Zanello y familia despiden con profunda tristeza a Noemí gran persona y amiga, buena, alegre, solidaria, piadosa, ha logrado superar duros momentos en su vida solo con su afán, perseverancia y fe firme e inclaudicable. Resignación cristiana para sus doloridos hijos y su hermana Raque. Paz eterna para el alma de Noemí.

GALVÁN, JUAN ÁNGEL (JUANCHO) q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. "Solo me queda el consuelo de pensar que alguien que ahora está en el cielo vela por mi". Su esposa Yanina, sus hijas Sofía y Valentina invitan a la misa que se realizará hoy a las 19 hs en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Padre.

GALVÁN, JUAN ÁNGEL (JUANCHO) q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Su hermano Miguel Galván, su cuñada Yudith, su sobrino Juan Cruz invitan a la misa que se realizará en su memoria hoy a las 19 hs en la parroquia Santo Cristo con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

GALVÁN, JUAN ÁNGEL (JUANCHO) q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Su hermano Martín Galván, su cuñada Lorena y sus sobrinas Victoria y Martina invitan a la misa a realizarse hoy a las 19 hs en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Padre.

GARAY DE YSI, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Sus hijos Mónica, Carlos,Jorge, Walter, sus hijas políticas, nietos, bisnietos y su hermano Cholo Garay y demás familiares, invitan la misa que se oficiara hoy a las 19 hs en Catedral Basílica.

RÍOS, GERARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. "Despedimos a Enrique con inmenso dolor, pero con la alegría de haber podido compartir su vida y con la certeza de que ya goza de la vida celestial". Su mamá Negrita Villagrán, sus hermanas Judith. Soraya y Alejandra y sus rspectivas familias. Su esposa Clarita, sus hijos José María, Horacio y Gisela, su nieta Sia invitan a la misa en su memoria hoy a las 19 hs en la parroquia de Sumampa.

RÍOS, GERARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Agradecemos a todo el personal de la UTI del hospital Independencia, a la contadora Liliana Romero, a compañeros de obras publicas municipal, al amigo Dr. Edgardo Bonahora, a la cofradía Virgen de Sumampa, capital, a los amigos de sus hermanas, a los grupos de oracion, a los familiares y amigos que nos acompañaron en este momentos, a todos los invitamos a la misa hoy a las 19 hs en la parroquia N.S. de Sumampa, Colon Sud 546. Rgamos oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, OSCAR FERNANDO (NENINO) (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/21|. Hijo querido hoy hace 6 meses que partiste al Reino Celestial, el tiempo pasa y el dolor de tu ausencia es cada vez más grande que no se puede mitigar. Rogamos a Dios Padre, Hijo y María Santísima y todos los santos te de el descanso eterno. La madre Sara de Jiménez, su esposa Isabel Lescano, sus hijos Fernando, María Eugenia, Oscar, sus nietos Benjamín e Ian Jiménez y demás familiares ruegan oraciones en tu querida memoria.

BARTOLINI, LUCIO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Su padre Lucio Ever Bartolini y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. Jardín del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.

LEGUIZAMÓN, HUMBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Lucía Coria de Saldaña, Nieves de Alvarado, Hugo, Daniela, Santino y Norma Peralta y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, HUMBERTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Su suegra Pinta Vivas de Coria, su cuñado Raúl y flia, sus sobrinos Liliana Rodriguez y flia; Roberto Rodriguez y flia, participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LIZONDO, RÁUL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. El grupo de Yoga de la Biblioteca Laprida a cargo de la Prof. Elina Manzur, participan el fallecimiento del hermano de su compañera Pacha y elevan oraciones en su memoria.

VAULET VDA. DE VIZGARRA, YOLANDA (q.e.p.d.) Fallció el 19/8/21|. Sus hijos Aldo Raúl, Susana de Brandan, María Ramona y Mario Raúl y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oracíon a su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

VAULET VDA. DE VIZGARRA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Su hija Susana, su hijo político Francisco Brandán, sus nietas María Susana, Rita Noemi, Mónica Valeria, Natalia Alejandra, Romina Marcela Brandán, su nieto político Esteban Colombres y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

VAULET VDA. DE VIZGARRA, YOLANDA (q.e.p.d.) Fallció el 19/8/21|. Su nieta María Susana Brandán, nieto político Esteban Colombres (Gata) y bisnieto Mariano Fernando Brandán participan con dolor. Ruegan una oración en su memoria.

VAULET VDA. DE VIZGARRA, YOLANDA(q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Sus sobrinos del corazón Manuel Isac y Sara S. Aydar y sus familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VAULET VDA. DE VIZGARRA, YOLANDA(q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Sus sobrinos Rosita, María, Vanina y José Michela y sus familias, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VAULET VDA. DE VIZGARRA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. "Señor Jesús, mi tía ya está junto a ti, recíbela en tus brazos y has que su espíritu descanse en paz y goce de la gloria de tu Reino". Noemi Vaulet, sus hijos Félix, Walter, Carla, Fátima y Marcos, sus sobrinos nietos Jesús, Rodrigo, Fabricio, Lourdes y Benicio. Rogamos oraciones en su memoria.

VAULET VDA. DE VIZGARRA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Tía que descanse sobre verdes prados y goce la gloria de Dios. Graciela Ruiz de Vaulet, Vanesa Vaulet, su esposo Lele Castañares y Ana Gerez participan con dolor su fallecimiento.

VAULET VDA. DE VIZGARRA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Viky querida, te acompañamos en este doloroso momento tus compañeros de la secundaria. Que el Señor reciba a tu madre con su infinita Misericordia y de la Resignacion Cristiana a sus seres queridos.Un fuerte abrazo para vos y tu Familia. QEPD. Doña Yolanda.

RIVADENEIRA, RAMÓN DEL CARMEN (Rimo) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/11|. Imposible olvidarte tengo muchos recuerdos hermosos de ti, ahora solo me queda llevar una oración para que te encuentres la paz ,se que estás en un lugar mejor y desde allí me sigues cuidándonos como lo hiciste siempre a tu compañera de vida Nelly, sus hijos Jorge y Patricio, tus nietas Ivana y Andrea y su hijo político Walter te recuerdan los 10 años que nos dejaste. Descansa en paz y que brille la luz que no tiene fin.

TORRES VDA. DE OTRERA, MIRTA (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Cuantos momentos compartidos permanecerán en mis recuerdos , estarás siempre en mi corazón, tu nobleza, tu humildad, tu carisma, los que te conocieron, te recuerdan así tu tía Nelly que nunca te olvidara. Ya pasaron 2 meses y 19 días de tu partida. Descansa en paz en la presencia de Dios.

ARANDA, EBERT OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/08/21|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Sus excolegas y amigos Miry y Carli Maldonado participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BUENA DE GALLARDO, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria

DÍAZ, DOMINGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. El equipo directivo de la Escuela Técnica Nº 13 " Prof. Julio Olivera", personal administrativo, docentes, alumnos, personal de maestranza, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Sra. rectora Lic. María Cristina Perez. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, DOMINGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Compañeros de la Escuela Técnica Nº 13 "Prof. Julio Olivera" : Orlando Paz, Ramona Juarez, Daniela Diaz, Jesús Ledesma, Paola Luna, Yudith Ramos, Romina Medina, Claris Avila, Rafael Navarro, Renato Bravo, Yoana Sandez, Mary Carabajal, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Sra. rectora Lic. María Cristina Perez. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ALDO NOÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Su esposa María Eva Paset Maidana, sus hijos Sebastián, María, sus hnos., sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey (Loreto). COBERTURA CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

LÓPEZ, ALDO NOÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Llevo en mi memoria cada momento compartido, cada tierna caricia, cada palabra de consuelo. Llevo tu corazón cerca del mío y al sentir una repentina ráfaga de viento, sé que eres tú, dándome una señal que sigues conmigo. Su esposa Nené, sus hijos Sebastián y María de los Ángeles, su cuñado Claudio y flia, participan su fallecimiento

LÓPEZ, ALDO NOÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Fuiste ejemplo de esposo, padre y hermano. Tú bondad humildad y rectitud calaron hondo en nuestro en nuestros corazones. Su hermana Coca López de Mattar- sus sobrinos Raúl Andrés, Eduardo Noe - Cesar Adrian y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ALDO NOÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Se fué Señor al encuentro contigo, se fué en silencio, con la paz y la ternura que siempre tuvo en su mirada. Su hermana Gringa López, sus hijos Gaby y Jorge y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, ALDO NOÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. El Señor te eligió para estar a su lado y hoy gozas de la gloria eterna junto a tus seres queridos. Sus sobrinos Raúl Andres Mattar, Sandra Rafaela Dorado y Cristofer Raúl Mattar Dorado participan con profundo dolor su inesperada partida. Rogamos una oración en su memoria.

LÓPEZ, ALDO NOÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado". Sus sobrinas Sandra y Adriana Fiad y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, ALDO NOÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Ing. Juan Elías Barquet y flia participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ALDO NOÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Señor Jesús, hoy el día se tiñó de gris"... Vivirás eternamente en nuestros corazones. Te extrañaremos mucho. Descansa en paz. Tu cuñada Blanca Manzur y tus sobrinos Mimí, Claudia y Santiago López, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

LÓPEZ, ALDO NOÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Benjamin Mastroiacovo sus hijos Laura y Mario y respectivas familias participan de su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

MONTENEGRO, DARÍO ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Su madre Consolación, esposa Cecilia hijas/os Rocio Candela y Martín, hnos. Fredy, Vanesa, Víctor, Andrea, Sonia, Emanuel, Nora y Belky participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cem. San Francisco ( Dpto Salavina ) Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Con inmensa tristeza despido al amigo y ex vecino. Abrazo muy fuerte a su fiel y amada esposa Victoria, a sus hijos y nietos tan queridos. Ruego Dios lo reciba en su morada eterna, colme de bendiciones a su familia y les otorgue pronta y cristiana resignación. Con sincero afecto, Kiko Uliana de Martínez, sus hijos y nietos.

ROLDÁN, JOSÉ ALDO (Pipo) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Irma Ibañez y su hijo Raul participan con profundo dolor su fallecimiento. Y ruegan una oración en su memoria.

ROLDÁN, JOSÉ ALDO (Pipo) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Te vas dejando una estela de recuerdos inolvidable por todos los caminos que conducian a unión Obrera en donde fuimos grandes compañeros que Dios te tenga en la gloria y que brille para vos la luz que no tiene fin tu gran amigo Pibe Coronel su hija Mercedes, Jorge, Pablito y Tino Coronel.

ROLDÁN, JOSÉ ALDO (Pipo) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Dominga de Mastroiacovo, sus hijos Oldry, Victor, Fernando, Anghy y sus respectivas familias participan con profundo dolor del fallecimiento de un amigo incondicional de la familia, se ruegan oraciones en su querida memoria.

SAYAGO, MISTA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Sus hijos Fabián, Noemí, Marcela, Rosa, Lisandro, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Atamisqui. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

BARRIONUEVO, CARMEN ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/10|. Su recuerdo perdura por siempre en nuestros corazones. Te extrañamos mucho pero sabemos que estas junto al Señor descansando en paz y eso nos hace seguir nuestras vidas. Te amamos. Tus hijos Nancy, Omar y María Inés, sobrinos, nietos y demás familiares, al cumplirse 6 años de su partida a la Casa del Señor. Elevamos oraciones por su descanso eterno.