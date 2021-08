FÚNEBRES | 21 de agosto del 2021

21/08/2021 - 03:11 Funebres

FALLECIMIENTOS

20/08/2021

- Ebert Omar Corazón (Loreto)

- César Francisco Arce

- Irma del Rosario Cejas

- Franklin Oscar Araujo

- Jacinta de los Milagros Chazarreta (Loreto)

- Berta Abraham

- Elsa Beatriz Rosa de Leal

- Tito Vicente Acosta

- Reina Ysabel González

- Domingo Nicolás Bazán

- Alberto Maldonado

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BERTA ABRAHAM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/21 y espera la resurrección.

“Mamá, ya descansas en el Reino Celestial que tanto amabas, junto a papá. Te extrañaremos siempre”. Su hija Gabriela, su hijo político Gonzalo Álvarez, sus amados nietos Gonzalo Ignacio y María Cecilia Álvarez te despiden con profundo dolor. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BERTA ABRAHAM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/21 y espera la resurrección.

Su hija Gabriela Jorge de Álvarez, su hijo político Gonzalo Álvarez, sus nietos Gonzalo y Cecilia y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE. Olaechea 649. Tel. 4219787.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BERTA ABRAHAM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/21 y espera la resurrección.

La Iglesia Evangélica Cristo Salva participa con dolor el fallecimiento de Berta Abraham de Jorge, nuestra dulce hermana en la fe, amorosa y fiel a Dios, un hermoso ejemplo para nosotros. Hoy la despedimos y la extrañaremos con todo nuestro corazón, pero nos volveremos a ver y a abrazar gozosos, en nuestra patria celestial. "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" Juan 3:16.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELSA BEATRIZ ROSA DE LEAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/21 y espera la resurrección.

Nuestras almas no encontrarán consuelo ante tu partida, perdimos a un ser que con sus sabios consejos y apoyo sincero nos enseñó a luchar por lo que queríamos, descansa en paz. Tus hijos José, Carlos y Patricia, Luis y Elda, Laura y Jorge, sus nietos Norita, Romina, Fabricio, Carlitos, Florencia, Lucia, Micaela, Jorgito, Matías y Ana Laura, sus bisnietos participamos con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados en el día de hoy de 9 a 11 en Sala Velatoria Aniceto Gubaira y sepultados en Cementerio La Piedad.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELSA BEATRIZ ROSA DE LEAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/21 y espera la resurrección.

Betty querida, viejita gaucha, como te vamos a extrañar, no sabes cuánto deseamos tu recuperación, pedimos a Dios te dé una sola oportunidad siquiera de que vuelvas a andar por tu Saénz Peña de toda la vida, eras un personaje muy querido y reconocido por tu solidaridad, tu inquietud, tu andar incansable. Dios te reencuentre con tu querido Aldo y sigan disfrutando del reino celestial. Maria Rosa Obaid, su esposo José Carabajal, sus hijos Matías y flia. y Mikaela, y todo el personal de Telecabinas Señales lamentamos tu partida y rogamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EBERT OMAR CORAZÓN ARANDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/8/21 y espera la resurrección.

El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en verdes pastos el me ah de reposar, a las aguas del descanso me conduce y reconforta mi alma. La zona de supervisión Nº37 del departamento San Martin junto al supervisor escolar Antonio Barbosa, personal directivo ydocente de las Escuelas que integran la Zona Participan con profundo dolor su el fallecimiento del director interino de la Escuela Nº 925 Barrancas Coloradas. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EBERT OMAR CORAZÓN ARANDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/8/21 y espera la resurrección.

Se fue un sobrino con un corazón inmenso. El Señor Jesús le dará un Lugar Hermoso para el descanso de su alma. Nunca olvidaremos su presencia llena de vida. Su tia Rosa y sus hijos Edith, Landri, Aruco y Maria. Nietos Aylen y Andrés participan de su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EBERT OMAR CORAZÓN ARANDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/8/21 y espera la resurrección.

Liji querido con vos se va un corazón generoso; un ejemplo de sobrino descansa en paz junto a tus padres. Su tío Ysauro participa con dolor su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ALDO ROLDÁN (Pipo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/21 y espera la resurrección.

Querido hermano ejemplo serás hoy y siempre, tu partida nos deja un amargo sabor en nuestros corazones. Supiste sembrar amor y amistad en quienes te conocieron. Tu recuerdo será el consuelo que tendremos para continuar. Dios dale el descanso eterno y la luz perdure por siempre en él. Sus hermanos Efrain Roldán y flia. Toty Fernández y flia. Que Dios le de el descanso eterno.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARIA HERMELINDA BRUGGRABER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/08/21 y espera la resurrección.

Su familia y amigos participan con dolor el fallecimiento de la querida vecina, quien fuera docente directora de la Escuela Normal y profesora en el Instituto de Formación Docente de Añatuya. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCELA ANTONIA RUIZ SOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/21 y espera la resurrección.

El Sr intendente Héctor Ibáñez eleva una oración en su memoria y acompaña en este difícil momento a la Sra. Marcela Sosa y familia. Sus restos serán inhumados este sábado - 10 de la mañana- en el cementerio Divina Misericordia de Añatuya.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

YOLANDA VAULET VDA. DE VIZGARRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/8/21 y espera la resurrección.

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Yolanda Vaulet de Vizcarra y ruega oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ÁNGEL SALVATIERRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 y espera la resurrección.

El 21 de agosto de 2020 se fue a “descansar con Diosito”, como dice su nieta más pequeña, Ernestina.

Silencioso y humilde desplegó su labor como docente responsable y comprometido cristiano.

Se fue, pero está aquí y vive en el amor que inspiró a hijos y nietos, en las ideas, consejos, anécdotas, chistes y frases características. Vive en las comunidades educativas donde lo llevó su vocación de maestro. Puso su alma en la escuela N°473 de jornada completa de La Invernada Sur, que se erige como testigo de su labor. Siendo ya director la gestionó, inauguró, organizó y la puso en marcha con la colaboración de colegas y vecinos. Como buen líder supo destacar las habilidades de sus colegas y armó grupos de trabajo, por donde rotaron todos los alumnos y se empaparon de conocimientos de carpintería, encuadernación, huerta, corte y confección, cocina y repostería. Se sentía orgulloso de haber formado la cooperativa escolar, llamada “Afán y Fe” ¬ involucrando a toda la comunidad. Ha sido impulsor de la formación en Cooperativismo desde la niñez.

Vive en el aroma y sabor de los frutos del limonero, naranjo, mandarino y lima que plantó y cuidó. En el perfume de los jazmines que decoran varias veredas.

Está presente en cada juguete y pequeño mueble que construyó con amor y dedicación en su valioso banco de carpintero.

En el jardín de la iglesia del barrio, de donde volvía emocionado y muy feliz después de haber trabajado en él.

Por todo ello y para recordarlo al cumplirse un año de su encuentro con el Padre celestial, se invita a la celebración en su nombre el día sábado 21/08/2021 a las 18.30 hs. en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de La Banda.

RESPONSO

FELIZA AGUSTINA LUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/8/21 y espera la resurrección.

“Querida Abuela, lo siento, duele, duele despedirse, duele soltar. El descanso es necesario y merecido pero, parece imposible pensar que ya no estás, que no compartiremos más, no habrá más palabras, ni miradas ni te volveremos a coger la mano. Esa mano delicada, frágil como la vida y suave, llena de experiencias vividas. Porque a veces no hace falta nada más, sólo dar la mano, acompañar, estar, ser. Perdón, quizá porque cuesta despedirse, porque te queríamos aquí y cuesta aceptar la vida tal cual viene. Una abuela es alguien que sabes que está ahí, que no cambia, que ha vivido mucho y ya está devuelta. Alguien que nos da raíces y nos sorprende con sus historias de otros tiempos, que a veces parecen tan exóticos y lejanos, aunque sólo nos separen dos generaciones, alguien que nos ayuda a entender de qué trata todo esto que llamamos vida. Perdón por pensar que estarías siempre, por resistirnos a soltarte. Gracias por qué has tenido una vida larga, porque hemos podido compartir mucho con vos. Una vida completa, llena de experiencias y de familia que te ha querido y te ha cuidado como lo merecías. Has emprendido un viaje que nosotros no podemos entender, que solo podemos respetar, respetar los ciclos y la vida. Pero como cada persona que queremos en nuestra vida seguirás aquí, permanecerás entre nosotros, no solo en los recuerdos, en nuestra mente, sino también aquí, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Gracias porque somos diferentes por haberte tenido en nuestras vidas, porque ya estás incorporada en nosotros. Coloco la mano en el centro del pecho, cierro un momento los ojos y sé que seguirás siendo parte de nosotros. Gracias por haber sido parte de nuestra vida. Buen viaje… Te amamos por siempre. Tu nieto Fernando Argentino Íñiguez, su nieta política Roxana Pérez, sus bisnietos Dalma Fernanda, Luis Fernando y Franco Exequiel. Se invita al responso, en el cementerio de los Quiroga, a las 17 hs, a cumplirse 9 días de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

JORGE FERNANDO BERRAONDO MARCOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 22/8/19 y espera la resurrección.

“Siempre estás presente en nuestros corazones"

Su esposa Norma Salomón, sus hijos Jorge, Sergio y Julieta, Mónica y Luis, Fernando y Marcela y sus queridos nietos ofrecerán una misa por el eterno descanso de su alma, mañana, 22/8 a las 10 hs. en la Iglesia San Jorge.

AGRADECIMIENTO

JUAN CARLOS ROSSI

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 12/08/21 y espera la resurrección. Al Club A. Central Córdoba, Club Atlético Mitre, H. Comisión directiva, ex compañeros y amigos, al fútbol mutual El Liberal y a todos los que compartieron su pasión por el fútbol. Eternamente agradecida tu familia. Que el Señor derrame bendiciones sobre todos ustedes, y que el querido Cali, se encuentre en los brazos de Jesús Misericordioso. Que así sea.

INVITACIÓN A MISA

JUAN CARLOS ROSSI

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 12/08/21 y espera la resurrección.

Jesús te invitó a su morada dónde no hay dolor y llegaste con tu linda sonrisa a compartir la vida celestial con tus seres queridos, nosotros con el profundo dolor de no tenerte, extrañarte, pero el amor no cambia y tú recuerdo estará prendido en el corazón de toda tu familia, que agradece a sus cuñadas, primos/as, sobrinos/as, amigos/as y vecinos. Hoy a nueve días de tu inesperada partida unidos estaremos en la Santa Misa virtual de las 20 hs. en el facebook de la Parroquia San José de Belgrano, para pedirle al Señor Jesús te conceda la paz eterna. Amén.

RECORDATORIO

JUAN JOSÉ ARTAZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/5/21 y espera la resurrección.

Hoy hace tres meses de tu partida hacia el reino del Señor, aún no aprendimos a caminar sin tu presencia y en cada paso que damos miramos hacia el cielo buscando tu sonrisa. Estamos seguros que sos nuestro angel que protege nuestras vidas. Tu esposa Rosa Sanchez, tus hijas Marcela, Karina, Verónica y Lorena, tus hijos políticos Jorge, Mario, Sebastian y Fernando, tus nietos Facundo, Agostina, Valentina, Constanza, Guillermina y Ernestina. Rogamos una oración en su memoria.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. "Tete amada, te vamos a extrañar". Su nieto Gonzalo Ignacio Álvarez y Carolina Aguirre participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. "Tete amada, te vamos a extrañar". Su nieta María Cecilia Álvarez y Rodrigo Gastón Ojeda participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Su sobrino nieto Víctor Román Rojo participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/8/21|. Su sobrina Alicia Chara, sus hijos Guillermo Speciale, Silvina Speciale y Mario Tenaglia participan su fallecimiento y acompañan a su prima Gabriela en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/8/21|. Sus sobrinos Dr. Miguel Barchini y Silvia Liliana Chara de Barchini participan su fallecimiento y acompañan a Gaby. Elevan oraciones en su memoria.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/8/21|. Sus sobrinos Enrique Llapur y Adriana Tauil participan su fallecimiento y acompañan a su prima Gaby. Ruegan oraciones en su memoria.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/8/21|. Su sobrina Claudia Jorge participa su fallecimiento y acompaña a su prima Gabriela. Ruega oraciones en su memoria.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. "Jesús dijo Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en Mi aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en Mi, no morirá jamás". Los compañeros del promoción 1987 del Colegio San José, acompañan con profundo dolor la partida a la Casa del Padre de la mamá de nuestra compañera Gabriela Jorge y ruegan una oración en su memoria.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Familia Casado: Tito, Piru, Marta, Ana y Marisú, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Gabriela Jorge y acompañan a la familia en tan triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Héctor Ariel Díaz y Marisú Casado, acompañan a su amiga Gabriela Jorge por el fallecimiento de su mamá. Elevan oraciones en su memoria.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/8/21|. Graciela Rojas Alcorta de Jorge participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria y acompaña a su familia.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Cusi Díaz, Marilé Casado, sus hijos Macarena y Fabi; Aldana y Lautaro Díaz Casado participan su fallecimiento y acompañan a Gaby, Gonzalo, Gonzi y Ceci en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/8/21|. Eduardo y Betina; Cecilia, Silvia y José, y Juan Pablo Álvarez y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/8/21|. "El Señor es mi pastor... en lugares de delicados pastos me hará descansar" (Sm. 23 La Biblia). Irma Ise de Velarde y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hija y familiares en el dolor de la partida.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. "El Señor te eligió para estar a su lado y hoy goza de la gloria eterna junto a tus seres queridos". Con profundo dolor te despido querida Berta, hasta siempre! Jeny, Vitín, Matías, Víctor y Valeria.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/8/21|. Carlos Aguilera, su esposa Evelyn Mulki y su hijos Deby, Mari y Nacho participan con dolor el fallecimiento de su amada hermana, Berta Abraham de Jorge, un ser que bendecía con su cariño y su generosidad, llena de amor para dar, ciertamente desde su sonrisa. La extrañaremos mucho, cada día, pero esperanzados en el día del reencuentro."Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurección". Romanos 6:5.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|.He visto sus caminos; pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados". Isaías 57:18 RVR1960. Mario H. Mulki; su esposa Gaby y sus hijos Melany, José Ignacio y Leandro participan con profundo dolor la partida de nuestra amada Berta.

ACOSTA, TITO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Sus hijos Marcelo, Mariano, Karina, Martin, Mario y Miguel Acosta, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, su restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA

ARAUJO, FRANKLIN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Su esposa María Rosa Orellana, sus hijas Maria y Noelia Araujo, sus nietos Bodino y Benicio Araujo y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

BRANDÁN, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Prof. Pedro y María Marta Villalba participan con tristeza el fallecimiento de la madre de su compañera de trabajo y amiga de la escuela Técnica Nº 2 La Banda, Soledad Llanos nuestro sentido pésame a todos sus familiares. Se ruega una oración en su memoria.

BRANDÁN, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Acompañamos en su dolor a nuestra Colega Sandra Llanos de la Escuela Nº 226 "Francisco de Aguirre". Elevando oraciones en su memoria.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. "Que Dios nuestro Señor le dé el descanso eterno". Con dolor participamos su fallecimiento y acompañamos a su esposa Lita y a toda su familia. Olga y Margarita Anauate. Elevamos oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, OSCAR ANICETO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Su esposa dolores Autlán, sus hijos Alejandro, Natalia y Mónica, su hija pol Luciana y sus nietos Kiara y Andrés participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CÁRDENAS, OSCAR ANICETO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Querido hermano, es grande el dolor que nos provoca tu partida, pero sabemos que dios te tiene reservado el mejor lugar para tu descanso eterno. Siempre te recordaremos, con tanto amor, tus bromas, tus picardías, que nos supiste brindar. Su hermana Sara, tu cuñado Lito y tus sobrinos María de los Ángeles y Luis César. Siempre te recordarán. Rogamos una oración en su querida memoria.

CEJAS, IRMA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Sus hijos Rosana, José, Fabián, Cejas h/política Pamela Luna, nietos Isaías, Antonela, Estefania, Milagros y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Vuelta de la Barranca .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÍAZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Tu partida es muy sentida, te extañaremos, pero también sabemos que ahora estás descansando junto a la abuela Clarita. Solo nos consuela pensar que alguien está ahora en el cielo velando por nosotros. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Sus padres Coco y Graciela, hermanos Sebastian, Carolina y Ricardo participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Silvita tu partida nos dejó una enorme tristeza, estarás presente por siempre nuestros corazones. Hasta el reencuentro hermana!. Sus hermano Ricardo, su esposa cuñada Cristina y su sobrina Guadalupe participan con profundo dolor su fallecimiento.

DÍAZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Amigas Pilateras de su hermana Caro: Gachy, Graciela, Susana, Celia, Cecilia, Chabela, Lucy, la acompañan en dolor ante la irreparable pérdida de su hermana. Ruegan oraciones en su memoria

DÍAZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Rectoría y vicerrectoría, docentes y nodocentes y la comunidad educativa de la Escuela Francisca Jacques, participan con profundo dolor el fallecimiento de su jefa de preceptores y prosecretaria, acompañando a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria y rogando resignación para su eterno descanso.

DÍAZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios". (2 Corintios 1:3-4). La Comunidad Religiosa y Educativa del Colegio Belén participa con profunda pena el fallecimiento de Silvia Diaz, mamá de nuestra alumna Guillermina y acompañan a toda su familia en este difícil momento elevando oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, REINA YSABEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Su esposo Luis, sus hijos Félix, Dardo, Ramón, sus nietos Raúl, Soledad y bisnieta Ámbar participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en cementerio La Piedad. Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531. Tel: 429-6027.

LAMADRID, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Consejo directivo, Tribunal de ética, Tribunal de especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de asesoramiento laboral y Departamento Jurídico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculada, Dra. María Ximena Lamadrid Ayuch. Ruegan una oración a su memoria.

LAMADRID, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dra. María Ximena Lamadrid Ayuch. Ruega una oración a su memoria.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. La comisión directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ADUNSE, participa con profundo dolor del fallecimiento del esposo de la docente afiliada Ana María Domínguez. Acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Sus hijos h/políticos,nietos ,bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Forres. Cob. HAMBURGO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MARTÍN, FRANCISCO (Vico) (q.e.p.d.) Falleció en Neuquén el 19/8/21|. Ñatita Castaño de Barrón y sus hijos Silvia y Oscarín mandan un cariñoso abrazo a la querida prima Ñata y su familia, por la pérdida de Vico. Vayan nuestras oraciones en su querida memoria.

MEDRANO, HUMBERTO (CHANGO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Eva Beltrán participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a sus queridas amigas Lastenia y Marisa desde la infancia siempre recordadas. Elevo oraciones en su memoria.

NAVARRETE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. "El dolor de tu partida entristece nuestros corazones. Señor recíbelo en tus brazos". Sus tíos Ana María Ledesma de Garzón, Hugo Pereyra, sus primos Ramiro, Carlos, Manuel, Belén, Mariángeles Pereyra participan con dolor su fallecimiento.

NAVARRETE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Ing. Pedro Ugozzoli, su esposa Lic.Pura Terribile, sus hijos: Pedro y Andrea; Gaby y Daniel y Lourdes participan con mucho dolor su partida a la Casa del Señor. ¡Que brille para El la luz que no tiene Fin!, y acompañamos con la oración a su esposa nuestra querida sobrina Faby como así también a sus hijos.

NAVARRETE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Marta y Edy Terribile despiden con profundo dolor al querido sobrino "Negrito". Que descanse en Paz y pedimos al Señor más fe y fortaleza para su hermosa familia: su esposa Faby e hijos

NAVARRETE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 17/8/21|. Compañeras y amigas de Esc. Pedro P. Gorostiaga acompañan a su madre política en momentos de tanto dolor. Pedimos al Padre misericordioso por su eterno descanso, consuelo y resignación para sus familiares.

NAVARRETE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 17/8/21|. ¡Mi Sra. Dorita! No tengo palabras. Un abrazo para Ud. y flia. con todas mis fuerzas y desde lo más profundo de mi ser. Brille para él la luz sin fin. Fortaleza hasta el encuentro más allá del sol. Cecilia y Lucy.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Sus hijos José, Carlos, Luis y Laura Leal, su hijo político Jorge ,sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SÁNCHEZ VDA. DE STEVALE, ELENA VICTORIA (q.e.p.d.) falleció el 18/8/21|. "Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos". (Mt.5). Su hermana política Rosa Lastra de Ramos Mattar y su hijo Eduardo participan con dolor su fallecimiento.

SÁNCHEZ VDA. DE STEVALE, ELENA VICTORIA (q.e.p.d.) falleció el 18/8/21|. Silvana y Ruth, la mamá ya se encuentra en su morada eterna, " más allá del sol", junto a su amado esposo y especialmente al lado del Señor. María Cristina Camus y esposo Carlos Alberto García participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan y abrazan a sus hijas en estos momentos de tanto sufrimiento y tristeza. Se elevan oraciones en su memoria rogando cristiana reginación a su familia.

FAILA, SELVA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/15|. Su hija Ana María, invita a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 6 años de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

OCHOA, LUCÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. Un mes más de tu partida. La bendición de tu compañía y el inmenso amor que me diste es hoy mi compañía. Te amo, Daniel. Invita a oraciones en su memoria. en la Pquia. San José del Bº Belgrano, hoy a las 18 hs.(presencial y virtual).

SEGOVIA, GERMÁN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/21|. "Señor me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca junto a ti buscare otro mar". A un mes de su fallecimiento, su esposa Ana. M. Salto junto a sus hijos Valentina y Baltasar con gran dolor y tristeza lo extrañan pidiendo a nuestro padre Dios resignación y fortaleza, para él y descanso eterno y el brillo de la luz perpetua. Se lo recordará hoy en la misa de 20 hs en la iglesia San Francisco.

RÍOS, GERARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Familiares de Gerardo Enrique Ríos agradecen la Ing. Norma Fuentes y al Ing. Luis Santillán por sus amables colaboraciones. Que Dios los bendiga.

LUNA, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Sus hijos José Fernando, María Laura, Silvia Soledad y Natalia del Valle Aguilar, su madre Suvire Carmen, sus nietos y demás familiares la recuerdan con amor a año de su partida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BAZÁN, DOMINGO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Su esposa Fani Esther Paz, hijos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida

DÍAZ, DIONISIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Su hija Sara Estela Díaz, hijo polit. Richard y nieta Mili, part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. de Forres. CARUSO CIA. ARG. DE SEG. - NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383

DÍAZ, DIONISIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Su hija Sara Díaz, nieta Mili Jaimez, hijo político Richard Jaimez, su cuñada, sobrinos y demás familiares participan con dolor ante tamaña pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, DIONISIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. CPN. Gisbert Andrea, Héctor Lezana, Julio, Gerez, Luisa Coronel, Rita Díaz Juárez, Gallo Natali, Florencia Guzmán, Viviana Figueroa, Sofía Fernández, Martín Suárez compañeros de tesorería del IPVU participan con dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra compañera CPN. Sara Díaz. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, DIONISIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su matriculada Cra. Sara Estela Diaz. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

DÍAZ, DIONISIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Contadora Sara Estela Diaz. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

DÍAZ, DIONISIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañarás participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre su Colega Cra. Sara Estela Diaz. Que descanse en la paz del Señor.

DÍAZ, DIONISIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Omar Jaimez y su esposa Sandra e hijos Sole, Omar (h) , Aylen participan el fallecimiento de Diony.

DÍAZ, DIONISIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Dolor tremendo e irremediable pérdida. "Q.e.p.d. Diony". Quedarán en mi memoria los buenos momentos compartidos. Entre los cuales destaco, cuando me acompañabas a bailar un chamamé. Despacito nomás Jorge (solías decirme). Abrazos al cielo. Mis condolencias a su hija Sara, nieta Mily, hijo político Richard. Jorge Jaimez e hijos.

LAMI, DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. La promocion 69 de la Esc. Normal de La Banda acompaña a su esposa Eca Ceres, rogando a Dios y la Virgen del Consuelo la conforte con su manto. Brille para el la luz que no tiene fin.

SUBIRE, MANUEL GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Su hermana Jovita Subire, su hermano político Enrique Mendoza, sus sobrinas Flor Mendoza, Cristina Mendoza y sus respectivos sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VAULET VDA. DE VIZGARRA, YOLANDA(q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Su sobrino Enrique Vizcarra, esposa Lida Robles de Vizcarra e hijos Romina, Virginia y Luciano Vizcarra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de pesar a sus hijos Susana, Viky, Raul y Mario y demás familiares, elevando oraciones por su eterno descanso y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

VAULET VDA. DE VIZGARRA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Cristian Oliva participa su fallecimiento y acompaña a la Dra. María Ramona "Vicky" Vizcarra y seres queridos en estos momentos de profundo dolor.

VAULET VDA. DE VIZGARRA, YOLANDA(q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Familias de Dina de Vizcarra, Enrique Vizcarra, esposa Lida Robles de Vizcarra e hijos Romina, Virginia y Luciano Vizcarra participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan en estos momentos de pesar a sus hijos Susan, Viky, Raul y Mario y demás familiares, elevando oraciones por su eterno descanso.

VAULET VDA. DE VIZGARRA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. El amigo de toda la familia, Ignacio Vladimiro Gallardo (Vladi) acompaña a sus hijos Raul, Negrita y Viky, nietos, hijos politicos y demás familiares. Que descanse en paz doña Yola.

VAULET VDA. DE VIZGARRA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Liva de Scaglioni, sus hijos Rubén y Mangui y flia, participan con dolor el fallecimiento de su querida vecina y abrazan a toda la flia. en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.

ARANDA, EBERT OMAR CORAZÓN (Liji) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Su esposa Rojas Liliana Del Valle, sus hijos Cristian, Ebert, Valentín y demás familiares. Sus restos fueron cremados. Cob. Caruso Cia. ARG. de SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

ARANDA, EBERT OMAR CORAZÓN (Liji) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Esposo y padre amado, Dios te eligió para tenerte a su lado, nosotros te amaremos y recordaremos hasta el último día de nuestras existencia. Su esposa Liliana y tus hijos Ebert, Cristian, Valentín y Aldana participan su partida a la casa del señor y ruegan oraciones en su memoria.

ARANDA, EBERT OMAR CORAZÓN (Liji) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Hermano querido qué dolorosa es tu partida, sin embargo el saber que estás con Dios y con nuestros padres en el Reino Celestial alivia el sufrimiento. Sus hermanos Huguito y Chuna, Guillermo y Arturo participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARANDA, EBERT OMAR CORAZÓN (LIJI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. "Caminante no hagas ruido que Liji se ha dormido en los brazos del Señor". Ya descansa y lentamente se eleva con una sonrisa en su cara angelical. En el cielo lo espera su mamá Sara. Sobrino querido, haz brillar tu luz en nuestras almas, infunde tu amor en nuestros corazones y sosten en nuestras debilidades con socorros continuos de tu gracia. Nosotros te tendremos eternamente en nuestros corazones y nuestras memorias. Descansa en paz, querido sobrino. Sus hermanos Huguito y Chuna, sus tías Elva y flia, Isauro, Rosa y flia, Amanda y flia y Bartolina y flia.

ARANDA, EBERT OMAR CORAZÓN (LIJI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. " El que cree en mi, aunque muera vivirá". Personal directivo, docentes, catedráticos, maestranza y comunidad de la escuela Nº 925 "Granaderos de S. Martín" ,Barranca Colorada participan con profundo dolor el fallecimiento Ebert, director de la institución. Elevan oraciones por su descanso eterno y acompañan a su familia en este difícil momento. ¡Que brille para él la luz que no tiene fin!.

ARANDA, EBERT OMAR CORAZÓN (LIJI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. " El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Silvia Acosta, Lilia y Tere Bustamante participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Acompañan a su flia. en esta difícil circunstancia y elevan oraciones a su querida memoria.

ARANDA, EBERT OMAR CORAZÓN (Liji) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Jota Jozami, Dorys de Jozami sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

ARANDA, EBERT OMAR CORAZÓN (Liji) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Cacho Leiva, familia Ely y Gustavo. Que su alma descanse en paz y que el Señor de paz y consuelo a su Sra. esposa, hijos y demás familiares.

ARANDA, EBERT OMAR CORAZÓN (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Chichi de Salomon sus hijos Aruco Tere Martin y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento rogandole a nuestro Señor Jesus reciba en sus brazos a su hijo Eber. Descansa en Paz.

ARANDA, EBERT OMAR CORAZÓN (Liji) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. A Tí elevo mi alma, a Ti, mi Dios y Señor. Gustavo Daher, su esposa Roxana Curi y sus hijos Jesús, Omar y Noelia participan con profundo dolor su fallecimiento, y ruegan oraciones en su memoria.

ARANDA, EBERT OMAR CORAZÓN (Liji) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. El Señor es mi Pastor nada me puede faltaron. Gustavo Daher, su esposa Roxana Curi y sus hijos Jesús, Omar y Noelia, y personal de Farmacia Mary, participan con profundo dolor su fallecimiento, y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, CÉSAR FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Sus hermanos Mario, Margarita, Etelvina, hnos. políticos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Manogasta. Cobertura. Caruso CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CHAZARRETA, JACINTA DE LOS MILAGROS (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Sus hijos Darío, Julio, Beatriz, h/políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio el cementerio Cristo Rey Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÍAZ, DOMINGO ALBERTO (Cucú) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Hilda y Leo desde Bs.As.y familiares de Rosa acompañan a sus hijos y hermanos despidiéndolo con el mejor de los recuerdos.Descansa en paz. Clodomira.

DÍAZ, DOMINGO ALBERTO (Cucú) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Negrita Figueroa acompaña a sus hijos y hermanos en este difícil momento. Descansa en paz. Clodomira

LÓPEZ, ALDO NOÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Dios te ha llamado para estar junto a tus seres queridos. Su tía Lelia del Rosario López participa de tu partida con gran sentimiento. Pido a Dios nuestro Señor le dé fortaleza a su esposa e hijos y familia.

LÓPEZ, ALDO NOÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Sus familiares Raúl Juárez, Sara Sosa y familia, Manuel Luna, Leticia Juárez y familia participan con gran pesar su inesperado fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a su esposa, hijos, a sus hermanas Gringa, Coca y demás familiares. Que Dios te tenga a su lado Aldito.

LÓPEZ, ALDO NOÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. "Tú, Señor, por tu Santísima Pasión, nos preparaste un lugar en el cielo, permítele a este siervo tuyo gozar de tus maravillas". Partcipan Paula Rafael su hija Alicia, su nuera Maria Ines Soria sus nietos Sahira y Miguel Anton participan con profundo dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, ALDO NOÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Lic. Estela Neder y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUNA, CRUZ (q.e.p.d.) Fallecio el 19/8/21|. El Representante Legal Padre Fernando Altamiranda junto a la comunidad Educativa del Colegio Ntra. Sra. De La Salette, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera Patricia Luna, ruegan plegarias en su memoria. Las Termas.

LUNA, CRUZ (q.e.p.d.) Fallecio el 19/8/21|. Personal directivo, Docente y no Docente de la Escuela Nº 844 Yutu Yacu, participan el fallecimiento del hermano de la ordenanza Juana Luna. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

ROLDÁN, JOSÉ ALDO (PIPO) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Lic. Estela Neder y familia, participa su fallecimiento y acompaña a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, FELISA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Luis Edgardo Luna agradece a sus compañeros de la Escuela Leopoldo Lugones por el afecto recibido por el fallecimiento de su querida madre.

LUNA, FELISA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Sus hijos Mingore, Pelado, Nilda, Hugo, María, Luis, Rosa, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos agradecen el acompañamiento de todos su familia y amigos e invitamos al responso hoy a las 17 hs en el cementerio de Los Quiroga con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Padre.

LUNA, FELISA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Mami, fuiste ejemplo de fortaleza perseverancia y amor a tus hijos, dejaste tu marca en esta vida terrenal y siento mucho orgullo de ser hija de doña Felisa y mis hijos Pelusa y Marcela de su nona Felisa. Gracias por todo madre mía, solo deseo que descanses en paz junto a mis hermanos Manuela, Noemí y Curi. Te amo. Nilda Basualddo. Invitamos al responso hoy a las 17 hs en el cementerio de Los Quiroga con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Padre.

LUNA, FELISA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Mami, Dios te llamó a su lado al encuentro con mis hermanos Manuela, Noemí y Curi. Te amaré por siempre madre mía y simplemente descansa, porque nunca morirás, siento y sentiré tu presencia por siempre conmigo. Luis Luna ( Tu Pera).Invitamos al responso hoy a las 17 hs en el cementerio de Los Quiroga con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Padre.