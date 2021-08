FÚNEBRES | 22 de agosto del 2021

22/08/2021 - 03:55 Funebres

FALLECIMIENTOS

21/07/2021



- Leonarda Catalina Trejo (La Banda)

- José Vicente López Pizzorno

- Petrona del Valle Luna

- Carlos Romualdo Toloza

- Guillermo Roberto Rótulo

- Juan Elisa Vázquez (Los Romanos)

- Juana Candelaria Romano de Saracho

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALICIA ARGENTINA DEL VALLE RIVERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/2/21 y espera la resurrección.

“Hermana del alma, el día 18/8/21, se cumplió 6 meses de tu inesperada partida hacia la casa del Padre celestial. Todos estos 6 meses de espera e incertidumbre al fin logramos despedirte hasta tu descanso eterno. Ali, todas ausencias son presencias que viven en mí. El día que Dios te puso alas te llevó, destruyó mi vida, se fue parte de mi destrozado corazón que no resiste más tanto dolor, fuiste la hermana madraza, compartimos una vida juntas la una para la otra, cuidábamos nuestro problemas de salud, Alicita no puedo soportar el no poder despedirte y decirte aún hasta pronto amada Ali, te extraño, te lloro, hasta no dejarte descansar, necesito escuchar tu voz que me decía Vitorita cuídate, también me vienen a la mente todas las ocurrencias que nos hacían reír, todo lo que significaba la vida para con nosotras sigue vigente. Te destacabas por ser una mujer con mucha grandeza espiritual, solidaria, generosa, amaste a tus hermanos y a la vez nos ayudante mucho, al igual te ganaste el amor, el cariño y el respeto de tus vecinos y amigas de tu amado barrio Miski Mayu, por todo lo que sembraste Dios te compensará con el lugar más bello que te ganaste. Perdón, perdón si hubo consignas pendientes para contigo, no me diste tiempo de llegar a cumplirlas. De lo profundo de mi corazón “gracias, gracias, mi amada Alichita”. Solo me resta pedirle a mi Dios te dé el descanso eterno y que brille para ti la luz que no tiene fin, solo te has convertido del ángel que cuidara de nosotros. Te amo, no estoy lejos., solamente al otro lado del camino. “Espérame”. Descansa en paz. María Victoria Rivera.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ VICENTE LÓPEZ PIZZORNO(Pepe)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/21 y espera la resurrección.

Su esposa Susana Dolores Falcione Pereda, sus hijas Susanita, María Dolores, María Del Carmen, hijos políticos Julio, Aldo, nietos Sofía, Estefanía, Victoria, Isabella, Milagros, Abril, Julio y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por COMPLEJO PARQUE S.A. - Pedro P. Olaechea 649 – Tel.: 421-9787.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ VICENTE LÓPEZ PIZZORNO (Pepe)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/21 y espera la resurrección.

Con tu sonrisa permanente y tu trato suave, amable y cariñoso, llegas al Reino Celestial cubierto de oraciones, para gozar de las Promesas y Gracias de nuestro Padre. Esperamos tu feliz resurrección.

Acompaño a mi intima y amada amiga desde la infancia, Susanita. A sus hijas, nietos y fliares con este triste momento, con un fuerte abrazo. Dr. Ernesto Carrizo y su esposa Susana María Taboada de Carrizo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GUILLERMO ROBERTO RÓTULO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/21 y espera la resurrección.

Su hermana Heidi Rótulo de Arnedo, sus hijos con sus respectivas familias desea que su alma vuele libre como los sueños y acompañan a su querida familia. Ya descansa en paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELENA VICTORIA SÁNCHEZ VDA. DE STEVALE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/21 y espera la resurrección.

“El Señor es mi pastor: nada me falta; en verdes pastos el me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce, y reconforta mi alma. Mi mansión será la Casa del Señor por largos, largos días” (Salmo 23,1-3,6).

Sus hijas Ruth y Silvana Stevale, te despiden con profundo dolor, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA CANDELARIA ROMANO DE SARACHO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/21 y espera la resurrección.

Sus hijos Miriam, Graciela, Daniel, Walter, Pablo, h/política Andrea, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio Jardín del Sol. Cobertura A.M.C.I.R.S.E. - Servicio realizado por COMPLEJO PARQUE S.A. - Olaechea 649 - Tel.: 4219787.

RECORDATORIO

NICOLÁS CASTAGNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/8/95 y espera la resurrección.

Padre la muerte deja un dolor en el corazón que nadie puede sanar, pero amor que dejaste nadie lo puede negar, vives en mi corazón y en mi recuerdo, dejaste un legado de lecciones de vida, como profundas huellas imborrables, que a pesar de los años transcurridos aun sigue recordándote por ese corazón generoso y bondadoso que quedo grabado en tus amigos, compañeros y vecinos de la calle Formosa, recordamos tus travesuras con una sonrisa hasta tus rabietas de Tano loco. Pero aun así hacías feliz a todos. Solo muere quien es olvidado. Tu hija Ramonita (Moni) y familia junto a nuestra madre María Rosa y mis hermanos Tato, Gustavo y Mari oráremos a tu memoria. Descansa en paz padre queridos, tus designios han sido cumplidos.

INVITACIÓN A MISA

MANUEL ALBERTO VILLALBA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/11 y espera la resurrección.

Su legado trasciende esta vida y su recuerdo, así como sus palabras y obras viven en cada uno de los que lo amamos.

Al cumplirse diez años de su fallecimiento honramos su memoria y nos sabemos guiados, para continuar en el camino de la vida.

Su esposa Alicia Beatriz Giampaoli, sus hijos Cecilia, Adriana, Pablo y su nieto Agustín lo recordaremos en la celebración de la misa de hoy domingo 22 de agosto en la Pquia. Cristo Rey de la Banda.

RECORDATORIO

SEBASTIÁN MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/8/20 y espera la resurrección.

Querido amigo Seba en un día como hoy partiste a la felicidad eterna y continúas presente en los corazones de todos los que tuvimos la dicha de compartir hermosos momentos contigo. Ejemplo de amor, lealtad, buenos principios y solidaridad, construiste y te entregaste a tu familia a la que cuidaste y resguardaste hasta el último día, te fuiste de este mundo con la fuerza y la valentía que te caracterizó siempre

Vuela alto que en nuestras mentes y en todo nuestro ser quedarán por siempre los mejores recuerdos.

Hasta siempre irreemplazable compañero y amigo. Descansa en paz

Tus amigos de CRISAR: Daniel, Guillermo, José Kevin, Jorge, José Santiago, Licita, Norma, Olguita, Seba G., Sole, Sonia; Ariel y José Córdoba.

RECORDATORIO

DELIA DEL VALLE MARQUESANO (Nena)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/8/20 y espera la resurrección.

Querida Nena al cumplirse un año de tu inesperada desaparición física, sin embargo hoy estás presente en nuestros corazones. Nunca te olvidaremos porque fuiste una gran persona como hermana, prima, sobrina, tía, amiga, madrina y por eso Dios te llevo a su lado, a ese lugar maravilloso, para tu descanso eterno.

Te recordamos con tanto amor, como el que supiste brindarnos. Tus hermanas Mirta, Gladys y Mary, tu prima Elsi, tus sobrinos, amigos, sobrinos nietos que te tienen en su corazón Francesco y Máximo, como también su mamá Soledad.

Que descanses en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

RESPONSO

ROSA OMAR INFANTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/2/21 y espera la resurrección.

"Que brille para él la luz que no tiene fin". Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y bisnieta invitan al responso que se oficiará hoy a las 17,30 hs. en el cementerio Parque de la Paz, con motivo de cumplirse seis meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ROGER ALBERTO LUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/8/11 y espera la resurrección.

Su esposa Emilia Roldán, sus hijos Jaime y Georgina; Sylvia y Eduardo; Ángel y Patricia; Daniel y Mónica, sus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy en el Convento Santo Domingo a las 20.30 hs. con motivo de cumplirse 10 años de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

ADELA FRÍAS DE QUIROGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/19 y espera la resurrección.

Adelita, pasan los días, pasan los meses y no te puedo olvidar. Veo en todos lados tus recuerdos y tus concejos perduran en mi mente, y tus palabras que me decías llévame a tomar algo. Te gustaba salir, viajar, pasear en auto. Cuanto duele tu ausencia mamita querida. Tus recuerdos nos acompañan en todo momento. A pesar del tiempo todo está como dejaste: Tus cosas, tu auto, todo… Nadie tiene el coraje de tocar nada. En el cielo veo una estrella luminosa y pienso que estás allí. Moriré pensando que tenía que haber hecho mucho más por una persona tan bondadosa, trabajadora incansable que hizo estudiar a todos sus hijos. Adelita no hay palabras, no hay nada, el dolor que me dejaste no se me irá nunca. Sus hijos Tatín y Yoly Quiroga, sus nietos Martita, Hernán y Miguelito Cisterna invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la Catedral Basílica.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/8/21|. Sus sobrinos Bochín y Lita participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su nuestra prima y flia en este momento de gran pesar. Se ruega una oración en su memoria.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. José y Achwak Rafael e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Berta, acompañando a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/8/21|. Juan C. Marhe y Sandra Pericás de Marhe y sus hijos Natalia, Juan Martín,Lourdes y María Emilia y sus respectivas familias acompañan a Gaby.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/8/21|. Graciela de karam y sus hijos José María, Marcela, Leopoldo Llapur participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Gaby.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/8/21|. Ramón y Belén Pena, sus hijos Manuel, Santiago, Belén y Martín acompañan a Gaby, Gonzalo, Gonzalo y Cecilia en tan doloroso momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/8/21|. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos" Salmos 116:15. Fernando Mulki, su esposa Claudia Vazquez e hijos, participan de su partida al Reino Celestial y acompañan a su hija Gabriela y familia en estos momentos de dolor.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/8/21|. Alfonso M. Roger, Ana Carina Farias de Roger sus hijos, Martin, Nicolas y Morena Roger participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la resignacion de su querida familia.

BRANDAN, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Personal directivo, docentes, personal de maestranza, alumnos y comunidad educativa en general de la Escuela de Formación Especial y Capacitación Nº 21, participa con dolor el fallecimiento del señor padre de nuestra compañera de trabajo, profesora Valeria Brandán.

BRANDAN, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Sandra Patricia Villarreal, su Esposo Ricardo Almaraz y Abrahan Jozami participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Valeria se ruega oraciones en su memoria.

DÍAZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Compañeros y amigos de la Escuela Técnica N ° 10 "María Santísima" despiden a quien fuera una gran persona y colega y acompañan a sus hijos en este triste momento.

DÍAZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Josefina y Zulma Naser, participan el fallecimiento de la hermana de Carolina, dejandole un abrazo afectuoso, asi para toda la familia. Silvia descansa en paz.

DÍAZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Participan de su fallecimiento Patricia Nabac, su esposo Rubén Pikaluk y sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk, y acompañan a su hijos, a su hna Carolina y a toda su flia. en estos difíciles y tristes momentos, que brille para ella la luz que no tiene fin. Descansa en paz querida Silvita. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Participa de su fallecimiento Prof. Raquel Diaz y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. El departamento de Ciencias Naturales del Colegio Nocturno Nicolás Avellaneda, participa de su fallecimiento, de nuestra querida colega. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Elida Ache de Saad e hijos, acompañan a Don Coco, Graciela y flia., en este doloroso momento y ruegan por el eterno descanso de Silvia.

DÍAZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Bienaventurados los que mueren en el Señor y que al abandonar éste mundo solo dejan el recuerdo de sus virtudes. Desde Ushuaia César Brizuela, Mirian Gonzalez e hijos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus seres queridos, deseando con afecto consuelo del Señor. Elevamos plegarias en su memoria.

DÍAZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Que el amor y la misericordia de Dios te den el descanso eterno. Amaro Vargas, Mirta Muratore y flia, Maria Rotondo de Muratore e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a sus seres queridos. La paz y consuelo del Señor los acompañen y fortalezcan.

LOPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Querido Pepe, tanto años junto habiendo formado una hermosa familia, te extrañaremos en todos los momentos de nuestras vidas y siempre estarás en nuestros corazones. Su esposa Susana Falcione Pereda, sus hijas Susanita, Dolores y Maria del Carmen; sus hijos politicos Julia Molina Muscará y Aldo Bullaude, su nietos amados Sofía, Milagros, Abril, Estefania, Julio José, Victoria, Isabella y tu suegra Dolores Pereda de Falcione. Rogamos oraciones en su memoria.

LOPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Papi. Hoy descansas en paz en los brazos del Señor, te extrañaremos siempre y nunca dejaremos de recordar los encuentros y los buenos momentos que pasamos juntos. Su hija Dolores, su hijo politico Julio Molina Muscará y sus queridos nietos Milagros, Abril y Julio José. Elevamos una oración por tu eterno descanso.

LOPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Papi cuanto dolor por tu partida. Que dificil aceptar tu ausencia fisica, nos tranquilizamos pensando que siempre estarás presente en nuestros corazones, tantos recuerdos inborrables como padre, abuelo. Sentimos un gran orgullo por ti, te amamos mucho. Su hija Maria del Carmen, su hijo politico Aldo Bullaude y sus queridas nietas Estefania, Victoria e Isabella. Hoy te despedimos y te extrañaremos con todo nuestro corazón. "Que brille para Ti la luz que no tiene fin". Se ruega una oración en su memoria

LOPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Hermano querido: Hoy nos toca despedirte despues de haber compartido tantos momentos hermosos que siempre quedaran en nuestros corazones. Su hermana Maria Elena Lopez de Estevez, sus sobrinos María, Francisco, José, Malena y sus respectivas familias. Elevamos una oración en su memoria.

LOPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Hermano querido, con todo mi amor que estés en paz, siempre estarás en nuestros corazones. Su hermana Marta Beatriz López y Carlos Pons y sus sobrinos Josefina y Diego y sus sobrinas nietas Valentina y Antonia, participan con profundodolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LOPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Pepe querido, desde la distancia y con mucha tristeza. Siempre estarás en nuestra memoria y en nuestros corazones. Sus sobrinos Roberta, Mauri, Ramón y Yumi, Elisa, Violeta, Martín y sus sobrinos, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso.

LOPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Despiden con mucho dolor al querido Tío Pepe. Su sobrina Josefina y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevo oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Su tía Hilda Pizzorno e hijos Hilda y Bernardo, Teresita, Rolando y Osvaldo y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del querido Pepe. y acompañan en este doloroso trance a Susana, Susanita, Dolores y Carmen. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Su primo Bernardo Santillán e hijos Jimena, Bernardito y Martín participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Pepe y acompañan a toda su familia en este trance.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Su primo Hilda Santillan Pizzorno y Fernando Giribaldi y sus hijos Marcela, Adrian y Benjamín, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones para su descanso eterno.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Su sobrino Jorge Nicolás Falcione, su esposa Ana Gimena Storniolo e hijos participan con profundo dolor en el fallecimiento de su querido tío Pepe! Te despedimos con gran dolor y pesar, que brille para él la Luz que no tiene fin.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Julio Molina Areal, Ester C. Muscará, sus hijos Julio y Dolores, Gustavo y Paola, y Diego Molina Muscará participan con profundo dolor la partida de su consuegro, Pepe, a la casa del Señor. Acompañan en este triste momento a su querida familia.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Gustavo Molina Muscará, su esposa Paola Costa, sus hijos Augusto y Julieta Molina Costa participan con dolor el fallecimiento del papá de su cuñada Dolores. Elevan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Guillermo Adolfo Abregú y Flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Con sentimiento de hermanos en la amistad de siempre.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Francisco Berdaguer, su esposa María Lastenia Atterbury y sus hijos Francisco y Mariana acompañan con mucho afecto a toda la familia en estos momentos de dolor.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Mariana Berdaguer, su esposo Néstor Cioccolani, sus hijas Guadalupe, Florencia y Valentina acompañan con mucho cariño a Dolores y a toda la familia en estos difíciles momentos.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Muñeca de Vittar y sus hijos Cecilia, Jorgito, Alejandro y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su vecino y amigo Pepe y acompañan a la familia en tan duro trance.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Lia Valdini Renteria de Sarmiento y sus hijos Silvina y Mariano Sarmiento participan el fallecimiento de Pepe y acompañan a su esposa, sus hijos y demás familiares en tan doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Nazareno Sgoifo ,su esposa Adela Pece e hijos , Marcelo Aejandro , Vittorio Emmanuel y Natalia , participan su fallecimiento y trasmiten su pesame a su esposa Susana e hijas y acompañan en el dolor.

LUNA, PETRONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Sus hijos Claudia, Karina, Marcela, Ezequiel, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

NAVARRETE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Miguela de Yocca con sus hijos Cacho, Ines, Juan, Evelina, Angelo, Nino y Renato participan con dolor su fallecimiento. Invocan oraciones en su memoria y acompañan a su esposa Fabiana, sus hijos y demás familiares en este triste momento.

NAVARRETE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 17/8/21|. Amigas de su madre politica Dorita: Silvia Ruiz de Fenandez, SIlvia Torres de Yoos, Graciela Juarez de Sassanno, la acompañan en momentos de tanto dolor. Pedimos al Padre Misericordioso por su eterno descanso, consuelo y resignacion para sus familiares.

PÁEZ DE JUÁREZ, MIRIAM EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Su esposo Pedro M. Juarez, hijos Edith, Angel, Carlos, Rita, h. pol. Anicel, Ana, Andres, nietos Ambar, Pia, hnos. Bochi, Oso, Gallo, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RIVERA, ALICIA ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Querida tía, la vamos a recordar siempre con nuestro cariño y amor. Sus sobrinos Luis Gerardo Navarro y Silvia Rivera. Rogamos oraciones en su quera memoria. Que descanse en paz.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Sus amigos Leni Leal, Cristina Donzelli, Anahí Chamorro, Marta Herrera, Mimí Llugdar, Polo y Lelé Aza; Carmelo y Raquel Falcione participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Compañeros y amigos del Centro único de Capacitación de su hijo José Antonio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Andrés Giribaldi y Claudia Neme participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Bety mamá de sus amigos Carlos y de su Sra. Patricia. Elevan una oración en su memoria.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Eduardo Giribaldi y María Josefina Montenegro participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga Bety y acompañan con oraciones a toda su familia.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. De nuestra generacional y muy querida amiga Bety. Dr. Miguel Gerónimo Ávila (h) y familia.Siempre te recordaremos.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Mercedes Poggi y sus hijos Daniel, Carlos y Facundo acompañan en este difícil momento a su hijo José Leal y familia.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Querida Bety, excelente amiga, dejas un vacio difícil de llenar, quedarás en nuestros corazones. Que descanses en paz junto a tus seres queridos. Tu amiga Cristina Donzelli, sus hijos Julio, Claudia y María Fernanda y familia; y su amiga Mirta Llugdar. Ruegan en su querida memoria.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Señor Jesús, siento que las lágrimas que derramo por mi querida amiga Bety me las podrías haber ahorrado ¿Por qué ahora? Porqué así? Porque a mí? Como Marta la hermana de tu amigo Lázaro te digo "Señor si hubieras estado aquí mi amiga no habría muerto. Pero yo sé que aún, ahora, Dios te concederá todo lo que le pidas". Y aunque su pérdida que experimento como definitiva, lastima mi corazón, hago un acto de fe en tus promesas y espero contra toda esperanza que volveré a estar junto a ella en tu divina compañía y disfrutaré nuevamente su amistad. Su amiga desde la adolescencia y compañera de trabajo Martha Herrera, su esposo Horacio Coria, sus hijos Gabriela y Álvaro Yagüe acompañan con dolor a sus hijos y nietos.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. María Elena Leal, sus hijos Fernando, Andrea y Paola Rodriguez Leal y sus respectivas familias acompañan a los hijos de su amiga Bety en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Lila Ibáñez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Miguel Celorrio y Ana Echevarria participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra amiga Bethy, rogando una oracion en su memoria y acompañan en este doloroso momento a sus hijos Laura y José.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Juan Jimenez y su esposa Graciela Gonzalez y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su querida memoria.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Sus vecinos y amigos de calle Saenz Peña. Martin Rojas, su esposa Carolina Peralta, sus hijos Martin y Valentina acompañan con profundo dolor a los hijos y nietos de la querida Betty. Elevan oraciones en su memoria.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|.

Querida amiga y compañera Betty, agradezco haberte conocido en la epoca de la Corporacion del Rio Dulce, donde con tus sabios consejos y enseñanzas me formaste en el campo laboral. Roberto Rojas, su esposa Graciela e hijos acompañan con profundo dolor a sus hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Ing. Luis Adolfo Palmeyro, su esposa Martha Elena Muñoz participan con pesar el fallecimiento de nuestra amiga Betty y acompañan a sus hijos en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Personal de la D.G.R de la provincia participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro compañero Carlos Leal y ruegan oraciones en su memoria.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Profundo dolor y tristeza nos causa tu partida querida Bety compañera y amiga de tantos años. Extrañaremos tu presencia física en las reuniones y encuentros a los que nunca solías faltar, pero queda para siempre entre nosotras tu generosa entrega, tu fortaleza ante el dolor y tu espíritu esperanzados,digos de imitar. Tus compañeras del Colegio Belén "Promoción 59" elevan oraciones por tu eterno descanso, abrazan con afecto a tus hijos, nietos y demás familiares pidiendo al Señor les dé fortaleza, paz y serenidad para sobrellevar este difícil momento.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Zulma Naser despide con afecto a Betty, dejando un gran abrazo a todos sus hijos y demás familiares.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. La Cont. Gabriela Paz y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Elsa Beatriz Rosa de Leal, madre de su compañero de trabajo Carlos Leal y ruegan oraciones en su memoria.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Hebe Luz Avila de Salvatierra y familia, participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga Betty y acompañan en el dolor a sus familiares. Ruegan una oración en su memoria.

RÓTULO, GUILLERMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Su esposa Titi, sus hijas Eli y Marime, nietos Pili, Luisito y María, sus yernos Luis y Ricky participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizado Por Nueva Empresa Gorostiza.

RÓTULO, GUILLERMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. El Señor Jesús te otorgue la paz eterna. Su prima Delicia Figueroa, René, Sandra y Enrique Anriguez participan su fallecimiento.

RÓTULO, GUILLERMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Señor Jesús, ya está ante Ti tu hijo Guillermo, recíbelo y otórgale el descanso eterno. Su sobrina Sandra Anriguez, Ariel Chaud, sus hijos Nicolas, Martin y Agostina participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RÓTULO, GUILLERMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Rodolfo Bunge, Choly Moyano y flia participan su fallecimiento y acompañan a su flia en especial a su hermana Heidi R. de Arnedo en tan dolorosa pérdida, piden oraciones en su memoria. QEPD y brille para él la luz que no tiene fin.

RÓTULO, GUILLERMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Los amigos de su hermana Hedy del "Ochogano". Alfonso Nassif, Rodolfo Bunge, Carlos Bothanley, Alfredo Ruggieri, Ricardo Almendra, Carlos Artayer, Hugo Soria, Margarita Montero,Justo Alegre, Mauricio González Faila, Juan, Manuel Aragón participan su fallecimiento. Elevan oraciones.

RÓTULO, GUILLERMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Alicia Martínez y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su amiga Heidi y demás familiares en estos difíciles momentos. Ruegan al Señor le de fortaleza para soportar perdida lamentable. Oraciones por el eterno descanso de su alma.

RÓTULO, GUILLERMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Ana Beatriz Gatti y familia participan con hondo pesar el fallecimiento del hermano de su amiga Heidi. Acompañan a la familia en su partida a la Morada de paz y armonía del Señor. Elevemos oraciones en su memoria por el eterno descanso de su alma.

RÓTULO, GUILLERMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Su amigo de la infancia José Manuel Cáceres y familia, acompañan con profundo dolor a todos sus familiares especialmente a su hermana Betty e hijos en estos momentos tan tristes. Elevamos oraciones por su descanso eterno.

RÓTULO, GUILLERMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Dito, Silvia, Richard y Carlos Ibañez Tauil y sus respectivas familias, acompañan a su esposa Titi y a sus hijas Eli y Marimé en este momento de dolor. Descansa en paz querido Guillermo.

RÓTULO, GUILLERMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Lucky Cisneros, Alicia Allub y María Esperanza López Guzmán y familias participan su fallecimiento y acompañan a nuestra muy querida amiga Heidi, su hermana, con gran amor deseando para Guillermo su pronta resurrección.

RÓTULO, GUILLERMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Noemi Chaud, Ariel Chaud participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA, CARLOS ROMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Su esposa Liliana López, sus hijos Carla, David, Luisa, hijo político Lucas, sus nietos Josseline, Agustina, Francisco, Bastian, su hno. Walter y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. "Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol". Tito querido, hoy se cumplen tres años que partiste al encuentro con Dios, dejándonos sumidos en un profundo dolor. Aún nos cuesta aceptar tu ausencia física. Fuiste el pilar de esta familia que amaste y cuidabas tanto, siempre te recordaremos por tu hombría de bien y por tu valores que es el legado que nuestros hijos atesoran. Tu recuerdo está presente en cada encuentro familiar y en tus amigos. Tito, todo el amor que un día nos juramos ante Dios sigue intacto, tu cuerpo no está pero tu alma quedó para siempre junto a mí. No puedo verte ni tocarte, pero estás en cada latido de mi corazón, en mis pensamientos y en mis sueños. Extraño tu presencia, tu risa, tu voz diciendo mi nombre. Me duele caminar sin ti y cada día dejo pedacitos de mi alma, pero debo continuar para acompañar a mis hijos y nietitos. Gracias por estos 39 años de matrimonio, que quedan grabados en mi memoria. Amor mío, solo la esperanza me sostiene hasta el día que Dios me llame a su lado, estarás esperando para tomarme de la mano y seguir juntos el camino eterno y no separarnos más. Mañana es tu cumpleñaos, los ángeles te cantarán el Feliz Cumpleaños en la mesa del Señor y nosotros desde aquí elevaremos al cielo besos y oraciones, rogando a Dios y la Virgen de la Merced te concedan el descanso eterno y consuelen nuestros corazones. Te amaremos infinitamente por siempre. Su esposa Teresa Borquez de Auat, tus hijas Mercedes, Anita y Emanuel Krupick, Martín y Valeria ¨Videla y nuestro nietito Lautaro Auat Videla, tus hermanos Alejandro, Antonio, Olga y Miguel, tus cuñados José y Julio César Borquez junto a sus familia, invitan a la misa de hoy en la Pquia. Cristo Rey de La Cañada a las 17 hs. Rogamos oraciones en su memoria.

FARÍAS, OSCAR ALBERTO(q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|."Quédate en mi memoria y en mis recuerdos, quédate allí donde nadie te toque, donde cada vez que te busque pueda encontrarte. No te vayas. Quedate allí". Su esposa Peti, sus hijos Ivone, Julio, Claudio, sus nietos Katrina, Oscar, Brittany, Tiziano, María y Lucero, su nuera Ana, sus hnos Noemí y Domingo, invitan a la misa que se realizará hoy a las 19:30 hs en la iglesia Santa Rita del Bº Jorge Newbery.

ZURITA, NOEMÍ CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/21|. El destino quiso que te fueras y no estuvieras a nuestro lado, pero nada ni nadie podrá arrancarte de nuestros corazones. Sus hijos Ivana, Cristian y Milena y sus nietos Patricio, Martiniano y Lisandro, invitan a la misa al cumplirse nueve dias de su fallecimiento hoy a las 20.30 hs.en la Iglesia Catedral. Elevamos oraciones en su querida memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Bienaventurados los humildes de corazón porque ellos verán a Dios. Papito querido, tres años de tu ausencia física, pero permaneces en nuestro corazón por siempre. Sos nuestro ángel y tus enseñanzas nos guían. Te amaré eternamente. Su hija Mercedes te recuerda con mucho amor. Ruega oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Dios mío, mi padre ya está junto a tí. Has que su espíritu descanse en paz y goce de la gloria de tu reino. Papi, lo que una vez disfrutamos con vos nunca lo olvidaremos, todo lo que nos amamos profundamente se convirtió en parte de nosotros mismos. Siempre presente, siempre vivo en nuestros corazones, almas y pensamientos. A tres años de tu partida al reino celestial, te recuerdan con mucho amor. Su hija Anita y su esposo Emanuel Krupick.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Hay ausencias que duelen, almas que se extrañan, hay abrazos que cruzan la frontera terrenal. Padre querido fuiste al encuentro con Dios, pero tu presencia sigue viva en mí, sigues iluminando mi camino con tu luz y cuidándome como siempre. Tu recuerdo permanecerá por siempre en mi memoria. Gracias papá por todo lo brindado a mí y a mi familia. Su hijo Martín, su esposa Valeria Videla y tu nietito Lautaro Auat Videla.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. "Caminante no hagas ruido, que nuestro hermano se ha dormido en los brazos del Señor". Tito, tu partida inesperada y repentina al reino de los cielos, nos dejó el corazon roto. Te extrañamos y agradecemos a Dios por haberte tenido en nuestras vidas, siempre te recordaremos. Descansa en paz y brille para ti la luz eterna. Sus hermanos Alejandro, Antonio, Miguel y Olga y sus familias te recuerdan con amor.

CORREA DE LEDESMA, EMILCIA TRINIDAD (PUCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Querida prima: Hace 3 años de tu partida al Reino Celestial. Cuanto te extraño, hermana de mi corazón nunca te olvidaré, eras un ser especial, dulce, cariñosa, familiera, trabajadora incansable, fuiste excelente madre y esposa, solidaria con quien te necesitaba y sobre todo buena persona. Solo me consuela el saber que por tu buenas acciones, estas en el Cielo con Dios, allí donde no hay penas, llantos ni dolor, solo paz y felicidad. Pido una oración a tu querida memoria. Besos al Cielo de Tu prima Yoyi Suffloni de Ibarra, tus hermanos Betty y Domingo, tu flia. hijos, esposo y nietos.

LAITÁN MARTÍNEZ, HÉCTOR L. LIC (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Hermano te espero, pero no llegas !Tantas cosas! anidan en mis pensamientos. He soñado? no entiendo aún, que sea realidad. Tan pronto fue tu partida al reino celestial (como tú lo llamabas). Compañero fiel, amigo incondicional! Cómo no extrañarte! Siempre presente en los más tristes y difíciles momentos. Reservado, sereno, poniendo todo en las manos de la Virgen María y nuestro Señor. Tu fe inquebrantable! Admirable! Te mereces descansar en paz en la "gloria eterna". Aunque me cueste un mundo aceptar tu partida me despido como siempre lo hacíamos! chau! un beso. Bendiciones! Bendiciones! Tu hermana que todos los días te recuerda Marta Lucrecia unida a nuestros hermanos, familia, su esposa e hijos. Agradecemos a los sacerdotes, grupos de oración, médicos enfermeros y demás personal del Hospital Regional que trabajaron sin descanso en el transcurso de su enfermedad. Como a todas las personas que nos brindaron sus palabras de consuelo! Que Dios los bendiga!! Gracias! Muchas gracias! Por siempre gracias! Rogamos una oración a su memoria.

PALACIO, DIEGO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|.Diego: tu partida nos dejó una enorme tristeza, estarás presente en nuestros corazones eternamente. Que brille para vos la luz que no tiene fine. Hasta el reencuentro. Sus padres Sara y Fredy, sus hermanos Sergio, Lucy, Naty, Nico y Carla, su hijito Francisco, sobrinos, tíos y primos elevan una oración en su memoria, al cumplirse el tercer mes de su fallecimiento.

DÍAZ, DIONISIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Señor Jesús ya está ante ti dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Sus vecinos Mary, Carlos, Puchy y flia; Cecy y flia; Fabricio y flia Ibáñez acompañan su hija Sarita, Richard y Mili en este momento de gran dolor.

SILVA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Su esposa Mirta Mansilla, sus hijos Carlos, Viviana, Josefina, Cristina, Víctor y Elizabeth, hijos Pól, nietos y demás familiares. Sus restos serán cremados. Cob. Caruso cia. Arg. de seguros S.A. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Teléfono 4219787.

TREJO, LEONARDA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Sus hijos Ernesto, Rosario, Mirta, Marta, Inés, Claudia, Mario, hijos políticos Teresa, Miguel, Gabriel, Sonia, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

VAULET VDA. DE VIZGARRA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Sus sobrinos María Teresita, Hugo, Cristina, Juan Angel, María Manuela, Ema Miriam, María de los Angeles, Matias y Ramón Vizcarra, participan con profundo pesar la partida al reino de Dios de nuestra querida tía Yola y acompañamos en este momento de profunda tristeza a nuestros primos Susana, Raúl, Vicky, Mario y demás familiares. Elevando oraciones al cielo por su eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fín.

CARABAJAL, HERMINDA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Sus sobrinas Susi y Teresa invitan a la misa a realizarse hoy a las 19 hs en la parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

BRANDÁN, ALBERTO FLORENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|.Su esposa Yolanda, hijos Miriam, Mauricio, Valerio, Teresita, nietos, bisnietos y demás fam. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SLR.

LUNA, CRUZ (q.e.p.d.) Fallecio el 19/8/21|. La comisión directiva y afiliados de la asociación de Empleados del Poder Judicial (AEPJ) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre su socio y colaborador Cruz Mario Luna. Se ruegan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, JUANA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Sus hijos Ramón, Julio, Estrella, Marta, China, Mecha, Duriki, Ana, h/políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio. Los Romanos. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - 421787.

PEREYRA, RAÚL BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. ¡Hermano querido! Hoy hace un mes que te fuiste, no puedo creer todavía, no hay día que no te recuerde. Descansa en paz hermano, te amare siempre, tu hermano negro Pereyra, tu cuñada Noemí Serrano, tus sobrinos Ruly, Chiny, Susy con sus respectivas familias te recordaran siempre.