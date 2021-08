FÚNEBRES | 23 de agosto del 2021

23/08/2021 - 02:57 Funebres

Héctor Leonardo Fabiano

Ercilia del Valle Ledesma (La Banda)

Marta Beatriz Carabajal

Raúl Fernando Rojas (La Banda)

Jesús Jovina Zamora (San Pedro, Guasayán)

Isidro Ramón Guardia

Manuel Abid Argañarás

Victoria Saadi

Angélica del Valle Abregú de Basualdo

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ VICENTE LÓPEZ PIZZORNO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/21 y espera la resurrección.

CR. Juan M. Beltramino, su esposa Cra. María I. López Moreno y Josefina López Moreno y sus familias participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ VICENTE LÓPEZ PIZZORNO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/21 y espera la resurrección.

“Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor”. A nuestro querido Pepe despedimos con profundo dolor pero también agradecidos por haber compartido su vida, regalo de Dios. Tan devoto de la Mama Antula y a cinco años de su beatificación que ella te presente a nuestro Señor Jesús y tu patrono San José en su año litúrgico custodie tu alma al regreso a la patria celestial. Celia del Valle, Eduardo Enrique y Daniel Andrés Antonino Salvatierra Pereda, primos hermanos de su esposa amada Susana Dolores participan y acompañan a toda nuestra familia con respeto y oraciones.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Farmaceútico MANUEL ABID ARGAÑARÁS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/8/21 y espera la resurrección.

“Nuestro querido amigo Manuel descansa en paz”.

Domingo Abdala, María L. Drube e hijos Tomas y Daniel, y sus respectivas familias acompañan con inmenso cariño a su esposa e hijos Josefina y Leo. Elevamos oraciones por su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Farmaceútico MANUEL ABID ARGAÑARÁS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/8/21 y espera la resurrección.

Carlos B. Weyenbergh y sus hijos lamentan profundamente el fallecimiento de su querido amigo Manuel y acompañan afectuosamente a su esposa Marta y a su hija Josefina en este difícil momento rogando oraciones a su memoria.

INVITACIÓN A MISA

RAMÓN PATRONICIO GONZÁLES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/5/21 y espera la resurrección.

Mi amor, ya pasaron tres meses que no estás con nosotros, a medida que pasan los días más te extrañamos. Estás presente en todas las conversaciones de la familia, tus nietas aún no superan tu pérdida pero Dios y el paso del tiempo arreglarán todo. Descansa en la paz del Señor.

Tu esposa Gracia Ponce Faila, tus hijos María Gracia, Diego, María Luján y María Noel, hijos políticos y nietos Ariadna, Lucrecia, Matías, Carito, María Pía y Mauricio, invitan a la misa que se oficiará hoy en el santuario Santa Rita a las 19,30 hs. para rogar por tu eterno descanso.

INVITACIÓN A MISA

RAMÓN PATRONICIO GONZÁLES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/5/21 y espera la resurrección.

Ya es 23 nuevamente, ya son 3 meses de tu partida y aún siento como si hubiese sido ayer, me duele muchísimo y aún no lo acepto. No sabes lo que daría por verte aunque sea una última vez, abrazarte y decirte cara a cara todo lo que significas para mí y lo muchísimo que te amo, no puedo dejar de pensarte y me siento como una egoísta al no dejarte descansar como deberías, pero es porque te extraño y no soporto estar sin vos. Aún no logro aceptar que no te voy a volver a ver, sigo sintiendo que en algún momento voy a llegar a casa y vas a estar sentado esperándome con una sonrisa como siempre lo hacías, me siento tan estúpida por ilusionarme sola, pero no te puedo dejar atrás, no puedo aceptarlo, no quiero. Espero volver a verte tarde o temprano. Te amo abuelo, espero que descanses en paz.

Tu nieta María Pía Palomo, invita a la santa misa a oficiarse en el santuario Santa Rita, hoy a las 19,30 hs., para rogar por tu eterno descanso.

RECORDATORIO

HAYDÉE MAGDALENA VILLACORTA DE ARIAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/20 y espera la resurrección.

Nada ha sido fácil ni simple para todos nosotros sin ti. Nos cuesta tu ausencia física, pero guardamos en nuestro corazón los mejores momentos vividos y aprendidos a tu lado. Que Dios nos siga dando fuerzas como hasta ahora para poder seguir adelante aunque ya no te veamos aquí. Sus hijos: Raquel, Beatriz, Pedro, José, Rubén, Rosa, Haydée y Virginia, sus hijos políticos, nietos y bisnietos la recuerdan y ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

HAYDÉE MAGDALENA VILLACORTA DE ARIAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/20 y espera la resurrección.

A un año de tu partida te recordamos a cada momento. Fuiste la persona que siempre nos cuidaba y guiaba con la luz de tu amor. Hoy que estás junto al Dios, te pedimos consuelo para aceptar tu partida. Su hija Raquel, hijo político Manuel, nietos Miriam, Zulma y Carlos, Germán y Romina, bisnietos Martina, Luciano, Luciana, Justina, Mateo y Santiago ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

HÉCTOR LUCIANO LAITÁN MARTÍNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/20 y espera la resurrección.

Construyo castillos de arena que no se desmoronan. Construyo, pa, con una fe oculta, que no hubiere encontrado sin tu fe o sin tus dudas.

Tú legado de fe y esperanza nos hace seguir, avanzar…hoy reconstruimos nuestras vidas y en los ladrillos hay trazados tuyos, que siempre estarán.

Tu ida nos hizo más fuertes y unidos, y hoy somos el sueño cumplido de la familia que siempre anhelaste, sin vos, pero con vos y gracias a vos.

Estás allá en tu deseada Patria Celestial, nosotros aún aquí caminando bajo tu protección e intercesión, esperando el reencuentro. A un año de tu partida a los brazos del Padre Celestial, oramos por tu alma, por tu eterno descanso y tú eterna alegría, pidiendo que brille para vos la luz que no tiene fin.

Tu familia Ma. Luján, Ma. Guadalupe, Luciano Ezequiel y Ma. Cecilia.

RESPONSO

ORLANDO MARCELINO ROJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 23/8/15 y espera la resurrección.

“Para los que amé y para los que me amaron: que su tristeza se convierta en confianza y fe. Es solo por un momento que vamos a estar separados. Así que bendigan nuestro recuerdos, y si oyen su corazón, escucharán a su alrededor muy suave y claramente mi amor…”. Seguí enseñándonos que la vida no se acaba con un adiós. Y que ahora tenemos al ángel más protector que nos cuida. Te extrañamos tanto Pá… serás por siempre nuestro mayor orgullo. Descansa en paz. Te amamos con la vida entera. Tu esposa Jovita, tus hijas Patricia, Daniela, Valeria y Sabrina, tus nietos Lorenzo y Agustina, hijos políticos y demás familiares, invitan a un responso al cumplirse 6 años de su fallecimiento, hoy a las 15.30 hs. en el cementerio Jardín del Sol.

RECORDATORIO

BEATRIZ DEL CARMEN CÓRDOBA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 23/5/05 y espera la resurrección.

"Se muere quien se olvida, y nosotros no te olvidamos", estas presente en cada momento de nuestras vidas. Haces 3 meses que no estas físicamente, pero tu presencia está en cada detalle, en cada rincón de la casa y en los lugares en los que siempre compartíamos hermosos momentos. Te extrañamos mucho, pero nos da paz saber que estas gozando de la vida eterna, junto a tu esposo adorado. Tus hijas, tu nieto, tus hermanas, cuñados/as, sobrinos/as y sus nietos/as, amigas/as y vecinos te recuerdan con mucho cariño y elevan oraciones en tu memoria.

INVITACIÓN A MISA

MANUEL OSCAR STENBERG

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/71 y espera la resurrección.

Querido viejo: Tus hijos Nelly Bertuzzi y Kanky Stenberg, tus nietos y bisnietos te abrazan a la distancia y te desean que la pases muy lindo en la casa del Padre Eterno cuando recordamos que han pasado cincuenta años de tu fallecimiento.- Rememoramos tus enseñanzas, tus acertadas palabras, la relación para con los demás, el respeto hacia los menores y los mayores fueron una constante en tu vida y así lo hemos masticado. Tus nietos nacidos y criados en la calle Urquiza: Oscar Gustavo, José Ricardo, Jorge Luis y Susana Edit tuvieron pronto esos principios y te juro viejo querido, que no nos hemos apartado de tus sabias costumbres. Esta noche a las 20.30 horas en la Iglesia Santo Domingo se celebrará la santa misa en honor a tu querida memoria.

RECORDATORIO

HUGO RUBÉN GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/6/21 y espera la resurrección.

Querido Padre, tu pérdida nos deja un gran vacío en nuestros corazones. Te extrañamos. Tu esposa Amanda, tus hijos Lilia, Hugo, Walter, Fernando, tu nieta Emma y tus hijos políticos Sergio, Leonela y Daniela.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/8/21|. Margarita Zaín Fernández de Urueña participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su hija Gabriela y a su hijo político Gonzalo Álvarez en estos momentos de dolor.

ABRAHAM, BERTA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/8/21|. Ernesto Richard, María Mercedes Ayud, Agustín y Virginia Richard participan con pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a Gaby y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ABREGÚ DE BASUALDO, ANGÉLICA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Su esposo José Daniel Basualdo, sus hijos Walter José Basualdo y flia, Esteban Basualdo y flia, nietos Sofía y Josefina partic. Con dolor su fallec. Sus restos fueron inhum. En el cement. Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

ABREGU DE BASUALDO, ANGELICA DEL VALLE (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Sus nietas Sofia Fernanda, María Josefina. su hijo político Claudio Ramirez y su consuegra Lidia, participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial al reencuentro de su hija Lily, sus resos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su memoria y que brille la luz que no tiene fin.

ABREGU DE BASUALDO, ANGELICA DEL VALLE (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. "Bienaventurados los que mueren en el Señor y que al abandonar éste mundo solo dejan el recuerdo de sus virtudes". José Patricio Herrera, su esposa Mercedes Aguirre junto a sus hijos y familia despiden a su amiga Negra y acompañan en tan doloroso momento a su queridísimo amigo Chicho Basualdo e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

ABREGÚ DE BASUALDO, ANGÉLICA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. La comision directiva del Santiago Rugby Club, participa el fallecimiento de la madre de Walte Basualdo, ex jugador y amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

ABREGÚ DE BASUALDO, ANGÉLICA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. El plantel superior del del Santiago Rugby Club participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ALEJANDRE DE AZAR, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 20/8/21|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin"

Sus sobrinos Roger y Omar Skiba, Graciela, Gilberto, Gustavo, Liliana Azar y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía "Muñeca". Elevan una oración en su querida memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Su esposa Marta Agüero Abal de Argañarás, sus hijos María Josefina y Leandro Anabalon participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Sus primos Oscar Herbert, Ana, Luis, María Pía, Néstor, Susana y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Marta, Josefina y familiares en este momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAS, MANUEL ABID (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Sus amigos Horacio Colomer, Carlos B. Weyenberg, Carlos Sánchez, Eduardo Cosci, Eduardo Contato Carol, Jorge Rosenberg, Julio M. Lugones, Luis Milet, Alberto Paliza, Raúl F. Ábalos Gorostiaga, Pedro Contardi, Raúl Basbús, Jorge Alvarado, Antonio Nattero y Víctor Emilio Zaín con sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Martita y Josefina en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Juan Pablo Vignau y Noemí Estela Mansilla acompañan con mucha tristeza a Martita y Josefina por el fallecimiento de Manuel. Ruegan una oración en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. "Dale Señor el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Julio Madroñero, Nora Palavecino y familia participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo Manuel, ruegan oraciones para su alma y fortaleza para su familia.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Querido Chicho: fuiste como un padre para nosotras y con el corazón roto hoy nos toca despedirte... pero con una promesa: vamos a cuidar siempre de nuestra Josefina, la hermana que la vida nos regaló y que tanto amamos. Te vamos a extrañar! Que brille para vos la Luz que no tiene fin. Silvita y Huerto Madroñero, Yasmin y Halima Eberle y Belén Werenitzky.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID(Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. "Dale Señor el descanso eterno". Pablo Martin Paradelo, María del Huerto Madroñero y Joaquín Paradelo participan con dolor el fallecimiento del querido Manuel y acompañan a su familia en tan grande dolor, ruegan oraciones para su alma.

ARGAÑARÁS, MANUEL (Farmaceútico)(q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Descansa en paz querido Chicho y que brille para tí la Luz que no tiene fin! Sebastián Domínguez, Silvita Madroñero, Lorenzo y Guillermina participan con dolor el fallecimiento del querido Manuel y acompañan a su familia en tan grande dolor.

ARGAÑARAS, MANUEL ABID (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. El Ing. Carlos Tomas Abdala, Ing. Renee Noelia David e hijos participan con profundo dolor del fallecimiento de su querido amigo y acompañan a su esposa Marta e hija Josefina en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Daniel Werenitzky, su esposa María Angélica e hija María Belén, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Marta y Josefina en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. El consejo directivo, colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de su socio farmacéutico Manuel Abid Argañaraz y acompañan a su familia en este momento de pesar.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

Hugo Navarro, Fabiana e hijos participan el fallecimiento de su amigo y colega. Ruegan oraciones para su alma.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. "Señor recíbelo en tus brazos". Juan Pablo Rea, Andrea y sus hijos participan el fallecimiento de su colega y amigo Manuel. Ruegan oraciones para su alma.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Lionel Delano Moya, su esposa Ema Mercedes Figueroa, sus hijos Lionel Gustavo, Blanca Luciana, Rafael Osvaldo Moya y sus respectivas familias, acompañan a Martita y Josefina en este momento de dolor. Descansa en paz, Manuel.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. María Fanny Medina participa el fallecimiento del esposo de su querida amiga Marta. Ruega oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Chichí Agüero, Beatriz, Jorge, Miguel, Anabel, Juan y Carlitos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID(Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. María Josefina Acuña y flia acompañan a Marta y Josefina en este duro trance. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. La Mesa Redonda Panamericana de La Plata acompaña con profundo dolor a su amiga y presidenta de la Asociación Nacional Marta Agüero Abal de Argañaras en este difícil trance, hacemos oraciones para el alma de su esposo.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. La comisión dirtectiva de la Asociacion Nacional de Mesas Redondas Panamericanas, consejo consultivo y directivo acompañan a la Sra. presidenta Marta Agüero Abal de Argañaras en este momento tan doloroso, de la partida de sui esposo Manuel Argañaras. Ruegan oraciones para su alma. Q.e.p.d.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Gilberto Parisini y Cristina Del Castaño y sus hijos Daniel, Cecilia, Franco y Antonella y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. La Mesa Redonda Panamericana Salta 1, acompaña a nuestra presidenta Marta Agüero Abal de Argañaras en este momento tan doloroso, hacemos oraciones para el alma de su querido esposo. Q.e.p.d.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Las amigas de su esposa: Ana María Acuña de Macedo, Atilio e Inés Figueiras, Juan Carlos y Alicia Figueiras, Estelita y Alejandro Granillo Fernandez acompañamos con tristeza a Marti y Josefinita y despedimos la partida de nuestro amigo Manuel. Q.e.p.d.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Las amigas de su esposa Marti: Mayi, Nelly, Susana, Mónica y Alicia participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a la familia con cariño y oraciones en este dificil momento.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Roberto Enrique Pinto, María Elena Villegas de Pinto participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Manuel y acompañan a su familia en este triste momento.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Marcelo Gustavo Locascio, Ana María Villegas, sus hijos Marcelo y Anita Thomas, Gustavo y Milena Lescano participan con profundo dolor el fallecimiento de Manuel, acompañan a Marta, Josefina y Leandro en este doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Martha Danela lamenta su fallecimiento y acompaña en el dolor a Marta y a su hija Josefina. Eleva oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Oscar Luis Karam, Carmen Venegas de Karam, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Susana Jimenez Karam, participa con profundo dolor y acompañan a la querida Martita y Josefina. Ruega oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Lic. María Inés del Rosario Suárez y su hija Prof. María Florencia Herrera Suárez participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de Martita. Ruegan una oración en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Carlos Rodolfo Epstein, Laura Mabel Vittar de Esptein y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Marta, su hija Josefina y su hijo politico Leandro en estos momentos de congoja y elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/08/21|. Sus hijas Mariana Valeria y María Bernarda, hijos pol, nietos, Lucio Máximo, Bianca María, Stefano y demás familiares part. su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio. El Descanso. Cob. Servicio Social Municipal. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CÁRDENAS, OSCAR ANICETO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Compañeros de trabajo de su hija Mónica Segovia de Asesoría Legal, Ministerio de Gobierno participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Victoria Salomón de Canllo e hijos participan su partida al Reino Celestial, acompañan a Don Coco y Graciela y flia., y ruegan al Señor darles cristiana resignacion.

DÍAZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Celsa Soriano de Díaz y sus hijos Diego y Gaby, Martín y su nieto Sebastián participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus estimados padres Coco y Graciela en estos tristes momentos. Descansa en paz querida Silvia y brille para tí la Luz que no tiene fin.

FABIANO, HÉCTOR LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/08/21|. Su esposa Susana, sus hijos, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad (Capital- Santiago del Estero). Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531. Tel: 429-6027.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Su prima Maria Celia, sus sobrinos Pablo y Gabriela; Elisa y Raúl; participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Su prima Susana Maurelli, sus hijos Miguel Ángel Cantos y Micaela Luna, Christian Ariel Cantos y María Emilia Nazar y sus respectivas familias acompañan con gran dolor a nuestra querida Susi y sus hijas Susanita, Dolores y Carmen, hijos políticos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria. Pepe descansa en paz.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. "El que siembra entre lágrimas cosechará entre canciones". Su prima cuñada Celia Salvatierra Pereda, sus hijos/sobrinos Mariana, Laura, Luciano y Cecilia Fantusatti, Sebastián Henin y Marcos Hinny, sobrinos nietos Ignacio y Galilea Henin, Candela Mitre Fantusatti, Constanza Fantusatti y Elián Hinny nos unimos al dolor y la oración pero en fe y confianza en la misericordia divina. "Muerte sabrás un secreto, cuando matas vida das".

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. "Que brille para El la luz que no tiene fin". Su prima Margarita Archetti Pascale, sus hijos Deborah, Daniel y Marcela Gomez Archetti, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Susana, hijos, nietos y demás familiares en estos momentos de dolor. Rogando al Altisimo les de pronta resignación y consuelo. Ruegan oraciones en su memoria.

LOPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Su sobrino Agustín Manuel Falcione y sus hijos participan con mucho dolor el fallecimiento de su querido tío Pepe. Ruega oraciones en su memoria.

LOPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Su sobrina María del Pilar Falcione, Ignacio Sánchez y sus hijos Lorenzo y Fermín participan el fallecimiento de su querido tío.

Siempre te recordaremos.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Nora Magdalena Ruiz de Vidal, sus hijos Carlos Gustavo, José Lino e Inés participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este trance.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Rodolfo Amestegui y Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana, Pablo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. "El Señor es mi pastor, con el nada me puede faltar". Juan Luis Vital, Silvia Camus de Vital, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de Susanita, acompañan a toda su familia y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Carmelo Falcione, Gringa Falcione de Lucio, Olga de Falcione, Selva de Falcione, participan el fallecimiento del esposo de nuestra prima Susana y elevan oraciones para el descanso eterno de Pepe. Dios les dé paz a toda la familia.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Antenor R. Ferreyra, Sara Achával y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Pepe y acompañan a su familia con oraciones.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Marcelo Aníbal Espeche y Ana María Bruchmann, sus hijos Ana, María Cecilia y Marcelo Luis (Machingo), acompañan en el dolor a su familia y amigos. Ofrecen oraciones en su memoria.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Ramón de la Rúa y Sra. Mónica Broggi despiden al querido amigo Pepe. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione, Constanza, Julieta y Federico Gigli y flias, participan su fallecimiento, acompañan a Susana e hijas en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Malena, Minola, Manuel y Álvaro Arce y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo de la infancia y acompañan a su familia con mucho cariño. Ruegan oraciones a su memoria.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. "Aquí estoy para hacer tu voluntad Señor". Cecilia Gabina Fantusatti, se une al dolor de su querida madrina y tía en esta despedida al tío Pepe pero con la esperanza de la resurrección y junto a su familia Marcos Hinny y Elián Hinny elevan plegarias de consuelo y amor. Vuela alto tío.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. María Argentina Weyenbergh participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su esposa e hijos en este doloroso momento.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Papi y abu querido: nos diste lo más preciado de esta vida, tu amor incondicional. Te agradecemos por todos los bellos momentos que vivimos junto a vos. Por todos los años que llenaste nuestras vidas, siempre supiste cuidarnos, acompañarnos y amarnos, desde tu lugar de padre y abuelo. Siempre estuviste para todo aquel que te necesitó. Fuiste recto y honrado, desinteresado y bondadoso como también un hijo, hermano y esposo excepcional. ¡Tu vida fue llena de virtudes, fuiste un gran ejemplo. Nos llena de orgullo el poder ser tu hija y nieta! A lo largo de toda tu vida sembraste todo el amor que recogiste y lo supiste agradecer. Ahora nos queda transitar un camino difícil. Será doloroso no tenerte, mimarte, besarte y abrazarte, como también recibirlo de vos, será muy difícil. Te vamos a extrañar con todo nuestro corazón. Te fuiste al cielo sabiendo y sintiendo el amor tan grande que te tenemos. Padre amado, abuelo amado por siempre estarás en nuestros corazones, tu Susanita y Sofita, te amaremos por y para siempre. Pedimos a Dios y a la Virgen María que te haga gozar de la gracia divina, te llenen de bendiciones, te den la plenitud y felicidad de tu alma pura. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Que descanses en paz. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Su amigo Enrique Bonacina y flia participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Celsa Soriano de Díaz participa el fallecimiento del papá de sus estimadas ex alumnas Susanita y María del Carmen, las acompaña junto a su mamá en estos momentos de dolor y ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

LOPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. María Teresa Taboada de Falcione participa con inmenso dolor su fallecimiento y acompaña a su querida cuñada Susana, a sus hijas Susanita, Dolores y Carmencita, y a sus adorados nietos. Pepe fuiste una gran persona, quedarás por siempre en nuestros corazones.

PÁEZ DE JUÁREZ, MIRIAM EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. La comunidad educativa del colegio secundario Ing. Jorge Newbery despide a la Prof. Miriam Páez que partió al reino del Señor. Acompañamos a la familia en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria. Q.e. p.d.

ROMANO DE SARACHO, JUANA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Sus hijos Myriam, Pablo, Graciela, Walter y Daniel, su hijas políticas Andrea y Silvia y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ROMANO DE SARACHO, JUANA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Amada abuelita, que nuestra Madre Celestial te acune en sus brazos. Sus nietos Candelaria, Melina, Fiorella, Paula y Augusto, y tu ahijada Matilde Noemí, participan con profunda tristeza tu partida. Elevamos oraciones en su memoria.

ROMANO DE SARACHO, JUANA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Mami querida, sos y serás la luz que ilumina mi vida, tu recuerdo será eterno. Su nieta Candelaria participa con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz abuelita. Besos al Cielo.

ROMANO DE SARACHO, JUANA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. Juana Candelaria Romano de Saracho y acompañan en el dolor, a su hijo, Ing. Pablo Saracho, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, a familiares y afectos.

ROMANO DE SARACHO, JUANA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. El decano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el vicedecano, Dr. Carlos Ramón Juárez miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Juana Candelaria Romano de Saracho y acompañan en el dolor, a su hijo, Ing. Pablo Saracho, docente del Departamento Académico de Matemáticas, a familiares y afectos.

ROMANO DE SARACHO, JUANA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. El equipo que integra, el Departamento Académico de Matemáticas, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. Juana Candelaria Romano de Saracho y acompañan en el dolor, a su hijo, Ing. Pablo Saracho, docente de dicho Departamento, a familiares y afectos.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Centro de Jubilados de la DGR, acompañan con dolor el fallecimiento de nuestra ex integrante del Centro y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. La Comisión Directiva de Unión Regional del Maestro, junto a sus tres niveles educativos: Jardín Rayito de Sol y Colegio San Gabriel (Primario y Secundario), participan con hondo pesar el fallecimiento de la madre del profesor del nivel secundario, Luis Leal. Acompañan a sus familiares en tan doloroso momento, elevando una oración en su memoria.

RÓTULO, GUILLERMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Emilio Fonzo, Marta y familia despiden con cariño a su vecino de toda la vida y acompañan a Titi y familia en este doloroso momento.

RÓTULO, GUILLERMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Margarita Zaín Fernández de Urueña abraza con mucho cariño a Betty por el fallecimiento de su hermano. Mis condolencias a toda su familia.

RÓTULO, GUILLERMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Nina y Titi Navarro Coroleu y Silvia Curro de Ruiz participan con dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia y en especial a su hermana Heidi Rótulo de Arnedo. Rogamos oraciones en su memoria.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Sus hijos Anabel y José Jarma Saadi con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Su hermana pol. Elena Jarma e hijos Lorena, Piru, Lucas y Homero participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Su hermano Elías Saadi y María de Saadi y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Sus sobrinos Mency, Rody, Leli Saadi y sobrino pol. Carlos Moyano, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Sus ex compañeras de la Esc. 42 "Diego de Rojas", Edith de Palencia y Nélida de Alvarez, participan con gran pesar su fallecimiento. Que brille para ella la luz eterna.. Amén.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Querida amiga, que gran pena siento al despedirte. Ruego que el Señor te reciba en su seno y la luz que no tiene fin, brille para Ti. Acompaño en el pesar a Anabel y Yusef, sus queridos hijos. Nelida Miranda.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Helena Jarma y sus hijos Lorena, Piru, Lucas y Homero participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Cristina Jarma y sus hijos Alejandro, Jimena, Agustín participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ VDA. DE STEVALE, ELENA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Los compañeros de trabajo de su hija Silviana Stevale de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, ENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Te vamos a recordar siempre con toda la alegría y el cariño que te caracterizaba amigo querido... ¡¡Que en paz descanses !!. Tus compañeros y amigos de la promo 2011 Hermanas Franciscanas.

SORIA, ENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Señor recibe en tus brazos y dale el descanso eterno. Participan de su fallecimiento, Fernando Íñiguez, su esposa Roxana, y sus hijos Dalma, Luis y Franco, acompañan en este triste y difícil momento a su padre Luis y su abuela, a tu flia. Que brille para él, la luz que no tiene fin. Se ruega oraciones en su memoria.

SORIA, ENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. "Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol". Rectora, vicerrectora, docentes, no docentes profesores y compañeros del Profesorado de Educación Primaria del Instituto Santo Tomas de Aquino, participan con profundo dolor el fallecimiento del alumno Enzo. Siempre te recordaremos con la alegría que te caracterizaba. Acompañamos a su familia y amigos deseándoles consuelo del Señor. Elevamos oraciones en su memoria.

SORIA, ENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. ¡Señor! Nuestro querido Enzo fue un maravilloso instrumento de tu paz: donde hubo odio puso Amor, donde hubo ofensas puso Perdón, donde hubo discordia puso Unión; y así,en su breve paso por este mundo llenó de Luz y Esperanza a todos los que lo conocieron. Por eso hoy te agradecemos por permitir que nuestros caminos se cruzaran y que haya sido parte de nuestra vida. ¡Por siempre en nuestros corazones, Corto querido! Popi, Rosy, Carli y Emi Morales Saad y Jorge Sosa, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amado Enzo y piden al Señor lo reciba en sus brazos amorosos. Rogamos una oración en su querida memoria.

SORIA, ENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Directivos y personal de EDESE SA participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo del Sr. Luis Soria. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: Hijo amado, si pudiera volver a escuchar tu risa, la guardaría para dejarla sonar cuando el silencio crucé la soledad y me aferraria a ella como el náufrago al faro. Te extrañamos siempre. Tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila, amigos y demás familiares se reunirán hoy en su gruta a las 18.00 hs para elevar oraciones en su inesperada partida. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

MIGLIAVACCA GUZMÁN, MARTHA LUISA

Falleció en Tucumán el 14/8/21|. Su prima María Esperanza López Guzmán, su hijo Exequiel Colomer y familia, su ahijada Macarena Colomer al noveno día de su fallecimiento, la recuerdan con amor dando gracias a Dios por haber compartido su vida y ruegan por su resurrección.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

GUARDIA, ISIDRO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/08/21|. Su esposa Lita, su hijo José, hija pol. Mónica, nieto Francisco, sus amigos Iber, Carina y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán Cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

LEDESMA, ERCILIA DEL VALLE "Chicha" (q.e.p.d.) Falleció el 21/08/21|. ¡Querida mamá, te vamos a extrañar mucho!. Su hijo Pedro Brandán, Dora Llapur, sus nietos Mauro y Mariana, Rodrigo y Eugenia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, ERCILIA DEL VALLE "Chicha" (q.e.p.d.) Falleció el 21/08/21|. Sus hijos Graciela y Pedro, su hija política Dorita, sus nietos Cecilia, Mauro, Rodrigo y Juan, su nieto político Fernando, sus bisnietos Victoria y Augusto participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en cementerio La Misericordia (La Banda- Santiago). CARUSO CIA.SEG Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531. Tel: 429-6027.

LEDESMA, ERCILIA DEL VALLE "CHICHA" (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Que el Señor con su infinita misericordia te reciba en la casa celestial. Sus sobrinos Gustavo Gallo, Charito, Candela y Gustavito; Walter, Noraly y Victor acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ERCILIA DEL VALLE "Chicha" (q.e.p.d.) Falleció el 21/08/21|. Doña Chicha, la despedimos con mucho cariño y tristeza. Elita Acosta, sus hijos Dorita y Pedro, Jorge Llapur y Andrea y sus nietos Mauro, Mariana, Rodrigo, Eugenia, Franco y Jamila, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ROJAS, RAÚL FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/08/21|. Su esposa Eva, sus hijos Julio, Betty y Raúl, nietos, hermanos y demás familiares, participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen s.r.l. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

Invitación a Misa

PROSERPIO, VALERIO ALDO (Nino) (q.e.p.d) Falleció el 23/8/09|. Siempre te recordaremos y estarás en nuestra memoria. Tu hijo Aldo, hija política Fabiola, sus nietos Aldana, Eliana y los melli Aldito y Julieta, al cumplir 11 años de su fallecimiento, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BRANDÁN, ALBERTO FLORENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. La comunidad educativa de la Esc. N° 411 "Francisco Morales" acompañan con profundo dolor a la compañera de tareas Miriam Brandán por el fallecimiento de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAMORA, JESÚS JOVINA (q.e.p.d) Falleció el 21/08/21|. Sus hijos María, Beto, Alicia, Carlos, Norma, José y Walter, sus nietos bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Pedro de Guasayán (Dpto. Guasayán). Cob. Norcen s.r.l. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

GRIGUELI, MIGUEL ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Pasaron 3 meses de tu partida, pero tu recuerdo sigue presente en nuestros corazones. Siempre serás la guia para continuar nuestro camino. Gracias por todo lo bueno que nos dejaste. Tu esposa Valle, tus hijos Lorena y Diego. Elevan una oración en su memoria.