FÚNEBRES | 25 de agosto del 2021

24/08/2021 - 22:19 Funebres

Fallecimientos

Segundo Eduardo Morales (Silipica)

Gabriela Susana del Valle Loto

Lorenza Trejo (Brea Pozo)

Dardo René Urquiza

Mario Francisco Gozzano (Catamarca)

Orlando Teodulfo Suárez (Garza)

Margarita Inés Banuera

Ambar Agustina Barros Gómez

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DANIEL ANTONIO FLORES

(q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21

“El vivir es en Cristo y el morir es ganancia” (Filipenses 1:21)

“Tu alma goza en la presencia del Señor, vivirás eternamente en nuestros corazones”. Tus sobrinos Jorge Edmundo Mackeprang, Adriana Scillia e hijos Jorge, Luis y Matías participan con dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DANIEL ANTONIO FLORES

Se durmió en el Señor el 23/08/21 y espera la resurrección.

María Isabel Beggere de Flores Turk, sus hijos María Guadalupe, María Elisa, Benjamín Esteban, María Victoria y sus respectivas familias participan con tristeza su fallecimiento. Acompañan cariñosamente a su madre, hijos, hermanos en este momento tan doloroso. Rogamos al Altísimo por el eterno descanso de su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DANIEL ANTONIO FLORES

(q.e.p.d.) Ser durmió el 23/8/21 y espera la resurrección.

Mariem Skaf de Saad, sus hijos Cachin, Dano, Gustavo y sus familias participan con profundo dolor la pérdida de su querido amigo Daniel. Rogamos una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SEGUNDO EDUARDO MORALES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/8/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pvcia. Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SEGUNDO EDUARDO MORALES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/8/21 y espera la resurrección.-

El senador nacional, Dn, José Emilio Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ORLANDO TEODULFO SUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/8/21 y espera la resurrección.

El defensor del Pueblo de la Ciudad Capital de Santiago del Estero, Lic. Roberto Luis Ger, participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Orlando Teodulfo Suárez; papá del compañero Dr. Rubén Orlando Suárez".

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LORENZA TREJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pvcia. Dr. Silva Neder participa su fallecimiento.

INIVITACION A MISA

MARGARITA MAGALÍ FIGUEROA DE ISAAC.

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

“Gracias por enseñarnos cada día a vivir con el corazón y con el alma a entregar todo para no arrepentirnos de nada”.

A un año de tu partida tus hijas Gloria y Blanca Isaac y nietos te recordamos con amor, invitamos a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San Juan Diego del Bº Saint Germain.

INVITACION A MISA

ELIDA RAQUEL LUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 25/7/20 y espera la resurrección.

Madre querida de la misma forma que nos recibiste en la vida y tomaste con tu mano la nuestra, te entregamos al infinito espacio de las almas, hoy eres mente libre que ilumina nuestros pensamientos. Un mes de tu partida se siente como una eternidad cuando falta tu voz, tus abrazos, la seguridad que sentíamos con simplemente verte y que estés a nuestro lado. Es solo cuestión de tiempo para volver a encontrarnos, hoy mandamos un beso al cielo y pedimos a Dios que nos de resignación para tu descanso eterno. Tus hijos Ana, Ricardo y Cecilia, tus nietos y tus hermanas. Invitamos a familiares y amigos a celebrar de la santa misa que se realizará el día miércoles 25 a las 19 horas en la Iglesia San Francisco.

RECORDATORIO

MANUEL ANTONIO DE JESÚS PACHECO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/18 y espera la resurrección.

Hace ya tres años de tu ausencia fisica, pero no faltas en tu hogar, un solo día. Nos encontramos en paz, tranquilidad y felicidad por haber logrado la dicha que mereces.

Te despido hasta siempre… tu amada esposa Gloria.

RECORDATORIO

MANUEL ANTONIO DE JESÚS PACHECO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/18 y espera la resurrección.

A tres años de tu partida con el Maestro de Maestros, sigues siempre presente en mi corazón, porque únicamente muere quien es olvidado.

Tu hijo Dr. Edgardo Pacheco e hijos.

RECORDATORIO

MANUEL ANTONIO DE JESÚS PACHECO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/18 y espera la resurrección.

“Nocab Tatay, ancha munaska (padre mío muy querido).

Y un día como hoy decidiste partir hacia la eternidad, despacio, en silencio con esa paz que cultivabas solo vos.

Tu hija que no te olvida. Gabi.

RECORDATORIO

Prof. GERMÁN ARIEL TREJO

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 23/4/21 y espera la resurrección.

“Señor venimos a ti porque solo Tú tienes palabra de vida eterna y no se puede encontrar en otra parte y creemos que eres el santo de Dios”. Recuerda a tu hijo Germán Ariel a quien llamaste de este mundo a tu presencia: concédele participar en la plenitud de la mesa gloriosa de tu reino y en la ayuda continua de tu gracia. Que brille para él la alegría y la luz que no tiene fin. Descansa en paz amado hijo, tus madrecitas Nenena y Raquel ruegan oraciones en tu querida memoria. Al cumplir 4 meses a la felicidad eterna.

INVITACIÓN A MISA

MARTA ANGÉLICA GODOY DE SUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

Aún no comprendemos el final de tu existencia física, aún nos rehusamos no tomar tu mano y que nos acaricies como lo hacías cuando éramos niños, aún nos negamos a no verte por cada rincón de la casa, que se iluminaba en cada paso que dabas madre querida, y ahora es todo penumbra, nuestra luz dejó de brillar, duele, duele mucho, en el alma y en el corazón tu ausencia.

Viejita querida, tu mirada está tatuada en nuestra retina y en el fondo de nuestras almas, y tu sonrisa va a ser siempre ese faro, que nos calma cuando los días se hacen insoportables. Gracias por la vida, te extrañamos en cada suspiro madre querida!!

Tus hijos José Manuel, Raúl Federico, Carlos Eladio, hijas políticas Valeria, Celeste, Marisol, nietos, bisnietos y hermanos, invitan a la misa que se oficiará el viernes 27 de agosto en Catedral Basílica a las 19 hs. al cumplirse 1 año de su fallecimiento.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Damas integrantes de la Mesa Redonda Panamericana de Santiago del Estero, acompañan a la Prof. Marta Agüero Abal de Argañarás presidenta de la asociación Nacional de Mesas Redondas Panamericanas en este momento de dolor por el fallecimiento de su esposo Manuel. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. La Mesa Redonda Panamericana de Santiago del Estero integrada por: Griselda, Maggy, Leyenda, Albita, Choly, Graciela, Maguita, Ñaty, María Inés, Bebby, Fanny y Marisa, acompañan a la Presidenta de la Asociación Nacional de Mesas Redondas Panamericanas, Profesora Marta Agüero Abal de Argañarás en tan tristes momentos y elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Querido Manuel, hermano en Cristo! Hoy el Dios que todo lo puede, te recogió para que continúes junto a El tu misión. Supiste conquistar con tu especial carisma, el corazón de todos lo que te frecuentaron y dejaste ejemplos de una voluntad incomparable, un espíritu bondadoso y amaste a todo el que te manifestó su dolor, desde tu farmacia. Ya cumpliste, acabadamente, lo que se te encomendó " servir a tu prójimo y a tu Dios". Él hoy te abrió las puertas de la ciudad del silencio y la paz. Descansa, hermanos y ruega por los que quedamos. La flia de Paulina Ávila, que siempre distinguió a tu esposa Martita como una escritora con mayúsculas, hoy se consuela ante tu vuelo al infinito y eleva oraciones para que siempre brille la luz de Cristo en tu Morada Celestial. Ruegan cristiana resignación para sus deudos.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Victoria Acosta y sus hijos Dorita y Jorge Llapur, participan el fallecimiento del esposo de su querida amiga Martita y su hija Josefina. Ruegan oraciones en su memoria.

BANUERA, MARGARITA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Sus hijos Marta, Elizabeth, Marcelo, Lorena, Andrés h/ políticos, nietos y bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Piedad. Cob. NORCEN.SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 Tel. 4219787.

BARROS GÓMEZ, AMBAR AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. "Silencio, no haga ruido que un ángel está dormido". Veteranos de Estudiantes (C-55) participan con profundo pesar el fallecimiento de la nietita de nuestros amigos Víctor y Ñata rogando al Altísimo. Resignación para toda su familia.

CISTERNA, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Santiago Alambres S.R.L. participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro querido empleado y compañero Hernan, rogando una oración en su memoria.

DÍAZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Poli Nasser lamenta profundamente el fallecimiento de Silvia y acompaña a sus padres Coco y Graciela, a sus hermanos y a toda su familia. Ruega por el descanso eterno de su alma.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Su prima Elena Antonia Flores y sus hijos: Natalia, Sebastian y Erika Costanzo acompañan en este profundo dolor a su madre y hermanos y piden por su eterno descanso.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Su primo Dr. Carlos Federico Guardo Flores y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Mario Ramon Castillo Solá y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, sus hijos Alfredo y flia. Guillermo y Alfonso participan con pena su fallecimiento y acompañan a su flia en estos momentos de profundo dolor.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en Mi vivirá. (J. 11,25). Olga Siufi y sus primos Andrea Neme, Natalia Neme y Walter Panpiglioni, Valeria Neme y Alberto Stancampiano acompñan a su familia en este momento de profundo dolor.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. "Dijo Dios: mi presencia irá contigo, y te daré descanso". (Exodo 33:14). María Loris Neme, Olga Neme, Libia C. de Neme, Alberto Neme y flia; Gonzalo Sebastián Neme y flia participan con dolor su fallecimiento

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Cr. Luis Ramón Flores y familia acompañan en este difícil momento y piden oraciones por su alma.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Teresa Benévole de Gauna, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en el dolor y la oración.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Sus amigos Oscar Muratore y Julio Escolano acompañan con gran dolor a su familia en este momento y ruegan oraciones en su memoria.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Martín Oscar Muratore, Cristina Manzur y familia acompañan a su familia en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Analía Muratore y Eugenio acompañan a su familia en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Dr. Víctor Napoleón Abdala, su esposa Dora Yolanda Reynoso y sus hijos Marisa, Víctor, Marily y Gustavo, y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a su querida mamá en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Administración Edificio San Antonio participa con profundo dolor el fallecimiento de su inquilino Daniel Flores.

GOZZANO, MARIO FRANCISCO (COCO) (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 24/8/21|. "Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque sólo tú Señor, aseguras mi descanso". Su hermano Néstor Federico Gozzano y flia., participa con dolor su fallecimiento, acompaña a toda la familia y eleva oraciones en su querida memoria.

GOZZANO, MARIO FRANCISCO (COCO) (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 24/8/21|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su hermana Rina Inés Gozzano participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a toda la familia y ruega oraciones en su querida memoria.

GOZZANO, MARIO FRANCISCO (COCO) (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 24/8/21|. "Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte". Su sobrina y ahijada Romina Natalia Gozzano, sus hijos Santino, Stefano y Delfina, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a toda la familia y elevan oraciones en su querida memoria.

GOZZANO, MARIO FRANCISCO (COCO) (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 24/8/21|. "En Dios solo descansa el alma mía, de Él viene lo que espero, solo Él es mi roca, mi auxilio, mi fortaleza, no he de vacilar". Dr. Fernando Nicolás Salomón, su sobrina Paula Alejandra Sampó, sus sobrinas nietas Mía y Sol participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

GOZZANO, MARIO FRANCISCO (Coco)(q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 24/8/21|. "Que la luz que te dio en la tierra la tengas en el cielo". Tu compañera de vida de siempre y tus hijos del corazón, Gabriela y Roberto A. Martínez, participan con profundo dolor tu viaje al cielo. Sus restos serán trasladados a Sgo. del Estero.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. El Ing. Luis Eugenio Lucena, su esposa Ing. Mercedes Martinetti de Lucena; sus hijos Mercedes, Eugenia y Gonzalo participan con profundo pesar el fallecimiento del estimado Pepe y acompañan a toda su querida familia con afecto y oraciones.

LOTO, GABRIELA SUSANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Su mamá Sara Delgado, sus hnos. Javier, Mario, Mirian, Miguel, Walter, hnos. políticos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. COBERTURA CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- La Plata 162- Tel. 4219787.

SAADI, VICTORIA (q.e.,p.d.) Falleció el 22/8/21|. "Cuando el dolor de su partida te separa de un ser querido, el recuerdo permanente es la mejor manera de volver a acontrarla". Su nieto amado Sergio Ingacio Lara "Nacho" participa con profundo dolor el fallecimiento de su "Abu Vitu" y eleva oraciones en su memoria. Te extrañaré toda la vida. Frías.

SAADI, VICTORIA (q.e.,p.d.) Falleció el 22/8/21|. "Señor esta es tu voluntad quien crea en Ti, tendrá vida eterna" Carlos Gustavo Lara, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos Anabel y Yuse Jarma en este momento de profunda tirsteza. Eleva oraciones en su querida memoria. Frías.

SAADI, VICTORIA (q.e.,p.d.) Falleció el 22/8/21|. Elena Hallak e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momentos a sus hijos, hermano Elias, su cuñada María y demás familiares. Ruegan oraciones a su memoria.

SAADI, VICTORIA (q.e.,p.d.) Falleció el 22/8/21|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias Mario García Hernández y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y saludan a sus hijos, su hermano Elías y flia y demás familiares rogando al Señor la reciba en su Reino, le de el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin".

SAADI, VICTORIA (q.e.,p.d.) Falleció el 22/8/21|. Lili Elías de Moisés, sus hijos Ricardo y Cristina Moisés y sus nietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Tu partida nos causó un profundo dolor. Tus familiares Oscar Banco y flia., Any Banco y flia., Carlos Banco y flia., Luis Banco y flia. participan su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Dr. Juan C. Elean y flia., Antonio E. Elean y flia., Miguel A. Elean y flia., Oscar A. Elean y flia., Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Que el Señor en su infinita bondad la recoja en su Reino Celestial". Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad lamentan profundamente el fallecimiento de la querida Vito, abrazan en este dolor a sus hijos, a Elías, María y demás familiares. Elevan al Cielo plegarias por su descanso.

SORIA, ENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Es muy difícil e inesperado tener que despedir a un amigo y las palabras no alcanzan para resumir todos los momentos vividos juntos que van a ser recordados y guardados entre nosotros. Dios nos llevó un amigo único, pero nos dio la memoria para recordarte siempre. Tus amigos Román, Pablo, Guillermo, Sebastián, Federico, Juan, José R, Emiliano, Hernán, Fernando, Lucas G, Ricardo, José F, Lucas A, Lucas P.

URQUIZA, DARDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Su sobrinos Víctor Urquiza y Rosa Carrizo, sus sobrinos nietos Lorena, Paola, Vanesa, Victoria, Mariana , Roque y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 Tel. 4219787.

BARRIONUEVO DE GODOY, MIRTA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/08/21|. Mujer, que en esta vida todo lo diste. Amor incondicional del que ya casi no existe. La vida te puso a prueba mil veces y a todas venciste con creces, tu fuerza de voluntad, fue tan grande como tu lealtad. Te clavaste en nuestros corazones por dar amor y otras mil razones y cuando la vida se puso dura regalaste una sonrisa que hasta hoy perdura. Hoy tu luz nos alumbra el alma porque nos enseñaste a amarte en la calma. Este vacío que hoy nos dejas, retumba en nuestras almas como una queja y aunque ahora estemos desconsolados sabemos que un día volveremos a encontrarnos. Su esposo Mario, sus hijas Viviana, Karina, Analía y Silvana, sus hijos políticos, nietos y bisnietos, agradecen profundamente a cada una de las personas que estuvieron acompañando en tan dolorosa pérdida, a nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, personal directivos y docentes del colegio secundario Campo Contreras y al instituto Santo Tomas de Aquino. La familia invita a la misa que se realizará hoy a las 18 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse 9 días de su partida.

CÁRDENAS, JULIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Julio, tu inesperada partida dejo un vacio enorme y una profunda tristeza en nuestros corazones, te recordaremos con cariño, valorando tu entrega, tu generosidad y tus sabios consejos, te damos las gracias por enseñarnos a amar, valorar y respetar el trabajo diario y cotidiano. Esposo, padre, abuelo, compañero y persona ejemplar, te despedimos con el afecto y respeto que supiste brindarnos. Descansa en paz querido amigo. Sus compañeros y amigos de Crisar S. A le brindan un sentido homenaje al cumplirse 9 días de su partida al felicidad eterna y acompañan y abrazan a su querida y amada familia, deseándoles el consuelo y la paz del Señor.

CUEVAS COLÓN, MIRTA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. Querida Mirta: muere quien se olvida, siempre estarás en nuestros corazones. Tus sobrinos Lic. Juan Manuel Cuevas Floris, Dra. María Jimena Cuevas Floris y tu hermana de la vida Prof. María Claudia Floris.

DÍAZ DE BANEGAS, ROMILDA DIANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, ruegan por su descanso en paz, siempre la llevaremos en nuestro recuerdo. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GIMÉNEZ, CLAUDIA MARISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/13|. Naciste un día como hoy, te fuiste muy pronto a gozar de la presencia divina de Dios, y con seguridad encontraste paz y felicidad. Siempre te recuerdo con tu sonrisa de niña. Ruego oraciones en tu querida memoria. Tu tía Teresa.

CHÁVEZ, JUAN BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Su esposa Olga hijos María, Juan y Gabriel nietos Bautista y Tade, hijos politicos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Vilmer. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. Relizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SOSA, RENÉ ARMANDO (Cabo Ret. de la Policía de la Prov.) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su esposa Matilde e hijo Gastón, al conmemorarse el segundo aniversario de su fallecimiento, piden al Señor que lo tenga un su reino. Que descanse en paz!

JAIME, CAYETANO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Jorge Morra, Karina Moretti e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevamos oraciones por su descanso eterno.

JAIME, CAYETANO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Personal de Upa 4 B Misky Mayu acompañan al Dr Cayetano y familia en este triste y difícil momento. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

JAIME, CAYETANO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento del padre del Dr. Cayetano M. Jaime y padre político de la Dra. Carolina L. Brander, socios de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

MATTAR, JOSÉ SANTIAGO (Gringo)(q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Sus primos Gringo y Graciela Corona, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MATTAR, JOSÉ SANTIAGO (GRINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. "Dios se lleva a las personas buenas". Deseamos pronta resignación a sus seres queridos. Sus primos Chichino Corona, Nena Tarchini y su sobrino Francisco Corona Tarchini, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MATTAR, JOSÉ SANTIAGO (Gringo)(q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Julio Medina y Chicho Garcia, participan el fallecimiento de su amigo Gringo, rogando por el eterno descanso de su alma. Que Dios conceda resignacion a su esposa, a sus hijos y demás familiares.

MATTAR, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. La familia de Perico Corvalán y en especial su amigo Chicho, comparten el dolor de su mamá Chita y demás familiares, rogando por su descanso eterno. Brille para el la luz que no tiene fin.

MATTAR, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo, Nicolás Domingo Gentile Bravo y Mariana Gentile de Romano y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido primo hermano Gringo. Elevamos oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

MATTAR, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Personal y directivos de Megatienda Luis Marhe participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, JOSÉ SANTIAGO (GRINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Chiqui Domínguez, Viviana y Florencia acompañan en el dolor a su querida amiga Gringa ante tan irreparable pérdida. Ruegan por su eterno descanso y resignación para su familia.

MORALES, SEGUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Su esposa Soila Arminda Acuña, sus hijos Carlos, Mary, José, Ely, Mabel, Arminda, Patricia , Martin, h/políticos Jorge, Daniel, Luis, Alonso, Javier, y Natalia, nietos y bisnietos, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Nueva Francia Dto. Silipica Cob. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. Servicio realizado por- NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 Tel. 4219787.

MORALES, SEGUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Su hijo José Morales ,su hija política Natalia, sus nietos Lautaro, Imanol, Ayrton y Pelly participan con profundo dolor sus fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

MORALES, SEGUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Manuel Medina, su esposa Mariela, sus hijos Santi, Joel, Alesca acompañan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo José Morales .Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN, JESÚS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. La Represa (Choya) y espera la resurrección. "Sorpresiva y rápida fue tu partida, que Dios te reciba junto con sus ángeles y de resignación a tu familia. Descansa en paz querido amigo Jesús. Roberto (Ruso) Rosolin y su Sra. Sandra participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

SALOMÓN, YASIN AROLDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Los Juries. Yaco Querido que golpe tan grande nos ha dado la vida y que demostraciones de cariño hacia tu persona. Tu madre Maria Belkys Gonzalez , tus hijos, tus hermanos y toda tu familia expresamos nuestro inmenso dolor ante tu inesperada partida. Rogamos que tu alma descanse en la paz del Señor.

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Su esposa Lidia, sus hijos Rubén y Gissel, su hija política Soledad, sus nietas Vale y Emi y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Garza Dto. Sarmiento Cob. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 Tel. 4219787.

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Querido Orlando. Fuiste recto y honrado, un buen esposo, padre y abuelo excepcional. Tu vida fue llena de virtudes, pedimos a Dios y a la Virgen que te haga gozar de la gracia divina y te llene de bendiciones plenitud y felicidad a tu alma pura, pido oración en su memoria para que descanses en paz. Acompañamos a su esposa, Querida prima Lidia y flia Dios les de consuelo y resignación. Amen. Ana Maria Acuña, Nene, Román,Mayra

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Las compañeras y amigas de su hijo Rubén, Caro Cerrizuela, Sonia Flamenco, Moni Lastra, Laura Pérez y Marisú Ybañez participan con profundo dolor el fallecimiento de su padre, acompañando a su familia en este doloroso momento.

TREJO, LORENZA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21. Sus hermanas Guillermina y Josefa Trejo, su sobrino Andrés Banegas y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Brea Pozo. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata. 162 Tel. 4219787.

TREJO, LORENZA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Su amiga Magalí Mattar de Brea Pozo, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

TREJO, LORENZA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Sus amigos Raúl Atía y Alicia Mattar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MARIANA GISSEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Todavía duele, todavía sangro, todavía te extraño y te necesito tanto"; "eres mi hermana y mi preferible amiga, gracias por toda la felicidad que compartimos, descansa en paz" los familiares invitamos al responso en el cementerio de Ojo de Agua que se realizara el dia 26 a las 10 de la mañana al cumplirse un año de su fallecimiento.