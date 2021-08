FÚNEBRES | 27 de agosto del 2021

27/08/2021 - 01:45 Funebres

FALLECIMIENTOS

26/07/2021

Manuel Alberto Ruiz (La Banda)

Juan José Nieva (Las Termas)

Hebe Ruth del Valle Neirot Ferreyra (La Banda)

Walter Antonio Campos

Omar Ricardo Coronel

Aldo Lindor Conca

Crecencio Hermenejildo Vega

Gerardo Villalba

Fernando Ezequiel Lugones (Loreto)

Mercedes Antonio de Llarrull

Roger Julio Lescano (La Banda)

Carlos Américo Bonahora

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HEBE RUTH DEL VALLE NEIROT FERREYRA (Puchy)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/21 y espera la resurrección.

A los 85 años en nuestro ángel te has convertido, velando por nosotros, estás, aguardando que se cumpla la de reunirnos en la eternidad. Dios Padre todo poderoso y la Santísima Virgen del Valle te reciban con gozo.

Tu esposo Horacio Suárez, (Chocho), tus hijas Rita, Tere, Hebe, tus hijos políticos Daniel, Marcelo, Luis, y nietos Gonzalo, Franco, Gastón, Adrian y Mahia participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HEBE RUTH DEL VALLE NEIROT FERREYRA (Puchy)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/21 y espera la resurrección.

Yaya querida tu inesperada partida deja un vacío inmenso y una profunda tristeza en nuestros corazones, te recordaremos con amor valorando tu entrega, tu fe y tus sabios consejos, te damos gracias por todo lo que nos enseñaste con tu ejemplo. Esposa, madre, abuela, amiga, persona ejemplar hoy te despedimos en tu partida a la Casa Celestial. Tus hijos Teresita y Daniel Gerez, tus nietos Gonzalo, Franco y Adrian, tus nietas políticas Sofía y Julieta participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HEBE RUTH DEL VALLE NEIROT FERREYRA (Puchy)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, a los 85 años, el 26/8/21 y espera la resurrección

Para tí Mamita:

De Ti aprendimos lo que significa dar y lo importante que es ser solidarios y humildes. Nos enseñaste a creer en nosotros y ser mejore cada día.

Tu ejemplo de fe y amor acompañando de todos los valores están grabados en nosotros. Tus hijas, nieto y nieta Adorada. Por siempre vivirás en nuestros corazones.

Tus hijos Hebe Ruth Suárez, Marcelo Jerez, tus nietos Gastón y Mahia Jerez Suárez participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTÍN ISMAEL VERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, a los 94 años, el 26/8/21 y espera la resurrección.

Cuerpo Médico y personal en general de Clínica Mayo Añatuya, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares con una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTÍN ISMAEL VERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/21 y espera la resurrección.

El Club Damas Leones Añatuya Tincunacu, participa con pesar el fallecimiento del padre de nuestra León Tesorera Graciela Vera de Carot y acompaña a su familia en este momento de dolor. Sus restos descansan en el cementerio de Añatuya.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

WALTER CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/21 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la Ciudad Capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

WALTER CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/21 y espera la resurrección.

El Subsecretario de Obras Públicas, Sr. Jorge Zuaín, participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Walter Campos.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

WALTER CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/21 y espera la resurrección.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Agua y Medio Ambiente Arq. Argentino José Cambrini, participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Walter Campos.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

WALTER CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/21 y espera la resurrección.

El subsecretario del Agua C.P.N. Oscar Barrón participa con profundo dolor tu partida pidiéndole a Dios el consuelo que necesiten y fuerzas en tan doloroso momento para sus hijos y demás familiares.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

WALTER CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/21 y espera la resurrección.

Participa con profundo dolor, rogando una oración en su memoria. La Sra. directora de la Administración de la Subsecretaría del Agua C.P.N Tórtola Rosa Emilia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

WALTER CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/21 y espera la resurrección.

Participa con profundo dolor pidiendo por a sus hijos y demás familiares. La directora de Asesoría Legal de la Subsecretaría del Agua, Dra. Marcela Gigli.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

WALTER CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/21 y espera la resurrección.

Sus compañeros y amigos de Mesa de Entrada, Despacho y demás directores de la Subsecretaría del Agua participan con gran dolor su partida, que brille para él la luz que no tiene fin y vivirás en nuestros corazones de todos nosotros, rogando por sus hijos y demás familiares por el consuelo y la fortaleza para seguir adelante.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS AMÉRICO BONAHORA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/21 y espera la resurrección.

Profundo dolor y tristeza nos causó tu partida querido hermano, nos provocó una gran tristeza por eso rogamos al Padre Celestial que nos de fortaleza a todos los que hoy te lloramos tu ausencia y recibamos tu paz. Sus hermanas Gringa, Claudia, sus sobrinos ahijados Ale, Carlitos, Yuly y Juan el papá de tus sobrinos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

CLARA LUZ TÉVEZ DE LESCANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/18 y espera la resurrección.

Hace 3 años que nos dejaste por estar al lado de Nuestro Jesucristo. Tu recuerdo siempre está, tus consejos y enseñanzas serán valorados y cumplidos por siempre, lo prometen.

Tu esposo Miguel Lescano, hijos Clarita Lescano, su hijo político Rolando y sus nietos Lucas, Héctor, Lourdes, Valentín, Aimee Cincaglini, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Bº Autonomía y en la ciudad de Arroyito (Pcia. de Cordoba).

INVITACIÓN A MISA

JOSÉ ALDO ROLDÁN (PIPO)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/21 y espera la resurrección.

Padre querido nunca quisimos soltar tu mano, pero igual te fuiste al cielo ese lugar hermoso que dios te preparo donde seguramente encontraste paz y tranquilidad. Emprendiste un vuelo sin retorno a la casa de nuestro Padre Celestial en donde nuestra amada madre te recibió con sus brazos abiertos la que te amo toda su vida. Tu partida nos dejó un gran vacío una herida en nuestros corazones que jamás cicatrizara. Desde aquí elevamos una oración en tu memoria y que Dios nos ayude a encontrar resignación. Tus hijos Nancy, Mirna, Jose Luis, sus hijos políticos Martin, Andrea y Luis sus nietos Ivana, Nayla, Luciano, Leandro, Benjamín, Lionel y Bianca y demás familiares, invitan a la misa que se realizara hoy Viernes 27 a las 20hs. En la iglesia Nuestra Señora de Loreto con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento.

ANTONIO DE LLARRULL, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 26/08/21|. Acompañan a su familia en tan doloroso momento: Sus ahijados y sobrinos en el afecto: Héctor Ibarra y flia, Noemi Ibarra de Aranda y flia, Norma Ibarra de Tesoni y flia, Raúl Ibarra y flia, María Cristina Ibarra de Di Paolo y flia, Roberto y Dante Ibarra, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

ANTONIO DE LLARRULL, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 26/08/21|. Jesús bendice el alma de tu sierva y dale el descanso eterno. Su ahijada María Cristina Ibarra de Di Paolo y flia, Lucas, David y Victoria Di Paolo, Natalia Massagli de Di Paolo y Carolina Romacciotti de Di Paolo, participan con dolor su fallecimiento.

ANTONIO DE LLARRULL, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 26/08/21|. Sus sobrinos: Olga Cesoni de Romero y flia, Marta Cesoni de Elias y flia, María Luisa Cesoni de Sperling y flia y María Elena Bottaccy de Cesoni y flia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

ANTONIO DE LLARRULL, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 26/08/21|. Lamentamos profundamente su partida: Carlos Andreani y flia, Rodolfo Andreani y Sra, Nancy Andreani y María Luisa Andreani, acompañan en el dolor a sus hijos y elevan oraciones pidiendo resignación y fortaleza.

CAMPOS, WALTER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Sus hijos Mauro, Cinthia, Carla, Karen, h/pol, Marcelo, Analía, nietos Mateo, Martín, Juan Cruz, Emma y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CAMPOS, WALTER (q.e.p.d.) Falleció 26/8/21|. Sus compañeros de trabajo, Arqs.: Héctor Arjona y Héctor Sosa participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones a su memoria.

CAMPOS, WALTER (q.e.p.d.) Falleció 26/8/21|. Compañeros de trabajo del Sr Walter Campos, acompañan con profundo dolor su fallecimiento , elevan oraciones en su memoria.

CONCA, ALDO LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Su esposa Rosa Leguizamón y su hijo Cristian Conca participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Santa María. Caruso Cia. de Seg. SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORONEL, ANGELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Vive, ríe, canta, goza, besa, abraza, baila, toma, al final nada te llevas, lo que queda es otra cosa. Rompe conflictos, ama, perdona, y cuando llegue la despedida, que una sonrisa enmarque tu boca. Sus hermanas Katty y Marta, sus hermanos políticos Susy y Pichón, sobrinos y sobrinos nietos participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

CORONEL, ANGELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Dios elige a sus mejores hijos para llevarlos a su reino de paz, disfruta de esa dicha eterna y envía a tu flia. consuelo y fortaleza. Sus primas hermanas Mercedes y Susana Pérez Coronel paricipan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, ANGELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Cada momento vivido será un tesoro en mi corazón. Porque nos has amado. Porque te amamos. Descansa en paz tía querida. Su sobrina Cynthia, sobrino político Paco y sobrinos nietos Emanuel y Evangelina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, ANGELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Carmen Gracias por Tanto. Te amamos. Descansa en los brazos del Señor. Su sobrina Grillo, sobrino político Gonzalo y sobrinos nietos Cande y Santi participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, ANGELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Vuela alto tía querida! Con las mismas fuerzas que has transitado nuestro caminar!! Que éste sea un breve descanso en tu inmensa búsqueda. Su sobrino Luis Manuel, sobrina política Ale, sobrinos nietos Benja y Manuela participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, ANGELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Que el Señor la reciba en sus brazos y le brinde el descanso eterno. Su sobrino Hugo participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

CORONEL, ANGELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. " Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Apoderaros legales, vicerectores, directivos y vicedirectivos, profesores, personal de maestranza de los colegios Santa Dorotea, Ntra. Sra. de Luján, Inst. Jesús El Maestro, jardín Santa Dorotea, jardín Anunciatta en sus niveles Inicial, primaria, secundaria, profesorado participa y acompaña este doloroso momento de pérdida irreparable de Carmen, hermana de María Cristina Coronel religiosa de la congregación Santa Dorotea de cenmo y tía de la seño Griselda docente del colegio Santa Dorotea. Rogamos consuelo para su familia y descanso eterno para Carmen.

CORONEL, ANGELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. " Que en este, descanso eterno, el Señor te tenga a su lado, como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". La congregación de Santa Dorotea de Cenmo participan y acompañan en este doloroso momento de pérdida irreparable de Carmen hermana de María Cristina Coronel, religiosa de la congregación Sata Dorotea de Cenmo y tía de seño Griselda, docente del colegio Santa Dorotea. Rogamos consuelo para su familia y descanso eterno para Carmen.

CORONEL, ANGELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Con gran dolor hoy nos toca despedirte, viviremos con la ilusión de volver a encontrarnos en una próxima vida, de abrazarnos y escuchar tu risa. Gracias por el amor inmenso que siempre nos diste, por ser una compañera incondicional en cada momento, por ser la tía compinche. Te amamos y te vamos a extrañar todos los días hasta que nos volvamos a juntar. Su cuñada Susy, tus sobrinos Daniel, Sergio y Sofía participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, ANGELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi aunque muera, vivirá" Jn 11, 25. Confiando en las palabras de Nuestro Señor los sobrinos de Angelina del Carmen Coronel la despedimos con la certeza de que ella ya descansa en la Gloria de Dios y con la esperanza de algún día volvernos a encontrar. Elevamos una plegaria en su nombre. Rubén, Luis, Nahir, Emilio, Saulo y Ashlen Participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, OMAR RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Su hermana Myriam Coronel, su esposo Walter Gutierrez, sus hijos Facundo y Valentín, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán velados hoy de 9 a 11 hs.

CORONEL, OMAR RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Su hermana Graciela Coronel, su esposo Cacho Cuello, sus hijos Jonathan y Luciana, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán velados hoy de 9 a 11 hs.

CORONEL, OMAR RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Sus hermanos Jorge, Graciela, Miriam y Cristian participen con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy a las 11 en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA.

CORONEL, OMAR RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Argentina Suarez de Gutierrez, sus hijos Pocha, Chabe, Carli, Wado, Ricky, Walter y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán velados hoy de 9 a 11 hs.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano, sus hijos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida Badú y a sus hermanos Rubén y Anita en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

GOZZANO, MARIO FRANCISCO (COCO) (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 24/8/21|. "En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar un lugar. Volveré y te tomaré conmigo para que de donde yo esté, estés tambien vosotros". Betty Larcher y flia, participa con pesar el fallecimiento de su primo, acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Oraciones en su memoria.

LEDESMA, JUSTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Ángel Palliotto, Teresita Venancio, Paola y Ángel y familias acompañan a toda su familia en este momento.

LEDESMA, JUSTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Mamá ñata, cómo te decíamos, vuela alto que Jesús y ma. Santísima te esperan con los brazos abiertos. Mecha,Freddy,y fila. Participan de su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor. Rogamos una oración a su memoria.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Marta Larguía acompaña en estos tristes momentos a Susana a sus hijas y demás familiares. Se ruega una oración en su memoria.

MIANA DE KEMPT, SILVIA ESTELA DEL VALLE (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 25/8/21|. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Su hermano Alfredo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en tu memoria.

MIANA DE KEMPT, SILVIA ESTELA DEL VALLE (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 25/8/21|. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. "Que brile para ella la luz que no tiene fin". Sus primos Liliana Miana y Emilio Bravo e hijos Lorena, Hernán y Rocío participan con dolor su fallecimiento, acompañando a sus hermanos, hijos y nietos.

MIANA DE KEMPT, SILVIA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Carlos, Sebastián y Emiliano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia y en especial a nuestro amigo Federico en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MIANA DE KEMPT, SILVIA ESTELA DEL VALLE (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 25/8/21|. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Ariel E. Alegre y familia participa con tristeza y dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Cristian, acompañándolo en estos dolorosos momentos, haciendo extensivo el pesar a sus hermanos y familiares. Rogando al Altísimo por su eterno descanso.

MIANA DE KEMPT, SILVIA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Tu primo Miguel Ángel Miana, esposa e hijos lamentan tu partida Silvia Querida y ruegan oraciones en tu memoria. Descansa en Paz.

MIANA DE KEMPT, SILVIA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Tu prima María Inés Miana, esposo e hijos siempre te recordarán con amor. Oramos para que Dios te recoja en sus brazos. Descansa en paz.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. María Olimpia Ramos de Nazar y flia. participa con dolor el fallecimiento de su amiga y colega de la Esc. N° 796 "Justo J. de Urquiza" de Matarás (Ex Esc. N° 74) y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

VEGA, CRECENCIO HERMENEJILDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Sus primas hermanas Tomasa, Ema y Ramona Caro, sus sobrinos Martín, Ramón, Dominga y Lidia y sus sobrinos nietos Lidia Noemí, Joaquín y Ale Zelda, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Caruso Cia. de Seg. S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VILLALBA, GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Sus hermanos Carlos, Zulema e Ignacio, sus hermanos pol Mariela Fernández y Eleodoro Villalba y sus sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARJONA, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Hijo querido, un día como hoy partiste a un mundo mejor. "Se muere quien no se olvida" y nosotros no te olvidaremos, estás en nuestras conversaciones diarias. Nuestras vidas han quedado partidas. Seguí enseñándonos que la vida no se acaba con un adiós y que ahora tenemos al ángel más protector que nos cuida. Es lo más duro que nos tocó vivir, pero el amor por vos llena cada rincón de nuestros corazones. Su familia invita a las misas en su memoria el viernes 27 de agosto a las 19 hs en la iglesia San Francisco Solano y el domingo 29 de agosto a las 90.30 en la capilla Santa Clara de Asís del barrio M. Mayu.

SORIA, ENZO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Querido Enzo, rayito de luz de la familia, que el Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno". Sus padres, hermanos, tíos, abuelos, primos invitan a la misa que se celebrará el Sábado 28 a las 19.30 hs en la capilla San Cayetano del Bº Tradición.

SORIA, ENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Rogando por su eterno descanso. Familia Álvarez, invitan a la misa que se celebrará el Sábado 28 a las 19.30 hs en la Capilla San Cayetano del Bº Tradición.

FILAC, MIGUEL ÁNGEL Ayud. My. Servicio Penitenciario Federal (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|. "Vives en nuestros pensamientos y te recordamos todos los días. Descansa en paz". A 11 meses de tu partida a la casa celestial tu esposa Patricia Nazarchúc e hija María Virginia Filac piden a los que te conocieron un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, rogando por el eterno descanso de su alma.

FIORINI DE CERRO, ELIDA A. (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/83|. Sus hijos: Maria Elida, Francisco Eduardo, Fernando, German David, Maria Alejandra y Mariana Cerro, hijos politicos, nietos, bisnietos y demas familiares invitan a la misa a celebrarse el dia sabado 28 de agosto a las 18,30 horas, en la Capilla del Colegio San José para rogar por el eterno descanso de su alma al cumplirse el trigesimo octavo aniversario de su fallecimiento.

LESCANO, ROGER JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. "Que el Señor te reciba en sus brazos". Sus hijos Claudia, Sandra, Silvina y Ariel, hijos políticos: Luis, su hermano Dr. Guillermo Lescano y flia; nietos Ivana, Irina, Nicolás, Valentina, bisnieto Valentino, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LESCANO, ROGER JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/08/21|. "Señor ya está ante ti recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hijos Claudi, Sandra, Silvina y Ariel Lescano, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LESCANO, ROGER JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Abuelo te agradezco por todo tu cariño, mi alma llora por tu silencio, hasta que nos volvamos a reencontrar. Te amo por siempre. Su nieta Ivana Serrano, su nieto político Facundo y bisnieto Valentino Pie, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Su esposo Horacio Suárez, sus hijas Rita, Tere, Hebe, h/políticos, Daniel, Marcelo, Luis, nietos Gonzalo, Franco, Adrián, Mathia y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar". En la Casa del Señor moraré por largos días". Su sobrina Sandra Neirot, sus hijos Rodrigo y Candela y su madre Nina Saavedra participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía y ruegan una oración por su eterno descanso.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Sus cuñados Marta Suárez; Roger Suárez, su esposa Isabel y flia despiden con profunda tristeza el fallecimiento de su cuñada Puchy y acompañan a sus familiares y amigos en este difícil momento. Rogando oraciones en su memoria.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Griselda Zuain, Juan Carlos Vallejos, Graciela Morales, Roberto Medina y Maria Rufino, participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Dios de misericordia y de amor, ponemos en tus manos amorosas a nuestra hermana Puchi. Recíbela en el paraíso donde todo es paz y alegría. Sus Consuegros Mirta Grimaldi y Marcelo Jerez, hijos Marcelo Osvaldo, Marcela, Analía y Susana Jerez, hijos políticos Hebe Suárez, Mauricio Pagella, Hugo Azar, Jorge Vidal, y nietos, participan con profundo pesar de su fallecimiento y ruegan a Dios consuelo para su familia. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Sus compañeros de trabajo de la Junta de Nivel Inicial de su hija Hebe: Marcela, Adriana, Soledad C, Ramiro, Soledad H., Carlos, Ximena, Daniela, Yeye, Javier y Lucía. Participan con profundo dolor. Se ruega una oración en su memoria.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Ada Ruiz y flia. participan con profundo pesar su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (Puchy) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Gladis Perez de Barrera y sus hijos: Luky, Luis y Liz con sus respectivas flias, participan con profunda tristeza el fallecimiento de su muy querida amiga Puchi, apreciada vecina por su grandes virtudes, como persona solidaria, humilde, sincera y confiable, ganandose el cariño y respeto de quienes te conocimos. Por todo esto, no dudamos que te encuentras en brazos de nuestro Dios y en el mejor que él te tenia reservado. Descansa en paz querida amiga y brille para tí la luz que no tiene fin. Rogamos a Dios consuelo para toda su flia. Siempre estarás en nuestro recuerdo querida amiga Puchi. Rogamos oraciones a su memoria.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (Puchy) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Francisca Chicote y flia, participan con profundo pesar el fallecimiento de la reconocida vecina Puchi. Que el Sr. nuestro Dios la reciba en su Reino, le dé el descanso eterno y haga brillar la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones a su memoria.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Segundo D. Villavicencio, sus hijos Raúl Ignacio y Ramiro Gabriel, sus nietos Franco, Dolores Valentina, Ana Candela y Benjamín M. Villavicencio, participan con tristeza y profundo dolor la pérdida de su querida vecina de tanto años "Puchi". Acompañan a su esposo "Chocho" Suarez y a sus hijas y demás familaires en estos momentos tan dolorosos. Que el Señor la reciba en su Reino Celestial como otro Angel y estrella que brillará para alumbrarnos en su eterno descanso en paz.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y sus hijos Carlitos, Agostina, Matías y Florencia y nietos Augusto y Stefano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Los compañeros de trabajo de su hijo político Marcelo Jerez: Paola, Silvia, Anahi, Romina, Julio y Federico, acompañan en este difícil momento a la familia en especial a Hebe y Marcelo. Ruegan oraciones en su memoria

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (Puchy) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|." Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Adriana Di Filippo, Carina Avaca y Mariela Fringes acompañan al Cr. Marcelo y a toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Tu hijo del corazón David Ezequiel y Adela Medina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias al Divino Redentor para que reciba a nuestra amada Yaya en su bendito Reino.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Bety y Zulma Otrera, ruegan a María Santísima, reciba en sus brazos a la Sra. Puchi, por haber sido signo de su presencia y la de Cristo Jesús en la vida de muchos creyentes. De fortaleza a su familia en la seguridad que ya goza en la gloriosa inmortalidad.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. "Partiste al Reino Celestial, Señor ya está ante Ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Charito y Gustavo Gallo y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposo Chocho, a sus hijas Tere, Rita y Hebe y sus respectivas familias en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. "Señor cobíjala en tu morada y brille para ella la luz que no tiene fin". Los compañeros de trabajo de su hija Tere, de la oficina Secretaría de Administración y Presupuesto del Poder Judicial acompañan a toda su familia en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Amalia, Oscar, Federico y Eugenia participan con profundo dolor y acompañan a su hija Tere y famili en este dificil momento.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. "De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida". Acompañan con tristeza a su esposo Horacio, a sus hijas Rita, Teresita y Hebe, a sus hijos políticos y nietos. Su cuñado, Roger Suárez, su concuñada Isabel Hernández, sus sobrinas Analía y Mónica, sus sobrinos políticos Riky y Raúl y sus sobrinos nietos Agostina y Alejo.

BUSTAMANTE, ROSA RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Su esposo Francisco, sus hijos Roció, Gabriela, Vanesa, Franco y Leandro, su madre Lidia, hermanos María, Elena, Mario, Alberto y Hugo. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Hichagon (Dpto) Choya. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA RELIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LUGONES, FERNANDO EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/08/21|. Sus padres Mónica Rodríguez y Plácido D. Lugones, sus hermanos Yesica, Wilson, Noelia, Micaela, Lourdes, Tania y Thiago, sus tíos Héctor, Eber y su prima Talhia, sobrinos, y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio local, casa de duelo San Vicente sud. Loreto. EMPRESA SANTIAGO.

LUGONES, FERNANDO EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/08/21|. El Comisionado Municipal de San Vicente Oscar Santillán y Flia. Participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio local

MORALES, SEGUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Su esposa Sonia Arminda Acuña, su hijo Carlos Morales, su esposa Rita Maldonado y su biznieta Martina Morales participan con profundo dolor su fallecimiento.

MORALES, SEGUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Su hija Arminda del Carmen, su esposo Luis Díaz, sus nietos Gonzalo Rojas participan con profundo dolor su fallecimiento.

MORALES, SEGUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Su hija Luisa Mabel, su yerno Alonso Coronel y sus nietas Pely, Estefania, Abril y Thiago participan con profundo dolor su fallecimiento.

MORALES, SEGUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|.La Comunidad de la Esc. Nº 1013 "Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa"-Simbol, Dpto. Silípica. Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia del Docente Morales Carlos Alfredo, en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Que brille para él, la luz que no tiene fin.

NIEVA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Querido papá, hoy se lo que es no tenerte a mi lado, te recordaremos siempre con esa chispa alegre que siempre tuviste y ayudaste a todos los que necesitó de ti. Dios todo poderoso y eterno, recíbele en tus brazos y guíalo hasta tu luz para que siga tus pasos". Su esposa Bety y sus hijos Juan, Walter, Vanesa y Jorge, sus nietos y bisnietos. Todos nosotros te deseamos que brille para ti la luz divina que no tiene fin, ruegan y elevan una oración en su querida memoria y eterno descanso, siempre estarás en nuestra memoria. Las Termas.

NIEVA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. El Colegio Bioquímico y la Cooperativa Bioquímica, participan el fallecimiento del padre de su asociado Dr. Oscar Walter Nieva. Acompañan en este duro momento a la familia.Ruegan oraciones por su eterno descanso.

NIEVA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. El Consejo de Bioquímicos de Sgo. del Estero participa el fallecimiento del Sr. Padre de su matriculado, Dr. Oscar Walter Nieva . Rogamos oraciones en su memoria y acompañamos a toda su familia en esta dolorosa despedida.

PAZ, RAMÓN ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Su esposa Liliana, sus hijos Noemí, Karina,Jael, Lorena y Bruno, nietos, bisnietos y demás fliares Participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL.

SERRANO DE TAPIA, MARÍA DEOLINDA (Yola) (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. "El dolor de haberte perdido no debe hacernos olvidar la felicidad que tuvimos al tenerte" Su esposo Pancho, sus hijos Lita, Silvia, Belén y Javier Tapia, hijos políticos y nietos y sus hermanos Clara y Tití Serrano, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Raul Bravo participa el fallecimiento del esposo de su ex compañera de trabajo, Sra. Lidia Leguizamon. Eleva oraciones por su eterno descanso y por cristiana resignacion de su familia.

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Cecilia Coronel participa el fallecimiento de Orlandito. Que el señor le conceda descanso eterno y fortaleza y consuelo a familiares y amigos.