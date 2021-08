FÚNEBRES | 28 de agosto del 2021

27/08/2021 - 22:15 Funebres

Fallecimientos

- Zulema Evelda Ybañez

- Néstor Guillermo Orellana

- Roger Julio Lescano

- Mónica Isabel Taboada (La Banda)

- Bruno Froilán Santillán (Clodomira)

- Reinaldo Valentín Farías

- Eduardo Juan Rufino Lescano

- Ana Haydeé Miranda

- Hilarion Oscar Díaz

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ANA MARÍA MASSI DE OCARANZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/21 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ANA MARÍA MASSI DE OCARANZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/21 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ANA MARÍA MASSI DE OCARANZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/21 y espera la resurrección.

Raúl Ick, Loretta Lagar y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la oración.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ANA MARÍA MASSI DE OCARANZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/21 y espera la resurrección.

Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ÁNGEL VIVAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/21 en Sumampa y espera la resurrección.

Su esposa Eva del Valle Espíndola de Vivas, su hijo Largio Miguel participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ÁNGEL VIVAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/21 en Sumampa y espera la resurrección.

Su cuñado Gidio y esposa, sus hijos Eduardo y Pame. Nunca te olvidaremos. Fuiste una persona especial. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ÁNGEL VIVAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/21 en Sumampa y espera la resurrección.

Sus cuñados Coco, Negro, Gidio, René y Muñe y respectivas familias lo despiden con tanto dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO JUAN RUFINO LESCANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/21 y espera la resurrección.

Iber Asselborn, Karina Viglioco y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO JUAN RUFINO LESCANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/21 y espera la resurrección.

Pablo Asselborn, Dora Herrera y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO JUAN RUFINO LESCANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/21 y espera la resurrección.

José Fraguas, Adriana Jiménez y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

(Farmaceútico) MANUEL ABID ARGAÑARÁS (.q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 22/8/21 y espera la resurrección.

Sus amigas de la vida Vicky y Teresa Campos participan con profunda pena su fallecimiento y acompañan a su esposa e hija. Elevan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ELENA VICTORIA SÁNCHEZ VDA. DE STEVALE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/21 y espera la resurrección.

“Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia”. (Mt. 5,7)

Sus hijas Ruth y Silvana Stevale invitan a la misa en su memoria a realizarse hoy sábado a las 18 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su partida a la Casa del Padre. Elevamos oraciones en su querida memoria.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

DOMINGO CALZONE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/8/21 y espera la resurrección.

"Dijo Jesús, les doy mi paz, que no es como la de este mundo, es mi propia paz. No se preocupen, ni tengan miedo, yo les abro mi reino en el cielo. " Jn 14 27.

Domingo, vives en nuestra memoria y habitas en nuestros recuerdos, en paz y alegría. Tu esposa Lilia Margarita Nazar, tus hijos: Nicolás, Felipe y Fortunato Calzone con sus respectivas familias agradecen a todas las personas, familiares, instituciones y amigos, que hicieron presentes sus condolencias, por tu ausencia física terrenal, e invitan a rezar por el eterno descanso de su alma, a la misa que se oficiará en su memoria, al cumplir nueve días de su fallecimiento, hoy sábado 28 de agosto en la iglesia Catedral a las 19 hs.

RECORDATORIO

BENJAMÍN ELADIO LOPEZ (Macoco) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/7/21 y espera la resurrección.

Te recordamos a un mes de tu partida. Pedimos oraciones a su memoria a familiares y conocidos. Con mucho cariño, tus hermanos, sobrinos, familiares y amigos.

RECORDATORIO

BENJAMÍN ELADIO LOPEZ (Macoco) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/7/21 y espera la resurrección.

Vives en nuestros pensamientos y te recordamos con una sonrisa. Su hermana Vilma y familia lo recuerdan a un mes de su partida al Reino Celestial. Ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

INÉS R. REYNOSO DE NASSIF

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/5/21 y espera la resurrección.

“Mamá cuando partiste al Reino Celestial te llevaste contigo un pedacito de cada uno de nosotros. Hoy se cumplen tres meses de tu partida. Te extrañamos mucho y nos duele no tenerte. Te amamos mamá. Sé que descansas en paz y nos cuidas como siempre desde donde estás. Tus hijas Silvia y Lucrecia, tu adorado nieto Augusto Jesús y tu esposo Juan Carlos. Elevamos oraciones al Altísimo para que su alma descanse en paz.

ANTONIO DE LLARRULL, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Su hermana Olga Antonio de Antuz, sus sobrinos Carlos y Eduardo Antuz y flias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANTONIO DE LLARRULL, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Su sobrino Ing. Miguel Osvaldo Antonio y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANTONIO DE LLARRULL, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Mami Mecha vivirás eternamente en la memoria de nuestro corazón, y recordaremos cada momento vivido a tu lado. Gracias por habernos albergado y hacernos parte de tu familia en los momentos difíciles que vivimos. Acompañamos a toda su familia en tan doloroso momento, elevamos una oración en su memoria y deseamos que brille para ella la luz que no tiene Fin. Teresita Mdalel y familia.

ANTONIO DE LLARRULL, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 26/08/21|. Tía Mecha, tu alma goza en la presencia del Señor, y vivirás eternamente en nuestros corazones. Tus sobrinos: Héctor Urbani y flia, Chela y flia, Pocha y flia, Nena y flia, Bety y flia; acompañan a sus familias, en estos momentos de profundo dolor, rogamos por el eterno descanso y elevan oraciones en su persona.

ANTONIO DE LLARRULL, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 26/08/21|. "Que el Señor te cubra en sus brazos y te brinde el descanso eterno". Mercedes Oliva, sus hijos Luis, Alejandro y Ramiro y sus respectivas familias elevan oraciones pidiendo resignación y fortaleza.

ÁVILA, THIAGO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/21|. Directivos y Personal de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento del nieto de nuestro empleado y compañero, Sr. Daniel Oscar Basualdo. Ruegan una oración en su memoria.

CAMPOS, WALTER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. "Si un hombre muere, puede volver a vivir?. Esperaré todos los días de mi servicio obligatorio hasta que llegue mi liberación". "Tú llamarás y yo te responderé, ansiarás volver a ver la obra de tus manos". ( Job. 14 y 15). Su amada compañera Norma Beatriz Ledesma. Su hija Karem Campos y su hijo del corazón Agustín Santillán, participan con dolor el fallecimiento de su amado Walter Campos.

CAMPOS, WALTER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Betina Perez Curbelo, Luis Perez Curbelo y sus familiares participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de la Cra. Cinthia Campos Parma.

CAMPOS, WALTER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Los compañeros de trabajo de su hija Cra. Cinthia Campos Parma, participan con profundo dolor el fallecimiento de su papá.

CAMPOS, WALTER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Nancy Ledesma y flia con mucha tristeza participan con profundo dolor el fallecimiento de Walter, amigo y compañero de muchos años compartidos y acompañan a su hermana, hijos, demás familiares y amigos en este momento de dolor.

CAMPOS, WALTER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Querido Walter, compañero, amigo, hermano...perdurarás en nuestro corazón, como la estrella resplandeciente que fuiste. Sus compañeros de división de la Promoción 76 de la Escuela Normal Sup. Manuel Belgrano, participan con profunda teusteza su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

CONCA, ALDO LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Raúl A. Zavalía, Ana Achával y flia. Participan con dolor el fallecimiento del vecino y amigo Aldo y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, ANGELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. "Señor ya está en tu casa gozando de tu presencia, mirando la luz de tu rostro. Concédele el descanso eterno". Sus primos Lina Coronel y Daniel Gómez y familia con gran pesar participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

CORONEL, ANGELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. "Señor, recíbela en tus brazos, a tu lado gozará de un mundo donde reina el amor". Sus primos Walter Coronel y María Chasampi y familia participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan triste momento.

CORONEL, ANGELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Francisca de Caamiña, sus hijas Norma y Gladys, sus nietos Paco, Chicho y Pupy con sus respectivas familias, participan con profundo dolor y acompañan a sus familiares y ruegan oraciones en su querida memoria.

CORONEL, OMAR RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. El personal directivo, docente y de maestranza de la escuela Nº 1128 "Fuerza Aérea Argentina" participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Srta. Myriam Coronel, la acompaña a ella y demás familiares en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

DÍAZ, HILARION OSCAR (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Su esposa Daniel Herrera, sus hijos Walter, Juan, Florencia, Salomé, Lourdes y Guadalupe, y sus nietos Camila, Beli y Gael participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Misericordia. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FARIAS, REINALDO VALENTIN (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Sus hijos Marcelo, Manuel y Alejandra, sus nietos, hijos políticos, sus hermanas y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad. Cob. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531. Tel: 429-6027.

GOZZANO, MARIO FRANCISCO (Coco)(q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 24/8/21|. Graciela de Karan y sus hijos Marcela, José Maria y Leopoldo Llapur participan el fallecimiento de Coco y acompañan en este momento de inmenso dolor a sus hermanos Rina, Negro y demás familia. Ruegan una oración en su memoria.

LEDESMA, JUSTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Para quien fue luz en nuestra vida. Que tu espiritu llegue a la gracia de Dios y que del cielo sigas celebrando la vida eterna. Su hija María Rosario Zurita, su yerno Carlos Alberto Acuña, sus nietos Rita María del Carmen Acuña, Carlos Esteban Acuña, Julio Cesar Acuña y María de los angeles Acuña participan su fallecimiento.

LEDESMA, JUSTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Te fuiste fisicamente, pero los momentos vividos juntos quedarán en nuestra mente y corazon. Su nieto Julio Cesar Acuña y familia participan su fallecimiento.

LESCANO, EDUARDO JUAN RUFINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/21|. Su esposa Rina Isabel Carabajal, sus Hijos Facundo Juan, Eduardo Javier, y Juan Manuel, su Hija polit, Sabrina, hnos, hnos polit, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio privado Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

LESCANO, EDUARDO JUAN RUFINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/21|. El Instituto San Martín de Porres, Directivos, Profesores, Personal no docente y alumnos, lamentan el fallecimiento del esposo de la docente de esta Institución, Rina Carabajal. Acompañan a su familia en este momento de dolor. Que brille para él la Luz que no tiene fin. Ruegan una oración en su memoria.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Su esposo Rodolfo Ocaranza, sus hijos Raúl, Rodolfo y José Luis, sus hijas políticas Graciela, María y Emilia y Anabela y sus nietos Raúl, Francisco y Delfina participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy a las 10 en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Carlos B. Weyenbergh, sus hijos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares, muy especialmente a su querido hermano Marcelo, en este difícil momento y ruegan oraciones a su memoria.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. María Argentina Weyenbergh participa con dolor su fallecimiento y hace llegar a su esposo, hijos y demás familiares su más sentido pésame.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Clara R. Barthe de Rovarini, sus hijos Juan Manuel y Gabriela, Pablo y Marcela, Julio y Jorgelina y sus nietos participan con dolor el fallecimiento de la querida Nini. Ruegan oraciones en su memoria.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Juan Pablo Vignau y Noemí Estela Mansilla lamentan profundamente el fallecimiento de Nini y acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Muñeca de Vittar y sus hijos Cecilia, Jorge y Alejandro y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su amiga Ana María Massi de Ocaranza y acompañan a su esposo, hijos y nietos en este doloroso momento.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Sus compañeras de promoción de la Escuela Normal Manuel Belgrano participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Roger Montenegro y familia, Lía Beatriz Montenegro y familia y Martha Susana Montenegro participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Ana María Contreras de Campos, sus hijos Javier y Maximiliano Campos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Carlos Alejo Ducca, su esposa María Beatriz Viaña y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Beatriz María Ducca de Kozameh y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Rotary Club Santiago del Estero HUARMI, participa con pesar el fallecimiento de su querida ex socia y ruega oraciones a su memoria.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/21|. Estrella Pereyra, Patricia Rossi, Margarita Chiericotti, Marta Pece, Marta Ochoa e Ines Argañaraz integrantes del grupo " Las Leñitas " despiden a Nini con profundo pesar. Ruegan por el consuelo de su familia. Brille para ella la luz que no tiene fin.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/21|. Gringa Cinquegrani Arnoux Ábalos y su hija Marianela participan con dolor el fallecimiento de Niní y acompañan con afecto a su esposo y sus hijos Raulito, Rodolfo y José Luis, en cuyos corazones reinará para siempre. Qué la luz de su alma ilumine el camino de sus vidas.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/21|. Mariano Leiva Cinquegrani, Belén Giuliano y su hijita María Lucía, participan con tristeza su fallecimiento y expresan sus condolencias a su amigo Raúl, Rodolfo y José Luis. Elevan oraciones por una cristiana resignación.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Tomás Eugenio Lucio, participa el fallecimiento de la madre de su amigo Rodolfo. Que Dios la reciba en su gloria, y envíe consuelo a sus familiares.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. La familia Casado: Tito, Piru, Marta, Ana y Marisú participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Eulalia Berdaguer y sus hijos despiden a Nini y acompañan a su familia en tan tristes momentos.

MIRANDA, ANA HAYDEÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/21|. Su hija María Soledad Pereyra, Su Hijo polit. Ricardo Miranda, nietos Gael y Milagros, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado parque de la Paz EMPRESA SANTIAGO.

ORELLANA, NÉSTOR GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/21|. Su esposa Monica Silvana Blanco, sus hijos Brian, Matias, Abril, sus padres sus hnos sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

YBÁÑEZ, ZULEMA EVELDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/08/21|. Sus hijos Jorge, Juan, Daniel, Victor, Yudith, h. politicos nietos bisnietos y demas familiares participan su falleciemiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

YBAÑEZ, ZULEMA EVELDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/08/21|. La Comunidad Educativa de la Esc. de Formacion Profesional y Capacitacion Laboral N ° 26 M. Belgrano de La Banda participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Prof. Daniel Ledesma. Ruega una oracion en su memoria.

YBAÑEZ, ZULEMA EVELDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/08/21|. La comunidad de Nuestra Sra. María de Guadalupe del Bº Colón participa con gran dolor el fallecimiento de nuestra querida Zule, gran y fiel colaboradora de la capilla, a la vez que reza para que el Señor envíe cristiana resignación a su familia, ante tanto dolor por ésta irreparable pérdida. Se ruega oraciones en su querida memoria.

YBAÑEZ, ZULEMA EVELDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/08/21|. "Señor recíbela en tus brazos y dale la vida eterna". La comunidad educativa del Colegio del Centenario, participan el fallecimiento de la sra. madre del Prof. Daniel Ledesma. Se ruegan oraciones en su memoria

CASTELLINI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció 28/8/19|. Nos quisiste con tanta fuerza y bondad que tu amor estará por siempre grabado en nuestra alma, papá. Tu esposa Herminia, tus hijos María, Fernanda y Luis, tus nietos Carla, Julián, Sergio y Luz, tus bisnietos Ashlyn y Catalina y tu suegra Alicia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia Catedral.

RIVAS, MARTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. "Señor permítele descansar en la paz de tu amor". Sus compadres Carlos Poncio y Mercedes Peralta (Chela), sus hijos Carlitos, Amelia, Mariela (ahijada), Natalia, José y sus respectivas familias invitan a la misa que en su memoria se oficiará mañana domingo a las 10 hs. en la Pquia. María Auxiliadora, B° Inmigrantes.

RIVAS, MARTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Los designios del Señor son sabios y por más que nos duela tu partida damos gracias a Dios por haberte tenido y disfrutado junto a tus nietos parte de nuestras vidas y a través de tu amor de abuela y junto a nuestro padre nos protegerán desde el Cielo. No te decimos adiós madre nuestra, sólo un hasta pronto cuando el Señor lo disponga. Descansa en paz y danos la fuerza necesaria para seguir adelante. Sus hijas María Eugenia y María Marcela, sus nietos Braian, Enzo, Paula y Tamara invitan a la misa que se oficiará mañana domingo a las 10 hs. en la Pquia. María Auxiliadora, B° Inmigrantes. Se ruega una oración en su memoria por su eterno descanso.

SÁNCHEZ VDA. DE STEVALE, ELENA VICTORIA (q.e.p.d.) falleció el 18/8/21|. "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera vivirá". (Jn 11,25). La comisión directiva de la Unión Obreros de la Industria Maderera de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de la compañera secretaria general Ruth Stevale y de la secretaria de organización del gremio Dra. Silvana Stevale e invitan a la misa en su memoria a realizarse hoy sábado a las 18 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano al cumplirse nueve días de su partida a la casa del Padre. Elevamos oraciones en su memoria.

SORIA, ENZO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Querido Enzo, rayito de luz de la familia, que el Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno". Sus padres, hermanos, tíos, abuelos, primos invitan a la misa que se celebrará hoy a las 19.30 hs en la capilla San Cayetano del Bº Tradición.

SORIA, ENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Rogando por su eterno descanso. Familia Álvarez, invitan a la misa que se celebrará hoy a las 19.30 hs en la Capilla San Cayetano del Bº Tradición.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Papito querido, hoy recordamos un año de tu partida y tu ausencia se siente en cada momento de nuestras vidas pero tus valores y enseñanzas estaran siempre presentes en nuestros corazones. Un beso al cielo y gracias porque a pesar del inmenso vacio, junto a mi Mamaá, nos dan fuerzas para seguir de pie. Te amamos y elevamos una oracion en tu memoria. Tus hijos, nietos y bisnietos.

LESCANO, ROGER JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Sus hijos Claudia, Sandra, Silvina, Ariel, hijo polit. Luis Serrano, nietos Ivanna, Irina, Nicolas, Valentín y bisnieto Valentino part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cementerio de La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCILAES Laprida 383.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Querida tía Puchi, permanecerás en nuestro corazón para siempre. Tu partida deja un gran vacío en nuestros corazones, agradecidas de tu paso por nuestras vidas, acompañaamos a su querida familia. Sus sobrinas Viecky, Sonia y Cory Moglia rogamos por tu eterno descanso. El cielo recibió un ángel.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Gladys A. Juárez, Silvia y flía. participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Puchy y abrazan a toda su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones rogando por su eterno descanso en paz.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Julieta Missio y flia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Dr. Oscar Ledesma, su esposa Silvia Abdala e hijos, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Jorge Fiad y flia, participan con profundo dolor y acompañan a su hija Tere en estos difíciles momentos. Rogando oraciones en su querida memoria.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Puchi: Morir para quien muere en Jesucristo es saltar en el barco que conduce a las playas eternas, es dormirse entre los hombres y despertar entre los ángeles: Ana García y Juana Catálfamo, participan su fallecimiento con dolor. Sus restos fueron inhumados en el Jardín del Sol.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Nelva Gladys Lencinas y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de Puchy, amiga y compañera querida de toda la vida. Ruegan una oración a su memoria.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Carmen Alfredo Gómez y flia, hacen llegar su profundo pésame al matrimonio amigo Dany Gerez y Tere Suarez por el fallecimiento de su sra. suegra y madre de su esposa. Acompañamos a todos sus familiares en este doloroso momento. Elevamos oraciones a su memoria.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Sus amigas de toda la vida: Olga Montenegro de González y Luz Pesci de Torressi, despiden con mucho dolor y profunda tristeza a Puchy y ruegan por su eterno descanso. Siempre la recordaremos con mucho amor en nuestro corazón.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. La Cofradía Virgen del Valle de la Parroquia Santiago Apóstol, participa con hondo pesar el fallecimiento de quien fuera su Presidenta y ardiente devota de la Virgen Morena, rogando por su eterno descanso, en las glorias del Señor nuestro Dios.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Queda un espacio vacío. Descansa en paz amiga y comadre. Aurora Martínez de Peralta, su esposo Pimpo, sus hijos Juan R. Peralta, nietos y bisnietos, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria y consuelo para su flia.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Negrita de Cruz y flia. Participan con dolor de su fallecimiento y acompañan a su esposo Chocho e hijas en este difícil momento.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Tu inesperada partida Puchy, nos dejo destrozados, doloridos. Pensamos todos los momentos gratos que pasamos en tu casa, lo buena anfitriona que siempre fuiste, dispuesta a la ayuda generosa, a tu humildad, tomando tu tiempo a la vida espiritual, virtudes que te caracterizaban, junto con tu esposo, hijas y flia, a quienes amabas con todo tu corazón. Omar Campos, Gringa, Gorda, María Eugenia, María Teresita, María Luciana, te decimos gracias por tu cariño y tu amistad. Tu recuerdo siempre en nuestros corazones.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Puchy: Gracias por haber compartido tantos momentos felices de evangelización, llevando como estandarte la Virgencita del Valle, que fue tu guia, tu sostén, tu fortaleza en tu vida (como siempre nos decías). Aqui quedamos firmes los cofrades para continuar el camino de esta Institución tan legendaría, en la Parroquia Santiago Apóstol: La Cofradia Virgen del Valle. Erminda, Pili, Justina, Miguel, Olga, Graciela, María Elena, Rosita, Beatriz, Gringa, Omar, Y...Todos te decimos...Hasta que nos volvamos a encontrar.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Marisa Abdala y Arturo Lastra participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan en este difícil momento a nuestra querida amiga Tere, a su papá "Don Chocho", Rita, Hebe y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Una gran persona, ejemplo vital para otras muchas, que su recuerdo permanezca y su trayectoria sea recordada. Condolencias a toda su familia. Enriqueta Graciano de Moglia y sus hijos Natalia y Octavio y familias. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Dudo de que en estos tiempos existan maestras como lo fue la señorita Puchi en la escuela de San José. Se internaba en el monte para visitar a sus alumnos, con una actitud, que aseguro, es la marca indeleble en la memoria de sus estudiantes. Jamás pasó al olvido, tampoco ahora que descansa en paz junto al Señor Jesucristo. Sus exalumos de la escuela Nº 394. Elevamos oraciones en su memoria. Familia Moreno, Ana Lía y sus hermanos.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Olga Panucci de Neme, Alejandro Daniel Neme y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. "Ana María Ruiz y flia lamentan profundamente la partida de Puchi, mujer virtuosa y de gran fe. Acompañan en este dolor a su esposo, hijas y nietos. "Que el Señor consuele y reconforte sus corazones".

TABOADA, MÓNICA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Su esposo Juan Barraza su madre Mirta, primos tíos y sus hnos. de la Iglecia y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÍAZ, DIONISIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Emprendiste vuelo hacia la luz, tu recuerdo permanece vivo al igual que nuestro amor y gratitud hacia ti, por toda tu entrega y enseñanzas de vida. ¡¡¡Gracias por ser la mejor!!! Su hija Sara, su nieta Mili, su hijo político Richard y demás familiares, agradecen a sus amigos, instituciones y a todas aquellas personas que nos acompañaron en este momento de dolor. Invitan a la misa que se celebrará por el eterno descanso de su alma al cumplirse nueve días de su deaparición física, hoy a las 19 hs. en la Pquia. Santiago Apóstol , La Banda.

MEDINA, FRANCISCA ELEUTERIA (Mama) (q.e.p.d.) Falleció el 28/07/21|. Hoy se cumple 1 mes de tu partida viejita querida, al reino de Dios. A pesar que se cumple 1 mes no nos podemos sacar de nuestra mente y corazón. Te recuerdo y solo me caen las lágrimas. Te extraño mucho todavia, no puedo aceptar que te fuiste y que nunca más te voy a poder darte un beso, abrasarte y decirte te quiero mi vieja querida. Se ruega una oración al cumplirse 1 mes de su partida al reino de Dios. Sus nietas Fátima, Magali y bisnietos Giuliana y Leandro.

SANTILLÁN, BRUNO FROILÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/21|. Sus hermanas Beatriz, Rita, Lidia y América,sus sobrinos Aníbal, Carmen, Florencia, Miguel, sobrinos políticos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Clodomira CARUSO SEGUROS EMPRESA SANTIAGO.

SERRANO DE TAPIA, MARÍA DEOLINDA (Yola) (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Dale el descanso eterno. Su prima Estela Serrano participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este duro momento. Choya.

SERRANO DE TAPIA, MARÍA DEOLINDA (Yola) (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su sobrino Lito Serrano, su sobrina política Maria Juarez de Serrano junto a Soledad, Lita y Noelia Serrano y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

SERRANO DE TAPIA, MARÍA DEOLINDA (Yola) (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Confiamos en tu palabra Señor. Sus primos Pocha y Carlos Serrano junto a Carlitos y David Serrano y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno. Choya.

SERRANO DE TAPIA, MARÍA DEOLINDA (Yola) (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. El Señor es mi pastor nada nos puede faltar. Su primo Cesar Serrano, su sobrino Jesús Serrano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

SERRANO DE TAPIA, MARÍA DEOLINDA (Yola) (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. En el cielo sólo hay paz y quietud. Nora Serrano de Villalba y familia participa con dolor su fallecimiento. Acompaña a la familia en este momento de profunda tristeza. Choya.

SILVA, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Al Paraíso te llevaron los ángeles y el Cielo se hizo fiesta con tu llegada". El Sindicato de Luz y Fuerza en la persona del secretario general José Edgardo Gómez, comisión directiva, Jubilados y Pensionados y demás Cuerpos Orgánicos participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del afiliado compañero Aquiles Caro y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Julio Medina participa el fallecimiento del esposo de su excolega y amiga Lidia, rogando poer el eterno descanso de su alma y respectivas condolencias para toda la familia.

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Enrique Ledesma participa con dolor el fallecimiento de su amigo Orlando pidiendo al Señor que dé consuelo a su esposa Lidia, hijos y familiares.