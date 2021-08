FÚNEBRES | 29 de agosto del 2021

29/08/2021 - 02:24 Funebres

FALLECIMIENTOS

29/8/21

- Noemí Coronel (Villa Robles)

- Julio Alfredo Herrera

- Thiago Germán Ávila

- Mario Alberto Martínez

- Miriam Cristina Paz

- Carlos Arturo Ulivarri (Salta)

- María Fidelina Teves

- María Juana Gutiérrez (Clodomira)

- Tránsito del Rosario Ferreyra (Guasayán)

- María Ángela Cajal

- Ricardo Andrés Parodi (Quimilí)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO ANDRES PARODI

(q.e.p.d.) Se durmió en la paz del Señor el 28/8/21 y espera la resurrección.

Su mamá Marta Alicia Dib de Parodi y hermanos; Daniel, Gustavo, Alberto, Marta y Pedro Pablo, con sus respectivas familias, participan con el más inmenso dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el día de hoy en el cementerio local. Quimilí.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

RAMÓN ALBERTO NAVARRETE (Negrito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/21 y espera la resurrección.

“Ser padre no es lo mismo que ser un buen padre... nosotros tus hijos tuvimos la suerte de haber disfrutado del mejor de todos. Siempre recordaremos esa sonrisa especial, ese corazón tan bondadoso y ese cálido abrazo que siempre nos dabas. Papi... dicen que uno solo muere cuando es olvidado... por eso sabemos que tú vivirás eternamente en nuestros corazones.

Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. ¿Señor quién puede entrar en tu santuario?... Los de manos limpias y corazón puro. Confiando en la infinita misericordia de Dios, sabemos “querido Negrito”, que el Señor ya te recibió entre tus elegidos, porque con acciones y obras hiciste vida su palabra.”

Su amada esposa Fabiana Ramos, sus hijos adorados Agostina, Francisco y Emilia, sus padres y hermanos políticos, agradecen profundamente a sus hermanos de corazón José Chara, Luis Salazar y Belma Gómez; a la atención del Dr. Julio Molina, Dra. Mariela D’amico, Dr. Osvaldo De Marco, Dr. Carlos Fuenzalida; a sus enfermeras; Hospital “Mama Antula” Dra. Mónica Salvatierra y todo el personal a su cargo; a María de los Ángeles Campos; al Movimiento Familiar Cristiano; al grupo de oración “Padre Pierre”; a las Hermanas Dorotea ; Clínica “El Jardín” ; Comunidad de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús; a familiares y vecinos del barrio Güemes; y a sus amigos incondicionales Gustavo Cevilan, Andrea Quatrini, Marcela Chazarreta, Lorena Pedro, Daniela Conte y Pablo Santillán.

Familiares, amigos y vecinos que con oraciones, saludos, y acciones generosas, nos acompañaron a transitar el difícil camino de la despedida de nuestro querido “Negrito”, que fue a encontrarse con el Padre para gozar de la paz eterna. Hoy nos uniremos en familia y con todas las personas que puedan asistir a la misa de las 19 hs en la Iglesia Catedral. Bendiciones para todos los que con calidez fraterna nos acompañen. Rogamos oraciones a su querida memoria para celebrar su resurrección.

INVITACIÓN A MISA

JOSÉ VICENTE LÓPEZ PIZZORNO (Pepe)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/8/21 y espera la resurrección.

Querido Pepe, hoy hace nueve días de tu partida, nos dejaste un vacio y una tristeza muy grande, fueron muchos años compartidos y hoy nos toca seguir adelante con los recuerdos de todos los momentos vividos juntos. Siempre te extrañaremos y te llevaremos en nuestros corazones. Su esposa Susana, sus hijos Susanita, Dolores, Julio, Carmencita y Aldo y sus amados nietos Sofia, Milagros, Abril, Estefania, Julito, Victoria e Isabella, sus queridas hermanas Maria Elena y flia, Marta, Carlos y flia y sus sobrinos y demás familiares, agradecen a todos los que nos acompañaron en este difícil momento e invitamos a la misa a celebrarse hoy a las 19 hs. en Iglesia Catedral. Ruegan oraciones en su memoria.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

YOLANDA VAULET VDA DE VIZCARRA (Yola)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/8/21 y espera la resurrección.

"Yola" no lloramos la muerte, porque nos duela la muerte, lloramos la muerte porque nos atropellan los recuerdos de tu presencia.

Su familia agradece a todos los que nos acompañan en este momento de dolor e invitan a participar de la misa en su memoria el domingo 29/08/21 a las 19:00 hs en la Parroquia Nuestra Sra. De la Salette.

INVITACIÓN A MISA

MARCELA ANTONIA RUIZ SOSA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 20/8/21 y espera la resurrección.

Al cumplirse 9 días de su partida a la casa del Señor, elevamos una oración en su memoria. Se invita a la celebración de la Santa Misa hoy domingo a las 16.30 horas en Capilla San Isidro Labrador, Canal Melero.

RECORDATORIO

MARÍA EUGENIA ROJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 30/7/21 y espera la resurrección.

Los misterios de la vida y sus escenarios más complejos, alimentan nuestra capacidad de asombro que parece no agotarse. La pandemia emparentó la vida con la muerte, en un mundo dominado por los personalismos. Apostaste a la vida y al amor, tu pequeña, Rocío (21-10-21) sabrá algún día que su madre resignó todo por este nuevo ser, sus hermanos Fernanda y Lautaro, serán los voceros de su querida Maru. Hasta nuestro encuentro definitivo. Tu madre Lita, tu hna. Ale y tu tío Beby.

ÁVILA, THIAGO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/21|. Su mamá Laura Basualdo, su hermana Lara Ávila y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ÁVILA, THIAGO GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/21|. La Comunidad Educativa del Colegio Espiritu Santo acompaña a la familia de nuestro querido alumno Thiago Avila en este momento de tanto dolor. Ruega a Dios que abrace en sus brazos amorosos a nuestro niño que partio al Reino Celestial. Rogamos oraciones en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

CAJAL, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Sus padres Enrique Argañaraz y Selva Díaz, sus hermanos Mario, Daniela, Natalia y Martina, sus abuelos Orlando Díaz y Aurora Sayavedra y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Tipiro. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

CEBALLOS, JESÚS MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/19|. Su esposa Yolanda Castillo, sus hijos, hijos políticos y nietos, invitan a las misas que se celebrarán el día domingo 29 a las 18 hs en la Parroquia San José de Belgrano y a las 19 hs en la Parroquia Nuestra Señora de Sumampa, al cumplirse dos años de su fallecimiento.

CORONEL, ANGELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Vuela alto querida prima, ahora sos una estrella más en el cielo y desde allí darás fortaleza y consuelo a tu familia. Sus primos Rosy Coronel, Tono Allende, sus sobrinos Maria Laura, María Florencia y Andresito, participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, JULIO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Su esposa Norma González, sus hijos Natalia, Alfredo, Martin y Erica, su hijo político Guillermo y sus nietos Joaquin y Josefina participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LESCANO, EDUARDO JUAN RUFINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/21|. "Que el Señor le de el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". El secretario Gral. de SADOD Prof. Tristán Hugo Funes, participa con profundo pesar el fallecimiento del esposo de Reina Carabajal, miembro de comisión de la institución. Acompaña a su familia en este momento tan doloroso y eleva una oración en su memoria.

LESCANO, EDUARDO JUAN RUFINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/21|. "El que cree en mí no morirá jamas". El secretario general de SADOP Prof. Tristán Hugo Funes, el consejo directivo de la seccional y cuerpo de delegados participan con profundo pesar el fallecimiento del esposo de nuestra compañera Reina Carabajal, miembro de comision de nuestra institución. Se ruega al Altísimo su descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin.

LESCANO, EDUARDO JUAN RUFINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/21|. La comunidad educativa del Agrupamiento 86125 y del Colegio Secundario Juan Nuñez del Prado, ruega por el eterno descanso del alma de nuestro coordinador pegagógíco Prof. Lescano, Eduardo Juan Rufino. Y hace llegar sus condolencias a su esposa e hijos.

MARTÍNEZ, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/21|. Su esposa Elsa, su madre Mercedes, sus hijos Fiama, Damian y David, su yerno Matin, su nuera Virginia, sus nietas Brunella, Isabella y Giuliana y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Cob. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531. Tel: 429-6027.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Sus primas hermanas Susana, Graciela Corvalán y sus respectivas familias participan con dolor el inesperado fallecimiento de Niní a la casa del Padre. Elevan oraciones por su descanso eterno.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Ricardo Tahhan y su esposa Mirita participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Marcelo y Norma en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Patricio Delaporte, Gabriela Raed, Camila y Nicole participan con profundo dolor su partida y acompañan a sus queridos amigos Rody, Emi y Frau y a toda la familia en tan triste momento. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Nora B. de Raed, su hijo José Ernesto, sus nietos Lorenzo y Sara, acompañan en el dolor a sus hijos Rodi y María Emilia y a su querido nieto Francisco.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. participan con profundo dolor Sergio Gómez Molina, su señora Liliana y sus hijos Constanza, Ignacio, Sergio,Huerto, Lucas y Nicolás.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Amalia Elena Filippa de Guber participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hermano Marcelo, a su esposo e hijos en estos tristes momentos. Ruega oraciones en su memoria.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Julia Elizabeth T. de Fioramonti lamenta con tristeza su fallecimiento y expresa sus condolencias a su estimada familia. Eleva oraciones por una cristiana resignación.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia y Titi acompañan en este momento de dolor, con mucho cariño a Marcelo, Normita y a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola lamentan profundamente el fallecimiento de la querida Nini y acompañan con afecto a su esposo y a su familia.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/21|. Susana Jensen, su ahijado Francisco y María de la Paz Colaprete; Ariel Antonio y Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano de corazón José Luis y demás familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Blanca Montenegro y Carlos Jensen participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este duro trance. Elevan oraciones en su memoria.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Sus vecinos y amigos: María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino, Martín Costas y Cecilia Vittar, María Ester y José Antonio Rojo, Martita y Julio René Carrizo, lamentan profundamente su partida y acompañan con mucho cariño en el dolor a su familia. Elevan oraciones en su memoria

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Nora R. Rafael de Jiménez despide con dolor y en oración a Nini, acompaña a su familia con afecto. Ruega por su paz en el Señor, consuelo y fortaleza para sus seres queridos.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|.

Su hermano Marcelo R. Massi, su hermana politica Norma Beatriz Elias, sus sobrinos Mauricio Massi y flia. Santiago Massi y flia. ´participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin.

PAZ, MIRIAM CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Sus hijos Daniela y Gaston, su nieta Consuelo, sus sobrinos Rubi, Hugo, Claudio, Gabriel y Hugi, tus hermanas, tu amigo Nestor y Mercedes y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531. Tel: 429-6027.

TEVES, MARÍA FIDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/08/21|. Sus hijos Diego, Titi, Chiqui, Nancy, Gladys, Lidia y Andres, su nuera Gloria, su hermano Pedro, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados (Capital- Santiago del Estero). Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531. Tel: 429-6027.

ULIVARRI, CARLOS ARTURO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 26/8/21|. Sus hermanos políticos Carlos Ernesto García, Adela Gabriela Pacheco, sus hijos Emanuel y Macarena Vera, César Esteban. Patrcia y Maximiliano Paz y María Ángel participan su fallecimiento.

ULIVARRI, CARLOS ARTURO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 26/8/21|. Gloria Cortez de Pacheco y Dr. Edgardo Manuel Pacheco participan su fallecimiento.

ULIVARRI CARLOS ARTURO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21 en Salta|. Su cuñada Patricia Adriana García, sus hijos Patricia y Matías, Juan Ramiro, Sofía y su ahijado Juan Gregorio, participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria, acompañando a su hermana Silvia e hijos en este difícil momento. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

YBÁÑEZ, ZULEMA EVELDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/08/21|. "Silenciosa como fue tu vida, así tu alma se echó a volar, cuando el Señor te llamó para compartir su gozo". La comunidad educativa de la Esc. Nº1062- Arraga participan del fallecimiento de la mama del profe Fabian Ledesma y rogamos una oración en su querida memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

DÍAZ, ANALÍA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Te fuiste a un lugar mejor donde no hay sufrimiento y eso nos consuela, vivimos recordándote en cada momento de nuestras vidas,gracias por el amor que nos dejaste,Tus padres Lito y Nena tu hijo Thiago tus hermanos y sobrinos ,invitan a la misa al conmemorarse 3 meses de su fallecimiento el dia Domingo 29 en la iglesia San Juan Diego del Barrio Saint Germes a las 20hs.

LUNA, RAÚL BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Su hija Fanny, su hijo pol. Fabián, sus nietos Stefanía, Florencia y Emanuel, invitamos a la misa a realizarse hoy a las 19 hs. en la Pquia. Santo Cristo, al cumplirse 3 años de su fallecimiento. Elevan una oración memoria.

RODRÍGUEZ DE CURA, ALBA LIBERTAD (Pili) (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Pili, al cumplirse un año de tu partida, te sentimos presente en nuestros corazones, la huella luminosa que dejaste guía a todos los que tuvimos la dicha de compartir tu vida. Vives en nuestra memoria y habitas en los más bellos momentos. Nuestro Dios dispuso que fueras la primera de cinco hermanas en partir a Su Reino para gozar de su amor y paz. Te amamos. Su esposo Coco, sus hijos Dany, Sandra, Cristy y Emilio, tus nietos, bisnietos y hermanas: Ada, Ana, Tere e Inés y sus respectivas familias invitan a la misa que se celebrará hoy a las 10:30 en la Parroquia Santo Cristo.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

DÍAZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Madre que el Señer te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Sus hijos Omar, Andrea, Guillermina y María Eugenia, tus queridos nietos que tanto amabas Virginia y Gero, Benja y Noha, tu sobrina Guadalupe, tu cuñada Cristina y tu yerno Nico que siempre te recordarán. Elevamos una oración en su memoria.

DÍAZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. El día de tu partida el cielo recibio un angel, te fuiste demasiado pronto, pèro tu paso por la vida no fue en vano, dejaste un legado de amor a tu alrededor, quienes tuvimos la dicha de compartir con vos, tus recuerdos permaneceran por siempre en nuestros corazones. Descans en paz mi querida Silvita. María Luján Sariago.

DÍAZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Querida Silvita: Abristes tus alas y volaste hasta el reino celestial, te recibieron un coro de angeles y cantaban "Aleluya" Gloria a Dios, llego Silvia. Querida amiga descansa en paz. Acompañamos a tus adorados padres: Coco y Graciela a tus hermanos, hijos y tus queridos nietos, que brille para vos la luz infinita. Al cumplirse 9 días de tu partida te recordamos con cariño Mirta y Sara Salvatierra, Esteban, Damian y Lujan Sariago y sus respectivas flias.

DÍAZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Hija querida, cuánto dolor nos dejaste con tu partida, solo nos reconforta saber que estás en brazos del Señor, acompáñanos con tu luz y danos fuerzas para aceptar la voluntad divina. Tus desconsolados padres Coco y Graciela, tus hermanos Sebastián, Carolina y Ricardo que siempre te recordarán. Rogamos una oración en su memoria al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

DÍAZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Hija querida, cuánto dolor nos dejaste con tu partida, solo nos reconforta saber que estás en brazos del Señor, acompáñanos con tu luz y danos fuerzas para aceptar la voluntad divina. Tus desconsolados padres Coco y Graciela, tus hermanos Sebastián, Carolina y Ricardo que siempre te recordarán. Rogamos una oración en su memoria al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Despedimos con profundo dolor a la gran amiga y compañera incondicional en todos los momentos de nuestras vidas. Vuela alto Puchy querida, será hasta que nos volvamos a encontrar. Su amiga de siempre Elisa Orieta de Montoto, su hija, Teresita Montoto, hijo político Miguel Ángel Ferreyra, sus nietos María Lourdes y flia, María Estefania y flia, Leandro y flia, Macarena y Guillermina, sus bisnietos Paz, Amparo, Felicitas y Juan Martin abrazamos con mucho amor a nuestros queridos Chocho, Rita, Tere y Hebe, rogando al Altísimo les de pronta y Cristiana resignación. Elevamos oraciones en su querida memoria.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Nené Grana de Manfredi y sus hijos Pancho y Gladis Olivares, Mónica y Oscar Ruiz, Susana y Dito Ledesma, Silvina y Sergio Marinoff, despiden con gran dolor a la amiga y vecina de tantos años a la que consideraban parte de sus vidas. Elevan oraciones por su descanso eterno junto a su amada Virgen del Valle y resignación para su esposo Chocho, sus hijas Rita, Tere, Hebe, sus hijos políticos y sus adorados nietos Gonzalo, Franco, Gastón, Adrián y Mahia.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Querida amiga Puchy, sentí dolor al saber que te fuiste, eramos compañeras de viajes. Que la Virgen del Valle te reciba y le de consuelo a tu esposo Chocho, tus hijas: Hebe, Rita, Tere y nietos. Que brille para tí la luz que no tiene fin. Yolanda Rojas de Arias y flia.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/2|. Baldemar Moreno, Aurora Ramos, sus hijos Edgardo y Marcela y sus nietos acompañan a Tere y Dany en este doloroso momento. Descansa en paz Puchi!

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORONEL, NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 28/08/21|. Sus hijos Rodolfo, Abel y Aurora, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa Robles EMPRESA SANTIAGO.

FERREYRA, TRÁNSITO DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Sus hijos, Papi, Chachi, Yelo, Julio, Ramon, Cristina y Carmen, h Pol Mabel, Rita, Beba, Totoro y Zurdo, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Famatina Depto. Guasayan, Cob Norcen s.r.l, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

GARNICA, SILVERIA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/21|. Sus hijos Carina, Liliana, Fernando, Agustín, Washington, Walter, Ethel y Antonio. Nueras, yernos y nietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXI REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GARNICA, SILVERIA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/21|. Personal directivo, docente y de servicio del Instituto de Enseñanza San Jorge, participa con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Prof. Agustín Garnica y lo acompaña en este triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, MARÍA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Sus hijos Bruno, Enrique Aide, Ana Hugo, Sandro, sus nietos, bisnietos, tataranietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza (Clodomira) SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

PARODI, RICARDO ANDRES (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Señor dale el descanso eterno. Su hijo Nicolás y nieto Homero Parodi participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

PARODI, RICARDO ANDRES (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Juan José Iraolagoitia y Sra. y Ana María Iraolagoitia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y familia en este momento de dolor.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

LÓPEZ, ALDO NOÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. "Recuérdenme con cariño, no lloren por mí que no he muerto, moriré cuando se olviden de mí, ahora soy feliz junto al Señor". Su esposa Nené y sus hijos Sebastián y María de los Ángeles, invitan a la misa al cumplirse 9 dias de su fallecimiento, el domingo 29 a las 20 hs en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto. Rogamos oraciones en su memoria.