FÚNEBRES | 30 de agosto del 2021

FALLECIMIENTOS

29/07/2021

- José Manuel Valdez (La Banda)

- Emiliano Mansilla

- Leandro Gabriel Sallago

- Evelio Tiberi (Añatuya)

- Roberto Carlos Corvalán (Santa Fe)

- Dimas Ignacio Bukret

- Lidia Noemí Gramajo

- Zenón Lorenzo Pereyra (Forres)

- Felipe Santiago Rojas

- Leonarda del Carmen Santillán Vda. de Gómez

- Jorge Ramón Leiva (Loreto)

- Ricardo Alberto Chazarreta

- Lorena Marilin Martínez

- María Elmira Azucena Degani

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LEONARDA DEL CARMEN SANTILLÁN VDA. DE GÓMEZ (Mocha)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/21 y espera la resurrección.

Su hijo Rigoberto Ramón Gómez, su hija política Ester Tessari, sus nietos Silvana Gómez Carabajal, Aldo Francisco, Martín Alejandro y Andrea Agostina Gómez Tessari, su nieto político Fernando Córdoba, sus bisnietos Julieta Juárez Gómez y Ángela Córdoba Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Pedro L. Gallo 330, s/v. de 11 a 13 hs. y serán sepultados en el cementerio La Misericordia de la ciudad de La Banda. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

(Sacerdote) ROBERTO CARLOS CORVALÁN (Piqui)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Sta. Fe el 29/8/21 y espera la resurrección.

Hijo querido, te amamos con toda el alma, danos fuerza para soportar tu partida, mi Negrito, Padre Piqui, siempre estarás en nuestros corazones y oraciones. Tus padres Carlitos Corvalán y Gladis Juárez de Corvalán, tus hermanos Claudio, Diego, Lourdes, Charli, hijos políticos y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria. Sus restos serán velados en la Capilla de Luján (Bº Rivadavia) de 9 a 11 hs. e inhumados en el cementerio de La Piedad a las 11 hs.

MARÍA ELMINA DEGANI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/21 y espera la resurrección.

Directorio y personal de Radio Panorama, Canal 7 y Diario Panorama. participan del fallecimiento de la mamá del locutor y periodista de Radio Panorama Walter Diaz.

MARÍA ELMINA DEGANI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/21 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Ick, Waldina Rigourd y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MARÍA ELMINA DEGANI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/21 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LIDIA NOEMÍ GRAMAJO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/21

Su hija Elizabeth y nietos Gabriel, Emanuel, Nahuel, Rocío, bisnietos Benjamín y Valentín participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Villa Robles. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE RAMÓN LEIVA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/21 y espera la resurrección.

Querido esposo, padre y abuelo te vas pero nos dejas huellas profundas e imborrables en quienes compartimos la vida con vos y entre los que te conocían, inculcaste grandes valores, como el respeto, el trabajo y la honestidad por sobre todas las cosas, siempre seguirás presente en nuestras vidas. Tu compañera y esposa Nora Ponce, sus hijos Fabio, Walter y Jorge, sus hijas políticas Nora, Gabriela y Alejandra, sus nietos y bisnieta, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Cristo Rey. (Loreto).

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Evelio Tiberi

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/08/21 y espera la resurrección.

Cuerpo médico y personal de Clínica Mayo Añatuya participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus fliares. y elevan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Añatuya.

ERCILIA LEDESMA DE BRANDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/21 y espera la resurrección.

Mami, ya descansas en la morada prometida, estas junto a tu familia y nosotros ya te extrañamos. Pero debemos seguir, eso nos enseñaste, seguirás siendo nuestro pilar, solo te adelantaste en el camino hasta el próximo encuentro.

Descansa en paz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Sus hijos Graciela y Pedro y demás familiares invitan a misa al cumplirse nueve días de su partida al Reino Celestial, en la iglesia Sgo Apóstol a las 19 hs.

INVITACIÓN A MISA

ROSA ISABEL CASTAÑO (Betty) Se durmió en el Señor el día 30/08/16 y espera la resurrección.

Mami hoy se cumple un año más de tu viaje al Reino Celestial, al encuentro con nuestro Dios Padre y con todas las personas que se nos adelantaron en este camino de la vida. Tu ausencia sigue sintiéndose con fuerza entre nosotros, se extraña tu perfume por la casa, pero también tenemos la bendición de sentir tu presencia en muchos momentos de nuestros días, sabemos que estás presente cada día, en nuestras charlas, en nuestro hogar, en alguna canción, en las enseñanzas que nos diste, en las huellas que dejaste, en cada corazón que tocaste. Fuiste, sos y serás única, tuve la suerte de aprender de la mejor, un ejemplo de hermana, tía, prima, mamá, suegra y abuela, luchadora incansable, mujer hermosa, admirada, respetada y amada por todos los que tuvimos la dicha de tenerte en nuestras vidas. Gracias a Dios tuve la bendición de ser tu hija, siempre a mi lado, compañera inigualable, muchas veces cómplice, cuidándome y malcriándome a tu manera, tuvimos un hermoso vínculo, solo Dios sabe lo que éramos juntas. Mis hijos tuvieron la mejor abuela, cariñosa, la que siempre estaba, la que los escuchaba, la que los esperaba para que le cuenten todas sus aventuras, la que los mimaba cocinándoles sus platos preferidos, la que los amaba como nadie. Te recordamos con alegría, con amor, con recuerdos inolvidables juntos, de haber disfrutado de nuestra vida con vos. Te amamos. Te llevamos en nuestro corazón. Su hija María Cristina Acosta; su esposo Raúl Andrés Ayuch; sus nietos Angie; Agustina, Guadalupe y Joaquín Ayuch, invitan a la misa en su honor al cumplirse 5 años de su fallecimiento, que se realizará en la iglesia San Jorge, hoy a las 20:30 hs. Ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO C/ FOT

BRÍGIDA REVAINERA DE DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 30/7/10 y espera la resurrección.

“El Señor es mi pastor, nada me puede faltar”.

Al cumplirse 11 años a la casa del Padre. Madre querida, sos nuestro ángel que juntos a nuestros hermanos nos cuidas desde el Cielo, gracias por tu bondad y enseñanza que nos dejaste, siempre estarás en nuestras vidas.

Tus hijos Pocho y flia, Domingo y flia, Coco y flia y Mariano, sus nietos y sobrinos.

INVITACIÓN A MISA

ANGÉLICA DEL VALLE ABREGÚ DE BASUALDO (Negrita)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/21 y espera la resurrección.

Negrita, tu partida fue tan rápida que nos dejaste un gran vacío en nuestros corazones, pero con el consuelo de que no estás sufriendo, descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin. Tu esposo Chicho Basualdo, sus hijos Walter y Esteban, sus hijos pol. Nati, Carla y Claudio, sus nietos Bautista, Josefina, Sofía, Delfina y Alfonsina, tu suegra Jovina del Valle, al cumplirse 9 días de su partida al reino del Señor, invitan a la misa rogando por su eterno descanso de su alma a realizarse en la Pquia. Santísimo Sacramento del Bº Borges hoy a las 18 hs. Rogamos una oración en su querida memoria.

BUKRET, DIMAS IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Sus hijos Fabio, Karen y Maxi, Mariana y sus nietos Ciro, Lorenzo y Olivia, te despiden con gran dolor.

BUKRET, DIMAS IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Sus hijos Fabio, Belén, Mariana Bukret, hnos Renato, Teresa, Dimas, David, Lucia, Lorena, Nancy, Monica, Lucrecia, nietos Ciro, Olivia, Lorenzo, participan con dolor su fallec. sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

BUKRET, DIMAS IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Sus hermanos David, Dimas, Renato, Tere, Nancy, Lorena, Mónica, Lucía, Lucrecia y sus respectivas familias lloran tu repentina partida.

BUKRET, DIMAS IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Vuela alto hijo del corazón, te vamos a extrañar mucho. Sus tíos desconsolados Graciela y Beto Luna y su primo Mario Pereyra.

CHAZARRETA, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Su esposa Adriana Leguizamón, sus hijos, Noelia, Romina, Emanuel, y Hernán, h. pol. Roger y Dafne, sus nietos, Leonel, Martin, Bautista, Justina, Agustín, Mateo, Franco, Victoria, y Agustín, y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio privado Parque de la Paz, Cob Hamburgo c.i.a de Seguros s,a, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CHAZARRETA, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. José Aranda y familia, Octavio, Santiago y Renata, participan con profundo dolor del fallecimiento de Ricardo "Gato" Chazarreta y ruegan cristiana resignación para su esposa Adriana y sus hijos Hernán, Emanuel, Noelia y Romina.

CHAZARRETA, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Octavio Aranda y los integrantes del Gato Team y amigos de la bicicletería Maxi, Juan Cruz, Fran, Sofía, Elías, Daniel, Santiago, participan con profundo dolor del fallecimiento de su amigo Gato y abuelo de Martin y Lionel y ruegan una oración en su memoria.

CORVALÁN, ROBERTO CARLOS (SACERDOTE) (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Fe el 29/8/21|. Hermano querido, el legado que nos dejas es inmenso, fuiste una persona tan buena y de una humildad única, alentarás desde el cielo a tu querido Güemes, siempre te amaremos. Su hermano Claudio, su hna. pol. Sole y sus sobrinos Sebastián, Candela, Ludmila y su sobrina pol. Nerea, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, ROBERTO CARLOS (Sacerdote) (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Fe el 29/8/21|. Hermano querido, siempre serás la luz de nuestra vida, te amamos por siempre. Su hermano Diego Fabián, Alicia Ávila, sus sobrinos Juan Ignacio y Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su querida memoria.

CORVALÁN, ROBERTO CARLOS (SACERDOTE) (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Fe el 29/8/21|. Sobrino cuánto dolor nos dejaste con tu partida. Abriste tus alas y volaste hasta el reino celestial, te recibieron un coro de ángeles y cantaban "Aleluya" Gloria a Dios, llegó el Padre Piqui. Su tía Linda Juárez y sus primos Mara, Jota y Pablo Díaz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, ROBERTO CARLOS (Sacerdote) (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Fe el 29/8/21|. Querido tío Piqui, ahora sos el ángel de Dios que cuidará nuestros pasos. Tu recuerdo en nuestros corazones serán los que alivien la tristeza de tu partida. Ahora descansa en paz en los brazos del Señor, siempre te amaremos. Sus sobrinos Juan Ignacio y Francisco Corvalán. Ruegan una oración en su querida memoria, sus restos serán velados hoy en la Capilla Nstra. Señora de Lujan e inhumados en el cementerio La Piedad.

CORVALÁN, ROBERTO CARLOS (Sacerdote) (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Fe el 29/8/21|. Los consuegros de sus padres, Cacho Galván y Ana María participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

CORVALÁN, ROBERTO CARLOS (Sacerdote) (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Fe el 29/8/21|. Los cuñados de su hermano Claudio: Darío, Ariel, Maxi y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CORVALÁN, ROBERTO CARLOS (SACERDOTE) (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Fe el 29/8/21|. Entonces el Señor le dijo: "Siéntate a mi derecha, eres príncipe desde el día que naciste, entre esplendores sagrados; yo mismo te engendre como roció antes de la aurora. Lo he curado y no me arrepiento: Tu eres sacerdote eterno por siempre un soldado de Dios". Alicia Prados de Ávila e hijas Valeria, Analía y Belén Ávila Prados e hijo político Enzo Lugo, participan con profundo dolor el fallecimiento del Padre Piqui. Se ruega una oración en su querida memoria, sus restos serán velados en la Capilla Nstra. Señora de Lujan e inhumados en el cementerio La Piedad.

CORVALÁN, ROBERTO CARLOS (SACERDOTE) (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Fe el 29/8/21|. La comunidad de la Capilla de Ntra. Sra. de Luján, participa con profundo dolor el fallecimiento del Padre Roberto Corvalán "Piqui". Se ruega oración por su familia, en especial sus padres Gladys y Carlos servidores de la comunidad.

DEGANI, MARÍA ELMINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Su hija Julia, su esposo Tino y sus nietos Luis, Maximiliano y Mercedes participan con profundo dolor del fallecimiento. sus restos seran velados de 8.30 a 10.30 y 11.00 hs inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan una oración en su memoria.

DEGANI, MARÍA ELMINA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Sus hijos Virginia, Julia, Guillermo, Walter. Omar, Franco, Sandra, Marcelo, German y Wilson, h pol. nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio privado Parque de la Paz, servicio realizado por NORTE BENFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

DEGANI, MARÍA ELMINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Su nieto Ibañez Maximiliano, su mujer Tamara y su bisnieta Justina, participan con profundo dolor del fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DEGANI, MARÍA ELMINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Acompañamos con profundo dolor a nuestro compañero Wilzon Diaz por el fallecimiento de su mamá Maria Elmina Degani. Sus compañeros de secretaria del ISPP N° 1 Que brille la luz que no tiene fin.

DEGANI, MARÍA ELMINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Su nieto Ibáñez Luis, su mujer Abdala Cecilia y su bisnieto Agustín, participan con profundo dolor del fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DEGANI, MARÍA ELMINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. El Ing. Carlos Tomas Abdala, Ing. Renee Noelia David de Abdala e hijos participan con profundo dolor del fallecimiento de la abuela de su hijo del corazón luis ibañez. acompañan en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

DEGANI, MARÍA ELMINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Por el eterno descanso de Maria Elmina Degani, mamá de nuestro querido compañero y amigoel profesor Wilson Díaz del I.S.P.P N°1. Que Brille para ella la luz que no tiene fin. Alejandra, Daniela, Oscar, Mariana, Raul, Remo, Sandra y Susy.

GRAMAJO, LIDIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Fallecio el 29/8/21|. Sus hijos Cortez Elizabeth del Valle, Daniel, Esteban, Paola, Lorena, h. pol Gustavo, Ariel Luna, nietos Gabriel, Dario, Rocio, Ailen, Araceli, Nerina, Gustavo y Gonzalo partic. con dolor su fallec. sus restos fueron cremados. Servicio Hamburgo Sa. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

LESCANO, EDUARDO JUAN RUFINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/21|. "Que el Señor le de el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". El secretario Gral. de SADOP Prof. Tristán Hugo Funes, participa con profundo pesar el fallecimiento del esposo de Rina Carabajal, miembro de comisión de la institución. Acompaña a su familia en este momento tan doloroso y eleva una oración en su memoria.

MANSILLA, EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Su esposa Josefa Díaz, sus hijos, Jorge, René, Patricia, Sandro, Mario, Rafael, Alberto y Vanesa, sus hijos del corazón, Julián y Matías, h. pol, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque El Descanso, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

MARTÍNEZ, LORENA MARILIN (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Su esposo Adrián Coronel, sus hijos Guadalupe y Leandro, sus padres Rodolfo y Mabel, sus hermanos Gabriel, Erica, Paola, Ivana, Daniel y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio privado Parque de la Paz Cob Hamburgo C.i.a de Seguros S.A, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

PAZ, MIRIAM CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Hijos de su hermana María Peregrina: Nilda Carrizo de Cómper, Teresita de Auad, Lilia y Franklin Ledesma, Elda Lucia de Acuña y Antonio Carrizo participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos Daniela, Gastón y a su nieta Consuelo. Ruegan por su descanso eterno y la resignación cristiana de su familia. Descansa en paz querida Pochi.

ROJAS, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Su esposa Mónica Rosario Sánchez, hijos Santiago Santiago, Ariel y Rita Isabel Rojas, nietos Alexis, Luciano y Alejandro participan con dolor su fallecimiento, sus restos fuepron inhumados cement. Los Flores. Servicio Hamburgo S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

SALLAGO, LEANDRO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Sus padres, Daniel Sallago y María Suarez, sus hermanas Rocío y Melani, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad Cob Hamburgo C.i.a de Seguros, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

SANTILLÁN VDA. DE GÓMEZ, LEONARDA DEL CARMEN (Mocha) (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Su hijo Rigoberto Gómez, hija pol. Ester Tessari, nietos Silvana Gómez Carabajal, Aldo, Martín, Andrea Gómez Tessari, nieto pol Fernando Córdoba, bisnietas Julieta y Angela, partic. su fallec, sus restos inhum Cement. La Misericordia. (La Bda.) SERV ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

SANTILLÁN VDA. DE GÓMEZ LEONARDA DEL CARMEN (MOCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Sus hermanas María Amelia Santillán y Jesús Angélica Santillán, participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos serán velados en s/v. Pedro L. Gallo 330 de 11 a 13 hs. y sepultados en cementerio de La Misericordia, ciudad de La Banda.

DE INFANTE, MARÍA PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/87|. Madre, hace treinta y cuatro años las puertas del Cielo se abrieron para recibirte. Aquí, tu hijo Toto y tus nietos te seguimos recordando, esperando que se cumpla la promesa de la resurreccion para reencontrarnos, hoy, en la Catedral Basílica a las 20.30 hs. se realizará una misa, pidiendo a Nuestro Señor por tu descanso.

CARDOZO, MARTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Marta querida nunca quisimos soltar tu mano, pero igual te fuiste al cielo, ese lugar hermoso que Dios te preparó, donde seguramente encontraste paz y tranquilidad. Emprendiste un vuelo sin retorno a casa de nuestro Padre celestial. Tu partida nos dejó un gran vacío, una herida en nuestros corazones que jamás cicatrizará. Desde aqui levamos una oración en tu memoria y que Dios nos ayude a encontrar resignación. Su esposo Guido, su hijo Raul, hija pol. Natalia, sus Maida y Julian invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en Pquia. Santa Rita.

DÍAZ, ROSA GRACIELA- JUÁREZ, ROSA - (q.e.p.d.) Fallecieron el 4/2/17 - 24/7/85|. Su esposo y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica en el dia de Santa Rosa, pidiendo a Nuestro Padre Celestial, el eterno descanso de sus almas, quienes dejaron en sus seres queridos, un recuerdo imborrable en el paso por esta vida terrenal.

SORIA DE VEGA, TELLA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Su esposo Demetrio Nicolás Vega, sus hijos Daniel y Luis con sus respectivas familias, invitan a la misa a realizarse hoy en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 18 hs. al cumplirse un mes de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

ACUÑA, SERGIO ALFREDO Crio. General (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/14|. Hoy recordamos un año más de tu partida a la Casa del Señor. Dejaste tantos momentos que hoy son recuerdos y enseñanzas que nos quedaron guardados en el corazón, una parte de ti siempre vivirá en nosotros. Solo esperamos que el Señor te tenga en la gloria. Te recordamos con profundo cariño, tu mujer, hijos, suegra, hermanos, tía y sobrinos.

CARDOZO, MARTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. El Señor te miró cansada y te estrechó en sus brazos. Llevándote a su morada celestial, donde hay paz y felicidad infinita. Señor de bondad y misericordia derrama vuestra bendición sobre mi hijo, esposo, nietos, padres, hermanas y sobrinos. sólo sé que donde te encuentres siempre guiarás nuestros caminos. Descansa en paz. Familia Juárez.

CORTEZ, RICARDO (Ricky)(q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Al conmemorarse un año de su desaparición física, su madre, padre, hermanos, abuelos, tíos, primos y amigos, ruegan una oración en su memoria.

VALDEZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Su esposa Marilú Peralta, sus hijos, Facundo y Martina, sus hermanos, Mario, Claudia y César, su madre Francisca Leiva, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia Cob Norcen s.r.l, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

LEDESMA, ERCILIA DEL VALLE (CHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. El Grupo Viva la Vida: Vivi Acuña, Noni Cisneros, Ana Díaz, Claudia Jorge, Patricia de Llapur, Magalí Salvatierra y Alicia Villanova, participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Graciela, su nieto Juan y a toda su familia e invitan a la misa hoy a las 19 hs. en la iglesia Santiago Apóstol, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, VALERIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. El personal directivo, docente, maestranza y miembros de la sociedad Cooperadora de la Escuela Nº954 San Sebastian Juanillo acompaña con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del docente Sr. Dardo Díaz ruegan una oración en su memoria.

GUTIÉRREZ, MARÍA JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Acompañamos con profundo dolor a nuestro compañero Hugo Gutierrez por el fallecimiento de su mamá María Gutierrez. Sus compañeros de secretaria del ISPP N° 1.

LEIVA, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Su esposa Nora Ponce, sus hijos Julio, Walter y Jorge, h. pol. Nora, Gabi y Alejandra, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Cristo Rey de Loreto, servicio realizado por Norte Beneficios La Plata 162 tel 4219787.

LEIVA, JORGE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Su hijo Fabio, su esposa Nora y su hija Estefania, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LEIVA, JORGE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Su hijo Walter, su esposa Gabriela, sus hijos Lucas, Daiana, Guillermo, su bisnieta Isabella, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LEIVA, JORGE RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Su hijo Jorge, su esposa Tity y su hija Amalia Agradecen a Dios haber compartido tantos años de hermosa vida junto a El, siempre tan presente, vivirá eternamente en nuestros corazones y seguros que nuestro Dios lo recibirá entre sus brazos. Elevamos oraciones al Altisimo por su eterno descanso.

LEIVA, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. "Señor recibe a este gran hombre y dale el descanso eterno. Su consuegra Olga de Perez, sus hijas Sandra, Claudia, Silvina y Tity, hijos politicos Caly y Oscar, nietos, acompañan con profundo dolor a su esposa e hijos, especialmente a su hijo político Jorge. Ruegan oraciones en su memoria.

PARODI, RICARDO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. José Sinesio Gómez, su esposa Blanca Herrera e hijos; José, Silvina, Hernán y Rafael, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Acompañan a su familia con el más cálido sentimiento. Quimilí.

PARODI, RICARDO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Rodolfo Banco, Griselda Jorge Llado, sus hijas: Constanza, Alfonsina, y Paulina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ZENÓN LORENZO (q.e.p.d.) Fallecio el 29/8/21|. Familia Pereyra, Luna, Chaparro participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL