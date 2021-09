FÚNEBRES | 2 de Septiembre del 2021

02/09/2021 - 04:23 Funebres

FALLECIMIENTOS

01/09/2021

- Fanni Ester Céliz

- Julio Rolando Gómez (Loreto)

- Ámbar Anahí Rodríguez (Las Termas)

- Leonardo Emanuel Ocampo Salvatierra

- Marta Galiano (La Banda)

- Horacio Eduardo Salvatierra

- María Marcela Castro

- Carlos Eduardo Amado (La Banda)

- Teotista Serrano

- Débora Silvana Jiménez (Pta. Pozo, Avellaneda)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Comisario general (R ) HORACIO EDUARDO SALVATIERRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/9/21 y espera la resurrección.

El señor secretario de Seguridad, comisario general (R) David Marcelo Pato; participa con dolor su fallecimiento y eleva una oración al Dios del Cielo pidiendo el descanso eterno de su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Comisario general (R ) HORACIO EDUARDO SALVATIERRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/9/21 y espera la resurrección.

El señor jefe de Policía, comisario general Roger Alberto Coronel, participa con pesar su fallecimiento y ruega por su eterno descanso y para que Dios consuele el corazón de sus deudos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Comisario general (R ) HORACIO EDUARDO SALVATIERRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/9/21 y espera la resurrección.

El señor subjefe de Policía, comisario general Daniel Humberto Loto, participa con dolor su fallecimiento y eleva una oración por la paz de su alma, que el inmenso amor de Dios lo reciba en su seno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Comisario general (R ) HORACIO EDUARDO SALVATIERRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/9/21 y espera la resurrección.

Los integrantes de la Plana Mayor Policial, participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan una plegaria al Padre Celestial en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. MARÍA MARCELA CASTRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 31/8/21 y espera la resurrección.

El Superior Tribunal de Justicia de la Pcia., acompaña en este difícil momento al Dr. Silvio Salice y familia, por el fallecimiento de su esposa y ruegan una oración por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. MARÍA MARCELA CASTRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 31/8/21 y espera la resurrección.

Honorable comisión directiva, cuerpos técnicos y jugadores de las diversas disciplinas y categorías, personal administrativo y de mantenimiento, socios, hinchas y simpatizantes del Club Atlético Mitre, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIO ERNESTO FATTOR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 30/8/21 y espera la resurrección.

Dr. Raúl J. C. Abate participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

MANUEL FABIÁN BIANQUERI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/8/21 y espera la resurrección.

Manu querido, vives en mi memoria y habitas en mis recuerdos, gracias por haber sido parte de mi vida y haberla hecho feliz. Su compañera de vida Claudia y demás familiares, a un mes de su fallecimiento, rogamos oraciones en su memoria para su descanso eterno. Brille para él la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

LETICIA ALEJANDRA LEGUIZAMÓN DE ALZUGARAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/9/14 y espera la resurrección.

“Al cumplirse siete años de su partida, sus padres, hermano, hijos y demás familiares la recuerdan con amor inmenso”.

Poema inconcluso (Para mi hija).

Mil versos hilvané durante

Noches enteras todos para

Ti hija mía pero no los escribí

Porque sería tanto Lo que

quiero decir que Páginas

de blanco no tendrían fin.

Todo lo que siento y lo que sufrí

desesperación y rabia por lo que viví.

Tu ausencia obligada sin explicación,

Tu vida truncada de un golpe feroz,

la distancia infinita que me impide

llegar a ese cielo extraño,

donde dicen tú estás.

Mi cansancio enorme mi lento andar

El dolor en el pecho que me

quiere ahogar, la resignación…¡Tan lejos está! No me digan más,

No quiero escuchar... Que tu

no estás conmigo

¡Yo sé que tú estás!

INVITACIÓN A MISA

ORLANDO TEODULFO SUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/8/21 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”. Su esposa Lidia, sus hijos Rubén y Gissel, su hija política Soledad, sus nietas María Valentina y María Emilia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA BENITA JUGO DE GALLARDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/8/21 y espera la resurrección.

Madre querida… hace un mes desplegaste tus alas hacia nuestro Señor, sé que te encuentras gozando de su paz y su Gloria, la que merecías por haber sido una gran mujer… esposa… madre… amiga incondicional… Hasta que nos volvamos a encontrar madre, te amaremos por siempre. Tus hijos Tanti, J. Carlos y J. Pablo, hijas políticas, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 19.30 hs. en la parroquia Sta. Rita, con motivo de cumplirse 1 mes de su fallecimiento. Rogamos una oración en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

MARTA ALICIA PERALTA DE YOCCA

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 2 de agosto de 2021

Querida Martita hace un mes que partiste a la casa que te preparó el Padre para recibir el abrazo misericordioso y la plenitud del amor. Llegó una flor para adornar el jardín del Señor con las manos llenas de buenas obras. Cumpliste con creces la misión que te encomendó el Señor, de esposa, madre, hija, abuela, vecina. Siempre atenta para compartir las alegrías, preocupaciones, dificultades de los demás. Sentíamos que tu corazón estaba lleno del amor y la ternura de Dios. Y eso era lo que sembrabas en cada encuentro que teníamos, tu dulzura, suavidad, paz, bondad, dándonos siempre con una sonrisa una palabra de aliento llena de fe. Encuentros que nos hacían crecer en la fe y en la amistad. Partiste, pero dejaste tus semillas de buenas enseñanzas en tu flia, en tus vecinos. Por eso siempre estarás en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Seguro el Señor escuchará tus plegarias por tu esposo, hijos, nietos y por todos nosotros, como lo hiciste aquí en la tierra. Tu esposo Carlos, tus hijos Valeria y Carlitos, hija política, nietos. Tus vecinos, Héctor y Amelia, Ato y Silvia, flia Alvarez- Fadel, flia Tévez, Negrita, Mechita queremos recordarte especialmente con la Celebración Eucarística, hoy a realizarse a las 20 hs en la Parroquia de Cristo Rey, La Banda.

RECORDATORIO

MARÍA AZUCENA GONZÁLEZ (Marisa)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/9/14 y espera la resurrección.

Un día como hoy partiste a un mundo mejor, nuestras vidas han quedado destrozadas seguí enseñándonos que la vida no se acaba con un adiós y que ahora tenemos al ángel más protector en el cielo.

Es lo más duro que nos tocó vivir, pero el amor por vos llena cada rincón de nuestros corazones, con esa sonrisa que siempre tenías, así me imagino que estas en el cielo brillando como una estrella la más bonita de todas. Participan sus padres, hermanos, hermanas, sobrinos te recuerdan a los siete años de su partida. Rogamos oraciones en su memoria.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

CARLOS ALBERTO GAMMONI (Pily)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/9/19 y espera la resurrección.

Pily: 2 largos años transcurrieron, desde aquella oscura noche, en la que nos dejaste con un inmenso vacío en nuestras vidas. El que intentamos llenarlo cada día, con el recuerdo permanente de tus ocurrencias, tu risa, tu espacio y el buen humor que te caracterizó siempre. Sentimos tu invisible presencia, muy cerca, en nuestras dificultades y en la búsqueda incansable de tu madre que te evoca a cada instante y abandona la cordura para encontrarte. Sabemos que nos seguirás acompañando hasta el fin de nuestros días. Te amamos ¡! Te extrañamos!!

Tu desconsolada madre Paloma, tu esposa Mary, tus hijos Sebastián y Anahí, tus amados nietos Luka, Santi y Uli. Invitan a la misa por su descanso eterno, hoy a las 19,30 hs. en la Pquia. Santa Rita.

RECORDATORIO

Sgto. ( R) CÉSAR GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/6/20 y espera la resurrección.

César, mi amor el vacío que has dejado jamás podrá ser llenado por nadie. Te amamos mucho y te deseamos toda la felicidad del mundo en este día que se recuerda un año más de tu nacimiento. Amor mío, te necesito tanto, porque no puedo soportar tu ausencia, mi compañero de tantos años, siempre juntos. No hay un día, un instante de mi vida que no te tenga en mi mente, miro la puerta, esperando tu retorno. En fracción de segundos la muerte te arrancó de mi lado, tranquilo, relajado y muy en paz, te sumergiste en un sueño profundo del cual ya no despertaste. Me dejaste tres hijos maravillosos, a quienes desde muy niños les enseñaste lo que es el trabajo.

Te amé, te amo y te amaré por toda la eternidad, mi hombre, mi esposo maravilloso en todos los sentidos, con una nobleza inigualable. Totalmente orgullosa de vos, elevo una oración en el día de tu Cumpleaños. Jamás te olvidaré, porque vives en mi alma y en mi ser. Descansa en paz mi todo. Tu esposa Norma Sayago de González, tus hijos César Daniel, Adriana y Gabriela González, hijos políticos Aldo y Alejandro, tus amados nietos Brisa, Benjamín y Benicio Medina, Lautaro González y Bautista Jugo, ruegan una oración en tu memoria.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

MANUEL ABIB ARGAÑARÁS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/8/21 y espera la resurrección.

Su esposa Marta Josefina Agüero Abal, sus hijos María Josefina y Leandro Anabalón agradecen a la Alianza de Mesas Panamericanas, Sociedad Civil de la OEA, Asociaciones Nacionales de México, Costa Rica, Perú, Bolivia, Argentina, Chile; Consejo Consultivo, Mesas y Socias de toda América del Movimiento Panamericano, a la Asociación de Estudiosos Iberoamericanos, a la Asociación Civil Educadores para la Paz de México; Al Colegio Farmacéutico; Al ISSPSE, al ANCER (Ayuda al Niño con enfermedades riesgosas), a la promoción 1961 de la Escuela Normal Mixta de Profesores Manuel Belgrano; a amigas y compañeras del Centro Experimental Nicolás Avellaneda, a familiares, íntimos amigos, amigas de su esposa, amigas de su hija y a todas las personas que hicieron llegar sus saludos, acompañamiento y mensajes de condolencias en estos momentos dolorosos. Nos queda la alegría que lo amamos, cuidamos, dimos todo y pensamos que él se fue con la tranquilidad, que su esposa y su hija lo cuidaron y acompañaron hasta el último momento. Invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco.

ANTONIO DE LLARRULL, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 26/08/21|. Querida amiga y vecina de toda la vida, del ex barrio Municipal y de la calle Paris en el cual vivió tantos años con su esposo e hijos, lamento muchísimo no haberla podido ver en sus últimos días esperando que brille para ella la luz que no tiene fin. Su amiga de siempre Sara Rosa Yrene y familia.

ARCE, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Querido Beto descansa en paz, siempre te recordaremos y estaras presente en nuestros corazones!! Tus primos Jorge, Marta y Sandra Aranda y sus respectivas flias.Sus padrinos Gladys y Alberto Ferreyra (a),participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su tía Blanca y sus hermanos Gustavo y Alfredo ante tan irreparable pérdida !! Elevan una oración en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Lamentamos mucho su fallecimiento de tan estimado farmacéutico y desinteresado persona. Un abrazo a su hija y Sra. Su clienta de toda la vida Sara Rosa Yrene.

CAPPOZO DE SPECIALE, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. esposa del Dr. Francisco Speciale y madre del Dr. Ricardo Speciale, socios de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

CAPPOZO DE SPECIALE, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Padre Celestial, te pedimos por el descanso eterno de Beatriz, recíbela en tus brazos y que brille para ella la luz que no tiene fin. Darío Suárez, Amanda Coronel y familia participamos con dolor y cariñoso afecto a su hijo Ricardo, su esposa e hijas en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CAPPOZO DE SPECIALE, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Alicia Chara, sus hijos Guillermo Speciale, Silvina Speciale y Mario Tenaglia, participan su fallecimiento y acompañan a su esposo y a su hijo Ricardo y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CAPPOZO DE SPECIALE, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Inés Moreno Muñoz de Saracco despide con cariño a la querida Betty, hermosa persona, llena de virtudes, con quien ha tenido la dicha de compartir el amor por la docencia, especialmente en la Escuela Antonino Taboada de Clodomira. Dios la tome de la mano en su viaje a la eternidad y dé fortaleza a su esposo, a su hijo, a su nuera y a sus nietas para superar el dolor con fe cristiana.

CAPPOZO DE SPECIALE, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Gustavo Azar, Victoria Soria, sus hijos Martín, Victoria y Rodrigo, y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAPPOZO DE SPECIALE, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Santiago Maldonado, Delfa Rojas, sus hijos Adriana y Mario Díaz, Daniela y Fernando Dussin, Sergio y Carolina Gorostiaga despiden con profundo dolor a Betty y acompañan en el dolor a su esposo Pibe y a su hijo Ricardito Speciale y familia.

CAPPOZO DE SPECIALE, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Su cuñado Roberto Camilo López, sus sobrinos Hernán y Roberto López (h), Marita, Tomás y Francisco López participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CASTRO, MARÍA MARCELA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Su esposo Dr. Silvio Salice, sus hijos Leandro y Valentina, su hna. Claudia participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Hamburgo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CASTRO, MARÍA MARCELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. El Dr. Eduardo Federico Lopez Alzogaray y Flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTRO, MARÍA MARCELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este dificil momento. Se ruega una oración en su memoria.

CASTRO, MARÍA MARCELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento de la Dra. María Marcela Castro, socia de la Institución. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CASTRO, MARÍA MARCELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Juridico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculada. Ruegan una oración a su memoria.

CASTRO, MARÍA MARCELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. El presidente del Consejo Medico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración a su memoria.

CASTRO, MARÍA MARCELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con tristeza el fallecimiento de la querida Marcelita y acompañan a su esposo Silvio e hijos en esta dolorosa etapa de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTRO, MARÍA MARCELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Con hondo pesar la Sociedad de Psiquiatría de Santiago del Estero despide hoy a su Colega Dra. Marcela Castro y ruega una oración a su memoria.

CASTRO, MARÍA MARCELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. María M. Díaz Daviou, Mario Eduardo Milet y familia participan del fallecimiento de su colega y amiga Dra. Marcela Castro y ruegan una oración a su memoria.

CASTRO, MARÍA MARCELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Instituto CIRES cierra hoy el consultorio que contra toda esperanza mantenía abierto a la espera de la Dra. Marcela Castro que nos precede en el último viaje. Rogamos una oración a su memoria.

CASTRO, MARÍA MARCELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. El Dr. Luis Enrique Milet y familia participan del fallecimiento de la Dra. Marcela Castro y la despiden con profundo dolor.

CASTRO, MARÍA MARCELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Los Directores Médicos de Clínica Arcadia, Dra. Teresa Sánchez Cantero y Dr. Roberto Costilla, despiden con inmenso dolor a la querida Dra. Marcela Castro, quien se formó en nuestra Institución y permaneció como miembro fundamental del equipo médico. Acompañamos a su familia en este duro momento.

CASTRO, MARÍA MARCELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. "Solo se muere cuando se olvida y nosotros nunca te olvidaremos". Cuerpo médico, profesionales, gerencia, personal administrativo, personal de enfermeria, personal de cocina, de maestranza, serenos, despiden a la querida compañera Dra. Marcela Castro y acompañan a su familia en este dificil momento.

CASTRO, MARÍA MARCELA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Graciela de Karam, sus hijos Marcela, Leopoldo y José María, sus nietos Santiago, Julieta, Javier, Agustín y María Noel participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a Silvio y familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CASTRO, MARÍA MARCELA Dra. (Marce) (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Familia Salice (Italia), sus tías María Antonietta y Gemma Salice, maridos e hijos ruegan una oración en su memoria.

CASTRO, MARÍA MARCELA Dra. (Marce) (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Triste noticia lo de tu partida. Eduardo Dusserre y Matteo Dusserre Salice participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CASTRO, MARÍA MARCELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. "Brillas en el cielo infinito, allá junto a las estrellas, con tu cálida sonrisa. Así te recordaremos siempre". Tu suegra Olga Irene Nassif de Salice, sus hijos Simón Salice, Sergio Salice y Costantino Salice, Valeria Salice y su hijo Matteo Dusserre Salice participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CASTRO, MARÍA MARCELA Dra. (Marce) (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Valeria Salice y Martín Arena participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTRO, MARÍA MARCELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. "..Vuela alto querida amiga...que tu alma descanse en paz". Lic. Gisella Torresi.

CASTRO, MARÍA MARCELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Querida Marce, nos dejas el grato recuerdo de una amistad valiosa e inolvidable. Hasta siempre amiga. Tus amigos y colegas: Dra. Ana Clara Banegas, Dra. Fernanda Ortiz, Dr. Raúl Aranda, Dra. Marita Torrez, Dr. Diego Polti, Dr. Carlos Rodríguez, Dr. Héctor Andrada, Dr. Ernesto Segura, Dr. Dante Guzmán, Dr. Daniel Mamani participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

CASTRO, MARÍA MARCELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Ina y Daniel, sus hijos Rita y Lucas participan su fallecimiento.

CASTRO, MARÍA MARCELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Santiago Nassif, su esposa Celeste Mines y sus hijos Guadalupe, Lautaro y Alfonso participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Marcela, esposa del entrañable primo Silvia Salice y lo acompañan a el y a sus hijos en tan doloroso momento. Nuestro recuerdo, admiración y gratitud a esa gran mujer. Ruegan oraciones en su memoria.

CURA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Su prima hermana Marisa Cura, su primo pol. Juan Carlos Arias, sus sobrinos Lucas y Mikaela, participan con profundo dolor su inesperado fallecimiento. Dejas en nuestros corazones un inmenso dolor. Descansa en paz, primo querido.

CURA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Su prima hermana Jesús "Gringa" Cura y flia. participan con profundo dolor tu fallecimiento. Su inesperada partida nos llena de tristeza. Dios te tenga en su santa gloria.

FATTOR, MARIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. Ricardo Abate, María Rímini Carol y sus hijos participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FATTOR, MARIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. "Yo soy la Resurrección y la Vida, el que cree en Mi, vivirá para Siempre". Alberto Pablo Paradelo, su esposa Mirtha Regina Ortiz de Paradelo, sus hijas Marcela, Patricia y Carolina y sus respectivas Familias, participan su Regreso al Padre y acompañan a su familia con oraciones.

FATTOR, MARIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. Las amigas misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento del primo de Cristina, la acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la Casa de Dios Nuestro Señor.

GEREZ, NÉLIDA ROGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Sus hijas Liliana, Susana, Silvia, Nélida, Estela Maris, María Alejandra, María de los Ángeles y Carlos participan de su fallecimiento. Sus restos fueron Cremados en el Cementerio Crematorio. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. Relizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

HERRERA, MERCEDES BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Directivos y empleados de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y Nodo Tecnológico, acompañan en estos momentos de tristeza al compañero de la Institución Ing. Mansilla Lucas y su familia, por el fallecimiento de su madre, rogando oraciones para el alivio y la memoria.

HERRERA, MERCEDES BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Juan Manzur, Blanca Miño, Juan y Karina, Myriam, Daniela, sus nietos Amira, Ibrahim y Nahim acompañan en este doloroso momento a Ricardo, Sofía, Lucas y a toda su familia. Ruegan una oración en su memoria.

HERRERA, MERCEDES BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. La comunidad educativa de la Escuela de la Familia Agricola de Forres, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Profesor Lucas Mansilla y pide una oración en su memoria.

HERRERA, MERCEDES BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. El dolor que nos deja tu partida es inevitable, pero aunque no estés presente de cuerpo, tu recuerdo siempre vivirá en nuestros corazones. Que Dios abrace a la famila Mansilla en tan dificil momento, en especial a su hijo el Ing. Lucas Mansilla. Su nuera Ing. Veronica Guzmán y nieta Julieta.

HERRERA, MERCEDES BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, quién cree en Mi aunque muera vivirá ". Acompañan a su familia. Su consuegra Blanca Tevez y familia Guzman Trejo, Gustavo, Jimena, Rosario, Evangelina, Guadalupe y César.

JIMÉNEZ, DÉBORA SILVANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Sus padres Juan y Delicia, sus hijos Leonel y Emiliano, su marido Alejandro Silva, sus hnos Ivan, Lorena, Walter y Ángel, tios y primos, sobrinos y abuelos María y Norma participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el Cement. de Luján. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

JUÁREZ, MIRTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. Sus primos Ricardo, Silvia y Alejandro Gallardo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su querido primo Kuki Guerrero, y acompañamos a la familia en este dificil momento.

JUÁREZ, MIRTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. Ricardo Gallardo, Liliana Descalzi y sus hijos Juan Pablo, Rodrigo y Martín Ignacio y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de su prima política. Ruegan oraciones y resignacion para su familia.

JUÁREZ, MIRTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. Nora Elena Acosta y familia despiden con gran pesar a la querida Susy. Abrazan a su esposo, hijos y familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MIRTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. Tu cuñada, Beatriz Guerrero, sus hijos Macarena, Ricardo, María Luján y sus respectivas familias ,participan el fallecimiento de Susi y ruegan a Dios, el descanso eterno y siempre se eleve al altísimo una oración en su memoria.

JUÁREZ, MIRTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. La familia de tu cuñada Mirta Guerrero, Moisés Sleibe sus hijos Nicolás, Fernando, Mario Javier y Laura y sus nietos Juan y Amelia participan tu fallecimiento y piden al señor te dé el descanso eterno y la luz que no tiene fin. Ruegan una oración en tu memoria..

JUÁREZ, MIRTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. Su vecinos de siempre: Martha Carabajal y flia, Kike Carabajal y flia, participan su fallecimiento, acompañan con oraciones a su esposo Kuki y respectivas familia en este momento de dolor. Señor recíbela en tu Reino. Descansa en paz.

JUÁREZ, MIRTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. Juan Luis Vital, Silvia Camus de Vital, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su apreciada vecina , acompañan a su esposo Kuki, hijos Alexia y Emmanuel y elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MIRTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Martha Banegas de Juárez y su hija Marthita Juárez Banegas participan su fallecimiento y acompañan a su familia con oraciones. Se ruega oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MIRTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. "Señor ya está ante Ti, recibela en tu Reino". Marta Miranda participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposo e hijos en este momento de tanta tristeza. Ruega oraciones en su memoria.

NINICH, JORGE CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) falleció el 31/8/21|. "El que cree en mi no morirá jamás". Sus consuegros Gladys y Ricardo Arjona, su hija Cecilia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NINICH, JORGE CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) falleció el 31/8/21|. Sus vecinos de calle Misiones al 800: familias de Landriel, Lewis, Ninich, Ponce, López, Vega, Amadey, Villarreal Elvira, Villarreal Rodolfo, Villarreal Miguel, Ruiz, Lencina, Bulacio, Santucho, Peralta, Schirado Sarmiento, Carabajal, Silva, Martín, Ibarra, Pavón Tadi participan su fallecimiento con gran dolor y hacen llegar sus condolencias a su madre, hermanos e hijos. Rogando al Señor les dé fortaleza y consuelo. Te vamos a extrañar Carlos! Brille la luz que no tiene fin y descanses en paz.

OCAMPO SALVATIERRA, LEONARDO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Sus padres Rosa Salvatierra y Guillermo Ocampo sus abuelos tios primos hnos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de La Paz SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

ROSSI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Hace unos días hemos perdido en Sgo. a un amigo y vecino de toda la vida incondicional, pero más siento que ya no hablaremos más de fútbol y de aquellos momentos que nos encontrábamos en la cancha, por años, siempre juntos, que lástima, hermano te extraño mucho y deseo que en paz descanses. Chau Cali, ya nos volveremos a ver, tu amigo Segundo "Soco" Mansilla y Sara Rosa Yrene abrazan a toda su familia. A su Sra. Lita y sus hijos Extendemos el pésame a Norma Sandoval de Rossi y familia.

SALVATIERRA,HORACIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Su esposa Graciela, sus hijos Carlos, Nelson y Cristian participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ÁLVAREZ, NILDA E. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/20|. Hoy es otro día más que no estás a mi lado, pero yo te siento como si estuvieras, porque tu alma me acompaña en todo momento. Mañana cumplo mis 84 años y yo se que nuestro Señor nos acompañará en estos momentos gratos con la compañía de nuestros hijos, nietos y bisnietos, haremos un gran brindis rogando por mi salud y por la paz de tu alma. Dios te tenga en su gloria. Chau mi amor, tu esposo y tus hijos elevamos este ruego. Te adoran tu esposo Mica, tus hijos Raúl, Marcela y Rody.

TÉVEZ, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Fernanda Tévez y toda la familia, lo recuerdan al cumplirse tres años de su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. "Que su pícara sonrisa, siga presente en nuestras memorias".

AMADO, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/08/21|. Su esposa Blanca Bolla, sus hijos Rita y Riky, h. politicos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia COB. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BARRIONUEVO, MARÍA ROSA (EGLE) (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Querida María Rosa: tu pronta partida deja en cada uno de los que tuvimos la dicha de conocerte, una tristeza difícil de entender... Nos queda el recuerdo de amiga, madre, abuela, hermana, vecina...una mujer que supo ganarse el cariño de todos. Te vamos a extrañar, pero con la certeza de saberte disfrutando de la Gloria de Dios, pues Él preparó su Reino de amor para recibirte. Hasta el próximo abrazo... Su amiga Estela, hijos Marina, Lilia, Daniela, Marcela, Anibal y sus respectivas familias acompañan en el dolor a la familia Barrionuevo, rogando por paz para sus corazones ante tan irreparable pérdida.

CÉLIZ, FANNI ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Sus hijos Maciel y Romina, hijos políticos Luisina y Cristian, nietos Valentina, Bautista y Pilar y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Quiroga Dpto Banda EMPRESA SANTIAGO.

CÉLIZ, FANNI ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. "Señor ya está ante tí, recibela en tu reino y dale el descanso eterno". Su hija Romina Heredia, su nieta Pilar Heredia, su hijo político Cristian, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JULIO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. "Fuiste para mí un ejemplo de bondad, siempre dispuesto a hacer el bien a los demás, brindándote generosamente de todo corazón, sin esperar nada a cambio". Sr. Julio Dardo Gomez sus ex compañeros de trabajo Luis Herrera Corsi y Beto Paz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

IBÁÑEZ, MARIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Hernando Roberto Suárez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

IBÁÑEZ, MARIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Eduardo Anibal "El Gordo" Pérez y flias, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

LOBO DE RODRÍGUEZ, LILIAN LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. Paola Ragonesi de Luna y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañera Lilian. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

RODRÍGUEZ, ÁMBAR ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. "Nos queda un recuerdo innegablemente triste, pero seguros porque ya gozas de la gloria de Dios, donde la celebración no empieza ni termina nunca, porque dura para siempre." La comunidad educativa de la escuela Nº 673 "Fuerzas Armadas" , participa con profundo dolor el fallecimiento de la alumna de 5º grado "F" , turno tarde y acompaña a sus padres, hermanos y demás familiares en este momento tan difícil. Ruega oraciones en su memoria y resignación a su familia. Las Termas.

SERRANO, TEOTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. Sus hijos Estela, Luis, Norma, Domingo, Marta, Elsa, hijos pol. nietos, participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio de Punta Pozo, Dpto Avellaneda. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SILVA, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Alcira pasamos más de 30 años juntos en este laboratorio, siempre estuviste atenta al trabajo y sensible ante los problemas de los pacientes. Hoy este virus nos arrebató tu vida y queda entre las paredes del laboratorio tu recuerdo. Hoy lloramos tu partida y seguramente con el tiempo recordaremos tus anécdotas y nos arrancarás una sonrisa. Elevamos un beso y una plegaria al cielo. Dr. Juan Carlos Elean y familia. Compañeros de trabajo.

NIEVA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Su esposa Bety, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20 hs. En la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro al cumplirse el 9º día de su fallecimiento. Las Termas.