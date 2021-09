FÚNEBRES | 3 de Septiembre del 2021

03/09/2021 - 03:36 Funebres

- Agustina Carmen Juárez

- Julio Rolando Gómez (Brea Pozo)

- Norma Accastelli de Argañaraz

- Juan Carlos Parodi

- Marta del Valle Barrionuevo (La Banda)

- Julio Avelino Gómez Sayavedra

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROBERTO VOZZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/9/21 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad Dr. Ángel Niccolai participa con dolor su fallecimiento. Eleva una oración a su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. Agrónomo RICARDO REY ARCE (El Negro)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/9/21 y espera la resurrección.

“Nació en Ojo de Agua, Santiago del Estero. Anduvo muchos caminos. Estudió en la facultad de agronomía de Buenos Aires y volvió a su tierra de origen. Quería a su familia, a sus amigos, vecinos y compañeros. Siempre nos acompañarán sus palabras, sus silencios, su humor, su amor por la naturaleza, los pájaros y los perros. Una gran persona, generosa. De sus árboles siempre bajarán muchos pájaros que armarán un barrullo de picos y alas. ¡Te queremos! Tu familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIO ALBERTO CURA (Tito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/9/21 y espera la resurrección.

Tito: más que un amigo leal, eras un hermano de la vida. Una gran persona, incondicional, sencillo y sobre todo muy honesto. Nunca imaginé tener que despedirte a través de estas líneas. Muchas gracias por todo lo que nos brindaste y por sobre todo el gran amor y cariño que le impartías a nuestros hijos y también hijos tuyos afectivamente.

Nos dejaste un gran vacío y gran dolor tu partida inesperada, siempre vas a estar presente en todo momento en todos nosotros.

Cómo me duele el corazón tu ausencia y a los chicos no los consuela nada al no ver tu presencia, hasta cuándo Dios decida que nos reencontremos. Descansa en paz. Héctor Banco y familia.

RECORDATORIO

ELENA DEL CARMEN MORANTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/9/20 y espera la resurrección.

"Elena: hoy hace un año de tu partida, duele tu ausencia, mi mirada hacia el cielo, recuerdo los momentos compartidos, me consuela saber que estas junto a Nuestro Señor Jesucristo y tus seres queridos. Tus huellas serán nuestro camino, tus consejos nuestras enseñanzas, tu amor nos guiará, serás la luz de nuestras vidas." Tu hermana política Olga Orieta, tus sobrinos: Rosalía, David, Alberto y Carlos Morante y demás familiares, te recuerdan con una lágrima y una sonrisa. ¡Que brille para ti la luz que no tiene fin! Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

MARÍA LUISA DEROY DE BRIZUELA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/9/12 y espera la resurrección.

“Tu alma goza en la presencia del Señor y vives eternamente en mi corazón. Mami, hoy se cumplen nueve años de tu regreso a la casa eterna, pero todo una vida que vivimos juntas, quedarán grabadas en mi mente, fuiste en mi vida luz que no se apagará hasta que esté junto a ti, a mi padre y hermanos. Que Dios reciba la gracia de tu espíritu y que desde el cielo sigas celebrando la vida eterna. Envío besos al cielo en tu memoria, madre querida. ¡Qué descanses en paz! Su hija Betty Brizuela de Farreras.

INVITACIÓN A MISA

OMAR EDMUNDO CHAPARRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 03/03/21 y espera la resurrección.

"Tristemente te recordaremos por siempre por todo lo fuiste para nosotros y tus amistades"; en espera de su resurrección, su hija María Jose Chaparro y su nieto Karim, invitan a la misa en la Catedral de Añatuya a las 19.30 hs hoy 03 de septiembre, al conmemorarse 6 meses de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

RAÚL BERNABÉ BARRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/9/20 y espera la resurrección.

Hoy hace un año ya de tu partida, pero estás todos los días en nuestro recuerdo, en nuestro corazón. Duele el no poder verte, compartir tantos momentos lindos y aún los difíciles cuando siempre tenías una palabra de aliento, nos resuenan tus consejos: sean perseverantes, nos decías. Has sido nuestro ejemplo de perseverancia en el trabajo, en la familia, en la palabra; eras un hombre de palabra. Hoy te recordamos como ese padre que no necesitó jamás levantarnos la voz, con solo tu ejemplo nos transmitiste valores y principios, Dios quiera que seamos merecedores de tanto que nos has dado, nos resuenan unas palabras que uno de nuestros hermanos dijo el día que te fuiste: “Nos dejas la vara alta para poder educar a nuestros hijos”. Y nuestra madre siempre nos dice que “te agradece por la familia que han formado”, y eso nos hace sentir orgullosos de vos. Has sido una persona íntegra, aún con tus defectos y virtudes, un buen esposo, padre, abuelo, tío y también nos queda en el corazón de tanta gente que te ha conocido y te recuerda como un hombre bueno, respetuoso y solidario. Para nosotros es un día triste, pero sabemos que estás en la Casa de Dios y eso nos reconforta y da fuerzas para seguir. Estarás siempre en cada momento de nuestras vidas, te amamos: tu esposa, hijos, hijos políticos y nietos, invitan a la misa hoy a las 19 hs. en la Catedral Basílica.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA LUISA ACOSTA DE SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/11/20 y espera la resurrección.

Viejita querida hoy hace Diez meses de aquel último abrazo, de aquel último beso que quedara grabado por siempre en todos nosotros. Es inexplicable lo mucho que te extrañamos y la falta que nos haces en todo momento, gracias por tanto amor que nos diste, sos nuestro dulce ángel que nos guía en cada paso que damos y nos da fuerza a seguir, fuiste, sos y serás por siempre la luz de nuestras vidas. Viejita adorada te amamos y te recordamos todos los días, en todo momento. Tu esposo Rafael Sánchez tus hijos Blanca, Rafael, Ariel, Bety, Rubén, tus nietos Ramón, Esteban, Agustina, Catalina, Ferni, Gabriel, Sergi, Lucia, Emilce y Franco, tus hijos políticos Alejandra, Carolina y Nano. Ruegan una Oración en su memoria, e invitan a la misa que se realizara hoy a las 19.30 en la parroquia Santa Lucía.

RECORDATORIO

JUSTINA DEL CARMEN LEDESMA DE ZURITA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/21 y espera la resurrección.

Madre amada, hoy hace 9 días que se nos detuvo el tiempo con tu partida. Amor, vos siempre fuiste nuestra madraza guerrera, se cumplió tu deseo fuiste a cuidar a tu nieto Martín. Ya están todos juntos, con tu compañero de toda la vida, nuestro padre amado y tus hijitos. Nuestro punto de encuentro es nuestro hogar, lo cuidaremos en tu honor. Allí trabajaste tanto para criarnos alma mía, te fuiste llena de amor, me dijiste no dejes que me lleven, yo estaba segura de que volverías. Esta vez te entregaste madre, no me alcanzará la vida para agradecerte, tanto que trabajaste para criarnos. Te fuiste físicamente, nunca nos sueltes la mano madre, todavía te necesitamos. Quédate para siempre en tu hogar. Tú serás nuestro amor eterno, volveremos a encontrarnos madre amada con todo nuestro amor sagrado. Tus hijos que no te olvidarán al recordarse 9 días de tu partida.

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Sus hijos Nelson, Vilma, Irina, Gabriel e Ivana, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. "Infinitas gracias por todo, mami". Su hijo Nelson, sus nietos Nelson, Emilse e Ignacio y su bisnieta Cielo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Liz Maribé Águila y Florencia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su compañero de vida Nelson y a sus hermanos en tan difícil momento. Siempre estarás en mi recuerdo, querida Norma. Un abrazo con mi alma: Vilma, Irina, Ivana, Rossana, Liliana, Gabriel.

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. José Salvador Águila, esposa Elsa e hijas Roxana, Liz, Cristina y Carina y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Nelson y familia Argañaraz en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Liliana y Rossana Arganaraz acompañan a sus hermanos, Nelson, Vilma, Irina, Gabriel e Iván a ante la dolorosa partida de su mamá. Ruegan una oración en su memoria y que brille la luz que no tiene fin.

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Luis Chemez y Roxana Águila, sus hijos Gessy, Shadia, Maximiliano y Enrique acompañan con profundo dolor a Nelson Argañaraz y familia por el fallecimiento de su mamá Norma. Ruegan por su eterno descanso.

ARCE, RICARDO REY (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Sus primas Cony y Josefina, sus sobrinos José, Gustavo, Luis, Claudia y Mario y sus familias. ¨Te recordaremos siempre con cariño. Descansa en paz.

ARCE, RICARDO REY (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. ¡Gracias por el amor, nuestros hijos, los amigos y la apertura hacia el mundo profundo de nuestra tierra! Ángela Iñigo Carreras de Arce participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ARCE, RICARDO REY (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. El equipo que integra la Mesa Foresto Industrial de Santiago del Estero, participa del fallecimiento del Sr. Ricardo Arce y acompaña en el dolor, a su hijo, Leandro Arce, representante de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial e integrante del Consejo Asesor del IEADER y de la Mesa Foresto Industrial. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

ARCE, RICARDO REY (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Tus amigos del Barrio Los Inmigrantes: Iván, Dani Rojido, Daniel Herrera, José María, Nicolás, Dani Cesca, Marcelo Muñoz, Guadalupe, Marcelino, Marcelo Abdala, Juan Coronel, Maxi Ribeca, Maxi Serrizuela y Rulo Corbalán participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su entrañable amigo Leandro y ruegan oraciones en su memoria.

CAPPOZO DE SPECIALE, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Josefa Sanguedolce y su hija María del Rosario acompañan al Dr. Francisco Speciale y a su hijo Dr. Ricardo Speciale y familia en este momento de gran pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CAPPOZO DE SPECIALE, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Padre Celestial te pedimos su eterno descanso y recíbela en tus brazos y que brille para ella la luz que no tiene fin. Pacientes de su hijo Ricardo, Antonio Acosta, Norma Fernández de Acosta y José Luis Acosta y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAPPOZO DE SPECIALE, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Sus vecinos familia Soria Etcheverry participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Ricardo. Ruegan oraciones en su memoria.

CAPPOZO DE SPECIALE, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Te recordaremos siempre por el amor que nos brindaste, gracias por tu generosidad y mostrar cariño incondicional a toda la familia. Amaro Vargas, su esposa Mirta Muratore e hijos; María Teresa Rotondo de Muratore y familia participan su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a su esposo, su hijo Dr. Ricardo y flia. Oramos por su eterno descanso, la paz y el consuelo del Señor los acompañen y fortalezcan.

CARDOZO, HAIDEE SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Su hermano César Francisco Cardozo, su hermana política Marta Pereyra, sus sobrinos y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTRO, MARÍA MARCELA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Lic. Cecilia de Gigli, Dra. Constanza Gigli y Dra. Julieta Gigli participan con dolor su fallecimiento acompañan a la familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTRO, MARÍA MARCELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. La comisión directiva de la Liga del Magisterio Santiagueño Casa del Maestro participa en este triste momento acompañando a sus familiares por el fallecimiento de la querida doctora, integrante de comisiones directivas de dicha institución. Eleva oraciones en su memoria.

CASTRO, MARÍA MARCELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Escribanos Oscar Luis Karam, Carmen Venegas de Karam y Luis Augusto Karam y familia participan con profundo dolor de la esposa del querido Dr. Silvio Salice. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTRO, MARÍA MARCELA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Los amigos de básquet de Termas acompañan en este momento tan doloroso a Silvio ante el fallecimiento de su esposa Marcela, nuestro más sentido pésame hacia él, sus hijos y demás familiares. Las Termas.

CASTRO, MARÍA MARCELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Marcelo Alejandro Sgoifo participa con tristeza el fallecimiento de la esposa de su amigo Silvio, acompañando a su familia y rogando por el descanso eterno de Marcela.

CASTRO, MARÍA MARCELA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Julio César Nassif, María Teresa Verdugo, Julio César y Verónica; Karina y Ricardo, Karim, María Teresa y Federico, sus nietos: Amira, Amado, Abraham y Julieta, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Marcela y acompañan en tan triste momneto a Silvio, Leandeo y Valentina. Descansa en paz.

CASTRO, MARÍA MARCELA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Gracias por haberme brindado lo mejor de vos, tu conocimiento y calidez. Acompaño en el dolor a mi primo Silvio Salice y sobrinos Lean y Valen. Lic. María Teresa Nassif.

CASTRO, MARÍA MARCELA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Carlos Alberto Toia y María Inés Castiglione participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTRO, MARÍA MARCELA Dra. (Marce) (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Dr. Juan Pablo Velarde y familia participan su deceso con hondo pesar y acompañan a la familia en su dolor.

CASTRO, MARÍA MARCELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Las primas de su esposo Silvio: Mariela y Silvana Nassif participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su primo. Elevan oraciones en su memoria.

CASTRO, MARÍA MARCELA Dra. (Marce) (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Armando Meossi y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CURA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. "Sólo se muere cuando se olvida, y nosotros nunca te olvidaremos". Sus primos Carlos Zani, su esposa Gladys, sus hijos, hermanos, sobrinos y nietos, participan con profundo dolor su inesperada partida. Ruegan oraciones en su memoria.

CURA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Que Jesucristo lo reciba en sus brazos. Querido amigo: inmenso pesar nos dejó tu inesperada partida. Cuantos momentos compartidos desde nuestra infancia en Suncho, el futbol, los asados y las anécdotas divertidas. Te vamos a extrañar mucho hasta el reencuentro definitivo. Sus entrañables amigos Gustavo y Héctor Hauteberque y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CURA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Dr.Rolando O.Vittar y flia., Dr.Edgardo R.Vittar y flia., Dra.Noemi Vittar de Batika y flia., Dr.Osvaldo F. Vittar y flia., Participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ SAYAVEDRA, JULIO AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Su esposa Lorenza Alderete y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio de Tipiro. Servicio Caruso Cia. Arg. de Seg. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

JUÁREZ, AGUSTINA CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Sus hijos Ramona, Reina, Elena Irma, Ana, Luis, Manuel, Oscar, Carlos, Carlos, hijos políticos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Lujan (Dpto. Capital). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

NINICH, JORGE CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Sus primos Carlos Zani, su esposa Galdys Diaz y flia, participan su fallecimiento, acompañan a su madre, hermanos y demás familiares en este momento de tanta tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

PARODI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Sus hijos Juan Carlos, César y Patricia, sus hijas políticas Silvia y Érica, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL

PARODI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Comunidad educativa del Jardin Nº 61 "Mi Capullito", participan el fallecimiento del señor padre de nuestra querida compañera Patricia. Ruegan una oración en su memoria.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (PUPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Su hermano Pedro Félix Vozza, su hermana política Blanca Magri, Victoria y Julieta participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (PUPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Roberto Eduardo Vozza , quien fuera integrante de Radio Universidad, "Pupi" será recordado en la familia UNSE, por su estilo único en el ejercicio del periodismo. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (PUPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. El equipo que integra Radio Universidad, dependiente de la Subsecretaría de Comunicaciones, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Roberto Eduardo Vozza, "Pupi" dejó en el aire de la radio, su sello e impronta personal. Se acompaña en el dolor a familiares y amigos.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (PUPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Juridico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del ex integrante del equipo de comunicación institucional. Hermano del Dr. Pedro Félix Vozza, tío de los Dres. Lucas Vozza Y Pedro Eugenio Vozza, tío político de la Dra. Monica Viviana Carrizo. Ruegan una oración a su memoria.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (PUPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del ex integrante del equipo de Comunicación Institucional. Hermano del Dr. Pedro Félix Vozza, tío de los Dres. Lucas Vozza y Pedro Eugenio Vozza, tío político de la Dra. Mónica Viviana Carrizo. Ruega una oración a su memoria.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (PUPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. A nuestro querido amigo y hermano de la infancia en el afecto. Pupi despedimos los doce miembros de la familia Alzugaray Llorens y acompañamos a su familia en estos momentos de dolor.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (PUPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. El decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, Dr. Juan Carlos Medina, la vicedecana Dra. Nancy Giannuzzo, autoridades, docentes, nodocentes y estudiantes de la FCF UNSE participan con dolor del fallecimiento del periodista que trabajó en el equipo de Radio Universidad. Se ruegan oraciones a su memoria.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (PUPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. La comisión directiva y afiliados de APUNSE participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro compañero nodocente jubilado Roberto "Pupy" Vozza. Acompañamos a todos sus seres queridos en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (PUPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. María Inés yJacqui Bertero de Zavaleta, acompañan a la prima Norita e hijas en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (PUPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. La comisión directiva, socios y jugadores y simpatizantes del Club Atlético Unión Santiago, acompañan a la familia en este momento de dolor, ante el fallecimiento de nuestro socio y reconocido periodista Pupi Vozza. Ruegan oraciones en su memoria.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (PUPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. La Promoción 1964 del Colegio Nacional Absalón Rojas participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido compañero y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (PUPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Leonardo Gigli, sus hijos y respectivas familias despiden al querido amigo Pupi y ruegan oraciones en su memoria.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (PUPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Armando Meossi, Liliana y sus hijos Silvia, Armando José, María Gabriela y Patricia con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

ESCOLANO, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/10|. Al cumplirse once años de tu encuentro con nuestro Dios Padre y todos las personas que se nos adelantaron en este camino de la vida. Su ausencia se siente entre nosotros por haber sido excelente padre, amigo, persona. Tu esposa Mirta, tu hija Adriana, nietos y bisnieta invitan a la misa hoy a las 18 en la parroquia San José, Bº Belgrano.

MURATORE, JOSÉ MARÍA (Yoyé) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Mi Yoyé a veces pienso que tu ausencia acabaría conmigo, pero después miro el cielo y recuerdo que no estoy sola, tengo un ángel que me cuida desde arriba; aunque todavía no logro entender tu partida. Mi eterno amor. Tus padres Nene Muratore y Pequeña Lescano, tus hermanas Yanina y Belén, tus sobrinos Guillermina, Griselda y tu ahijada Gavina, tus cuñados Diego Gerez y Jerónimo Occhionero. Invitamos a la misa al cumplirse los tres meses de su fallecimiento a realizarse hoy en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 18 hs.

BARRIONUEVO, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Su madre Juliana Juárez, sus hijos Soledad, Alejandra, Gustavo, Gabriel, hijos pol. Walter, Ariel, Yamila, sus nietos Aron, Ema, Alfredo, Josue, hnos. y demás fliares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Hamburgo. Cia. de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

TREJO VDA.DE IÑIGUEZ, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. "Yo soy la Resurrección y la Vida, el que cree en Mi, vivirá por siempre". Su hijo Alejandro Iñiguez, su hija Pol. Sandra Romano, sus nietos Pablo, Andrea, Mariano, Ana, Inti, sus bisnietos: Valentino y Constanza, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIZGARRA, SANDRA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Sandra amiga querida, nos dejas huellas profundas con quienes compartimos juntadas. Fuiste una mujer divertida, alegre, te vamos a extrañar. Pero vivirás en nuestros corazones, nunca te olvidaremos. Besos al Cielo. Tus amigos Carmen Tijera, Pichón Sandoval, Alicia y Raúl Sandoval, Rosa y Negro Ibáñez y la López y los demas de la barra, invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en la Iglesia Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

GÓMEZ, JULIO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Su esposa Raquel Gallardo, sus hijos Eliana, Julio, Santiago , Eugenia h. politicos nietos sus hnas Luisa y Eva su haijado Mariano Caceres y flia sus restos fueron inhumados en el cementerio de Brea Pozo Dto San Martin COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

IBÁÑEZ, MARIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. La comisión directiva del Club Central Córdoba de Frías participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la socia y miembro de la comisión directiva, Marta Juárez. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

MORANTE, ELENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/20|. Amiga querida: el vacio que provocó tu partida me duele desde que te marchaste. No hay un dia que no te recuerdo por todos los momentos compartidos. Ojalá desde el cielo sonara el teléfono para decirme: Kuky, ya está el mate?.Ahí estoy. Fuiste ejemplo de madre y mujer." Tus amigos Kuky, Zorro Marcos y demas familiares, rezamos para que descanses en paz. Amén.