FÚNEBRES | 4 de Septiembre del 2021

04/09/2021

FALLECIMIENTOS

03/09/2021

Carlos Enrique Sosa (La Banda)

Ricardo Rey Arce

Luz del Alba Noriega (La Banda)

Lidia Leonor Coria

Ramiro Santiago Mendoza (La Banda)

Sepelios Participaciones

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. El grupo Los Spartanos Friends amigos de su hijo Nelson (Pantera) participan con dolor este momento. Rogamos oraciones a su memoria.

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Tus compañeros de la Escuela Técnica N° 1: Fernanda, Ivana, María Martha, Sergio, Mirta, Miguel y Claudia participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a su hija Vilma en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. El Personal del Colegio Jorge Newbery participa el fallecimiento y acompaña a la colega Vilma Argañaraz, por el fallecimiento de su madre y ruega oraciones en su memoria.

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Vecinos y amigos del Barrio Santa Clara de su hijo Gabriel, participan el fallecimiento de su mamá y acompañan en su dolor, rogando oraciones en su memoria.

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Fernanda Barraza y familia acompañan con profundo dolor a Vilma Argañaraz y a sus hermanos en la dolorosa perdida de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Angela Innamorato de Argarañas y familia, Maria Irene Innamorato de Ocon y flia (a), partcipan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a nuestra amiga Vilma y familia con todo nuestro cariño, con la certeza de que ya descansa en brazos de Nuestro Padre Celestial. Elevamos oraciones en su memoria.

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. El Centro de Exdocentes "Elda Gómez de De Marco" de la Esc. Nº 764 "Diego de Rojas" lamenta profundamente el fallecimiento de su querida excolega Norma. Queda siempre el recuerdo de los buenos momentos compartidos. Acompaña en el dolor a sus hijos, nietos y familiares. Que el Señor bendiga su descanso y envíe resignación a sus seres queridos.

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. "Señor esa paz que serena mi alma y me hace sentir que estás conmigo y yo con vos. Te ruego recógeme en tu morada y protege a los que amo". Nuestro sentido pésame a la familia Accastelli/Argañaraz, por el fallecimiento de la mamá de nuestra querida amiga Vilma, hermanos y familia. Jesús los abrace y come de bendicioes. Familia Kuky, José Giménez Lezama y familia.

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Vil querida, que la pena que hoy siente tu corazón se vea aligerada por el cariño de todos aquellos que te rodean para hacer más llevadero tu dolor: Kuki Giménez Lezama, Claudia Murad, María Cira Galván, Marita Maulu y María del Carmen Botteron participan su fallecimiento y acompñan en este doloroso momento a Vilma y a sus hermanos. Elevan oraciones en su memoria.

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. María Rosa Costilla, Graciela Tagliapietra y Estela Elías Brué participan el fallecimiento de la mamá de Nelson Argarañaz. Piden por el descanso en paz de Norma y fortaleza paa su flia.

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Cuando los que amamos parten, pasan de vivir entre nosotros a vivir en nosotros. María Cira y María Marta Galván acompañan a Vilma en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/09/21|. Inés Argañaraz, Daniel Roberto Argañaraz y familia y Jorge Raul Argañaraz e hija la despiden con pesar y acompañan a sus primos, rogando que María del Consuelo los conforte con su manto. Brille para ella la luz que no tiene fin.

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Los amigos de su hija Vilma: Lili, Patri, Judith, Paca, Silvia, Miguel, Isidro, Luis y Pepe participan con profundo dolor su fallecimiento.

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Silvia Tolosa y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Vilma. Ruegan una oración en su memoria.

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Querida Norma tu inesperada partida nos movió lo más intimo de nuestro ser, tu amiga de toda la vida, Gringa Abad, sus hijos y nietos acompañan a tus hijos Nelson, Vilma, Yrina, Gabi, Ivana en esta dolorosa perdida. Norma querida, gracias Norma querida por haber compartido la vida con vos. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Descansa en paz amiga.

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Susana Vittar, su esposo Carlos Faisal, sus hijos Lourdes, Valentin y Facundo despiden a su tia Norma y acompañan a sus primos en el afecto Nelson, Vilma, Yrina, Gabi, Yvana en esta dolorosa perdida y agradecen a la tia Norma, el amor que nos ha dado. Que brille para vos la luz que no tiene fin.

ACCASTELLI DE ARGAÑARAZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. "Hermana, amiga! fuiste mi guía y contención en momentos dificiles. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz! Ester Lopez, Gustavo y flia, Marigel y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a sus hijos Nelson, Gabriel, Vilma, Irina e Ivana en tan doloroso momento.

ARCE, RICARDO REY (q.e.p.d) Falleció el 2/9/21|. Sus nietas Valentina y Delfina y su mamá María Pia Coigdarripe participan con dolor del fallecimiento del abuelo Ricardo. Te vamos a extrañar.

ARCE, RICARDO REY (q.e.p.d) Falleció el 2/9/21|. Angela Iñigo Carrera, sus hijos Daniel, Leandro, Andrea y Agustin, sus hijos pol Adrián, Ramón y Agustina y sus nietos Valentina, Delfina, Lucio y Bartolo participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán Inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Villa Robles. EMPRESA ANICETO GUBAIRA.

ARCE, RICARDO REY (q.e.p.d) Falleció el 2/9/21|. Beatriz Orlandoni, sus hijas Maria Pia y Maria Sol Cogdarripe y flia., participan con dolor el fallecimiento del abuelo de sus nietas Valentina y Delfina Arce. Ruega oraciones en su memoria.

ARCE, RICARDO REY (q.e.p.d) Falleció el 2/9/21|. Chicha, Tota, Betty, Sarita, Cristina, Olguita y Kita lamentan su fallecimiento y acompañan a Angelita y a sus hijos en estos tristes momentos. Descanse en paz y brille para él la Luz que no tiene fin.

ARCE, RICARDO REY (q.e.p.d) Falleció el 2/9/21|. Lic. Sonia Larsen, su hijo Agustin Arce Larsen y flia. participan su fallecimiento y agradecen oraciones en su memoria.

ARCE, RICARDO REY (q.e.p.d) Falleció el 2/9/21|. Laura Izaguirre de Molejón y sus hijos Soledad, Florencia y Hugo Moser, Ines y Juan Ignacio Tellechea, Manuel y Maria Laura Alcorta, Máximo, Sofía y Santiago Bahler, Marcos y Lucia Molejón acompañan a Agustin, Leandro y flias. en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, RICARDO REY (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Ing. Marcos Villarruel, su esposa Carmen Cufre e hijos Participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Ricardo. Acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Ruegan por su eterno descanso

ARCE, RICARDO REY (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Julio César Rodríguez participa el fallecimiento del estimado amigo Ricardo y acompaña a su hijo Leandro en este momento de dolor por tan irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

CAPPOZO DE SPECIALE, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Dario H. Lopez acompaña en este momento de dolor al Dr. Ricardo Speciale y familia. Eleva oraciones en su memoria.

CAPPOZO DE SPECIALE, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Lucía Herrera de Lescano, Mirta Campos de Vázquez, Raquel López Veloso, Viviana Jaimes, despiden con profunda tristeza y agradecen a Dios, nuestro Señor, el haberles permitido compartir tantos años de trabajo y amistad con Bety, colega generosa e incondicional a quién recordarán siempre con inmenso cariño. Elevan oraciones en su memoria.

CAPPOZO DE SPECIALE, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Raquel López Veloso y sus hijos: Sandra, Marcelo, Andrea Campos y sus respectivas familias, despiden con profunda tristeza a Bety, amiga de tantos años. Elevan oraciones en su memoria

CAPPOZO DE SPECIALE, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. El Señor, Padre celestial la recibe en su reino de luz, la bendice, la tiene a su lado en su descanso eterno. Carolina Sanguedolce de Jerez, su hija Claudia Marcela Jerez, su esposo Mario Luis Seiler y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Betty, una persona buena y llena de virtudes y acompañan en su dolor a su esposo Dr. Francisco Speciale y su hijo Dr. Ricardo Speciale y familia. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CASTRO, MARÍA MARCELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Raquel López Veloso e hijos, acompañan a su prima Olga Nassif, a su hijo Silvio Salice y familia, en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CORIA, LIDIA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Sus hijos Norma, Eli, Freddy, hijos políticos, nietos , bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque El Descanso. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CORIA, LIDIA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque esté muerto vivirá". Jn. 11,25. Su cuñado Quique, su esposa Gladis, sus hijos Maricel y Luis, participan ocn profundo dolor su fallecimiento.

CORIA, LIDIA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Honorable comisión directiva del sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y su comisión de jubilados y pensionados participan el fallecimiento de la socia Coria Lidia Leonor . Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque El Descanso.

CORIA, LIDIA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Tu hijo del corazón Víctor Herrera y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que un coro de ángeles la reciba en el reino celestial a nuestra madre del alma.

CORIA, LIDIA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. La comunidad educativa del Colegio Fundación Cultural "La Brasa". participa con gran pesar el fallecimiento de la Sra. madre de nuestro compañero Fredy Gómez. Elevan oraciones por el descanso de su alma.

CORIA, LIDIA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Lic. Mercedes L. Ferez y familia acompaña a su excompañero Fredy, ante la irreparable pérdida de su querida madre. "Que el Señor la reciba en su reino y goce de la felicidad eterna".

CURA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Sus hermanos Pibe, Beto y Dani y sobrinos Ramiro, Nico, Mely y Brenda participan su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

CURA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Tito querido cuanto lamentamos tu partida. Nos queda agradecerte por siempre el cariño, el amor y el cuidado que le brindaste a Lourdes. Siempre en nuestros corazones. Que en paz descanses. Johnny Wede y familia.

CURA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Dra. Rudy Amado, su hermano David Amado y su hija Agustina Amado, participan con pesar su fallecimiento, acompañan a sus hermanos ante dolorosa pérdida. Que descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin. Oraciones en su memoria.

CURA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Sus tíos Chita, Peti, Dito, Veri y tias Nelly y Alejandra y sobrinos políticos participan con dolor su inesperado fallecimiento e informan que sus restos fueron inhumados en Suncho Corral. Ruegan oraciones en su memoria.

CURA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Peluza, Lucía, Noemí, Edi, Nicolás, Gastón y Fiano, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones al altísimo rogando por el descanso de su alma.

LEDESMA, JUSTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Amilcar Buenvecino y flia, acompañan con cariño a toda su familia, lamentando profundamente el fallecimiento de la Sra. Justina. Ya descansa en la paz del Señor.

PARODI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Jehova es mi pastor, nada me faltara en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23. Su hija Claudia Patricia Parodi y sus nietos Brenda, Florencia y Fernando, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARODI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Jehova es mi pastor, nada me faltara en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23. Su nieto Fernando Brandan y Maria Claudia Herrera Gerez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Sus primos hermanos Tessy y Jorge Calvo Vozza, sus hijos y nietos y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos. Se ruega una oración en su memoria.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (PUPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. María Elena, Carlos Alberto, Rubén Próspero Abalos Aliaga y sus respectivas familias, despiden al querido amigo Pupi, acompañan a su familia y piden oraciones en su memoria.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (PUPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Nilda Rosa Montenegro, su hijo Dr. Horacio Renato Alfano, participamos con mucho dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Pupi. Condolencias para su hermano Dr. Pedro Vozza y sobrino Dr. Pedro Eugenio Vozza y demas familiares en este dificil momento. Oraciones en su memoria.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (PUPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Toti Paoletti, sus hijos Luis y Marcela Paoletti, participan con profundo pesar el fallecimiento de su vecino y amigo Pupi. Ruegan oraciones en su memoria.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Norah Agüero Echegaray de Rizo Patrón, Carmen Agüero Echegaray de Manzur, Ma. Cristina Agüero Echegaray de Guillot y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de su gran amigo "Pupi" con inmenso dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (PUPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Querido amigo que tristeza despedirte, nos queda tu alegría de las juntadas de los viernes. Nona Bravo, Dr. Yocca Federico, Dr. Molina Areal, Capitan López, Lucho Taboada, Soria Moran, Argañaraz y Ortiz. Rogamos tu alma descanse en paz.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (Pupi)(q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (Pupi)(q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Lucy V. Perez Mayoral participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (Pupi)(q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Tus amigos del Barrio Chino, Club Unión Santiago y Club Patagonia, Cacho Urtubey, Pochi Saavedra y Negro Ricardo participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo y acompañamos a toda su familia en este triste momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (PUPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Juan Carlos Landriel y familia lamentan profundamente su fallecimiento. Acompañan con hondo pesar a su hermano Pedro y demás familiares en estos momentos de dolor y ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (PUPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. El Sr. Decano Ing. Pedro Juvenal Basualdo, Sr vicedecano Dr Carlos Ramón Juárez, miembros del Honorable Consejo Directivo, secretarios de gestión, personal docente, personal nodocente, alumnos, egresados y demás miembros de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento del Sr Roberto Eduardo Vozza, quien fuera integrante de Radio Universidad. Se acompaña en el dolor a sus familiares y afectos.

GENEROSO, NORMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Cada noche mi cielo se llena de nostalgia al saber que estas en algún lugar y yo te necesito aquí. Se nota tanto tu ausencia. Te extrañamos cada día más. Al cumplirse un año de tu ausencia física, oficiaremos una misa para tu eterno descanso, el dia sábado 4 de setiembre a las 19.30 hs en la parroquia San Luis Gonzaga. Sus hijos Mariana Villarreal y Diego.

IBARRA SUFFLONI, LUIS ALBERTO (Luigi)(q.e.p.d.) Falleció el 4/9/13|. Hijo querido, hoy hace ocho años de tu inesperada partida al reino celestial, cuánto te extraño Mi Luisito, tengo una herida difícil de cicatrizar. Solo me tranquiliza el imaginar que estás bien junto a Dios. Fuiste un ser muy especial, generoso, lo dabas todo sin esperar nada a cambio, familiero, dulce, cariñoso, buen amigo, siempre con una sonrisa en tus labios, excelente hijo. Gracias por cuidarme tanto y por tu amor. Sos una estrella que alumbras mi camino, guiando mis pasos, dándome fuerzas para seguir adelante. Ruego oraciones a tu querida memoria y descanso eterno. Tu madre que nunca te olvidará. Besos al cielo: Yoyi Suffloni de Ibarra.

MENDOZA, RAMIRO SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/21|. Sus padres Mendoza Raúl, Acosta Gilda Adelina, sus hnos. Vanesa, Patricia, Cecilia, Fernando y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Municipalidad de La Banda. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- La Plata 162. Telefono 4219787.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (PUCHY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Pili Barrionuevo Achaval, con profundo dolor trazo estas lineas para despedirte hermana del alma; me cuesta aceptar que ya no tenemos tu presencia, pero desde el cielo junto al Señor, estaras mandando tus bendiciones; Puchi querida te mandamos un gran beso con todo el corazon; y para Chocho tu esposo el cariño de siempre, a tus queridas hijas y nietos a los que dedicaste tu vida. descansa en paz amiga mia junto a Maria del Valle que tanto amaste. El mejor de los recuerdos de mis hijas que mucho te apreciaron. Estaras conmigo desde otra dimension pero por siempre con el gran cariño que nos teniamos. Para Puchy de Pili.

NORIEGA, LUZ DEL ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. Sus hijos Susana, Sandra, Karina, Marcelo, Alba, Claudia, Débora, nietos, bisnietos, su hna. Norma y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- Teléfono 4219787.

SOSA, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d) Falleció el 2/9/21|. Su esposa Santillán Jesús Natividad, sus hijos Rosa, Patricia, Juan, Noemí, hijos pol, nietos, bisnietos y demás fliares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Zanjón(Dto Capital). COBERTURA ORG. NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

NEIROT FERREYRA, HEBE RUTH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Puchy. El grupo de la comunidad de la Virgen del Rosario de San Nicolás, te recordamos con mucho cariño, ya que compartimos una espiritualidad profunda, rezando el Santo Rosario, unidas en la oración en la Santa Eucaristía, en las procesiones de nuestra Virgen María, y porque no recordar las meriendas, las cenas, en tu casa, que con tanta alegría nos recibías, junto a tu esposo e hijas. Ahora...Cuca, Chicina, Corina, Nely, Gringa, Omar, Negrita, Martina, llenarán en su mente y en su corazón, todos los momentos compartidos...Hasta siempre Puchi.

LOBO DE RODRÍGUEZ, LILIAN LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. La comunidad educativa de la Esc. N° 750 "Dr. Eliseo Fringes" participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Prof. Jorge Alberto Rodríguez, docente de esta Institución. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

VILLAGRA DE PIVETTA, MABEL MARÍA ANTONIA (Pirucha) (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. El Centro de Docentes Jubilados y Pensionados "Paz Saavedra" participa con hondo pesar el fallecimiento de su socia honoraria. Elevan oraciones al Altísimo rogando por el descanso eterno de su alma y una pronta y cristiana resignación para su esposo Nito y demás familiares.