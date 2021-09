FÚNEBRES | 7 de septiembre del 2021

06/09/2021 - 22:40 Funebres

Fallecimientos

Francisca Isabel Catán (Beltrán)

Anselmo José Vezzosi

Humberto Atilio Peralta

Felipe Benicio Ledesma

Norma del Valle López

Maria Herminia Salvi de Pavón

Teodolinda Ruiz de Astrada

Ricardo Amado Agüero

José María Ibarra

Clemente Leiva

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Arq. ANSELMO JOSÉ VEZZOSI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/21 y espera la resurrección.

Su esposa María Marcela Scocozza, sus hijos Juan Bautista y Sabina Girimoldi, José Vicente y María José Venancio y sus nietos Mateo y Camilo Vezzosi, participan con inmenso dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Arq. ANSELMO JOSÉ VEZZOSI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/21 y espera la resurrección.

Su cuñada María Virginia Scocozza, sus sobrinos Rafael y Natalia, Juan Manuel, Francisco y Josefina Cosci, participan con profundo dolor su fallecimiento. Te extrañaremos y estarás siempre presente!!!

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Arq. ANSELMO JOSÉ VEZZOSI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/21 y espera la resurrección.

Su cuñada María Liliana Scocozza y sus sobrinos Ángela María, Ana Lucía y Ricardo Martín Russo participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. LUIS ALEJANDRO FUMAROLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/21 y espera la resurrección.

Sus primos Arturo Falcione y Gladys Maldonado, sus sobrinas Mónica y Jorgelina Falcione participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Lalo en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

AGRADECIMIENTO Y RECORDATORIO

LEONARDA DEL CARMEN SANTILLÁN VDA. DE GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/21 y espera la resurrección.

Amada mamita, hoy hace 9 días que dejaste este mundo para estar en otro lugar, hermoso, lleno de paz, tranquilidad, sin dolores, verdes prados, flores hermosas y estarás con nosotros con la alegría de verte bailar y tu risa a flor de labios. Fuiste el pilar de nuestra familia que has formado con tanto amor y orgullo. Te amo mami querida y siempre voy a amarte. Su hijo Rigoberto Gómez, hija política, nietos, nieto político, bisnietas, nietas del corazón Camila Martínez y Blanca Ayala, agradecen a familiares, amigos, vecinos, al SEM, personal de terapia intensiva de Clínica Yunes, Empresa Antonio Gubaira, a sus médicos amigos y que la asistieron los últimos tiempos Dres. Silvia Cardozo, Enrique Agüero, Ricardo Speciale y Adrián Di Salvo. Rogamos oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

MAITE YACHELINI (Maiteuchi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/2/11 y espera la resurrección.

Mi querida Maiteuchi, hoy es un año más, no tanto para mí de lo que sería tu cumpleaños en el momento que se brinda siempre se pide los deseos, yo siempre pedía porque tengas buena salud, que disfrutaras de la familia hermosa que tenías y que tus proyectos siguieran siendo mejores para el futuro, pero inexplicablemente el destino se llevó todos nuestros deseos y alegrías dejándonos en una inmensa tristeza. Cuando estamos bien, dejamos pasar los momentos de decirle a nuestros seres queridos, cuanto los amamos. Yo sabía lo que sentía por ti pero nunca te dije lo importante que eras para mí y lo segura que me sentía porque tú me protegías, por eso creía que estaríamos juntas hasta el final pero eso no pudo ser pero si lo será con el tiempo.

-La vida se interpone a veces-

Recordarte con mucho cariño siempre, es lo más que podemos hacer por ti. Que descanses en paz mi querida hija. Su madre Marisa Yachelini.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA CONSTANZA INSERRA ABATE

7/9/87 al 7/9/21

Desearía que la tarde, que me acompañes a la plaza y llevamos a Justi a andar en bici. Desearía volver a compartir meriendas y charlas noctunas, desearía que vuelvas a decir “eh abrazame mas fuerte”, desearía que Justo pudiera compartir mas momentos con vos, desearía mirarte a los ojos y que me sonrías, desearía recibir un mensaje tuyo, desearia un beso y una abrazo. Desearía un ultimo te amo, desearía un ultimo “Ku”, desearía un ultimo hermana con el sonido de tu voz, desería despertarme y que todo haya sido un mal sueño, qaue me digan que todo fue mentira, deseraia que estes a mi lado y no sentir que se me destroza el alma cada segundo en que pienso que ya no estás. Busco señales, busco sentir tu presencia en los que te aman, me niego a aceptarlo. Deseo que quienes te hicieron tanto daño sepan el dolor inconmensurable, infinito que nos causaron, que sientan la culpa y que nos privaron de la presencia de un ser de luz. Te amo con el alma hermana, te amo mi Consty. Sus padres Claudio Inserra Espeche, María Gabriela Abate, sus hermanos María Pía Inserra Abate y Gonzalo Lissi, Catalina Renteria y Gonzalo Inserra Abate, sus sobrinas Ema y Justina la recuerdan en el día de su cumpleaños. Que descanses en el amor del Señor.

RECORDATORIO

MARÍA DEL JESÚS PAZ DE CHÁVEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/17.

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.

Su esposo Segundo Silenio Chávez, sus hijos, hijos políticos y nietos, su cuñada Nora Chavez ruegan una oración en su memoria al cumplirse 4 años de su partida.

RESPONSO

CÉSAR ELOY GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en Señor el 7/9/19 y espera la resurrección.

Hay noches eternas en donde mi cielo se cae.

Donde llueven recuerdos de esos que penetran el corazón y mis lágrimas se asoman amenazando con no secarse.

¡¡Nos haces falta, te extrañamos con toda el alma Pá !!

Sus hijos Silvina y Oscar, hijos políticos Héctor y Valeria y sus amados nietos Ariana, Santiago, Valentín, Benjamín y Josué, invitamos al responso que se realizará hoy a las 17 hs. en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su querida memoria al cumplirse dos años de su fallecimiento.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

Sacerdote ROBERTO CARLOS CORVALÁN (Piqui)

Se durmió el 29/8/21.

Sus padres Carlos Corvalán y Gladys Juárez, hnos. Claudio, Diego, Lourdes y Charly, hnos. políticos Soledad y Ariel y sobrinos agradecen a familiares, amigos, vecinos, grupos religiosos, sacerdotes, hermanos guanelianos, de los distintos puntos del país, por el acompañamiento recibido durante su enfermedad e invitan a la misa al cumplirse 9 días de su partida al reino de los cielos, para que juntos roguemos por el eterno descanso de su alma, que se oficiará hoy 7 de setiembre, a las 19.30 hs en capilla de Luján, Bº Rivadavia. Elevamos oraciones en su querida memoria. Padre Piqui, siervo de la caridad, siempre estarás en nuestros corazones.

RECORDATORIO

SARA JORGE DE NAZARIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/19 y espera la resurrección.

Sus hijos Lito, Enrique y Graciela del Frari, Susana y Juan José Lami Hernández; sus nietos Pablo y Piki, Patricia y Oscar, Martín y Verónica, Federico y Sofía S., Santiago y Sofía V., Susana y Martín, Juan José y Lilian, Durval y Alejandra; sus bisnietos; sus sobrinos y sus respectivas familias al cumplirse dos años de su partida, la recuerdan con inmenso amor elevando oraciones por su descanso en el Señor.

AGÜERO, RICARDO AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Su hermana María Aguero, su hermano pol Carlos Ovejero, sus sobrinos Matías y Daniel y sus sobrinos nietos Agustín e Ilunel participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. CARUSO CIA DE SEG SA.

ALONSO, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/21|. Con gran dolor participamos el deceso de nuestra querida amiga y compañera de promoción 1960, quien por décadas fuera la que aglutinara a toda la promoción. Hacía un culto de la amistad y trataba de mantener la llama viva de la misma merced al contacto permanente con muchas de ellas. Con fraternal cariño la despedimos, rogamos al Altísimo la tenga a su diestra y deseamos a sus hermanos y sobrinos una cristiana resignación. ¡Hasta un futuro encuentro en Jesús! Teresita Alfano de Trouvé e hijos Mónica, Ana, Guillermo, María Luján y María Elena.

ALONSO, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/21|. Lydia Sthela Trejo participa con profundo dolor su fallecimiento y hace llegar sus condolencias a sus familiares. Que descanse en paz y eleva oraciones en su memoria.

ATÍA, CARLOS JAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/21|. Su prima María Nelva Atía de Ahuad, junto a sus hijos Rodolfo, Silvina, Paulina y Luciana, participan con dolor su fallecimiento, y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

CASTRO, RAQUEL NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/21|. Sus amigos de la infancia, Alicia C. de Ávila, Oscar Roberto y Luis Ávila, Miguel y Olga Farhat, Mirtha C Hatun, Marcelo y Hugo Arganarás, Cacho Giangreco, Tomás Durán, Raúl Santillán, acompañan con profundo dolor a su hermana Mónica, a sus hijos y toda la familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTRO, RAQUEL NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/21|. Betty Maldonado, Ivanna Maldonado y su esposo Alejandro lamentan profundamente el fallecimiento de Kelly, mamá de sus queridísimos amigos Fernanda y Diego y hacen extensivas sus condolencias para toda la familia en estos momentos de inmenso dolor.

FLORES, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/21|. José Hernández, Adriana Hernández, Olvia Carol, José Mariano y María Constanza, Agustina, Lorenzo Hernández participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida vecina y amiga Sofía. Ruegan oraciones en su memoria.

FLORES, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/21|. Sus vecinos de calle Sor Mercedes Guerra y Garibaldi, familias: Rivas, Aldaitz, Santillán, Karam, Manzueto, Hernández, Carrizo, Cortéz, Bonahora, Jiménez, Soria, Azar, Bravo, Valle, Viaña participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FLORES, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/21|. Los buenos de corazón son recibidos en el reino de Dios. Sus amigas Perla de Ducca y familia Aida Lastra, Irma de Alderete y familia, Rita Mansur y familia, Linda Huespe y familia, Iza Mdalel y familia Juani Perez, Tuti Prieto y flia., Bety de Rozolini y flia. Acompañan en el dolor a todos sus seres queridos. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

FLORES, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/21|. "Sofi querida, para nosotras no eras una amiga, sino una madre y abuela de corazón. Hoy lloramos tu partida hacia la casa del Padre celestial. Vivirás por siempre en nuestros corazones". Irma de Alderete y su hija Marcela participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FLORES, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/21|. Griselda Cremaschi de Julián, sus hijos Celia y Marcelo Martinez, Leandro Julián y Claudia Torres, sus nietos Guadalupe y Ezequiel, acompañan a la familia de la querida Tía Sofía en tan tristes momentos y elevan oraciones en su memoria.

FLORES, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/21|. En este momento de tanto dolor, acompañamos a su hija Marta, su nieta Martita Sofía y Daniel. Aquí estamos Señor para decir adiós a Sofía, a quien hemos querido mucho, ocupó un lugar especial en nuestros corazones y en nuestras vidas. Sofía fue una persona cariñosa, amable y atenta. Ahora nuestras lágrimas son de amor y de despedida.Queremos darte gracias por lo que fuiste, por las alegrías que hemos compartido y por los buenos recuerdos que nos dejas. No te decimos hasta nunca, te decimos adiós. Tus amigas del alma, Erminia, Victoria, Inés, Elena y Angelita del Grupo de Oración Virgen del Carmen, te recordarán siempre.

FLORES, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/21|. Dres. Beto Medina, Gustavo Medina y flias, familia Sanchez participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FUMAROLA, LUIS ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Un buen compañero de la secundaria, un excelente estudiante en su carrera, un criterioso profesional, un buen amigo, y como dicen los futbolistas, mejor persona. Te recuerdan con cariño la familia Gorostiaga: Francisco, Martha, Francisquito, Bauti y Tomás, vivirás siempre en nuestros recuerdos. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

FUMAROLA, LUIS ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Sus amigos Ing. Ricardo Hernández, su esposa Susy Galván, su hijo Gustavo, ruega para que el Espiritu Santo lo acompañe en su partida y dé consuelo a todos aquellos que lo amaron.

IBARRA, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Su esposa Marta, sus hijos Susana, Marcela, Graciela y Wilson, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEDESMA, FELIPE BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/21|. Sus hnos Faustino, Rosa, Francisca, Carmen, sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio el Descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEIVA, CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Su hermano político Juan, sus sobrinas Sonia, Cecilia, Mariana, Juan José, Roger, Samanta y Estela y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 8: 30 en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LÓPEZ, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 6/9/21|. Su esposo, sus hijos Hugo, Merci, Marisa, Ramón, nietos Andrea, Leandro, Florencia, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 10 hs.(Sala Vel. Pedro L. Gallo 330) SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PERALTA, HUMBERTO ATILIO (q.e.p.d.) falleció el 6/9/21|. Su hermano Gustavo Peralta sus sobrinos Marcelo, Walter, Jorge, Fernando, Mirta, Dario, claudia y Silvina y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PERALTA, HUMBERTO ATILIO (Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|."Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso". Su hermano Gustavo Antonio Peralta; sus hijos Marcelo, Walter, Dario, Chueco, Perla, Pichón, Claudia y Silvina con sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados de 8.30 a 11 en Lavalle 2901 Bº Santa Lucía e inhumados en el cementerio La Piedad.

PERALTA, HUMBERTO ATILIO (Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Querido tio Toti nos dejaste un profundo dolor. Sus sobrinos Marcelo, Walter, Chueco, Dario, Perla, Pichon, Claudia y Silvina, Maria, Chabela, Sandra, Gera, Fernando y Gladys y Eduardo participan con dolor su fallecimiento.

PERALTA, HUMBERTO ATILIO (Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|."Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Claudia Peralta, sus hijos Malena, Gonzalo, Isabela y su compañero Fernando Caceres, sus cuñados Cuni, Peri y Domi, sus sobrinos Raul y Natalia e hijos, Santy, Dani e Ivan; Lucía y Ramón e hijos Maxi, Jonás, Nahiara y Micaela, su primo Fernando Juarez y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del tío Toti y ruegan oraciones en su memoria.

SALVI DE PAVÓN, MARIANA ERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Sus hijos Sandra, William, Ariel, Sergio y Eric, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALVI DE PAVÓN, MARIANA ERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. No vi en el mundo, alguien tan serena al morir. Sus hijos Sandra, Eric, Williams, Ariel y Sergio Pavón, te acompañan en tu camino hacia la gloria eterna. Sus restos serán velados de 9 a 11 hs. sala velatoria de Pedro León Gallo 330.

SALVI DE PAVÓN, MARIANA ERMINIA(q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Su hija Sandra Pavón, su nieta Mariela y bisnietas Aylén y Sol, acompañan en su camino hacia la gloria eterna. Sus restos serán velados de 9 a 11 hs. sala velatoria P.L. Gallo 330.

SALVI DE PAVÓN, MARIANA ERMINIA(q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Su hijo Williams Rafael Pavón, su hija pol. Miriam Larcher, acompañan y piden a Dios que te reciba en su reino. Sus restos serán velados de 9 a 11 hs. sala velatoria P.L. Gallo 330.

SALVI DE PAVÓN, MARIANA ERMINIA(q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Su hijo Ariel Pavón, su hija pol. Yanina Dominino, sus nietos Augusto, Franciscio y Fabrizzio, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados de 9 a 11 hs. sala velatoria P.L. Gallo 330.

SALVI DE PAVÓN, MARIANA ERMINIA(q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Su hijo Sergio Pavón, sus nietos Aldana Iván y Álvaro y su madre Cecilia, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados de 9 a 11 hs. sala velatoria P.L. Gallo 330.

SALVI DE PAVÓN, MARIANA ERMINIA(q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Su hijo Eric Pavón, su esposa Carla Esmoris, sus nietos Erikito y Candela pavón, acompañan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados de 9 a 11 hs. sala velatoria P.L. Gallo 330.

SALVI DE PAVON, MARIANA ERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Mi familia y yo atesoramos en nuestro corazón tantos años de nuestras vidas compartidas. Viaje tranquila querida amiga y comadre. Laura Lezcano de Almiron, sus hijos Sylvina, Monica, José, Diego y Laura Almiron participan con profundo dolor la partida de una gran amiga de nuestra familia. Acompañamos en el dolor a sus amados hijos.

SALVI DE PAVON, MARIANA ERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Joaquín y Marcela acompañan a su hijo William y familia, en éste difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ (Arq.) Falleció el 6/9/21|. Su esposa María Marcela Scocozza, sus hijos Juan y José, sus hijas políticas Sabrina y María José y sus nietos Mateo y Juan Camilo participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Nilda Guberville y sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Directivos y personal de EDESE SA participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Ing. Juan Bautista Vezzosi. Elevan oraciones en su memoria.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan el fallecimiento del Arq. Anselmo José Vezzosi, quien fuera docente de las facultades, de Ciencias Exactas y Tecnologías y Ciencias Forestales, y acompañan en el dolor a su hijo, Dr. José Vezzosi, Secretario de Postgrado, de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud, a familiares y afectos.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. La Maestría en Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades de la UNSE participa el fallecimiento del padre del secretario de posgrado Dr. José Vezzosi.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. María Mercedes Tenti y Carlos Virgilio Zurita participan el fallecimiento del padre del secretario de posgrado Dr. José Vezzosi.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. La Directora Mg. María Angélica Ledesma y el Coordinador Académico Mg. Diego González de la Maestría en Administración Pública de la FHCSyS de la UNSE, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Secretario de Posgrado Dr. José Vezzosi, rogando consuelo para toda su familia.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Las amigas de su cuñada Viky, acompañan a Marcela y familia, en tan triste momento. "Que brille para él la luz que no tiene fin". María Elena Carranza, María Elena Villegas, Silvia Jiménez, María Marta Arce, Anita Gómez, Gaby Urrere, María Inés Villaverde, Zulma Sirena, Anahí Catella, Elisa Castro, Neguecha Castro, Vallecita Montesinos, Adriana Slapack, Marta Navelino, Marta Hoffman, Susana Abdala, Teresa Taboada.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Arq. Ricardo Corbalán participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega y amigo, deseando resignación a su familia. Que descanse en paz.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Los integrantes de la Cámara de Arte La Bohardilla participan con profundo dolor el fallecimiento de su socio fundador, destacado artista plástico e integrante de la actual comisión directiva, acompañando a su familia en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Hugo Argañarás, su esposa e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo, acompañamos a su esposa e hijos en estos tristes momentos. Rogamos oraciones en su memoria.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Mariano Martínez, su madre Inés Ferreyra y demás familiares, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Marcela e hijos en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Directivos y empleados del Establecimiento Don Alfredo participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a su familia en este momento por tan irreparable pérdida. Y elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz estimado arquitecto.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Raúl Ábalos Gorostiaga, su sra. Diana Lía Dhers y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. El Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, Dr. Juan Carlos Medina, la Vicedecana Dra. Nancy Giannuzzo, autoridades, docentes, nodocentes y estudiantes de la FCF UNSE participan con dolor de su fallecimiento. Se ruegan oraciones a su memoria.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Falleció tragicamente.¡Cómo se extrañará su mano amiga, siempre tendida, generosa y cálida! Rogamos fortaleza para su amada esposa Marcela y sus hijos. Marta Graciela Molina y familia Zanoni Molina.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Lucas Cosci, Susana Alonso participan con dolor la partida de Anselmo y acompañan con cariño a toda su familia.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ (Arq.) Falleció el 6/9/21|. Virginia Sica, Oscar Correa y José Luis Olivera, despiden al honorable amigo y colega y acompañan a Marcela, hijos y fliares. en momentos de tanto dolor. En paz descanses, Anselmo.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ (Arq.) Falleció el 6/9/21|. Decano, Vicedecano, Secretarias y Secretarios de Facultad, Docentes, Nodocentes, estudiantes y miembros de la comunidad de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, participan con profundo dolor el fallecimiento del señor padre del Secretario de Posgrado de la facultad Dr. José Vicente Vezzosi y ruegan oraciones en su memoria.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ (Arq.) Falleció el 6/9/21|. Lucrecia Cortigiani y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Marcela con cariño en esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. El Sr decano Ing. Pedro Juvenal Basualdo, Sr vicedecano Dr Carlos Ramón Juárez, miembros del Honorable Consejo Directivo, secretarios de gestión, personal docente, personal nodocente, alumnos, egresados y demás miembros de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento del Sr Arq. Anselmo Vezzosi, docente jubilado y ex integrante del Dtp Académico de Dibujo de nuestra Facultad. Se acompaña en el dolor a sus familiares y afectos.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Sus compañeros de Kinesiología del CAT (SMAUNSE): Guillermo, Rubén, Juanjo, Sofía, Edgardo y sus respectivas familias, junto con la Lic. Silvia Abalos Reynoso, despiden con dolor y tristeza a nuestro querido Anselmo y acompañan a Marcela, Juan y Jose en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/19|. Mi amor a dos años de tu ausencia física, no dejamos de pensarte, de extrañarte, las noches son tan frías que no acepto tu partida a ese viaje sin final, sin retorno. Fuiste y seguirás siendo mi único y gran amor, la resignación es q estas en un lugar maravilloso, al que pronto seguramente me tocara ir a tu reencuentro, por que creo en la vida después de la muerte, en el reino celestial. Sos nuestro Ángel. Te amo y siempre estarás en mí ser, en mi corazón. Gracias por haber sido un hombre maravilloso, que brille para ti la luz q no tiene fin. Tu esposa Blanca, tus hijos Luis Myriam y Carlitos, tus nietos Victoria y Santino invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse dos años de su partida a la casa del Padre.

CORVALÁN, ROBERTO (Piqui) Padre (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. A los nueve días de su fallecimiento. Solo se muere cuando se olvida y nosotros nunca te olvidaremos, fuiste mi orgullo. te recordaremos siempre por el amor que nos brindaste a toda la familia. Su tía Linda Juárez, sus primos Mara, Jota y Pablito Diaz invitan a la misa que se realizará en la capilla de Lujan Bº Rivadavia hoy a las 19.30 hs.

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones". Su madre, sus hijas Isabella y Josefina, hermana y demás familiares al cumplirse un año de su partida al reino celestial, invitan a la misa hoy a las 18 hs. en Pquia. San José del Bº Belgrano. Ruegan oraciones en su memoria.

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Hijo querido, mi Dani, te recuerdo siempre. Los días pasan, pasan sin retorno, recuerdo siempre los inolvidables momentos a tu lado, eres una estrella fugaz y un día inesperado te fuiste sin regresar. Atravesaste la inmensidad de los cielos y ahora estas descansando en paz en esa bóveda de luz eterna que es la morada del Señor. Aquí esta tu madre que te ama y siempre estaras en mi corazón hasta mi ultimo existir. Recuerdo tus sabios consejos: mamá, mamá vive tu vida, que no te importe nada, sino el amor de estar juntos en familia. No fue así. Te alejaste lentamente con una sonrisa y una leve mirada cerraste los ojos. Dani querido, descansa en paz. Yo estoy aquí recordándote siempre con amor, quizá deseabas decirme en un balbuceo "mamá, no te dejo, siempre estaras conmigo, te acompañaré y cuidaré tu andar por la vida sin tropiezos, con valentía de resignarte a tu soledad como algo natural bendecida por Dios y asi es Dani. Trato lo mejor de mi, seguir adelante hasta encontrarnos para siempre. Gracias hijo querido por la felicidad que me diste y la alegría de estar juntos. Te recordare en mis oraciones en la misa a celebrarse en Cateddral Basilica a las 19 hs. Tu mamá Carolina.

MANSILLA, EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Hijos y nietos, Franco Mansilla y Dorado Monica, Vanesa Mansilla, invitan a la misa que se oficiará hoy y el martes a las 20 hs en la parroquia San Roque. Villa Zanjon. con motivo de cumplirse el noveno dia de su fallecimiento.

SABALZA, SUSANA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/19|. Hoy se cumplen 2 años de tu partida al reino de los cielos. Fuiste una luchadora incansable. Te recordaremos como siempre con una sonrisa, pidiendo al Señor que le dé el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin. Se oficiará una misa hoy a las 20,30 hs. en la Catedral Basílica.

CHAZARRETA, RICARDO ALBERTO (GATO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Señor Jesús pon tus ojos sobre mi gran amigo y llévalo a contemplar la luz de tu rostro. Gracias "Gato" por haber sido un gran compañero y un amigo entrañable, por escucharme y aconsejarme cada vez que te necesité, por tus enseñanzas. Que Dios te de el descanso eterno y b rille para ti la luz que no tiene fin,. Juan Carlos Padilla.

CORVALÁN, ROBERTO CARLOS (Piquillín) Sacerdote (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. A 9 días de su fallecimiento. Mi querido Piquillín, mi niño hecho curita, cuánta felicidad sentí cuando me dijiste que habías decidido seguir el llamado del Señor, y sentí que la gracia de Dios, iluminó mi hogar, mi comunidad. Hoy lloro tu partida, hijo de mi corazón, a pesar de saber que fuiste feliz en cada lugar donde eras enviado y llevabas la palabra de Dios con alegría, que sembrabas en amigos y en cada persona que conocías. Cumpliste tus sueños de celebrar misa y bautismo en la gruta de Virgen del Valle, en tu querida escuela Nicolás Avellaneda. Nunca olvidaste a tus compañeros de "la Indu", tus amigos de la promoción, con quienes te juntabas cada vez que venías. Siempre sentiste la pertenencia a la parroquia Sagrado corazón, a sus comunidades, y sentías con orgullo el ser santiagueño e hincha de Güemes. Mi muchachito, cuántos recuerdos lindos dejaste en mi corazón. Santa Fe, tu segundo hogar, gente maravillosa que te acogió y amó como su propio hijo. Como no dar gracias a Dios, por todo el amor que recibiste y por tu entrega y amor que regalaste. A pesar de mi llanto y dolor te pido que me comprendas y me ayudes en la resignación, soy tu mamá que te amará eternamente.

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Sus hijas Isabella y Josefina y su madre Gabriela lo recuerdan con mucho amor y cariño al cumplirse un año de su partida a la casa del Padre. Elevan oraciones en su memoria.

LOBOS DE SALTO, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/11|. Mamá: hoy no tengo un poema para ti, tan solo tengo palabras que algo alborotadas y pesadas mis labios quieren dejar escapar con la esperanza de que puedan acariciarte y seguir besándote dentro de este silencio que como una agonía me ha dejado sin ti. No hay poemas que puedan reemplazar tus besos o abrazos, nada que pueda asemejar a tu amor. Pero doy gracias por tener memoria, por tener recuerdos que me a cercan a ti, porque fuiste la mejor madree que se puede tener. Solo le pido al destino que no me quite la memoria al menos no la que te trae a mi cuando te pienso. Porque tu estas en mi, vivirás en mi y serás feliz en mi Te Amo. Su esposo Mario Salto, sus hijos Magdy, David y Lorena, tu nieta Rocío Salto, su hermana de corazón Chochy rogamos oraciones en su querida memoria y descanso eterno al cumplirse 10 años de su ausencia física.

UMAÑO DE SUÁREZ, PETRONA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Querida madre tu inesperada partida nos movió lo más íntimo de nuestro ser. Sus hijos Mirta, Carlos, Luis, Jorge y Elba, hijos politicos Magalí, Rosa, Elsa y Cocho, nietos y bisnietos la reecuerdan con inmenso amor al cumplirse un año de su partida. Elevan oraciones en su querida memoria.

UMAÑO DE SUÁREZ, PETRONA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Querida abu tu inesperada partida nos movió lo mas intimo de nuestro ser. Sus nietos Ivana y Ramon, Cristina y Ale, Natalia y Pedro, Jose y Eli la recuerdan con inmenso amor al cumplirse un año de su partida. Elevan oraciones en su querida memoria.

ABREGÚ, MILAGROS ESTEFANÍA (q.e.p.) falleció el 7/9/17|. Al cumplirse 4 años de tu partida, tu corto camino al cielo me confirma que siempre fuiste un ángel que dios envió, para demostrarme lo puro de tu amor y el recuerdo de tu sonrisa, por siempre estarás en nuestro corazón. te amamos siempre, tu mamá, abuela y hermanos quienes cada día extrañan tu presencia.

CATÁN, FRANCISCA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/21|. Su hija Felipa, su nieta María Teresa y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Beltrán, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

MATTAR DE FERREYRA, NILDA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/21|. Sus hermanos Leticia Mattar, Elisa Mattar, Graciela Mattar y Gringa Mattar, sus sobrinos Alejandra, Lorena y Guadalupe Torres y Cristian Castaño participan su fallecimiento.

MATTAR DE FERREYRA, NILDA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/21|. Su hermana Gringa M. de Cheeín, sus hijos Humbi y familia, Silvia y familia participan con dolor su fallecimiento.

MATTAR DE FERREYRA, NILDA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hermanas Graciela Luz Mattar y Elisa Mattar participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MATTAR DE FERREYRA, NILDA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/21|. Su sobrina politica Nancy y sus hijos Franco, Gonzalo y Camila participan su fallecimiento.

MATTAR DE FERREYRA, NILDA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/21|. Sus sobrinos Lorena Torres, Pablo Ceraolo y sus hijos Maximiliano, Agustin y Candelaria participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios la reciba en su gloria.

RUIZ DE ASTRADA, TEODOLINDA (q.e.p.d) Falleció el 6/09/21|. Señor recibelo en tu morada y dale el descanso eterno". Su hermana Elda Ruiz de Simón, sus hijos: Magali Patricia, Karina Belquis, René, hijos políticos: Martin, Eduardo, José y sus respectivas flias., Participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN VDA. DE SOLER, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/21|. "Que el Señor te reciba en el Reino Celestial, hermana, maestra, tía y amiga". Su hermano Mario Santillán y familia, su sobrina Marilin Santillán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en tu memoria.

JIMÉNEZ, AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. "Músico de Luz, palabras para un padre iluminado siempre fuiste un ser de luz, que tocabas tu instrumento musical para alegrar a tantas almas en la tierra, ahora alegras a tantos ángeles en el cielo, donde el paisaje te abraza, donde ya no hay más dolor, aun que te busquemos en casa, y renazcan miles de recuerdos, sabemos que ya no volverás, pero a partir de hoy, te encontraremos en el tango, en la magia de la música, en las pequeñas cosas de la vida, gracias pa por todo lo que nos diste, nunca te olvidaremos". Con motivo de cumplirse el 1º mes de su desaparición física se va a realizar una misa en la Iglesia Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro en su memoria, acompañan su esposa Mirtha y sus hijos María Sara, Agustín (h) y Lourdes, su nietito Gael e hija política Soledad. Elevan oraciones por su eterno descanso. Las Termas.