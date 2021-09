FÚNEBRES | 11 de septiembre del 2021

10/09/2021 - 23:54 Funebres

Fallecimientos

Luis Esteban Reimundi

Orlanda Nigelia Gauna

J uana Margarita Villalva

Ángel Gustavo Francisco Voces (La Banda)

Oscar Gómez (Sumampa)

Norma Nelly Giménez

Mario Alberto Cejas

Telesforo Herrera (La Banda)

Romina Elizabeth Azzetti

Arsenio Majul Ruiz (Monte Quemado)

Margarita del Valle Concha (La Banda)

Claudio Gerardo Fayet

Pedro Antonio Paz

Blanca Asucena Morales de Carrizo (Villa Guasayán)

Cinthia Esther González

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIO CEJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/9/21 y espera la resurrección.

La secretaría Administrativa de la Honorable Cámara de Diputados, CPN. Maria soledad vittar, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIO CEJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/9/21 y espera la resurrección.

El secretario Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Raúl Leoni Beltrán, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIO CEJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/9/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pvcia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIO CEJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/9/21 y espera la resurrección.

El Senador Nacional, Don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIO CEJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/9/21 y espera la resurrección.

Sus compañeros de trabajo de la Honorable Cámara de Diputados, participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLAUDIO GERARDO FAYET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/9/21 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la Ciudad Capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ZULEMA CAPORALETTI DE PAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/9/21 y espera la resurrección.

Su prima Alba Alicia Juárez Caporaletti, su esposo Raúl A. Valladares, sus hijos: Alinés y José Luis, Marcia y José Felix, Ramiro y Carolina, Pablo y Betty y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Romina Elizabeth Azzetti

Falleció el 10/9/21

El cielo abrió sus puertas para recibir a un ángel.

Su desconsolada madre Dina Azzetti; su hija Valentina; sus hermanos: Shamia Tamer, Franco Azzetti, Agustina Muñoz, Narella Muñoz Azzetti; su hermano político David Colombres y su sobrina Renata Abigail, la recordarán por siempre en sus corazones.

INVITACIÓN A MISA

PERLA BUENVECINO – LUIS CONGIU

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 04/07/21 - 11/08/21 y esperan la resurrección.

Sus hijos Pedro, Cecilia y Luis junto a sus respectivas familias, invitan a sus familiares y amigos a la misa de hoy sábado a las 19 hs en la Catedral Basílica.

“Hoy queremos agradecer a Dios por haberlos tenido en nuestras vidas, queremos recordarlos con el cariño que se merecen. Por todo lo que han sembrado en nosotros, en sus nietos y también en sus amigos. Por transmitirnos la alegría de vivir, la generosidad, el valor de lo bello, la fe en Dios y la creencia de que los esfuerzos pueden llegar a buenos puertos cuando se sabe esperar, y ser paciente. Nos sentimos dichosos y orgullosos de haberlos tenido como padres. Y sabemos, que permanecerán eternamente en nuestras vidas. Los invitamos hoy a darles el último adiós, rogando a Dios que descansen en paz.”

INVITACIÓN A MISA Y RESPONSO

JUAN ÁNGEL GALVÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/8/21 y espera la resurrección.

Hijo querido, hoy hace 1 mes de tu inesperada partida al Reino Celestial, cuanto te extraño mi Juancho, tengo una herida difícil de cicatrizar. Solo me tranquiliza el imaginar que estás bien, junto a Dios. Fuiste un ser muy especial, generoso, lo dabas todo sin esperar nada a cambio, familiero, dulce, cariñoso, buen amigo, siempre con una sonrisa en tus labios, excelente hijo, gracias por cuidarme tanto y por tu amor, dándome fuerzas para seguir adelante. Ruego una oración a tu querida memoria y descanso eterno. Tus padres que nunca te olvidarán. Lidia y Juan, tus hermanos Maria, Miguel, Martín, Juanqui, tu hijas Sofía y Valentina, tu pareja Yanina, tus cuñados y sobrinos. Invitan al responso a las 14 hs. Parque de la Paz y la misa a las 19 hs. en la Iglesia Santo Cristo.

INVITACIÓN A MISA

RAÚL DEL CARMEN IBÁÑEZ – MERCEDES DE IBÁÑEZ – RAÚL DEL CARMEN IBÁÑEZ (h) 11/9/06 – 6/7/06 – 29/5/21.

Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal apiádate de nuestro dolor y concédeles a las almas de nuestros padres y hermano el refugio de luz y de paz, donde el dolor y la tristeza no tienen lugar. Sus hijos y hermanas Carmen, Marta, Ana María y Dante, su esposa Ángela Carola Montes y sus amados hijos Camilita y Julito Ibáñez invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en la Catedral Basílica al cumplirse 15 años y 3 meses de sus respectivos fallecimientos.

RECORDATORIO

HUGO RAMÓN LEGUIZAMÓN "Pirulo"

(q.e.p.d.) Se durmió en los brazos del Señor el 11 /9/19 y espera la resurrección.

Siempre vivirás en nuestros corazones y tus enseñanzas de vida serán la guía de nuestro camino. Lo recuerdan con amor su esposa Margarita, sus hijas Carmen y Karina, su hijo político Kily y su nieto Sión. Ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

SANTIAGO ROMÁN LUNA (Cacho) Se durmió en el Señor el 2/9/21 y espera la resurrección.

Aunque físicamente ya no estés, tus recuerdos perdurarán en el tiempo y serás una guía en el camino de tus hijos y quienes te conocimos. Que el Señor te dé el descanso eterno y brille la luz que no tiene fin. Su hermano Kuky, su cuñada Vilma y sus sobrinas Fabiola y Maricel lo recuerdan a 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

VICTORIA CORONEL DE LUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/08 y espera la resurrección.

Su hijo Víctor Luna, su hija política y nieta Emilia ruegan una oración en su memoria e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, con motivo de cumplirse trece años de su fallecimiento.

AZZETTI, ROMINA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/21|. Su padre Jorge, su hija Valentina y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. (Capital- Santiago del Estero). Servicio Realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L.. H. Irigoyen 531. Tel. 429-6027.

AZZETTI, ROMINA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/21|. Recién nació a la vida eterna en la Casa del Padre Celestial. Que brille para ella la Luz que no tiene fin. Roguemos a Nuestro Señor Jesucristo que dé paz y consuelo a sus familiares. Los amigos y compañeros de su mamá Dina de 3°6 de la Esc. Normal.

CAPORALETTI DE PAZ, MARÍA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Los tíos políticos de su hijo Alberto: Nilda Carrizo de Comper, Lucía Carrizo de Acuña, Lilia Carrizo de Ledesma, Franklin Ledesma, Arq. Antonio Carrizo, acompañan en el dolor a su querido sobrino y a toda la familia Paz Caporaletti. Ruegan oración en su memoria.

CAPORALETTI DE PAZ, MARÍA ZULEMA (PELADA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Esther, Laura, Guillermo y Milena Cabrera participan con profundo dolor su fallecimiento dándote las gracias por el amor que dejaste en quienes te conocieron. Te llevaremos en nuestro corazón. Rogamos oraciones en su memoria.

CAPORALETTI DE PAZ, MARÍA ZULEMA (PELADA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Silvana Molina y Alberto Santiago Unzaga y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Alberto, hermanos y familia, en éste triste momento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad.

CAPPOZO DE SPECIALE, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/21|. Elsa Di Piazza la recuerda con gran cariño e invita a la misa que en su querida memoria se celebrará hoy a las 18:30 hs. en la capilla del Colegio San José.

CARABAJAL, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Sus sobrinas Teresita Serrano, Romina y Ana Sarmiento participan de su fallecimiento con profundo dolor y despiden con mucho a amor a su tío Pina que ya descansa en paz.

CARABAJAL, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Carlos Esteban Sánchez Ruiz, María Eugenia Cantos Fonseca, sus hijos : Dr. Carlos Manuel Sánchez Cantos , María Soledad Sánchez Cantos, Maria Ximena Sánchez Cantos, María Eugenia Sánchez Cantos , Rodrigo Sánchez Cantos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, haciendo llegar a su hija Karina Carabal, sus hijos y familiares sus más sentido pésame por la pérdida . Elevamos oraciones en su memoria.QEPD.

CARABAJAL, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Tus hermanos del corazón Chela Ghisolfi y Mario Serrano, participan con profundo dolor su fallecimiento y lo despiden con mucho amor. Que descanses en paz querido Pina."

CEJAS, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Tus compañeros de Contaduria del Poder Legislativo. Teresa, Lelia, Carlos, Rolando y Daniel, siempre te recordaremos. Descansa en paz.

CEJAS, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Descansa en paz querido amigo. Lelita, Mario y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CEJAS, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Su compañero de vida Juan y familia participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. HAMBURGO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORVALÁN, GLADYS MARGARITA (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|.Ser amiga es no tener que preguntar y saber cuándo solo acompañar, compartir todo y querer ser parte de todo, de las alegrías y de las tristezas de la vida, todo esto y mucho más, es lo que hiciste con nosotras. Que el Señor, te reciba en tu Reino como nos tiene prometido, que dé resignación a tus hijos y demás familiares y a nosotras Ramona y Valle Paz, la alegría de una feliz resurrección.

DÍAZ, LUCIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Querido Lucio, tu inesperada partida nos movió lo mas intimo de nuestro ser. Nos consuela saber que estas en el reino de Dios. Te recordaremos como la gran persona que fuiste, reconocido canillita, sacrificado, noble y responsable. Tu hermana Blanca Beatriz Diaz y familia, tía madre Rosario Fuentes, tíos Isabel e hijo, Juan Wilson y Sra. María Elena, primos, familia Fuentes participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FAYET, CLAUDIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/21|. Su esposa Rosi, su hijo Andres, sus hijastros Martin, Jose e Ignacio, su hermana Eugenia, sus sobrinos Alan, Maria y Augusto y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz (Capital - Santiago del Estero).Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen 531. Tel: 429-6027.

GAUNA, ORLANDA NIGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/21|. Sus hijos Yaquelin, Julio, Carlos, Franco, Zuli, Richar h/ políticos, nietos bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio del Deán. Dpto Capital. Cob. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GIMÉNEZ, NORMA NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/21|. Sus hijos Karina, Marcela, Omar, Gallo h/ político Walter, sus nietos Franco, Silvina, Walter y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 .

GONZÁLEZ, CINTHIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Su madre Nora Gómez, su esposo José Luis Chávez, sus hijos Lucas y Lucio, hermanos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GOROSITO, PEDRO AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/21|. Tu cuñada Mary de Gorosito, tus sobrinos Claudia, Daniela, Alejandro, sobrinos nietos Maciel, Gael, Mateo, Joaquin, Luisina y Stefano invitan a la misa que se oficiará en la capilla San Antonio de Padua a las 19 hs en el noveno día de su fallecimiento. Rogamos una oracion en su memoria. Descansa en paz nuestro querido tío Perico.

PAZ, PEDRO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/21|. Su esposa Santos Campos, sus sobri9nos Fidelia, Fernando, Yesica, Sergio, Cristian y demás familiares,participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementyerio San Gregorio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

REIMUNDI, LUIS ESTEBAN (Cone) (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Su esposa Gladys Del Valle Velardez, sus hijas Sandra, Luisa, Eli, Yanet, hijos políticos Nicolás, Charli, nietas Alisse, Salett y demás familiares. Sus restos fueron inhumados Parque El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- Tel 4219787.

REIMUNDI, LUIS ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. El Señor te llevó de mi lado para que no sufras mas. Su hermana Silvia y sobrinos Silvita, Germán y Sergio y nieta Eva. Estoy segura que mis padres te están esperando. Yo te amé y te amaré siempre. Que goces dela dicha eterna.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ(BUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Que tu bienvenida al Reino de Dios haya sido grata de la mano de tu amada madre y que desde lo alto guíes a tu esposa e hijos y en especial a tu padre y hermanada que tanto te necesita. Su prima Cristina, Víctor Hugo y su sobrino José participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ(BUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. La comunidad Educativa del Jardín Nº 72 Bambi participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra querida compañera y amiga Patricia Sialle Garzón. Un abrazo fuerte y mucho cariño para este momento triste que pone de duelo a su familia. La paz de nuestro Señor Jesucristo este en su corazón y que su alma descanse en los brazos de Jesús. Mucha fuerza familia Sialle Garzón.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Carlina Sarmiento, sus hijos María Laura y Pablo Avendaño y nietos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Mariela y sus hijos Juan y José. Rogamos oraciones en su memoria.

VILLALVA, JUANA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Sus hijos Rosa, Lucia, Julia, Claudia, Claudio, Ramon, h. politicos nietos bisnietos y tataranietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad Cob Norcen servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La plata 162 tel 421978.

CÁCERES, LUIS AMÉRICO (Pikilo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/14|. Al cumplir 7 años de tu fallecimiento, siempre estas presente en nuestras vidas guiándonos desde donde estas. Dios dispuso que fueras para estar junto a El gozando de su amor y paz. Su esposa Adelma, su hijo Luis Alberto, sus nietos Pili y Leandro, hermanos Francisco, Ana y Azucena, sus hnos pol. Lela, carlos, Hugo, Julia y Dina, sus sobrinos y sobrinos políticos, ahijados invitan a la misa para el día 12/9/21 en Pquia. La Piedad a las 19.30 hs. Ruegan una oración en su memoria.

FERREYRA, MIGUEL ÁNGEL - GOROSITO LUIS AURELIO - GOROSITO, HAYDÉE - GOROSITO, PEDRO AURELIO (q.e.p.d.)|. "Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida". Juan 8 :12. Rosa Gorosito viuda de Ferreyra; sus hijos José y Miguel Ferreyra, su hija política Mariela Carabajal, sus nietos Gonzalo, Flavia, José, Florencia y Agustin y demás familiares invitan a la misa por su eternos descansos a realizarse en la capilla San Antonio de Padua el dia sabado 11 del cte a las 19.30 hs. Ruegan oraciones en su memoria.

GOROSITO, LUIS AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/11|. Ya pasaron 10 años de tu partida, pero tu ausencia duele como te hubieras ido ayer. Pero nos consuela saber y sentir que sigues con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Tu compañía y tu amor, los sentimos siempre presentes. Tratamos con dolor y resignación de seguir adelante día a día, todos juntos por y para vos. Lucho, viejo, tatita, gracias por tanto, y nuestros corazones laten por vos. Un beso al cielo de parte de todos los que te conocimos. Tu esposa, tus hijos Claudia, Daniela, Alejandro, tus nietos Maciel, Gael, Joaquín, Mateo, Luisina y Stefano participan de la misa a celebrarse en la capilla San Antonio de Padua a las 19 hs.

GOROSITO, PEDRO AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/21|. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia". Salmo 46:1. Papi, extrañamos tu presencia física, pero sabemos que estás presente en cada momento de nuestras vidas y junto a nuestra madre son los ángeles que nos protegerán por siempre!!. Tus hijas Liliana, Fabiana, Verónica y Romina, sus hijos políticos Héctor Gonzalez y Javier Cabrera, sus nietos Mauro y Lara Gonzalez, Paula Segovia y Máximo Zárate; sus bisnietos Jonás y Emma Gonzalez agradecen profundamente al Dr. Luis Orellana, Dr. Rubén Nacul, personal del Sanatorio Alberdi, Club Atletico Union Santiago, consejo direcrtivo del colegio Absalon Rojas, caja social del Col. Absalon Rojas, dpto de Matematica y física del Col. Absalon Rojas. Compañeros y amigos del profesorado San José, familia Anzani, Nani y Marcia Ibañez, Cesar y Julio Suasnabar, familia Cabrera Martinez, vecinos del barrio San Francisco, vecinos del barrio Coesa y a todos los amigos que nos acompañaron en este doloroso momento. Invitamos a la misa a celebrarse en la capilla San Antonio de Padua el dia sabado 11 del cte. mes a las 19.30 hs.

THIR, JUAN MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/21|. Sé que cada dia nos costara recuperarnos de este dolor. Descansa en paz. Su esposa Norma, sus hijas Nadia, Natalia e hijos políticos Leandro, Mariano invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en iglesia Inmaculada, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

GÓMEZ, MILAGRO DE JESÚS (Mochita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/07|. Homenaje póstumo profundo, a una talentosa educacionista, su pensamiento, sus ideas en acción en el "Día del Maestro", vaya este justo y sincero homenaje a quien fuera en vida una digna maestra, mi seño, mi amiga incondicional, mi hermana en la vida y hermana en la muerte ¡feliz día! maestra amada, en el reino en que te encuentres hoy, con tu viaje a la eternidad la patria perdió una joya de gran valor, no de vicio portabas la bandera nacional como la mejor alumna en el secundario. En este momento en silencio sepulcral y desde lo más íntimo de mi alma mi corazón sigue llorando tu ausencia, por no tenerte como en otrora para festejar nuestro día o como lo hacíamos en la escuela entre compañeras, todo era alegría y risas y luego descubrir los regalos que nos hacíamos, lo pasábamos de bien divertidas, pero lo que jamás imaginé que un día tenía que homenajearte, entre lágrimas como lo estoy haciendo sin tu presencia ya, en esta vida terrenal es por ello que para mí, hoy es un día muy doloroso, por no tenerte y te extraño tanto, solo me das fortaleza e iluminas mi vida cuando te sueño, hoy solo me queda enviarte a través del éter un ramo de flores blancas en el estado de conciencia en que te encuentres, este obsequio va desde mi corazón, repleto de cariño y respeto, recíbelo ya, quiero que sepas que nunca olvidaré lo que sembraste en mi vida al quedarnos huérfanos de padre y madre, eras como la luz que alumbrabas nuestro sendero y hoy al recordarte y rendirte este postrer homenaje, tiembla mi voz y se hace llanto y dolor, siento que es poco lo que expreso, no alcanzan las palabras. Todo lo que significaba progreso y cultura te apasionaba; de tus ideas rectoras te apoyabas para ubicarte en la vida con respaldo seguro como la modestia es el mérito como las obras a la figura de un cuadro; le dan el mejor relieve; la mayor parte de nuestros niños nacen en la pobreza así decías pero cuidemos que no crezcan en la ignorancia; para ti ser maestra entrañaba una inmensa responsabilidad y así te propusiste rechazar todo factor negativo que obstaculizara sus fines. Por el contrario las dificultades te sirvieron para darte más fuerza y empuje. Quienes tuvimos el privilegio de trabajar a tu lado pudimos conocer, no solo la obra de la maestra ejemplar, sino las finas cualidades de su espíritu con inclinación hacia toda forma de belleza y hacia todo matiz de bondad, y con ese respeto suyo inconmovible, y así la hemos visto a la Srta. Milagro lúcida serenamente comprensiva, nos has dado algo más que el ejemplo profesional, nos has dado un cálido y hermoso recuerdo que se queda y se quedará prendido eternamente a la sensibilidad de todos. El vasto panorama de esta prestigiosa educacionista pudo apreciarse mejor en el curso de su iniciativa y de sus preocupaciones. Su actividad fue fecunda pero modesta dentro del aula, su profesión fue exclusiva, ya que entendía que enseñar a un niño demanda una tarea especial por tratarse de la educación, por lo tanto pretender tener empleo a la vez, significaría un daño muy grande e irreparable para los educandos porque no podrá dar cumplimiento con su profesión de educadora. Decías "a la patria no se la engaña". No fue rebelde dentro de su función docente, por el contrario fue disciplinadora; esto estaba en la entraña de su formación y de su carácter, pero se rebelaba sin titubeo y a cara descubierta contra la injusticia, contra la mentira contra la simulación y contra el intento de deformar el carácter y las mentes, y es que puso el mayor acento de su pasión no solo en el enriquecimiento de las ideas sino en el estímulo de las virtudes que son la base sobre lo que se construye el ser moral y despertar el entendimiento del niño y mirar hacia el horizonte del saber para conformar una personalidad moral que le permita ser además de instruido bueno; hermana mía has dejado en mi vida una huella profunda, estabas convencida de que la injusticia no es un estado natural del individuo sino una consecuencia de los errores de la educación. Hermana, educadora victoriosa, allá lejos y hace tiempo quedaron entre los muros de cada escuela donde te tocó actuar en la dilatada campiña santiagueña el alto, puro, noble valor humano que tu espíritu encarnó, es por ello que hoy te rindo mi postrer homenaje inspirado por el afecto y el agradecimiento aquí expresado en palabras que fluyen del corazón, porque al corazón se dirigen, maestra querida tu pensamiento está aquí porque no te has ido, serás eternamente recordada hoy mañana y siempre porque educacionistas como tú merecen estar en el pedestal más alto de todos los tiempos, como ejemplo para las generaciones pasadas, presentes y futuras. Son mis deseos que sigas evolucionado en el más allá y le pido a Dios se haga la luz para tu alma, eternamente. Amén. Amén. Amén. Tu desconsolada hermana que te ama. Farides Gómez de Orieta.

GOROSITO, PEDRO AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/21|. Querido padre: "es dificil escribir estas lineas porque ya no estas a mi lado. Pero hoy tu recuerdo está conmigo, te llevo en mi corazon para siempre..." Descansa en paz. Tu hija, tu compañera Fabiana.

GOROSITO, PEDRO AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/21|. Padre querido! Sé feliz entre los ángeles y las estrellas mirandonos con amor desde el cielo, mientras nosotros te recordaremos como el geran padre que fuiste. Papi ayudame a superar este gran dolor! Tu hija Verónica Gorosito, tu nieto adorado Máximo Zárate Gorosito.

GOROSITO, PEDRO AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/21|. ¡Padre mio! fue tan difícil escuchar que habías partido, que nunca más estarías a mi lado, que tu sonrisa quedaría en un recuerdo y que tu vos solo quedaría en mi memoria, pero a pesar del gran dolor que me ha causado tu partida, solo me queda agradecer por tu amor, y tener la certeza de saber que an te todo, no es un adiós, es solamente un hasta luego. Tu hija Romina Gorosito.

IBÁÑEZ, LUIS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Al cumplirse el 3º aniversario de su partida, lo recuerdan sus hijos Antonella, Nicolas. Sus sobrinos Ramiro, Denis. Nieve, Eli, Vivi y Blanca. que Dios lo tenga en la Gloria. Descansa en Paz.

LUNA, FELISA AGUSTINA (q.e.p.d.)|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos participan el responso por cumplirse un mes de su fallecimiento e invitan al responso que se oficiará en el cementerio de Los Quiroga el 11 de setiembre a las 16.30 hs. Ruegan una oración en su memoria.

LUNA, FELISA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. "Recuérdenme con alegría tal como compartimos muchos momentos de nuestras vidas". Los hijos, nietos y bisnietos invitan al responso a realizarse hoy a las 16.30 en el cementerio de Los Quirogas para rogar por el eterno descanso de su alma y al cumplirse un mes de su fallecimiento.

CONCHA, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/21|. Su hija Sandra y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Garza. NORTE SERVICIOS SOCILAES. Laprida 383.

HERRERA, TELÉSFORO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/21|. Sus hijos Horacio, Facundo, Jorge y María de las Mercedes, hijos políticos Vanesa, Lorena, Judit y Franco, nietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Esperanza, casa de duelo Avda A Herrera y Mailin Clodomira sala velat. Caruso Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

VOCES, ÁNGEL GUSTAVO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/21|. Su hijo Gustavo Adolfo Voces y flia. Luna participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES laprida 383.

BRIZUELA, GREGORIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. No se muere para siempre porque tu presencia está entre nosotros en cada instante de nuestras vidas, las que guiaste, fortaleciste y acompañaste amorosamente, aún hoy en tu ausencia física continúas haciéndolo, nos diste todo. Ahora ya descansas y gozas de la paz eterna. Te amamos infinitamente!!! Su esposo Julio C. Serrano, tus hijos Patricia y Julio, tu hijo político Ariel, tus nietos Rocío, Alvaro y Martín, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en la Santiago Apóstol (L.B.).

GÓMEZ, OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. La promoción 85 de la escuela Nº 982 de Sumampa, Dpto. Quebrachos participan con gran dolor el fallecimiento del excompañero y amigo de toda la vida. Acompañamos a su familia en tan difícil momento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Sumampa Viejo.

MAJUL RUIZ, ARSENIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/21|. Su esposa Juana Ruiz, sus hijos Miriam, Marcela, Sandra, Adriana, Aldo, y Miguel, nietos, bisnietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Monte Quemado. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

MORALES DE CARRIZO, BLANCA ASUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/21|. Su esposo Julio carrizo, sus hijos Isidro, Ada, Marina, Omar, German, Enrique y Humberto, sus sobrinas Rita y Rosa, hijos Pol, nietos, bisnietos y tataranietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Villa Guasayan . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PEREYRA, GREGORIO BALTAZAR (q.e.p.d) Falleció el 11/7/21|. Hoy se cumplen dos meses de tu partida hermano querido¡ siempre estás en mi corazón, no sabes cómo duele tu partida te extrañamos muchísimo. Tu hermano Negro Pereyra, tu cuñada Noemi Serrano tu sobrino Ruly, Chini, Susi y sus respectivas familias te recuerdan siempre con mucho amor.